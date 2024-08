Chcesz dowiedzieć się jak obliczyć czas realizacji _?

Czas realizacji zamówienia to czas spędzony pomiędzy złożeniem zamówienia a jego realizacją i jest to jeden z najważniejszych wskaźników w branży zarządzanie zapasami i planowanie łańcucha dostaw.

Wiemy, co sobie myślisz: _to będzie jak matematyka w liceum!

Absolutnie nie!

Potrzebujesz tylko prostej formuły czasu realizacji.

W tym artykule dowiesz się, czym jest czas realizacji, czyli formuła czasu realizacji oraz najłatwiejszy sposób na śledzenie tego .

_Zarówno osoby stroniące od matematyki, jak i fanatycy matematyki są mile widziani!

Koniec z odliczaniem. Zaczynamy!

Co oznacza czas realizacji? Czas realizacji to czas potrzebny jednej jednostce pracy na przejście przez cykl produkcji i dostawy. Na przykład, czas gotowania i serwowania w restauracjach, czas transakcji w bankowości lub

tworzenie aplikacji mobilnych i czas uruchomienia w technologii.

Uwaga: Każdy biznes ma czas realizacji. Jednak na potrzeby tego artykułu będziemy interpretować czas realizacji w odniesieniu do i zapasów zarządzania i planowania łańcucha dostaw,_ _ponieważ to właśnie tam jest on najbardziej przydatny

ale dlaczego warto zawracać sobie głowę obliczaniem tego wskaźnika?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zagłębić się nieco bardziej w świat zarządzanie zapasami lub kontrola zapasów.

Załóżmy na przykład, że prowadzisz firmę dostarczającą artykuły spożywcze.

Ponieważ nie produkujesz mleka, sera lub jajek, będziesz musiał pozyskać je od dostawcy. A gdy już je pozyskasz, będziesz musiał je przechowywać do czasu sprzedaży.

Bonus:_ CRMs for Manufacturing Ten magazyn niesprzedanych towarów to zapasy.

Zarządzając nim, musisz pamiętać o dwóch rzeczach:

Unikać zamawiania zbyt dużej ilości zapasów . Jeśli towary nie zostaną sprzedane, skończysz z problemami magazynowymi, stratami finansowymi i większą ilością (zgniłych) jaj, niż jesteś w stanie udźwignąć!

. Jeśli towary nie zostaną sprzedane, skończysz z problemami magazynowymi, stratami finansowymi i większą ilością (zgniłych) jaj, niż jesteś w stanie udźwignąć! Zawsze miej wystarczającą ilość zapasów, aby zrealizować wszystkie swoje zamówienia. Jeśli zamówisz zbyt mało, będziesz miał długą listę niezadowolonych, _gniewnych klientów.

klucz? Zawsze utrzymuj odpowiedni poziom zapasów

A stosunkowo krótki czas realizacji jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie tego.

Znaczenie czasu realizacji w zarządzaniu zapasami

Zarządzanie ramami czasowymi ma kluczowe znaczenie dla Businessu. Źle zarządzany czas realizacji może oznaczać, że zapasy mogą się wyczerpać, a klienci nie będą mogli zrealizować swoich zamówień.

Gdy czas realizacji wymyka się spod kontroli, może dojść do błędnego formularza, w którym czas realizacji pogarsza się wraz ze wzrostem popytu. Opóźnienie między zamówieniami konsumentów a wydajnością może skutkować kolejnymi opóźnieniami, które mogą spowodować dalsze pogorszenie czasu realizacji. Złe zarządzanie zamówieniami często powoduje poważne i kosztowne szkody dla firmy, ponieważ traci ona cennych klientów i szkodzi swojej reputacji.

