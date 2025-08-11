11 najlepszych darmowych programów do tworzenia wykresów Gantt dla komputerów Mac w 2026 roku

Można by pomyśleć, że w dzisiejszych czasach oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt na Maca powinno być łatwe do znalezienia. Wystarczy przejrzysty interfejs, płynne przeciąganie i upuszczanie, brak dziwnych zawieszeń przeglądarki i kłopotliwych pobrań.

Jednak większość narzędzi nadal sprawia wrażenie, jakby zostały zaprojektowane z myślą o systemie Windows, a następnie jedynie w niewielkim stopniu dostosowane do systemu macOS.

Jeśli zarządzasz złożonymi osiami czasu i masz napięte terminy, potrzebujesz rozwiązania, które działa równie płynnie jak reszta ustawień Twojego komputera Mac.

Ta lista zawiera najlepsze narzędzia do tworzenia wykresów Gantta przeznaczone dla użytkowników komputerów Mac. Zaczynamy! 💪🏼

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac w skrócie

Oto porównanie najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantt dla komputerów Mac.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami z natywną obsługą systemu Mac dla osób prywatnych, średnich i dużych przedsiębiorstw Elastyczne zależności, wsparcie AI, automatyzacja, synchronizacja w czasie rzeczywistym Dostępny plan bezpłatny; opcje niestandardowe dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw GanttPRO Proste wizualne planowanie projektów dla małych zespołów, które potrzebują szybkich ustawień i przejrzystości Zależności typu „przeciągnij i upuść”, widok portfolio, eksport do plików PDF/Excel Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika TeamGantt Wspólne planowanie pracy zespołów dla małych i średnich zespołów pracujących równolegle Planowanie zasobów, widok dostępności zespołu, szablony projektów wielokrotnego użytku Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika Instagantt Proste wykresy Gantta dla zespołów korzystających już z Asany Synchronizacja z Asaną w czasie rzeczywistym, śledzenie linii bazowej, asystent AI, publiczne migawki, wizualizacja kamieni milowych Brak Free Planu; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Project Zarządzanie złożonością w Enterprise dla dużych organizacji o zaawansowanych potrzebach Niestandardowe formuły, głęboka integracja z Microsoft Teams i MS Project, Copilot, zaawansowana linia bazowa Brak planu darmowego; płatne plany zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie) GanttProject Planowanie projektów przy zerowym budżecie dla start-upów, freelancerów i osób pracujących samodzielnie Narzędzie typu open source, eksport do formatu PDF/CSV, hierarchia zadań, dostęp w trybie offline Free ProjectManager Elastyczne, wielowidokowe cykle pracy projektowej dla rozwijających się zespołów o zróżnicowanych preferencjach Widok Kanban i lista zadań, pulpity menedżerskie, kontrola wersji projektów Brak Free Planu; płatne plany zaczynają się od 17 USD miesięcznie za użytkownika Toggl Plan Przejrzysta oś czasu dla małych zespołów skupionych na planowaniu wizualnym Przeciąganie i upuszczanie osi czasu, udostępnianie widoków, integracja z Toggl Track Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika nTask Kompleksowa funkcjonalność w przystępnej cenie dla małych i średnich zespołów międzyfunkcyjnych oraz zespołów programistów Planowanie spotkań, śledzenie czasu, nTask AI, zarządzanie ryzykiem, śledzenie wydatków Brak Free Planu; Plany płatne zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika Smartsheet Wizualizacja dla zespołów w dużych przedsiębiorstwach, które znają się na arkuszach kalkulacyjnych Planowanie w stylu arkusza kalkulacyjnego, raportowanie na pulpicie nawigacyjnym, integracje Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Zwinne zarządzanie cyklem pracy dla zespołów kreatywnych, projektowych i agencji Wsparcie AI, weryfikacja kreatywna, pętle informacji zwrotnej od interesariuszy i użytkowników Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD miesięcznie za użytkownika

Jak wybrać oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta na Maca

Twoje oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt musi posiadać te kluczowe funkcje, aby sprostać celom Twojego projektu. 🧰

Funkcjonalność offline: Wybierz oprogramowanie, które oferuje wsparcie dla dostępu offline i synchronizacji, dzięki czemu będziesz mógł pracować nad wykresami bez zakłóceń spowodowanych brakiem połączenia z Internetem

Intuicyjny interfejs: Poszukaj przejrzystego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który pozwoli nawet początkującym w zarządzaniu projektami szybko Poszukaj przejrzystego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który pozwoli nawet początkującym w zarządzaniu projektami szybko tworzyć wykresy Gantt

Narzędzia do współpracy: Wybierz oprogramowanie z funkcjami przydzielania zadań w czasie rzeczywistym, dodawania komentarzy i udostępniania plików, aby zapewnić zespołowi stałe połączenie i wydajność pracy

Zarządzanie zależnościami zadań: Upewnij się, że narzędzie wyświetla związania między zadaniami oraz ścieżki krytyczne, aby uniknąć opóźnień w projekcie

Opcje dostosowywania: Wybierz aplikację na Maca, która pozwala dostosować osie czasu, kolory i widoki do niestandardowych wymagań Twojego projektu

Możliwości integracji: Wybierz narzędzie, które integruje się z aplikacjami takimi jak ClickUp, Google Drive lub Jira, aby usprawnić cykl pracy

🧠 Ciekawostka: Wykresy Gantta zostały nazwane na cześć Henry'ego Gantta, który w latach 1910–1915 opracował i spopularyzował to narzędzie do zarządzania projektami, służące do pomiaru wydajności i wizualizacji harmonogramów projektów.

