10 najlepszych programów do zarządzania zasobami & Narzędzia 2025

Jeśli jesteś kierownikiem projektu, wiesz, że twój zestaw narzędzi jest niekompletny bez odpowiedniego rozwiązania do zarządzania zasobami.

Śledzenie projektu - w tym wszystkich kosztów, poziomowanie zasobów i planowanie obciążenia które się z tym wiążą - pomaga zrobić więcej w krótszym czasie.

Zadania są zakończone na czas. ⏰

Projekty są zakończone w ramach budżetu. 💸

Wszyscy świętują, gdy dotrą do mety. 🏆

Ale dzieje się tak tylko z odpowiednimi narzędziami do zarządzania zasobami. Jest to jeden z najlepszych sposobów na usprawnienie pracy alokację zasobów i wydobądź prawdziwy potencjał swojego teamu!

Jeśli więc trafiłeś tutaj, to dlatego, że szukasz najlepszego narzędzia do zarządzania zasobami, które spełni potrzeby Twojego zespołu. Poniżej przedstawiamy najlepsze narzędzia do zarządzania zasobami, wyróżniamy ich funkcje i przedstawiamy opinie innych firm na temat każdej z opcji.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zasobami?

Oprogramowanie do zarządzania zasobami służy do optymalizacji, nadzorowania i porównywania wykorzystania dostępnych zasobów dla projektu - niezależnie od tego, czy jest to personel, narzędzia, budżet czy czas. Tego typu platforma dostarcza kierownikom projektów informacji niezbędnych do prawidłowej identyfikacji, wykorzystania i alokacji zasobów tak efektywnie, jak to tylko możliwe, aby uniknąć wąskich gardeł lub niedotrzymania terminów.

Dzięki temu Teams mogą liczyć na najlepsze wyniki projektu w jak najkrótszym czasie. Innymi słowy, narzędzia do zarządzania zasobami są po to, aby zmaksymalizować efektywność i wyrównać wydajność zespołu od początku do końca.

10 najlepszych programów do zarządzania zasobami

jakie są najlepsze narzędzia do zarządzania dostępnymi zasobami? Na szczęście istnieje wiele świetnych opcji, z którymi warto się zapoznać.

Usiądź więc wygodnie i zrelaksuj się, ponieważ jesteśmy dostawcą absolutnie najlepszego oprogramowania do zarządzania zasobami, z którego możesz korzystać w każdym projekcie.

1. ClickUp

Widok osi czasu w ClickUp daje widok zasobów i zadań z lotu ptaka

Jeśli szukasz najlepszego oprogramowania do zarządzania zasobami, które jest wysoce konfigurowalne, nie szukaj dalej niż ClickUp. Jest to idealny dodatek do arsenału każdego kierownika projektu ze względu na to, jak wiele jest w stanie zrobić.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zasobami, rozwijasz początkowe części projektu, czy też chcesz utrzymać cały zespół na tej samej stronie z przypisanymi dokumentami i zadaniami, ClickUp jest zbudowany tak, aby był wystarczająco elastyczny do zrobienia tego. 📝

Na przykład, dzięki widokom opartym na rolach, ClickUp umożliwia niestandardowe planowanie zadań i projektów poprzez przypisywanie zadań odpowiednim członkom zespołu. A dzięki narzędziom do raportowania i analizy można łatwo śledzić postępy, przydzielać zasoby na bieżąco i kontrolować ich ogólne wykorzystanie.

Jakikolwiek oryginalny plan zasobów nie działa prawidłowo? Nigdy tego nie przegapisz dzięki licznym konfigurowalnym automatyzacjom opartym na regułach i możliwości tworzenia niestandardowych pulpitów zakończonych wykresami i widokami kalendarza planowanie zasobów oś czasu. 📈

Funkcje

Niestandardowe pulpity: Analizuj wydajność zasobów za pomocą niestandardowych pulpitów

Analizuj wydajność zasobów za pomocą niestandardowych pulpitów Raportowanie: Generowanie raportów w celu określenia wydajności zasobów, ograniczenia zasobów, i nie tylko

Generowanie raportów w celu określenia wydajności zasobów, ograniczenia zasobów, i nie tylko Kalendarze i osie czasu: Wizualizuj planowanie zasobów i swoje zadania w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym osiom czasu i kalendarze zasobów Plan zasobów Szybka identyfikacja wykorzystania zasobów dzięki intuicyjne planowanie pracy i narzędzi do planowania obciążenia, w tymgotowe szablony* Dostosowywane automatyzacje: Automatyzacja przypisywania zasobów i aktualizacji statusu projektu w celu zaoszczędzenia czasu

