Strategie marketingowe dla restauracji: jak zwiększyć lojalność klientów

Central Perk w serialu Friends nie słynął ze światowej klasy kawy ani pięciogwiazdkowej obsługi.

Ludzie pokochali to miejsce, ponieważ czuli się tu jak u siebie. Ta lojalność sprawiała, że grupa przyjaciół wracała tu dzień po dniu, a właśnie tego pragnie każda restauracja — klientów, którzy wybierają ją wielokrotnie, nie tylko ze względu na jedzenie, ale także na połączenie.

Taka lojalność nie pojawia się z dnia na dzień. Wynika ona z tworzenia niezapomnianych wrażeń, pokazywania klientom, że ich znasz, oraz znajdowania sposobów na utrzymanie powiązania długo po pierwszej wizycie.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym strategiom marketingowym dla restauracji, które pomogą zbudować tego rodzaju więź i sprawić, że przypadkowi goście staną się stałymi bywalcami. 🧑🏼‍🍳

A jako bonus zobaczymy, jak pomaga w tym ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko!

⭐ Funkcjonalny szablon Masz problem z przyciągnięciem większej liczby gości? Lokalny plan marketingowy ClickUp dla restauracji ułatwia organizowanie kampanii, planowanie postów w mediach społecznościowych i prowadzenie lokalnych promocji. Śledzenie tego, co działa, udoskonalaj swoją strategię i przekształć wysiłek marketingowy w stały wzrost liczby klientów. Pobierz darmowy szablon Zwiększ liczbę klientów dzięki szablonowi planu marketingowego dla lokalnych restauracji ClickUp

Dlaczego marketing ma znaczenie dla restauracji

Restauracje żyją i giną dzięki zainteresowaniu klientów.

W niezwykle konkurencyjnej branży kulinarnej pełna sala restauracyjna dzisiaj nie gwarantuje takiej samej frekwencji jutro. Marketing zapewnia widoczność Twojej restauracji, buduje wyraźną tożsamość marki i przekształca jednorazowych gości w lojalną bazę klientów.

Ostatecznie to właśnie trwałe powiązania z klientami są motorem stałych przychodów.

🧠 Ciekawostka: Restauracje od dawna wykorzystują siłę niedoboru, aby zwiększyć sprzedaż. Oferty ograniczone czasowo, takie jak sezonowy McRib w McDonald's, wywołują poczucie pilności, sprawiając, że ludzie spieszą się, aby zdążyć przed wyczerpaniem się elementu.

10 najlepszych strategii marketingowych dla restauracji

Te strategie marketingowe dla restauracji pomogą Twojej firmie wyróżnić się i rozwijać. 📈

1. Buduj autentyczne połączenia dzięki opowiadaniu historii w mediach społecznościowych

Twoje zdjęcia potraw mogą wyglądać pięknie, ale wtapiają się one w zawartość publikowaną przez inne restauracje w mediach społecznościowych. Treści opowiadające historie wyróżniają się, ponieważ pokazują ludzi i pasję stojącą za Twoimi potrawami.

Kiedy Twoi odbiorcy zobaczą, jak Twój pomocnik kucharski doskonali swoje umiejętności posługiwania się nożem lub cukiernik dekoruje tort urodzinowy o 6 rano, nawiążą połączenie z osobą stojącą za ich posiłkiem.

Te autentyczne chwile tworzą coś potężnego, czego nie są w stanie powielić konkurenci skupiający się na cenie. Historie budują emocjonalne mosty, które zmieniają przypadkowych gości w oddanych zwolenników, którzy bez wahania polecają Cię swoim znajomym.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Organizuj sesje filmowe w czasie przygotowań, kiedy poziom energii jest naturalnie najwyższy, a oświetlenie kuchni tworzy dramatyczne cienie

Opracuj charakterystyczny styl filmowania, wykorzystując sekwencje trzech ujęć: przygotowanie składników, proces gotowania i pierwsza reakcja niestandardowego klienta

Dodaj modne regionalne utwory audio do materiałów filmowych, dodając napisy, które odzwierciedlają wyjątkowy charakter Twojej restauracji i lokalny humor

Planuj posty strategicznie w godzinach podejmowania decyzji dotyczących lunchu (11:00–13:00) i planowania kolacji (17:00–19:00)

Przeanalizuj wzorce zaangażowania i wskaźniki wydajności marketingowej , aby zidentyfikować historie i tematy, które w naturalny sposób przyciągają odbiorców

📌 Przykład: Proste 30-sekundowe klipy lokalnej pizzerii pokazujące wyrabianie ciasta do perfekcji, z energiczną muzyką w tle i podpisami typu „Świeże ciasto, świeże emocje!” konsekwentnie generują tysiące widoków i przyciągają wielu klientów w porze lunchu. Co więcej, klienci obecnie wyraźnie proszą o możliwość obejrzenia procesu wyrabiania ciasta na własne oczy. Dzięki temu to, co kiedyś było ukrytą pracą kuchenną, stało się rozrywką podczas kolacji, której konkurenci nie są w stanie skopiować.

⚡️ Archiwum szablonów: Wypróbuj szablon kalendarza treści w mediach społecznościowych ClickUp, aby zaplanować sesje zdjęciowe, ustalić terminy publikacji i śledzić, które historie wzbudzają największe zainteresowanie. Dzięki dokładnemu zaplanowaniu mapy treści możesz zapewnić płynny przepływ zawartości, jednocześnie dając każdemu członkowi zespołu szansę na zaistnienie w centrum uwagi.

2. Pielęgnuj długotrwałe związki dzięki kampaniom e-mail marketingowym

W przeciwieństwie do zawodnych algorytmów mediów społecznościowych, e-mail jest bezpośrednim kanałem komunikacji z klientami — niczym cotygodniowa pogawędka przy kawie z najbardziej lojalnymi klientami.

