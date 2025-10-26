10 najlepszych platform komunikacji klinicznej w 2025 r

Zbyt wiele szpitali nadal polega na niekompletnych tekstach grupowych, przestarzałych pagerach i skrzynkach odbiorczych przepełnionych informacjami. Spowalnia to pracę wszystkich: pielęgniarki czekają na zatwierdzenia, lekarze nie otrzymują aktualnych informacji, a administratorzy utknęli w roli pośredników.

Zespoły medyczne potrzebują jednego miejsca do komunikacji, śledzenia i działania bez ryzyka nieporozumień. Platforma komunikacji klinicznej zapewnia jasne, szybkie i trafne aktualizacje.

Oto 10 narzędzi do komunikacji klinicznej, stworzonych z myślą o tempie, presji i realiach pracy klinicznej oraz poprawie wyników leczenia pacjentów. 🩺

Najlepsze oprogramowanie do komunikacji klinicznej w skrócie

Są to najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania kliniką, które pomogą Ci zapewnić lepszą opiekę nad pacjentami. 📄

Czym jest platforma komunikacji klinicznej?

Platforma komunikacji klinicznej to bezpieczne narzędzie współpracy, które pomaga pracownikom służby zdrowia zarządzać komunikacją, alertami, zadaniami, dokumentacją pacjentów i aktualizacjami w jednym miejscu.

Zastępuje ona rozproszone kanały, takie jak pagery, e-mail i prywatne teksty, systemem stworzonym z myślą o szybkiej i przejrzystej komunikacji między zmianami i oddziałami.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do komunikacji klinicznej

Najlepsza platforma komunikacji klinicznej jest dostosowana do sposobu pracy Twojego zespołu. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Łatwy w obsłudze interfejs: Umożliwia pracownikom rozpoczęcie pracy bez konieczności szkolenia lub wsparcia technicznego

Dostęp mobilny: działa płynnie na każdym urządzeniu, nawet podczas obchodów lekarskich

Zgodność z HIPAA: chroni dane pacjentów dzięki wbudowanym zabezpieczeniom

Śledzenie zadań: wyraźnie przypisuje obowiązki i zapewnia widoczność aktualizacji w przypadku wyraźnie przypisuje obowiązki i zapewnia widoczność aktualizacji w przypadku komunikacji asynchronicznej

Responsywne wsparcie: Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki opcjom pomocy w czasie rzeczywistym

Dostęp oparty na rolach: Umożliwia udostępnianie odpowiednich informacji odpowiednim osobom

Powiadomienia w czasie rzeczywistym: bezzwłoczne sygnalizowanie krytycznych aktualizacji bez zbędnych informacji

Integracja z EHR: Płynne połączenie z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej

Narzędzia do przekazywania zmian: zapewniają płynne przejście dzięki udostępnianemu kontekstowi

Dzienniki audytowe: Umożliwiają śledzenie historii komunikacji w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności

Wiadomości grupowe: Dotarcie do wszystkich oddziałów lub zespołów opieki za jednym razem

Opcje głosowe i wideo: Zapewniają elastyczność w zakresie Zapewniają elastyczność w zakresie scentralizowanej komunikacji , gdy czat nie wystarcza

🔍 Czy wiesz, że... Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) została uchwalona 21 sierpnia 1996 r. Miała ona na celu poprawę efektywności opieki zdrowotnej i zakresu ubezpieczenia. Jednak jej słynna zasada prywatności została dodana po naciskach w latach 90. na ujednolicenie sposobu przekazywania elektronicznych informacji zdrowotnych w celu ochrony danych pacjentów.

Najlepsze oprogramowanie do komunikacji klinicznej

Zapoznaj się z naszymi propozycjami najlepszego oprogramowania do komunikacji klinicznej przeznaczonego do zarządzania projektami w służbie zdrowia. 👇

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej współpracy i zarządzania zadaniami dla zespołów opieki zdrowotnej)

Lepsza komunikacja dzięki czatowi ClickUp Wyeliminuj „podatek od przełączania” dzięki ClickUp Chat

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami w służbie zdrowia to kompleksowa platforma komunikacji klinicznej, która łączy śledzenie zadań, komunikację zespołową, dokumentację i wsparcie AI w jednym hub zgodnym z HIPAA.

Komunikuj się płynnie dzięki czatowi

Kiedy komunikacja między pracownikami odbywa się za pośrednictwem wielu aplikacji i rozmów na korytarzu, nikt nie ma pełnego obrazu sytuacji, a wszyscy przeskakują między narzędziami i wątkami, aby uzyskać kontekst i dotrzeć do źródła prawdy. To przykład rozrostu pracy, który obniża wydajność i potencjał.

ClickUp Chat łączy wszystkie te funkcje w jednym miejscu, bezpośrednio w Twoich obszarach roboczych, projektach, a nawet poszczególnych zadaniach ClickUp.

