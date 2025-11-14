Whereby vs. ClickUp SyncUp: które narzędzie do wideo-spotkania jest lepsze?

W 1964 roku firma AT&T zaprezentowała na targach światowych urządzenie Picturephone. Było to nieporęczne urządzenie, które miało na zawsze zmienić komunikację. W końcu można było zobaczyć osobę, z którą się rozmawiało, pod warunkiem, że nie przeszkadzała cena niewielkiej rozmowy telefonicznej za ten przywilej!

Z biegiem czasu zamieniliśmy te nieporęczne urządzenia na eleganckie aplikacje, które łączą zespoły i klientów (chociaż niezręczna cisza pozostała).

W tym wpisie na blogu porównamy dwa takie narzędzia: Whereby i ClickUp SyncUp, z których każde jest przeznaczone do zupełnie innych sytuacji w ciągu dnia pracy.

Zobaczmy, które z nich powinno znaleźć się w Twoim zestawie narzędzi. ☎️

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

ClickUp vs. Whereby w skrócie

Aspekt ClickUp Whereby Główny cel Zarządzanie projektami, śledzenie zadań, współpraca zespołowa, zarządzanie wiedzą Spotkania wideo, konferencje w przeglądarce, rozmowy z możliwością osadzenia Hierarchia i organizacja Zaawansowane: przestrzenie, foldery, lista, widok wszystko dla dużych organizacji Nie ma hierarchii organizacyjnej. Zarządzanie zadaniami Zadania do wykonania, zadania, podzadania, listy kontrolne, pola niestandardowe, automatyzacja statusów, właściciele zadań, priorytety, przypomnienia Brak zarządzania zadaniami Widoki projektu Lista, tablica, kalendarz, wykres Gantt, oś czasu, obciążenie pracą i wiele więcej Nie oferuje widoku projektów. Automatyzacje Automatyzacja oparta na sztucznej inteligencji, automatyzacja oparta na czasie i wyzwalaczach Haczyki API/webhooki dla sesji wideo Współpraca nad dokumentami Dokumenty edytowalne w czasie rzeczywistym, wiki, bogate format, połączone dokumenty z zadaniami, baza wiedzy Czat na żywo, emoji, udostępnianie plików podczas spotkania Komunikacja Kontekstowe rozmowy z połączonym czatem, zadaniami i dokumentami, wbudowaną pocztą e-mail, komentarzami do zadań, powiadomieniami, przypisanymi komentarzami, klipami głosowymi i wideo. Wideo, audio, czat podczas rozmowy, reakcje, udostępnianie plików Współpraca i udostępnianie Tablice w czasie rzeczywistym, udostępnianie gościom, udostępnianie linków zewnętrznych, narzędzia do sprawdzania Wirtualna tablica (Miro), napisy na żywo, pokoje do rozmów w mniejszych grupach Planowanie i zarządzanie czasem Zintegrowany kalendarz, śledzenie czasu, szacunki, integracja z Outlookiem/Kalendarzem Google Integracja z Kalendarzem Google, timer w salach, zaproszenia kalendarzowe Funkcje AI ClickUp Brain (wyszukiwanie AI, pisanie, automatyzacja, streszczenia, transkrypcje, generowanie etykiet, zaawansowane raportowanie), agenci AI Transkrypcja na żywo, podsumowania sesji Integracje Ponad 1000 integracji aplikacji (w tym Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/dodatki Miro, Dokumenty Google, strumieniowanie RTMP, zestawy SDK dla programistów, React/Flutter/osadzanie w urządzeniach mobilnych Bezpieczeństwo/zgodność z przepisami Zaawansowane role, uprawnienia, dzienniki audytowe, bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, zgodność z normami ISO 27001, RODO, SSO, SOC2 i HIPAA. Szyfrowanie typu end-to-end (małe pokoje P2P), ISO 27001, GDPR, zgodność z HIPAA, pokoje z blokadą Obciążenie spotkania Do 200 uczestników w SyncUps Do 200 uczestników (aktywnych), 400 widzów (tryb tylko do oglądania) Przechowywanie plików Nieograniczone (w planach płatnych), załączniki/połączone pliki w dowolnym miejscu w cyklu pracy Udzielaj małych plików podczas rozmów; limit długoterminowego przechowywania plików, pobieranie czatu

Czym jest ClickUp?

Zarządzaj wieloma projektami za pomocą ClickUp Stwórz scentralizowane miejsce pracy, aby zarządzać współpracą hybrydową w ClickUp.

Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Funkcje ClickUp

Poniżej przedstawiamy kluczowe funkcje, które wyróżniają to narzędzie jako alternatywę dla Whereby.

Funkcja nr 1: Komunikacja w czasie rzeczywistym

ClickUp Chat gromadzi wszystkie rozmowy i zadania w jednym miejscu dzięki kanałom i wiadomościom bezpośrednim.

Scentralizuj wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji dzięki ClickUp Chat

Twórz kanały poświęcone konkretnym tematom, takie jak #MarketingUpdates lub #ClientFeedback, aby dyskusje były ukierunkowane. Potrzebujesz szybkiej, jednorazowej rozmowy? Dzięki bezpośrednim wiadomościom możesz kontaktować się z poszczególnymi osobami lub grupami bez zalewania głównych kanałów.

Najedź kursorem na dowolną wiadomość w czacie ClickUp, aby natychmiast utworzyć zadanie

Co więcej, możesz łączyć wiadomości bezpośrednio z zadaniami ClickUp, dzięki czemu zwykłe „Hej, możesz to naprawić?” zamienia się w element śledzenia. Dodatkowo, dzięki konfigurowalnym powiadomieniom, otrzymujesz tylko te informacje, które są dla Ciebie ważne.

Wybieraj spośród różnych rodzajów postów na czacie, aby ważne aktualizacje dotarły do wszystkich członków zespołu.

Jeśli dana wiadomość wymaga większej uwagi, utwórz Posty. Zamiast pozwolić, aby ważne informacje zaginęły w natłoku rozmów na czacie, możesz utworzyć Post, aby wyróżnić ogłoszenia, aktualizacje lub dyskusje.

Wystarczy wpisać wiadomość, wybrać z listy rozwijanej opcję Ogłoszenia, Dyskusja, Pomysł lub Aktualizacja, a Twoja wiadomość zostanie wyróżniona w kanale, dzięki czemu wszyscy ją zauważą.

Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać możliwości platformy czatu:

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj kartę u góry kanału czatu swojego zespołu, aby szybko wyświetlać zakładki, notatki i inne elementy. Możesz dodać niestandardowy wykres baterii z dowolnymi danymi, linki do kluczowych zasobów swojego obszaru roboczego, a nawet obliczać sumy, średnie i inne wartości dla swoich zadań.

Funkcja nr 2: Połączenia wideo i audio

Dzięki ClickUp SyncUps możesz inicjować natychmiastowe rozmowy audio lub wideo bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, zapewniając płynną współpracę.

Uruchomienie SyncUp jest tak proste, jak kliknięcie ikony SyncUp w dowolnym kanale lub bezpośredniej wiadomości.

Naciśnij ikonę ClickUp SyncUps, aby rozpocząć natychmiastową rozmowę audio lub wideo

Podczas SyncUp możesz udostępniać swój ekran, aby zapewnić kontekst wizualny, np. zaprezentować projekt, przedstawić analizy lub przejrzeć oś czasu projektu.

Wyróżniającą cechą jest możliwość bezpośredniego połączenia zadań z rozmową! Instance, jeśli omawiasz naprawę błędu w bezpośredniej wiadomości, możesz połączyć odpowiednie zadanie z rozmową.

Połącz zadania z ClickUp SyncUp

Nie możesz uczestniczyć w SyncUp w czasie rzeczywistym? Nie martw się. Możesz nagrywać sesje SyncUp i uzyskać do nich dostęp później.

Jest to szczególnie przydatne dla członków zespołu znajdujących się w różnych strefach czasowych lub do przeglądania dyskusji, aby mieć pewność, że nic nie zostało pominięte. Możesz dodawać komentarze do nagrania i udostępniać je również na zewnątrz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Clips, aby zamienić szybkie aktualizacje, opinie lub mini instrukcje w krótkie wiadomości wideo. Załącz je do swojego kanału czatu, aby pokazać swojemu zespołowi hybrydowemu dokładnie, co masz na myśli.

Funkcja nr 3: Wydajność oparta na sztucznej inteligencji

Wbudowany w czat ClickUp Brain pomaga tworzyć i przypisywać zadania, wyszukiwać powiązane zadania lub kanały oraz podsumowywać rozmowy. Możesz nawet zadawać mu pytania dotyczące kanału w języku naturalnym, a on w ciągu kilku sekund wyświetli odpowiedni kontekst.