Wizualizuj planowanie zasobów i swoje zadania w czasie rzeczywistym dzięki interaktywnym osiom czasu i kalendarze zasobów

Zalety

Stworzony do współpracy w zespole: Udostępnianie dokumentów i używanie Tablica ClickUp z zespołem w czasie rzeczywistym, aby dopracować pomysły lub zwiększyć efektywność zarządzania projektami

Udostępnianie dokumentów i używanie Tablica ClickUp z zespołem w czasie rzeczywistym, aby dopracować pomysły lub zwiększyć efektywność zarządzania projektami Łatwy w użyciu: ClickUp posiada intuicyjny interfejs, który jest łatwy w użyciu i nawigacji w porównaniu do innych programów do zarządzania zasobami na tej liście

ClickUp posiada intuicyjny interfejs, który jest łatwy w użyciu i nawigacji w porównaniu do innych programów do zarządzania zasobami na tej liście Wysoka konfigurowalność: ClickUp oferuje potężne opcje dostosowywania, pozwalając kierownikom projektów stworzyć unikalne doświadczenie i sprawić, by narzędzie działało zgodnie z potrzebami każdego projektu i procesu planowania zasobów

Wady

Brak zaawansowanych narzędzi do budżetowania: Narzędzia do budżetowania ClickUp nie są tak dogłębne, jak niektóre narzędzia do planowania zasobów finansowych

Narzędzia do budżetowania ClickUp nie są tak dogłębne, jak niektóre narzędzia do planowania zasobów finansowych Ograniczone natywne śledzenie czasu: Niektórzy klienci twierdzą, że ręczne natywne śledzenie czasu w ClickUp może być trudne do utrzymania

Ceny

Free Forever

Unlimited : $$$a 7 miesięcznie za użytkownika

: $$$a 7 miesięcznie za użytkownika Business : $12 miesięcznie za użytkownika

: $12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,400+ recenzji)

: 4.7/5 (5,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Użyj szablonu alokacji zasobów ClickUp, aby śledzić materiały organizacji, siłę roboczą i tym podobne dla każdego projektu

SZYBSZE ŚLEDZENIE ZASOBÓW DZIĘKI GOTOWEMU SZABLONOWI Chcesz uzyskać jeszcze większą pomoc w kontrolowaniu swoich zasobów za pomocą ClickUp? Skorzystaj z naszego niesamowitego Szablon alokacji zasobów aby dowiedzieć się, jak najlepiej śledzić, zarządzać i wyświetlać dostępne zasoby w ClickUp!

2. Monday.com

Via MondayMonday.com to solidne rozwiązanie do zarządzania zasobami zaprojektowane, aby pomóc kierownikom projektów szybko zarządzać pracą wraz z funkcjami planowania zasobów, aby zobaczyć szerszy obraz.

Dzięki intuicyjnym narzędziom typu "przeciągnij i upuść", kierownicy projektów z łatwością przypisują zadania, ustalają priorytety harmonogramów i śledzą wszelkie zasoby przypisane do kilku projektów, którymi zarządzają.

To narzędzie do zarządzania zasobami jest zbudowane z mniejszą elastycznością niż niektóre inne najlepsze opcje oprogramowania do zarządzania zasobami na tej liście, chociaż oferuje prawie wszystkie główne funkcje zarządzania projektami, których można się spodziewać. **Porównanie Monday.com z ClickUp !

Najlepsze funkcje

Interfejs "przeciągnij i upuść": Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań i zasobów w celu bardziej efektywnego zarządzania projektami

Łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań i zasobów w celu bardziej efektywnego zarządzania projektami Wysoce wizualne pulpity: Monday nie boi się tworzyć widoków zarządzania projektami do śledzenia zadań, alokacji zasobów i wglądu w projekt z dużą ilością kolorów

Monday nie boi się tworzyć widoków zarządzania projektami do śledzenia zadań, alokacji zasobów i wglądu w projekt z dużą ilością kolorów Śledzenie czasu: Monitoruj czas i zasoby w czasie rzeczywistym wykorzystanie zasobów poprzez wbudowane timery i pomiary dla efektywnego planowania zasobów

Monitoruj czas i zasoby w czasie rzeczywistym wykorzystanie zasobów poprzez wbudowane timery i pomiary dla efektywnego planowania zasobów Kilka widoków projektu: Oś czasu, kanban, widoki kalendarza i wiele innych ułatwiają przełączanie kontekstu i śledzenie postępu projektu w celu planowania zasobów

Plusy

Integracje: Monday jest przyzwoity w zapewnianiu integracji z innymi dostawcami, aby zapewnić bezproblemowy cykl pracy z dodatkowymi narzędziami