Ten kameralny kanał komunikacji jest istotnym elementem strategii marketingowej. Pozwala on udostępniać ekskluzywne historie, sezonowe spostrzeżenie i specjalny dostęp, dzięki czemu subskrybenci czują się jak osoby z wewnątrz.

Traktuj swoją listę e-mailową jak społeczność, a nie narzędzie sprzedaży. Spraw, aby subskrybenci poczuli się jak członkowie społeczności, regularnie udostępniając wartościowe informacje poprzez ekskluzywne historie, porady szefa kuchni i zawartość zza kulis. Pozwoli to zbudować autentyczne połączenie, które przełoży się na większą liczbę wizyt.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Zainstaluj systemy rejestracji oparte na tabletach przy stanowisku recepcji, oferując ekskluzywne cyfrowe książki kucharskie z funkcją uproszczonych wersji Twoich popisowych dań

Stwórz trzyczęściową sekwencję powitalną, która zawiera obiecaną książkę kucharską, udostępnia historię powstania Twojej firmy i oferuje ograniczoną czasowo zachętę do odwiedzin

Segmentuj stałych klientów na podstawie danych z punktów sprzedaży, w tym preferencji żywieniowych, częstotliwości odwiedzin i ulubionych kategorii menu, aby kierować do nich komunikaty celowe

Wysyłaj biuletyny dwa razy w tygodniu, w środku tygodnia, kiedy ludzie zaczynają planować weekendowe wypady do restauracji

Śledzenie, która zawartość generuje najwyższą ocenę rezerwacji w ciągu 48 godzin, i postaw na sprawdzone formaty

Zaprogramuj automatyzację urodzinową i rocznicową, która będzie przypominać o ważnych kamieniach milowych w życiu klientów

📌 Przykład: Restauracja serwująca dania przygotowywane z lokalnych produktów może zmienić swój kalendarz marketingowy, skupiając się na edukacji zamiast na promocji. W comiesięcznych biuletynach informacyjnych restauracja podkreśla sezonowość składników i publikuje funkcje wywiadów z lokalnymi rolnikami, zakończone prostymi przepisami, które klienci mogą odtworzyć w domu. Takie podejście pozwoliło stworzyć zaangażowaną społeczność, której członkowie regularnie odpowiadają na pytania dotyczące gotowania i sugerują menu. Restauracja wykorzystuje teraz te rozmowy do opracowywania sezonowego menu, tworząc dania, które są pożądane przez jej klientów.

⚡️ Archiwum szablonów: Skonfiguruj szablon ClickUp Email Marketing, aby segmentować odbiorców, planować wysyłkę w dni o dużym natężeniu ruchu i śledzić wyniki w odniesieniu do danych dotyczących rezerwacji.

3. Rozszerz swój zasięg w sposób organiczny poprzez partnerstwa z lokalnymi społecznościami

Partnerstwa społecznościowe łączą Cię z osobami, które już ufają Twojej organizacji partnerskiej. To przeniesienie zaufania jest cenne, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo, że potencjalni klienci wypróbują Twoją restaurację.

Zastanów się, jak po treningu w studiu jogi ludzie naturalnie mają ochotę na zdrowe koktajle lub jak osoby przeglądające książki w księgarni doceniają obecność przytulnej kawiarni w pobliżu. Takie naturalne powiązania tworzą scenariusze korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron, budując jednocześnie połączenia społecznościowe.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Mapa innych lokalnych firm w odległości spaceru, które obsługują Twoich idealnych klientów, ale nie konkurują z Twoją ofertą

Stwórz materiały promocyjne pod wspólną marką, które można wyeksponować w obu lokalizacjach, nie sprawiając wrażenia reklam

Zorganizuj comiesięczne spotkania podsumowujące, wykorzystując konkretne wskaźniki, takie jak wykorzystanie unikalnych kodów rabatowych i ankiety dla nowych klientów z narzędzia do planowania harmonogramów pracy restauracji

Opracuj sezonowe kampanie, które będą dostosowane zarówno do okresów szczytowego ruchu w firmie, jak i potrzeb klientów

Prowadź szczegółową dokumentację partnerstw, prowadząc śledzenie, które formy współpracy generują najwyższą ocenę pozyskiwania i utrzymania klientów

📌 Przykład: Kawiarnia serwująca śniadania zauważyła, że zajęcia w pobliskim studiu jogi kończą się dokładnie w momencie, gdy otwierają lokal każdego ranka. Właściciel kawiarni zwrócił się do instruktora jogi z konkretną propozycją: rabaty na koktajle po zajęciach dla uczniów jogi w zamian za promowanie zdrowych opcji cateringowych kawiarni podczas warsztatów w studiu. Dzięki tej współpracy pozyskaliśmy dziesiątki nowych stałych klientów, którzy teraz rozszerzyli swoje nawyki związane ze zdrowym stylem życia z maty do jogi na stół śniadaniowy. Dodatkowo, co miesiąc organizujemy wspólnie warsztaty „Mindful Eating”, które cieszą się ogromną popularnością, dzięki czemu obie firmy zyskały pozycję liderów w dziedzinie zdrowego stylu życia w swojej okolicy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamień partnerstwa społecznościowe w jasne, możliwe do śledzenia sukcesy dzięki ClickUp Goals. Ustal cel, np. „Nowi klienci od lokalnych partnerów” i połącz go z zadaniami, takimi jak tworzenie materiałów pod wspólną marką, planowanie sezonowych kampanii i monitorowanie wykorzystania kodów rabatowych. Ustaw cele marketingowe w ClickUp Śledź wszystkie lokalne partnerstwa i obserwuj rzeczywiste wyniki dzięki ClickUp Goals

4. Wykorzystaj społeczny dowód słuszności dzięki kampaniom opartym na zawartości generowanej przez użytkowników

Profesjonalne zdjęcia potraw mogą wyglądać idealnie, ale mogą sprawiać wrażenie sterylnych i oderwanych od rzeczywistych wrażeń kulinarnych. Natomiast autentyczne zdjęcia niestandardowych klientów oddają emocje i prawdziwą radość z odkrywania wspaniałych potraw.