Poproś ClickUp Brain o wysyłanie wiadomości na kanałach Twojego zespołu, abyś nie musiał przerywać swojej pracy

Na przykład po synchronizacji z zespołem ClickUp Brain podsumowuje wszystkie dyskusje z ostatnich 24 godzin, wyróżnia elementy wymagające podjęcia i tworzy zadania połączone z wieloma projektami.

Funkcja Catch Me Up jest wybawieniem dla zespołów pracujących zdalnie. Jeśli przegapisz dzień lub dwa rozmów, wystarczy kliknąć Catch Me Up, aby uzyskać podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin do 14 dni.

Porozmawiajmy na czacie ClickUp

✅ Wypróbuj poniższe podpowiedzi, aby wykorzystać AI podczas rozmów wideo: Podsumuj dzisiejsze spotkanie SyncUp i utwórz zadania dla wszystkich elementów działania.

Znajdź zadania związane z dyskusją w #MarketingUpdates.

Przypisz wiadomość „Świetna robota!” do @MyTeammate.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain MAX, asystent AI na komputery stacjonarne, centralizuje cały ekosystem pracy, w tym zadania, dokumenty, spotkania, aplikacje i czaty, w inteligentnym hub. Możesz bez wysiłku przeszukiwać swoje miejsce pracy, internet i podłączone aplikacje. Ponadto funkcja Talk-to-Text w ClickUp umożliwia dyktowanie wiadomości i aktualizacji w podróży, zwiększając wydajność nawet czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnym pisaniem na klawiaturze.

Ceny ClickUp

Oto, co Samantha Dengate, starszy kierownik zarządzania projektami w Diggs, miała do powiedzenia na temat wykorzystania ClickUp do komunikacji:

Przed wprowadzeniem ClickUp spotkania i wymiana wiadomości e-mail prowadziły do powstania czarnej dziury, w której elementy pozostawały niewidoczne i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były sprawdzane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega proces twórczy. Teraz wszyscy członkowie zespołu mogą wyraźnie zobaczyć, kiedy należy wykonać elementy, rozmawiać i współpracować w ramach poszczególnych zadań.

Przed wprowadzeniem ClickUp spotkania i wymiana wiadomości e-mail prowadziły do powstania czarnej dziury, w której elementy pozostawały niewidoczne i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były sprawdzane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega proces twórczy.

Teraz wszyscy członkowie zespołu mogą wyraźnie zobaczyć, kiedy należy wykonać elementy, rozmawiać i współpracować w ramach poszczególnych zadań.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4–8 lub więcej spotkaniach tygodniowo, a każde spotkanie trwa do godziny. Oznacza to ogromną ilość czasu poświęcaną na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany z ClickUp system AI Notetaker może pomóc Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain pomaga w automatyzacji tworzenia zadań i usprawnianiu cyklu pracy, zamieniając godziny spotkań w praktyczne wnioski.

Czym jest Whereby?

za pośrednictwem Whereby

Whereby to oparta na przeglądarce platforma do wideokonferencji, która umożliwia organizowanie i dołączanie do bezpiecznych, niezawodnych rozmów wideo z dowolnego urządzenia z wsparciem nowoczesnej przeglądarki internetowej.

Użytkownicy mogą ustawiać wirtualne sale konferencyjne i udostępniać innym stałe linki. Platforma oferuje również rozwiązanie do osadzania, które pozwala programistom zintegrować funkcję wideokonferencji bezpośrednio z ich produktami lub usługami za pośrednictwem interfejsów API i SDK do komunikacji w hybrydowej przestrzeni roboczej.

🧠 Ciekawostka: Rozmowy towarzyskie podczas wideo (udostępnianie spraw niezwiązanych z pracą) pomagają zmniejszyć poczucie dystansu. Zespoły biorące udział w badaniu stwierdziły, że takie rozmowy pomogły im poczuć się bardziej połączone, mimo że pracowały zdalnie.

Funkcje Whereby

Oto kilka funkcji, które wyróżniają to oprogramowanie do udostępniania ekranu:

Funkcja nr 1: Spotkania oparte na przeglądarce z możliwością dostosowania wizerunku marki niestandardowej

Dostosuj niestandardowe tło pokoju, aby wyglądało profesjonalnie podczas spotkań

Whereby działa bezpośrednio w przeglądarce. Goście mogą dołączyć natychmiast, korzystając z trwałego linku do spotkania, zarówno z komputera stacjonarnego, jak i urządzenia mobilnego.