Dlatego też zarządzanie zapasami obejmuje radzenie sobie z czynnikami wpływającymi na czas realizacji, takimi jak:

Geografia : czy dostawa odbywa się przez miasto czy transkontynentalnie

: czy dostawa odbywa się przez miasto czy transkontynentalnie Charakter towarów : towary łatwo psujące się muszą mieć krótszy czas realizacji

: towary łatwo psujące się muszą mieć krótszy czas realizacji Ilość : większość dostawców definiuje daty dostawy na podstawie ilości zamówionego towaru

: większość dostawców definiuje daty dostawy na podstawie ilości zamówionego towaru Inne czynniki: stawki frachtowe, przepisy, dostępność surowców itp.

Ze względu na te czynniki, czas realizacji określa ile należy magazynować i kiedy uzupełniać zapasy.

Ale tak jak nie można zrobić omletu bez rozbijania jajek, tak nie można też obliczyć czasu realizacji bez jego formuły.

Jak obliczyć czas realizacji?

Najbardziej podstawowa formuła czasu realizacji to:

Czas realizacji (LT) = Zamówienie Data dostawy - Data zamówienia

Jednak w kontekście zarządzania zapasami, formuła ta uwzględnia również opóźnienie zamówienia.

Czas realizacji zamówienia (LT) = Opóźnienie dostawy (SD) + Opóźnienie ponownego zamawiania (RD)

Opóźnienie dostaw to czas, jaki dostawca potrzebuje na realizację zamówienia klienta po jego złożeniu.

Opóźnienie ponownego zamówienia to luka czasowa między zrealizowanym zamówieniem a złożeniem kolejnego zamówienia.

Po co uwzględniać opóźnienie realizacji zamówienia?

Niektórzy dostawcy mogą przyjmować zamówienia tylko kilka razy w tygodniu lub miesiącu. Oznacza to, że sprzedawcy detaliczni muszą przewidzieć takie opóźnienie w dostawie, aby utrzymać zapas bezpieczeństwa lub zapas buforowy.

Zapas bezpieczeństwa pozwala realizować zamówienia w oczekiwaniu na uzupełnienie zapasów przez dostawcę.

Załóżmy na przykład, że średnia dzienna sprzedaż lub średnie dzienne zużycie mleka wynosi 20 litrów. Dostawca A przyjmuje zamówienia na mleko tylko co 2 dni. Oznacza to, że opóźnienie w zamówieniu u dostawcy mleka wynosi 2 dni.

Załóżmy, że dostawca A potrzebuje 1 dnia na dostarczenie mleka do magazynu. Oznacza to, że opóźnienie dostawy wynosi 1 dzień.

W tym przypadku,

Czas realizacji = Opóźnienie dostawy (1 dzień) + Opóźnienie zamawiania (2 dni) = 3 dni

Zrobienie zapasów na 3 dni powinno być dość łatwe.

Ale co, jeśli sprzedajesz coś, co ma wysoką wartość i jest rzadkie, jak egzotyczne zioła lub designerskie elementy wystroju?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że takie produkty są stosunkowo wolno rotujące w porównaniu do mleka czy jajek i mają duże opóźnienia w dostawach i ponownym zamawianiu.

Oznacza to, że będziesz musiał planować ich zakup, zapasy i sprzedaż z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ale w jaki sposób możesz dowiedzieć się ile potrzebujesz zapasów i kiedy powinieneś je uzupełnić?

Odpowiedź leży w zapasach bezpieczeństwa i punkcie ponownego zamówienia.

Zapas bezpieczeństwa: Ile zapasów?

Zapas bezpieczeństwa to poziom zapasów, który należy utrzymywać, aby pokryć opóźnienia w dostawach lub opóźnienia w ponownym zamawianiu.

Jego formuła uwzględnia czas realizacji i zmienność popytu (potencjalne wahania popytu).

Zapotrzebowanie klientów na produkty może ulegać wahaniom z kilku powodów, takich jak święta, weekendy, zmiany cen hurtowych, ofert itp.

