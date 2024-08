Czas cyklu a czas realizacji: Kompletny przewodnik

Ciekawe są różnice między czasem cyklu a czasem realizacji _?

Czas cyklu i

czas realizacji

są ważnymi wskaźnikami wykorzystywanymi w procesie produkcji. Podczas gdy czas cyklu mówi o tym, ile czasu zajmuje zakończenie zadania, czas realizacji to czas pomiędzy złożeniem zamówienia a jego realizacją.

wiemy, wiemy

Brzmi to jak dwa bardzo mylące i niezbyt różne czasy.

Ale nie martw się.

Rozróżnienie ich nie jest tak trudne, jak próba zrozumienia różnych składników posiłku MasterChef.

sól kamienna? Sól koszerna? Sól różowa?

co się stało ze zwykłą solą?!

W tym artykule omówimy różne definicje

czas realizacji vs czas cyklu

oraz jak bez wysiłku obliczać i śledzić każdą metrykę.

Zaczynajmy. Nie ma czasu do stracenia!

Uwaga:_ Pierwsze kilka sekcji to krótkie wyjaśnienie, czym są czas cyklu i czas realizacji. Jeśli już dobrze rozumiesz oba wskaźniki, możesz

przejść do sekcji porównawczej.

Co to jest czas cyklu?

Czas cyklu to czas potrzebny do ukończenia jednego cyklu procesu, od początku do końca. I chociaż "process" zwykle odnosi się do procesu produkcyjnego w produkcji, może to być również każda powtarzalna czynność, taka jak odbieranie telefonów od klientów.

Czas cyklu jest również definiowany jako czas, w którym zespół faktycznie pracuje nad produktem, aż będzie on gotowy do dostarczenia klientowi.

A skoro słowo "dostawa" skojarzyło nam się z pizzą, to dlaczego nie wykorzystać zamówienia na pizzę jako przykładu.

W kontekście czasu cyklu "zamówienie" odnosi się do zamówienia klienta na produkt lub usługę.

Tak więc w przypadku pizzerii czas cyklu to czas potrzebny na przygotowanie jednej pysznej pizzy.

upewnij się tylko, że nie ma na niej ananasa

Aby poznać korzyści płynące z pomiaru_ cyklu czasu metrycznego , sprawdź nasz szczegółowy przewodnik .

Czy czas cyklu obejmuje czas oczekiwania?

Tak, czas cyklu obejmuje czas oczekiwania, podczas którego element pracy oczekuje na następną czynność. Na przykład czas oczekiwania na wstępne nagrzanie piekarnika.

W skrócie, czas cyklu to całkowity czas potrzebny na przemieszczenie elementu roboczego od początku do końca produkcji lub czynności

produkcja

proces.

Jak obliczyć czas cyklu procesu?

Czas cyklu jest obliczany jako stosunek całkowitego czasu produkcji do liczby jednostek wyprodukowanych w tym czasie.

Czas cyklu Czas = Całkowita Produkcja Czas/Liczba wyprodukowanych jednostek

Aby zilustrować to przykładem, powiedzmy, że jesteś szefem kuchni w restauracji Gordona Ramsaya.

nie ma żadnej presji, prawda?

Załóżmy teraz, że restauracja pracuje od 10 rano do 23 wieczorem i może przygotować jedzenie dla 200 klientów dziennie.

Zatem całkowity czas produkcji wynosi 13 godzin.

Liczba wyprodukowanych jednostek (przygotowanych posiłków) = 200 posiłków.

Zatem Cykl Czas = 13/200 = 0,065 godziny.

Przygotowanie każdego posiłku zajmuje więc około czterech minut.

czy to wystarczy, by zadowolić Gordona? Miejmy nadzieję, że tak! Czytaj więcej o obliczaniu cyklu czasu.

Jak śledzić czas cyklu?

Wystarczy użyć

ClickUp

!

ClickUp jest światowym

#1 oprogramowanie do zarządzania projektami

. Czy to

Zwinny

,

Scrum

,

Kanban

lub

Chudy

produkcji, ClickUp jest mistrzem kuchni w każdym projekcie.

W jaki sposób ClickUp pomaga śledzić czas cyklu?

Potężne możliwości ClickUp

Zwinne pulpity nawigacyjne

pozwala obliczyć czas realizacji zadania za pomocą funkcji

Widżet Czas cyklu

.

Czas cyklu jest mierzony na dwa sposoby:

ClickUp może automatycznie rozpocząć śledzenie czasu w momencie, gdy zadanie wejdzie do grupy Active status w przestrzeni projektu

status w przestrzeni projektu Alternatywnie, ClickUp pozwala wybrać dowolny inny status, który będzie liczony jako początek czasu cyklu

Uwaga:

ClickApp

pomoc niestandardowa

Obszar roboczy ClickUp

dostosować do własnych upodobań.