Ludzie ufają tej prawdziwej zawartości znacznie bardziej niż dopracowanej zawartości markowej, co sprawia, że treści tworzone przez użytkowników są Twoim najbardziej wiarygodnym atutem marketingowym.

Daj ludziom przekonujące powody, aby udostępniali swoje doświadczenia, a kiedy to zrobią, okaż im znaczące uznanie. Przemyślane kampanie tego typu budują emocje w społeczności i przyciągają nowych klientów, którzy chcą dołączyć do zabawy.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Organizuj comiesięczne kampanie tematyczne związane z sezonowymi promocjami, lokalnymi wydarzeniami lub popisowymi daniami, które dobrze prezentują się na zdjęciach

Stwórz wymagania dotyczące wpisów, które zapewnią wysoką jakość zawartości: uwzględnij nazwy potraw, opisy smaku i tagi znajomych

Stwórz dedykowane wyróżnione relacje na Instagramie, organizując przesłane według kategorii menu, aby potencjalni klienci mogli łatwo je przeglądać

Odpowiadaj osobiście na każde przesłane, odwołując się do konkretnych szczegółów z postu, zamiast wysyłać ogólne podziękowania

Monitoruj wskaźniki zaangażowania wykraczające poza powierzchowne polubienia, koncentrując się na zapisach, udostępnianiach i odwiedzinach profilu po opublikowaniu funkcji zawartości

📌 Przykład: Sieć restauracji serwujących burgery stworzyła wyzwanie #BurgerFaceChallenge, zachęcając klientów do uchwycenia swoich autentycznych reakcji na pierwszy kęs swojego flagowego burgera. Zwycięzcy otrzymują miesiąc darmowych posiłków, co motywuje do wysokiej jakości udziału. Kampania wygenerowała setki autentycznych postów pokazujących zaskoczenie i zachwyt ludzi rozmiarem i smakiem burgera. Restauracja codziennie pełni funkcję publikacji zwycięskich przesłanych na swoich kanałach społecznościowych, tworząc cykl, w którym uczestnicy czują się docenieni, a ich znajomi chcą doświadczyć tej samej ekscytacji.

🔍 Czy wiesz, że... Koncepcja nowoczesnej restauracji narodziła się w XVIII-wiecznym Paryżu, gdzie lokale zaczęły oferować menu dań spożywanych na miejscu. Ta zmiana w stosunku do karczm i tawern zapoczątkowała powstanie branży restauracyjnej.

5. Nagradzaj autentyczne związki z klientami poprzez programy lojalnościowe

Zamiast tworzyć skomplikowane programy lojalnościowe, które przypominają zadania domowe, skup się na prostym wyrażaniu wdzięczności. Podczas gdy skomplikowane punkty i poziomy frustrują klientów, szczere uznanie buduje emocjonalne połączenie

Prawdziwa magia tkwi w osobistym podejściu – zapamiętywaniu preferencji i świętowaniu specjalnych okazji. Dzięki temu klienci czują się naprawdę docenieni, co buduje trwałą lojalność, której konkurenci nie są w stanie łatwo naśladować.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Wprowadź systemy dwutorowe, łączące proste fizyczne karty lojalnościowe z opcjonalnymi aplikacjami cyfrowymi dla klientów, którzy chcą korzystać z dodatkowych funkcji

Skonfiguruj oprogramowanie do zarządzania żywnością tak, aby zaznaczało istotne niestandardowe informacje o klientach, takie jak daty urodzin, ograniczenia dietetyczne i rocznice

Stwórz system nagród w trzech znaczących kategoriach: dodatki kulinarne, ulepszenia doświadczeń i korzyści związane z wygodą, które mają wartość dla klientów

Co kwartał przeprowadzaj ankietę wśród członków programu, zadając krótkie, konkretne pytania dotyczące ich ulubionych nagród i pożądanych dodatków

Porównaj wzorce wydatków i częstotliwość odwiedzin członków i osób niebędących członkami, aby obliczyć rzeczywisty zwrot z inwestycji w program

Stwórz niespodziewane momenty uznania dla swoich najczęstszych gości poprzez ręcznie pisane notatki i ekskluzywne zaproszenia na wydarzenia

📌 Przykład: Kawiarnia wprowadziła prosty program lojalnościowy: przy zakupie dziewięciu kaw dziesiąta była gratis. Jednak podniosła jakość obsługi, oferując dodatkowe punkty za wypróbowanie nowych elementów z menu, co zwiększyło średnią wartość zamówień, a jednocześnie pozwoliło klientom poznać różne produkty. To, co naprawdę wyróżnia tę restaurację, to indywidualne podejście do klientów — kelnerzy pamiętają imiona niestandardowych gości i ich ulubione dania, a nawet pytają o członków rodziny, o których wspominali w poprzednich wzmiankach.

⚡️ Archiwum szablonów: Stwórz system lojalnościowy, który naprawdę ekscytuje ludzi, korzystając z szablonu ClickUp CRM dla właścicieli restauracji. Zaplanuj w jednym miejscu dodatkowe korzyści związane z jedzeniem, ulepszenia doświadczeń i wygodę, a następnie śledź, które nagrody sprawiają, że goście wracają.