Oprócz tego, menedżerowie muszą również gromadzić zapasy na poziomie nieprzewidywalnej zmienności popytu, takiej jak nagłe niedobory, zakłócenia pogodowe itp.

Ponieważ tak jak zmienia się popyt, tak zmienia się podaż.

Formuła zapasów bezpieczeństwa to:

Zapas bezpieczeństwa = (Maksymalna dzienna sprzedaż*Maksymalny czas realizacji) - (Średnia dzienna sprzedaż*Średni czas realizacji)

Punkt ponownego zamówienia: Kiedy uzupełnić zapasy?

Punkt ponownego zamawiania to poziom zapasów, który informuje o konieczności zmiany kolejności.

jeśli chodzi o frazę "kupuj do upadłego" -_

To jest rada tylko dla niestandardowych klientów

Nie dla ciebie!

Twoja decyzja o uzupełnieniu zapasów zależy od formuły punktu ponownego zamówienia. A jest to:

Punkt ponownego zamówienia = (Czas realizacji zamówienia * Średnia dzienna sprzedaż) + Zapas bezpieczeństwa

Za każdym razem, gdy zapasy spadną do punktu ponownego zamówienia, nadszedł czas, aby podnieść słuchawkę telefonu i zakupić trochę zapasów!

Ilość zamówiona ponownie będzie szła w parze z poziomem zapasu bezpieczeństwa.

Dalsze rozważania przy obliczaniu czasu realizacji

Czas realizacji ARO

Po otrzymaniu zamówienia (ARO) to moment, w którym dostawca otrzymuje zamówienie. Jest to pierwszy ważny punkt podczas pomiaru czasu realizacji, ponieważ całkowity czas między ARO a dostawą zamówienia składa się na czas realizacji.

Czas realizacji produkcji

Czas realizacji zamówienia to czas pomiędzy złożeniem zamówienia przez handlowca a zakończeniem jego realizacji przez producenta produktu. Obejmuje on czas wymagany do nabycia, wyprodukowania lub wysłania towarów.

Teraz, gdy jesteś już uzbrojony we wszystkie te formuły, przejdźmy do tego, jak możesz skrócić czas realizacji.

Jak skrócić czas realizacji?

Łańcuch dostaw jest jak gumka. Im dłużej ją rozciągasz, tym słabsza się staje.

I w końcu może pęknąć!

Z drugiej strony, stosunkowo krótki łańcuch dostaw przynosi korzyści wszystkim.

Detalista może szybko sprzedać więcej towarów. Dostawca może być spokojny o kontynuację biznesu.

A co najważniejsze, konsument końcowy otrzymuje to, czego potrzebuje, kiedy tego potrzebuje.

jak więc można skrócić czas realizacji zamówień, aby zbudować taki "korzystny dla wszystkich" łańcuch dostaw?

Oto kilka pomysłów:

1. Regulacja ilości zamówienia

Nigdy byś nie zgadł, co łączy zarządzanie zapasami i zdrową dietę.

kontrola porcji!

Zgadza się.

Zamiast składać sporadyczne zamówienia na duże ilości, składaj małe zamówienia częściej.

Stanie się to łatwiejsze, jeśli będziesz regularnie obliczać poziomy zapasów bezpieczeństwa i odpowiednio aktualizować poziom zamówień.

Zgodnie z zasadami Lean Manufacturing, częste składanie małych zamówień przynosi trzy korzyści:

Małe zamówienia są łatwiejsze do wyprodukowania i wysłania, a tym samym skracają czas realizacji zamówienia

Ponieważ wymaga to uważnego śledzenia poziomu zapasów, można uniknąć nadmiernych zapasów

Bez nadmiaru zapasów można zaoszczędzić na kosztach utrzymania zapasów (czynsz magazynowy, personel itp.)

I podobnie jak kilka małych posiłków rozłożonych w ciągu dnia, małe i częste zamówienia pozwalają dłużej uzupełniać zapasy!

