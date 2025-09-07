Free szablony schematów organizacyjnych Lucidchart do wizualizacji struktury zespołu

Czy panikujesz przy aktualizacji schematu organizacyjnego za każdym razem, gdy następuje zmiana w strukturze zespołu?

Wiesz, że widoczność ma znaczenie, ale przeszukiwanie starych dokumentów jak cyfrowy archeolog nie jest najlepszym sposobem na zapewnienie wszystkim jednakowego poziomu wiedzy.

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest tworzenie bogatych wizualnie wykresów dostępnych dla wszystkich.

Korzystając z szablonu schematu organizacyjnego Lucidchart, możesz szybko tworzyć, aktualizować i udostępniać wizualne schematy organizacyjne, które odzwierciedlają aktualną strukturę.

W tym artykule pomożemy Ci znaleźć idealny szablon Lucidchart, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Jeśli chcesz połączyć swoje schematy organizacyjne bezpośrednio z zadaniami, Teams i cyklami pracy, pokażemy Ci również, jak ClickUp może pomóc Ci zaoszczędzić czas.

Czym są szablony schematów organizacyjnych LucidChart?

Szablony schematów organizacyjnych Lucidchart to gotowe układy wizualne zaprojektowane, aby pomóc Ci szybko tworzyć schematy organizacyjne. Szablony te pozwalają na mapowanie struktur zespołów poprzez automatyczne generowanie schematów pokazujących role, struktury raportowania służbowej i działy.

Możesz dostosować je za pomocą zdjęć, informacji kontaktowych i opisów ról, dzięki czemu idealnie nadają się dla zespołów HR, menedżerów i kierowników projektów, którzy potrzebują przejrzystych, profesjonalnych schematów organizacyjnych bez konieczności tworzenia ich od podstaw.

Tworzenie schematów organizacyjnych w LucidChart jest szczególnie przydatne dla bardziej inteligentnych i szybszych Enterprise lub Teams zarządzających częstymi zmianami kadrowymi i raportowaniem służbowym.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 75% zespołów międzyfunkcyjnych nie osiąga kluczowych spotkań, takich jak budżet, oś czasu i oczekiwania klientów, z powodu niejasnego zarządzania, nieprecyzyjnych celów i braku odpowiedzialności.

Co sprawia, że szablon schematu organizacyjnego Lucidchart jest dobry?

W pełni konfigurowalny szablon schematu organizacyjnego Lucidchart może pomóc w wyjaśnieniu obowiązków i zmniejszeniu niejasności dotyczących podziału zadań. Umożliwia on tworzenie podstawowych schematów organizacyjnych, importowanie danych oraz korzystanie z redaktora schematów organizacyjnych w razie potrzeby.

Oto, na co należy zwrócić uwagę:

*edytowalne bloki role: dodawaj, usuwaj lub przenoś członków Teams w strukturze organizacyjnej bez konieczności rozpoczynania od nowa

Wbudowane formatowanie hierarchii: automatyczne wyrównywanie linii raportowania i działów podczas tworzenia lub aktualizowania źródła danych

opcje dostosowywania: *Dodaj tytuły, zdjęcia, etykiety działów lub pola niestandardowe dotyczące pracowników w oparciu o sposób działania członków zespołu

Funkcje współpracy: Upewnij się, że możesz komentować, przyznawać etykiety lub udostępniać wersje na żywo interesariuszom i poprawiać komunikację

opcje eksportowania i osadzania:* Importuj dane schematu organizacyjnego do prezentacji dla nowych pracowników, dokumentów dotyczących planowania wydajności lub rozpoczęcia projektów bez żadnych problemów

Free szablony schematów organizacyjnych Lucidchart

Dokument LucidChart wykorzystuje elastyczną bibliotekę kształtów schematów organizacyjnych, co ułatwia przeciąganie i upuszczanie oraz niestandardowe dostosowywanie role, struktur raportowania służbowej i danych dotyczących wydajności.

Możesz stworzyć mapę informacji o pracownikach, planować strukturę hierarchiczną lub wyjaśniać system operacyjny swojej organizacji. Szablony te zarządzają danymi i pomagają zespołowi pracować mądrzej, dając mu przewagę. Zapoznaj się z nimi tutaj:

1. Szablon schematu organizacyjnego

za pośrednictwem LucidChart

Szablon schematu organizacyjnego Lucidchart pomaga wizualnie przedstawić strukturę organizacji i edytować ją w razie potrzeby. Można go użyć do stworzenia schematu organizacyjnego, który pokazuje związki raportowania i pozwala szybko aktualizować strukturę.

