10 darmowych szablonów inwentaryzacji dla programów Excel, Sheets i ClickUp

Zarządzanie zapasami jest niezbędne dla każdej firmy, aby wyprzedzić konkurencję . Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały sklep, czy zarządzasz operacją produkcyjną na dużą skalę, wydajny i dokładny proces inwentaryzacji obniża koszty produkcji i ryzyko.

Dzięki odpowiednim narzędziom do śledzenia, takim jak szablony inwentaryzacji, możesz zrobić więcej niż tylko aktualizować numery zapasów. Twój personel będzie miał wgląd w dane potrzebne do rozwoju firmy i przeniesienia produktywności na wyższy poziom! ⚡️

W tym przewodniku zbadamy wszystkie sposoby, w jakie szablony inwentaryzacji ClickUp, Excel i Google Sheets mogą pomóc usprawnić proces zarządzania zapasami, bez względu na branżę, w której działasz.

Zaczynajmy!

Czym jest szablon inwentaryzacji?

Szablon inwentaryzacji jest wstępnie sformatowanym dokument lub arkusz kalkulacyjny Dokument lub arkusz kalkulacyjny, który organizuje szczegółowe listy do śledzenia zapasów, budżetowania i audytu. Zazwyczaj zawiera kolumny z nazwami pozycji, kodami numerycznymi, opisami, miejscami przechowywania, ilościami, sumami i cenami

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostego zarządzania zapasami

Szablony inwentaryzacji są wszechstronne i konfigurowalne, aby dopasować się do potrzeb każdej firmy w dowolnej branży. Od małej firmy po międzynarodową korporację detaliczną, śledzenie zapasów jest istotną częścią sukcesu każdej organizacji z ważnych powodów, w tym:

Poprawa dokładności : Dzięki aktualnej i precyzyjnej ewidencji zapasów istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kosztownych błędów ludzkich

: Dzięki aktualnej i precyzyjnej ewidencji zapasów istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kosztownych błędów ludzkich Oszczędność kosztów : Inwentaryzacja przebiega szybciej, co przekłada się na oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów pracy i kosztów ogólnych

: Inwentaryzacja przebiega szybciej, co przekłada się na oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów pracy i kosztów ogólnych Mniejsze ryzyko magazynowania przestarzałych produktów : Firmy mogą uniknąć zamawiania niepożądanych lub przestarzałych zapasów

: Firmy mogą uniknąć zamawiania niepożądanych lub przestarzałych zapasów Zmniejszone marnotrawstwo produktów : Właściwe śledzenie pomaga firmom w zamawianiu dokładnej ilości potrzebnych zapasów lub zamawianiu we właściwym czasie, gdy istniejące zapasy są niższe niż oczekiwano

: Właściwe śledzenie pomaga firmom w zamawianiu dokładnej ilości potrzebnych zapasów lub zamawianiu we właściwym czasie, gdy istniejące zapasy są niższe niż oczekiwano Zoptymalizowane łańcuchy dostaw : Prognozy popytu i dane dotyczące zapasów usprawniają komunikację w zespole i dostawy

: Prognozy popytu i dane dotyczące zapasów usprawniają komunikację w zespole i dostawy Refined seasonal inventory strategies:: Firmy mają spójne dane do budowania skutecznych strategii zarządzania sezonowymi potrzebami poprzez śledzenie trendów sprzedaży w okresach szczytowych

Bonus:_ Szablony arkuszy kalkulacyjnych

Co sprawia, że szablon inwentaryzacji jest dobry?

Dobry szablon inwentaryzacji rejestruje produkty, formularze zamówień , przesyłek i danych klientów, aby zmniejszyć koszty pracy ręcznej i zoptymalizować procesy magazynowe.

Szablon inwentaryzacji tworzy ramy systemu śledzenia zapasów. Kluczowe jest jednak znalezienie odpowiedniego szablonu, który spełni potrzeby Twojej firmy, a jednocześnie będzie łatwy w użyciu dla całego zespołu. 🧑‍💻

Istnieje kilka kluczowych cech, o których należy pamiętać w przypadku dobrego szablonu inwentaryzacji:

Intuicyjny projekt szablonu

Wybór szablonu z wieloma układami i funkcjami dostosowywania, aby znaleźć odpowiednie informacje, gdy ich potrzebujesz, pozwoli Ci zaoszczędzić czas. Elastyczność w dodawaniu nowych pól do struktury bez konieczności przebudowywania jej od podstaw, gdy portfolio produktów lub usług ewoluuje, jest zaletą! 📈

