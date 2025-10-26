10 najlepszych alternatyw dla aplikacji Journey do prowadzenia dziennika i dbania o zdrowie psychiczne

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił swoje przemyślenia na temat prowadzenia dziennika:

Zacząłem to robić ze względów związanych ze zdrowiem psychicznym, kiedy w 2010 roku byłem na terapii! Z czasem przekształciło się to w sposób na wyrażanie swoich myśli, kiedy czułem, że nikt wokół mnie nie słucha...

Pierwsza część ich przesłania pozostała z nami. Prowadzenie dziennika stało się jednym z najpotężniejszych narzędzi do autorefleksji, śledzenia zdrowia psychicznego i przetwarzania emocji, zwłaszcza w świecie, który często porusza się zbyt szybko, aby usiąść z własnymi myślami.

Platformy takie jak Journey pomagają tysiącom ludzi w prowadzeniu dziennika w sposób przystępny i konsekwentny. Jeśli jednak trafiłeś tutaj, prawdopodobieństwo, że szukasz czegoś innego, jest duże. Być może Journey wydaje Ci się zbyt sztywne, martwisz się o prywatność lub po prostu szukasz narzędzia, które lepiej pasuje do Twojego osobistego rytmu.

Niezależnie od tego, czy śledzisz swoje nastroje, zastanawiasz się nad trudnymi dniami, czy dopiero zaczynasz korzystać z podstawowych funkcji cyfrowego dziennika, zebraliśmy najlepsze narzędzia, które spotkają Cię tam, gdzie jesteś!

Alternatywy dla aplikacji Journey w skrócie

Jeśli aplikacja Journey nie spełnia już Twoich oczekiwań, istnieje wiele podobnych produktów, które oferują większą prywatność, bardziej zaawansowane narzędzia do dbania o zdrowie psychiczne lub po prostu płynniejsze pisanie. ⤵️

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Dokumenty, zadania, przypomnienia, nawyki – Szablony dzienników – Analizy AI (ClickUp Brain) – Śledzenie nastroju – Panele celów Osoby, które chcą mieć wszystko w jednym: prowadzenie dziennika, śledzenie nawyków, zarządzanie zadaniami i wydajność Free Plany; dostępne ceny niestandardowe Day One – Prywatny dziennik z szyfrowaniem – Podpowiedzi pamięci „W tym dniu” – Wsparcie wpisów audio, zdjęć i kalendarza Użytkownicy poszukujący pięknie zaprojektowanego, bezpiecznego dziennika do refleksji z multimediami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 2,92 USD miesięcznie Penzu – Funkcja Time Capsule – Tryb pisania Zen – Tagi do śledzenia wzorców emocjonalnych Pisarze, którzy chcą bezpiecznego dziennika z prywatnością i długoterminowej autorefleksji Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD rocznie Diarium – Oś czasu i tagowanie wspomnień – Wpisy bogate w multimedia – Integracja z pogodą, lokalizacją i aktywnością fizyczną Użytkownicy, którzy chcą dogłębnego śledzenia swojego życia za pomocą dziennika uwzględniającego lokalizację i emocje Dostępny Free Plan; niestandardowe ceny Grid Diary – Prowadzenie dziennika opartego na podpowiedziach – Układ mandali z 9 polami – Niestandardowy system śledzenia nawyków Początkujący i refleksyjni pisarze poszukujący ustrukturyzowanego, opartego na pytaniach prowadzenia dziennika Plany płatne zaczynają się od 2,99 USD miesięcznie Reflectly – Podpowiedzi generowane przez AI – Wykresy nastroju – Wyzwania związane z uważnością Użytkownicy, którzy chcą codziennie sprawdzać swoje emocje i pisać refleksyjne teksty z pomocą AIA. Dostępny Free Plan; zakupy w aplikacji Daylio – Rejestrowanie nastroju za pomocą ikon – Wizualne raporty „Rok w pikselach” – Minimalistyczne pisanie z śledzeniem celów Osoby, które chcą prowadzić ultra minimalistyczny, wizualny dziennik i śledzić swoje nawyki. Free Pamiętniki z podróży – Mapy podróży i dzienniki zdjęć – Dzienniki drukowane – Rozdziały online, które można udostępniać Podróżnicy, którzy chcą dokumentować swoje podróże związane z autorefleksją za pomocą wizualnych opowieści i fizycznych pamiątek. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 13,99 USD miesięcznie. Dabble Me – Prowadzenie dziennika przez e-mail – Powrót do poprzednich wpisów – Integracja ze Spotify Użytkownicy, którzy preferują proste, nasycone nostalgią dzienniki oparte na wiadomościach e-mail. Dostępny jest plan Free Plan; plany płatne zaczynają się od 4 USD miesięcznie. Evernote – Wyszukiwanie notatek oparte na AI – Web Clipper – Transkrypcja mediów – Hybryda wydajności i prowadzenia dziennika Pisarze, którzy łączą prowadzenie dziennika z badaniami, wydajnością i refleksjami opartymi na mediach Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie.

🧠 Ciekawostka: Pod koniec lat 80. psycholog James Pennebaker wprowadził technikę pisania ekspresyjnego — polegającą na swobodnym zapisywaniu najgłębszych myśli i uczuć bez martwienia się o ortografię, gramatykę czy styl. Jest to czyste, nieprzefiltrowane wyzwolenie emocjonalne.

Dlaczego warto wybrać alternatywne rozwiązania dla Journey?