Monday jest przyzwoity w zapewnianiu integracji z innymi dostawcami, aby zapewnić bezproblemowy cykl pracy z dodatkowymi narzędziami Wbudowane powiadomienia e-mail: Teams pozostają na bieżąco dzięki automatyzacji powiadomień e-mail w narzędziu do zarządzania projektami

Wady

Wgląd w postępy członków zespołu: Niektórym członkom zespołu nie podoba się to, że można zobaczyć postępy każdego członka zespołu w przydzielonych mu zadaniach - co jest świetne do celów wykorzystania zasobów przez menedżera, ale nie jest idealne do ogólnego zarządzania zasobami członków zespołu

Niektórym członkom zespołu nie podoba się to, że można zobaczyć postępy każdego członka zespołu w przydzielonych mu zadaniach - co jest świetne do celów wykorzystania zasobów przez menedżera, ale nie jest idealne do ogólnego zarządzania zasobami członków zespołu Nie tak konfigurowalny jak inne alternatywy: Chociaż Monday zapewnia zakończone ramy do zarządzania wszelkiego rodzaju projektami, niektórzy użytkownicy chcieliby, aby było to nieco bardziej elastyczne narzędzie do zarządzania projektami

Ceny

Indywidualne : Free Forever

: Free Forever Podstawowy : $$$a za licencję miesięcznie

: $$$a za licencję miesięcznie Standard : $10 za licencję miesięcznie

: $10 za licencję miesięcznie Pro : $16 za licencję miesięcznie

: $16 za licencję miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,000+ recenzji)

: 4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Monday.com !

3. Mozaika

Gdybyśmy mieli podsumować Mozaika jako narzędzie do zarządzania zasobami, przychodzą na myśl słowa intuicyjny i wszechstronny. Ten zasób narzędzie do planowania zapewnia dostawcom możliwość zarządzania zasobami, uzyskiwania dostępu do analiz i podejmowania decyzji opartych na danych.

Mosaic oferuje wiele narzędzi do planowania zasobów, umożliwiając zespołom projektowym przydzielanie zadań, śledzenie dostępności i zarządzanie dostępnością zasobów. Mosaic wykorzystuje mieszankę funkcji - w tym możliwości AI - aby zapewnić zespołowi zarówno wyrównanie, jak i scentralizowanie planowania projektu.

Co najlepsze, to narzędzie do zarządzania zasobami opiera się na założeniu, że obciążenie pracą każdego jest widoczne, dzięki czemu członkowie zespołu pozostają zaangażowani i osiągają kamienie milowe zgodnie z harmonogramem. ⌛

Najlepsze funkcje

Współpraca nad projektami: Narzędzie do zarządzania zasobami pozwala Teamsom współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym, co umożliwia płynną i bezproblemową komunikację w celu lepszego planowania zasobów

Narzędzie do zarządzania zasobami pozwala Teamsom współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym, co umożliwia płynną i bezproblemową komunikację w celu lepszego planowania zasobów Analityka zasobów i projektów: Mosaic zapewnia analitykę, która pomaga użytkownikom uzyskać wgląd w wydajność, wykorzystanie zasobów i postępów w trakcie realizacji projektów.

Powiadomienia: Platforma wysyła powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail i SMS, aby użytkownicy byli na bieżąco z informacjami o projekcie.

Zalety

Świetny zespół wsparcia: Zespół wsparcia Mosaic szybko odpowiada na wszelkie pytania dotyczące zarządzania zadaniami, zasobami lub blokadami w zarządzaniu projektami

Zespół wsparcia Mosaic szybko odpowiada na wszelkie pytania dotyczące zarządzania zadaniami, zasobami lub blokadami w zarządzaniu projektami Pomaga ograniczyć zadania kierownicze: Wraz z funkcjami automatyzacji, Mosaic pomaga zespołom zautomatyzować powtarzalne zadania, skracając czas poświęcany na ręczne zarządzanie projektami

Wraz z funkcjami automatyzacji, Mosaic pomaga zespołom zautomatyzować powtarzalne zadania, skracając czas poświęcany na ręczne zarządzanie projektami Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu: Wizualizuj obciążenie swojego zespołu, aby nigdy nie przeciążać żadnego członka i zapobiegać wypaleniu zawodowemu dzięki świadomej alokacji zasobów

Wady

Usterki platformy: Niektórzy użytkownicy raportowali znikanie zadań po ich sfinalizowaniu

Niektórzy użytkownicy raportowali znikanie zadań po ich sfinalizowaniu Niespójna funkcja eksportowania: Czasami format dokumentu zmienia się i jest zdezorganizowany podczas eksportowania CSV

Ceny

Teams Plan : $9,99 za użytkownika miesięcznie

: $9,99 za użytkownika miesięcznie Business Plan : $14.99 za użytkownika miesięcznie

