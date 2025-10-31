10 najlepszych alternatyw dla 10 najlepszych projektów ChatGPT

Dział prawny w Twojej firmie działa zupełnie inaczej niż zespół sprzedaży. Podobnie zespoły marketingowe mają mniej wspólnych punktów z działem finansowym niż, powiedzmy, zespół prawny. Jest jednak jeden element, który łączy wszystkie działy: kontekst — zwłaszcza w przypadku integracji z usługami Google.

Jak powiedział amerykański malarz Kenneth Noland ,

Dla mnie kontekst jest klucz. To on pozwala zrozumieć wszystko.

ChatGPT Projects opiera się na tej zasadzie. Zapewnia dedykowane przestrzenie projektowe, w których można grupować powiązane pliki, rozmowy i instrukcje.

Wiele narzędzi AI oferuje obecnie podobne lub nawet bardziej zaawansowane funkcje, w tym generowanie zawartości, analizę danych, wyszukiwanie w Internecie w czasie rzeczywistym oraz generowanie obrazów.

W tym artykule omówimy najlepsze alternatywy dla ChatGPT Projects dostępne obecnie na rynku, w tym opcje oferujące bezpłatną wersję dla zespołów, które chcą przetestować możliwości AI przed aktualizacją.

Najlepsze alternatywy dla ChatGPT Projects w skrócie

Oto krótkie porównanie najlepszych alternatyw dla ChatGPT Projects, które pomoże Ci wybrać odpowiednią opcję na podstawie kilku kluczowych funkcji, w tym dodatkowych funkcji, takich jak zaawansowana analiza danych, ceny i oceny użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* Oceny ClickUp Zintegrowany obszar roboczy oparty na AI z elastycznym planowaniem, planowaniem zasobów, sztuczną inteligencją otoczenia i automatyzacją. ClickUp Brain, widoki obciążenia pracą i osi czasu, pola niestandardowe, wbudowane śledzenie czasu, szablony harmonogramów, ponad 1000 integracji Free plany; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Wydajność oparta na AI w obszarze roboczym Google Raportowanie z dogłębnych badań, generowanie obrazów i wideo, automatyzacja Gmaila i Dokumentów, rozumowanie multimodalne. Free Plan; plany płatne od 19,99 USD miesięcznie za użytkownika. G2: 4,4/5 Capterra: zbyt mało recenzji Perplexity AI Badania w czasie rzeczywistym i wielomodelowe analizy Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym z cytatami, wiele modeli AI, przesyłanie plików, współpraca w przestrzeniach, integracja API. Free plan; plany płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Wydajność AI w aplikacjach Microsoft Raportowanie, podsumowania spotkań, analiza Excel, tryb Think Deeper, wielomodalne dane wejściowe. Free Plan; plany płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: zbyt mało recenzji Claude Rozmowy AI przypominające ludzkie i zaawansowane rozumowanie Trzy modele AI, wsparcie kodu, długie rozumowanie, analiza danych obrazowych i integracja cyklu pracy. Free plan; plany płatne od 20 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Rozwój AI typu open source i udostępnianie modeli Ponad 100 000 wstępnie wyszkolonych modeli, hub współpracy, biblioteki dostrajania, przestrzenie, API wnioskowania. Płatne plany od 9 USD miesięcznie za użytkownika G2: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji Notion Obsługiwane przez AI miejsce pracy zwiększające wydajność Podsumowywanie dokumentów, tłumaczenia, poprawianie gramatyki, podpowiedzi do burzy mózgów i automatyzacja zadań. Free plan; plany płatne od 12 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Wizualna organizacja projektów i współpraca zespołowa Tablice Kanban, automatyzacja Butler, etykiety i filtry, Power-Ups, aktualizacje w czasie rzeczywistym. Free Plan; plany płatne od 5 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Budowanie skoncentrowanej, uporządkowanej bazy wiedzy zespołu Unlimited dokumentów, odpowiedzi oparte na AI, analityka zaangażowania, panel wiedzy, integracje. Płatne plany od 10 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Niestandardowe cykle pracy z dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi w jednym miejscu Interaktywne dokumenty, integracje pakietów, automatyzacja bez kodowania, blokady pisania AI, szczegółowe udostępnianie. Free plan; plany płatne od 12 USD/miesiąc za użytkownika G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla ChatGPT Projektów?

Chociaż ChatGPT Projects pomaga organizować powiązane czaty i pliki w celu uzyskania kontekstowych odpowiedzi, nadal dziedziczy wiele podstawowych limitów ChatGPT.

Wielu użytkowników krytykuje nowo wprowadzone zmiany:

Zanim mogłem powierzyć mu zadania z mojego pola, takie jak obliczanie NPV, IRR, ARR itp. (finanse), udzielał mi trafnych odpowiedzi, teraz otrzymuję tak wiele błędnych odpowiedzi i nawet po wyjaśnieniu, gdzie popełnia błąd, nadal generuje błędne odpowiedzi.

