11 darmowych szablonów diagramów Lotus do burzy mózgów i mapowania pomysłów

Pierwszy diagram Lotus został stworzony w latach 70. przez Yasuo Matsumurę, japońskiego konsultanta ds. zarządzania. Zainspirowany mapami myśli i innymi technikami kreatywnymi tamtych czasów, chciał zaprojektować ustrukturyzowaną metodę burzy mózgów, która ułatwiłaby zespołom systematyczne rozwijanie centralnej idei.

I to jest właśnie piękno diagramu lotosu. Zacznij od jednego pomysłu w centrum, a następnie pozwól mu rozwinąć się w uporządkowane grupy możliwości. To, co zazwyczaj zaczyna się jako niejasna koncepcja, staje się mapą połączeń, które można właściwie prześledzić.

W tym przewodniku omówimy bezpłatne szablony diagramów Lotus od ClickUp i innych dostawców, które pomogą Ci znaleźć kreatywną inspirację, uporządkować myśli i usprawnić współpracę w zespole.

Czym są szablony diagramów Lotus?

szablon diagramu Lotus to wizualne narzędzie do burzy mózgów i organizacji, służące do uporządkowania pomysłów, koncepcji lub zadań w przejrzysty, hierarchiczny sposób. *

Nazwa pochodzi od podobieństwa do kwiatu lotosu, z centralną ideą otoczoną połączonymi warstwami powiązanych pomysłów i koncepcji.

Diagram zazwyczaj składa się z siatki 3×3, gdzie środkowa komórka stanowi główny pomysł, a 8 otaczających ją komórek to pomysły podrzędne. Następnie każdy z tych pomysłów podrzędnych może stać się centrum kolejnej siatki 3×3 (kolejnego lotosu).

Co sprawia, że szablon diagramu Lotus jest dobry?

Zanim zaczniesz mapować pomysły, powinieneś wiedzieć, co odróżnia dobry szablon diagramu Lotus od słabego:

Łatwe w użyciu: Pomagają łatwo odróżnić główny pomysł od płatków i rozszerzeń dzięki odpowiednim odstępom, wyrównaniu, obramowaniom, kodowaniu kolorami, ikonom itp.

Rozbudowa strukturalna: umożliwia dodawanie kolejnych płatków (warstw podrzędnych pomysłów) bez naruszania układu i sprawdza się równie dobrze w przypadku prostych burz mózgów (tylko jeden lotos) lub szczegółowego planowania (wiele płatków)

*przestrzeń na notatki: Posiada wystarczająco dużo miejsca na słowa kluczowe lub małe szkice oraz marginesy na dłuższe notatki lub karteczki samoprzylepne

Organizacja wizualna: Ułatwia dostrzeżenie połączeń i hierarchii dzięki przejrzystym liniom, symetrii i opcjonalnym kodom kolorystycznym

Podpowiedzi: Pomagają początkującym uporządkować myśli bez nadmiernego komplikowania diagramu etykietami takimi jak „Główna idea” lub „Krok działania”

👀 Czy wiesz, że... Termin „burza mózgów” pochodzi z lat 40. XX wieku i został ukuty przez dyrektora ds. reklamy Alexa F. Osborna w książce Applied Imagination (1953). Podkreślał on znaczenie zasad takich jak „stawiaj na ilość” i „powstrzymaj się od krytyki”, aby pobudzić kreatywność.

Szablony diagramów Lotus w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony diagramów Lotus wymienione w tej liście bloga:

Szablony diagramów Lotus

ClickUp oferuje również ponad 1000 szablonów, które łączą te narzędzia w jeden cykl pracy. Rozszerzają one tę technikę poza planowanie i tworzą z nim bezpośrednie połączenie.