Załóżmy, że kierownik zmiany dokonuje raportowania braku przekazania sprzętu podczas transferu pooperacyjnego. Zamiast wysyłać wiadomość na boku lub dodawać kolejny wątek e-mailowy, może on bezpośrednio oznaczyć kierownika magazynu w czacie zadania. Wiadomość pozostaje powiązana z konkretnym zadaniem, w którym wystąpił problem, dzięki czemu nikt nie musi później zgadywać, o co chodzi.

Możesz ręcznie przekształcić dowolną wiadomość w zadanie lub skorzystać z AI, aby wygenerować nazwę zadania, opis i linki. Na przykład, jeśli koordynator dokonał wzmianki o aktualizacji protokołu wypisu, AI może w ciągu kilku sekund utworzyć wstępnie wypełnione zadanie i połączyć je z oryginalnym wątkiem.

Udostępniaj informacje w czasie rzeczywistym dzięki SyncUps i Clips

ClickUp SyncUps umożliwia personelowi medycznemu organizowanie szybkich, ustrukturyzowanych stand-up spotkań lub codziennych narad, zapewniając wszystkim spójność w zakresie opieki nad pacjentami, zmian zmianowych i pilnych aktualizacji.

Rozmawiaj twarzą w twarz ze swoimi pracownikami w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp SyncUps

Dzięki automatycznym podsumowaniom i elementom zadań nic nie zostanie pominięte, a zespoły mogą skupić się na tym, co najważniejsze.

Jeśli chcesz udostępniać informacje asynchronicznie, zamiast wysyłać długie e-maili lub pisemne notatki, możesz nagrać krótki filmik, aby wyjaśnić instrukcje i odpowiedzieć na pilne zapytania. W tym pomaga ClickUp Clips . Umożliwia on lekarzom, pielęgniarkom i administratorom nagrywanie i udostępnianie wideoinstruktażowych, wyjaśnianie złożonych przypadków lub wizualne demonstrowanie procedur.

Uzyskaj szybkie odpowiedzi od Brain

Dzięki ClickUp Brain operacje szpitalne przebiegają szybko. Brain ma funkcję asystenta AI na żądanie, który rozumie Twoje miejsce pracy i udziela odpowiedzi w kontekście.

Otrzymuj aktualizacje projektu w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Na przykład kierownik ds. operacji klinicznych może wpisać: „Jaki jest najnowszy protokół kontroli zakażeń w projekcie NICU?”. ClickUp Brain wyświetla najnowszy dokument, zaznacza wszystkie zadania połączone z nim oczekujące i pokazuje, kto ostatnio wprowadził w nim zmiany, a wszystko to w ciągu kilku sekund.

Przyjazna wskazówka: Jeśli musisz wysłać przypomnienia o wizytach dla wielu oddziałów jednocześnie, koordynator harmonogramu może poprosić Brain MAX o wygenerowanie oddzielnych szkiców dla radiologii, kardiologii i konsultacji ogólnych. Wykorzystuje on dane z Twojego obszaru roboczego i preferencje dotyczące tonu, aby stworzyć dopracowane, dostosowane do konkretnego oddziału wiadomości, które są gotowe do wysłania. Najlepsze jest to, że możesz korzystać z funkcji Talk to Text i udzielać instrukcji lub robić notatki w biegu. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej:

Ułatw zarządzanie protokołami

Twórz i zarządzaj protokołami klinicznymi na żywo w ClickUp Dokument, aby uzyskać pełną widoczność

Przestarzałe protokoły, rozproszone pliki PDF i źle wersjonowane dokumenty Word powodują stratę cennego czasu. ClickUp Docs pomaga Twojemu zespołowi tworzyć i aktualizować dokumentację na żywo, która jest bezpośrednio połączona z zadaniami i członkami zespołu.

Na przykład, jeśli specjalista ds. zgodności z przepisami aktualizuje politykę dotyczącą transfuzji krwi, może wprowadzić zmiany w udostępnianym dokumencie, oznaczyć kierownika oddziału medycznego i koordynatora hematologii do przeglądu oraz połączony go z listą kontrolną audytu jakości — wszystko to w ramach jednej platformy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Bądź na bieżąco z dalszymi działaniami: Ustaw Ustaw przypomnienia ClickUp dotyczące badań pacjentów, terminów dokumentacji i zadań wymagających szybkiej realizacji w różnych zmianach

dodaj odpowiedni kontekst do zadań: *Dostosuj każde zadanie za pomocą pól niestandardowych ClickUp dla typu pacjenta, statusu eskalacji lub śledzenia sprzętu

