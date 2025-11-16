10 narzędzi AI dla inicjatyw civic tech i innowacji publicznych

Czekanie w kolejce na autobus, wypełnianie papierowych formularzy i tygodnie biurokracji — dla wielu osób tak nadal funkcjonują usługi publiczne. W rzeczywistości tylko 39% obywateli ma zaufanie do swoich rządów krajowych, a jeszcze mniej wierzy, że ich głos może wpłynąć na politykę.

Tymczasem pracownicy sektora publicznego często muszą radzić sobie z starszymi wersjami systemów, fragmentarycznymi danymi i niekończącymi się procesami zatwierdzania.

Właśnie dlatego rządy i organizacje inwestują w narzędzia sztucznej inteligencji (AI) dla inicjatyw civic tech, przebudowując systemy od podstaw.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym rozwiązaniom, które zmieniają powolne, papierowe cykle pracy w responsywne, przejrzyste systemy. 🏁

Oto tabela porównująca najlepsze narzędzia AI dla inicjatyw civic tech. 🤩

Oto tabela porównująca najlepsze narzędzia AI dla inicjatyw civic tech. 🤩

🎥 Pomiędzy wnioskami obywateli, dokumentami dotyczącymi zgodności z przepisami i nieustannymi spotkaniami praca w sektorze publicznym może stać się przytłaczająca. Jeśli kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: „Czy nie zapomniałem o czymś ważnym?”, ten przewodnik jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Na co należy zwrócić uwagę w inicjatywach z zakresu technologii obywatelskiej?

Oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę w narzędziach AI dla inicjatyw civic tech, aby ulepszyć strategię transformacji cyfrowej:

Interfejsy języka naturalnego: umożliwiają członkom społeczności raportowanie problemów, zamawianie usług lub zadawanie pytań za pośrednictwem chatbotów i asystentów głosowych, używając prostego języka.

Analiza nastrojów i trendów: monitoruje opinie publiczne w mediach społecznościowych, ankietach i danych dotyczących usług w celu identyfikacji pojawiających się problemów i wzorców.

Wielokanałowe raportowanie problemów przez obywateli: akceptuje zdjęcia, notatki głosowe i tekst, aby klasyfikować problemy i skutecznie kierować je do odpowiednich autorów.

Wizualizacja scenariuszy i planowanie partycypacyjne: Wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję i modele symulacyjne, aby umożliwić społecznościom zbadanie opcji planowania urbanistycznego i projektów publicznych.

Zintegrowana automatyzacja przepływu pracy: klasyfikuje raporty, przydziela zespoły i automatycznie śledzi wyniki, zmniejszając nakład pracy ręcznej.

Dostępność i projektowanie oparte na zasadzie równości: zapewnia wszystkim obywatelom, w tym osobom o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania, niepełnosprawnym lub mającym limit dostępu do Internetu, możliwość uczestnictwa za pośrednictwem głosu, wielojęzycznego czatu lub uproszczonych interfejsów.

🧠 Ciekawostka: Dynastia Han prowadziła jeden z pierwszych na świecie rządów opartych na danych. Wykorzystywano bambusowe tabliczki do śledzenia (tj. do monitorowania) podatków, granic i obywateli. W prowincji Yunnan znaleziono ponad 2000 bambusowych tabliczek z czasów dynastii Han, które można odczytać jak starożytne księgi rządowe.

Zbyt często opinie społeczności są zbierane podczas spotkań w ratuszach lub ankiet i znikają w biurokratycznych czarnych skrzynkach, pozostawiając mieszkańców z pytaniem, czy ich opinie miały jakiekolwiek znaczenie.

Oto 10 narzędzi AI dla inicjatyw civic tech, zaprojektowanych w celu usprawnienia usług publicznych i wzmocnienia społeczności lokalnych.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania projektami i opartych na sztucznej inteligencji cykli pracy w służbie publicznej)

Generuj automatycznie podsumowania projektów i cotygodniowe raporty dzięki ClickUp Brain

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp to wszystko w jednym, wszechstronne aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Platforma służy jako hub dla technologów społecznych i zespołów sektora publicznego do planowania, współpracy i realizacji programów społecznych oraz projektów infrastruktury publicznej.

Podejmuj mądrzejsze decyzje publiczne

ClickUp Brain, wbudowane narzędzie AI platformy, pomaga w automatyzacji aktualizacji, podsumowywaniu złożonych projektów, opisywaniu procedur i wyświetlaniu informacji w ciągu kilku sekund. Łączy zadania, dokumenty, czaty i narzędzia zewnętrzne w jednym obszarze roboczym.

