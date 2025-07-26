10 najlepszych alternatyw dla SavvyCal zapewniających inteligentniejsze planowanie i wydajność

Żonglujesz zaproszeniami na spotkania, wieloma kalendarzami i strefami czasowymi? Jeśli SavvyCal nie spełnia już Twoich potrzeb — czy to ze względu na budżet, czy funkcje — nie jesteś sam.

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do zarządzania czasem może być czasochłonne, ale ułatwiliśmy Ci to zadanie.

Ten blog zawiera najlepsze alternatywy dla SavvyCal wraz z kluczowymi funkcjami, cenami i opiniami użytkowników, które pomogą Ci wybrać kolejne narzędzie do planowania.

Uwaga, spoiler: jedna z nich spełnia wszystkie te funkcje — i tak, to ClickUp . 🧠📅

Dlaczego warto wybrać te 10 alternatyw?

SavvyCal to solidne narzędzie do planowania, ale dalekie od ideału. Oto kluczowe powody, dla których zespoły zaczynają szukać alternatywnych rozwiązań:

Powolne planowanie w czasie rzeczywistym: Opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu lub planowania spotkań, spowalniające pracę szybko działających zespołów, które potrzebują szybkiego rezerwowania terminów

Skalowanie staje się kosztowne: Dzięki cenom za użytkownika i braku planu bezterminowego, SavvyCal może szybko stać się kosztowny wraz z rozwojem zespołu, zwłaszcza jeśli starasz się utrzymać niskie koszty ogólne

Ograniczona integracja natywna: Chociaż SavvyCal obejmuje podstawowe funkcje, takie jak Kalendarz Google, opcje bezpośredniej integracji mogą wydawać się skromne lub ograniczone. Dla zespołów, które regularnie korzystają z niszowych aplikacji, jedyną opcją są skomplikowane rozwiązania zastępcze

Sztywne funkcje planowania pracy zespołów: Wprowadzenie nakładki kalendarza SavvyCal zwiększa elastyczność, ale nie aż tak bardzo. Brakuje w nim funkcji takich jak planowanie typu round-robin, zbiorcza dostępność czy dynamiczne linki do rezerwacji, które są niezbędne do wydajnego cyklu pracy

Nie jest idealny dla zespołów o niewielkim wykorzystaniu lub niewielkich zespołów: SavvyCal jest droższy od konkurentów oferujących podobne funkcje, co sprawia, że jest nieefektywny dla mniejszych firm. Ponadto nie oferuje bezpłatnego planu dla profesjonalistów, którzy planują tylko sporadycznie, co sprawia, że jest mniej idealny dla solopreneurów lub niezależnych konsultantów.

🧠 Ciekawostka: Badania pokazują, że Twój zespół może tracić dwa pełne dni robocze w tygodniu z powodu nieefektywnych spotkań i odpowiadania na e-maile.

Alternatywy dla SavvyCal w skrócie

Najlepsze alternatywy dla SavvyCal

Czy jesteś gotowy, aby pokonać ograniczenia SavvyCal i osiągnąć doskonałość w planowaniu? Oto najlepsze alternatywy dostępne na rynku:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zwiększania wydajności i planowania)

Chcesz uniknąć gonitwy za potwierdzeniami spotkań, zamieszania związanego ze strefami czasowymi i niekończących się e-maili z linkami do harmonogramów zespołu? Poznaj ClickUp — aplikację do pracy, która ma wszystko i zamienia ból głowy związany z planowaniem w płynne i usprawnione planowanie.

Planuj mądrzej dzięki kalendarzowi ClickUp

Zaplanuj idealny harmonogram na podstawie zadań, wydarzeń i celów dzięki kalendarzowi ClickUp

Kalendarz ClickUp to wizualny planer, który pomoże Ci organizować spotkania jak profesjonalista. Jego przejrzysty układ sprawia, że wydarzenia są łatwe do zauważenia (i zapamiętania). A co najlepsze? Automatycznie blokuje czas na każde utworzone zadanie, dzięki czemu Twój harmonogram zaczyna pracować dla Ciebie — bez ciągłego majstrowania.

Planuj projekty, harmonogramuj powtarzające się wydarzenia i przeglądaj wszystko w formacie dziennym, tygodniowym lub osi czasu.