: $14.99 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (80+ recenzji)

: 4.8/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

4. Runn

Przez Runn Runn.io to potężna opcja oprogramowania do zarządzania zasobami, która oferuje użytkownikom kompleksowy zestaw funkcji, aby pomóc im skutecznie planować, zarządzać i śledzić projekty. Dzięki niemu użytkownicy maksymalizują wykorzystanie zasobów, usprawniają podejmowanie decyzji i przyspieszają pracę realizację projektów dzięki lepszemu planowaniu zasobów. 🏎️

Jego interaktywny interfejs i gotowe raporty pozwalają użytkownikom szybko i łatwo uzyskać wgląd w zarządzanie projektami. To narzędzie do planowania zasobów ma solidne możliwości analityczne, a także pomaga użytkownikom identyfikować trendy i wskazywać obszary wymagające poprawy.

Dodatkowo, Runn integruje się z wieloma popularnymi aplikacjami narzędziami do zarządzania projektami aby zapewnić płynną współpracę między Teams w celu zapewnienia najlepszego doświadczenia w zarządzaniu zasobami.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja pulpitów: Wizualizacja danych w celu lepszego śledzenie projektów i zarządzanie zasobami Samoobsługowe raportowanie: Członkowie Teams są w stanie tworzyć niestandardowe raporty zarządzania projektami w mgnieniu oka

Wizualizacja danych w celu lepszego śledzenie projektów i zarządzanie zasobami Zbudowany z myślą o maksymalizacji: Maksymalizacja alokacji zasobów poprzez identyfikację trendów użytkowania i wąskich gardeł

Plusy

Narzędzia do prognozowania: Planuj przyszłe projekty, korzystając z narzędzi do prognozy, aby tworzyć scenariusze projektów i szacować budżety

Planuj przyszłe projekty, korzystając z narzędzi do prognozy, aby tworzyć scenariusze projektów i szacować budżety Najlepsze dla zespołów opartych na usługach: IT, architektura, firmy konsultingowe i agencje to typy zespołów, które mogą w pełni wykorzystać Runn do zarządzania zasobami

Wady

Brak aplikacji mobilnej: Run nie umożliwia Teams łatwego zarządzania zasobami w podróży

Run nie umożliwia Teams łatwego zarządzania zasobami w podróży Brak wbudowanego narzędzia do współpracy

Kosztowne: Narzędzie do planowania projektów może być drogie dla mniejszych teamów w zależności od funkcji, których szukają

Narzędzie do planowania projektów może być drogie dla mniejszych teamów w zależności od funkcji, których szukają Dodatkowe funkcje Może być zbyt złożone i bogate w funkcje dla podstawowych użytkowników potrzeby zarządzania zasobami Ceny

Free : 0 USD za osobę dla maksymalnie pięciu osób

: 0 USD za osobę dla maksymalnie pięciu osób Pro: 10 USD za osobę miesięcznie

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1+ recenzji)

4.5/5 (1+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (25 recenzji)

5. Hive

Przez Hive

Jeśli overbooking jest stałym problemem podczas przydzielania zasobów między projektami, Ul oferuje narzędzia stworzone, aby temu zapobiec. Dodatkowo, otrzymujesz niestandardowe role, więc nie tylko masz kontrolę nad alokacją zasobów, ale także decydujesz, kto będzie kontrolował zarządzanie obciążeniem pracą funkcje.

Interfejs użytkownika do zarządzania zasobami i planowania projektu przedstawia prosty, ale skuteczny sposób wizualizacji alokacji zasobów zgodnie z fazą projektu, rolami Teams i kamieniami milowymi. Pozwala to użytkownikom na szybką ocenę alokacji, planowania zasobów, ogólnego obciążenia i postępu.

Podobnie jak inne narzędzia do zarządzania zasobami, Hive oferuje funkcje, których można oczekiwać, od zarządzania czasem wolnym po automatyzację powiadomień w celu lepszego planowania projektu. Jeśli jako kierownik projektu stawiasz na prostotę i widoczność, rozważ Hive jako opcję zarządzania zasobami i ich planowania.