Użyj tego szablonu, aby:

Wyjaśnij, kto raportuje komu, i pomóż zmniejszyć zamieszanie podczas wdrażania nowych pracowników lub realizacji projektów międzyzespołowych

Umieść schemat organizacyjny w materiałach planowych, katalogach pracowników lub dokumentach dotyczących wdrażania nowych pracowników

Planuj podczas reorganizacji lub zmian w działach, modelując potencjalne struktury

🔑 Idealne dla: kierowników działów kadr i kierowników działów, którzy muszą utrzymywać i komunikować jasne, dostępne struktury organizacyjne.

2. Szablon schematu organizacyjnego działu sprzedaży

za pośrednictwem LucidChart

Szablon schematu organizacyjnego sprzedaży Lucidchart pozwala stworzyć dedykowany schemat organizacyjny dostosowany do potrzeb działu sprzedaży.

Załóżmy na przykład, że właśnie zreorganizowałeś strukturę działu sprzedaży, ale nikt nie ma jasności co do nowych kierowników zespołów lub własności klientów. Ten szablon pozwala wizualizować role zespołów, linie wydajności i terytoria.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Przedstaw strukturę SDR, AE i hierarchię kierowniczą w ramach matrycy struktury organizacyjnej przychodów

Wyjaśnij strukturę zespołu sprzedaży zespołom międzyfunkcyjnym i wykorzystaj te informacje podczas wdrażania nowych pracowników lub opracowywania strategii GTM

Zapewnij wsparcie wdrażania nowych pracowników, pomagając im zrozumieć członków zespołu i ich role oraz sposób eskalowania pytań

🔑 Idealne dla: kierowników sprzedaży i Teams wsparcia, którzy potrzebują mapy swojej organizacji sprzedaży w czasie rzeczywistym do planowania i zapewnienia widoczności.

3. Schemat organizacyjny planowania powodzenia

za pośrednictwem LucidChart

Załóżmy, że wiceprezes ds. operacyjnych ogłasza przejście na emeryturę, a Ty właśnie zdałeś sobie sprawę, że nie ma nikogo, kto mógłby go zastąpić. W takich sytuacjach przydatny jest schemat organizacyjny planowania sukcesji LucidChart, który pozwala na widok członków w ich obecnych rolach oraz następców.

Oferuje również wsparcie długoterminowego planowania ciągłości działania i identyfikuje braki kadrowe, zanim staną się one sytuacją kryzysową.

Wykorzystaj ten szablon, aby:

Podkreślaj role o priorytecie i identyfikuj wewnętrzne talenty gotowe do promocji

Współpracuj z kierownikami działów, aby przeglądać i aktualizować plan gotowości w czasie rzeczywistym

Zmniejsz ryzyko podczas zmian, planując ścieżki rozwoju przywództwa i dokumentując opcje awaryjne

🔑 Idealne dla: kierowników działów kadr i liderów biznesowych opracowujących plany ciągłości przywództwa w całej organizacji.

🧠 Ciekawostka: 70% zaangażowania zespołu w obszarze roboczym zależy od zaangażowania jego kierownika.

4. Szablon schematu organizacyjnego HR

za pośrednictwem LucidChart

Szablon schematu organizacyjnego działu kadr Lucidchart zapewnia przejrzysty przegląd działu kadr i pełnionych w nim ról. Pomaga Teams zrozumieć, gdzie szukać pomocy w panelu kontekstowym, zwiększając widoczność wewnętrzną i wspierając przejrzystość.

Dostosuj ten niestandardowy szablon, aby:

Podkreśl role działu kadr i ich obowiązki w zakresie rekrutacji, zgodności z przepisami, szkoleń i rozwoju oraz świadczeń pracowniczych

Aktualizuj informacje o członkach zespołu lub dane kontaktowe w czasie rzeczywistym, gdy zmieniają się lub rozszerzają się role

Umieść go w materiałach szkoleniowych lub na stronach intranetu jako samoobsługowe źródło informacji

Stwórz regulamin zespołu , który określa również cele i obowiązki

🔑 Idealne dla: działów HR, które chcą poprawić przejrzystość wsparcia wewnętrznego i zmniejszyć niepewność pracowników co do tego, gdzie się udać.