Przeciągaj i upuszczaj, aby zmienić harmonogram, filtruj według zespołów i twórz elementy do wykonania — wszystko w jednym widoku. To natychmiastowo dodaje dynamiki każdemu spotkaniu online.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oszczędzaj czas, przygotowując kilka gotowych planów harmonogramów w hubie zasobów. Dzięki temu będziesz mógł od razu przystąpić do pracy nad nowym projektem bez opóźnień związanych z ustawieniami osi czasu.

Chcesz zoptymalizować zadania związane ze spotkaniami? ClickUp ma na to specjalne rozwiązanie!

Zmień spotkania w działania dzięki zadaniom ClickUp

Zamień prośby w zadania do wykonania z jasną własnością i śledzeniem postępów po spotkaniu dzięki zadaniom ClickUp

ClickUp Tasks to narzędzie, które pozwala przekształcić rozmowy w działania przed, w trakcie i po każdym spotkaniu.

Oferuje regulowane priorytety, terminy i zależności, dzięki czemu Twoje zadania pozostają na pierwszym planie. Dołączaj dokumenty, łącz podzadania i dodawaj komentarze na żywo do zaplanowanych zadań, aby uzyskać maksymalny kontekst.

Jeśli Twoja firma działa w oparciu o rozliczenia i godziny pracy nad projektami, funkcja śledzenia czasu ClickUp może zmierzyć każdy gram Twojego wysiłku. Dodatkowo inteligentne automatyzacje, takie jak warunkowe aktualizacje statusu, przenoszenie plików i natychmiastowe powiadomienia, sprawiają, że wszystko działa bez dodatkowej pracy.

Wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby szybciej planować spotkania dzięki ClickUp Brain

Twórz podsumowania spotkań, pobieraj kluczowe dokumenty, ustalaj punkty działania i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Jeśli potrzebujesz tylko linku do rezerwacji, SavvyCal to mądry wybór. Ale jeśli masz dość planowania odłączonego od wszystkiego innego, co robisz w pracy, ClickUp Brain to mądrzejszy wybór.

ClickUp to nie tylko narzędzie do planowania — to kompleksowy obszar roboczy AI do spotkań. Dzięki ClickUp Brain możesz generować agendy, wyszukiwać odpowiednie dokumenty, przypisywać elementy do wykonania i automatycznie podsumowywać dyskusje — wszystko w tym samym obszarze roboczym, w którym Twój zespół już zarządza projektami i zadaniami.

Niezależnie od tego, czy planujesz szybką synchronizację, czy przygotowujesz się do prezentacji dla klienta, ClickUp Brain przygotuje Cię w kilka sekund. Rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, pobiera notatki z poprzednich spotkań, a nawet sugeruje odpowiednie pytania — bez konieczności kopiowania i wklejania lub przełączania się między aplikacjami.

Jeśli przed spotkaniem potrzebujesz pomysłów na przełamanie lodów lub sposobów na zwiększenie wydajności, Brain również zajmie się tym w kilka sekund.

Przed spotkaniem przeprowadź burzę mózgów i sformułuj pomocne pytania dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oprócz komunikacji w zespole, Brain może tworzyć, delegować i planować zadania na podstawie kluczowych notatek ze spotkań za jednym zamachem. Wystarczy poprosić, a ClickUp Brain automatycznie przypisze zadania do wykonania i zapewni postępy w realizacji projektów.

A dzięki Brain MAX doświadczenie staje się głosowe. Korzystając z funkcji Talk to Text, możesz dyktować zadania, zapisywać przypomnienia lub wyzwalać działania AI za pomocą samego głosu. To nie tylko zamiana mowy na tekst — to funkcja rozpoznająca kontekst, cykl pracy i gotowa do działania. Pomyśl o tym jak o osobistym asystencie AI, który łączy Twoje pomysły bezpośrednio z realizacją.

Otrzymasz również bezpieczny, ujednolicony dostęp do swoich narzędzi — ClickUp, Gmail, Slack, Dokumenty i innych — bez udostępniania danych stronom trzecim i przełączania się między 10 zakładkami. To AI bez rozrostu.

🔍 Koniec z przełączaniem się między kalendarzem, aplikacją do notatek i menedżerem zadań ClickUp łączy planowanie, dokumentację i działania następcze w jednym miejscu — dzięki najnowszym modelom AI, takim jak GPT-4. 1, Claude i Gemini.

W tym właśnie przewyższa SavvyCal. Podczas gdy SavvyCal koncentruje się na rezerwacji linków i elastyczności kalendarza, ClickUp eliminuje dodatkowe koszty spotkań. Nie tylko rezerwujesz czas — odzyskujesz go.