Jego menedżer projektów AI monitoruje postępy we wszystkich programach GovTech, identyfikuje zadania, które utknęły w martwym punkcie lub są zagrożone, a także automatycznie generuje podsumowania projektów i cotygodniowe raporty. Wystarczy zapytać: „Które przeglądy dotacji publicznych są opóźnione?”, aby uzyskać szczegółową, popartą danymi odpowiedź.

📌 Przykładowe podpowiedzi: Utwórz zadanie ClickUp w celu przejrzenia wniosku o dotację dla inteligentnego miasta.

Zaktualizuj termin realizacji projektu urbanistycznego na następny piątek.

Podsumuj działania z folderu „Zaangażowanie obywatelskie” i przedstaw praktyczne spostrzeżenia, które pozwolą ograniczyć potencjalne błędy w naszych strategiach.

Szybko znajdź wszystkie informacje

Projekty publiczne generują ogromną ilość danych, od projektów polityk i opinii obywateli po notatki ze spotkań i dokumenty dotyczące zgodności. ClickUp Enterprise Search eliminuje rozproszenie pracy, tworząc połączenie wszystkich informacji dotyczących zadań, dokumentów, komentarzy, a nawet aplikacji zewnętrznych.

Wbudowuje wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio w miejsce pracy, pomagając zespołom sektora publicznego błyskawicznie znaleźć dokumenty dotyczące polityki, raporty dotyczące zgodności i notatki ze spotkań bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Wyświetlaj najnowsze aktualizacje projektów na podstawie informacji zawartych w zadaniach, dokumentach i wiadomościach dzięki funkcji ClickUp Enterprise Search.

Na przykład instancja koordynatora ds. reagowania na katastrofy może wyszukać „Raporty dotyczące statusu pomocy powodziowej” i natychmiast znaleźć najnowsze aktualizacje z zadań, projekty referencyjne z Figma oraz powiązane pliki z Google Drive, bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Zarządzaj wiedzą za pomocą ClickUp:

Rozszerz możliwości swojego obszaru roboczego

ClickUp Brain MAX rozszerza Twoje środowisko pracy o zaawansowane funkcje AI, które wykraczają poza podsumowania zadań. Wykorzystuj funkcję zapytania do przeszukiwania danych z różnych projektów, generuj raporty dotyczące polityki lub aktualizacje dla interesariuszy, a nawet przewiduj wąskie gardła, zanim spowodują spowolnienie.

Rejestruj notatki z pola, aktualizuj zadania i zarządzaj cyklem pracy bez użycia rąk dzięki ClickUp Brain MAX

Oto, jak to pomaga:

Użyj funkcji Talk-to-Text do rejestrowania aktualizacji lub tworzenia zadań podczas inspekcji lub wydarzeń społecznościowych. do rejestrowania aktualizacji lub tworzenia zadań podczas inspekcji lub wydarzeń społecznościowych.

Twórz plany projektów dla inicjatyw takich jak modernizacja inteligentnych miast lub programy integracji cyfrowej za pomocą jednej podpowiedzi.

Skorzystaj z rozszerzenia Chrome , aby przechwytywać strony internetowe, zrzuty ekranu lub materiały referencyjne.

Znajdź kontekst w ClickUp, Google Drive, Figma, SharePoint, a nawet w Internecie, korzystając z Connected Search .

Skorzystaj z gotowych szablonów z funkcjami AI.

Jeśli nie masz czasu na tworzenie cykli pracy od podstaw, możesz skorzystać z szablonów ClickUp z wbudowanym ClickUp Brain.

Pobierz bezpłatny szablon Zadbaj o przejrzystość informacji dotyczących projektów społecznych dzięki szablonowi ClickUp Roadmap Template for Government and Policymakers (Szablon planu działania dla instytucji rządowych i decydentów politycznych).

Szablon planu działania ClickUp dla instytucji rządowych i decydentów politycznych zapewnia ustrukturyzowane ramy planowania inicjatyw, alokacji zasobów i śledzenia postępów.

Możesz mapować przebieg każdego projektu, korzystając z niestandardowych statusów ClickUp, takich jak do zrobienia, w trakcie realizacji, Wstrzymane, zakończone i Anulowane. Pozwala to również na rejestrowanie szczegółów za pomocą pól niestandardowych ClickUp, takich jak czas trwania w dniach, Wpływ i postęp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Monitoruj programy obywatelskie w jednym miejscu: Wykorzystaj Wykorzystaj pulpity nawigacyjne ClickUp kartami AI , aby automatycznie śledzić postępy w przyznawaniu dotacji, kamienie milowe projektów i dane dotyczące zaangażowania społeczności.