Rozważ następujące luki, które skłaniają wiele zespołów do sięgnięcia po najlepsze alternatywy dla ChatGPT:

Ograniczona możliwość dokładnego odwoływania się do poprzednich rozmów w ramach tego samego projektu, co powoduje utratę kontekstu podczas długich lub złożonych zadań.

Ograniczone możliwości generowania obrazów i grafiki w porównaniu z innymi platformami generatywnej AI, które mogą bezpośrednio tworzyć obrazy i zasoby projektowe.

Limity dotyczące przesyłania plików, długości rozmów i wywołań API, które mogą zakłócać realizację projektów na dużą skalę lub obejmujących wiele działów.

Brak natywnej integracji z popularnymi aplikacjami Google, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Google Workspace, co sprawia, że współpraca między narzędziami jest bardziej ręczna.

10 najlepszych alternatyw dla ChatGPT Projektów, z których warto skorzystać

Jeśli szukasz platform, które wykraczają poza ChatGPT Projekty, oferując elastyczne modele AI i szersze funkcje współpracy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Oto 10 najlepszych alternatyw dla ChatGPT Projekty, które warto sprawdzić:

ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami AI i cyklami pracy)

Poproś o natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI w swoich narzędziach i plikach, korzystając z ClickUp Brain

Jednym z największych wyzwań związanych z ChatGPT jest to, jak bardzo wydaje się ono odłączone od reszty Twojego przepływu pracy. Nie ma wbudowanego ekosystemu, do którego można by się odwołać, i opiera się wyłącznie na danych, które mu dostarczasz, co często prowadzi do błędów lub niekompletnych informacji. Oznacza to nie tylko ciągłe przeskakiwanie z ChatGPT do innego narzędzia AI, ale także ciągłe przechodzenie między miejscami, w których znajdują się Twoje projekty. Przykro mi to mówić, ale jesteś uwięziony w sieci rozrostu sztucznej inteligencji i rozrostu pracy. ClickUp rozwiązuje problem rozłącznej pracy dzięki zakończonej sztucznej inteligencji. Użytkownicy uzyskują dostęp do platformy zarządzania projektami opartej na sztucznej inteligencji, która łączy planowanie zadań, automatyzację, współpracę i analizę w czasie rzeczywistym w jednym miejscu.

Planowanie zadań i ustalanie priorytetów oparte na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain zapewnia inteligentne planowanie, ustalanie priorytetów i prognozowanie dla złożonych projektów. Oznacza to, że możesz wreszcie pożegnać się z chaotyczną pracą, zaoszczędzić mnóstwo czasu i zarządzać wszystkim w jednym połączonym obszarze roboczym. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Generuj natychmiastowe podsumowania zakończonych sprintów, aby bez wysiłku informować kierownictwo o aktualnym stanie rzeczy za pomocą ClickUp Brain.

Wyobraź sobie menedżera marketingu zajmującego się wieloma premierami produktów. Zamiast ręcznie planować kampanie, ClickUp Brain automatycznie ustala priorytety zadań, wyznacza terminy w oparciu o obciążenie zespołu i sygnalizuje potencjalne wąskie gardła.

Przenieś wydajność na wyższy poziom dzięki ClickUp Brain.

Po każdym sprint generuje natychmiastowe podsumowania, dzięki czemu kierownictwo jest na bieżąco bez konieczności sporządzania dodatkowego raportowania.

Kierownik projektu może po prostu zapytać: „Co blokuje przebudowę naszej strony internetowej?”, a ClickUp Brain odpowie, wskazując bloki i zalecane działania.

🎥 Oto krótkie wideo, które pokazuje, jak zadawać pytania związane z pracą za pomocą AI:

Podczas planowania wydarzenia może automatycznie wygenerować szczegółową listę kontrolną, przypisać właścicieli i zaplanować zadania bez konieczności ręcznych ustawień.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przejdź na wers ję Brain MAX , aby odblokować zaawansowane funkcje zwiększające wydajność. Dzięki dostępowi do wielu modeli sztucznej inteligencji premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek i inne) możesz wykonywać złożone zadania związane z rozumowaniem, kodowaniem i kreatywnym pisaniem bez konieczności zmiany narzędzi. Użytkownicy Brain MAX zgłaszają oszczędność 1,1 dnia tygodniowo, czterokrotnie szybszą pracę dzięki funkcji Talk to Text opartej na sztucznej inteligencji oraz redukcję kosztów o 88% w porównaniu z utrzymywaniem wielu aplikacji zwiększających wydajność. Jego zaawansowana funkcja wyszukiwania skanuje podłączone narzędzia i pliki, aby zapewnić inteligentne, bogate w kontekst odpowiedzi, a wbudowana funkcja generowania obrazów i wyszukiwania w Internecie pomaga zespołom w burzy mózgów, tworzeniu zawartości i prowadzeniu badań bez opuszczania ClickUp. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej:

Doświadcz wydajnej współpracy dzięki ClickUp Dokument i Tablica

Twórz wspólnie projekty kampanii i natychmiast przekształcaj opinie w zadania za pomocą ClickUp Dokumentów

Projekty często utkną w martwym punkcie, ponieważ informacje są ukryte w wiadomościach e-mail lub rozproszone w różnych narzędziach.