Pracuj w sposób preferowany przez swój zespół: Przełączaj się między Przełączaj się między widokami ClickUp , takimi jak wykres Gantt, tablica lub tabela, aby zarządzać harmonogramami, audytami i przepływami pracy klinicznej

planuj mądrzej bez ręcznego wysiłku: *Automatycznie planuj zadania za pomocą kalendarza ClickUp w oparciu o pilność, obciążenie pracą i dostępność

zadbaj o połączenie swoich narzędzi: *zsynchronizuj ClickUp z kalendarzami, eksportami EHR, przechowywaniem plików i aplikacjami komunikacyjnymi, aby usprawnić aktualizacje

*nadrób zaległości po nieobecności: Podsumuj kluczowe aktualizacje i kluczowe decyzje natychmiast, korzystając z funkcji CatchUp/AI w aplikacji do komunikacji typu „wszystko w jednym

Wyraźnie zaznaczaj ważne aktualizacje: Publikuj ogłoszenia, zmiany w standardowych procedurach operacyjnych lub aktualizacje dotyczące całego zespołu w czacie, korzystając z funkcji Posty, aby zapewnić łatwą widoczność

Limitations ClickUp

Wdrożenie może być czasochłonne, jeśli potrzebujesz niestandardowych opcji dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja na Reddicie mówi wszystko:

ClickUp jest zdecydowanie tego wart! Poza tym, że jest to narzędzie do zarządzania projektami, ma ono wiele innych zastosowań. Moim absolutnym faworytem jest jednak widok kalendarza. Nie ma nic lepszego niż możliwość przeglądania wszystkich moich zadań i zobowiązań w jednym miejscu. Moje zadania służbowe? Sprawdzone. Spotkanie przy kawie? Sprawdzone. Urodziny mamy? Też sprawdzone! Jest jednak jedna rzecz, która bije to na głowę. ClickUp Brain. Mogę po prostu zapytać, kiedy mam czas na spotkanie lub czy członkowie mojego zespołu mogą podjąć się dodatkowej pracy, a wszystko to jest dostępne w jednym miejscu! Umysł? Oszołomiony.

ClickUp jest zdecydowanie tego wart! Poza tym, że jest to narzędzie do zarządzania projektami, ma ono wiele innych zastosowań. Moim absolutnym faworytem jest jednak widok kalendarza. Nie ma nic lepszego niż możliwość przeglądania wszystkich moich zadań i zobowiązań w jednym miejscu. Moje zadania służbowe? Sprawdzone. Spotkanie przy kawie? Sprawdzone. Urodziny mamy? Też sprawdzone! Jest jednak jedna rzecz, która bije to na głowę. ClickUp Brain. Mogę po prostu zapytać, kiedy mam czas, aby zaplanować spotkanie lub czy członkowie mojego zespołu mogą podjąć się dodatkowej pracy, a wszystko to jest dostępne w jednym miejscu! Umysł? Oszołomiony.

🎥 Obejrzyj: Martwisz się, że przeoczysz kluczowy szczegół w codziennym raporcie klinicznym? Zobacz, jak korzystać z przypomnień ClickUp

2. TigerConnect (najlepszy do bezpiecznego przesyłania wiadomości zespołowych)

za pośrednictwem TigerConnect

TigerConnect wypełnia luki we współpracy klinicznej dzięki szyfrowanej komunikacji, która płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy. Personel medyczny może udostępniać zdjęcia pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych i aktualne informacje dotyczące opieki bez obaw o naruszenie przepisów lub bezpieczeństwa.

Platforma automatycznie prowadzi śledzenie dostarczania wiadomości i potwierdzenia odczytu. Dzięki temu, gdy wysyłasz pilny komunikat o spadku ciśnienia krwi pacjenta, wiesz dokładnie, kiedy lekarz prowadzący go zobaczy.

Niestandardowe szablony wiadomości usprawniają rutynową komunikację, a automatyzacja reguł eskalacji zapewnia, że żadna ważna informacja nie zostanie pominięta.

Najlepsze funkcje TigerConnect

Zaplanuj automatyczne usuwanie wiadomości po upływie określonego czasu, chroniąc poufne dane pacjentów.

Złóż połączenie z istniejącymi systemami EHR, aby pobrać dane demograficzne pacjentów i historię ich leczenia.

Skonfiguruj cykle pracy eskalacyjne, które automatycznie przekazują pilne wiadomości do lekarzy zastępczych, gdy główni kontaktowi nie odpowiadają.

Śledź status dostarczania wiadomości w czasie rzeczywistym, aby potwierdzić koordynację opieki.

Ograniczenia TigerConnect

Limity możliwości niestandardowego dostosowania powiadomień dotyczących wiadomości pilnych i rutynowych.

Aplikacja mobilna może działać wolno w okresach wzmożonego ruchu, zwłaszcza gdy personel pielęgniarski korzysta z niej jednocześnie.