Najlepsze aplikacje do tworzenia wykresów Gantt dla systemu macOS

Jeśli szukasz wydajnego i niezawodnego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt, które dobrze współpracuje z systemem macOS, zacznij tutaj. 🏁

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

1. ClickUp (Najlepsze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami z natywnym wsparciem dla systemu Mac)

Zaplanuj cykl pracy dzięki widokowi wykresu Gantta w ClickUp Skorzystaj z funkcji „przeciągnij i upuść” w widoku wykresu Gantt w ClickUp, aby skutecznie zarządzać realizacją zadań

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji nowej generacji.

Korzystanie z wykresów Gantt w ClickUp

Widok wykresu Gantta w ClickUp zapewnia przejrzystą i łatwą w nawigacji wizualną oś czasu dla użytkowników komputerów Mac, którzy cenią sobie prostotę.

Na przykład kierownik projektu odpowiedzialny za przebudowę strony internetowej może tworzyć wykresy Gantt, aby podzielić projekt na etapy, takie jak projektowanie, tworzenie i testowanie.

Dzięki temu mogą planować zadania, przypisywać je innym członkom zespołu, identyfikować zależności i dostosowywać osie czasu w miarę napływających informacji zwrotnych. W zależności od potrzeb można łatwo filtrować wykresy według priorytetu, terminu lub osób przypisanych do zadania.

Pobierz darmowy szablon Szybko uruchamiaj projekty dzięki prostemu szablonowi wykresu Gantt do zarządzania projektami w ClickUp

Jeśli wolisz szybko rozpoczynać projekty, szablon wykresu Gantta do prostego zarządzania projektami ClickUp eliminuje kłopoty związane z ręcznymi ustawieniami.

Podziel projekty na cztery jasno określone etapy: rozpoczęcie projektu, planowanie, realizacja oraz zakończenie

Planuj pracę, korzystając z gotowych zadań z realistycznymi osiami czasu, zależnościami i kamieniami milowymi

Przeciągaj zadania, aby dostosować czas trwania, i dodawaj terminy, aby śledzić postępy

Widok Wszystko w odniesieniu do „Dzisiaj”

Na przykład, jeśli koordynujesz odświeżenie wizerunku marki, ten szablon do zarządzania zadaniami jasno przedstawia kluczowe kroki, w tym wstępne badania, projektowanie i zatwierdzanie. Zadania są oznaczone kolorami, kamienie milowe są zaznaczone rombami, a zależności są połączone strzałkami.

Wsparcie oparte na AI

Zyskaj natychmiastowy wgląd w terminy realizacji projektów i monitoruj postępy dzięki analizom opartym na AI w ClickUp Brain

Kiedy gromadzi się mnóstwo szczegółów, a przejrzystość ma największe znaczenie, ClickUp Brain jest Twoim asystentem opartym na AI.

Załóżmy, że przygotowujesz aktualizację projektu dla interesariuszy i musisz szybko zidentyfikować zadania, których terminy już minęły. Zamiast ręcznie przeglądać osie czasu, zapytaj bezpośrednio ClickUp Brain: „Co jest obecnie opóźnione?”

Natychmiast podsumowuje wszelkie problematyczne obszary i sugeruje działania, które pozwolą Ci wrócić na właściwą ścieżkę.

ClickUp Brain płynnie integruje się ze środowiskiem Maca, oszczędzając Twój cenny czas i usprawniając cykl pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Synchronizacja na żywo między widokami: Aktualizuj harmonogramy projektów i obserwuj, jak zmiany natychmiast odzwierciedlają się na listach zadań, w Kalendarzach Google i obciążeniach pracą

Elastyczne zależności: łącz zadania według zasad „początek do początku”, „koniec do początku” lub dowolnej kombinacji, a ClickUp automatycznie dostosuje osie czasu w razie zmian

Ścieżka krytyczna jednym kliknięciem: Podświetl zadania, które trzeba wykonać, aby zidentyfikować wąskie gardła i skutecznie realizować projekty

Zautomatyzuj powtarzające się czynności: Ustaw wyzwalacze dla zmian statusu zadań, aktualizacji osób przypisanych do zadań lub przesunięć terminów zakończenia projektów, aby rutynowe prace odbywały się bez ręcznego wprowadzania danych dzięki Ustaw wyzwalacze dla zmian statusu zadań, aktualizacji osób przypisanych do zadań lub przesunięć terminów zakończenia projektów, aby rutynowe prace odbywały się bez ręcznego wprowadzania danych dzięki automatyzacjom ClickUp