2. Przeprowadzenie mapowania strumienia wartości

Jeśli chodzi o zarządzanie zapasami, proces produkcji Lean jest prezentem, który nie przestaje dawać.

Strumień wartości to proces (z wieloma wzajemnie powiązanymi krokami), który organizacja musi podjąć, aby wdrożyć rozwiązania.

A ćwiczenie mapowania strumienia wartości ma na celu rozpoznanie marnotrawstwa, poprawę wydajności i uczynienie strumienia wartości bardziej kompetentnym i wolnym od odpadów.

Bonus: Sprawdź top 10 szablonów map strumienia wartości w celu usprawnienia procesów zespołowych

3. Automatyzacja procesu kontroli zapasów

Przekaż powtarzalne zadania technologii i zrób sobie zasłużoną przerwę.

Boty mogą zarządzać obliczaniem zapasów bezpieczeństwa, średnim popytem i zmiennością popytu.

W międzyczasie rozmawiaj z dostawcami, uważnie obserwuj trendy rynkowe lub opracuj kolejny wielki plan marketingowy!

4. Optymalizacja lokalnych łańcuchów dostaw

pamiętasz, że łańcuch dostaw jest jak gumka?

Cóż, bardzo niewiele gumek jest wystarczająco elastycznych, aby objąć cały świat!

Międzynarodowi i międzynarodowi dostawcy mogą kusić rabatami. Ale długi czas realizacji (i związane z nim kłopoty) nie zawsze są warte "niskich cen".

Lokalni dostawcy są w lepszej pozycji, aby zrozumieć Twoje unikalne potrzeby i szybciej na nie odpowiedzieć. A jeśli oferują również konkurencyjne ceny za świetne produkty, to są do zatrzymania.

5. Zarządzanie relacjami z dostawcami

Ostatecznie kontrola zapasów jest sprawą ludzką.

Tak więc powiązanie z dostawcą będzie kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak długi będzie czas realizacji zamówienia.

W umowie z dostawcą zastosuj zachęty do skrócenia czasu realizacji.

Mogą to być:

Pozytywne zachęty: udostępnianie zysków, status priorytetu, różne przywileje

Negatywne zachęty: kary, utrata biznesu, przegląd przez menedżerów

Ostatecznie zachęci to dostawcę do skrócenia czasu realizacji przy każdej dostawie, ponieważ poczuje się zainwestowany w Twój biznes.

Ale aby to wszystko się wydarzyło, musisz zacząć od obliczenia czasu realizacji.

Zapomnij jednak o długopisie i kartce papieru.

Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie!

Najprostszy sposób na zarządzanie czasem realizacji: ClickUp

Pomiędzy rozładowywaniem zapasów i pobieraniem plików, ledwo masz wystarczająco dużo czasu jako menedżer zapasów. Tak więc obliczanie czasu realizacji w stary dobry sposób nie wchodzi w rachubę.

Dlatego sugerujemy użycie ClickUp.

**Co to jest ClickUp?

ClickUp to najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami na świecie.

To jedyne narzędzie, którego potrzebujesz do zarządzania projektami i śledzenia wydajności zespołu.

Jego dynamiczne ustawienie Zwinny , Scrum , praca zdalna funkcje są idealne dla Twojego wyjątkowego zespołu.

Zobacz, jak możesz wykorzystać ClickUp do obliczania czasu realizacji i użyj tej metryki, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu.

A. Śledzenie czasu realizacji za pomocą Widżety sprintu na stronie

Pulpit Można skanować metryki projektu, jeden po drugim, z dziesiątkami slajdów PowerPoint i wydruków. Yawn.

Możesz też śledzić je wszystkie naraz, na pulpicie nawigacyjnym ClickUp!

Twój pulpit będzie mówił sam za siebie dzięki praktycznym widżetom Sprint, takim jak Wykres czasu realizacji.