6. Przyciągnij uwagę osób wyszukujących w odpowiednim momencie dzięki lokalnemu SEO

Kiedy ktoś wyszukuje „restauracje w pobliżu”, znajduje się w idealnym momencie swojej podróży jako klient – jest głodny, gotowy do wydania pieniędzy i szuka natychmiastowych rozwiązań.

Lokalna optymalizacja wyszukiwarek (SEO) gwarantuje, że Twoja restauracja pojawi się w wynikach wyszukiwania potencjalnych klientów, którzy aktywnie poszukują miejsca na posiłek.

Aby zdominować te wyszukiwania, bądź dostawcą kompleksowych, pomocnych informacji, które są doceniane przez Google. Z czasem ten konsekwentny wysiłek buduje cyfrową pozycję, która pozostawia konkurencję w tyle.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Przeprowadzaj cotygodniowe audyty Google Moja Firma, aktualizując godziny otwarcia, dodając zdjęcia i publikując informacje o nadchodzących promocjach

Stwórz strony internetowe z funkcją dedykowanych lokalizacji w okolicy, zawierające wskazówki dotyczące parkowania, trasy dojścia pieszo oraz lokalne atrakcje turystyczne

Ustaw alerty Google, które będą monitorować nazwę Twojej restauracji, dyskusje na temat lokalnych restauracji oraz wzmianki o popisowych daniach, aby móc natychmiast reagować na pojawiające się informacje

Zachęcaj do wystawiania pozytywnych recenzji w Google w momentach największej satysfakcji, kiedy klienci są naprawdę podekscytowani swoim doświadczeniem

Śledź miesięczne wyniki wyszukiwania kluczowych lokalnych terminów za pomocą Google Search Console, aby zidentyfikować poprawę pozycji w rankingach i możliwości rozwoju

📌 Przykład: Właściciel tajskiej restauracji postanowił osobiście odpowiadać na każdą recenzję w Google, niezależnie od tego, czy była to pozytywna opinia, czy konstruktywna krytyka. Publikuje aktualne zdjęcia cotygodniowych specjałów i sumiennie aktualizuje godziny otwarcia w święta oraz informacje o specjalnych wydarzeniach. Dzięki temu konsekwentnemu wysiłkowi restauracja awansowała z trzeciej strony wyników wyszukiwania do pierwszej trójki dla hasła „tajskie jedzenie [nazwa miasta]” Co zaskakujące, odkryli oni, że przemyślane odpowiedzi na negatywne recenzje często przekształcały niezadowolonych klientów w lojalnych zwolenników. Wynikało to z faktu, że doceniali oni autentyczne zaangażowanie właściciela w poprawę jakości usług i zadowolenie klientów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji powtarzających się zadań ClickUp, aby zautomatyzować lokalne działania SEO. Ustaw je tak, aby powtarzały się co tydzień w przypadku aktualizacji profilu Google Business, przesyłania zdjęć i odpowiedzi na recenzje, a także dodaj cykle miesięczne do monitorowania rankingów wyszukiwania. Dzięki automatyzacji tych zadań reklamy Twojej restauracji w Google będą zawsze miały wysoką widoczność i konkurencyjne ceny. Zmień lokalne SEO w cotygodniowy nawyk dzięki powtarzającym się zadaniom ClickUp

7. Stwórz poczucie pilności i ekscytacji dzięki sezonowym promocjom menu

Chociaż oferty ograniczone czasowo są bardzo skuteczne, unikaj sztucznego wywoływania poczucia pilności, które może sprawiać wrażenie manipulacji i podważać zaufanie. Zamiast tego organizuj autentyczne promocje sezonowe, łącząc oferty specjalne z rzeczywistymi porami roku i wydarzeniami kulturalnymi.

Jeśli są zrobione dobrze, te promocje przyciągają uwagę mediów, wywołują szum w mediach społecznościowych i wzbudzają entuzjazm klientów, który wykracza daleko poza sam okres promocyjny.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Planuj sezonowe menu z czteromiesięcznym wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych składników i wynegocjować korzystne ceny przed szczytem popytu

Stwórz fascynujące historie łączące każde danie z limitem z lokalnymi cyklami rolniczymi, tradycjami kulturowymi lub znaczeniem historycznym

Wykorzystaj marketing oparty na odliczaniu we wszystkich kanałach, podkreślając konkretne daty końcowe i dostępność składników

Wyznaczaj ceny elementów sezonowych na poziomie premium, odzwierciedlającym ich wyjątkowy charakter i wyższą jakość składników

Dokumentuj kompleksowe dane dotyczące wyników, w tym dane dotyczące sprzedaży, opinie klientów aktywność w mediach społecznościowych, aby móc je wykorzystać w przyszłości do optymalizacji

📌 Przykład: Każdego października restauracja serwująca steki wprowadza do menu „Specjalności sezonu zbiorów”, czyli dania, w których warzywa korzeniowe występują jako funkcja, a także brukselka i dynia piżmowa. Promuje je jako „dostępne tylko do 30 listopada”, tworząc prawdziwą presję związaną z rzeczywistym sezonem zbiorów. Opisy menu dostarczają klientom informacji na temat lokalnych gospodarstw rolnych i sezonowych praktyk uprawowych, uzasadniając wyższe ceny i budując jednocześnie połączenia społecznościowe. Współpracują również z gospodarstwami rolnymi jako funkcją, przejmując ich konta na Instagramie, pokazując działania związane ze zbiorami i tworząc zawartość wzmacniającą sezonowe połączenie.