Zbieraj opinie społeczności: Twórz Twórz formularze ClickUp , aby gromadzić opinie mieszkańców, wnioski o finansowanie lub sugestie dotyczące polityki; każda odpowiedź staje się zadaniem, które można śledzić.

Koordynuj aktualizacje między działami: Korzystaj z Korzystaj z czatu ClickUp , aby omawiać zmiany w programie, udostępniać załączniki i uzgadniać kolejne kroki w odpowiednim kontekście.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania administracyjne: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby przypisywać zgłoszenia serwisowe, aktualizować statusy zadań i wysyłać powiadomienia, dzięki czemu projekty społeczne będą realizowane zgodnie z planem.

Limitations ClickUp

Narzędzie AI dla inicjatyw civic tech oferuje szeroki zakres funkcji, które na początku mogą wydawać się przytłaczające.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji… To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do wszystkich moich potrzeb.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety prawie 88% liderów nadal polega na ręcznych sprawdzaniach, pulpitach nawigacyjnych lub spotkaniach, aby uzyskać aktualne informacje. Koszt? Stracony czas, zmiana kontekstu i często nieaktualne informacje. Im więcej energii poświęcasz na śledzenie aktualizacji, tym mniej masz jej na podejmowanie działań.

2. Polis (najlepsze rozwiązanie do szeroko zakrojonych debat publicznych)

za pośrednictwem Polis

Polis to platforma służąca do zarządzania zaangażowaniem obywatelskim i innowacjami, która pomaga zrozumieć, co myśli duża grupa ludzi. Jest ona dostępna publicznie, ale można ją również osadzić na stronach internetowych instytucji rządowych lub organizacji pozarządowych w celu lokalnego wykorzystania.

Platforma przekształca opinie publiczne w żywe dyskusje, w ramach których obywatele mogą zamieszczać krótkie wypowiedzi, głosować na pomysły innych osób i obserwować w czasie rzeczywistym, jak powstaje konsensus.

Za kulisami zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego organizują te opinie w klastry, które ujawniają wspólne wartości i punkty sporne w społecznościach. Decydenci polityczni mogą zidentyfikować obszary porozumienia w kontrowersyjnych problemach, co pomaga w podejmowaniu przejrzystych decyzji.

Najlepsze funkcje Polis

Ułatwiaj dynamiczne rozmowy dzięki trybowi Wikisurvey , który ewoluuje wraz z dodawaniem nowych wypowiedzi przez uczestników.

Eksportuj matryce opinii w celu dalszej analizy w notatnikach Jupyter lub niestandardowych cyklach pracy związanych z nauką o danych.

Zapewnij wsparcie otwartych działań dzięki w pełni otwartemu frameworkowi utrzymywanemu na licencji AGPL3 .

Uzyskaj dostęp do rozszerzonych zasobów, w tym przewodników szybkiego startu, najlepszych praktyk w zakresie moderacji oraz studiów przypadków z rzeczywistych wdrożeń.

Ograniczenia Polis

Wymaga znacznego wysiłku ludzkiego, aby zapewnić wysoką jakość dyskusji i wniosków opartych na danych.

W zależności od zależności między umiejętnościami cyfrowymi i dostępem uczestników, potencjalnie wykluczając osoby o słabym połączeniu technologicznym lub mające mniejszy dostęp do Internetu.

Ceny Polis

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Polis

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

3. Resistbot (najlepsze rozwiązanie do natychmiastowych działań obywatelskich i bezpośredniego rzecznictwa)

za pośrednictwem Resistbot

Resistbot, utrzymywany przez organizację non-profit Resistbot Action Fund i obsługiwany przez ponad 100 wolontariuszy, to oparty na tekście chatbot służący do angażowania obywateli, który zamienia wiadomości w uczestnictwo. Wysyłając SMS o treści RESIST pod numer 50409, każdy może w ciągu kilku minut skontaktować się z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przedstawicielami bez konieczności wykonywania połączeń telefonicznych, wypełniania formularzy internetowych lub czekania na połączenie.

Bot automatycznie identyfikuje wybranych urzędników, przekształca wiadomość w e-mail, faks lub list pocztowy i dostarcza ją bezpośrednio do ich biur. Pomaga to wypełnić lukę między obywatelami a decydentami, zwłaszcza w momentach, gdy tradycyjne kanały komunikacji są przeciążone.