Potrzebujesz pomocy na start? Skorzystaj z szablonu kalendarza

Zaczynasz od zera? Nie musisz. ClickUp oferuje przyjazne dla użytkownika szablony do wszystkiego – od list rzeczy do zrobienia po kalendarze treści.

Pobierz darmowy szablon Organizuj osie czasu zespołów, zapobiegaj konfliktom w harmonogramach i zamykaj zadania na czas dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Szablon kalendarza ClickUp to gotowe rozwiązanie dla zespołów, które chcą usprawnić planowanie. Oferuje sześć niestandardowych statusów i przydatny widok podsumowujący, który pozwala efektywnie mapować i śledzić wszystkie zadania.

Pola niestandardowe szablonu, takie jak rejestry czasu, cele, adresy i budżety, pomagają również w umieszczeniu informacji w każdym punkcie działania. Po aktualizacji terminów domyślne widoki kalendarza i osi czasu są natychmiast wypełniane w czasie rzeczywistym, aby pokazać obciążenie pracą każdego zespołu i potencjalne wąskie gardła.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Niektóre niestandardowe widoki nie są jeszcze zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych

Korzystanie ze wszystkich funkcji wymaga nieco dłuższego czasu nauki

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Nathan G. , programista Crestron, mówi:

Możliwość tworzenia formularzy, zarządzania zadaniami, elementami kalendarza i spotkaniami sprawia, że ClickUp jest absolutnie niezbędny dla każdej rozwijającej się małej firmy. Ponadto nowa funkcja czatu sprawia, że zewnętrzne aplikacje do czatowania, takie jak Slack lub Teams, stają się przestarzałe i zbędne dla osób, które chcą zmniejszyć liczbę używanych aplikacji.

2. Calendly (najlepszy do prostego, profesjonalnego planowania)

za pośrednictwem Calendly

Chcesz uniknąć ciągłego uzgadniania terminów? Calendly zostało stworzone, aby uprościć rezerwację spotkań. Jego spersonalizowana funkcja rezerwacji pozwala wysłać link do spotkania. Następnie zaproszeni goście mogą wyświetlić dostępne terminy i zarezerwować czas.

Narzędzie jest również bardzo elastyczne i oferuje opcję niestandardowych typów wydarzeń. Dzięki temu zarówno szybkie spotkania, jak i dogłębne przeglądy strategii przebiegają sprawnie. Ponadto funkcje takie jak bufory połączeń pomagają przegrupować spotkania bez zakłócania cyklu pracy.

Calendly obsługuje również formularze przekierowujące, które kierują zaproszonych do odpowiedniego członka zespołu na podstawie ich odpowiedzi, co sprawia, że jest to popularny wybór w przypadku cyklu pracy związanego ze sprzedażą, rekrutacją i wdrażaniem klientów.

Calendly integruje się z Kalendarzem Google, Outlookiem, Zoomem, Slackiem, Salesforce, HubSpot i innymi popularnymi aplikacjami, usprawniając potwierdzanie, przypomnienia i zmiany terminów. Możesz nawet osadzić strony rezerwacji bezpośrednio na swojej stronie internetowej lub w kampaniach e-mailowych, aby zmniejszyć liczbę rezygnacji i szybciej przekształcić potencjalnych klientów w rzeczywistych.

Funkcja AI: Dzięki nowemu asystentowi planowania opartemu na sztucznej inteligencji (dostępnemu w planach wyższych poziomów) Calendly analizuje preferencje i historię spotkań, aby zaproponować optymalne terminy, ograniczając konflikty w kalendarzu i konieczność ręcznych zmian.

Najlepsze funkcje Calendly

Rozłóż obciążenie pracą równomiernie na członków grupy dzięki harmonogramowaniu typu „round-robin”

Przekieruj zaproszonych na spotkanie do odpowiedniej grupy dzięki kierowaniu opartemu na kwestionariuszu przed spotkaniem

Uwzględnij nietypowe harmonogramy, takie jak godziny świąteczne lub specjalne wydarzenia, dzięki dedykowanym nadpisaniom dat

Osadź widżety rezerwacji na stronach docelowych, w biuletynach lub centrach pomocy

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Salesforce, Zoom, HubSpot i Slack

Ograniczenia Calendly

Wiele zaawansowanych funkcji, takich jak round-robin, SSO, branding i routing, jest dostępnych tylko w planach wyższych poziomów

Brak solidnej integracji z systemami zwiększającymi wydajność i CRM, co ogranicza jego zastosowanie wyłącznie do tworzenia spotkań

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Od 15 000 USD rocznie

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3900 recenzji)

Co mówią o Calendly prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Najbardziej przydatną funkcją Calendly jest zapobieganie konfliktom w harmonogramie zgodnie z dostępnością użytkownika po drugiej stronie ekranu, co znacznie ułatwia planowanie zgodnie z wzajemną kompatybilnością.