Jeśli korzystasz z aplikacji Journey od dłuższego czasu, być może znasz niektóre z poniższych limitów 👇

Limited możliwości kontroli prywatności: Journey przechowuje dane za pośrednictwem Google Drive, co nie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli szukasz lokalnej pamięci, szyfrowania typu end-to-end lub zakończonej kontroli nad wpisami w dzienniku.

Sztywny interfejs użytkownika: aplikacja może wydawać się nieco przestarzała lub przeładowana, co zakłóca przepływ pisania i nie dostosowuje się dobrze do różnych stylów prowadzenia dziennika.

Ograniczenia dostępu do podstawowych funkcji: podstawowe narzędzia, takie jak synchronizacja, tworzenie kopii zapasowych i przesyłanie multimediów, są dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji, przez co wersja bezpłatna przypomina raczej wersję próbną.

Brak głębi w zakresie zdrowia psychicznego: Journey nie oferuje funkcji takich jak podpowiedzi oparte na CBT, śledzenie nastroju czy analiza zdrowia psychicznego, które zaczynają być dostępne w innych aplikacjach.

Brak możliwości głębokiej niestandardowej personalizacji: Nie można zbytnio zmieniać stylów czcionek, motywów ani układu. Jeśli zależy Ci na tym, aby Twój dziennik był naprawdę Twój, może to być czynnik decydujący.

Minimalne wsparcie offline: dostęp do wpisów bez połączenia z Internetem ma limit, co nie jest zbyt wygodne, jeśli chcesz prowadzić dziennik w podróży.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 2000 lat temu mężczyzna o imieniu Ma Dubo prowadził dziennik podróży podczas wędrówki na górę Tai, aby wykonać rytuał dla cesarza. W tamtych czasach tylko cesarze mogli „pisać historię”, ale dziennik Ma dał głos codziennemu życiu w starożytnych Chinach!

Czego należy szukać w alternatywach dla Journey?

Oto, na co warto zwrócić uwagę, przeglądając inne aplikacje do prowadzenia dziennika, które mogą stać się Twoim nowym cyfrowym pamiętnikiem 👇

Kontrola danych : poszukaj opcji, które pozwalają na przechowywanie danych lokalnie lub wybierz preferowaną usługę w chmurze, dzięki czemu zyskasz kontrolę nad swoimi informacjami.

Dostęp offline : sprawdź, czy aplikacja umożliwia prowadzenie dziennika w trybie offline, abyś mógł pisać bez połączenia z Internetem i zsynchronizować dane później.

Przekształcanie głosu na tekst : aby prowadzić dziennik bez użycia rąk, poszukaj aplikacji z niezawodną funkcją przekształcania mowy na tekst.

Śledzenie nastroju i nawyków : poszukaj aplikacji, które oferują zintegrowane narzędzia do śledzenia nastroju i : poszukaj aplikacji, które oferują zintegrowane narzędzia do śledzenia nastroju i kształtowania nawyków , które mogą być pomocne w autorefleksji i rozwoju osobistym.

Eksport danych: upewnij się, że aplikacja umożliwia eksportowanie wpisów w różnych formatach, takich jak PDF, DOCX lub Markdown, w celu tworzenia kopii zapasowych lub migracji.

🧠 Sztuka i nauka prowadzenia dziennika: Zeb Evans, założyciel ClickUp, udostępnia, jak prowadzenie dziennika pomogło mu stać się spokojniejszym, bardziej świadomym i odpornym: Prowadzę dziennik od wczesnej młodości, ale od dziesięciu lat stało się to moją codzienną praktyką. Piszę w dzienniku dwa razy dziennie, ustawiając sobie cele, intencje i obszary, na których chcę się skupić zarówno w pracy, jak i życiu osobistym. Okazało się to dla mnie bezcenne. Każdego ranka, kiedy piszę dziennik, najpierw ponownie czytam wpis z poprzedniego dnia, aby przypomnieć sobie, co się wydarzyło i przeanalizować wnioski, które wyciągnęłam. Zauważyłam, że dzięki codziennemu pisaniu dziennika jestem w stanie lepiej uporządkować swoje myśli, podejmować decyzje i ogólnie żyć zgodnie z moimi intencjami. * Prowadzę dziennik od wczesnej młodości, ale od dziesięciu lat stało się to moją codzienną praktyką. Piszę w dzienniku dwa razy dziennie, ustawiając sobie cele, intencje i obszary, na których chcę się skupić zarówno w mojej pracy, jak i życiu osobistym. Okazało się to dla mnie bezcenne. Każdego ranka, kiedy piszę dziennik, najpierw ponownie czytam wpis z poprzedniego dnia, aby przypomnieć sobie, co się wydarzyło i przeanalizować wnioski, które wyciągnęłam. Zauważyłam, że dzięki codziennemu pisaniu dziennika jestem w stanie lepiej uporządkować swoje myśli, podejmować decyzje i ogólnie żyć zgodnie z zamierzeniami. *

Najlepsze alternatywy dla aplikacji Journey

Chociaż Journey oferuje dobre wrażenia z prowadzenia dziennika, kilka innych aplikacji zapewnia unikalne funkcje i korzyści, które mogą lepiej odpowiadać Twoim celom. Przyjrzyjmy się szczegółowo ich funkcjom.

ClickUp (najlepszy do prowadzenia dziennika, śledzenia nawyków i codziennego planowania w jednym dostosowywalnym obszarze roboczym)

Twórz wysoce konfigurowalne wpisy do dziennika za pomocą ClickUp Dokumentów.