Ceny TigerConnect

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TigerConnect

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

Co o TigerConnect mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Ktoś na G2 udostępnia swoją opinię:

Platforma TigerConnect okazała się niezawodnym źródłem informacji, umożliwiającym dwustronną komunikację z osobami indywidualnymi i grupami... Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, jest fakt, że tak wiele naszych procesów (w tym różne zespoły dyżurujące w szpitalu) zostało przeniesionych na tę platformę, że gdyby z jakiegoś powodu przestała działać, mielibyśmy poważne utrudnienia, ponieważ nie ma łatwego sposobu na ustawienie kopii zapasowej.

Platforma TigerConnect okazała się niezawodnym źródłem informacji, umożliwiającym dwustronną komunikację z osobami indywidualnymi i grupami... Jedyną wadą, jaką mogę wymyślić, jest fakt, że tak wiele naszych procesów (w tym różne zespoły dyżurujące w szpitalu) zostało przeniesionych na tę platformę, że gdyby z jakiegoś powodu przestała działać, mielibyśmy poważne utrudnienia, ponieważ nie ma łatwego sposobu na ustawienie kopii zapasowej.

3. PerfectServe (najlepsze rozwiązanie do planowania dyżurów lekarzy)

za pośrednictwem PerfectServe

Czy kiedykolwiek próbowałeś skontaktować się z dyżurnym kardiologiem o 2 w nocy? Tak, to frustrujące. PerfectServe ułatwia życie, dzięki śledzeniu harmonogramów, specjalizacji i preferowanych metod kontaktu wszystkich lekarzy w scentralizowanym systemie.

W sytuacjach awaryjnych platforma komunikacji klinicznej automatycznie postępuje zgodnie z ustaloną przez Ciebie strukturą połączeń. Uczy się nawet na podstawie wzorców odpowiedzi. Jeśli więc dyżurujący onkolog nie odpowiada na pager, ale odpowiada na teksty, platforma dostosowuje się odpowiednio.

Najlepsze funkcje PerfectServe

Generuj automatyzację połączeń, która postępuje przez lekarzy zastępczych, gdy główni kontaktowi są niedostępni lub nie odpowiadają.

Twórz szczegółowe analizy dotyczące czasu reakcji lekarzy i wzorców komunikacji, aby zidentyfikować wąskie gardła w sytuacjach wymagających pilnej pomocy medycznej.

Stwórz niestandardowe harmonogramy świąteczne i wnioski o urlop, które automatycznie dostosowują rotacje dyżurów.

Ograniczenia PerfectServe

Wstępne ustawienia wymagają wprowadzenia dużej ilości danych i konfiguracji, co może zająć nawet kilka tygodni, aby były zakończone prawidłowo.

Funkcja mobilna jest podstawowa, co stanowi limit dla lekarzy, którzy pracują głównie na tabletach lub smartfonach.

Ceny PerfectServe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PerfectServe

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Słowo „szpital” pochodzi od łacińskiego słowa hospes, które oznacza zarówno „gość”, jak i „gospodarz”. Pierwotnie szpitale były miejscami gościnności, oferującymi schronienie i opiekę nie tylko chorym, ale także podróżnym.

4. Emitrr (najlepszy do usprawnienia opieki nad pacjentami i przepływu pracy)

za pośrednictwem Emitrr

Pacjenci zapominają o wizytach, ignorują zalecenia dotyczące wypisu ze szpitala i nie przyjmują leków zgodnie z zaleceniami. Emitrr odpowiada na te powszechne wyzwania związane z opieką zdrowotną poprzez ustrukturyzowane kampanie komunikacyjne, które przynoszą wymierne, kluczowe wyniki.

Pomyśl o tym jak o marketingu e-mailowym, ale w odniesieniu do opieki nad pacjentami. Na podstawie wyzwalaczy można ustawić automatyzację sekwencji przypomnień o wizytach, ankiet po wizytach i kontroli przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków.

Oprogramowanie zgodne z HIPAA stosuje śledzenie, które wiadomości pacjenci otwierają i na które odpowiadają, dając Ci wgląd w to, kto może potrzebować dodatkowej uwagi. Dodatkowo zarządza różnymi preferencjami komunikacyjnymi, w tym tekstami i połączeniami.

Najlepsze funkcje Emitrr

Wdrażaj automatyczne sekwencje przypomnień za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail i wiadomości głosowych, aby ograniczyć

Zbieraj dane dotyczące satysfakcji pacjentów za pomocą dostosowywalnych ankiet, które są bezpośrednio zintegrowane z inicjatywami poprawy jakości

Monitoruj wskaźniki zaangażowania pacjentów, w tym wskaźniki otwarć wiadomości, czasy odpowiedzi i preferencje komunikacyjne za pomocą pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Emitrr

Możliwości integracji są limitowane w przypadku mniejszych systemów EHR i niszowego oprogramowania do zarządzania praktyką

Funkcje portalu pacjenta są mało rozbudowane, co ogranicza możliwości organizacji opieki zdrowotnej o złożonych wymaganiach dotyczących cyklu pracy