Ponadto możesz zachować spójność wizerunku marki, dostosowując spotkania za pomocą logo, kolorów pomieszczeń, wirtualnych teł i efektów rozmycia. Nawet URL spotkań można dostosować, dzięki czemu każda sesja z klientem będzie wyglądać profesjonalnie i dopracowana.

Twórz pokoje do rozmów w Whereby, aby prowadzić mniejsze dyskusje i lepiej współpracować

Czasami potrzebujesz mniejszych dyskusji. Whereby pozwala gospodarzom tworzyć pokoje do pracy w mniejszych grupach, a następnie płynnie przenosić wszystkich z powrotem do głównej sesji.

Ponadto gospodarze mogą blokować pokoje, zarządzać uprawnieniami, wpuszczać gości z poczekalni oraz wyciszać lub usuwać uczestników, aby zapewnić bezpieczeństwo i uporządkowany przebieg spotkań.

Możesz również:

Uruchom interaktywne tablice cyfrowe bezpośrednio podczas rozmowy dzięki integracji z Miro Tablica.

Wysyłaj dokumenty, obrazy i linki natychmiast podczas rozmów

Utrzymuj rozmowę obok okna wideo, aby zadawać szybkie pytania, reagować lub przesyłać pliki za pomocą czatu na żywo.

Funkcja nr 3: Udostępnianie ekranu i nagrywanie

Udostępnij swój ekran, aby przedstawić prezentację klientom za pomocą Whereby

Udostępniaj cały ekran lub tylko jedno okno aplikacji. Połącz to z trybem obrazu w obrazie, a uzyskasz prezentacje i demonstracje bez rozpraszania uwagi.

A jeśli chcesz później przejrzeć rozmowę, Whereby umożliwia nagrywanie lokalnie lub w chmurze (jeśli jesteś właścicielem pokoju). Napisy na żywo i transkrypcje sprawiają, że zawartość jest dostępna później.

Ponadto Whereby zostało stworzone z myślą o inkluzywności:

Napisy na żywo i funkcja podsumowania transkrypcji zawartości mówionej oparta na AI

Nawigacja za pomocą klawiatury i skróty klawiszowe dla osób z limitowaną sprawnością ruchową

Podświetlanie aktywnych mówców, dzięki czemu wszyscy wiedzą, kto właśnie przemawia.

Ceny Whereby

Spotkania

Free (obejmuje jednego gospodarza)

Pro: 8,99 USD/miesiąc (obejmuje jednego gospodarza)

Biznes: 11,99 USD/miesiąc za każdego gospodarza

Osadzone

Bezpłatna wersja próbna

Budowa: 9,99 USD/miesiąc (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Enterprise: Ceny niestandardowe

🔍 Czy wiesz, że... Nawet tło może wpływać na funkcjonowanie mózgu. Badania wykazały, że animowane lub wirtualne tła powodują większe zmęczenie niż gładkie ściany. Mózg nieustannie przetwarza drobne ruchy, więc ten fajny tropikalny krajobraz może Cię zamiast tego męczyć.

ClickUp vs. Whereby: porównanie funkcji

Kiedy zarządzasz zespołem rozproszonym, wszystkie spotkania są inne. Rozmowy z klientami wymagają dopracowania, budowania marki i łatwego dostępu. Wewnętrzna synchronizacja wymaga kontekstu, odpowiedzialności i jasnego działania.

Whereby sprawdza się dobrze w przypadku spotkań zewnętrznych, natomiast ClickUp przekształca współpracę w obszarze roboczym w konkretne wyniki, łącząc połączone dyskusje bezpośrednio z zadaniami, celami i dokumentami projektowymi.

Oto szczegółowe porównanie, które pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie. 🎯

Funkcja nr 1: Doświadczenie w zakresie wideo-konferencji

Zacznijmy od tego, jak każde z narzędzi AI do spotkań obsługuje rozmowy wideo, od szybkich konsultacji po pełne spotkania zespołu.

ClickUp

ClickUp łączy pracę i rozmowy. Dzięki ClickUp Spotkaniom zespoły mogą organizować, prowadzić i śledzić dyskusje równolegle do swojej pracy.

Twórz agendy i listy kontrolne, aby wszystko przebiegało w śledzeniu, udostępniaj swój ekran podczas rozmowy, aby ułatwić komunikację, i skorzystaj z AI, aby szybko wygenerować wnioski z dyskusji.

ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania, wyodrębniając kluczowe elementy działania i kolejne kroki.