ClickUp Docs pozwala zespołom tworzyć i edytować dokumenty, takie jak briefy kampanii, specyfikacje produktów lub bazy wiedzy, z wbudowanymi zadaniami i komentarzami umożliwiającymi natychmiastowe działanie.

Planowanie wizualne jest równie ważne. Dzięki tablicom ClickUp Whiteboards zespoły mogą mapować przepływy pracy podczas planowania sprintów lub burzy mózgów nad kampaniami marketingowymi, a następnie przekształcać karteczki samoprzylepne bezpośrednio w zadania do wykonania bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

Twórz wizualne plany sprintów i zamieniaj karteczki samoprzylepne w zadania do wykonania za pomocą tablic ClickUp Whiteboards*.

Dla decydentów panele ClickUp Dashboards łączą wskaźniki KPI, dane dotyczące obciążenia pracą i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

📌 Przykład: Kierownik sprzedaży może zobaczyć przepływ transakcji, limity i wyniki zespołu w jednym widoku, co ułatwia realokację zasobów przed upływem terminów.

Zautomatyzuj śledzenie postępów w realizacji celów dzięki zadaniom ClickUp

Ręczne śledzenie postępów często prowadzi do nieaktualnych raportów i opóźnionych odpowiedzi. Ustal cele jako zadania ClickUp i podzadania i połącz każde z nich z mierzalnym celem, gdzie procentowe postępy są automatycznie aktualizowane w miarę postępu prac.

Na przykład startup pracujący nad kwartalnymi celami OKR może natychmiast zidentyfikować projekty zagrożone i dostosować swoje działania.

Powtarzające się czynności, takie jak powiadamianie potencjalnych klientów, eskalowanie zgłoszeń do wsparcia technicznego lub przypisywanie rutynowych zatwierdzeń, mogą być w pełni zautomatyzowane. Dzięki automatyzacji ClickUp te powtarzające się procesy przebiegają bez udziału człowieka.

Z biegiem czasu ClickUp Brain uczy się tych wzorców przepływu pracy i rekomenduje nowe automatyzacje zarządzania projektami, takie jak automatyczne przypisywanie powtarzających się zadań przeglądowych.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności, takie jak eskalacja zgłoszeń i przydzielanie zadań, za pomocą ClickUp Automatyzacji

Najlepsze funkcje ClickUp

Planowanie zadań i ustalanie priorytetów oparte na AI dzięki ClickUp Brain.

Analiza predykcyjna, która sygnalizuje ryzyko związane z projektem i sugeruje realokację zasobów.

Dokumenty, tablice i pulpity nawigacyjne do współpracy i raportowania w czasie rzeczywistym.

Śledzenie celów, które jest bezpośrednio połączone z zadaniami i automatycznie aktualizuje postępy.

Automatyzacje, które obsługują powtarzalne czynności, takie jak aktualizacje statusu i przydzielanie zadań.

Brain Max z wieloma modelami premium AI do zaawansowanego rozumowania, zamiany głosu na tekst i głębokiego wyszukiwania.

Limitacje ClickUp

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na szeroki zakres funkcji.

Skomplikowane ustawienia automatyzacji mogą wymagać czasu na dopracowanie szczegółów.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W tej recenzji G2 uwzględniono:

Nowy Brain MAX znacznie zwiększył moją wydajność. Możliwość korzystania z wielu modeli AI, w tym zaawansowanych modeli wnioskowania, za przystępną cenę ułatwia scentralizowanie wszystkiego w jednej platformie. Funkcje takie jak zamiana głosu na tekst, automatyzacja zadań i integracja z innymi aplikacjami sprawiają, że cykl pracy jest znacznie płynniejszy i inteligentniejszy.

📖 Przeczytaj również: Zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, taki jak ClickUp, łączy wszystkie narzędzia pracy i platformy AI potrzebne do płynnego prowadzenia projektów, planowania czasu, śledzenia celów, zarządzania (i tworzenia) wiedzy oraz uzyskiwania pełnego kontekstu swojej pracy.

2. Google Gemini (najlepsze rozwiązanie do zwiększania wydajności opartej na AI w ramach obszaru roboczego Google)

za pośrednictwem Google Gemini

Wiele zespołów korzystających z Gmaila, Dokumentów i Dysku napotyka wspólny problem: zbyt częste przełączanie się między kontekstami.

Poszukiwanie pomysłów, tworzenie zawartości i analiza danych często wiążą się z przechodzeniem między różnymi narzędziami i zakładkami, w tym wyszukiwarką Google. Spowalnia to realizację projektów i powoduje luki we współpracy. Google Gemini ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez wprowadzenie zaawansowanej sztucznej inteligencji bezpośrednio do Google Workspace.