Ale wykres czasu cyklu nie jest jedyną ozdobą pulpitu ClickUp... 🍕

Aby uzyskać maksymalną elastyczność, możesz również wybrać spośród

Burnup

,

Burndown

,

Diagram przepływu skumulowanego

,

Wykresy prędkości

i nie tylko.

Co to jest czas realizacji?

Zwykle obliczany z perspektywy klienta,

czas realizacji

to czas, jaki upływa od otrzymania zamówienia klienta do dostarczenia finalnego produktu lub usługi. Podobnie jak czas cyklu, istnieją różne definicje czasu realizacji w zależności od kontekstu.

Na przykład, w zarządzaniu projektami, czas realizacji to czas potrzebny na zakończenie projektu w momencie otrzymania go od interesariusza.

Jednak w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest to czas potrzebny na otrzymanie dostaw po złożeniu zamówienia.

A ponieważ jesteśmy teraz wyraźnie w nastroju na jedzenie, czas realizacji zaczyna się, gdy kelner przyjmuje zamówienie klienta, a kończy, gdy klient otrzymuje swoje danie.

Ogólnie rzecz biorąc, im krótszy czas realizacji, tym lepiej, chyba że chcesz dosłownie doświadczyć Hell's Kitchen.

**Zastanawiasz się, jak obliczyć czas realizacji?

Check out our poradnik dotyczący formuły czasu prowadzenia .

Jak obliczyć czas realizacji?

Aby obliczyć czas realizacji, należy znać datę/godzinę dostawy i datę/godzinę zamówienia.

czas realizacji =* Zamówienie Czas dostawy (data końcowa) - Zamówienie Czas otrzymania (data żądania)

Na przykład, powiedzmy, że klient zamawia makaron o 13:30 i otrzymuje go o 14:00 .

Wtedy czas realizacji wynosi 30 minut.

Przeczytaj więcej o obliczaniu czasu realizacji zamówienia_ metryka tutaj.

Jak śledzić czas realizacji?

Chociaż można użyć stoperów lub timerów kuchennych do śledzenia czasu realizacji, to jest to po prostu dużo ręcznej pracy.

nie jest to idealne rozwiązanie, gdy masz ścisłe terminy do dotrzymania lub niestandardowych klientów, prawda?

Zamiast tego użyj Widżet czasu realizacji na pulpitach ClickUp! Będzie automatycznie śledzić, ile czasu zajmuje średnio ukończenie zadania od momentu jego utworzenia.

Możesz niestandardowy:

Zakres czasu : ustawienie wymaganego zakresu czasu i częstotliwości wykresu

: ustawienie wymaganego zakresu czasu i częstotliwości wykresu Czas próby : wybierz, ile dni chcesz uwzględnić w średniej dla każdego punktu na wykresie

: wybierz, ile dni chcesz uwzględnić w średniej dla każdego punktu na wykresie Grupa statusów liczona jako zakończenie: wybierz grupę statusów, taką jak Zamknięte lub Zrobione, do wskazania zakończenia zadania

Uwaga_: Te same niestandardowe ustawienia można zastosować również do widżetu ClickUp's Cycle _Time

Still confused about lead time vs cycle time ?

Nie martw się! Podsumowaliśmy różnice w poręcznym wykresie w dalszej części tego artykułu .

Zanim jednak do tego dojdziemy, musisz zrozumieć, że czas realizacji i czas cyklu nie są jedynymi parametrami

Lean

metryki lub

Kanban

metryki używane przez kierowników projektów.

Istnieje również czas Takt, ich niemiecki kuzyn ("takt" to niemieckie słowo oznaczające puls lub rytmm).

Co to jest czas taktu?

Czas taktu to szybkość, z jaką należy pracować, aby zakończyć proces produkcyjny w celu terminowego spełnienia wymagań klienta.

Pomiar czasu taktu pomaga:

Dostosować cykl pracy przepustowość w oparciu o niestandardowe zapotrzebowanie klienta

Usprawnienie całego strumienia wartości wydajność dla określonej wielkości partii

Unikaj surowców niedoborów i nadmiernych zapasów

Zwiększenie zadowolenia klientów dzięki terminowym dostawom

Na przykład, jeśli znasz czas taktu swojej restauracji, możesz zoptymalizować przepływ pracy w kuchni, aby serwować jedzenie klientom na czas, pomagając uniknąć takich zagniewanych klientów:

Jak obliczyć czas taktu?

Czas taktu jest obliczany jako stosunek całkowitego czasu wydajności do liczby jednostek wymaganych przez klienta.

Czas taktu = całkowity czas produkcji liczba wymaganych jednostek ( zapotrzebowanie niestandardowe )

Weźmy przykład Gordona Ramsaya

który omówiliśmy wcześniej

.

Czas cyklu wynosi cztery minuty na przygotowanie dania, co powinno być w porządku w normalnych okolicznościach.

Ale jest weekend i Gordon spodziewa się godzin szczytu.

Chce, aby personel obsłużył 300 klientów w ciągu 13 godzin.

W takim przypadku czas taktu = 13/300 = 0,04 godziny, czyli mniej więcej dwie minuty na posiłek.