Jeśli jesteś osobą, która chce mieć jedną aplikację do porządkowania myśli, śledzenia nawyków i zarządzania codziennymi czynnościami, ClickUp jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia i często najlepiej pasującym rozwiązaniem!

Pisz dziennik w dokumencie i Notepad

Sercem tej elastyczności jest ClickUp Dokument. Pozwala on tworzyć wpisy w stylu dziennika w przejrzystej, wolnej od rozpraszających elementów przestrzeni do pisania. Możesz go używać do zapisywania codziennych refleksji, prowadzenia dziennika wdzięczności lub pisania dłuższych wpisów, gdy potrzebujesz głęboko przetworzyć jakieś myśli.

Organizuj wpisy w dzienniku za pomocą list kontrolnych, nagłówków i nieograniczonych możliwości formatowania tekstu w ClickUp Dokumencie.

Dokument wyróżnia się tym, że możesz organizować swoje teksty w dowolny sposób. Możesz na przykład tworzyć foldery dla różnych nastrojów, etykiety dla powtarzających się tematów, a nawet łączyć wpisy w dzienniku z zadaniami lub wydarzeniami w kalendarzu.

🎯 Szybka wskazówka: Chcesz przyspieszyć format w ClickUp Dokumencie? Kliknij uchwyt przeciągania (⋮⋮) po lewej stronie dowolnego bloku, aby otworzyć menu opcji bloku. Szybko formatuj zawartość za pomocą ClickUp Dokumentów. Stamtąd możesz natychmiast: Zmień w → Nagłówki, listy, cytaty, banery lub bloki kodu

Kolor bloku → Dodaj kolor do tekstu lub tła

Duplikuj → Sklonuj blok jednym kliknięciem

Skopiuj link do bloku → Udostępnij lub podaj bezpośredni link do bloku

Usuń → Usuń cały blok bez zbędnych ceregieli

Prowadź dziennik bez przeszkód dzięki Notatnikowi

Spotkanie ClickUp Notepad — Twoje nowe ulubione miejsce do zapisywania myśli, pomysłów i refleksji!

Zaplanuj imprezę lub prowadź dziennik, ClickUp Notepad zajmie się wszystkim.

Oto jak to zrobić:

Zapisuj wszystko, w dowolnym momencie: szybko utrwalaj swoje codzienne sukcesy, zmartwienia lub szalone pomysły — bez konieczności używania karteczek samoprzylepnych.

Łatwe organizowanie: Twórz osobne notatki dla każdego dnia lub tematu, aby Twoje myśli nigdy nie zagubiły się w natłoku innych spraw.

Synchronizacja między urządzeniami: zacznij pisać dziennik na laptopie, a skończ na telefonie — Twoje notatki będą zawsze z Tobą.

Przekształcaj notatki w działania: z łatwością zamień swoje refleksje w zadania lub przypomnienia, które pomogą Ci przekształcić spostrzeżenia w rzeczywisty postęp.

Zamień nawyki w zadania

Dodatkowo, zadanie ClickUp dodaje warstwę funkcji, która idealnie nadaje się do śledzenia nawyków i osobistych rutyn. Możesz ustawić powtarzające się zadania dla czynności takich jak prowadzenie dziennika, medytacja, nawadnianie organizmu i śledzenie nastroju, dzięki czemu ClickUp staje się idealnym cyfrowym planerem.

Śledź codzienne nawyki i rutyny dzięki zadaniom ClickUp.

Każde zadanie może mieć pola niestandardowe ClickUp, dzięki czemu możesz codziennie oceniać swój nastrój, poziom energii lub stres i z czasem zacząć dostrzegać pewne wzorce. Zadania można wyświetlać w kalendarzu, na liście, a nawet na osi czasu, co naprawdę ułatwia sprawdzenie, jak konsekwentny byłeś. Jeśli sprawianie, że zadania z listy są odhaczane, daje Ci satysfakcję, takie ustawienia mogą być niezwykle motywujące.

Poproś /AI o podpowiedzi dotyczące prowadzenia dziennika

Do tej potężnej platformy dołącza ClickUp Brain, asystent oparty na AI, wbudowany bezpośrednio w platformę.

Możesz poprosić ClickUp Brain o generowanie pytań do refleksji, podsumowywanie wpisów, a nawet pomoc w identyfikowaniu trendów w dzienniku i zadaniach. Możesz nawet przenieść odpowiedzi do dokumentu lub utworzyć zadanie.

Generuj podpowiedzi refleksyjne i analizuj trendy w dzienniku dzięki ClickUp Brain.

ClickUp z łatwością łączy rozwój osobisty z codzienną wydajnością. Zamiast przełączać się między wieloma aplikacjami do tworzenia list rzeczy do zrobienia, cyfrowymi dziennikami, narzędziami do śledzenia celów i nawyków, otrzymujesz jedno miejsce, w którym wszystko pozostaje połączone.

💡 Bonus: Prowadzenie dziennika nie musi być jednowymiarowe. Jeśli chcesz zapisywać swoje myśli podczas dojazdów do pracy lub rozmawiać, jeśli potrafisz pisać na klawiaturze, możesz to robić i nie tylko. Oto jak: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie w celu lokalizacji plików, dokumentów i załączników.

Użyj funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy dotyczące prowadzenia dziennika za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu.