Pomaga zespołom szybciej przeprowadzać badania, pisać w bardziej inteligentny sposób, a nawet generować obrazy lub wideo bez opuszczania znanych im aplikacji.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Radź sobie ze złożonymi badaniami dzięki raportom Deep Research, które podsumowują godziny czytania w Internecie w postaci praktycznych wniosków.

Generuj obrazy i wideo za pomocą Imagen 4 i Veo 3, aby tworzyć materiały wizualne do kampanii lub wideo wyjaśniające bez użycia zewnętrznych narzędzi.

Zautomatyzuj tworzenie dokumentów i odpowiedzi na e-mail bezpośrednio w Gmailu i Dokumentach dzięki AI Pro, ograniczając powtarzalne wpisywanie tekstu i skracając czas odpowiedzi.

Zintegruj się z Google Workspace (Dokumenty Google, Arkusze Google, Kalendarz Google, Dysk), aby zarządzać projektami, planować spotkania i natychmiast wyświetlać odpowiednie pliki.

Włącz wielomodalne rozumowanie, aby jednocześnie przetwarzać tekst, obrazy, dźwięk i kod.

Ograniczenia Google Gemini

Sporadyczne niedokładności w odpowiedziach wymagają ręcznej weryfikacji.

Generowanie obrazów może zniekształcać szczegóły i sprawiać trudności w przypadku diagramów technicznych.

Cytaty z głębokich badań mogą być trudne do odnalezienia.

Ceny Google Gemini

Free

Google AI Pro: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

Google AI Ultra: 249,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Google Gemini

G2 : 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Google Gemini

W recenzji Capterra znalazła się następująca notatka:

Cieszę się, że mam coś, co pomaga mi znaleźć opcje projektowe lub sugestie, które mogą mi się przydać. Mogę zapytać, za ile zazwyczaj sprzedaje się np. moje lampki butelkowe. Szybko otrzymuję potrzebną pomoc, kiedy jej potrzebuję. Wydaje się być bardziej aktualne i łatwiejsze w użyciu niż inne rozwiązania, które wypróbowałem. Ustawiłem nawet przypomnienia.

Cieszę się, że mam coś, co pomaga mi znaleźć opcje projektowe lub sugestie, które mogą mi się przydać. Mogę zapytać, za ile zazwyczaj sprzedaje się np. moje lampki butelkowe. Szybko otrzymuję potrzebną pomoc, kiedy jej potrzebuję. Wydaje się być bardziej aktualne i łatwiejsze w użyciu niż inne rozwiązania, które wypróbowałem. Ustawiłem nawet przypomnienia.

3. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do badań w czasie rzeczywistym i analiz wielomodelowych)

za pośrednictwem Perplexity AI

Teams, które polegają na wyszukiwarkach lub rozproszonych narzędziach badawczych, często tracą wiele godzin na zbieranie wiarygodnych informacji. Konkretnie rzecz biorąc, pracownicy tracą codziennie 59 minut na wyszukiwanie informacji rozproszonych w chmurze i wątkach rozmów.

Perplexity AI rozwiązuje te problemy, łącząc interfejs podobny do wyszukiwarki z wieloma modelami AI, przeglądaniem stron internetowych w czasie rzeczywistym i cytatami dla każdej odpowiedzi.

Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla badaczy, konsultantów i analityków, którzy potrzebują wiarygodnych, popartych źródłami odpowiedzi bez konieczności ręcznego przeglądania setek linków.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Przeprowadzaj wyszukiwania w czasie rzeczywistym z cytowanymi źródłami, aby uzyskać wiarygodną, badaniach popartą zawartość.

Przełączaj się między wieloma modelami AI (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek i Sonar), aby uzyskać różnorodne podejścia do wnioskowania.

Prześlij pliki PDF, CSV, obrazy i pliki tekst, aby automatycznie podsumować dane lub wyodrębnić wnioski.

Współpracuj z zespołami za pośrednictwem przestrzeni, gdzie członkowie mogą udostępniać pliki, wysyłać podpowiedzi do AI i budować wewnętrzne bazy wiedzy.

Zintegruj API Perplexity z ponad 800 narzędziami zwiększającymi wydajność za pośrednictwem platform zewnętrznych, takich jak Albato lub Boost Space.

Limitations of Perplexity AI

Trudności z utrzymaniem kontekstu w kolejnych pytaniach

Ograniczone możliwości wielojęzyczne, zwłaszcza w przypadku mniej popularnych języków.

Raportowano obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z publicznym dostępem do URL przesłanych obrazów.

Ceny Perplexity AI

Free

Perplexity Pro : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Perplexity Enterprise Pro: 40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI

W recenzji G2 udostępniono:

Podoba mi się, jak Perplexity zamienia proste pytanie w szybką, pomocną rozmowę, która pobiera prawdziwe informacje z internetu, wraz z linkami, które można samodzielnie sprawdzić. Jest bardzo łatwy w użyciu, nie ma skomplikowanych menu ani nadmiaru opcji, a ponadto zapamiętuje poprzednie rozmowy, dzięki czemu pytania uzupełniające brzmią naturalnie.