Przyjrzyjmy się innym szablonom diagramów Lotus, które mogą pomóc Ci w rozpoczęciu pracy 👇

1. Szablon burzy mózgów Lotus Blossom autorstwa Visual Paradigm

Dla zespołów, które muszą wyjść poza powierzchowne pomysły, szablon burzy mózgów Lotus Blossom przedstawia uporządkowaną siatkę, która pozwala rozszerzyć jeden główny temat na wiele warstw pomysłów podrzędnych. Wymuszając szerokość i głębię, pomaga odkryć pomysły, które w przeciwnym razie Twój zespół mógłby przeoczyć.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Zacznij od głównego pomysłu w centrum i dodaj osiem zewnętrznych bloków dla kluczowych tematów

Zmień gałęzie w dodatkowe podbloki, tworząc wizualny „kwiat”, który zachęca do głębszej eksploracji każdej koncepcji

Skorzystaj z kolorowego układu siatki, aby zobaczyć, jak pomysły tworzą połączenia, rozwijają się i rozchodzą

✅ Idealne dla: osób odpowiedzialnych za strategię produktową, tworzącej mapę nowych funkcji, lub nauczycieli projektujących wielopoziomowe struktury nauczania

💡 Porada dla profesjonalistów: W ClickUp mapy myśli możesz tworzyć diagramy Lotus, które wykraczają poza wizualizację. Zacznij od pustego obszaru roboczego, aby swobodnie przeprowadzać burzę mózgów, lub wybierz mapę opartą na zadaniach, aby natychmiast połączyć każdą gałąź z elementami, które można zrealizować. Czerpiąc inspirację z najlepszych przykładów map myśli, możesz tworzyć zależności między zadaniami, zmieniać priorytety za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”, a nawet śledzić cykl pracy w odniesieniu do większych celów. Przeprowadzaj burzę mózgów, łącz zadania i ustalaj priorytety cykli pracy w sposób wizualny dzięki mapom myśli ClickUp

2. Szablon diagramu Lotus autorstwa Conceptboard

Szablon diagramu Lotus firmy Conceptboard od samego początku nadaje dyskusjom w miejscu pracy jasną strukturę. Otwórz tablicę, zaproś swój zespół i umieść główny temat w środkowym kwadracie. Następnie pierwszy pierścień wypełnij ośmioma wstępnymi pomysłami. Każdy z nich stanie się punktem wyjścia dla dalszych przemyśleń w kolejnym pierścieniu.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Zidentyfikuj nakładające się pomysły, które można połączyć lub powiązać, aby odkryć silniejsze koncepcje

Nieoczekiwane pomysły mogą zainspirować nowe możliwości, pomagając Ci stworzyć pełen zestaw 24 różnych opcji związanych z głównym tematem

Wyeksportuj szablon do formatu PDF i wydrukuj go, aby omówić go z grupą

✅ Idealne dla: osób prowadzących warsztaty, które organizują wirtualne sesje burzy mózgów, gdzie ważne jest, żeby wszyscy dobrze się włączyli

🧠 Ciekawostka: Metoda brainwritingu 6-3-5 pozwala wygenerować 108 pomysłów w zaledwie 30 minut! Wynaleziona w 1968 roku przez Bernda Rohrbacha, polega na tym, że 6 osób zapisuje 3 pomysły co 5 minut, a następnie wymienia się kartkami, szybko wykorzystując kreatywność innych.

3. Szablon diagramu Lotus autorstwa Whiteboard Team

szablon diagramu Lotus autorstwa Whiteboard Team zamienia pojedynczy pomysł w sieć możliwości, co jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Zacznij od wpisania głównego tematu w środkowym kwadracie. Otaczające go bloki służą jako podpowiedzi do pierwszej rundy pomysłów, a stamtąd każdy pomysł można rozszerzać na zewnątrz, aż tablica zostanie wypełniona powiązanymi koncepcjami.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Przypisz różne kolory do poszczególnych sekcji tablicy, aby wizualnie oddzielić grupy pomysłów, co ułatwi śledzenie połączeń w miarę rozbudowywania diagramu

Dodawaj, przesuwaj lub łącz karteczki samoprzylepne, aby zachować przepływ myśli, i korzystaj z nieograniczonej przestrzeni, aby uniknąć ograniczeń związanych z przestrzenią