Wykorzystaj wysokiej jakości zewnętrzne modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini , dzięki jednemu, kontekstowemu rozwiązaniu. Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do prowadzenia dziennika, tworzenia notatek i nie tylko. Zapisuj pomysły i udostępniaj swoje odczucia dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX.

Zacznij od szablonów dzienników

Możesz również skorzystać z gotowych lub dostosowywalnych szablonów ClickUp, jeśli znajdziesz strukturę, która Ci odpowiada, na przykład poranne sprawdzanie lub wieczorne refleksje.

Na przykład instancja sz ablonu ClickUp Daily Notes Template pomaga szybko zapisywać myśli, notatki, śledzić postępy i przekształcać refleksje w działania. Skorzystaj z widoku kalendarza, aby zaplanować swoje codzienne życie, mając przed oczami terminy i harmonogramy.

Pobierz darmowy szablon Dodawaj szybkie notatki, śledź postępy i zastanawiaj się nad swoim dniem dzięki szablonowi ClickUp Daily Notes Template

Najlepsze funkcje ClickUp

*szybka notatka: Zapisuj szybkie myśli i uzyskaj do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie dzięki ClickUp Notatka

Bezpieczna autorefleksja: Stwórz prywatne przestrzenie z automatycznymi powtarzającymi się zadaniami, aby wyrobić sobie nawyk regularnego prowadzenia dziennika

Śledzenie rozwoju osobistego: Monitoruj swoją drogę do dobrego samopoczucia psychicznego, ustawiając mierzalne cele w Monitoruj swoją drogę do dobrego samopoczucia psychicznego, ustawiając mierzalne cele w ClickUp Goals

aktualne przypomnienia: *Bądź na bieżąco ze swoimi refleksjami dzięki powiadomieniom o kluczowych momentach związanych z prowadzeniem dziennika dzięki ClickUp Reminders

Wizualne śledzenie postępów: Monitoruj swoje cele związane ze zdrowiem psychicznym za pomocą Monitoruj swoje cele związane ze zdrowiem psychicznym za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp , które pokazują szczegółową, wizualną analizę obciążenia pracą i stan zdrowia

Limitations ClickUp

Narzędzie może wymagać początkowego okresu nauki dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi

Zacząłem używać ClickUp w pracy kilka lat temu i od tego czasu wdrażam go w kolejnych miejscach pracy. Używam go również do celów osobistych — jako dziennik, narzędzie do monitorowania zdrowia, dosłownie do wszystkiego. Kiedy już opanujesz jego obsługę, możliwości są nieograniczone i jest to niesamowite narzędzie.

2. Day One (najlepszy do prywatnego prowadzenia dziennika z ulepszoną pamięcią kontekstową)

za pośrednictwem Day One

Wprowadzona na rynek w 2011 roku przez Bloom Built aplikacja Day One stała się aplikacją do prowadzenia dziennika, która wspiera dobre samopoczucie psychiczne poprzez uporządkowaną, prywatną refleksję. Funkcja „On This Day” (W tym dniu) przywołuje dawne wpisy wraz ze zdjęciami, plikami audio lub danymi lokalizacyjnymi, podając użytkownikom podpowiedź do refleksji nad rozwojem emocjonalnym i wzorcami życiowymi. Dzięki temu jest to dobra alternatywa dla aplikacji Journey dla osób poszukujących bezpiecznej przestrzeni do refleksji, w której mogą utrwalać i ponownie przeżywać ważne chwile swojego życia.

Funkcje transkrypcji głosu tego narzędzia pozwalają na zamianę wypowiedzianych myśli na wpisy tekstowe w dowolnym miejscu. Możesz wzbogacić swój dziennik o nieograniczoną liczbę wpisów, zdjęć, wideo, nagrań audio, odręcznych notatek lub rysunków.

Najlepsze funkcje Day One

Generuj dzisiaj Widoki podsumowań łączące wydarzenia z kalendarza i media, aby uzyskać holistyczną codzienną praktykę uważności

Nagrywaj wpisy głosowe lub audio, aby zachować ulotne myśli, idealne do przetwarzania emocji w podróży

Otrzymuj wyselekcjonowane pytania, takie jak* „Czego nauczyłeś się w tym tygodniu?”, które pobudzą Cię do refleksyjnego pisania

Ograniczenia Day One

Użytkownicy często doświadczają niespójnych aktualizacji lokalizacji, gdzie ręcznie ustawione lokalizacje z czasem przesuwają się do jednego punktu

Ceny Day One

Free

Premium: 2,92 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Day One

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Day One mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Uruchomienie aplikacji jest proste, a wpis jest gotowy do użycia. Wpisz trochę lub dużo i gotowe! Dodatkowo aplikacja śledzi „pasma” prowadzenia dziennika (ja mam już 67 dni z rzędu!)

🌷 Wskazówka dotycząca uważności: Kiedy czujesz, że jesteś pochłonięty własnymi myślami lub emocjami, zatrzymaj się i zastosuj metodę W. A. K. E.: W: Świadek („Co dzieje się teraz w moim wnętrzu?”)

A: Pozwól („Czy mogę pozwolić, aby to tu pozostało przez chwilę?”)

K: Know („Co jest prawdą poza szumem informacyjnym?”)

E: Zaangażuj się („Jaki jest najbardziej świadomy następny krok?”)