Kompatybilność z oprogramowaniem

W miarę jak systemy stają się coraz bardziej połączone i niezbędne do rozwoju, szablony inwentaryzacji muszą być w stanie zintegrować się z innymi platformami, takimi jak sprzedaż, księgowość i inne zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Bezpieczeństwo end-to-end

Obejmuje to ustawienia uprawnień dla administratorów do przeglądania i wykonywania określonych działań, a także ścieżki audytu w celu śledzenia, kto uzyskał dostęp lub zmodyfikował określone pozycje w wykazie. Wszystkie te funkcje współpracują ze sobą, tworząc szablon inwentaryzacji, który jest zarówno niezawodny, jak i bezpieczny! 🔐

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Wybraliśmy najlepsze szablony mapowania zapasów w ClickUp, Arkuszach i Excelu, aby zapewnić Ci narzędzia do zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z zapasami - od zaopatrzenia po dostawę!

10 darmowych szablonów inwentaryzacji do katalogowania, indeksowania i tworzenia listy niezbędnych przedmiotów lub zadań

1. Szablon inwentaryzacji ClickUp

Tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego z możliwością udostępniania w ClickUp

Szablony do zarządzania zapasami to Szablon zapasów ClickUp

-najlepsza alternatywa dla arkusza kontroli zapasów!

Nasz szablon inwentaryzacji jest wyposażony w narzędzia ułatwiające tworzenie i przechowywanie dostosowanych widoków - zapewniając szybki dostęp do najbardziej potrzebnych danych! Aby przyspieszyć ten proces, dołączyliśmy już pięć gotowych widoków:

Widok listy zapasów : Zorganizuj najważniejsze szczegóły inwentaryzacji każdej pozycji za pomocąPola niestandardowe ClickUp

: Zorganizuj najważniejsze szczegóły inwentaryzacji każdej pozycji za pomocąPola niestandardowe ClickUp Widok listy według statusu płatności : Grupuj zapasy na podstawie określonego statusu, aby podjąć działanie (Zapłacono w całości, Zapłacono częściowo lub Niezapłacono)

: Grupuj zapasy na podstawie określonego statusu, aby podjąć działanie (Zapłacono w całości, Zapłacono częściowo lub Niezapłacono) By Lista dostawców Widok: Konsolidacja działań związanych z zaopatrzeniem dzięki przejrzystemu widokowi bieżących dostawców

Lista dostawców Widok: Konsolidacja działań związanych z zaopatrzeniem dzięki przejrzystemu widokowi bieżących dostawców Widok Mapy Lokalizacji Dostawcy: Zarządzaj przepływami pracy i potrzebami w zakresie przechowywania na mapie

Zarządzaj przepływami pracy i potrzebami w zakresie przechowywania na mapie Formularz zamówienia Widok: Wyślij formularz ClickUp, aby przyjmować zamówienia i zautomatyzować tworzenie zadań

Śledź przychodzące materiały, bieżące poziomy zapasów i pozycje, których nie ma w magazynie. Dodatkowo, ciesz się wydajnym przepływem pracy dzięki prostej funkcji Formula Field, która umożliwia łatwe wykonywanie obliczeń między polami numerycznymi, daty i czasu na pozycji. Pobierz ten szablon

2. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Śledź wydajność zapasów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy dużą, wielooddziałową organizację, Szablon zarządzania zapasami ClickUp

jest idealnym narzędziem do uzyskania wglądu w codzienne operacje. Ustaw powtarzające się zadania, dostosuj poziomy zapasów na podstawie danych sprzedaży lub przejrzyj dane historyczne pod kątem trendów i prognoz! 📈

Wyszukiwanie pozycji magazynowych w ClickUp jest dziecinnie proste. Z łatwością twórz zapisane wyszukiwania i filtry w oparciu o dowolne kryteria, w tym produkty sezonowe, cotygodniowe promocje i produkty wyprzedażowe, dzięki czemu możesz szybko znaleźć odpowiedni produkt za każdym razem.

Możesz łatwo śledzić aktualizacje dostępności, cen i bieżących trendów, aby zawsze być na bieżąco z popytem i mieć pewność, że nigdy nie zabraknie Ci towaru w magazynie. Pobierz ten szablon Dowiedz się więcej szablony planowania zasobów

!

3. ClickUp Office Inventory Template

Ogranicz papierkową robotę, rejestrując wszystkie szczegóły inwentaryzacji na liście ClickUp

Z szablonem ClickUp Office Inventory Template

szablon ClickUp Office Inventory Template umożliwia łatwą aktualizację danych inwentaryzacyjnych z wielu lokalizacji jednocześnie, dzięki czemu idealnie nadaje się dla administratorów, którzy muszą zarządzać inwentaryzacją z centralnej lokalizacji.