3. Motion (najlepsze rozwiązanie do zadań opartych na AI i planowania spotkań)

za pośrednictwem Motion

Motion znalazło się na tej liście dzięki płynnej integracji AI z codziennym planowaniem. Stworzony z myślą o złożonych wydarzeniach, kalendarz AI analizuje obciążenie pracą, aby stworzyć zoptymalizowany plan dnia. Jeśli pojawi się telefon od klienta lub zmieni się termin, Motion przeorganizuje dzień, aby wszystko zmieścić.

Po potwierdzeniu spotkań czas na przygotowanie jest automatycznie blokowany przed każdym z nich. Sztuczna inteligencja Motion wyznacza również przedziały czasowe na głęboką koncentrację w oparciu o najnowsze zaplanowane zadania i wzorce pracy. Ponadto wszystkie zintegrowane kalendarze są ujednolicone w jednym widoku, a system automatycznie dostosowuje oś czasu, jeśli zadania trwają dłużej lub tracą priorytet.

Możesz ustawić ograniczenia spotkań, aby uniknąć rezerwacji następujących po sobie, zablokować określone godziny na intensywną pracę lub wyznaczyć całe dni jako wolne od spotkań. Automatyczne ustalanie priorytetów w Motion jest szczególnie pomocne dla freelancerów, kadry kierowniczej i profesjonalistów z zaburzeniami neurologicznymi, którzy chcą pozostać na bieżąco bez ciągłego ręcznego zmieniania harmonogramu.

Funkcja AI: Sztuczna inteligencja Motion tworzy i na bieżąco dostosowuje spersonalizowany plan dnia — w oparciu o pilność, wrażliwość na czas, preferencje dotyczące spotkań i rytm wydajności użytkownika.

Najlepsze funkcje Motion

Twórz dynamiczne harmonogramy, które dostosowują się do zmian dzięki optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji AI

Unikaj kolejnych rozmów telefonicznych lub zachowaj określone dni wolne od spotkań dzięki wcześniej zdefiniowanym preferencjom

Twórz codzienne harmonogramy w oparciu o pilność zadań i wzorce pracy dzięki szybkiej automatyzacji

Automatycznie zmieniaj terminy nieukończonych zadań w oparciu o terminy i priorytety

Zsynchronizuj wszystkie kalendarze Google i Outlook w jednym widoku

Ograniczenia ruchów

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest skomplikowany, zwłaszcza osoby pracujące w dynamicznych oknach roboczych

Nie ma opcji udostępniania, które umożliwiałyby zaangażowanie gości zewnętrznych zarówno w zadania, jak i połączenia

Pomimo stosunkowo podstawowych funkcji automatyzacji i funkcji, krzywa uczenia się jest dość wysoka

Ceny ruchome

Pro AI: Od 49 USD miesięcznie za użytkownika

Business AI: Od 69 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje aplikacji Motion

G2: 4,1/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

4. Doodle (najlepszy do planowania spotkań grupowych i ankiet)

za pośrednictwem Doodle

Jeśli planujesz duże spotkanie w różnych strefach czasowych, Doodle może być rozwiązaniem, które pozwoli Ci uniknąć bólu głowy. Dzięki funkcji ankiet grupowych członkowie zespołu mogą zaznaczyć swoją dostępność, a Doodle automatycznie sugeruje najlepszą opcję.

Zwiększa również elastyczność dzięki opcji głosowania „w razie potrzeby”, umożliwiającej zespołom sugerowanie zapasowych terminów. Ponadto Doodle oferuje szybkie zaproszenia 1:1, arkusze rejestracji i spersonalizowane strony rezerwacji dostosowane do lokalnych stref czasowych. Administratorzy mogą korzystać z pulpitu zespołu Doodle, aby śledzić odpowiedzi, ustawiać przypomnienia i zarządzać dostępnością wielu członków zespołu.