Nawiąż połączenie z zaawansowanymi narzędziami, z których korzystasz: Współpracuj ze Slackiem, Google Drive, Zoomem, GitHubem, Notionem i innymi aplikacjami, aby mieć wszystko w jednym miejscu dzięki Współpracuj ze Slackiem, Google Drive, Zoomem, GitHubem, Notionem i innymi aplikacjami, aby mieć wszystko w jednym miejscu dzięki integracjom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Przy tak wielu rozbudowanych funkcjach i opcjach niestandardowego dostosowywania na początku może to wydawać się przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja serwisu G2 mówi wszystko:

Podoba mi się to, jak bardzo można dostosować tę platformę — mogę przełączać się między widokami listy, Tablicy i Gantta w zależności od mojego cyklu pracy. Zintegrowana funkcja czatu sprawia też, że współpraca w czasie rzeczywistym jest super wygodna i jest to jeden z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Dodatkowo automatyzacje i narzędzia AI oszczędzają mi mnóstwo czasu przy powtarzalnych zadaniach. Konfiguracja przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegła zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę po kilku krótkich sesjach szkoleniowych. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utknęliśmy na długo. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą zaledwie kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.

📮 ClickUp Insight: 31% menedżerów preferuje tablice wizualne, podczas gdy inni polegają na wykresach Gantt, pulpitach nawigacyjnych lub widokach zasobów. Jednak większość narzędzi zmusza Cię do wyboru jednego z nich. Jeśli widok nie odpowiada Twojemu sposobowi myślenia, staje się to po prostu kolejną przeszkodą. Dzięki ClickUp nie musisz wybierać. Jednym kliknięciem przełączaj się między wykresami Gantta opartymi na AI, tablicami Kanban, pulpitami nawigacyjnymi lub widokiem obciążenia pracą. A dzięki ClickUp AI możesz automatycznie generować dostosowane widoki lub podsumowania w zależności od tego, kto je przegląda — czy to Ty, członek kierownictwa, czy projektant. 💫 Prawdziwe wyniki: Firma CEMEX przyspieszyła wprowadzanie produktów na rynek o 15% i skróciła opóźnienia w komunikacji z 24 godzin do kilku sekund dzięki ClickUp.

2. GanttPRO (Najlepsze do prostego wizualnego planowania projektów)

źródło: GanttPRO

Czasami po prostu potrzebujesz wykresu Gantta online, który będzie zrozumiały nawet dla osób niebędących ekspertami w zarządzaniu projektami. GanttPRO doskonale to rozumie; stworzyli narzędzie, które od pierwszego dnia jest intuicyjne w obsłudze. Możesz przeciągać zadania, obserwować, jak zmiany wpływają na oś czasu, oraz udostępniać przejrzyste wykresy, które nie będą dezorientować interesariuszy.

Interfejs nie stara się być efektowny ani zawierać wszystkich możliwych funkcji. Zamiast tego skupia się na dobrym wykonaniu podstawowych funkcji wykresu Gantt, co oznacza, że możesz naprawdę uporządkować swoje projekty.

Platforma ułatwia również komunikację w czasie rzeczywistym poprzez komentarze, załączniki i powiadomienia, zapewniając wszystkim zainteresowanym stronom dostęp do aktualnych informacji.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Zarządzaj wieloma projektami jednocześnie dzięki widokom portfolio, które pokazują alokację zasobów i stan projektów w całym obciążeniu pracą

Eksportuj profesjonalnie wyglądające wykresy do formatów PDF, PNG lub Excel, aby wykorzystać je podczas prezentacji dla klientów i przekazywania aktualnych informacji interesariuszom

Skonfiguruj automatyczne powiadomienia, aby informować członków zespołu o zbliżających się terminach lub zmianach statusu zadań

Dostosuj niestandardowe kalendarze robocze do harmonogramów projektów i przerw świątecznych

Twórz i zapisuj niestandardowe szablony projektów do wykorzystania w przyszłości

Limity programu GanttPRO

Nowe zadania można tworzyć tylko w widoku wykresu i widoku listy, a nie w widoku Kanban.

Aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne, co ogranicza możliwość wprowadzania zmian w kamieniach milowych projektu w podróży

Ceny GanttPRO

Core: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 15 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GanttPRO

G2: 4,8/5 (ponad 520 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 520 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GanttPRO?

Oto, co jeden z użytkowników miał do powiedzenia na temat tego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac:

Po pierwsze, interfejs użytkownika jest prosty i przejrzysty, mimo że produkt ma bogate możliwości. Po drugie, i to właśnie mam na myśli mówiąc o „złotym środku”, twórcy mądrze wybrali najważniejsze funkcje i zrealizowali je z odpowiednim zestawem możliwości. Znajdziesz tam wszystko, czego POTRZEBUJESZ, a jednocześnie jest to PROSTE w użyciu.