Skorzystaj z narzędzi tablicowych, aby usunąć duplikaty, podkreślić wyróżniające się pomysły i jasno zaplanować mapę kolejnych kroków, które można podjąć

✅ Idealne dla: założycieli start-upów prowadzących szybkie burze mózgów dotyczące planowania sprintów z rozproszonymi zespołami

💡 Porada dla profesjonalistów: Gdy diagram osiągnie etap, na którym potrzebna jest opinia lub wkład grupy, przejdź do bardziej sprzyjającego współpracy ustawienia, takiego jak ClickUp Whiteboards. Whiteboards to narzędzie do burzy mózgów, które pozwala łączyć kształty, karteczki samoprzylepne, łączniki i osadzone zadania na tym samym obszarze roboczym. Współpracuj, wizualizuj i osadzaj zadania w diagramach Lotus za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

4. Szablon diagramu Lotus autorstwa Figma

Szablon diagramu lotosu Figma (FigJam) został stworzony z myślą o kreatywnych zespołach, które chcą, aby sesje burzy mózgów były tak dynamiczne, jak ich praca projektowa. Interaktywny układ ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym, a struktura wizualna pozwala uporządkować pomysły bez limitowania kreatywnego przepływu.

Ten szablon idealnie nadaje się do tworzenia koncepcji produktów, pomysłów na markę lub planowania kampanii.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Utrzymuj wysokie zaangażowanie dzięki interaktywnym funkcjom, takim jak reakcje emoji, głosowanie i czat kursorowy

Pomóż zespołom sortować, grupować i ustalać priorytety pomysłów w czasie rzeczywistym

Oznaczaj klastry, przeprowadzaj szybkie ankiety, aby głosować nad priorytetami, i umieszczaj zadania do wykonania bezpośrednio na tablicach projektowych lub projektowych

✅ Idealne dla: badaczy UX i projektantów produktów prowadzących sprinty projektowe, którzy potrzebują spostrzeżeń z burzy mózgów

5. Szablon burzy mózgów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Systematycznie organizuj i udoskonalaj pomysły dzięki szablonowi burzy mózgów ClickUp

Szablon ClickUp Brainstorming wykorzystuje w praktyce strukturę w stylu lotosu. Twoje pomysły zaczynają się na scenie Braindump, następnie branchują się na Ideation, przechodzą przez Briefing i kończą się na Execution. Odzwierciedla to sposób, w jaki diagram lotosu rozszerza myślenie od jednej kluczowej koncepcji do wielu warstw udoskonaleń.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Skorzystaj z zadań ClickUp , aby przypisać właścicieli, stopień pilności i terminy, zapewniając odpowiednią kategoryzację każdego pomysłu i łatwość ustalania priorytetów

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby automatycznie wyróżniać najsilniejsze pomysły jako zwycięskie rozwiązania

Zastosuj pola niestandardowe , aby śledzić definicje problemów, zasoby i własność

✅ Idealne dla: menedżerów produktu opracowujących plany rozwoju funkcji lub kierowników ds. projektowania prowadzących sesje burzy mózgów z udziałem różnych zespołów

💡 Porada dla profesjonalistów: Niektóre diagramy są trudne do rozpoczęcia lub zatrzymują się po wpisaniu oczywistych pomysłów. W takich sytuacjach wystarczy skorzystać z ClickUp Brain, Twojego partnera AI w ramach ClickUp. Jeśli patrzysz na pustą grupę, może to sugerować nowe kierunki działania. Uzyskaj nowe branch pomysłów i płatki dla swojego diagramu Lotus dzięki ClickUp Brain

6. Szablon ClickUp do burzy mózgów

Pobierz darmowy szablon Strukturyzuj i rozbudowuj jednostki edukacyjne za pomocą szablonu ClickUp Brainstorm Ideas Template

Dla nauczycieli planujących jednostki lub tworzących nowe kursy, szablon ClickUp Brainstorm Ideas zamienia pojedynczy temat w uporządkowane gałęzie. Zacznij od jednego tematu, np. Energia odnawialna. Zbieraj pomysły i ich szczegóły za pomocą formularzy ClickUp i obserwuj, jak każda przesłana propozycja trafia do głównej listy pomysłów z polami dotyczącymi obszaru tematycznego, priorytetu i zamierzonego wyniku.