Ten szablon inwentaryzacji pomaga również firmom monitorować budżety zapasów i ogólne wydatki według kategorii. Wydatki budżetowe można łatwo śledzić dla każdej pozycji w inwentarzu, a także dla całkowitych wydatków. Identyfikując rozbieżności między rzeczywistymi i planowanymi budżetami, można usprawnić zarządzanie budżetem.

System śledzi również daty zakupów i to, jakie pozycje zapasów są kupowane po jakiej cenie. Kierownictwo może wykorzystać te informacje do optymalizacji budżetów na przyszłe zakupy w oparciu o trendy wydatków! 💰 Pobierz ten szablon

4. Szablon spisu materiałów biurowych ClickUp

Udostępnianie listy arkuszy inwentaryzacyjnych w ClickUp członkom zespołu

Czy jedna półka szafki biurowej jest zapchana stosami nieużywanych zszywaczy i taśmy klejącej? Spróbuj Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych ClickUp

aby pomóc z nadmiernymi wydatkami!

Na początek sporządź listę materiałów eksploatacyjnych: Ogólne materiały biurowe, takie jak notatniki i długopisy, a także bardziej specjalistyczne przedmioty, takie jak sprzęt komputerowy dla zespołów projektowych i kreatywnych. Szablon zawiera wstępnie skonfigurowane pola niestandardowe, dzięki czemu można rozpocząć dodawanie szczegółów dla każdego elementu.

A dzięki opcjom udostępniania ClickUp masz pełną kontrolę nad tym, kto co widzi i jakie ma uprawnienia. Przydziel uprawnienia, aby upewnić się, że właściwe osoby (koordynatorzy zespołu lub liderzy działów) mają dostęp do odpowiednich elementów. Zadbaj o to, by był on widoczny dla Twojego zespołu, aby znał on tajniki stanów magazynowych, zapobiegaj nadużyciom poprzez ustawianie limitów dostępu i czuj się bezpiecznie wiedząc, że tylko właściwe osoby mogą zobaczyć to, czego potrzebują! Pobierz ten szablon

5. Szablon inwentaryzacji IT ClickUp

Organizuj nadmierne zapasy za pomocą tablicy ClickUp typu "przeciągnij i upuść

Zespoły IT wspierają każdy dział w organizacji. Ich zasoby obejmują sprzęt, oprogramowanie, licencje i inne elementy w wielu lokalizacjach. Z ClickUp IT Inventory Template

specjaliści IT są w stanie korzystać z tablicy Kanban

do szybkiego monitorowania i rejestrowania ważnych informacji, takich jak koszty, szczegóły gwarancji, lokalizacje, numery modeli i kontakty z dostawcami. 👤

ClickUp ma setki opcji dostosowywania, dzięki czemu specjaliści IT mogą dostosować swój Workspace do konkretnych potrzeb swojej organizacji. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na szybki dostęp i aktualizację informacji, a także łatwe udostępnianie zasobów

z innymi. Pobierz ten szablon

6. Szablon raportu inwentaryzacji ClickUp

Tworzenie listy surowców do szybkiego wglądu w dokumencie ClickUp

Szablon Szablon raportu inwentaryzacji ClickUp

to idealne narzędzie dla firm, które chcą śledzić swoją aktywność zakupową w czasie. Bezpieczne przechowywanie danych w formacie Doc ułatwia uwzględnienie wszystkich niezbędnych informacji, takich jak specyfikacje produktów, ceny, recenzje i oceny, dając klientom pełny obraz rynku, aby pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji. 🌐

Posiadanie odpowiednich ram daje firmom możliwość dostępu do danych dotyczących ich nawyków zakupowych, umożliwiając im dokonywanie najbardziej efektywnych wyborów przy minimalnym wysiłku i czasie. Dzięki takiemu wglądowi firmy są w stanie lepiej zrozumieć swoje wzorce zakupowe i zmaksymalizować zwrot z inwestycji! Pobierz ten szablon

7. Szablon spisu inwentarza restauracji ClickUp

Zarządzaj zapasami, prognozuj wydatki i twórz dokładniejsze budżety dzięki ClickUp