3. TeamGantt (najlepsze rozwiązanie do cyklu pracy zespołowej)

źródło: TeamGantt

TeamGantt to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga członkom zespołu zrozumieć plan projektu i zaangażować się w jego realizację.

Platforma sprawia, że współpraca przebiega naturalnie, a nie w sposób wymuszony. Członkowie zespołu mogą aktualizować informacje o postępach, dodawać komentarze bezpośrednio do zadań oraz sprawdzać, jak ich praca łączy się z pracą pozostałych osób.

Skupia się ono na pomaganiu zespołom w wizualizacji osi czasu, alokacji zasobów i zarządzaniu zadaniami bez zbędnej złożoności. Funkcje zarządzania zasobami pozwalają monitorować dostępność i obciążenie pracą zespołu, zapewniając, że nikt nie jest przeciążony.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Twórz harmonogramy projektów i zarządzaj nimi dzięki intuicyjnemu kreatorowi wykresów Gantt z funkcją „przeciągnij i upuść”

Przypisuj poszczególne zadania wielu członkom zespołu i prowadź śledzenie czasu osobno dla każdej osoby

Wizualizuj postępy projektu dzięki wielu widokom, w tym wykresowi Gantt, tablicy, liście i kalendarzowi

Generuj automatyczne raporty z postępów, które na bieżąco informują interesariuszy bez konieczności ręcznego wprowadzania aktualizacji

Twórz szablony projektów z wykresami Gantta , które można ponownie wykorzystać, aby uchwycić sprawdzone wzorce cyklu pracy Twojego zespołu

Ograniczenia TeamGantt

Inne systemy operacyjne oferują bardziej zaawansowane funkcje śledzenia budżetu i raportowania finansowego

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania wyglądu wykresów i identyfikacji wizualnej

Funkcje zarządzania zasobami mogą nie być wystarczająco rozbudowane dla bardzo dużych lub złożonych projektów

Ceny TeamGantt

Free

Pro: 59 USD miesięcznie za menedżera, 9 USD miesięcznie za współpracownika

Unlimited Wszystko: Ceny niestandardowe

Wersja dla branży budowlanej: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TeamGantt

G2: 4,8/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TeamGantt?

Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia:

TeamGantt to jedno z najpotężniejszych narzędzi, które pomaga wyświetlać diagramy cyklu pracy w uporządkowany, przejrzysty sposób, łatwy do zrozumienia dla wszystkich stron projektu. Bardzo podobała mi się łatwość konfiguracji struktury podziału pracy (WBS) oraz tworzenia podpoziomów w każdej sekcji. Dodawanie działań i połączanie ich zgodnie z związkami jest proste… Nie ma żadnych wad, ale możliwości TeamGantt muszą zostać rozszerzone, abyśmy mogli mierzyć ogólne wskaźniki realizacji i porównywać je z planem, a także monitorować różne zasoby w projekcie.

4. Instagantt (najlepsze rozwiązanie do integracji z istniejącym zespołem Asana)

źródło: Instagantt

Twój zespół korzysta już z Asany do codziennego zarządzania zadaniami, ale potrzebujesz wizualnych widoków osi czasu, które zapewniają wykresy Gantta. Brzmi znajomo? Zamiast zmuszać wszystkich do nauki obsługi zupełnie nowej platformy, Instagantt wypełnia tę lukę.

Dzięki Instagantt zespoły mogą uzyskać przejrzysty przegląd swoich projektów, śledzić postępy i efektywnie zarządzać obciążeniem pracą. A jeśli masz mało czasu, asystent AI może szybko wygenerować dla Ciebie wykresy Gantta na podstawie prostych podpowiedzi.

Nie jest to kompletny pakiet do zarządzania projektami i o to właśnie chodzi; rozwiązuje jeden konkretny problem bez zwiększania złożoności.

Najlepsze funkcje Instagantt

Twórz pulpity nawigacyjne portfolio, które pokazują postępy w wielu projektach jednocześnie

Skonfiguruj śledzenie kamieni milowych z wyraźnymi wskaźnikami wizualnymi dla kluczowych rezultatów projektu

Twórz porównania z planem bazowym, aby mierzyć rzeczywisty postęp w stosunku do pierwotnych planów projektu

Twórz publiczne migawki swoich wykresów Gantta, aby udostępniać je klientom i interesariuszom, którzy nie są użytkownikami Instagantt

Ograniczenia Instagantt

W dużej zależności od integracji z Asaną, co sprawia, że jego samodzielna funkcjonalność jest dość ograniczona

Opcje raportowania pozostają podstawowe i wykraczają poza proste techniki wizualizacji postępów i osi czasu

Ceny Instagantt

Plan indywidualny: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Team Plan: 24 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Instagantt

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 440 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Instagantt?