Niestandardowe wykresy czasu realizacji:

Zakres czasu : wybierz zakres czasu i ustaw częstotliwość wykresu czasu realizacji

: wybierz zakres czasu i ustaw częstotliwość wykresu czasu realizacji Czas próby : wybierz liczbę dni, które chcesz uwzględnić jako średnią dla każdego punktu na wykresie

: wybierz liczbę dni, które chcesz uwzględnić jako średnią dla każdego punktu na wykresie Grupa statusów liczona jako zakończenie: wybierz pomiędzy "Zamknięte" lub dowolną grupą statusów "Gotowe", które będą liczone do zrobienia

Ale to nie wszystko!

Możesz uzyskać zakończony przegląd, dodając więcej przydatnych widżetów Sprint, takich jak Wykresy Burndown , Wykresy spalania , Wykresy prędkości oraz Zbiorcze wykresy przepływów do pulpitu nawigacyjnego.

B. Czas trwania postępu za pomocą Szacowany czas ClickUp pozwala obliczyć ważne wskaźniki przepływu projektu, takie jak

czas realizacji i czas cyklu. Mając tak kluczowe dane w ręku, można przewidzieć wszystkie przyszłe osie czasu i ustawić szacowane czasy.

Wystarczy dodać liczbę godzin dla każdego zadanie i podzadanie zajmie. Korzystając z tych liczb, ClickUp oblicza łączną liczbę godzin, które ma zająć projekt i aktualizuje szacowane daty dostawy w czasie rzeczywistym.

C. Śledzenie wykorzystania czasu za pomocą Śledzenie czasu w projekcie Tak więc obliczyłeś czas realizacji i ustawiłeś szacowany czas na podstawie danych historycznych. Jak teraz do zrobienia, by dotrzymać tych terminów?

może lojalny, mówiący zegar?

Mamy następną najlepszą rzecz.

Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp.

być może nie udziela ona pomocnych rad (ani nie sarka w odpowiednim momencie) jak Cogsworth z filmu "Piękna i Bestia"..._ Ale do zrobienia. Globalny timer ClickUp'a umożliwia łatwe śledzenie czasu niezależnie od tego, czy korzystasz z pulpitu, przeglądarki internetowej czy aplikacji komputerowej. Możesz nawet dodawać notatki i etykiety do swoich rekordów czasu w celu dodatkowego odniesienia lub oznaczyć czas jako podlegający rozliczeniu!

Preferuję użycie zewnętrznego time trackera, takiego jak Time Doctor lub Toggl zamiast tego?

Bez obaw. Po prostu zintegrować je z ClickUp i do dzieła!

ale to tylko niewielka lista sposobów, w jakie ClickUp ułatwia Twoje procesy

Skorzystaj z innych wyjątkowych funkcji zarządzania projektami, takich jak: Limit WIP i czas cyklu a czas realizacji .

Wnioski

Na pierwszy rzut oka metryka czasu realizacji po prostu informuje o tym, jak długo potrwa dostawa. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, okaże się, że może on wskazywać na niepotrzebne opóźnienia, straty i inne czynniki, które utrudniają łańcuch dostaw.

Właśnie dlatego obliczanie czasu realizacji jest najprostszym sposobem na zapewnienie, że łańcuch dostaw pozostaje wydajny i skuteczny.

_Ale w jaki sposób można kontrolować czas realizacji zamówienia?

To proste. Korzystając z narzędzia online, które oblicza i śledzi czas realizacji.

Innymi słowy: ClickUp!

Łatwy w użyciu widżet czasu realizacji wymaga tylko kilku szybkich ustawień, aby natychmiast rozpocząć gromadzenie danych. A to tylko jedna z setek unikalnych i imponujących funkcji, które sprawiają, że zarządzanie projektami jest dziecinnie proste.

A więc pobierz ClickUp za darmo aby skrócić czas realizacji i zwiększyć..