Najlepsze funkcje Resistbot

Rozpocznij kampanie oddolne, przekształcając dowolny list użytkownika w kampanię publiczną, do której mogą dołączyć inni.

Automatycznie identyfikuj przedstawicieli na podstawie imienia i nazwiska oraz kodu pocztowego bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Sprawdź rejestrację wyborców i wykonaj lokalizację najbliższych lokali wyborczych dzięki szybkim podpowiedziom chatbota.

Aby uzyskać aktualne sugestie dotyczące problemów, wyślij tekst o treści „topic”, aby otrzymać najnowsze informacje na temat zagadnień legislacyjnych.

Limitacje Resistbot

Ustawia limit na wysyłanie tylko dziesięciu listów dziennie, co może ograniczać częste działania rzecznicze.

Komunikacja z ograniczoną personalizacją może zmniejszyć jej wpływ w porównaniu z głęboko niestandardowymi komunikatami.

Ceny Resistbot

Free

Premium: 7 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Resistbot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Estonia rozpoczęła digitalizację rejestrów publicznych w latach 90. i obecnie oferuje prawie wszystkie usługi rządowe online. Obejmuje to głosowanie, podatki, a nawet rejestrację działalności gospodarczej. Program „Tiger Leap” z 1996 r. zapewniło połączenie szkół z Internetem, dając początek jednemu z najbardziej zaawansowanych społeczeństw cyfrowych na świecie.

4. Gnowit (najlepsze narzędzie do analizy przepisów prawnych i polityki w czasie rzeczywistym w Kanadzie)

za pośrednictwem Gnowit

Gnowit to zaawansowane narzędzie AI dla inicjatyw civic tech, które monitoruje zmiany legislacyjne, regulacyjne i polityczne, głównie w Kanadzie. Wykorzystując zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, skanuje miliony oficjalnych dokumentów, publikacji rządowych i debat parlamentarnych, aby dostarczać w czasie rzeczywistym informacje, które można przeszukiwać.

Oprócz śledzenia nowych przepisów, interpretuje i podsumowuje implikacje polityczne przy użyciu filtrów uczenia maszynowego. Dla osób zajmujących się przejrzystością publiczną i cyfrowym zarządzaniem, Gnowit służy zarówno jako narzędzie monitorujące, jak i system wspierający podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje Gnowit

Monitoruj działalność legislacyjną w czasie rzeczywistym dzięki Parliamentary Live , oferującemu natychmiastowy dostęp do transmisji na żywo, transkrypcji i debat.

Ustaw niestandardowe alerty i raporty oparte na konkretnych regionach, problemach lub słowach kluczowych, aby śledzić konkretne polityki w trybie śledzenia.

Uzyskaj dostęp do opracowanych przez ludzi streszczeń za pośrednictwem Curation Edge , łączącego szybkość /AI z ekspercką analizą kontekstową.

Twórz gotowe do wykorzystania przez interesariuszy materiały, takie jak raporty w formacie PDF z logo marki, pulpity robocze , które można udostępniać, oraz aktualizacje z białym logo.

Ograniczenia Gnowit

Skupia się głównie na kanadyjskich źródłach legislacyjnych i regulacyjnych, co limituje globalny dostęp.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym nie obejmuje wszystkich nieformalnych lub niepublikowanych komunikatów rządowych, co powoduje luki w danych wywiadowczych.

Ceny Gnowit

Municipal Live: 500 CAD/miesiąc

Parliamentary Live: 600 CAD/miesiąc

Parliamentary Live (vAnalyst): 960 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gnowit

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Dzięki funkcji Deep Search w ClickUp Brain możesz błyskawicznie znaleźć informacje ukryte głęboko w narzędziu do zarządzania obciążeniem pracą, nawet jeśli są one ukryte w pięcioletnim dokumencie projektowym lub dawno zapomnianym komentarzu do zadania. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych obszarów roboczych sektora publicznego z wieloletnią historią projektów lub wieloma działami uczestniczącymi w tej samej inicjatywie. Przeglądaj projekty z wielu lat dzięki funkcji Deep Search w ClickUp Brain i natychmiast przekształcaj praktyczne spostrzeżenia w działania.