Ceny Emitrr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Emitrr

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 140 recenzji)

Co o Emitrr mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja na Capterra brzmi:

Przez wiele miesięcy szukałem systemu komunikacyjnego do masowego wysyłania wiadomości i e-maili, który byłby zgodny z HIPAA i który mógłbym wykorzystywać do komunikacji z pacjentami, klientami, przyjaciółmi, znajomymi itp. Emitrr był pierwszym systemem, który uznałem za „rozsądny cenowo” zarówno dla małej praktyki psychoterapeutycznej, jak i do użytku osobistego... Mam nadzieję, że opracują oni szkolenie wideo dotyczące bardziej zaawansowanego wykorzystania systemu, które będę mógł włączyć do mojej praktyki i planów marketingowych.

Przez wiele miesięcy szukałem systemu komunikacyjnego do masowego wysyłania wiadomości i e-maili, który byłby zgodny z HIPAA i który mógłbym wykorzystywać do komunikacji z pacjentami, klientami, przyjaciółmi, znajomymi itp. Emitrr był pierwszym systemem, który uznałem za „rozsądny cenowo” zarówno dla małej praktyki psychoterapeutycznej, jak i do użytku osobistego... Mam nadzieję, że opracują oni szkolenie wideo dotyczące bardziej zaawansowanego wykorzystania systemu, które będę mógł włączyć do mojej praktyki i planów marketingowych.

5. Symplr (najlepszy do integracji zarządzania zgodnością)

za pośrednictwem Symplr

Symplr wbudowuje monitorowanie zgodności bezpośrednio w cykle pracy komunikacyjne, zapewniając śledzenie każdej wiadomości, alertu i rozmowy. Automatycznie sygnalizuje potencjalne naruszenia zasad i tworzy ścieżki audytu, umożliwiając zespołom ds. zarządzania ryzykiem identyfikację problemów, zanim się one nasilą.

To oprogramowanie do zarządzania zgodnością jest szczególnie cenne dla organizacji, które borykają się z wymogami dotyczącymi dokumentacji. Rejestruje ono dane komunikacyjne, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte podczas intensywnych zmian.

Najlepsze funkcje Symplr

Ustal wielopoziomowe procesy zatwierdzania wrażliwych komunikatów, które przed wysłaniem wymagają przeglądu przez przełożonego

Twórz dokumentację audytową z zapisami wszystkich działań komunikacyjnych opatrzonymi datą i godziną

Wdrażaj alerty o ryzyku automatyzacji, gdy wzorce komunikacyjne sugerują potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów

Uzyskaj dostęp do wstępnie skonfigurowanych szablonów zgodności, zaprojektowanych specjalnie z myślą o standardach Joint Commission i wymaganiach CMS

Ograniczenia Symplr

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla personelu klinicznego, który chce po prostu wysyłać proste wiadomości

Aby zapewnić prawidłową integrację z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej, często konieczne jest skorzystanie z profesjonalnych usług

Ceny Symplr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Symplr

G2: 4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 115 recenzji)

Co mówią o Symplr użytkownicy w prawdziwym życiu?

Na podstawie recenzji Capterra:

Produkt jest łatwy w użyciu, gdy już się go opanuje. Proces integracji trwał miesiąc, ponieważ wymagał intensywnego szkolenia z zakresu obsługi systemu. Na początku trudny, ale łatwy, gdy już się go zrozumie.

Produkt jest łatwy w użyciu, gdy już się go opanuje. Proces integracji trwał miesiąc, ponieważ konieczne było przeprowadzenie intensywnego szkolenia dotyczącego systemu. Na początku było to trudne, ale gdy już się to zrozumiało, stało się łatwe.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwszy szpital w Ameryce, Pennsylvania Hospital, został założony w 1751 roku przez Benjamina Franklina i dr Thomasa Bonda w celu bezpłatnego leczenia osób ubogich. Był on również pionierem w dziedzinie opieki psychiatrycznej, a później stał się częścią systemu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Pensylwanii.

6. OnPage (najlepsze rozwiązanie do zarządzania alertami krytycznymi)

za pośrednictwem OnPage

Kiedy ktoś ma zawał serca, potrzebujesz alertów, które przyciągną uwagę. OnPage specjalizuje się w uporczywych powiadomieniach, które brzęczą, dopóki ktoś ich nie potwierdzi.

Nie martw się jednak – oprogramowanie do komunikacji klinicznej rozróżnia rutynowe wiadomości od prawdziwych sytuacji awaryjnych, wykorzystując różne dźwięki alertów i schematy eskalacji.

Jeśli główny onkolog nie zareaguje na krytyczny wynik badań laboratoryjnych w ciągu dziesięciu minut, system automatycznie powiadamia lekarza zastępczego. System integruje się również z urządzeniami do monitorowania pacjentów, wyzwalając natychmiastowe alerty do odpowiedniego zespołu opieki w przypadku wykrycia nieprawidłowych parametrów życiowych.