🚀 Zaleta ClickUp: Pozwól kalendarzowi ClickUp automatycznie zaplanować zadania związane z menu sezonowym. Ustal datę premiery, a kalendarz blokuje terminy przygotowań, zamówień składników i działań marketingowych, dzięki czemu dania dostępne przez ograniczony czas trafią na stoły dokładnie na czas. W przypadku letniego menu z jagodami sztuczna inteligencja może automatycznie zaplanować finalizację menu, zaopatrzenie w jagody i posty w mediach społecznościowych, dzięki czemu Twój zespół będzie działał zgodnie z planem bez konieczności ręcznego planowania.

8. Zaangażuj lokalną publiczność dzięki współpracy z influencerami

Lokalni smakosze, którzy mają niewielką, ale zaangażowaną grupę obserwujących, mogą mieć duży wpływ na biznes, bo ich odbiorcy znają ich osobiście i mieszkają w pobliżu.

Klucz do sukcesu jest znalezienie mikroinfluencerów, którzy naprawdę podzielają wartości Twojej marki i mają autentyczne powiązania z lokalną społecznością.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Zbadaj potencjalnych współpracowników, analizując ich wskaźniki zaangażowania i upewniając się, że interakcja z odbiorcami przekracza 3%, aby zapewnić autentyczne połączenie społecznościowe

Opracuj kompleksowe pakiety współpracy, obejmujące dostęp do kulisów działalności, historie pozyskiwania składników i ekskluzywne zapowiedzi menu

Przedstaw kluczowe wytyczne dotyczące komunikacji, jednocześnie wyraźnie zachęcając do osobistej interpretacji i autentycznego wyrażania opinii

Stwórz systemy śledzenia przy użyciu unikalnych kodów rabatowych i niestandardowych linków, aby monitorować generowanie ruchu i wskaźniki KPI marketingowe

Skup się wyłącznie na influencerach w promieniu 20 mil, ponieważ wizyty w restauracji wymagają fizycznej bliskości i lokalnej wiarygodności

📌 Przykład: Restauracja sushi zaczęła zapraszać lokalnych blogerów kulinarnych na ekskluzywne degustacje omakase, prosząc w zamian jedynie o szczere recenzje w Internecie. Trzech starannie wybranych blogerów udostępnili szczegółowe posty na temat swojego wieczoru, podkreślając technikę szefa kuchni, pochodzenie składników i ogólną atmosferę. Autentyczny entuzjazm zawarty w ich zawartości przyciągnął setki nowych obserwujących w mediach społecznościowych i spowodował zauważalny wzrost rezerwacji w następnym miesiącu.

⚡️ Archiwum szablonów: Zarządzaj współpracą z influencerami za pomocą szablonu ClickUp Campaign Tracking Template, rejestrując każdą współpracę, wyznaczając terminy i śledząc dane dotyczące wydajności.

9. Organizuj wydarzenia, które zamieniają posiłki w niezapomniane doświadczenia

Regularne serwowanie kolacji generuje przewidywalne przychody, ale specjalne wydarzenia tworzą doświadczenia o podwyższonej wartości, których klienci nie mogą powtórzyć w domu ani gdzie indziej.

Takie okazje stanowią pozycję Twojej restauracji jako miejsca kulturowego.

Udane wydarzenia restauracyjne wykorzystują istniejącą przestrzeń, sprzęt i wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić wyjątkową wartość, która uzasadnia wyższe ceny. Ponadto dostarczają one doskonałej zawartości do mediów społecznościowych i tworzą głębsze połączenia z klientami, którzy doświadczają Twojej restauracji w nowy, angażujący sposób.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Wybierz koncepcje wydarzeń, które podkreślają mocne strony Twojego zespołu, wykorzystując jednocześnie dostępne składniki i sprzęt, aby zminimalizować dodatkowe koszty

Oblicz ceny za pomocą precyzyjnej formuły: całkowite koszty pomnożone przez trzy plus premia za doświadczenie odzwierciedlająca wyjątkową wartość oferowaną przez dostawcę

Promuj wydarzenia za pośrednictwem ukierunkowanych kanałów, traktując priorytetowo najbardziej zaangażowanych subskrybentów e-mail i obserwujących w mediach społecznościowych

Wprowadź usprawnione systemy rezerwacji, rejestrujące istotne informacje, takie jak ograniczenia dietetyczne i dane kontaktowe, które będą przydatne w przyszłych działaniach marketingowych

W ciągu 48 godzin skontaktuj się z uczestnikami, przeprowadzając krótką ankietę dotyczącą ulubionych momentów i sugestii dotyczących przyszłych wydarzeń

📌 Przykład: Włoska restauracja uruchomiła comiesięczne sesje „Pasta Making 101”, podczas których uczestnicy uczą się tradycyjnych technik, a następnie delektują się trzydaniowym posiłkiem z ręcznie robioną funkcją makaronu. Bilety na te sesje są zawsze wyprzedawane po wysokich cenach i często prowadzą do rezerwacji stolików na przyszłe kolacje. Wielu uczestników rezerwuje prywatne imprezy z robieniem makaronu na urodziny i rocznice, co stanowi dodatkowe źródło przychodów wymagające minimalnych nakładów. Restauracja fotografuje każdą lekcję, aby wykorzystać zdjęcia w mediach społecznościowych, i stworzyła listę oczekujących liczącą ponad 200 osób chętnych do udziału w przyszłych sesjach.

⚡️ Archiwum szablonów: Organizuj specjalne kolacje i degustacje, korzystając z szablonu ClickUp do planowania wydarzeń. Użyj widoku listy, aby zaplanować każdy etap przygotowań — projekt menu, koordynację dostawców, przydzielanie zadań pracownikom — a widok kalendarza pozwoli Ci ściśle kontrolować harmonogram od pomysłu do realizacji wydarzenia.