5. Civic AI Toolkit (najlepsze narzędzie do wzmacniania społeczności w działaniach związanych z kryzysem klimatycznym)

za pośrednictwem zestawu narzędzi Civic AI Toolkit

Opracowany przez Dark Matter Labs i Lucidminds zestaw narzędzi Civic AI Toolkit to ogólnodostępny zasób badawczy, który pomaga lokalnym władzom stworzyć prototypowe rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do zapewnienia wsparcia dla działań na rzecz klimatu. Jest to zestaw wizualnych planów pokazujących, w jaki sposób społeczności, organy publiczne i algorytmy mogą współpracować na rzecz przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zestaw narzędzi pokazuje, w jaki sposób zbiorowa inteligencja może pomóc w walce z kryzysem klimatycznym, zmniejszyć koszty koordynacji i wytyczyć wspólne cele dla inicjatyw środowiskowych. Każdy „strategiczny plan działania” przedstawia inny scenariusz z życia wzięty, pomagając zespołom wyobrazić sobie i stworzyć prototyp tego, jak sztuczna inteligencja może znacząco wpisać się w istniejące ekosystemy obywatelskie.

Najlepsze funkcje zestawu narzędzi Civic AI Toolkit

Mapa obywatelskich ekosystemów za pomocą trzech szczegółowych planów, takich jak Connected Urban Forest , Collective Climate Action i Participatory Energy .

Wizualizuj współpracę między AI a człowiekiem, dzieląc zadania między cykle pracy oparte na inteligencji ludzkiej (HI) i sztucznej inteligencji.

Zidentyfikuj praktyczne wyzwania i poznaj rozwiązania projektowe dotyczące prywatności danych, etyki i przejrzystości w publicznych systemach AI.

Oceń zasoby obywatelskie poprzez namacalne i niematerialne elementy z etykietą poziomów gotowości technologicznej (TRL).

Ograniczenia zestawu narzędzi Civic AI Toolkit

Ryzyko związane z technologicznym solucjonizmem, w ramach którego zastosowania AI mogą przesłaniać głębsze systemowe lub społeczne przyczyny wyzwań klimatycznych.

W zależności od jakości i dostępności otwartych danych, które mogą się znacznie różnić w poszczególnych społecznościach i regionach.

Ceny zestawu narzędzi Civic AI Toolkit

Free

Oceny i recenzje zestawu narzędzi Civic AI Toolkit

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

⚡️ Archivum szablonów: Każdy nieśledzony pomysł na innowację obywatelską to stracona szansa na poprawę usług publicznych.

Śledź pomysły za pomocą statusów, takich jak Nowy pomysł , Ocena, Zatwierdzony , Wstrzymane , Odrzucone , aby uzyskać jasność co do postępów.

Zbieraj kluczowe dane do podejmowania decyzji obywatelskich, korzystając z pól: Rzeczywisty koszt , Badacz , Recenzent , Wpływ i Rodzaj pomysłu .

Efektywnie zarządzaj pomysłami dzięki widokom Status, Daty uruchomienia, Przewodnik dla początkujących, Formularz zgłaszania pomysłów i Pomysły.

6. Autodesk Forma (najlepsze rozwiązanie do wczesnej analizy środowiskowej i zrównoważonego planowania urbanistycznego)

za pośrednictwem Autodesk Forma

Autodesk Forma to oparte na chmurze narzędzie stworzone dla architektów i urbanistów, które pozwala ocenić wpływ danego miejsca na środowisko przed rozpoczęciem budowy. Na wczesnym etapie procesu projektowania można przeprowadzić wiele symulacji, aby zrozumieć, w jaki sposób czynniki takie jak światło dzienne, wiatr i hałas wpłyną na komfort życia, zrównoważony rozwój i dobrobyt społeczności.

Od optymalizacji wykorzystania światła dziennego po minimalizację emisji dwutlenku węgla – Forma upraszcza złożone analizy, przekształcając je w przejrzyste, łatwe do odczytania raporty. Pomaga to urbanistom i architektom poprzeć swoje propozycje danymi i pracować nad stworzeniem bardziej ekologicznych przestrzeni miejskich.

Najlepsze funkcje Autodesk Forma

Oceń wskaźniki dotyczące konkretnych obszarów, aby zrozumieć, w jaki sposób wybory projektowe wpływają na zakres i gęstość projektu.

Zidentyfikuj obszary o słabym lub nadmiernym nasłonecznieniu i zoptymalizuj je pod kątem zdrowszego środowiska wewnętrznego.

Oceń kształt budynku pod kątem zachowania wiatru, korzystając ze szczegółowych lub szybkich symulacji, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pieszych.

Oszacuj ślad węglowy budynku i przetestuj wybór materiałów pod kątem mniejszego wpływu na środowisko.