Zobacz, co ma do powiedzenia recenzent:

Wystarczające, ale nie robi wrażenia. Czasami wypełnianie i aktualizowanie staje się uciążliwym obowiązkiem, zamiast być narzędziem pomagającym śledzić procesy. To raczej miejsce do tworzenia harmonogramu i ustalania terminów, ale nie jest to naprawdę elastyczne narzędzie do śledzenia projektów ani odzwierciedlania obciążenia pracą.

5. Microsoft Project (najlepsze rozwiązanie do zarządzania złożonymi projektami w przedsiębiorstwie)

źródło: Microsoft

Microsoft Project to narzędzie przeznaczone do projektów obejmujących setki zadań, złożone ograniczenia zasobów oraz interesariuszy wymagających szczegółowego raportowania. Tak, nauka obsługi tego programu wymaga sporo wysiłku, ale wynika to z faktu, że masz do czynienia z funkcjami na profesjonalnym poziomie, które pozwalają modelować praktycznie każdy scenariusz biznesowy.

Ponadto integracja z pakietem Microsoft 365 oznacza, że przepływ danych dotyczących projektu przebiega płynnie w programach Excel, SharePoint i Teams.

Oprogramowanie jest dostępne zarówno w wersji na chmurze, jak i lokalnej, dzięki czemu nadaje się do projektów o różnym zakresie wielkości i złożoności.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Project

Twórz niestandardowe formuły i obliczenia, które automatycznie obliczają specjalistyczne wskaźniki projektowe

Efektywnie zarządzaj zasobami dzięki narzędziom do przydzielania zadań, śledzenia postępów i analizy obciążenia pracą

Skorzystaj z Copilot for Project , aby tworzyć plany zadań z pomocą AI, przeprowadzać oceny ryzyka, generować raporty o statusie projektu oraz korzystać z interaktywnego czatu

Twórz i udostępniaj rozbudowane, interaktywne pulpity nawigacyjne oraz raporty za pomocą Power BI, aby wizualizować wszystkie aspekty projektu

Ograniczenia programu Microsoft Project

Wymaga znacznych nakładów na szkolenia, aby członkowie zespołu mogli efektywnie korzystać z oprogramowania

Pełny zestaw funkcji jest dostępny wyłącznie w wersji na komputery stacjonarne z systemem Windows, natomiast wersje internetowa i na komputery Mac mają limit funkcji.

Interfejs wydaje się przestarzały i nieporęczny w porównaniu z nowoczesnymi internetowymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny programu Microsoft Project

Planer Plan 1: 10 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Planner and Project Plan 3: 30 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Planner and Project Plan 5: 55 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje programu Microsoft Project

G2: 4,0/5 (ponad 1615 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2030 recenzji)

Co mówią o programie Microsoft Project prawdziwi użytkownicy?

Oto recenzja serwisu G2 dotycząca tego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt:

Dzięki przydatnej funkcji planowania wydajności oprogramowanie to ułatwia nam efektywne przydzielanie zasobów. Ponadto narzędzia do harmonogramowania i planowania są znakomite – wizualna oś czasu (wykresy Gantta) oraz śledzenie zależności pomagają nam monitorować postępy projektu. Wreszcie możliwość łatwej integracji oprogramowania z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Excel i Power BI, zwiększa nasze możliwości w zakresie analizy danych i raportowania.

6. GanttProject (najlepsze do planowania projektów przy zerowym budżecie)

źródło: GanttProject

GanttProject to narzędzie typu open source przeznaczone dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które potrzebują wizualizacji osi czasu projektów bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności związanych z zarządzaniem projektami.

Oprogramowanie jest proste i łatwe w obsłudze, skupiając się na podstawowych funkcjach zarządzania projektami, takich jak tworzenie zadań, ustawienie zależności i przydzielanie zasobów. Chociaż nie oferuje ono skalowania metodą „przeciągnij i upuść”, jak nowoczesne narzędzia SaaS, można ręcznie pomniejszać widok za pomocą paska narzędzi lub skrótów klawiaturowych, aby zmienić skalę.

A co najlepsze? Oprogramowanie należy do Ciebie na własność, bez konieczności martwienia się o przedłużanie subskrypcji.

Najlepsze funkcje GanttProject

Zdefiniuj zadania, kamienie milowe i zależności, aby stworzyć kompleksowy harmonogram projektu

Monitoruj koszty projektów i generuj podstawowe raporty budżetowe, aby kontrolować wydatki

Śledź postępy projektu za pomocą kluczowych wskaźników wydajności i dostosowuj plany, aby reagować na wszelkie odchylenia

Eksportuj projekty do różnych formatów, w tym plików PDF, PNG, CSV i Microsoft Project

Ograniczenia programu GanttProject

Funkcje współpracy są dostępne wyłącznie w usłudze GanttProject w chmurze, która jest płatnym dodatkiem

Wsparcie techniczne opiera się wyłącznie na forach społecznościowych, a nie na dedykowanej obsłudze klienta

Nie nadaje się do zarządzania bardzo dużymi lub złożonymi projektami z dużą liczbą zadań i zasobów

Ceny GanttProject

Free

Oceny i recenzje GanttProject

G2: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o GanttProject prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji serwisu G2:

Najbardziej przydatną funkcją w GanntProject jest graficzne przedstawienie czasu trwania poszczególnych etapów całego projektu. Jest bardzo łatwy w obsłudze zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących… Chciałbym, aby dodano funkcję automatycznego numerowania, którą obecnie muszę wprowadzać ręcznie.