3. Penzu (najlepsze rozwiązanie do prowadzenia dziennika z historią wersji, umożliwiające ponowne zapoznanie się z spostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia psychicznego)

za pośrednictwem Penzu

Jako platforma do prowadzenia dziennika online, która stawia prywatność na pierwszym miejscu, Penzu oferujebezpieczną przestrzeń do przetwarzania emocji i redukcji stresu poprzez regularne pisanie. Funkcja „Time Capsule” pozwala użytkownikom wysyłać wpisy e-mailem do swoich przyszłych ja, zachęcając do długoterminowej refleksji nad rozwojem osobistym i ustawiając się odróżniając się od bardziej bezpośredniego podejścia Journey do prowadzenia dziennika.

Aby zapewnić bardziej spersonalizowane i refleksyjne doświadczenie, narzędzie oferuje wsparcie tagowania dzienników i wpisów, formatowania tekstu sformatowanego, filtry wyszukiwania oraz uporządkowaną nawigację po poprzednich wpisach. Dostępna jest również funkcja „Looking Glass”, która wysyła Ci poprzednie wpisy e-mailem (np. „Oto, co napisałeś 3 lata temu”), abyś mógł rzucić okiem na swoją dziennikarską podróż.

W Penzu wszystkie dzienniki są domyślnie prywatne, z opcjonalną podstawową blokadą (podwójnym hasłem) dla użytkowników bezpłatnych i szyfrowaniem AES 256-bitowym klasy wojskowej dla kont Pro.

Najlepsze funkcje Penzu

Włącz tryb Zen, aby uzyskać przestrzeń do pisania wolną od rozpraszających czynników, która poprawia koncentrację podczas prowadzenia dziennika emocjonalnego

Stwórz niestandardowe dzienniki, dodając osobiste zdjęcia, okładki, motywy, czcionki i kolory

Ustaw niestandardowe przypomnienia e-mailowe (codzienne/tygodniowe), aby wyrobić sobie nawyk regularnego prowadzenia dziennika

Limity Penzu

Narzędzie ma ograniczone opcje niestandardowego dostosowywania, takie jak zmiana rozmiaru zdjęć i kolorów stron

Ceny Penzu

Free Forever

Pro: 19,99 USD rocznie

Pro+: 4,16 USD rocznie

Oceny i recenzje Penzu

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Penzu prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Trustpilot mówi:

Penzu jest świetnym rozwiązaniem, aby wyrzucić z siebie emocje, opisać swój dzień i sporządzić notatki na różne tematy bez wiedzy innych osób.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% osób korzysta z fizycznych dzienników, aby śledzić swoje cele, a aż 38% w ogóle ich nie śledzi. A co, gdybyś mógł śledzić swoje cele z większą precyzją i łatwością? Wprowadź ClickUp, gdzie struktura terminarza łączy się z mocą automatyzacji. Od ustawiania zadań i terminów po śledzenie postępów za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych, ClickUp pomaga zachować porządek i skupienie. Dzięki przypomnieniom opartym na AI i zautomatyzowanym cyklom pracy nigdy więcej nie przegapisz żadnego kamienia milowego. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp dokonują raportowania o dwukrotnym wzroście wydajności

4. Diarium (najlepsze do prowadzenia dziennika opartego na lokalizacji z dokładnym śledzeniem pamięci)

za pośrednictwem Diarium

Od 2017 roku Diarium ewoluowało w potężne narzędzie do prowadzenia dziennika na różnych urządzeniach, które pozwala dodawać różne formaty multimedialne, wiele stylów i korzystać z funkcji wprowadzania tekstu bez użycia rąk.

Możesz automatycznie importować dane z usług takich jak wydarzenia kalendarza, pogoda, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, aby wzbogacić wpisy w dzienniku o kontekst. Dodatkowo możesz dyktować swoje myśli za pomocą funkcji zamiany głosu na tekst, co pozwala na łatwe prowadzenie dziennika bez użycia rąk dzięki rozpoznawaniu mowy.

Najlepsze funkcje Diarium

Zaprojektuj niestandardowe etykiety śledzące, aby monitorować unikalne nawyki, takie jak jakość snu lub wybuchy kreatywności, za pomocą spersonalizowanych wykresów

Świętuj dni w roku dzięki specjalnym podpowiedziom i dodaj unikalny kontekst do swoich codziennych wpisów

Zablokuj aplikację za pomocą hasła, kodu PIN, odcisku palca, Touch ID, Face ID lub Windows Hello, aby zapewnić sobie dodatkową prywatność

Limitacje Diarium

Użytkownicy czasami napotykają problemy z przesyłaniem plików w przeglądarce Chrome, co wymaga ręcznej aktualizacji telefonu pomimo deklaracji o wysokiej jakości międzyplatformowej

Ceny Diarium

Free Forever

Zalety: Niestandardowe ceny (dostępne jako zakup w aplikacji)

Oceny i recenzje Diarium

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Diarium prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit pisze

Korzystam z Diarium od roku i bardzo mi się podoba. Trafiłam na tę aplikację po wypróbowaniu innych aplikacji do prowadzenia dziennika, takich jak Journey i Journalit. Ta jest najlepsza. Bardzo podoba mi się to, że można kupić aplikację zamiast płacić za roczną subskrypcję. Zachowuję swoje dane, pobierając wszystkie notatki audio na telefon i eksportując wpisy jako pliki Word pod koniec każdego miesiąca.

5. Grid Diary (najlepszy do prowadzenia dziennika z podpowiedziami, aby przezwyciężyć blok twórczy)

za pośrednictwem Grid Diary

Układ siatki 3×3 w Grid Diary (z datą/nastrojem w centralnej komórce) jest idealny do organizowania ośmiu oddzielnych podpowiedzi na wpis w niewielkim formacie, co pomaga zmniejszyć blokadę twórczą i utrzymać skupienie na wpisach.