Doodle dobrze integruje się z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Outlook, Microsoft Teams i Zoom, pomagając zespołom koordynować działania nawet wtedy, gdy korzystają z różnych platform. Ankiety dotyczące spotkań można również eksportować lub osadzać w portalach firmowych lub wiadomościach e-mail, aby zapewnić szerszy dostęp.

Funkcja AI: inteligentny asystent planowania Doodle sugeruje najbardziej efektywne czasowo terminy spotkań dla każdego uczestnika, analizując odpowiedzi ankiet i preferencje dotyczące stref czasowych, pomagając zespołom szybciej osiągnąć konsensus.

Najlepsze funkcje Doodle

Twórz nieograniczoną liczbę spotkań i ankiet, aby koordynować działania dowolnej liczby uczestników

Oszczędzaj czas, planując spotkania bezpośrednio w kalendarzu innej osoby dzięki funkcji „Rezerwacja w imieniu”

Wspieraj szczerą dostępność bez presji otoczenia dzięki limitom głosów, ukrytym informacjom o uczestnikach i anonimowemu wyborowi terminów

Eksportuj dane ankiet lub osadzaj linki na platformach współdzielonych, aby zapewnić lepszą koordynację

Integracja z Microsoft 365, Google Workspace, Slack i Zoom

Ograniczenia Doodle

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest trudny w nawigacji i nieintuicyjny

Integracje aplikacji kalendarza mogą być zawodne i powodować konflikty wynikające z brakujących aktualizacji lub błędów synchronizacji

Ceny Doodle

Free

Pro: 14,95 USD miesięcznie za użytkownika

Team: 19,95 USD/miesiąc za użytkownika (wymagane minimum dwóch użytkowników)

Oceny i recenzje Doodle

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Doodle prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Podoba mi się, że możesz zapewnić swojemu zespołowi różne opcje, wysyłając im Doodle.

5. SimplyMeet. me (najlepsze rozwiązanie do łatwego i prostego rezerwowania spotkań)

za pośrednictwem SimplyMeet.me

SimplyMeet. me to narzędzie do planowania spotkań, które stawia na prostotę. Może przypominać Calendly, ale wyróżnia się niemal natychmiastowymi ustawieniami — nawet w przypadku wielu integracji.

Nie daj się jednak zwieść prostocie. SimplyMeet.me oferuje również funkcje rezerwacji grupowych, idealne dla warsztatów i webinariów, gdzie duże grupy proszą o ten sam przedział czasowy. Dostępna jest nawet opcja udostępniania kodu QR, który klienci mogą zeskanować i zarezerwować z poziomu swoich telefonów.

Obsługuje integrację z Stripe i PayPal w przypadku płatnych rezerwacji, a użytkownicy mogą dostosować ustawienia dostępności dla powtarzających się harmonogramów lub ofert sezonowych. SimplyMeet. me zapewnia również opcje white labelingu, umożliwiające tworzenie harmonogramów z własną marką, co jest szczególnie przydatne dla profesjonalistów mających kontakt z klientami.

Funkcja AI: Chociaż SimplyMeet.me nie wykorzystuje w dużym stopniu sztucznej inteligencji, to jednak stosuje inteligentną logikę do automatycznego dostosowywania stref czasowych i sugerowania optymalnych terminów na podstawie historii preferencji dotyczących spotkań oraz lokalizacji klientów.

Najlepsze funkcje SimplyMeet.me

Organizuj i zarządzaj wszystkimi zobowiązaniami za pomocą scentralizowanego pulpitu, który wizualizuje wszystkie zaplanowane spotkania, przeszłe spotkania i informacje o klientach

Usprawnij rozliczanie konsultacji podczas tego samego spotkania dzięki integracji wielu metod płatności

Zarządzaj wszystkimi dyskusjami i wydarzeniami w podróży dzięki aplikacji dla administratorów na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne

Limity SimplyMeet.me

Oferuje ograniczony zakres natywnych integracji i opiera się na Zapier w zakresie automatyzacji, co utrudnia złożone ustawienia

Brak solidnych funkcji raportowania i analizy w czasie rzeczywistym, które zapewniają dogłębny wgląd w schematy spotkań lub wydajność

Udostępniaj linki do rezerwacji za pomocą kodów QR, aby przyspieszyć dostęp do wydarzeń lub sklepów

Oferuje integrację z Zapier, Microsoft 365 i Google w celu synchronizacji kalendarza

Cennik SimplyMeet.me

Osoby fizyczne: Free

Profesjonalna: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SimplyMeet.me

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik umysłowy musi skontaktować się średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i kontynuowania projektów. Walka jest prawdziwa — ciągłe działania następcze, zamieszanie związane z wersjami i czarne dziury widoczności osłabiają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, udostępniając kontekst natychmiast na wyciągnięcie ręki.