Dowiedz się więcej tutaj:

Nie każda komunikacja wymaga jednak spotkania. Gdy potrzebujesz szybkich aktualizacji lub asynchronicznych informacji zwrotnych, ClickUp Clips pomaga nagrywać i udostępniać wiadomości wideo w zadaniach lub czatach.

Whereby

To narzędzie sprawia, że wszystko jest proste. Nie wymaga pobierania, a spotkania wideo oparte na przeglądarce są zaprojektowane z myślą o szybkich spotkaniach z klientami i niestandardowych doświadczeniach. Możesz dostosować sale konferencyjne, dodając swoje logo i kolory, a także podzielić dyskusje na mniejsze grupy.

Goście dołączają natychmiast, dzięki czemu rozwiązanie to najlepiej sprawdza się w przypadku współpracy zewnętrznej.

🏆 Zwycięzca: Remis! Używaj ClickUp do synchronizacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przekształcaj rozmowy w działania. Whereby najlepiej sprawdza się podczas spotkań z klientami związanych z marką.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony notatek dla lepszej organizacji

Funkcja nr 2: Współpraca i interakcja w czasie rzeczywistym

Porównajmy również, w jaki sposób oba narzędzia umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym.

ClickUp

Zostało stworzone z myślą o współpracy w czasie rzeczywistym. Zespoły mogą wspólnie edytować dokumenty ClickUp Docs, przeprowadzać burze mózgów na tablicach ClickUp Whiteboards, rozmawiać na czacie ClickUp Chat lub komentować zadania i podzadania bezpośrednio. Każdy komentarz można wykorzystać w praktyce.

W połączeniu z uprawnieniami na poziomie zadań, wzmiankami i integracjami z innymi narzędziami, zapewnia płynną współpracę od planowania po realizację.

Whereby

Whereby koncentruje się na współpracy w czasie rzeczywistym podczas spotkań. Zespoły mogą otwierać tablicę Miro podczas rozmowy, udostępniać ekrany, umieszczać linki lub rozmawiać na czacie na żywo. Obsługa jest szybka, przyjazna i intuicyjna, co doskonale sprawdza się podczas warsztatów, prezentacji dla klientów i sesji kreatywnych.

Jednak po zakończeniu spotkania współpraca często również się kończy. Nie ma wbudowanej funkcji umożliwiającej asynchroniczną kontynuację pracy nad zadaniami lub zawartością.

🏆 Zwycięzca: ClickUp triumfuje! Ta wszechstronna aplikacja do przesyłania wiadomości łączy pracę zespołową w czasie rzeczywistym i asynchroniczną, aby przekształcić pomysły w konkretne, wykonalne kroki.

Funkcja nr 3: Skalowalność i gotowość do pracy w przedsiębiorstwie

Oczywiście musisz również ocenić, jak dobrze skalują się one i działają, gdy Twój zespół lub organizacja się powiększa, mając na uwadze potrzeby przedsiębiorstwa.

ClickUp

ClickUp oferuje solidną skalowalność i funkcje klasy korporacyjnej, dzięki czemu nadaje się dla dużych organizacji. Otrzymujesz niestandardowe uprawnienia, szczegółowe role użytkowników i narzędzia do zarządzania administratorem, które zapewniają precyzyjną kontrolę i poziomy dostępu w całym obszarze roboczym.

Ponadto ClickUp oferuje wsparcie dla logowania jednokrotnego (SSO), SAML i uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), zgodnie z korporacyjnymi standardami bezpieczeństwa.

Platforma zawiera również dzienniki audytowe, monitorowanie 24/7 i testy penetracyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych przez całą dobę.

Whereby

Z kolei Whereby jest przeznaczony głównie do współpracy wideo i nie oferuje rozbudowanej skalowalności ani funkcji specyficznych dla przedsiębiorstw. Brakuje mu zaawansowanych funkcji administracyjnych, uprawnień użytkowników i narzędzi do raportowania.

Chociaż oferuje wsparcie dla integracji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i Miro, nie zapewnia tak rozbudowanych funkcji dla przedsiębiorstw.

🏆 Zwycięzca: ClickUp! Jest dostosowany do pracy z dużymi zespołami, oferując pełną kontrolę administratora, bezpieczeństwo i funkcje klasy korporacyjnej.