Aplikacja została zaprojektowana jako połączenie dziennika i terminarza, które pozwala śledzić postępy w czasie dzięki szablonom wpisów dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych oraz rytuałom.

Aplikacja dostosowuje się do Twojego unikalnego stylu prowadzenia dziennika, od porannych wpisów dotyczących wdzięczności i powodzenia po bullet journaling, dzienniki manifestacji i wiele innych. Możesz nawet rejestrować nastrój, pogodę, dane dotyczące aktywności (za pośrednictwem HealthKit) oraz liczbę kroków lub wskaźniki energii, aby dodać kontekst rzeczywistego życia do każdego wpisu.

Najlepsze funkcje Grid Diary

Zaprojektuj układ mandali z 9-polową strukturą, aby przedstawić swoje myśli w formie mapy myśli, która pozwoli na głębszą refleksję

Korzystaj z dziennika z podpowiedziami i biblioteką pytań, aby pobudzić kreatywność i śledzić swój rozwój osobisty

Stwórz system sprawdzania, aby monitorować codzienne nawyki i rutyny, zwiększając konsekwencję, uważność i dbanie o siebie

Limitations Grid Diary

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że często tracili wpisy z powodu zawodnego zapisywania, w tym dawnych dzienników, bez skutecznego wsparcia ze strony wsparcia technicznego

Ceny Grid Diary

Pro: 2,99 USD/miesiąc, 3-dniowa bezpłatna wersja próbna

Premium: 22,99 USD/rok, 14-dniowa wersja próbna

Oceny i recenzje Grid Diary

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Grid Diary w prawdziwym życiu?

W recenzji w Google Play napisano

To świetna aplikacja. Świetnie nadaje się do prowadzenia dziennika wdzięczności. Wersja darmowa ma wystarczająco dużo funkcji, żeby nie ograniczać możliwości aplikacji. Pomocne są podpowiedzi, z których można wybierać. Format jest super, bo daje poczucie, że organizujesz swoje myśli. Byłoby idealnie, gdyby można było zmieniać kolejność siatek, żeby ustawić je tak, jak mi się podoba. Ale to nie jest aż tak duża wada. Zdecydowanie polecam.

🧠 Ciekawostka: W badaniu przeprowadzonym przez Hansa S. Schrodera wykorzystano EEG do obserwacji aktywności mózgu. Odkryto, że pisanie o zmartwieniach znacznie zmniejszało sygnały „negatywności związanej z błędami” w mózgu — ostre spadki aktywności elektrycznej, które są wyzwalaczem zmartwień lub rozproszenia uwagi — w porównaniu z pisaniem o neutralnych tematach.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony dzienników do efektywnego śledzenia aktywności

6. Reflectly (najlepsze rozwiązanie do śledzenia nastroju oparte na AI, które zwiększa samoświadomość)

za pośrednictwem Reflectly

Reflectly to aplikacja do prowadzenia dziennika, która działa jak przyjazny towarzysz AI w telefonie lub tablecie i pomaga codziennie zapisywać swoje uczucia dzięki podpowiedziom i pytaniom sugerowanym przez AI. Śledzi ona Twój nastrój w czasie i dostarcza atrakcyjne wykresy wizualne oraz dane dotyczące trendów, które pomagają zrozumieć wzorce emocjonalne i wyzwalacze.

Aplikacja zawiera również elementy psychologii pozytywnej, takie jak codzienne ćwiczenia skupiające się na wdzięczności i uważności, cytaty, afirmacje i porady samopomocy, które stanowią wsparcie dla Twojej podróży ku zdrowiu psychicznemu i wzmacniają pozytywne nastawienie.

Aby zachęcić do regularnego prowadzenia dziennika, oferuje elementy grywalizacji, takie jak serie i nagrody, które pomagają utrzymać nawyk regularnego pisania.

Najlepsze funkcje Reflectly

Otrzymuj spersonalizowane podpowiedzi AI oparte na Twoich poprzednich wpisach, które pomogą Ci w głębszej eksploracji emocji

Widok wykresów korelacji nastrojów, aby dostrzec trendy łączące działania i emocje na przestrzeni tygodni

Zakończone codzienne zadania związane z uważnością, takie jak afirmacje, aby budować pozytywny sposób myślenia

Ograniczenia aplikacji Reflectly

Użytkownicy dokonują raportowania o częstych awariach aplikacji i błędach biometrycznych po aktualizacji, a profil pokazuje zero danych pomimo kilku wpisów

Ceny Reflectly

Free (z zakupami w aplikacji)

Oceny i recenzje Reflectly

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Reflectly prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Google Play mówi:

Ogólnie bardzo dobrze. Dostępna jest „podstawowa” wersja dziennika, która jest bezpłatna i zawiera różne pytania dotyczące każdego dnia oraz może zachęcać do pozytywnego nastawienia. Wersja „premium” pozwala na wpisanie ponad 100 znaków w dzienniku (w wersji podstawowej nie ma takiej możliwości) i zapewnia bardziej osobiste spostrzeżenia. Ogólnie rzecz biorąc, nie sądzę, aby wersja premium była konieczna, a aplikacja nie namawia do jej zakupu. Bardzo mi się podoba!