Podoba mi się, jak Perplexity zamienia proste pytanie w szybką, pomocną rozmowę, która pobiera prawdziwe informacje z internetu, wraz z linkami, które można samodzielnie sprawdzić. Jest bardzo łatwy w użyciu, nie ma skomplikowanych menu ani nadmiaru opcji, a ponadto zapamiętuje wcześniejsze rozmowy, dzięki czemu pytania uzupełniające brzmią naturalnie.

👀 Ciekawostka: Pierwszy obraz stworzony przez AI został sprzedany za 432 500 dolarów. Portret zatytułowany „Edmond de Belamy”, wygenerowany przez algorytm, został sprzedany na aukcji w domu aukcyjnym Christie's, co stanowi kamień milowy w sztuce opartej na AI.

4. Microsoft Copilot (najlepszy do zwiększania wydajności opartej na AI w aplikacjach Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Copilot jest wbudowany bezpośrednio w programy Word, Excel, Outlook i Teams, pomagając użytkownikom uniknąć ręcznego tworzenia szkiców i powtarzalnego formatu.

Zamiast przełączać się między e-mailami i arkuszami kalkulacyjnymi w celu tworzenia raportów lub prezentacji, Copilot może podsumowywać spotkania, generować slajdy i sugerować formuły. To sprawia, że jest to praktyczny wybór dla firm, które już teraz w dużym stopniu polegają na ekosystemie Microsoftu.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Generuj raporty, prezentacje i e-mail bezpośrednio w programach Word, PowerPoint i Outlook.

Podsumowuj spotkania, sugeruj elementy działania i zarządzaj zadaniami w Teams.

Analizuj arkusze kalkulacyjne, sugeruj formuły i twórz wizualne wykresy w programie Excel.

Oferuj tryb Think Deeper do złożonego rozumowania, pomocy w kodowaniu i analizy badań.

Zapewnij multimodalną interakcję za pomocą danych wejściowych w postaci głosu, tekstu i obrazów.

Ograniczenia Microsoft Copilot

Wolniejsze odpowiedzi w godzinach szczytu dla użytkowników bezpłatnych

Ograniczona kontrola nad komputerem w porównaniu z tradycyjnymi asystentami

Sporadyczne niedokładności w poprawkach technicznych kodów

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (ponad 85 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Microsoft Copilot

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Największą zaletą Copilot jest to, że zapewnia dobrze zbadane wyniki wraz z odniesieniami i bardzo szczegółowymi informacjami. Korzystałem również z innych platform AI i porównywałem odpowiedzi, ale jak dotąd Copilot świetnie radzi sobie z generowaniem odpowiedzi.

Największą zaletą Copilot jest to, że dostarcza dobrze zbadane wyniki wraz z odniesieniami i bardzo szczegółowymi informacjami. Korzystałem również z innych platform AI i porównywałem odpowiedzi, ale jak dotąd Copilot świetnie radzi sobie z generowaniem odpowiedzi.

5. Claude (najlepszy do rozmów z AI przypominających rozmowy między ludźmi i zaawansowanego rozumowania)

za pośrednictwem Claude

Claude firmy Anthropic wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby interakcje z AI były bardziej naturalne i kontekstowe niż w przypadku tradycyjnych chatbotów.

W przeciwieństwie do otrzymywania automatycznych lub zbyt technicznych odpowiedzi, użytkownicy otrzymują odpowiedzi dostosowane do tonu i intencji rozmowy. Model Claude's Opus może obsługiwać złożone zadania związane z rozumowaniem, takie jak debugowanie kodu lub wieloetapowa analiza, podczas gdy modele Sonnet i Haiku świadczą wsparcie dla szybkich, lekkich zapytań.

📌 Przykład: Menedżer ds. marketingu przygotowujący analizę konkurencji może przesłać notatki z badań i poprosić Claude'a o uporządkowanie ich w szczegółowym raporcie. Zamiast po prostu wklejać informacje, Claude omawia potencjalne punkty widzenia, weryfikuje fakty i tworzy narrację, która brzmi tak, jakby została napisana przez ludzkiego eksperta.

Najlepsze funkcje Claude

Zapewnij trzy modele AI (Haiku, Sonnet, Opus) zoptymalizowane pod kątem szybkości, dokładności i złożonego rozumowania.

Wsparcie generowania kodu, debugowania i rekomendacji architektonicznych.

Analizuj statyczne obrazy, wyodrębniaj dane i oferuj kontekstowe spostrzeżenia.

Umożliwiaj długie, kontekstowe rozmowy z silną pamięcią.

Oferuj integrację z tysiącami aplikacji innych firm w celu automatyzacji przepływu pracy.

Limits Claude'a

Brak możliwości generowania obrazów i wideo

Czasami zakończone tylko części zadania przed poproszeniem o potwierdzenie.

Nie tak kompleksowe jak ChatGPT w podsumowywaniu linków.