Najlepsze funkcje

Śledzenie czasu: Ręczne śledzenie czasu, dodawanie czasu i rejestrowanie spotkań w ramach procesu śledzenia czasu, dzięki czemu planowanie zasobów jest zrobione w czasie rzeczywistym

Ręczne śledzenie czasu, dodawanie czasu i rejestrowanie spotkań w ramach procesu śledzenia czasu, dzięki czemu planowanie zasobów jest zrobione w czasie rzeczywistym Współpraca i przesyłanie wiadomości: Przesyłanie wiadomości i współpraca z członkami zespołu bezpośrednio na pulpicie, bez konieczności przechodzenia z narzędzia do zarządzania zasobami

Przesyłanie wiadomości i współpraca z członkami zespołu bezpośrednio na pulpicie, bez konieczności przechodzenia z narzędzia do zarządzania zasobami Hive dla Zoom: Hive integruje się z Zoom, umożliwiając robienie notatek i śledzenie zadań w celu lepszego zarządzania zadaniami

Plusy

Forum Hive: Łatwe wyrażanie opinii na temat funkcji na forum Hive i poznawanie pomocnych wskazówek dotyczących zarządzania zasobami

Łatwe wyrażanie opinii na temat funkcji na forum Hive i poznawanie pomocnych wskazówek dotyczących zarządzania zasobami Konfigurowalne przepływy pracy: Hive jest dość elastyczny pod względem możliwości tworzenia przepływów pracy, które pasują do istniejącego procesu zarządzania zasobami

Hive jest dość elastyczny pod względem możliwości tworzenia przepływów pracy, które pasują do istniejącego procesu zarządzania zasobami Narzędzie dwa w jednym: Kierownicy projektów używają Hive zarówno do ogólnego zarządzania projektami, jak i alokacji zasobów

Wady

Dziurawe narzędzie do przesyłania wiadomości:* Niektórzy użytkownicy zgłaszają usterki pulpitu do przesyłania wiadomości, w którym trudno jest znaleźć starsze wiadomości

Podstawowa aplikacja mobilna: W porównaniu do innych aplikacji mobilnych do zarządzania zasobami, aplikacja Hive oferuje dość podstawowe funkcje do zarządzania projektami

W porównaniu do innych aplikacji mobilnych do zarządzania zasobami, aplikacja Hive oferuje dość podstawowe funkcje do zarządzania projektami Brak kluczowych natywnych integracji: Hive nie ułatwia integracji z innymi narzędziami do zarządzania projektami i CRM w cyklu pracy, takimi jak HubSpot

Ceny

Solo : Free Forever

: Free Forever Teams : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (400+ recenzji)

6. Zarządzanie zasobami przez Smartsheet

Via Smartsheet Co ustawia zarządzanie zasobami według Smartsheet oprócz funkcji takich jak narzędzia do prognozy projektów. Dzięki narzędziom do planowania zasobów można nie tylko planować bieżące potrzeby w zakresie zasobów, ale także prognozować, ile zasobów będzie potrzebnych w przyszłych projektach.

Zarządzanie zasobami przez Smartsheet zapewnia kompleksowy przegląd każdego zasobu w projekcie, w tym ich dostępności i obciążenia pracą, dzięki czemu można płynnie zarządzać wszystkimi projektami, które pojawiają się na Twojej drodze, bez pozostawania w tyle.

Dzięki automatyzacji powiadomień i aktualizacji, oprogramowanie do zarządzania zasobami pozwala być zawsze na bieżąco, co ułatwia koordynację i dotrzymywanie terminów.

Najlepsze funkcje

Całkowita widoczność obciążeń pracą: Umożliwia interesariuszom uzyskanie widoków zarządzania obciążeniami pracą i funkcji zarządzania projektami, takich jak raportowanie postępów

Umożliwia interesariuszom uzyskanie widoków zarządzania obciążeniami pracą i funkcji zarządzania projektami, takich jak raportowanie postępów Automatyzacja powiadomień i aktualizacji: Informuje menedżerów ds. planowania zasobów o wszelkich zmianach w projekcie, umożliwiając planowanie zasobów na miejscu

Informuje menedżerów ds. planowania zasobów o wszelkich zmianach w projekcie, umożliwiając planowanie zasobów na miejscu Prognoza i narzędzia analityczne: Pomaga kierownikom projektów w zarządzaniu zasobami, aby wyprzedzić i zoptymalizować wykorzystanie zasobów

Pomaga kierownikom projektów w zarządzaniu zasobami, aby wyprzedzić i zoptymalizować wykorzystanie zasobów Wizualna reprezentacja dostępnych zasobów: Oprogramowanie do zarządzania zasobami pomaga szybko ocenić dostępność zasobów i zarządzać obciążeniem

Zalety

Adaptowalne szablony i arkusze: Nie zaczynaj od zera dzięki szablonom Smartsheet, które są wystarczająco elastyczne, aby niestandardowo dostosować je do potrzeb projektu

Nie zaczynaj od zera dzięki szablonom Smartsheet, które są wystarczająco elastyczne, aby niestandardowo dostosować je do potrzeb projektu Zaawansowane filtrowanie: Nigdy nie stracisz żadnych zadań ani notatek dzięki zaawansowanym opcjom filtrowania dla optymalnego zarządzania zasobami

Konsekwencje

Brak aplikacji komputerowej: W Resource Management by Smartsheet nie ma możliwości pobrania aplikacji komputerowej

W Resource Management by Smartsheet nie ma możliwości pobrania aplikacji komputerowej Działa podobnie do Excela: Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania zasobami, które wykracza poza to, co arkusz Excel robi z wierszami i kolumnami, możesz rozejrzeć się za alternatywami

Cennik

Pro : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : $25 za użytkownika miesięcznie

: $25 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 100 opinii)

4.0/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 60 opinii)

Check out these **Alternatywy dla arkuszy kalkulacyjnych !