10. Wykorzystaj marketing szeptany dzięki poleceniom

Osobiste rekomendacje generują więcej wizyt w restauracjach niż jakikolwiek tradycyjny kanał marketingowy, jednak większość lokali polega raczej na nadziei niż na systemach, aby uzyskać te cenne rekomendacje.

Strategiczny program poleceń sprawia, że zadowoleni klienci stają się najlepszymi promotorami Twojej restauracji. Wynik jest taki, że wszyscy zyskują: osoba polecająca czuje się doceniona, nowy gość otrzymuje sprawdzoną rekomendację, a Ty zyskujesz kolejnego lojalnego klienta.

Jak precyzyjnie wdrożyć tę strategię

Nagrodami niech będą wartościowe kredyty restauracyjne, a nie procentowe rabaty, aby podkreślić wartość i zachęcić do ponownych wizyt

Promocje należy organizować w okresach największej satysfakcji klientów, kiedy naturalnie chcą oni udostępniać pozytywne doświadczenia

Zapewnij wiele mechanizmów udostępniania, w tym fizyczne karty polecające, kody cyfrowe i opcje skanowania kodów QR, dostosowane do różnych preferencji

Wyróżnij swoich najbardziej aktywnych zwolenników, oferując im traktowanie VIP, takie jak priorytetowe miejsca, ekskluzywne zapowiedzi menu i zaproszenia na specjalne wydarzenia

📌 Przykład: Meksykańska restauracja stworzyła prosty program poleceń, oferujący obecnym klientom znaczne kredyty restauracyjne za każde polecenie o powodzeniu, podczas gdy nowi klienci otrzymują rabaty powitalne przy pierwszej wizycie. Śledzą polecenia za pomocą prostej aplikacji, która pozwala klientom wysyłać cyfrowe karty podarunkowe bezpośrednio do znajomych, dzięki czemu proces udostępniania jest łatwy i można go śledzić. Dzięki temu programowi co miesiąc pozyskują dziesiątki nowych klientów i odkryli, że klienci poleceni przez innych wykazują znacznie wyższą wartość w całym okresie współpracy niż klienci pozyskani za pośrednictwem innych kanałów marketingowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dokumentuj i udoskonalaj swój podręcznik marketingowy w ClickUp Docs. Możesz przechowywać szczegóły dotyczące nagród, szablony i aktualizacje w jednym dokumencie, dzięki czemu Twój zespół zawsze będzie pracował na podstawie tego samego podręcznika. Połącz go z zadaniami, aby ułatwić realizację i szybko wprowadzać zmiany w oparciu o opinie klientów. Opracuj plany marketingowe i briefy dotyczące zawartości wspólnie w ClickUp Dokumencie

Jak ClickUp oferuje wsparcie dla działań marketingowych restauracji

Prowadzenie marketingu restauracji przypomina zarządzanie kuchnią. Pomysły pojawiają się szybko, liczy się czas, a jeśli pominięty zostanie jeden krok, całość się rozpada.

Kreatywna strona jest przyjemna, ale strona operacyjna może wydawać się nie mieć końca.

ClickUp dla zespołów marketingowych daje marketerom restauracji możliwość utrzymania porządku, szybkiego rejestrowania pomysłów i realizacji kampanii bez straty czasu. Oto, w jaki sposób oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw pomaga realizować strategie marketingowe dla restauracji. 🍴

Wróć do poprzednich kampanii do tabeli

Każda duża promocja zaczyna się od tego samego pytania: co sprawdziło się w zeszłym roku? Czy walentynkowe menu w stałej cenie zostało wyprzedane dzięki reklamom na Instagramie, czy też kampania e-mailowa przyciągnęła gości?

Przeszukiwanie starych e-maili i plików w celu zebrania informacji zajmuje wiele godzin.

Pobierz informacje z poprzednich kampanii marketingowych restauracji za pomocą ClickUp Brain

ClickUp Brain sprawia, że proces ten jest niezwykle prosty. Ponieważ łączy się on z całym Twoim obszarem roboczym, wystarczy poprosić o to, czego potrzebujesz, a pojawi się to w ciągu kilku sekund.

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Pobierz tekst, którego użyliśmy w zeszłorocznej kampanii e-mailowej z okazji Walentynek, wraz z zarejestrowanymi opiniami klientów i ostatecznym projektem ulotki.

Zamiast spędzać popołudnie na poszukiwaniu starych dokumentów, zaczynasz od sprawdzonych materiałów i je udoskonalasz. Twój zespół może od razu wykazać się kreatywnością, ponieważ kontekst jest już gotowy.

🧠 Ciekawostka: W latach 30. do 50. XX wieku restauracje często wykorzystywały pudełka zapałek jako nośnik reklamy. Te kolorowe pudełka zapałek zawierały nazwę i logo restauracji, pełniąc zarówno funkcję użytkową, jak i marketingową.

Zapisz nowe pomysły, zanim znikną

Niektóre z najlepszych pomysłów marketingowych powstają poza biurkiem. Szef kuchni może zaproponować sezonową przystawkę podczas przygotowań do kolacji. Kierownik może zasugerować wieczór quizowy podczas rozliczania rachunków. Jeśli pomysły te nie zostaną natychmiast zapisane, znikną w natłoku obowiązków.

Wykorzystaj ChatGPT w ClickUp Brain MAX do tworzenia tekstów reklamowych dla kampanii marketingowych restauracji

ClickUp Brain MAX rozwiązuje ten problem. Działa jako dodatek do komputera, w którym można szybko omówić i zapisać pomysły jako rzeczywiste zadania.

Można powiedzieć: „Utwórz zadanie promujące Margarita Monday, przypisz je do działu projektowego i społecznościowego i ustaw na następny czwartek”. Brain MAX zamienia dyktowane polecenia na instrukcje tekstowe, które natychmiast tworzą zadanie z terminem wykonania i jasno określonymi właścicielami.