Ceny Claude

Free

Pro : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Maksymalnie: 100 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4,4/5 (ponad 55 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Claude

W tej recenzji Capterra funkcją jest:

Pomogło mi to również w życiu osobistym i zawodowym, poszerzając moją wiedzę, pokazując mi prawdziwą ścieżkę nauki, tworząc rutynę lub realizując automatyzację moich zadań.

Pomogło mi to również w życiu osobistym i zawodowym, poszerzając moją wiedzę, pokazując mi prawdziwą ścieżkę nauki, tworząc rutynę lub realizując automatyzację moich zadań.

6. Hugging Face (najlepsze rozwiązanie do tworzenia oprogramowania AI typu open source i udostępniania modeli)

za pośrednictwem Hugging Face

Wyobraź sobie, że tworzysz chatbota fintechowego, który musi obsługiwać wiele języków, wykrywać nastroje w wiadomościach klientów i dostarczać informacje finansowe w czasie rzeczywistym.

Zamiast poświęcać miesiące na szkolenie modeli od podstaw, możesz skorzystać z Hugging Face, aby szybko wybrać wstępnie wyszkolony transformator, dostosować go do własnych danych i wdrożyć za pomocą API Inference.

Ta platforma open source zapewnia programistom i organizacjom dostęp do tysięcy modeli, narzędzi AI do szkolenia i wdrażania modeli oraz społeczności współpracującej w celu udostępniania i ulepszania aplikacji AI. Hugging Face ułatwia tworzenie zaawansowanych rozwiązań NLP, wizualizacji i generatywnej sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania rozbudowanej infrastruktury lub przechodzenia przez trudny proces nauki.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Zapewnij dostęp do ponad 100 000 wstępnie wyszkolonych modeli dla NLP, wizji komputerowej i generatywnej AI.

Umożliwiaj współpracę dzięki Model Hub i Hugging Face Hub do hostowania i udostępniania modeli.

Wsparcie dostosowywania i wdrażania dzięki bibliotekom open source, takim jak Transformers, Datasets i Tokenizers.

Oferuj przestrzenie do tworzenia i udostępniania interaktywnych aplikacji AI bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Zapewnij wnioskowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem API Hugging Face Inference, aby uzyskać płynną integrację z produkcją.

Ograniczenia Hugging Face

Wymagają znacznych zasobów obliczeniowych dla dużych modeli transformatorowych.

Zawiera potencjalne błędy w zbiorach danych i modelach, które wymagają ograniczenia.

Przedstaw krzywą uczenia się dla początkujących podczas wdrażania zaawansowanych funkcji.

Ceny Hugging Face

Pro : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół : 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Hugging Face

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Hugging Face

Recenzja G2 ujawniła, że:

Najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek spotkała społeczność AI. Społeczność dodaje i ponownie wykorzystuje modele. Pomóż nam uzyskać najlepiej zweryfikowane modele, które możemy wypróbować. *

Najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek spotkała społeczność AI. Społeczność dodaje i ponownie wykorzystuje modele. Pomóż nam uzyskać najlepiej zweryfikowane modele, które możemy wypróbować. *

👀 Ciekawostka: Watson firmy IBM stworzył trzymający w napięciu zwiastun horroru Morgan, samodzielnie wybierając sceny i ustalając ich kolejność.

7. Notion (najlepsze rozwiązanie dla wszechstronnego obszaru roboczego i wydajności opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Notion

Wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku z filiżanką kawy i przeglądasz długą listę rzeczy, które musisz zrobić przed jutrzejszym dniem. Masz raporty do podsumowania, e-maile do napisania i zespół czekający na aktualizacje.

Zamiast przełączać się między aplikacjami, otwierasz Notion. W ciągu kilku minut Twoje notatki są uporządkowane, raporty skondensowane w krótkie podsumowania, a pierwszy szkic wiadomości e-mail jest gotowy do udostępniania.

To właśnie sprawia, że Notion jest tak pomocny. Przypomina znany nam wszystkim notatnik, ale z wbudowanym cichym, troskliwym asystentem. Pomaga tłumaczyć dokumenty dla zagranicznych współpracowników, poprawiać niezręczne sformułowania w ofertach, a nawet podsuwa pomysły, gdy brakuje Ci inspiracji.

Najlepsze funkcje Notion

Podsumowuj długie raporty i notatki ze spotkań, aby zaoszczędzić czas.

Tłumacz dokumenty, aby usprawnić współpracę z zespołami z całego świata.

Udoskonal gramatykę i styl, aby komunikacja była bardziej przejrzysta.

Twórz burze mózgów i szkice postów, e-maili i planów za pomocą szybkich podpowiedzi.

Zautomatyzuj aktualizacje list zadań i baz danych, aby bez wysiłku śledzić postępy.

Limitacje Notion

Działa najlepiej, jeśli w pełni wykorzystujesz obszar roboczy Notion.

Aby korzystać z rozszerzonych funkcji AI, konieczny jest płatny plan.