Stamtąd pomysły rozprzestrzeniają się w ramach platformy burzy mózgów szablonu, gdzie można je pogrupować według kategorii, takich jak moduły, projekty lub oceny, i posortować według etapów MoSCoW: Must Have (konieczne), Should Have (pożądane), Could Have (możliwe) i For Review (do przeglądu).

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Użyj karteczek samoprzylepnych typu „przeciągnij i upuść”, aby wprowadzić pomysły, koncepcje, sugestie lub potencjalne rozwiązania

Grupuj powiązane pomysły za pomocą kodowania kolorami lub rozmieszczenia przestrzennego, aby zidentyfikować tematy i wzorce

Dla każdego priorytetowego pomysłu opracuj szczegółowy plan działania, określający kroki, zasoby, właścicieli i osie czasu

✅ Idealne dla: nauczycieli opracowujących wielotygodniowe plany lekcji lub koordynatorów programów nauczania strukturyzujących podstawowe przedmioty w szczegółowe jednostki

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje sztuczną inteligencję głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się potem z tymi genialnymi pomysłami? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie Twojej podpowiedzi. To wszechstronna aplikacja do pracy, która pozwala szybciej tworzyć pomysły, wizualizować je i realizować!

7. Szablon tablicy ideacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj i organizuj kreatywne pomysły dzięki szablonowi tablicy ideacyjnej ClickUp

Burza mózgów zazwyczaj zaczyna się od lawiny pomysłów, ale bez odpowiedniej struktury mogą one bardzo szybko zniknąć. Dlatego szablon ClickUp Ideation Tablica gromadzi je na wysoce konfigurowalnej tablicy, podobnej do diagramu lotosu, aby pomóc nauczycielom i profesjonalistom biznesowym.

Zaczynasz od tematu głównego, a następnie rozgałęziajesz się na kategorie (proces, produkt lub ludzie), dzięki czemu tworzą się klastry, które są łatwe do śledzenia i rozwijania.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Skorzystaj z widoku diagramu ideacyjnego , aby przeprowadzić burzę mózgów i zwizualizować potencjalne rozwiązania problemów

Dodawaj kształty, aby tworzyć ramki dla tematów, rysuj strzałki, aby tworzyć połączenia między powiązanymi myślami, osadzaj dokumenty w celach referencyjnych, a nawet łącz pomysły bezpośrednio z zadaniami ClickUp

Oznaczaj członków zespołu za pomocą funkcji „Przypisz komentarze” i dodawaj warstwy w polach niestandardowych, takich jak wpływ i priorytet

✅ Idealne dla: menedżerów produktu kierujących sprintami projektowymi lub nauczycieli prowadzących warsztaty oparte na współpracy dotyczące złożonych pomysłów

💡 Bonus: Wykorzystaj pełen potencjał sesji burzy mózgów dzięki szablonom Lotus, korzystając z najinteligentniejszych dostępnych narzędzi: Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkie połączone aplikacje — a także Internet — aby w ciągu kilku sekund znaleźć inspirację, materiały referencyjne i notatki z poprzednich burz mózgów

Użyj funkcji Talk to Text , aby wyrazić swoje pomysły, dyktować sesje burzy mózgów lub nadawać komendy swojemu cyklu pracy — całkowicie bez użycia rąk, gdziekolwiek pojawi się kreatywność

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu gotowemu do użycia w przedsiębiorstwie Wypróbuj ClickUp Brain MAX — kontekstową aplikację AI komputerową, która naprawdę rozumie Twój proces twórczy. Porzuć rozproszone narzędzia AI i przechowuj wszystkie swoje burze mózgów, zarządzanie pomysłami i szablony Lotus w jednym miejscu.