Brain MAX zapewnia również kontrolę nad wyborem modelu AI do różnych zadań.

Aby uzyskać zabawne teksty reklamowe, możesz skorzystać z ChatGPT. Gemini pomoże Ci stworzyć kalendarz marketingowy. Claude najlepiej nadaje się do nadania tonu aktualizacjom na Twojej stronie internetowej. Nie jesteś ograniczony do jednego asystenta AI – możesz wybrać tego, który najlepiej pasuje do danego zadania.

Podpowiedź Gemini w ClickUp Brain MAX o stworzenie kalendarza publikacji dla Twojej restauracji

Pomaga to zespołowi:

Zapisuj spontaniczne pomysły bez dodatkowego wpisywania

Zapewnij przepływ planowania kampanii w godzinach największego ruchu

Wykorzystaj odpowiedni model AI do różnych rodzajów zadań

📖 Przeczytaj również: Free szablony Business Plan dla restauracji

Zautomatyzuj procesy, które spowalniają kampanie

Kampanie restauracyjne często utkną na scenie przekazywania. Ulotka promująca grill z okazji 4 lipca może być gotowa, ale kampania utknie, jeśli nikt nie wie, że czeka na zatwierdzenie. Menedżerowie spędzają więcej czasu na śledzeniu aktualizacji niż na planowaniu kolejnej promocji.

Zautomatyzuj powtarzające się kampanie promujące tożsamość marki Twojej restauracji dzięki ClickUp Automations

Automatyzacje ClickUp zapewniają płynność działania. Możesz ustawić reguły, dzięki którym system zajmie się tymi przekazaniami za Ciebie. Na przykład:

Po przesłaniu ulotki przez projektanta, dyrektor generalny otrzymuje natychmiastową etykietę wymagającą zatwierdzenia projektu

Po zatwierdzeniu przez dyrektora generalnego zadanie dotyczące mediów społecznościowych jest automatycznie tworzone i przypisywane

Dwa dni przed wydarzeniem do personelu obsługi sali wysyłane jest przypomnienie o ustawieniu ulotek i opublikowaniu informacji na stronie restauracji na Facebooku

Kampania przechodzi z jednej sceny do następnej bez konieczności ciągłego jej promowania.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety prawie 88% liderów nadal polega na ręcznych sprawdzaniach, pulpitach nawigacyjnych lub spotkaniach, aby uzyskać aktualne informacje. Koszt? Stracony czas, zmiana kontekstu i często nieaktualne informacje. Im więcej energii poświęcasz na śledzenie aktualizacji, tym mniej masz jej na podejmowanie działań. Funkcja Autopilot Agents firmy ClickUp, dostępna w listach i czatach, natychmiast wyświetla zmiany statusu i ważne wątki dyskusji. Dzięki temu nigdy więcej nie będziesz musiał prosić swojego zespołu o przesyłanie „szybkich aktualizacji”. 👀 💫 Rzeczywiste wyniki: Pigment poprawił efektywność komunikacji zespołu o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenie i koordynację działań zespołów.

Zamień niejasne prośby w realne kampanie

Każdy zespół marketingowy słyszał to zdanie: „Powinniśmy promować nowego burgera”

Pomysł jest dobry, ale bez szczegółów nie da się go zrealizować. Jaki jest budżet? Który kanał? Kiedy należy go uruchomić? Wyjaśnienie tych kwestii zamienia się w niekończącą się wymianę zdań.

Usprawnij proces składania wniosków dotyczących kreatywnych strategii marketingowych offline i nie tylko dzięki formularzom ClickUp Forms

W ClickUp możesz skonfigurować prosty formularz, za pomocą którego pracownicy będą mogli zgłaszać swoje prośby. Wystarczy, że wypełnią podstawowe informacje — rodzaj kampanii, budżet, terminy i potrzebne zasoby. Formularz automatycznie utworzy zakończone zadanie w Twoim obszarze roboczym, wraz z terminami i właścicielami.

Chcesz, aby Twoja restauracja była pełna zadowolonych gości? Odkryj sekrety skutecznych kampanii dzięki podręcznikowi „The Campaign Execution Playbook”. Ten niezbędny przewodnik omawia każdy krok marketingu restauracji, od budowania zainteresowania specjalnymi wydarzeniami po wykorzystanie /AI w marketingu cyfrowym. Uprość zarządzanie kampaniami marketingowymi dzięki ClickUp Odkryj praktyczne strategie marketingowe, porady ekspertów i gotowe do użycia szablony, które pomogą Twojemu zespołowi zapełnić licencje, zwiększyć przychody i stworzyć niezapomniane wrażenia kulinarne.

Zobacz wszystkie kampanie w jednym miejscu

Marketing restauracji rzadko ogranicza się do jednej kampanii. Jesienna promocja usług cateringowych może pokrywać się z promocjami happy hour i wydarzeniem z okazji Halloween. Bez jasnego widoku łatwo jest przeciążyć zespół lub nie dotrzymać terminów.

Śledź kampanie restauracji w panelach ClickUp Dashboards, aby zarządzać obciążeniem pracą i wcześnie wykrywać wąskie gardła

Pulpit ClickUp Dashboards przedstawiają to wszystko w jednym miejscu. Możesz zobaczyć:

Które kampanie czekają na zatwierdzenie?

Kto ma w tym tygodniu zbyt wiele na głowie?

Ile zadań projektowych utknęło w fazie przeglądu?

Które kampanie przebiegają zgodnie z planem, a które mają opóźnienia?