Ograniczenia programu Autodesk Forma

Limitowane do analizy na wczesnym etapie (przed projektowaniem i schematycznym); nie nadaje się do szczegółowych cykli pracy.

Złożone symulacje (np. dotyczące wiatru lub emisji dwutlenku węgla) mogą być czasochłonne w przypadku dużych projektów.

Ceny Autodesk Forma

Forma Standalone (wraz z dokumentacją): 190 USD/miesiąc

Projekt strony internetowej Forma: 460 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Autodesk Forma

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Oficjalny plan rządu Stanów Zjednoczonych zakłada eksport pełnego „pakietu technologii AI”, w tym sprzętu, oprogramowania, modeli, aplikacji i standardów do krajów sojuszniczych.

7. GRASP (miejskie chatboty budżetowe) (najlepszy dostawca zapewniający jasny wgląd w lokalne budżety i poprawiający przejrzystość)

za pośrednictwem GRASP

GRASP (Generation with Retrieval and Action System for Podpowiedzi) to platforma chatbotów oparta na /AI, która sprawia, że budżety miejskie są dostępne, dokładne i możliwe do wykorzystania.

Łączy ono generowanie wspomagane wyszukiwaniem, przepływy pracy agentów i wiedzę specyficzną dla danej dziedziny, aby zapewnić rzetelne odpowiedzi na pytania publiczne. Platforma ta stanowi doskonały sposób dla mieszkańców, aby zrozumieć, gdzie i w jaki sposób wydawane są ich pieniądze z podatków. W połączeniu z szybką inżynierią i świadomością historycznego budżetu, GRASP zapewnia precyzyjne i trafne odpowiedzi.

Najlepsze funkcje GRASP

Udoskonalaj odpowiedzi w sposób iteracyjny dzięki agentowemu przepływowi pracy, który rozkłada zapytania, sprawdza rozumowanie i zapewnia zakończoność.

Wykorzystaj lokalną wiedzę specjalistyczną, uwzględniając wiedzę urzędników miejskich dotyczącą konkretnych dziedzin, w tym różnice między budżetami projektowymi a rzeczywistymi.

Link do dokładnej strony w źródłowych dokumentach budżetowych dla każdej odpowiedzi, aby zapewnić przejrzystość cytatów.

Przekształć złożone dane budżetowe w intuicyjne wyjaśnienia dla mieszkańców, aby usprawnić zarządzanie obciążeniem pracą i zrozumienie społeczne.

Ograniczenia GRASP

Wydajność zależy w dużej mierze od jakości i struktury dokumentów budżetowych gminy, więc niespójne format lub nieaktualne dane mogą zmniejszyć dokładność.

Systemy RAG nie są niezawodne; pomimo uziemienia chatbot może nadal generować halucynacje lub podawać błędne informacje.

Ceny GRASP

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GRASP

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z głównych celów rządu Stanów Zjednoczonych jest stworzenie kadry pracowniczej dla zawodów o „wysokim zapotrzebowaniu”, takich jak elektrycy i technicy HVAC, w celu budowy i utrzymania infrastruktury AI.

8. Blitz (automatyzacja wydawania pozwoleń / przeglądu planów) (najlepsze rozwiązanie do przyspieszenia przeglądu planów i usprawnienia procesów wydawania pozwoleń)

za pośrednictwem Blitz

Blitz wykorzystuje AI do automatyzacji przeglądów planów, pomagając samorządom lokalnym i wnioskodawcom wcześnie wykrywać błędy, zapewnić zgodność z przepisami i przyspieszyć proces zatwierdzania. Analizuje plany w formatach takich jak PDF, CAD i BIM pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami, aby zapewnić praktyczne adnotacje, szczegółowe raporty i pulpity nawigacyjne dla klientów.

Platforma pomaga wnioskodawcom poprawić jakość przesłanych wniosków, recenzentom przyspieszyć proces wydawania pozwoleń, a społecznościom skorzystać z szybszego tempa rozwoju. Zwiększa to dostępność mieszkań i sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Od natychmiastowych wstępnych kontroli po wspomagane AI przeglądy zgodności — Blitz usprawnia cały proces wydawania pozwoleń.

Najlepsze funkcje Blitz

Zautomatyzuj analizę planów i sprawdzaj przesłane pod kątem lokalnych przepisów i rozporządzeń za pomocą AI.

Usprawnij współpracę recenzentów między działami, aby przyspieszyć proces zatwierdzania pozwoleń.

Upewnij się, że wszystkie plany są weryfikowane według tych samych standardów, aby zapewnić większą spójność.