Przyjazna wskazówka: Jeśli nie chcesz od razu udostępniać swoich przemyśleń z nikim, możesz polegać na AI. Po prostu zapytaj: „Czuję [emocja]. Czy możesz mi pomóc zrozumieć, co może się dziać pod powierzchnią, bez osądzania?

7. Daylio (najlepsze do śledzenia nastroju przy minimalnym nakładzie pisania)

za pośrednictwem Daylio

Daylio wykorzystuje wizualny interfejs oparty na ikonach do prowadzenia dziennika. Zamiast pisać pełne wpisy, możesz rejestrować swój nastrój i wybierać gotowe czynności. Dzięki temu rejestrowanie nastroju staje się zabawną grą z ikonami i wyzwaniami na telefonie.

Możesz tworzyć niestandardowe cele (np. „Spać 8 godzin” lub „Iść na spacer”) i śledzić je dzięki codziennym przypomnieniom i serii dni bez przerwy. Aplikacja automatycznie śledzi wzorce między Twoimi nastrojami a codziennymi czynnościami, przedstawiając je w postaci łatwych do odczytania wykresów i statystyk, które pomagają zidentyfikować, jak poszczególne nawyki wpływają na Twoje samopoczucie psychiczne.

Najlepsze funkcje Daylio

Przejrzyj swój rok w skrócie dzięki widokowi w stylu mapy cieplnej „Year in Pixels”.

Śledź swoje cele i nawyki za pomocą serii i przypomnień, aby z czasem osiągnąć większą konsekwencję.

Twórz roczne raporty nastroju z szczegółowym przeglądem emocjonalnym, które możesz udostępniać terapeutom.

Ograniczenia Daylio

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania utraty postów w serii, ponieważ wpisy zapisane po północy nie są rejestrowane.

Ceny Daylio

Free

Oceny i recenzje Daylio

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Daylio prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddit pisze:

Zacząłem używać tej aplikacji w 2018 roku i śledziłem swoje postępy kilka razy dziennie. Teraz używam jej bardziej jako dziennika. Śledzę wszystkie rzeczy, a potem piszę krótki opis lub dodaję załącznik. Uwielbiam, gdy wspomnienia powracają później i mogę zobaczyć, jak daleko zaszłem od tamtego czasu.

🧠 Przyjazna wskazówka: Dlaczego liderzy powinni prowadzić dzienniki? Badania wykazały, że wybitni liderzy poświęcają czas na refleksję. Ich powodzenie zależy od umiejętności dostępu do swojej unikalnej perspektywy i wykorzystania jej w codziennym podejmowaniu decyzji i nadawaniu sensu.

8. Travel Diaries (najlepsze do opowiadania historii z podróży z drukowanymi pamiątkami)

za pośrednictwem Travel Diaries

W przeciwieństwie do ogólnych aplikacji do prowadzenia dziennika, Travel Diaries zostało stworzone specjalnie do dokumentowania podróży. Pozwala użytkownikom tworzyć uporządkowane dzienniki podróży z wpisami uporządkowanymi według daty, miejsca docelowego lub planu podróży.

Wpisy są stylizowane na prawdziwy magazyn podróżniczy, łącząc tekst, zdjęcia i mapy w eleganckie, przewijalne cyfrowe dzienniki, dzięki czemu Twój dziennik będzie bardziej przypominał wyselekcjonowaną opowieść z podróży. Możesz nawet zapisać swoją pracę online i zdecydować się na przekształcenie jej w fizyczną książkę, dostarczoną do Twojego domu.

Dodawaj geotagi i zaznaczaj lokalizacje na interaktywnych mapach, aby wizualnie śledzić swoją trasę i nadać każdemu wpisowi bogaty kontekst przestrzenny, pokazujący, gdzie miał miejsce. Możesz zachować swoje dzienniki jako prywatne, udostępniać je wybranym znajomym lub członkom rodziny lub publikować je publicznie jako blogi podróżnicze, jeśli jesteś influencerem podróżniczym.

Najlepsze funkcje dzienników podróży

Przypnij swoje trasy podróży na interaktywnej mapie za pomocą funkcji przypinki podróżniczej, aby zaznaczyć wszystkie miejsca, w których byłeś.

Udostępniaj swoje podróżnicze historie, publikując całe dzienniki lub poszczególne rozdziały w formie blogów internetowych.

Zmień swój cyfrowy dziennik w profesjonalnie wydrukowaną książkę i stwórz namacalną pamiątkę swoich przygód.

Limity dzienników podróży

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania braku możliwości korzystania z aplikacji w trybie offline bez opcji synchronizacji po ponownym połączeniu się z internetem.

Ceny dzienników podróży

Free Forever

Podstawowy : 13,99 USD miesięcznie za użytkownika

Online : 39,99 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja drukowana: 69,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje dzienników podróży

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Travel Diaries?

Użytkownik Trustpilot mówi:

Zamówiłam już pięć dzienników w tej firmie. Książki są niewielkie i mają błyszczącą okładkę, co idealnie pasuje do mojej półki. Wyglądają bardzo elegancko. Będę zamawiać kolejne, gdy moje wakacje się wydłużą.

9. Dabble Me (najlepsze rozwiązanie do prowadzenia dziennika w formie wiadomości e-mail w celu zachowania wspomnień)

za pośrednictwem Dabble Me

Dabble Me to aplikacja do prowadzenia dziennika typu open source, która codziennie wysyła e-maili do Twojej skrzynki odbiorczej, prosząc Cię o refleksję na temat minionego dnia za pomocą prostej odpowiedzi.