ClickUp vs. Whereby na Reddicie

Zwróciliśmy się do serwisu Reddit, aby uzyskać informacje na temat opinii rzeczywistych użytkowników na temat ClickUp i Whereby. Chociaż nie ma żadnych konkretnych wątków poświęconych tym dwóm narzędziom, oto co użytkownicy mieli do powiedzenia na ich temat:

Oto, co użytkownik Reddit miał do powiedzenia na temat wygody korzystania z Whereby:

Korzystam z Whereby. Jest to bardzo wygodne narzędzie do organizowania prostych, estetycznych wideo-wideokonferencji, które umożliwiają połączenie z dowolną osobą w dowolnym miejscu za pomocą jednego linku. Nie wymaga pobierania żadnych plików…

Korzystam z Whereby. Jest to bardzo wygodne narzędzie do organizowania prostych, estetycznych wideo-wideokonferencji, które umożliwiają połączenie z dowolną osobą w dowolnym miejscu za pomocą jednego linku. Nie wymaga pobierania żadnych plików…

Użytkownik ClickUp powiedział:

Z powodzeniem stosowaliśmy ClickUp w firmach każdej wielkości (od jednoosobowych przedsiębiorstw po duże zespoły) i w różnych branżach, z których wiele generuje wielomilionowe przychody. Tak, ClickUp ma problemy, tak jak dosłownie każda inna platforma, ale jego możliwości są znakomite, zwłaszcza dla tak dużego zespołu... Liderzy zespołów prawdopodobnie będą z niego zadowoleni, ponieważ zapewni im on ogólny widok sytuacji bez poczucia, że mikrozarządzają swoimi bezpośrednimi podwładnymi. *

Z powodzeniem stosowaliśmy ClickUp w firmach każdej wielkości (od jednoosobowych przedsiębiorstw po duże zespoły) i w różnych branżach, z których wiele generuje wielomilionowe przychody. Tak, ClickUp ma problemy, tak jak dosłownie każda inna platforma, ale jego możliwości są znakomite, zwłaszcza dla tak dużego zespołu... Liderzy zespołów prawdopodobnie będą z niego zadowoleni, ponieważ zapewni im on ogólny przegląd sytuacji bez poczucia, że mikrozarządzają swoimi bezpośrednimi podwładnymi. *

Inny użytkownik wydawał się preferować ClickUp (i z pewnością ucieszy go wiadomość, że SyncUps również teraz dzwoni):

Przeniosłem moją małą firmę zatrudniającą 3 osoby i jesteśmy zadowoleni. Jedyną prawdziwą wadą jest to, że funkcja czatu wideo SyncUp nie dzwoni tak jak Slack. Dlatego czasami ludzie przegapiają powiadomienia. Mam nadzieję, że to naprawią. Poza tym fajnie jest mieć możliwość odwoływania się do zadań bezpośrednio w aplikacji.

Przeniosłem moją małą firmę zatrudniającą 3 osoby i jesteśmy zadowoleni. Jedyną prawdziwą wadą jest to, że funkcja czatu wideo SyncUp nie dzwoni tak jak Slack. Dlatego czasami ludzie przegapiają powiadomienia. Mam nadzieję, że to naprawią. Poza tym fajnie jest mieć możliwość odwoływania się do zadań bezpośrednio w aplikacji.

🔍 Czy wiesz, że... Badania wykazały, że prawie 70% osób twierdzi , że częste/stałe korzystanie z wideo podczas spotkań zespołu pomaga im czuć się bardziej wydajnymi. Wynika to głównie z faktu, że zmniejsza to ryzyko nieporozumień i pozwala na udzielanie odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym.

Które narzędzie do spotkania wideo jest najlepsze?

Głosowanie zakończone, mamy zwycięzcę! 👑

Chociaż Whereby świetnie nadaje się do szybkich rozmów z klientami i profesjonalnych spotkań opartych na przeglądarce, nie sprawdza się, jeśli chodzi o połączone rozmowy z konkretnymi działaniami.

ClickUp SyncUps przekształca dyskusje w konkretne działania dzięki funkcji AI Notetaker, Clip, integracji zadań ClickUp i płynnej koordynacji z Twoimi cyklami pracy. Każde spotkanie staje się okazją do realizacji złożonych projektów, synchronizacji pracy zespołów i śledzenia ważnych decyzji.

Ponadto, dzięki połączeniu wszystkich zadań, kontekstowych rozmów i wiedzy w jednej platformie ClickUp opartej na AI, znikają problemy związane z rozproszeniem pracy, a życie staje się o wiele łatwiejsze.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