6. Acuity Scheduling (najlepsze rozwiązanie dla firm usługowych)

za pośrednictwem Acuity Scheduling

Szukasz elastycznego narzędzia do planowania, które będzie pasowało do Twojego modelu biznesowego? Acuity Scheduling to świetna opcja dzięki skupieniu się na cyklach pracy opartych na usługach. Rozwiązanie to głęboko zagłębia się w unikalne typy spotkań i czas trwania usług zorientowanych na klienta.

Acuity oferuje również bogate opcje formatowania, które pozwalają dopasować wygląd do motywów marki. Dzięki ustawieniom konfiguracyjnym można dostosować najdrobniejsze szczegóły, niestandardowe subskrypcje i ceny oparte na wolumenie w zależności od harmonogramu użytkownika usługi. Dzięki kontroli białej etykiety i brandingu Acuity pozwala salonom, klinikom i konsultantom zapewnić klientom płynną obsługę od rezerwacji po rozliczenie.

Obsługuje formularze zgłoszeniowe, powtarzające się spotkania, zajęcia grupowe oraz potwierdzenia e-mailowe lub SMS-owe. Ponadto integruje się z Stripe, Square, Kalendarzem Google, Zoom, QuickBooks i ponad 500 innymi narzędziami za pośrednictwem Zapier, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm, które chcą zautomatyzować cały cykl życia klienta.

Funkcja AI: Acuity zawiera inteligentną logikę planowania, która rekomenduje idealne terminy spotkań w oparciu o czas trwania usługi, dostępność specjalisty i strefy czasowe klientów. Może również automatycznie dostosowywać dostępność w okresach szczytu w oparciu o liczbę rezerwacji.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Opanuj sztukę upsellingu dzięki spersonalizowanym opcjom dodatkowym na stronie planowania spotkań

Zoptymalizuj obciążenie pracą związane z terminami i śledź spotkania w określonych lokalizacjach dzięki dostępowi do wielu zasobów i adresów sklepów

Twórz i wysyłaj faktury z automatycznie wypełnionymi danymi usług i klientów w gotowym formacie

Oferuj bony upominkowe, kody rabatowe i niestandardowe plany płatności

Automatyczna synchronizacja kalendarzy między członkami personelu i salami usług

Limity Acuity Scheduling

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że podczas eksportowania spotkań występują problemy z działaniem strony internetowej

Brak możliwości dostosowania portali, zwłaszcza strony docelowej planowania spotkań z klientami

Dostęp do wielu zasobów i sal jest dostępny tylko w droższych planach

Funkcje raportowania są ograniczone w przypadku operacji na dużą skalę w wielu lokalizacjach

Ceny Acuity Scheduling

W fazie rozwoju: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Rozwijająca się firma: 34 USD/miesiąc za użytkownika

Powerhouse: 61 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 5700 recenzji)

Co mówią o Acuity Scheduling prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Możesz zacząć bez żadnego doświadczenia w zakresie CRM i CS, a dzięki temu rozwiązaniu szybko opanujesz je do perfekcji. Było to dla mnie idealne rozwiązanie do planowania, rezerwacji, zarządzania kalendarzem i śledzenia spotkań z klientami.

7. Zoho Bookings (najlepsze rozwiązanie dla zespołów korzystających z ekosystemu Zoho)

za pośrednictwem Zoho Bookings

Zoho Bookings to idealne rozwiązanie dla zespołów, które chcą pozostać w tym samym ekosystemie, a ponadto jest bardzo funkcjonalne. Ujednolicony interfejs ułatwia codzienne planowanie, a dedykowane obszary robocze upraszczają współpracę.

Rozwiązanie sugeruje również wiele typów spotkań dostosowanych do Twojej branży podczas konfiguracji. A jeśli Twój zespół ma wyjątkowe połączenia, administratorzy mogą dodać niestandardowe typy wydarzeń, od przeglądów rentowności po uroczystości urodzinowe.