Na przykład, możesz zauważyć, że Twój projektant jest przeciążony, ponieważ poprosiłeś jednocześnie o materiały marketingowe na Święto Pracy i brunch. Ta widoczność pozwala dostosować priorytety, zanim terminy zostaną przekroczone.

🔍 Czy wiesz, że... W 1997 roku Pizza Hut zatrudniła Michaiła Gorbaczowa do reklamy, w której Rosjanie spierali się o jego starszą wersję – wolność kontra chaos – po czym zgodzili się co do jednego: „Dzięki niemu mamy Pizza Hut”. Gorbaczow nie wypowiada ani słowa, ale jego milczący występ sprawił, że reklama pizzy stała się globalnym teatrem politycznym, czyniąc ją jedną z najbardziej niezapomnianych reklam restauracji w historii.

Zacznij mądrzej dzięki gotowemu planowi marketingowemu

Opracowanie planu marketingowego kampanii od podstaw może zająć więcej czasu niż sama kampania. Przed rozpoczęciem prac kreatywnych należy stworzyć zadania związane z e-mail, mediami społecznościowymi, wydarzeniami i materiałami drukowanymi.

Pobierz darmowy szablon Szybciej rozpoczynaj kampanie dzięki szablonowi planu marketingowego dla lokalnych restauracji ClickUp

Szablon planu marketingowego dla lokalnych restauracji ClickUp pozwala zaoszczędzić ten wysiłek. Zawiera on gotowe cykle pracy dla typowych kampanii, takich jak promocje świąteczne, działania lojalnościowe lub wieczory wydarzeń.

Szablon kampanii marketingowej oferuje pięć różnych widoków — Kluczowe wyniki, Oś czasu, Przewodnik dla początkujących, Cele i Tablica postępów — które pomogą Ci uzyskać wgląd w sytuację i usprawnić działania marketingowe.

Posłuchaj, co nasz zespół marketingowy ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

Nasze podejście do zintegrowanego marketingu wykracza poza zwykłe dostosowanie kampanii do ogólnej strategii. Chodzi o ujednolicenie wszystkich naszych funkcji marketingowych, zasobów i procesów w jednym źródle informacji, które płynnie integruje się z pozostałymi naszymi systemami. ClickUp ułatwia realizację wszystkich tych zadań i udostępnianie nimi między naszymi zespołami.

🧠 Ciekawostka: Pod koniec XIX i na początku XX wieku restauracje eksperymentowały z nowatorską architekturą — budowle w kształcie muszli, zwierząt, a nawet gigantycznych elementów — aby przyciągnąć uwagę kierowców. Jednym ze słynnych przykładów jest restauracja Brown Derby w Hollywood, zbudowana na wzór kapelusza derby. Była to „rozrywka kulinarna ” jeszcze zanim powstało to pojęcie.

Osiągnij powodzenie dzięki ClickUp

Prowadzenie marketingu restauracji może wydawać się nieustannym pośpiechem. Musisz jednocześnie promować oferty specjalne, planować posty w mediach społecznościowych, aktualizować menu i organizować wydarzenia. Jeden pominięty krok i cała kampania zostaje w tyle.

ClickUp zapewnia płynność wszystkich procesów.

ClickUp Brain i Brain MAX natychmiast przekształcają spontaniczne pomysły w dopracowane teksty i jasne zadania. Formularze zapewniają, że kreatywne prośby trafiają dokładnie tam, gdzie powinny, unikając nieporozumień i opóźnień.

Automatyzacja automatycznie przyspiesza realizację zadań, a pulpity nawigacyjne jasno pokazują, które promocje cieszą się największym zainteresowaniem, a które wymagają wzmocnienia.

Spraw, aby Twój marketing działał tak sprawnie, jak Twoja kuchnia. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

A. Najlepsze strategie marketingowe dla restauracji obejmują optymalizację pod kątem wyszukiwań lokalnych (lokalne SEO), angażowanie klientów w mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii e-mail marketingowych, tworzenie programów lojalnościowych, oferowanie sezonowych lub ograniczonych czasowo promocji menu oraz budowanie partnerstw z lokalnymi firmami w celu przyciągnięcia lojalnych klientów i wzmocnienia więzi społecznościowych.

A. Małe restauracje mogą przyciągnąć nowych klientów, oferując specjalne promocje lub oferty ograniczone czasowo, zachęcając do polecania i marketingu szeptanego, współpracując z pobliskimi firmami w zakresie wspólnych promocji, utrzymując dokładne wpisy i recenzje w Internecie oraz udostępnianie autentycznej, angażującej zawartości w mediach społecznościowych, która podkreśla ich wyjątkową ofertę.

A. Skuteczne taktyki marketingu cyfrowego dla restauracji obejmują aktualizowanie profilu w Google Moja Firma, prowadzenie ukierunkowanych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, wysyłanie newsletterów i spersonalizowanych e-maili, współpracę z lokalnymi influencerami, promowanie rezerwacji na platformach rezerwacyjnych online oraz udostępnianie treści zza kulis lub opowieści, aby nawiązać połączenie z klientami.

A. Restauracje wykorzystują media społecznościowe do prezentowania swoich elementów, udostępniania kulis swojej działalności, promowania specjalnych wydarzeń lub ofert, organizowania konkursów lub rozdawania nagród, angażowania obserwujących poprzez komentarze i wiadomości oraz budowania społeczności lojalnych klientów, którzy zapewniają wsparcie i promują ich markę.

A. Narzędzia, które pomagają zarządzać kampaniami marketingowymi restauracji, obejmują ClickUp do planowania i śledzenia zadań, narzędzia do planowania mediów społecznościowych, takie jak Buffer lub Later, platformy marketingu e-mailowego, takie jak Mailchimp lub Klaviyo, oraz systemy CRM do zarządzania programami lojalnościowymi i związkami z klientami.