Przyspiesz realizację projektów deweloperskich, takich jak budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, aby pobudzić wzrost gospodarczy.

Limitacje Blitz

Szkolenia i zmiana sposobu zarządzania personelem mają kluczowe znaczenie, ponieważ brak znajomości nowych rozwiązań może spowolnić wzrost wydajności.

Trudno jest dostosować się do szybko zmieniających się lub wysoce zlokalizowanych przepisów budowlanych i regulacji bez częstych aktualizacji.

Ceny błyskawiczne

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blitz

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Ambient Agents ClickUp Brain działają w tle, zawsze w kontekście. Oto kilka doskonałych przykładów: Team StandUp Agent: Otrzymuj automatyzowane aktualizacje dotyczące zespołu i podsumowania tygodniowych działań w ramach programów obywatelskich.

Agent odpowiedzi: Odpowiadaj na rutynowe pytania w kanałach projektowych, takie jak „Jaki jest status inicjatywy dotyczącej wody?”, ograniczając powtarzalną komunikację.

Agent raportów dziennych: Otrzymuj codzienne podsumowanie działań, zakończonych zadań, oraz kluczowych zmian w Otrzymuj codzienne podsumowanie działań, zakończonych zadań, oraz kluczowych zmian w panelu KPI Śledzenie aktywności, postępów i kluczowych zmian dzięki ClickUp Ambient Agents

9. Voice to Vision (najlepsze rozwiązanie do łączenia zaangażowania społeczności, informacji zwrotnych i podejmowania decyzji publicznych)

za pośrednictwem Voice to Vision

Voice to Vision to projekt MIT Media Lab, którego celem jest śledzenie, w jaki sposób indywidualne i zbiorowe opinie kształtują rzeczywiste plany, przekształcając udział obywateli w widoczność. Jest on wykorzystywany przez liderów społecznych i planistów, którzy muszą nadać sens dużym ilościom danych jakościowych, pomagając im w przejrzystym organizowaniu, interpretowaniu i podejmowaniu działań w oparciu o opinie mieszkańców.

To, co sprawia, że V2V jest przydatne, to jego podwójny interfejs. Jedna strona pomaga decydentom w syntezie opinii publicznej w celu opracowania realnych planów, a druga strona pomaga mieszkańcom dostrzec połączenie między tym, co powiedzieli, a tym, co się wydarzyło.

Najlepsze funkcje Voice to Vision

Wizualizuj opinie społeczności i inicjatywy strategiczne za pomocą interaktywnych narzędzi, które tworzą mapy, pokazując, jak opinie wpływają na konkretne polityki i plany.

Uporządkuj dane jakościowe w uporządkowane informacje, które zespoły obywatelskie mogą łatwo interpretować i wykorzystywać w działaniu.

Pokaż odpowiedzialność w działaniu, łącząc opinie społeczne z mierzalnymi wynikami polityki.

Ograniczenia Voice to Vision

Funkcje personalizacji mogą pełnić rolę wyzwalacza mieszanych reakcji.

Skuteczność wdrożenia zależy w dużej mierze od poparcia instytucjonalnego i integracji z istniejącymi cyklami pracy tworzenia polityki.

Ceny Voice to Vision

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Voice to Vision

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby ułatwić sobie powtarzalne zadania, skorzystaj z funkcji Saved Prompts w ClickUp Brain MAX, aby zapisać często używane komendy, takie jak „Podsumuj ten projekt polityki” lub „Wygeneruj aktualizacje dotyczące zaangażowania obywateli”. W połączeniu z pływającym paskiem ClickUp Brain MAX możesz uzyskać dostęp do informacji AI w dowolnym miejscu na ekranie bez zakłócania cyklu pracy.

10. Botivist (najlepsze narzędzie do mobilizacji wolontariuszy i zaangażowania obywatelskiego wspomagane przez AI)

za pośrednictwem Botivist

Botivist na nowo definiuje zarządzanie AI w erze cyfrowej. Zamiast polegać wyłącznie na ludzkich organizatorach, wykorzystuje oparte na AI boty na Twitterze do identyfikowania, zapraszania i angażowania wolontariuszy w rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Boty platformy kontaktują się bezpośrednio z osobami tweetującymi na tematy problemów społecznych, zapraszając je do burzy mózgów i podjęcia działań, aby przekształcić przypadkowe zaangażowanie w sieci w skoordynowany aktywizm. Strategie Botivist mają w swoim zakresie zarówno bezpośrednie wezwania do działania, jak i komunikaty oparte na solidarności.