5. Szablon schematu organizacyjnego do analizy luk kompetencyjnych

za pośrednictwem LucidChart

Szablon schematu organizacyjnego Lucidchart do analizy luk w umiejętnościach pomaga zwizualizować aktualny zestaw umiejętności w zespole, dzięki czemu można dopasować odpowiednich ludzi do projektów i odpowiednio planować szkolenia lub zatrudnienie. Oznacza to koniec niewiadomych przy przydzielaniu projektów zespołowi!

Ten szablon może Ci pomóc:

Dodawaj adnotacje do kart pracowników za pomocą oznaczonych kolorami wskaźników umiejętności, aby szybko porównać pracowników

Grupuj członków zespołu według umiejętności lub specjalizacji, korzystając z niestandardowego widoku grupowego

Podkreśl luki o wysokim priorytecie, które wymagają natychmiastowego rozwoju lub rekrutacji

🔑 Idealne dla: kierowników Teams i partnerów biznesowych HR zarządzających alokacją talentów i rozwojem umiejętności w różnych działach.

6. Szablon graficznego organizera opisującego koło

za pośrednictwem LucidChart

Szablon graficzny Lucidchart Describing Wheel Graphic Organizer Template wizualnie układa główny temat w środku, a atrybuty opisowe rozchodzą się na zewnątrz w segmentach z etykietami, co pozwala na uporządkowane burze mózgów i rozwijanie pomysłów.

Na przykład, jeśli rozpoczynasz warsztaty zespołowe dotyczące wartości firmy i chcesz, aby uczestnicy omówili abstrakcyjne pojęcia, takie jak „uczciwość” lub „innowacyjność”, ten szablon pomoże Ci zorganizować dyskusję.

Użyj tego szablonu, aby:

Daj odpowiedź na dyskusję i krytyczne myślenie podczas warsztatów lub sesji szkoleń

Twórz wspólnie z kolegami z zespołu lub uczniami, wypełniając koło w sposób wspólny

Podziel główny temat na kategorie opisowe, aby ułatwić zrozumienie

🔑 Idealne dla: osób zajmujących się zasobami ludzkimi, kierowników Teams i nauczycieli, którzy potrzebują narzędzia wizualnego do eksploracji koncepcji i wspólnego myślenia.

👀 Czy wiesz, że... 40% pracowników umysłowych wskazuje złożoną strukturę organizacyjną jako przyczynę nieefektywności?

7. Szablon struktury organizacyjnej SaaS

za pośrednictwem LucidChart

Szablon Lucidchart SaaS Org Framework pomaga zrestrukturyzować organizację poprzez połączenie Teams sprzedaży, marketingu i obsługi powodzenia w wyspecjalizowane, generujące przychody podzespoły.

Każda grupa działa jako wielofunkcyjna jednostka dostosowana do konkretnej sceny ścieżki klienta, poprawiając współpracę, odpowiedzialność i ogólną wydajność. Poprawia również wzrost dzięki powtarzalnemu, modułowemu projektowi zespołu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wizualizuj role SDR, AE i CSM jako modułowe jednostki przychodowe w lejku sprzedażowym

Zmniejsz napięcia między działami, jasno określając własność i punkty przekazywania zadań

Przedstaw model kierownictwu i Teams wsparcia, aby dostosować strukturę do celów GTM

🔑 Idealne dla: kierownictwa SaaS i liderów ds. przychodów tworzących skalowalne struktury zespołów GTM oparte na podach.

8. Szablon schematu organizacyjnego oparty na danych

za pośrednictwem LucidChart

Masz schemat organizacyjny, ale nie wiesz, które Teams osiągają słabe wyniki, mają nadmierną liczbę pracowników lub są narażone na wypalenie zawodowe. Szablon schematu organizacyjnego oparty na danych Lucidchart pozwala na dodanie danych dotyczących personelu do schematu organizacyjnego, dzięki czemu możesz podejmować strategiczne decyzje dotyczące struktury, zatrudnienia i inwestycji.

Użyj tego szablonu, aby:

Dodaj dane dotyczące wynagrodzenia, wyników lub stażu pracy do role pracowników za pomocą pól niestandardowych

Wizualizuj niedostatecznie zasobne Teams lub nakładające się obowiązki w czasie rzeczywistym

Podejmuj działania podczas kwartalnych przeglądów, restrukturyzacji lub sesji planowania zatrudnienia

🔑 Idealne dla: kierowników działów kadr i kadry kierowniczej podejmujących strategiczne decyzje organizacyjne w oparciu o dane dotyczące pracowników.