Najlepsze funkcje OnPage

Ustal automatyzację łańcuchów eskalacji, która powiadamia osoby kontaktowe drugiego i trzeciego stopnia, gdy główni odbiorcy nie odpowiedzą w określonym czasie

Zintegruj je bezpośrednio z systemami monitorowania pacjentów i urządzeniami medycznymi, aby uruchamiać wyzwalacze alertów w przypadku przekroczenia krytycznych progów

Przeanalizuj szczegółowe wskaźniki czasu reakcji i wzorce potwierdzania, aby zidentyfikować luki w komunikacji w miejscu pracy

Dostosuj niestandardowe poziomy priorytetów alertów za pomocą różnych dźwięków powiadomień, wzorów wibracji i wskaźników wizualnych dla różnych rodzajów sytuacji awaryjnych

Ograniczenia OnPage

Zmęczenie alertami staje się prawdziwym problemem, gdy zbyt wiele niepilnych wiadomości jest klasyfikowanych jako krytyczne

Opcje niestandardowego dostosowywania dźwięków są nieco limitowane dla różnych kategorii alertów

Ceny OnPage

OnPage: 13,99 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Silver: 22,99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise Gold: 28,99 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje OnPage

G2: 4,3/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 65 recenzji)

Co mówią o OnPage użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

Jestem pielęgniarką praktykującą i dyrektorem medycznym kliniki medycyny estetycznej i muszę być dostępna przez całą dobę na wypadek nagłych sytuacji. Bardzo podoba mi się to, że mogę podać moim klientom i pracownikom oddzielny numer kontaktowy, a nie mój prywatny numer telefonu. Podoba mi się również to, że aplikacja omija moją funkcję „Nie przeszkadzać”, więc dopóki mój telefon jest włączony, jestem dostępna!… Chciałabym móc zmienić dźwięk powiadomienia o otrzymaniu wiadomości – być może jest na to jakiś sposób, ale jeszcze go nie znalazłam.

Jestem pielęgniarką praktykującą i dyrektorem medycznym kliniki medycyny estetycznej i muszę być dostępna przez całą dobę na wypadek nagłych sytuacji. Bardzo podoba mi się to, że mogę podać moim klientom i pracownikom oddzielny numer kontaktowy, a nie mój prywatny numer telefonu. Podoba mi się również to, że aplikacja omija moją funkcję „Nie przeszkadzać”, więc dopóki mój telefon jest włączony, jestem dostępna!… Chciałabym móc zmienić dźwięk powiadomienia o otrzymaniu wiadomości – być może jest na to jakiś sposób, ale jeszcze go nie znalazłam.

7. Rocket. Chat (najlepszy do niestandardowego dostosowywania oprogramowania open source)

za pośrednictwem Rocket.Chat

Dzięki Rocket. Chat możesz dostosować platformę do potrzeb swojej organizacji. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, Twój zespół IT ma dostęp do zakończonej bazy kodu niestandardowego, co ułatwia dostosowywanie i audyty bezpieczeństwa.

Ta elastyczność przydaje się, gdy trzeba zintegrować się z zastrzeżonymi systemami szpitalnymi lub stworzyć cykle pracy, których platformy komercyjne nie zapewniają wsparcia.

Wszystko można hostować na własnych serwerach, co zapewnia zakończoną kontrolę nad wrażliwymi danymi pacjentów. Oprogramowanie do komunikacji klinicznej można skalować od małych klinik do ogromnych sieci szpitalnych bez ponoszenia kosztów licencji na użytkownika, które pochłaniają budżet.

Najlepsze funkcje Rocket. Chat

Twórz nieograniczoną liczbę kanałów i grup użytkowników bez ponoszenia stałych opłat licencyjnych i ograniczeń dotyczących użytkowników

Opracuj niestandardowe integracje API z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej, korzystając z dokumentacji dla programistów i zasobów wsparcia technicznego

Przeprowadzaj dokładne audyty bezpieczeństwa, korzystając z pełnego dostępu do kodu źródłowego, aby zapewnić zgodność z przepisami

Ograniczenia Rocket. Chat

Wymagania dotyczące wiedzy technicznej są znaczne w przypadku początkowych ustawień, bieżącej konserwacji i niestandardowych projektów rozwojowych

Funkcje specyficzne dla opieki zdrowotnej wymagają niestandardowego rozwoju, a nie są dostępne od razu po uruchomieniu

Ceny Rocket. Chat

Free

Pro: 4 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Rocket. Chat – oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 155 recenzji)

Co mówią o Rocket. Chat prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 znotatkowano:

Wykorzystanie wątków do komunikacji oraz możliwość tworzenia dyskusji, dzięki czemu osoby zainteresowane danym tematem mogą szybko i łatwo wziąć w nich udział, znacznie ułatwia komunikację. […] Od czasu do czasu usługa nie przekazuje powiadomień, często zdarza się również, że jest offline, co w niektórych przypadkach utrudnia pracę. Uważam, że globalna wyszukiwarka, choć interesująca, również mogłaby zostać ulepszona, tak aby dopasowywała frazy i wyświetlała całe rozmowy.