8. Szablon mapy myśli ClickUp

Pobierz darmowy szablon Elastycznie mapuj i tworź połączenia z ewoluującymi pomysłami dzięki szablonowi ClickUp mapy myśli

Szablon mapy myśli ClickUp pozwala w przejrzysty sposób uchwycić główną ideę i rozgałęzić ją na powiązane ze sobą myśli. Centralna żarówka stanowi punkt odniesienia dla głównego tematu, a stamtąd rozchodzą się oznaczone kolorami gałęzie z pomysłami i sugestiami. Każda gałąź można łatwo rozszerzyć, zwinąć lub zmienić jej kolejność, dzięki czemu można przekształcać mapę w miarę rozwoju myśli.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Twórz zadania ClickUp bezpośrednio na tablicy i łącz je z pomysłami

Rysuj za pomocą narzędzia pióra, aby tworzyć szybkie notatki, dodawaj karteczki samoprzylepne, aby zapisywać opinie, dodawaj bloki tekstu dla większej przejrzystości lub przesyłaj obrazy, które stanowią wsparcie dla burzy mózgów

Łatwo przechodź między swobodną burzą mózgów a ustrukturyzowanym planowaniem dzięki prostym cyklom pracy, schematom blokowym lub osiom czasu tworzonym wraz z mapą

✅ Idealne dla: Projektantów i marketerów organizujących pomysły na kampanie lub kierunki kreatywne

📘 Czytaj więcej: Jak wirtualne tablice wspomagają agencje kreatywne

9. Szablon burzy mózgów ClickUp Squad

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj i grupuj kreatywne sugestie wspólnie z zespołem ClickUp Squad Brainstorm Szablon

Szablon burzy mózgów ClickUp Squad jest przeznaczony dla liderów zespołów, którzy poszukują narzędzia pozwalającego zintegrować zespół, wyjaśnić cele, zrozumieć motywacje i pomóc członkom zespołu pracować bardziej efektywnie jako grupa.

Możesz skupić się na jednym lub kilku z poniższych 9 kluczowych obszarów dyskusji:

Konsensus zespołu: Jak zespół współpracuje Zdrowie zespołu: Dobrostan poszczególnych osób Team Rhythm: Poprawa dynamiki zespołu Komunikacja w zespole: metody komunikacji i udostępnianie kluczowymi informacjami Spotkania zespołu: harmonogramy spotkań, lokalizacje i uczestnicy Przepływ pracy w zespole: Dostosowanie cyklu pracy w celu poprawy wydajności Decyzje zespołowe: Jak podejmowane są decyzje Rola w zespole: Indywidualne obowiązki Zasoby zespołu: narzędzia i zasoby, z których będzie korzystał zespół

Wybierz jeden temat na początek lub przejdź przez wszystkie po kolei. Poproś członków zespołu, aby dla każdego z nich wzięli karteczkę samoprzylepną, zapisali swoje pomysły i umieścili je na tablicy tematycznej. To ćwiczenie może znacznie pomóc w ujawnieniu różnych perspektyw i sprzyjać produktywnej dyskusji.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Zachęć wszystkich członków zespołu do dzielenia się pomysłami i dodawania ich do narzędzia do tworzenia tablic , aby stworzyć interaktywne środowisko do burzy mózgów

Wybierz najbardziej obiecujące pomysły, które warto rozwijać, łącząc je lub udoskonalając w razie potrzeby

Przydzielaj zadania na podstawie wybranych pomysłów oraz ustalaj terminy i obowiązki, aby zapewnić ich realizację

✅ Idealne dla: zespołów produktowych, zespołów projektowych i grup międzyfunkcyjnych, które potrzebują centralnej przestrzeni do swobodnej burzy mózgów

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony tablic do udostępniania w Zoom i ClickUp

10. Szablon burzy mózgów ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Organizuj pomysły, synchronizuj kreatywność zespołu i ustalaj priorytety potrzeb dzięki szablonowi ClickUp Business Brainstorming Template