Alternatywne szablony schematów organizacyjnych Lucidchart

Szukasz schematów organizacyjnych, które oferują więcej niż tylko wizualizację struktury?

clickUp , aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, oferuje alternatywne szablony, które łączą schemat organizacyjny bezpośrednio z cyklem pracy, obowiązkami i realizacją projektów, eliminując potrzebę przełączania się między kontekstami.

Dlaczego ma to znaczenie do zrobienia? ponieważ 61% czasu pracowników poświęca się na aktualizowanie, wyszukiwanie i zarządzanie informacjami w rozproszonych systemach. Jest to przykład rozproszenia kontekstu, gdzie poszukiwanie informacji w różnych narzędziach, kanałach i platformach obniża wydajność. * Dzięki ClickUp zawsze masz pełny kontekst każdego zadania, celu i projektu. Gdy schemat organizacyjny znajduje się w tej samej przestrzeni co informacje o firmie, kanały komunikacji Teams i zadania do wykonania, zmniejsza się fragmentacja. Zapewnia to zespołom przejrzystość i odpowiedzialność, a Tobie daje czas na skupienie się na tym, co napędza rozwój Business.

Oto szablony ClickUp, z których możesz skorzystać:

1. Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Pobierz szablon Free Zidentyfikuj luki w strukturze swojego zespołu dzięki szablonowi schematu organizacyjnego ClickUp

Załóżmy, że podczas spotkania kierownictwa ktoś zapyta Cię: „Komu ta osoba obecnie podlega?”, a Ty nie masz jasnej odpowiedzi. Szablon schematu organizacyjnego ClickUp pomaga utrzymać aktualną wizualną mapę hierarchii Twojej firmy, dzięki czemu możesz śmiało udzielić odpowiedzi.

Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć linie raportowania, struktury zespołów i ostatnie zmiany — koniec z domysłami. Ponadto w przypadku zmiany role lub zatrudnienia nowych pracowników aktualizacja schematu jest prosta, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco i otrzymują informacje w czasie rzeczywistym.

Użyj tego szablonu, aby:

Mapa linie raportowania za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby uzyskać widoczność w strukturze zespołu w czasie rzeczywistym

Osadzaj wykresy w dokumentach ClickUp lub zadaniach ClickUp , aby przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników i uzyskać kontekstowe odniesienia podczas planowania projektów

Zaplanuj przyszły rozwój, wizualnie modelując hipotetyczne zmiany lub dodawanie nowych role

🔑 Idealne dla: specjalistów HR i kierowników zespołów, którzy potrzebują wizualnego, łatwego do aktualizacji schematu organizacyjnego, aby zapewnić wsparcie planowania i przejrzystość.

👀 Czy wiesz, że... Według 73% liderów HR pracownicy odczuwają zmęczenie zmianami.

2. Szablon ClickUp „Spotkanie z zespołem”

Pobierz Free szablon Wykorzystaj szablon ClickUp Meet the Team jako narzędzie dla klientów, aby pokazać im, kto stoi za realizowanymi projektami

Kiedy nowi pracownicy lub zewnętrzni interesariusze chcą wiedzieć, kto jest kim, lista nazwisk i role w Arkusze Google lub pliku Excel nie wystarczy. Szablon ClickUp Meet the Team sprawia, że przedstawianie się staje się bardziej angażującym i zorganizowanym doświadczeniem.

Możesz tworzyć bogate, edytowalne biografie z fotografiami, rolami i istotnymi szczegółami, aby omówić swój zespół i poprawić współpracę wewnętrzną.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Dodaj osobisty charakter i połączenie dzięki polom niestandardowym, takim jak hobby, zainteresowania lub ulubione cytaty

Połącz dokument zespołu z cyklami pracy wdrażania nowych pracowników, żeby pomóc im szybko się zaaklimatyzować

Natychmiast aktualizuj profile, gdy ktoś zmienia role lub do zespołu dołączają nowi członkowie

🔑 Idealne dla: zespołów HR i liderów Business, którzy chcą stworzyć profesjonalny, łatwy w utrzymaniu katalog Teams do udostępniania wewnętrznego lub zewnętrznego.

📣 Opinia klienta: Raúl Becerra, menedżer produktu w Atrato, ocenił ClickUp: Zrozumieliśmy, że brakuje nam skutecznego sposobu śledzenia zadań i nie mamy jasnego widoku tego, czym zajmuje się zespół produktowy, więc zaczęliśmy szukać nowej platformy. Wtedy znaleźliśmy ClickUp. Platforma ta była idealnym połączeniem — nie była zbyt techniczna i skomplikowana, ale też nie była zbyt prosta. Dała nam elastyczność w tworzeniu, przenoszeniu i organizowaniu Teams oraz projektów na własny sposób.