Wykorzystanie wątków do komunikacji oraz możliwość tworzenia dyskusji, dzięki czemu osoby zainteresowane danym tematem mogą szybko i łatwo wziąć w nich udział, znacznie ułatwia komunikację. […] Od czasu do czasu usługa nie przekazuje powiadomień, często zdarza się również, że jest offline, co w niektórych przypadkach utrudnia pracę. Uważam, że globalna wyszukiwarka, choć interesująca, również mogłaby zostać ulepszona, tak aby dopasowywała frazy i wyświetlała całe rozmowy.

🧠 Ciekawostka: W XIV wieku bracia aleksjańscy w Niemczech opiekowali się ofiarami czarnej śmierci. Są oni uważani za jednych z pierwszych ratowników w historii.

8. Klara (najlepsza do wysyłania wiadomości tekstowych między pacjentami a dostawcami usług medycznych)

za pośrednictwem Klara

Pacjenci chcą wysyłać teksty do swoich lekarzy w taki sam sposób, jak do wszystkich innych osób, używając zwykłych numerów telefonów i aplikacji do wysyłania wiadomości. Klara umożliwia to przy zachowaniu zgodności z HIPAA.

Pacjenci mogą po prostu wysłać tekst na numer Twojej praktyki, a ich wiadomości zostaną automatycznie przekierowane do odpowiedniego członka zespołu opieki. Platforma rozpoznaje typy wiadomości i potrafi odróżnić prośby o wizytę od pilnych spraw medycznych.

Wszystkie rozmowy są automatycznie dokumentowane w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), co eliminuje konieczność ręcznego wklejania ważnych informacji dotyczących pacjentów i dostawców usług medycznych do dokumentacji medycznej.

Najlepsze funkcje Klary

Zintegruj historię rozmów tekstowych z dokumentacją medyczną pacjenta w systemie EHR, aby zachować dokumentację komunikacji

Wdrażaj automatyczne przypomnienia o wizytach i sekwencje wiadomości kontrolnych, które są wyzwalane w zależności od rodzaju wizyty i planu opieki nad pacjentem

Uzyskaj dostęp do zakończonego kontekstu pacjenta i historii rozmów podczas każdej interakcji tekstowej, aby zapewnić spersonalizowane, świadome odpowiedzi

Ograniczenia Klary

Złożoność wiadomości ma limit, co sprawia, że nie nadają się one do szczegółowych dyskusji medycznych

Ilość wiadomości może przytłaczać małe placówki, które nie ustalają jasnych granic dotyczących dostępności komunikacji tekstowej

Ceny Klary

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Klary

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 210 recenzji)

Co o Klara mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia na G2 brzmi:

Klara naprawdę poprawiła nasze obciążenie komunikowania się z pacjentami. Znacznie zmniejszyła liczbę naszych połączeń wychodzących. Wykorzystujemy ją również do samodzielnego planowania rutynowych badań wzroku u naszych optometrystów... Klara musi zostać dodana do białej listy Mod Med. Ponadto, gdy pacjent odwołuje wizytę lub prosi o zmianę terminu, jest on usuwany z harmonogramu – co jest świetnym rozwiązaniem. Jeśli jednak pacjent przed wizytą zmieni zdanie i potwierdzi termin, zostanie on ponownie wpisany do harmonogramu. Czasami powoduje to podwójną rezerwację, ponieważ termin ten mógł już zostać zajęty.

Klara naprawdę poprawiła nasze obciążenie komunikowania się z pacjentami. Znacznie zmniejszyła liczbę naszych połączeń wychodzących. Wykorzystujemy ją również do samodzielnego planowania rutynowych badań wzroku u naszych optometrystów... Klara musi zostać dodana do białej listy Mod Med. Ponadto, gdy pacjent odwołuje wizytę lub prosi o zmianę terminu, jest on usuwany z harmonogramu – co jest świetnym rozwiązaniem. Jeśli jednak pacjent przed wizytą zmieni zdanie i potwierdzi termin, zostanie on ponownie wpisany do harmonogramu. Czasami powoduje to podwójną rezerwację, ponieważ termin ten mógł już zostać zajęty.

9. Spok (najlepszy do modernizacji starszych wersji systemów)

za pośrednictwem Spok

Większość placówek opieki zdrowotnej nadal korzysta z systemów przywoływania, które działają niezawodnie od lat. Zamiast widoku tego jako problemu do rozwiązania, firma Spok traktuje to jako atut, na którym można się oprzeć.