Wielkie pomysły zawsze wynikają ze struktury. Szablon ClickUp Business Brainstorming Template pomaga zespołowi uporządkować kreatywność w czterech obszarach: co kochamy, co wiemy, czego ludzie potrzebują i za co są skłonni zapłacić

Wykorzystaj tablicę burzy mózgów, aby odkryć możliwości wysokiego poziomu, a następnie rozbij każdy pomysł za pomocą techniki lotosu, aby zbadać pomysły cząstkowe i innowacyjne punkty widzenia.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Poproś członków zespołu, aby udostępniali swoje pomysły na karteczkach samoprzylepnych, które można dostosować i powielać w celu zachowania spójności

Kliknij i przeciągnij każdą karteczkę samoprzylepną do odpowiedniej kategorii lub sekcji na tablicy

Zamień pomysły w zadania do wykonania: kliknij karteczkę samoprzylepną, wybierz Konwertuj, wybierz Zadanie, a następnie kliknij Konwertuj na zadanie

✅ Idealne dla: zespołów ds. innowacji prowadzących ustrukturyzowaną burzę mózgów w celu znalezienia nowych rozwiązań

📚 Więcej informacji: Przykłady i strategie mapowania procesów

11. Szablon zarządzania pomysłami innowacyjnymi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Systematycznie zbieraj, oceniaj i udoskonalaj propozycje badawcze dzięki szablonowi ClickUp Innovation Idea Management Template

Szablon ClickUp Innovation Idea Management Template zapewnia zespołom badawczym dedykowany system do zbierania propozycji i ich sprawiedliwej oceny. Następnie kieruje najsilniejsze pomysły do realizacji, podobnie jak diagram Lotus, który rozszerza jedną koncepcję na gałęzie, bada każdy kąt i kieruje zespoły w najbardziej obiecujących kierunkach.

Każdy pomysł zaczyna się od formularza wprowadzania pomysłów (za pośrednictwem ClickUp Forms), w którym pracownicy, partnerzy, a nawet inwestorzy mogą zgłaszać swoje koncepcje. Po zgłoszeniu pomysł staje się zadaniem w ClickUp, zakończonym z polami niestandardowymi, takimi jak koszt, badacz, recenzent, wpływ i typ. Oznacza to, że każda sugestia trafia do procesu wraz z jasnymi, porównywalnymi danymi.

Oto jak można wykorzystać ten szablon:

Przenoś pomysły między statusami, takimi jak Nowy pomysł, Badania, Ocena, Wstrzymane, Zatwierdzone lub Odrzucone

Użyj widoku tablicy statusów , aby śledzić pomysły, przeciągając je do odpowiedniej kolumny w miarę zmiany ich statusu

Przejdź do widoku osi czasu dat uruchomienia, aby zobaczyć, kiedy planowane jest wdrożenie każdego zatwierdzonego pomysłu, pogrupowane według działów i oznaczone kolorami według wpływu

✅ Idealne dla: kierowników działów badań i rozwoju, którzy chcą uchwycić i rozwinąć nowe koncepcje przed ustaleniem priorytetów

Od burzy mózgów do działania dzięki ClickUp

Diagramy Lotus doskonale nadają się do organizowania pomysłów, ale ich prawdziwa moc ujawnia się, gdy są połączone z dalszymi działaniami. Samodzielny szablon może pomóc w tworzeniu map możliwości, ale nie przekształci ich automatycznie w zadania, priorytety lub kolejne kroki.

W tym celu potrzebujesz ClickUp.

W ramach tej platformy możesz naszkicować diagram lotosu w mapy myśli, współpracować nad nim ze swoim zespołem w Tablica, a następnie poprosić ClickUp Brain o sugestie pomysłów, uzupełnienie brakujących szczegółów, a nawet stworzenie wizualizacji. Każda gałąź diagramu może być bezpośrednio połączona z zadaniem, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte między planowaniem a realizacją.

Jeśli używasz szablonów diagramów Lotus do porządkowania swoich myśli, następnym krokiem jest przekształcenie tych pomysłów w działania.

👉 Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, jak szybko burza mózgów może przekształcić się w realny postęp.