3. Szablon listy pracowników ClickUp

Pobierz szablon Free Zmieniaj osie czasu dzięki aktualnym wpisom, korzystając z szablonu ClickUp Staff Roster Template

Jeśli ręcznie planujesz tygodniowe zmiany, śledzisz urlopy i dbasz o to, aby każdy dział był obsadzony, przejdź na szablon harmonogramu pracy ClickUp. Ułatwia on i kontroluje złożone planowanie harmonogramów pracy zespołów oraz zarządzanie obsadą, pomagając działom HR i kierownikom operacyjnym wyprzedzać problemy.

Możesz łatwo przydzielać zmiany, śledzić dostępność i wykrywać luki w harmonogramie. Ponadto dzięki automatycznym powiadomieniom i scentralizowanemu widokowi każdy dokładnie wie, kiedy i gdzie jest potrzebny — koniec z gorączkowymi przygotowaniami w ostatniej chwili.

Ten szablon pomoże Ci:

🔑 Idealne dla: kierowników operacyjnych i kadrowych koordynujących harmonogramy i dostępność w dynamicznych Teams.

4. Szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Pobierz szablon Free Znajdź odpowiednią osobę kontaktową, dodając zdjęcia w szablonie katalogu zdjęć zespołu ClickUp

Śledzenie szybko rozwijającego się zespołu zdalnego może być trudne. Jednak szablon katalogu zdjęć zespołu ClickUp oferuje scentralizowany, przeszukiwalny katalog zdjęć pracowników i kluczowych informacji.

Wszelkiego rodzaju Teams, od start-upów po Enterprise, mogą łatwiej utrzymywać połączenie, poruszać się po swojej organizacji i znajdować współpracowników.

Niestandardowo dostosuj ten szablon, aby:

Przypisuj etykiety pracownikom według lokalizacji, zespołu lub projektu, aby ułatwić wyszukiwanie

Połącz dostęp do katalogu dokumentu ClickUp Docs, aby pomóc nowym pracownikom stworzyć połączenie imion z twarzami

Przesyłaj i organizuj zdjęcia członków zespołu wraz z odpowiednimi informacjami, takimi jak rola i dział

🔑 Idealne dla: zespołów HR zarządzających hybrydowymi lub zdalnymi Teams, które potrzebują dostępnego, wizualnego katalogu Teams.

👀 Czy wiesz, że... Przełączanie się między zadaniami po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Badania ClickUp pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. Już dziś pozbądź się chaosu związanego z przełączaniem się między zadaniami!

5. Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Pobierz szablon Free Scentralizuj procedury HR dzięki szablonowi podręcznika pracownika ClickUp

Aktualizacje zasad ukryte w plikach PDF? Już nie. Szablon podręcznika pracownika ClickUp konsoliduje zasady, procedury i oczekiwania pracowników w uporządkowanym dokumencie, który można łatwo aktualizować i udostępniać.

Możesz dodawać nowe sekcje dotyczące takich kwestii, jak wytyczne dotyczące pracy zdalnej lub zaktualizowane zasady dotyczące urlopów, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte. Ponadto za każdym razem, gdy aktualizujesz zasady — na przykład kodeks postępowania lub świadczenia — Twój zespół uzyskuje do nich natychmiastowy dostęp bez konieczności przeszukiwania starych załączników.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Współpracuj z działem prawnym i kierownictwem nad aktualizacjami zasad, korzystając z zadań ClickUp

Zintegruj podręcznik z procesem wdrażania nowych pracowników, aby od pierwszego dnia mieli oni dostęp do jasnych oczekiwań

Ustaw cykle przeglądów za pomocą ClickUp automatyzacji , aby tworzyć powtarzające się zadania, które zapewnią aktualność i zgodność zawartości

🔑 Idealne dla: kierowników działów kadr i menedżerów ds. zgodności, którzy pełnią rolę Maintainera dokumentacji dotyczącej zasad.

6. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania nowych pracowników

Pobierz Free szablon Zapewnij spójne i zaspokajające wsparcie w pierwszym tygodniu pracy dzięki szablonowi ClickUp New Hire Onboarding Template

Kiedy w Monday dołącza nowy pracownik, musisz szybko wysłać e-maili powitalne, wnioski o dostęp do systemu i dokumenty szkoleniowe. Ten nieusystematyzowany proces nie robi dobrego pierwszego wrażenia. Szablon ClickUp New Hire Onboarding Template zawiera listę kontrolną opartą na zadaniach, która gwarantuje, że każdy nowy pracownik otrzyma wszystko, czego potrzebuje, aby odnieść sukces, zanim o to poprosi.