Zarządzanie zapasami w restauracjach ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i zadowolenia klientów. Konsekwentne monitorowanie i uzupełnianie zapasów pomaga zapobiegać psuciu się lub nadmiernemu zamawianiu. Zapewniając dużą dostępność pożądanych pozycji menu, restauracje mogą zadowolić klientów, unikając marnotrawstwa i strat. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zapasami klienci zawsze będą zadowoleni z bogactwa dostępnych opcji. 🤩 Szablon inwentaryzacji restauracji ClickUp

został zaprojektowany w celu uproszczenia śledzenia zapasów, odciążając zapracowanych menedżerów restauracji od złożoności zarządzania dużymi zapasami. Pomaga on użytkownikom z łatwością organizować, zarządzać i śledzić zapasy w restauracji. Szablon zawiera sześć gotowych widoków listy, tabeli i tablicy do przechwytywania danych o zapasach na różne sposoby:

Inwentaryzacja Śledzenie: Widok listy wszystkich pozycji pogrupowanych według statusu

Widok listy wszystkich pozycji pogrupowanych według statusu Tygodniowe Zużycie : Widok listy wszystkich pozycji pogrupowanych według statusu

: Widok listy wszystkich pozycji pogrupowanych według statusu Tygodniowo Przydział : Widok listy każdego elementu pogrupowanego według statusu

: Widok listy każdego elementu pogrupowanego według statusu Pozycje do zmiany kolejności : Widok tabeli wszystkich pozycji do ponownego zamówienia

: Widok tabeli wszystkich pozycji do ponownego zamówienia Brak w magazynie : Widok tabeli wszystkich pozycji, których nie ma w magazynie

: Widok tabeli wszystkich pozycji, których nie ma w magazynie Przechowywanie artykułów: Widok tablicy wszystkich pozycji pogrupowanych według miejsca przechowywania Pobierz ten szablon ### 8. Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp

Zoptymalizuj harmonogram zamówień zakupu, aby poprawić przepływ gotówki za pomocą widoków Clickup

Szablon raportu inwentaryzacji jest niezbędnym narzędziem dla firm do zarządzania zapasami, śledzenia zamówienia zakupu

i zachować porządek w swoich stanach magazynowych i produktach. Szablon zapewnia kompleksowy przegląd bieżących poziomów zapasów, a także szczegóły dotyczące przychodzących i wychodzących przesyłek.

Szablon Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp

to kompleksowy system monitorowania zamawiania i odbioru towarów, usług i materiałów w firmie w celu wsparcia wszystkich działów. Zawiera niezbędne informacje o zamówieniu: Nazwę sprzedawcy, datę zakupu i datę wysyłki. Ułatwia to identyfikację potencjalnych wąskich gardeł w procesie zakupów i może pomóc w utrzymaniu zdrowych poziomów zapasów! 🌱 Pobierz ten szablon

9. Szablon arkusza kalkulacyjnego inwentaryzacji Excel

przez Microsoft

Inwentaryzacja baza danych w programie Excel

pomaga firmom zachować porządek i kontrolę nad zamówieniami, zapewniając szczegółowy zapis pozycji. Lista ta pomaga firmie w łatwym śledzeniu tego, co zamówiła, ile każdej pozycji pozostaje w magazynie i kiedy należy złożyć przyszłe zamówienia.

Korzystając z oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego

jak Excel, firmy mogą zaoszczędzić czas poprzez obliczając bieżące poziomy zapasów

i kiedy muszą zmienić kolejność pozycji za pomocą formuł obliczeniowych. Pozwala im również dodawać notatki do każdej pozycji, jeśli mają jakieś konkretne wątpliwości lub pytania. Pobierz ten szablon

10. Szablon listy inwentarza w Arkuszach Google

przez Smartsheet

Arkusze Google mogą być używane do tworzenia lista kontrolna inwentaryzacji szablon umożliwiający firmom monitorowanie i śledzenie poziomu zapasów. Ta lista kontrolna może zapewnić przegląd każdej pozycji w magazynie, jej aktualną ilość i kiedy firma powinna zamówić więcej.

Pracownicy mogą korzystać z tego szablonu inwentaryzacji w Arkuszach Google, aby pomóc im w ustalaniu priorytetów aktywnych pozycji magazynowych, przeglądaniu poziomów zapasów, określić optymalny czas na uzupełnienie zapasów

i reagować na nieoczekiwane zapotrzebowanie na dodatkowe elementy zapasów. Pobierz ten szablon

Uprość procesy inwentaryzacji dzięki ClickUp

ClickUp to scentralizowane, mobilne rozwiązanie optymalizujące produktywność zespołu w celu lepszego planowania produkcji. Dzięki możliwości łatwego śledzenia poziomu zapasów i wprowadzania zmian w realizacji zamówień na bieżąco, ClickUp pomaga firmom zachować kontrolę nad zarządzaniem zapasami! 📦

Wykorzystaj narzędzia do śledzenia produktywności w ClickUp dzięki darmowemu kontu! Zarejestruj się w ClickUp