Oferuje lekki sposób dokumentowania wydarzeń z życia bez konieczności korzystania z dedykowanej aplikacji, co jest atrakcyjne dla osób preferujących e-mail. Możesz również dostosować częstotliwość wysyłania wiadomości e-mail, od codziennej do miesięcznej, co daje Ci kontrolę nad rytmem prowadzenia dziennika.

Otrzymasz przyjemne wspomnienia z poprzednich wpisów z tej samej daty, które pomogą Ci zastanowić się nad rozwojem, zmianami i wzorcami w czasie oraz dodadzą nostalgicznego, emocjonalnego połączenia. Narzędzie to opiera się na minimalistycznej filozofii, więc nie promuje serii, celów ani efektownych pulpitów nawigacyjnych. Jest przeznaczone bardziej do spokojnej autorefleksji niż do śledzenia wydajności.

Najlepsze funkcje Dabble Me

Dodaj utwory ze Spotify do swoich wpisów, nadając swoim refleksjom muzyczny wymiar.

Zaimportuj poprzednie wpisy z serwisów takich jak OhLife, Ahhlife i Trailmix. life, konsolidując historię swoich dzienników.

Przypisuj wpisy etykietami, takimi jak „podróże” lub „rodzina”, aby bez wysiłku porządkować i przeszukiwać swój dziennik.

Limit Dabble Me

Funkcje niestandardowego dostosowywania są minimalne, co może stanowić limit personalizacji dla użytkowników poszukujących większej kontroli.

Ceny Dabble Me

Free Forever

Pro: 4 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dabble Me

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Ustaw timer na 10–15 minut i zapisz wszystko, co znajduje się w cyklu Twojej myśli. Nie porządkuj, nie edytuj ani nie martw się o ortografię. Zapisz losowe myśli, zmartwienia, zadania, pomysły, frustracje, rzeczy, o których musisz pamiętać, i osoby, o których myślisz – dosłownie wszystko, co znajduje się w cyklu Twojej myśli. Celem jest przeniesienie obciążenia psychicznego z umysłu na papier.

10. Evernote (najlepszy do zaawansowanego sporządzania notatek w celu zwiększenia wydajności)

za pośrednictwem Evernote

Evernote ułatwia prowadzenie dziennika dzięki inteligentnej wyszukiwarce i zarządzaniu zadaniami, co pozwala łatwiej skupić się na celach związanych z dobrym samopoczuciem psychicznym i zwiększać wydajność w miarę upływu czasu. Możesz prowadzić dziennik w dowolnym formacie — pisać, dyktować, załączniki plików, skanować odręczne notatki lub wstawiać zdjęcia — aby Twoje wpisy były bardziej dynamiczne.

Jeśli lubisz prowadzić osobne dzienniki, takie jak osobisty, wdzięczności, podróży, pracy itp., Evernote pozwala organizować wpisy w dzienniku za pomocą notatników, tagów i stosów w celu szczegółowej kategoryzacji.

Zaawansowane funkcje wyszukiwania tego narzędzia ułatwiają znajdowanie poprzednich wpisów w dzienniku, nawet wśród odręcznych notatek, plików PDF i obrazów.

Najlepsze funkcje Evernote

Skorzystaj z wyszukiwania opartego na AI, aby zadawać pytania w języku naturalnym i uzyskać odpowiedzi pochodzące z notatek, plików PDF, obrazów i odręcznych notatek.

Automatycznie transkrybuj pliki multimedialne na edytowalny tekst dzięki AI Transcribe, które oferuje wsparcie dla ponad 50 języków.

Dostosuj swoje notatki dzięki bogatym opcjom formatowania, w tym tabelom, listom kontrolnym i blokom kodu.

Ograniczenia Evernote

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o częstych wyskakujących okienkach wersji darmowej, zachęcających do płatnych aktualizacji i z limitem synchronizacji do jednego urządzenia.

Ceny Evernote

Free Forever

Osobiste : 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalny : 17,99 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Co mówią o Evernote prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi

Na moim koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki pisane na klawiaturze, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Funkcje Web Clipper i „e-mail to Skrzynka odbiorcza” są dla mnie szczególnie przydatne.

Zapewnij swoim myślom bezpieczny dom dzięki ClickUp

Piękno prowadzenia dziennika polega na tym, że nie wymaga on od Ciebie bycia idealnym; wymaga jedynie bycia obecnym. A jeśli szukasz przestrzeni, która naprawdę oferuje wsparcie dla tej obecności, ClickUp może być właśnie tym, czego szukasz.

Dzięki ClickUp Dokument zyskujesz przejrzystą, dostosowywalną przestrzeń do refleksji — niezależnie od tego, czy jest to lista wdzięczności, codzienne podsumowanie dnia, czy długi, nieocenzurowany zapis myśli.

Zadanie ClickUp pomaga włączyć prowadzenie dziennika do codziennej rutyny dzięki funkcji śledzenia nastroju i pętli nawyków, które pozwalają utrzymać właściwy kierunek działania.

A kiedy utkniesz, ClickUp Brain oferuje przemyślane podpowiedzi, refleksje, a nawet podsumowania, które pomogą Ci zrozumieć, co naprawdę się dzieje. Jeśli chcesz szybko zapisać swoje myśli w podróży, ClickUp Notepad to spokojna przestrzeń, w której możesz robić notatki i odetchnąć.

Jedna platforma spełniająca wszystkie Twoje potrzeby związane z prowadzeniem dziennika. Zarejestruj się w ClickUp już teraz!