Użyj tego szablonu, aby:

Twórz spersonalizowane plany wdrożeniowe dla każdego nowego pracownika, role lub działu

Przydzielaj zadania działom IT, HR i różnym szczeblom kierowniczym za pomocą zadania ClickUp, aby przeprowadzić dystrybucję własności i zapobiec pominięciu niektórych kroków

Śledź postęp dzięki przejrzystym statusom (np. Nie rozpoczęto, W trakcie, Zakończone), aby wszyscy byli na bieżąco

🔑 Idealne dla: osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie i koordynatorów HR, którzy tworzą spójne, powtarzalne przepływy wdrażania nowych pracowników.

7. Szablon kultury organizacyjnej ClickUp

Pobierz Free szablon Rozwijaj swoją wizję kultury wraz z zespołem, korzystając z szablonu kultury firmy ClickUp

Szablon kultury firmy ClickUp pomaga zapisać wartości, rytuały i oczekiwania. Wszyscy wiedzą, czym kieruje się Twoja firma i jak współpracujecie, a nie tylko czym się zajmujecie.

Możesz łatwo dostosować szablon, aby odzwierciedlał wyjątkową atmosferę panującą w Twoim zespole — niezależnie od tego, czy chodzi o świętowanie sukcesów wirtualnymi przybiciami piątki, czy ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących pracy zdalnej. Ponadto nowi pracownicy od razu poczują, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa i jak mogą się w niej odnaleźć.

Wykorzystaj ten szablon, aby:

Wyznacz cele dla inicjatyw związanych z budowaniem kultury organizacyjnej i przypisz własność za każdą z nich

Opracuj wewnętrzne zasady związane z dynamiką Teams, różnorodnością i komunikacją

Śledź zaangażowanie i opinie, łącząc połączone ClickUp Dokumenty i ClickUp Tablice

🔑 Idealne dla: osób odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną i Teams HR, które definiują lub rozwijają wartości organizacyjne i praktyki udostępniania.

8. Szablon przeglądu firmy ClickUp

Pobierz szablon Free Stwórz spójną narrację swojego Business dzięki szablonowi ClickUp Company Overview Template

Załóżmy, że przygotowujesz się do spotkania Tablica lub rozmowy z inwestorami i musisz zaprezentować widok ogólny struktury i celów swojej firmy. W takim przypadku skorzystanie z szablonu ClickUp Company Overview Template pomoże Ci zaprezentować strukturę, misję i postępy w jednym scentralizowanym widoku, który można łatwo udostępniać i aktualizować.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uporządkuj dane firmy i projekty za pomocą tablic i list dotyczących poszczególnych działów

Podkreśl kluczowe wskaźniki i cele, które odzwierciedlają wydajność i spójność działań

Wizualizuj własność projektów w różnych działach dzięki widokom ClickUp, takim jak Gantt, kalendarz i postęp

🔑 Idealne dla: kadry kierowniczej, kierowników działów kadr i kierowników operacyjnych pełniących rolę Maintainera, którzy chcą mieć dostęp do aktualnych informacji o firmie.

ClickUp sprawia, że Twój schemat organizacyjny nie tylko dobrze wygląda, ale także ma więcej do zrobienia

Szablony ułatwiają wizualizację struktury zespołu, ale to dopiero początek. Jeśli schemat organizacyjny jest oderwany od pracy zespołu, szybko staje się nieaktualny lub ignorowany.

Lucidchart stanowi solidną podstawę do tworzenia wizualnych schematów organizacyjnych. Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które oferuje więcej niż tylko tworzenie diagramów role, a pomaga również powiązać strukturę z realizacją zadań, ClickUp może Ci w tym pomóc.

ClickUp przenosi Twój schemat organizacyjny do tej samej przestrzeni, w której znajdują się Twoje projekty, zadania, dokumenty i komunikacja. Na jednej platformie możesz budować widoczność zespołu, przydzielać obowiązki i planować przyszłe zatrudnienie.

Jeśli struktura Twojego zespołu często się zmienia lub masz dość przełączania się między narzędziami tylko po to, aby wszyscy byli na bieżąco, czas przejść na bardziej połączony system.

Zarejestruj się w ClickUp za Free, aby struktura Twojego zespołu stała się z funkcją.