Dostęp w trybie offline z limitem

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion

W recenzji G2 podkreślono:

Notion AI, a zwłaszcza nowa funkcja notatek ze spotkań, to przełomowe rozwiązanie dla każdego, kto rozpoczyna samodzielną działalność. To tak, jakbyś miał asystenta lub koordynatora, który siedzi obok Ciebie podczas spotkań i zapisuje wszystkie ważne szczegóły oraz zadania do wykonania, podczas gdy Ty możesz skupić całą swoją uwagę na uczestnikach spotkania.

Notion AI, a zwłaszcza teraz nowa funkcja notatek ze spotkań, to przełomowe rozwiązanie dla wszystkich, którzy rozpoczynają samodzielną działalność. To tak, jakbyś miał asystenta lub koordynatora, który siedzi obok Ciebie podczas spotkań i zapisuje wszystkie ważne szczegóły oraz zadania do wykonania, podczas gdy Ty możesz poświęcić całą swoją uwagę uczestnikom spotkania.

8. Trello (najlepsze rozwiązanie do wizualnej organizacji projektów i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Trello

Trello to popularne narzędzie do zarządzania projektami oparte na systemie Kanban, które pomaga zespołom organizować zadania i wizualnie śledzić postępy. Dzięki systemowi kart i tablic jest ono zaprojektowane z myślą o prostocie, ułatwiając planowanie projektów, przydzielanie obowiązków i monitorowanie cyklu pracy.

Teams mogą korzystać z niestandardowych tablic, automatyzować rutynowe czynności i integrować Trello ze swoimi ulubionymi narzędziami, zachowując jednocześnie prostotę i przejrzystość współpracy.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj zadania za pomocą tablic, list i kart, aby uzyskać przejrzysty przegląd projektu.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności za pomocą automatyzacji Butler.

Stwórz niestandardowe cykle pracy za pomocą etykiet, filtrów i dodatków Power-Ups.

Umożliwiaj współpracę dzięki komentarzom, załącznikom plików i aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Korzystaj z Trello na komputerze stacjonarnym i urządzeniu mobilnym, aby zarządzać projektami w dowolnym miejscu.

Limit Trello

Brak zaawansowanego raportowania i wbudowanego śledzenia czasu

Ograniczona skalowalność w przypadku dużych, złożonych projektów

Ograniczona funkcja w trybie offline

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5 (ponad 13 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

W recenzji G2 udostępniono:

Trello pomogło mi lepiej zorganizować moje sprawy osobiste. Na przykład bloger udostępnił swoją tablicę AI Trello. Dzięki tej tablicy oszczędzam dużo czasu; to prawda, że to zasługa wysiłku tej osoby, ale to Trello umożliwiło udostępnianie jej znakomitej pracy.

Trello pomogło mi lepiej zorganizować moje sprawy osobiste. Na przykład bloger udostępnił swoją tablicę AI Trello. Dzięki tej tablicy oszczędzam mnóstwo czasu. To zasługa wysiłku tej osoby, ale to Trello umożliwiło udostępnianie jej znakomitej pracy.

9. Slite (najlepsze rozwiązanie do tworzenia skoncentrowanej, uporządkowanej bazy wiedzy zespołu)

za pośrednictwem Slite

Wraz z rozwojem zespołów rośnie również bałagan w postaci rozproszonych dokumentów i częściowo utraconych rozmów. Slite oferuje spokojną alternatywę. Jest to przestrzeń do udostępniania, w której Twój zespół może pisać, organizować i wyszukiwać informacje bez utapiania się w bałaganie.

W przeciwieństwie do narzędzi do współpracy opartych na AI, które próbują robić wszystko, Slite koncentruje się na jednym zadaniu — pomaga zespołom zarządzać wiedzą i wspólnie podejmować decyzje.

Jego przejrzysty, zdecydowany wygląd utrudnia tworzenie niechlujnych dokumentów, co oznacza, że Twój zespół spędza mniej czasu na formatowaniu, a więcej na udostępnianiu tego, co naprawdę ważne.

Najlepsze funkcje Slite

Twórz i organizuj nieograniczoną liczbę dokumentów we wspólnej przestrzeni roboczej.

Korzystaj z odpowiedzi opartych na AI i pomocy w edycji, aby aktualizować swoją wiedzę.

Śledź zaangażowanie dzięki analizie dokumentów i przestrzeni roboczej.

Zarządzaj wiedzą całej firmy za pomocą dedykowanego panelu.

Stwórz połączenie z narzędziami takimi jak Slack i Google Drive, aby usprawnić cykl pracy.

Ograniczenia Slite

Brak publicznego API do niestandardowych integracji

Mniej funkcji podobnych do baz danych w porównaniu z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami , takim jak Notion.

Ceny Slite

Standard : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slite

G2 : 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Slite

W tej recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:

Wyszukiwarka Ask oparta na AI wydaje się bardzo obiecująca i dobrze zaimplementowana. Jest piękna, dzięki czemu pisanie dokumentacji i jej aktualizowanie jest „przyjemnością”. Dokumentacja zrobiona wyjątkowo dobrze.