Platforma działa zasadniczo jako tłumacz między istniejącymi sieciami pagerów a nowoczesnymi, bezpiecznymi funkcjami przesyłania wiadomości. Oznacza to, że personel kliniczny może nadal korzystać ze znanych mu już cykli pracy z pagerami, ale teraz ma do dyspozycji cenne dodatki, takie jak wątek wiadomości i potwierdzenia dostarczenia.

Najlepsze funkcje Spok

Przekazuj wiadomości za pośrednictwem preferowanych kanałów komunikacyjnych w oparciu o status dostępności odbiorcy i indywidualne preferencje

Monitoruj analizy komunikacyjne, w tym czasy odpowiedzi, oceny dostarczania wiadomości i skuteczność kanałów komunikacyjnych w różnych działach

Zintegruj je z systemami przywoływania pielęgniarek i sprzętem do monitorowania klinicznego, aby były funkcją wyzwalacza odpowiednich alertów w oparciu o zmiany statusu pacjenta

Zarządzaj złożonymi preferencjami komunikacyjnymi dla różnych rola personelu, działów i harmonogramów zmian z poziomu scentralizowanych paneli administracyjnych

Ograniczenia Spok

Złożoność konfiguracji wymaga znacznych nakładów szkoleniowych dla personelu administracyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie systemem

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania dźwięków alertów i preferencji dotyczących powiadomień

Ceny Spok

Free

Profesjonalna: 19,90 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Spok

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... W 1992 r. elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) była stosowana głównie w ośrodkach akademickich i systemach hybrydowych. Jednak do 2015 r. jej zastosowanie rozszerzyło się na domy opieki, hospicja, a nawet zakłady karne.

10. Vocera (Stryker) (Najlepsza do komunikacji głosowej bez użycia rąk)

za pośrednictwem Stryker

Myte ręce, sterylne środowisko i czynności związane z opieką nad pacjentem nie współgrają dobrze z urządzeniami z ekranem dotykowym. Vocera rozwiązuje ten problem dzięki komunikacji aktywowanej głosem, umożliwiając personelowi klinicznemu komunikowanie się bez dotykania czegokolwiek.

Personel może wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i otrzymywać powiadomienia za pomocą prostych komend głosowych, takich jak „Zadzwoń do dr Martineza”. System rozpoznaje naturalne wzorce mowy i zapewnia użytkownikom połączenie z odpowiednimi osobami na podstawie roli i aktualnej dostępności.

Ponadto te lekkie urządzenia do noszenia nie zakłócają procedur klinicznych ani protokołów kontroli zakażeń.

Najlepsze funkcje Vocera

Automatycznie łącz się z odpowiednimi członkami zespołu dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu głosu, które rozumie role, działy i aktualny status dostępności

Uzyskaj dostęp do informacji o pacjentach i aktualizacji systemu w czasie rzeczywistym dzięki zapytaniom aktywowanym głosowo, które integrują się z istniejącymi systemami informacyjnymi szpitali

Zintegruj funkcje komunikacji głosowej z istniejącymi systemami przywoływania pielęgniarek i sprzętem do monitorowania pacjentów

Ograniczenia Vocera

Żywotność baterii w urządzeniach do noszenia wymaga częstych cykli ładowania, co może zakłócać pracę podczas długich zmian

Problemy z łącznością bezprzewodową w niektórych obszarach szpitala mogą limitować funkcję i zmniejszać niezawodność komunikacji

Ceny Vocera

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Vocera

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Joseph Lister jest znany jako ojciec współczesnej chirurgii dzięki pionierskim technikom antyseptycznym, które wprowadził w latach 60. XIX wieku. Przed jego pracami operacje chirurgiczne często kończyły się śmiercią z powodu infekcji; narzędzia nie były sterylizowane, a szpitale rozważały całkowity zakaz wykonywania operacji. Zainspirowany pracami Louisa Pasteura nad zarazkami, Lister zaczął używać kwasu karbolowego do czyszczenia ran i narzędzi.

Zsynchronizuj pracę zespołów medycznych dzięki ClickUp

Działania kliniczne nie ulegają zakłóceniu, ponieważ informacje są rozproszone w zbyt wielu miejscach.

Platforma komunikacji klinicznej ClickUp rozwiązuje ten problem.

Na jednej platformie możesz śledzić zadania związane z pacjentami, rozmawiać na czacie w czasie rzeczywistym, dokumentować protokoły i automatyzować działania następcze. Jest to bezpieczne, elastyczne rozwiązanie, stworzone z myślą o wspieraniu komunikacji zespołów opieki zdrowotnej między oddziałami i zmianami.

Jeśli Twój zespół poświęca więcej czasu na koordynację pracy niż na jej wykonywanie, ClickUp może pomóc Ci to zmienić. Zarejestruj się za darmo już dziś! ✅