7. Hub Planner

Poprzez Hub Planner

Jeśli połączysz harmonogram, wiele arkuszy czasu i funkcje raportowania, otrzymasz Hub Planner . Jak na oprogramowanie do zarządzania zasobami, jest to proste i rzeczowe rozwiązanie zapewniające lepsze możliwości zarządzania projektami.

Choć może nie być w stanie dostosować go na bardziej szczegółowym poziomie, jak w przypadku narzędzia takiego jak ClickUp, nadal oferuje solidne funkcje dla mniejszych teamów do zarządzania projektami, planowania zasobów i zasobów.

Jego najlepszą funkcją są prawdopodobnie narzędzia do dynamicznego budżetowania. Narzędzie oferuje intuicyjny kreator budżetowania, który pomaga stworzyć niestandardowy budżet dla każdego projektu i śledzi rzeczywiste wydatki w porównaniu do prognozy. 💰💰💰

Hub Planner zawiera również interaktywny pulpit analizy kosztów, który zapewnia wizualny przegląd wykorzystania budżetu i kosztów. Dzięki automatyzacji budżetowania i alertom śledzenia, menedżerowie są powiadamiani, gdy projekt przekracza lub nie przekracza budżetu - dzięki czemu jest to doskonałe narzędzie do planowania zasobów finansowych.

Najlepsze funkcje

Przeciągnij i upuść harmonogram: Jest łatwy do stworzenia harmonogramy projektów z dostępnym narzędziem do tworzenia harmonogramów metodą "przeciągnij i upuść

Jest łatwy do stworzenia harmonogramy projektów z dostępnym narzędziem do tworzenia harmonogramów metodą "przeciągnij i upuść Łatwość w nauce i zarządzaniu: Hub Planner nie ma stromej krzywej uczenia się, jak inne oprogramowanie do zarządzania zasobami, więc łatwo go wdrożyć i zintegrować z cyklem pracy zespołu

Hub Planner nie ma stromej krzywej uczenia się, jak inne oprogramowanie do zarządzania zasobami, więc łatwo go wdrożyć i zintegrować z cyklem pracy zespołu Dynamiczne stawki rozliczeniowe: Masz złożony proces rozliczeniowy? Hub Planner umożliwia śledzenie wewnętrznych i zewnętrznych stawek rozliczeniowych, dzięki czemu wiesz, ile zarabiasz na każdym projekcie

Plusy

Łatwość nawigacji: Użytkownicy Hub Planner korzystają z tej opcji oprogramowania do zarządzania zasobami ze względu na łatwość obsługi, a nie funkcje

Użytkownicy Hub Planner korzystają z tej opcji oprogramowania do zarządzania zasobami ze względu na łatwość obsługi, a nie funkcje Automatyczne wypełnianie godzin projektu:Oszczędność czasu pozwalając Hub Planner na automatyczne wypełnianie godzin i pracę jako szybsze narzędzie do planowania zasobów

Wady

Wyrafinowanie funkcji: Teams, które korzystają z Hub Planner pracują najlepiej, gdy potrzebują podstawowego narzędzia do planowania projektów lub zasobów dla prostszych cykli pracy

Teams, które korzystają z Hub Planner pracują najlepiej, gdy potrzebują podstawowego narzędzia do planowania projektów lub zasobów dla prostszych cykli pracy Śledzenie wykorzystania zasobów za pomocą raportów do zrobienia: Chcesz zobaczyć, jak dobrze radzi sobie alokacja zasobów? Musisz pobrać raport, aby się tego dowiedzieć

Cennik

Plus & Play : 7 USD za zasób miesięcznie

: 7 USD za zasób miesięcznie Premium : 18 USD za zasób miesięcznie

: 18 USD za zasób miesięcznie Lider Business: Skontaktuj się z Teams

Oceny i recenzje

G2 : 4/5 (17+ recenzji)

: 4/5 (17+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

8. nTask

przez nTask

Z nTask nTask umożliwia współpracę, planowanie i analizowanie wszystkich projektów wraz z zespołem. Podobnie jak inne oprogramowanie do zarządzania projektami i zasobami, nTask oferuje podstawy w zakresie ustawienia kamieni milowych, budżetowania, zarządzania zasobami i przeciągania i upuszczania tablica kanban planer, który dodaje widoczności do każdego projektu. 🔎

Co zatem wyróżnia nTask?