Wyszukiwarka Ask oparta na AI wydaje się bardzo obiecująca i dobrze zaimplementowana. Jest piękna, dzięki czemu pisanie dokumentacji i jej aktualizowanie jest „przyjemnością”. Dokumentacja zrobiona wyjątkowo dobrze.

10. Coda (najlepsze rozwiązanie do tworzenia niestandardowych cykli pracy z dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi w jednym miejscu)

za pośrednictwem Coda

Niektóre zespoły pracują najlepiej, gdy nie muszą wybierać między dokumentem a arkuszem kalkulacyjnym. Coda oferuje jedno i drugie — bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Narzędzie to jest elastycznym, wszechstronnym dokumentem, w którym pisanie, planowanie, obliczanie i automatyzacja odbywają się równolegle. Niezależnie od tego, czy tworzysz kalendarz zawartości z aktualizacjami statusu na żywo, czy śledzisz prośby dotyczące funkcji produktu w jednej przestrzeni do udostępniania, Coda dostosowuje się do Twojego stylu, a nie na odwrót.

Jest to szczególnie pomocne dla szybko działających zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż statycznego dokumentu, ale nie chcą obciążać się tradycyjnym narzędziem do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Coda

Połącz dokumenty, tabele i interaktywne widoki w jednym obszarze roboczym.

Użyj pakietów, aby uzyskać połączenie z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i Jira.

Twórz reguły automatyzacji przepływu pracy za pomocą prostej logiki bez kodowania.

Dodaj bloki AI do pomocy w pisaniu, tworzeniu podsumowań i generowaniu pomysłów.

Kontroluj udostępnianie dzięki blokowaniu dokumentów, ukrytym stronom i rolom w obszarze roboczym.

Ograniczenia Coda

Ustawianie może wydawać się skomplikowane dla początkujących użytkowników.

Dostęp offline ma limit.

Ceny Coda

Free

Pro : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół : 36 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2 : 4,7/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Coda

W recenzji Capterra znalazła się następująca notatka:

Łatwość, z jaką można zaprosić członków zespołu do współpracy na żywo w zakresie bazy wiedzy, tworzenia oprogramowania lub zawartości wspierających sprzedaż, po raz pierwszy w naszej firmie zapewniła prawdziwe poparcie dla systemu wiedzy.

Łatwość, z jaką można zaprosić członków zespołu do współpracy na żywo w zakresie bazy wiedzy, tworzenia oprogramowania lub zawartości wspierających sprzedaż, po raz pierwszy w naszej firmie przyniosła rzeczywiste korzyści z systemu wiedzy.

👀 Ciekawostka: Instytut Smithsona wykorzystuje AI do przeszukiwania milionów zdigitalizowanych artefaktów, umożliwiając wyszukiwanie ukrytych skarbów, a nawet automatyczne oznaczanie historycznych fotografii.

Wyróżnienia: Dodatkowe pomocne alternatywy dla ChatGPT Project

Oprócz najlepszych alternatyw dla ChatGPT Projects, które omówiliśmy, istnieją inne platformy oparte na AI, które mogą pomóc w tworzeniu zawartości i automatyzacji.

Na przykład wybór odpowiedniego narzędzia do pisania opartego na AI może przyspieszyć tworzenie tekstów reklamowych, e-maili i długich artykułów, przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki.

Oto trzy dodatkowe narzędzia, które mogą Ci się przydać:

Jasper : Zaprojektowany dla zespołów marketingowych i twórców zawartości, którzy chcą szybko tworzyć projekty tekstów reklamowych, e-maili i postów na blogu.

Writesonic : pomaga zespołom tworzyć artykuły przyjazne dla SEO, opisy produktów i zawartość w mediach społecznościowych.

Copy.ai : oferuje szablony AI do burzy mózgów nad pomysłami na produkty, generowania nagłówków i tworzenia szkiców komunikatów kampanii.

ClickUp to najlepsza alternatywa, na którą czekałeś.

Każdy zespół pracuje inaczej i chociaż ChatGPT Projects zapewnia cenną organizację i kontekst pracy opartej na AI, nie zawsze wystarcza to do zarządzania dzisiejszymi złożonymi projektami.

Współczesne zespoły potrzebują czegoś więcej niż tylko izolowanych czatów: potrzebują wspólnej widoczności. ClickUp właśnie to zapewnia! Zamiast przeskakiwać między wątkami czatu i dokumentami projektowymi, ClickUp łączy zarządzanie zadaniami oparte na AI, współpracę i raportowanie w czasie rzeczywistym w jednym miejscu.

Zapewnia zespołom potrzebny kontekst, automatyzując powtarzalne zadania, śledząc cele i oferując zaawansowane rozumowanie dzięki ClickUp Brain Max.

Jeśli jesteś gotowy, aby przenieść zarządzanie projektami oparte na AI na wyższy poziom i zapewnić połączenie między wszystkimi działami, zarejestruj się w ClickUp już dziś.