Jeśli więc chcesz zaspokoić popyt, musisz skrócić czas cyklu z czterech do dwóch minut.

powodzenia w tak szybkim podaniu fileta mignon!

**Przeczytaj więcej o czasie taktu

Jak ClickUp może tu pomóc?

Widżety ClickUp dotyczące czasu cyklu i czasu realizacji nie są jedynymi funkcjami, jakie ClickUp oferuje

zarządzanie operacjami

.

Dzięki elastyczności, która zawstydza nawet najbardziej wszechstronne składniki w kuchni, ClickUp oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak:

Sprawdź wszystkie zaawansowane funkcje ClickUp

tutaj

.

Jakie są różnice między czasem cyklu, czasem realizacji i czasem taktu?

zrozumienie różnic między czasem cyklu, czasem realizacji i czasem taktu nie jest tak trudne, jak zidentyfikowanie potraw w wyzwaniu MasterChef's Blind Taste Test

Jeśli nadal masz wątpliwości, nie martw się!

Podsumowaliśmy kluczowe różnice między czasem realizacji a czasem cyklu i czasem taktu w tym poręcznym wykresie:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące czasu cyklu, czasu realizacji i czasu taktu

Zagłębiając się w czas cyklu lub czas realizacji, prawdopodobnie natkniesz się na terminy takie jak przepustowość, strumień wartości i inne.

czym one są?

Bez obaw, oto krótki kurs Masterclass, który rozwieje twoje wątpliwości:

1. Jaka jest różnica między czasem realizacji produkcji a przepustowością?

Z perspektywy klienta, czas realizacji to czas pomiędzy złożeniem zamówienia a jego otrzymaniem.

Z drugiej strony, przepustowość jest rozpatrywana z perspektywy produkcji i mierzy szybkość, z jaką surowiec lub jednostka produkcyjna przechodzi przez proces.

2. Czym jest mapa strumienia wartości?

W Lean Manufacturing, strumień wartości to sekwencja działań dodających wartość, które tworzą ogólny produkt lub wynik dla niestandardowych klientów lub interesariuszy.

Mapowanie strumienia wartości to metoda polegająca na wizualizacji wszystkich istotnych kroków w strumieniu wartości za pomocą schematu blokowego. Wykres (znany jako mapa strumienia wartości) pomaga zidentyfikować i zredukować/usunąć niepotrzebne kroki w strumieniu wartości, czyniąc go bardziej wydajnym.

3. Jakie czynniki negatywnie wpływają na czas realizacji?

Pięć kluczowych czynników negatywnie wpływających na czas realizacji to:

Niepotrzebny krok w przepływie produkcji

Nieefektywne zarządzanie zapasami

Zapasy magazynowe, które mogą spowodować wąskie gardło w produkcji

Różne czasy realizacji zamówień u różnych sprzedawców/dostawców

Nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak nagła niedostępność surowców

Jak można skrócić czas cyklu?

Skrócenie czasu cyklu nie tylko poprawia zadowolenie klientów, ale także zwiększa wydajność zespołu.

Oto kilka sposobów na skrócenie czasu cyklu:

Zdefiniuj każdy historię użytkownika i jasno wyczyszczone cele

Zachęcanie teamów do samowystarczalności, brania odpowiedzialności i pracy z minimalną informacją zwrotną

Stosuj metodę limitu WIP, aby wyeliminować wielozadaniowość

Automatyzacja powtarzalnej pracy ręcznej

Przyjęcie podejścia opartego na Agile, takiego jak Scrum

Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, aby z łatwością zarządzać procesami!

5. Jaki jest główny cel Agile?

Zwinny

głównym celem metodologii Agile jest pomoc Teams w budowaniu i dostarczaniu najwyższej jakości produktów w jak najkrótszym czasie. W tym celu,

Metryki Agile

(takie jak czas cyklu i czas realizacji) i narzędzia (takie jak

sprint backlog

) pomagają usprawnić proces.

Przeczytaj więcej o zwinnym zarządzaniu projektami.

Wnioski

W kuchni, wiedza jak poradzić sobie z przepisem (od przygotowania do dekoracji) nie tylko zapobiega katastrofom kulinarnym, ale także sprawia, że cały proces jest bardziej wydajny.

I właśnie w tym miejscu do gry wchodzą różne czasy, takie jak czas cyklu, czas realizacji i czas taktu.

Zrozumienie i śledzenie każdego z nich ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia każdego procesu produkcyjnego lub wytwórczego, niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie oprogramowania, czy też zaspokajanie głodnych klientów na czas.

Jednak używanie stoperów do odmierzania czasu każdej operacji jest mało efektywne.

zamiast tego wystarczy użyć ClickUp!

Od dokładnego śledzenia czasu cyklu i czasu realizacji do zarządzanie projektami zdalnymi clickUp może pomóc Ci na każdym kroku. Pobierz ClickUp za darmo aby zacząć smakować powodzenia projektu już dziś!