W nTask diabeł tkwi w szczegółach. Na przykład, możesz samodzielnie tworzyć szablony do pracy nad przyszłymi projektami. Oferuje również wbudowane rozwiązanie do śledzenia czasu, które wyświetla wskaźniki kosztów do zakończenia na każdym kroku projektu.

Najlepsze funkcje

Niestandardowe statusy: nTask jest wystarczająco elastyczny dla Teams, aby tworzyć niestandardowe statusy dla projektów z dodatkowymi niuansami

nTask jest wystarczająco elastyczny dla Teams, aby tworzyć niestandardowe statusy dla projektów z dodatkowymi niuansami Łączenie projektów: Masz wiele połączonych ze sobą projektów realizowanych w tym samym czasie? nTask umożliwia Teams łączenie powiązanych projektów, dzięki czemu nie ma żadnych pomyłek podczas spotkań z kamieniami milowymi i terminami zgodnie z harmonogramem

Masz wiele połączonych ze sobą projektów realizowanych w tym samym czasie? nTask umożliwia Teams łączenie powiązanych projektów, dzięki czemu nie ma żadnych pomyłek podczas spotkań z kamieniami milowymi i terminami zgodnie z harmonogramem Konfigurowalne terminy: Nierzadko zdarza się, że projekt nie zostanie ukończony w oczekiwanym terminie, dlatego nTask oferuje małe, ale potężne funkcje, takie jak ustawienie planowanych i rzeczywistych terminów - idealne do planowania zasobów

Plusy

Tworzenie zespołów: nTask umożliwia kierownikom projektów tworzenie zespołów w celu uporządkowania projektów i planowania zasobów

nTask umożliwia kierownikom projektów tworzenie zespołów w celu uporządkowania projektów i planowania zasobów Przystępna cena: nTask jest przystępny cenowo, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla małych i rozwijających się teamów, które nie potrzebują oprogramowania do zarządzania zasobami, aby doprowadzić projekt do mety

Wady

Wolne ładowanie: W zależności od ustawienia cyklu pracy, nTask może ładować się wolno w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do zarządzania zasobami na tej liście

W zależności od ustawienia cyklu pracy, nTask może ładować się wolno w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do zarządzania zasobami na tej liście Ograniczone integracje: Praca z dużym stosem technologicznym może stać się problemem, jeśli nTask nie zintegruje się z żadnym z twoich narzędzi do zarządzania zadaniami

Praca z dużym stosem technologicznym może stać się problemem, jeśli nTask nie zintegruje się z żadnym z twoich narzędzi do zarządzania zadaniami Stroma krzywa uczenia się: Użytkownicy raportowali nieco bardziej stromą krzywą uczenia się, ponieważ platforma nie jest tak intuicyjna jak inne opcje oprogramowania do zarządzania zasobami

Ceny

Premium : $3 miesięcznie rozliczane rocznie

: $3 miesięcznie rozliczane rocznie Business : $8 miesięcznie rozliczane rocznie

: $8 miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (17+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

9. Celoxis

Przez Celoxis Ce loxis jest połączeniem zwinnych narzędzi do zarządzania zasobami i automatyzacji cyklu pracy funkcje. Oferuje potężne raportowanie i analizy biznesowe, które dają kierownikom projektów pełny obraz ich projektów.

Celoxis oferuje również konfigurowalne wizualizacje, dzięki czemu kierownicy projektów mogą szybciej zrozumieć dane swoich projektów. Wyposaża również zespół w zewnętrzne narzędzia do zarządzania klientami za pomocą funkcji portalu klienta. 💡

Należy pamiętać, że Celoxis ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie opracowywania dodatkowych funkcji, aby uczynić swój produkt bardziej niezawodnym w różnych potrzebach projektowych. 🧠

Najlepsze funkcje

Konfigurowalne pulpity portfolio: Bądź na bieżąco z informacjami o projektach w portfelach w czasie rzeczywistym.

Bądź na bieżąco z informacjami o projektach w portfelach w czasie rzeczywistym. Dostosowywane wizualizacje: Pozwalają użytkownikom lepiej zrozumieć dane ich projektów.