Najlepsze funkcje Botivist

Wypróbuj strategie zaangażowania, takie jak bezpośrednie, zysk, strata i solidarność, aby sprawdzić, co motywuje do działania.

Korzystaj z rządowego systemu CRM w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji, w którym boty wyraźnie się identyfikują, aby budować zaufanie i wiarygodność.

Zautomatyzuj śledzenie wiadomości i analizę odpowiedzi, aby zmierzyć, które podejścia zapewniają najwyższą jakość uczestnictwa.

Generuj tematy do rozmów, takie jak „Jak moglibyśmy...”, aby przekształcić bierną troskę w burzę mózgów i propozycje.

Ograniczenia Botivist

Ograniczona skalowalność poza Twitterem, co ogranicza zasięg na innych głównych platformach społecznościowych.

Może nieumyślnie przyciągać trolli lub być nadużywane, jeśli zostanie wdrożone bez starannej moderacji.

Ceny Botivist

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Botivist

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Ojciec cybernetyki, profesor MIT Norbert Wiener, już w latach 40. XX wieku debatował nad „moralnością maszyn”. Dzięki temu stał się on fundamentalną postacią w polu etyki komputerowej.

Buduj połączone społeczności w ClickUp

Innowacje publiczne rozwijają się szybko, ale starsze wersje procesów i niepołączone aplikacje hamują pracę zespołów. Inteligentne narzędzia AI dla inicjatyw civic tech mogą wypełnić tę lukę, ale tylko wtedy, gdy zapewniają połączenie pracowników, danych i projektów w jednym miejscu.

Wszystkie narzędzia, które sprawdziliśmy, mogą być pomocne, ale większość z nich działa w izolacji, co sprawia, że zespoły muszą przełączać się między aplikacjami i tracą kontekst.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, może być po prostu najlepszym rozwiązaniem. ClickUp Brain dostarcza potrzebne podsumowania, automatyzacje po cichu zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, pulpity pozwala wykrywać problemy, zanim przerodzą się w kryzys, a narzędzia do współpracy zapewniają, że wszyscy są na bieżąco. Wszystko to bez konieczności otwierania 100 różnych aplikacji w systemie.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zgromadź wszystkie swoje inicjatywy w zakresie technologii obywatelskiej w jednym miejscu. ✅

Często zadawane pytania

Narzędzia AI dla inicjatyw civic tech to rozwiązania programowe, które pomagają rządom, organizacjom pozarządowym i grupom społecznym analizować opinie publiczne, automatyzować świadczenie usług, przewidywać trendy i ułatwiać partycypacyjne podejmowanie decyzji. Obejmują one zakres chatboty do zgłaszania spraw przez obywateli oraz oparte na sztucznej inteligencji pulpity służące do analizy polityki.

Sztuczna inteligencja poprawia przejrzystość poprzez organizowanie i wizualizację danych publicznych dotyczących potrzeb społeczności oraz śledzenie decyzji rządowych. Wskazuje również niespójności i zapewnia obywatelom wgląd w czasie rzeczywistym w budżety, polityki i wyniki usług.

Przykłady roli AI obejmują chatboty dotyczące budżetu miejskiego, automatyzacja przeglądu planów w celu uzyskania pozwoleń oraz analiza nastrojów społeczności na podstawie opinii. Inne przykłady zastosowań obejmują mobilizację wolontariuszy za pomocą botów społecznościowych, symulacje planowania partycypacyjnego oraz wspomagane AI cykle pracy w służbie publicznej z wykorzystaniem dużych modeli językowych.

Zacznij od narzędzi AI, które wymagają minimalnych ustawień technicznych, skup się na automatyzacji powtarzalnych zadań i korzystaj z gotowych zestawów danych lub ram obywatelskich. Następnie możesz stopniowo skalować działania, zapewniając spójne szkolenia personelu i pętle informacji zwrotnych od społeczności, aby zapewnić trafność i zaufanie.

ClickUp łączy wszystkie elementy projektu innowacji obywatelskiej w jednym miejscu. Pomaga zespołom planować projekty, przydzielać zadania i śledzić postępy w różnych działach. Ponadto można zautomatyzować przepływy pracy, aby szybciej budować relacje społecznościowe i ograniczyć pracę ręczną. Funkcje AI, takie jak ClickUp Brain, pomagają w dokumentacji, raportowaniu i uzyskiwaniu informacji w czasie rzeczywistym, a zabezpieczenia mają na celu ograniczenie stronniczości algorytmów.