💡 Porada eksperta: Używaj związków „zakończenie do rozpoczęcia”, „rozpoczęcie do rozpoczęcia” i „zakończenie do zakończenia”, aby łączyć zadania. Nie buduj zależności między wszystkimi zadaniami – to tworzy efekt kaskadowy! Łącz tylko te zadania, które naprawdę muszą na siebie czekać.

7. ProjectManager (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania cyklami pracy nad projektami z wieloma widokami)

źródło: ProjectManager

Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta firmy ProjectManager dla komputerów Mac zostało stworzone z myślą o kierownikach projektów, którzy chcą lepiej zrozumieć planowanie osi czasu. Pokazuje ono, jak tworzyć wykresy Gantta i zarządzać nimi online, oferując wgląd w zależności między zadaniami, planowanie metodą „przeciągnij i upuść” oraz śledzenie postępów.

Oprogramowanie ułatwia współpracę między członkami zespołu, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy zdalnie. Użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać z jego funkcji opartych na chmurze bez martwienia się o kompatybilność lub ustawienia, co sprawia, że jest ono praktycznym rozwiązaniem dla zespołów pracujących na różnych platformach.

Najlepsze funkcje ProjectManager

Śledź czas automatycznie lub ręcznie, w zależności od preferencji zespołu i wymagań dotyczących cyklu pracy

Zarządzaj dostępnością zespołu i obciążeniem pracą w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować alokację zasobów

Zarządzaj budżetami projektów dzięki funkcjom śledzenia kosztów w czasie rzeczywistym i raportowania odchyleń

Skonfiguruj zautomatyzowane cykle pracy, które są wyzwalaczem określonych działań w oparciu o zmiany statusu zadań

Śledź i przywracaj zmiany w projekcie dzięki kontroli wersji projektu

Zidentyfikuj ścieżkę krytyczną i dodaj ważne kamienie milowe do planu projektu

Ograniczenia programu ProjectManager

Zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie ryzykiem, wymagają subskrypcji wyższego poziomu, co znacznie zwiększa miesięczne koszty

Wstępne ustawienia wymagają poświęcenia znacznej ilości czasu, aby prawidłowo skonfigurować wszystkie dostępne opcje

Ceny ProjectManager

Teams: 17 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ProjectManager

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 340 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ProjectManager?

Oto opinia z pierwszej ręki:

Oferowane funkcje są przemyślane i nie wymagają rozbudowanej personalizacji. Dział pomocy technicznej zatrudnia kompetentnych pracowników, którzy potrafią się dobrze komunikować. Sprzedawcy są kompetentni i uczciwi, dzięki czemu nie odczuliśmy rozbieżności między tym, na co się zdecydowaliśmy, a tym, czego doświadczyliśmy.

8. Toggl Plan (najlepsze rozwiązanie zapewniające przejrzystość osi czasu)

za pośrednictwem Toggl Plan

Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantt Toggl Plan dla komputerów Mac zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i przejrzystości, dzięki czemu doskonale sprawdza się w przypadku kierowników zespołów, którzy zarządzają ludźmi i terminami, a nie złożonymi zależnościami. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala szybko tworzyć osie czasu i zmieniać kolejność zadań bez konieczności zagłębiania się w zagnieżdżone menu.

Widok wykresu jest oznaczony kolorami i przejrzysty, co pozwala uzyskać jasny obraz tego, co się dzieje i kiedy. Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać do niego dostęp bezpośrednio przez dowolną nowoczesną przeglądarkę, bez konieczności instalowania aplikacji lub wtyczek.

Najlepsze funkcje Toggl Plan

Twórz wizualne osie czasu projektów za pomocą prostych operacji „przeciągnij i upuść”, które każdy zrozumie

Śledź projekty i obciążenie pracą w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym

Udostępniaj klientom i interesariuszom widoki projektów tylko do odczytu, aby ułatwić komunikację na temat postępów prac

Oznaczaj projekty i zadania kolorami, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w organizację całego obciążenia pracą

Płynna integracja z Toggl Track zapewnia kompleksowe śledzenie czasu we wszystkich Twoich projektach

Ograniczenia Toggl Plan

Brakuje zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak szczegółowe śledzenie budżetu czy alokacja zasobów

Brak możliwości zarządzania zależnościami między zadaniami lub fazami projektu

Ograniczone możliwości raportowania w porównaniu z bardziej kompleksowymi platformami do zarządzania projektami

Ceny Toggl Plan

Bezpłatne (dla maksymalnie 5 użytkowników)

Obciążenie: 6 USD miesięcznie za użytkownika, 3 USD miesięcznie za użytkownika-ducha

Pakiet Starter: 9 USD miesięcznie za użytkownika, 3 USD miesięcznie za użytkownika-ducha

Premium: 15 USD miesięcznie za użytkownika, 3 USD miesięcznie za użytkownika-ducha

Oceny i recenzje Toggl Plan

G2: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Toggl Plan?