Pozwalają użytkownikom lepiej zrozumieć dane ich projektów. Automatyzacja: Oferuje mnóstwo konfigurowalnych automatyzacji

Plusy

Automatyzacja harmonogramów raportowanie zasobów i projektów Oprogramowanie do zarządzania zasobami pomaga uzyskać raportowanie projektu, które zawiera szczegółowe informacje na temat postępu projektu w skrzynce odbiorczej

Oprogramowanie do zarządzania zasobami pomaga uzyskać raportowanie projektu, które zawiera szczegółowe informacje na temat postępu projektu w skrzynce odbiorczej Świetnie sprawdza się w mniejszych zespołach: Nie musisz być dobrze zorientowany w zaawansowanym oprogramowaniu do zarządzania zasobami, aby rozpocząć pracę z Celoxis i w pełni wykorzystać jego możliwości

Wady

Limit planów użytkowania: W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania zasobami, Celoxis nie oferuje zbyt wielu planów do wyboru, co może nie działać tak dobrze, jeśli masz ograniczony budżet

W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania zasobami, Celoxis nie oferuje zbyt wielu planów do wyboru, co może nie działać tak dobrze, jeśli masz ograniczony budżet UX wymaga ulepszeń: W zależności od tego, do zrobienia jest pulpit Celoxis, nawigacja nie zawsze jest płynna

Ceny

Chmura : 22,50 USD rozliczane rocznie

: 22,50 USD rozliczane rocznie On-Premise: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (60+ recenzji)

: 4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

10. Prognoza

Przez Prognozę

Moja praca z klientami? Prognoza zawiera wiele narzędzi do zarządzania projektami i zasobami, aby zapewnić niestandardową satysfakcję klienta. Możesz na bieżąco informować interesariuszy, zachowując widoczność zasobów na zapleczu. 🔎

Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania zasobami, Forecast nie pozostawia nic więcej, co jest świetne pod względem planowania projektów. Karty czasu pracy, raportowanie i wysoce wizualny pulpit zapewniają optymalne rozłożenie przepustowości na wszystkie trwające projekty w celu optymalnego planowania zasobów. Jeśli prowadzisz biznes oparty na usługach, Forecast może być solidną opcją wartą rozważenia.

Najlepsze funkcje

Funkcje fakturowania Łatwe tworzenie i wysyłanie faktur dla klientów z poziomu platformy

Łatwe tworzenie i wysyłanie faktur dla klientów z poziomu platformy Narzędzie all-in-one dla agencji: Agencje zarządzają klientami, projektami i zasobami z jednego scentralizowanego miejsca

Plusy

Stałe aktualizacje produktu: Teams jest solidny w dostarczaniu stałych aktualizacji produktu

Teams jest solidny w dostarczaniu stałych aktualizacji produktu Pokazuje dostępność wszystkich dla projektów: Teams są na tej samej stronie, dodając widoczność dostępności planu projektu, gdy się zmienia

Wady

Nie najlepszy na urządzeniach mobilnych: Pulpit prognozy nie został zaprojektowany z myślą o widoku mobilnym.

Pulpit prognozy nie został zaprojektowany z myślą o widoku mobilnym. Brak automatyzacji wielu powtarzalnych zadań: Wiele zadań, które Forecast mógłby zautomatyzować, to usprawnić procesy trzeba powtarzać ręcznie.

Wiele zadań, które Forecast mógłby zautomatyzować, to usprawnić procesy trzeba powtarzać ręcznie. Przygotowany dla zespołów typu agencyjnego: Prognoza jest świetna dla biznesów opartych na usługach, takich jak agencje, więc jej funkcje mogą nie służyć innym model biznesowy w pełni .

Cennik

Lite : $$$a 29 za licencję miesięcznie

: $$$a 29 za licencję miesięcznie Pro : Skontaktuj się z Teams

: Skontaktuj się z Teams Plus: Skontaktuj się z zespołem

Oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (70+ recenzji)

: 4.2/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

Rozpocznij planowanie zasobów z oprogramowaniem do zarządzania zasobami

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami nie zawsze jest tak oczywiste, jak się wydaje. Potrzebujesz opcji, która będzie w stanie zrobić coś więcej niż proste planowanie projektu lub odkrywanie przydzielonych zasobów.

Zasoby i projekty oprogramowanie do planowania takie jak ClickUp daje ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej monitorować, śledzić, planować, organizować i zmieniać priorytety zasobów tak skutecznie, jak to tylko możliwe.

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Funkcje zarządzania obciążeniem pracą dają liderom zespołów bezpośredni wgląd w to, kto czym zarządza - dzięki czemu unikniesz wypalenia części zespołu, dając reszcie zbyt mało pracy. Przypisuj zadania, komentarze lub użytkowników do projektów i przeciągaj i upuszczaj ich pracę, aby naprawdę efektywnie zarządzać zasobami i planować projekty.

Zasiądź za licencją już dziś i otrzymaj ClickUp za darmo !