W jednej z recenzji serwisu G2 napisano:

Dzięki połączeniu tak wielu przydatnych funkcji w jednym interfejsie, Toggl Plan ułatwia współpracę zespołową i pozwala w prosty sposób śledzić codzienne aktualizacje zadań bez rozpraszania uwagi. Funkcje współpracy w Toggl Plan pozwalają nam szybko zaangażować wszystkich członków zespołu, dzięki czemu mogą oni łatwo dodawać zadania, czas potrzebny na ich wykonanie oraz wszelkie inne niezbędne informacje, a duży zbiór gotowych szablonów umożliwia szybkie i łatwe rozpoczęcie procesów planowania.

9. nTask (Najlepsze pod względem wszechstronności funkcji w przystępnej cenie)

źródło: nTask

nTask oferuje zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, planowanie spotkań, zarządzanie ryzykiem, a nawet podstawowe funkcje CRM — wszystko to w zaskakująco przystępnej cenie.

Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac oferuje wystarczająco szeroki zakres funkcji, aby wyeliminować potrzebę korzystania z wielu specjalistycznych narzędzi. Takie podejście sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku małych zespołów, które potrzebują kompleksowych funkcji do zarządzania projektami bez złożoności i kosztów charakterystycznych dla rozwiązań korporacyjnych.

Funkcjonalność wykresów Gantt pozwala na szczegółowe planowanie projektów z uwzględnieniem zależności między zadaniami, śledzeniem postępów i zarządzaniem linią bazową, co sprawdza się zarówno w przypadku prostych, jak i złożonych projektów.

Najlepsze funkcje nTask

Opracuj rejestry ryzyka projektowego i dzienniki śledzenia problemów, aby proaktywnie zarządzać potencjalnymi problemami

Uzyskaj automatyczne karty czasu pracy na podstawie zarejestrowanych godzin pracy, aby zapewnić dokładne rozliczenia i raportowanie

Ustalaj budżety projektów dzięki funkcjom śledzenia wydatków i kompleksowego raportowania kosztów

Wykorzystaj nTask AI do generowania planów projektów, tworzenia zadań na podstawie podpowiedzi, podsumowywania postępów i identyfikowania potencjalnych zagrożeń

Współpracuj w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, który obejmuje zadania, projekty, ryzyka i problemy

Limitations of nTask

Może to wydawać się przytłaczające i zagmatwane, gdy chcesz po prostu skupić się na funkcji wykresu Gantt

Ograniczone możliwości dostosowywania raportów, pulpitów nawigacyjnych i układów graficznych

Ceny nTask

Wersja Premium: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje nTask

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o nTask prawdziwi użytkownicy?

Krótka opinia prawdziwego użytkownika tego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt dla komputerów Mac:

Od planowania projektów po zarządzanie nimi — nTask oferuje doskonałe funkcje i świetnie sprawdza się również w pracy zespołowej.

10. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zaznajomionych z arkuszami kalkulacyjnymi, potrzebujących wizualizacji)

źródło: Smartsheet

Smartsheet wypełnia lukę między znanym komfortem arkuszy kalkulacyjnych a wizualną mocą wykresów Gantta. Możesz tworzyć plany projektów przy użyciu znanych wierszy i kolumn, a następnie natychmiast przełączyć się do widoku Gantta, aby zobaczyć, jak wszystko łączy się na osi czasu.

Prawdziwą zaletą jest jego elastyczność; możesz tworzyć niestandardowe kolumny dla dowolnych danych, które chcesz śledzić, budować formuły automatycznie obliczające wskaźniki projektu oraz projektować formularze, które wprowadzają dane bezpośrednio do arkuszy projektowych.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Twórz dynamiczne raporty, które pobierają dane z wielu arkuszy projektowych jednocześnie, zapewniając kompleksowy przegląd sytuacji

Automatycznie obliczaj odchylenia i aktualizuj prognozy projektowe przy użyciu scenariuszy bazowych

Podsumuj całkowity wysiłek wymagany dla projektu, programu lub portfolio

Połącz się z setkami aplikacji biznesowych dzięki natywnym integracjom i narzędziom do automatyzacji innych firm

Wykorzystaj narzędzia AI do generowania formuł i tworzenia podsumowań na podstawie dużych zbiorów danych

Zautomatyzuj cykle pracy za pomocą reguł, które są wyzwalaczami alertów, przypomnień i aktualizacji w oparciu o zmiany w zadaniach

Ograniczenia Smartsheet

Może to być przytłaczające ze względu na funkcje, które wydają się zbędne dla mniejszych zespołów

W porównaniu z programem Excel brakuje w nim zaawansowanych funkcji, formuł i formatowania warunkowego

Koszt zakupu może stanowić znaczną inwestycję, przez co rozwiązanie to jest bardziej odpowiednie dla większych zespołów i Enterprise niż dla małych firm lub osób prywatnych.

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Zaawansowane zarządzanie pracą: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 20 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3460 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

W jednej z recenzji serwisu G2 napisano:

Podoba mi się, jak Smartsheet łączy znany interfejs arkusza kalkulacyjnego z narzędziami do zarządzania projektami, zapewniając dużą elastyczność. Możliwość automatyzacji cykli pracy, współpracy z członkami zespołu w czasie rzeczywistym oraz dostosowywania widoków, takich jak wykresy Gantt i kalendarz, znacznie usprawniła śledzenie złożonych projektów. Zostało to wdrożone w codziennej pracy moich zespołów, od śledzenia projektów po śledzenie poszczególnych zadań.

🔍 Czy wiesz, że... Wykresy Gantt sięgają czasów przed I wojną światową. Wymyślił je w 1896 roku polski inżynier Karol Adamiecki, nazywając je „harmonogramem”. Ponieważ jednak jego praca została opublikowana wyłącznie w języku polskim i rosyjskim, świat ją przeoczył.

11. Wrike (najlepsze do zwinnego zarządzania cyklem pracy)

źródło: Wrike

System wykresów Gantta w Wrike, znany jako widok osi czasu, doskonale sprawdza się w zespołach stosujących metodę agile, które często dostosowują plany i przydzielają zadania na nowo. Platforma koncentruje się na tworzeniu elastycznego cyklu pracy: ustawianiu zadań, połączonych zależności i aktualizowaniu terminów w miarę zmiany priorytetów.

Zaawansowane funkcje analityczne i rozwiązania oparte na AI w Wrike pomagają zespołom proaktywnie zarządzać ryzykiem i optymalizować procesy. Jest to szczególnie popularne wśród agencji marketingowych i kreatywnych ze względu na wbudowane narzędzia do sprawdzania i zatwierdzania.

Użytkownicy komputerów Mac mają dostęp do Wszystkiego za pośrednictwem przeglądarki, bez spadku wydajności i ograniczeń platformowych. Interfejs umożliwia edycję w czasie rzeczywistym i automatycznie odzwierciedla zmiany u wszystkich współpracowników, zapewniając spójność działań zespołu.

Najlepsze funkcje Wrike

Planuj projekty za pomocą interaktywnych wykresów Gantta z funkcją „przeciągnij i upuść”, które pokazują zależności między zadaniami i ścieżki krytyczne

Wykorzystaj Work Intelligence AI , aby przewidywać ryzyko związane z projektami, przeprowadzić automatyzację tworzenia zadań i otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące poprawy wydajności

Dostosuj cykle pracy, pulpity nawigacyjne i raporty do konkretnych procesów i potrzeb Twojego zespołu

Zarządzaj przychodzącymi zleceniami i ujednolicaj proces przyjmowania zleceń dzięki dynamicznym formularzom zgłoszeniowym

Zintegruj z ponad 400 aplikacjami, w tym popularnymi narzędziami firm Adobe, Microsoft, Google i Salesforce

Limits of Wrike

Zaawansowane opcje niestandardowego dostosowywania tego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt dla komputerów Mac wymagają wiedzy technicznej do wdrożenia

Struktura cenowa może stać się skomplikowana i kosztowna, zwłaszcza w przypadku dodawania bardziej zaawansowanych funkcji lub integracji premium

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (2614 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Oto świeże spojrzenie na to oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac:

Wrike pomaga mi zachować porządek i spójność w wielu projektach i zespołach. Szczególnie podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do naszych kampanii marketingowych. Widok osi czasu (wykres Gantt) świetnie nadaje się do wizualizacji faz projektu, a zależności między zadaniami i automatyczne powiadomienia pomagają nam nigdy nie przegapić terminów. Płynna integracja Wrike z narzędziami takimi jak Outlook i Teams sprawia również, że współpraca przebiega znacznie płynniej.

Na miejsca, gotowi, Gantt z ClickUp!

Wybór odpowiedniego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantt na Maca zależy od tego, czego potrzebujesz: szybkości, elastyczności i możliwości spojrzenia na Wszystko w odpowiednim kontekście. Doskonałe narzędzie pomoże Ci przejąć kontrolę nad osiami czasu.

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, oferuje to wszystko i wiele więcej. Od elastycznych wykresów Gantta po narzędzia do raportowania, czat w aplikacji, zaawansowane automatyzacje i zarządzanie portfolio — to prawdziwie konfigurowalna przestrzeń robocza dla zespołów każdej wielkości. Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu macOS, czy nie, jest to najlepsze narzędzie do tworzenia wykresów Gantta dla Ciebie.