Ponadto menedżerowie mogą jednym kliknięciem dodać prostą automatyzację z określonymi wyzwalaczami dla wszystkich wewnętrznych spotkań następujących po rozmowie z klientem. Zoho Bookings integruje się z Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ i systemami płatności, umożliwiając pełną automatyzację cyklu życia potencjalnego klienta od spotkania do podjęcia dalszych działań.

Funkcja AI: w ekosystemie Zoho aplikacja Zoho Bookings może korzystać z asystenta AI Zoho, Zia, do automatycznego wypełniania danych w formularzach, analizowania trendów rezerwacji i rekomendowania działań następczych na podstawie zachowań klientów i częstotliwości spotkań.

Najlepsze funkcje Zoho Bookings

Zaplanuj swój dzień tak, jak chcesz, dzięki prostym regułom, takim jak wyłączenie zmiany harmonogramu lub ustawienie minimalnego okresu powiadomienia

Pozwól klientom samodzielnie aktualizować terminy spotkań i przeglądać historię za pomocą dedykowanego portalu klienta

Natychmiastowa integracja z całym ekosystemem Zoho, w tym Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk i wbudowanymi platformami płatniczymi

Przypisuj różne usługi różnym członkom zespołu i synchronizuj harmonogramy w czasie rzeczywistym

Używaj webhooków i API do wyzwalania zewnętrznych cykli pracy lub aktualizacji CRM

Limity Zoho Bookings

Oferuje bardzo ograniczony plan bezpłatny, dzięki czemu lepiej nadaje się dla dużych firm i zespołów

Konfiguracja bez istniejącego ekosystemu Zoho jest żmudnym, nieintuicyjnym procesem i wymaga specjalistycznej wiedzy

Interfejs i opcje dostosowywania są ograniczone poza pakietem Zoho

Ceny Zoho Bookings

Na zawsze za darmo

Podstawowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Flex: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho Bookings

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania do zarządzania spotkaniami i agendą

8. OneCal (najlepszy do synchronizacji kalendarza i personalizacji)

za pośrednictwem OneCal

Aby żonglować wszystkimi kalendarzami bez przełączania zakładek, OneCal często pojawia się wśród najlepszych wyborów. Jego konstrukcja, w której prywatność jest na pierwszym miejscu, pozwala kontrolować, jakie szczegóły są synchronizowane między kalendarzami, od tytułów po listy uczestników. Jeśli chcesz zachować prywatność osobistych spotkań, OneCal może natychmiast zablokować ten czas jako „Zajęty”.

Oprócz synchronizacji strony rezerwacji OneCal zawierają elementy takie jak linki do mediów społecznościowych, które zwiększają zaangażowanie i promują Twoją markę. Możesz również podłączyć niestandardowy adres URL, który przekierowuje zaproszonych gości na stronę zasobów lub stronę z podziękowaniami po dokonaniu rezerwacji. Użytkownicy mogą dostosować język i format zaproszeń, dzięki czemu doświadczenie będzie bardziej dostosowane do odbiorców globalnych lub niszowych.

OneCal integruje się również z Outlookiem, Microsoft 365 i Google Workspace oraz oferuje wielokierunkową synchronizację między wieloma kalendarzami, dzięki czemu spotkania nigdy się nie pokrywają, nawet między kontami służbowymi i osobistymi.

Funkcja AI: OneCal wykorzystuje inteligentne reguły synchronizacji, aby wykrywać potencjalne konflikty i automatycznie aktualizować nakładające się wydarzenia na różnych platformach — dzięki czemu Twoja dostępność zawsze odzwierciedla najnowsze dane, nawet w różnych strefach czasowych lub na różnych kontach.

Najlepsze funkcje OneCal

Kontroluj synchronizację kalendarzy osobistych, służbowych i poszczególnych klientów dzięki wielokierunkowej synchronizacji

Ukrywaj tytuły i szczegóły zgodnie z własnymi preferencjami dzięki automatyzacji, predefiniowanym kolorom, odpowiedziom e-mailowym i nie tylko

Zmień język, w którym wyświetlane są zaproszenia, i dostosuj się do potrzeb globalnego zespołu dzięki tłumaczeniom linków do harmonogramów OneCal

Dostosuj strony rezerwacji za pomocą brandingu, linków przekierowujących i pól zaangażowania

Integracja z kalendarzami Google, Microsoft i Apple zapewnia płynne zarządzanie

Ograniczenia OneCal

Niektórzy użytkownicy mają trudności z udostępnianiem informacji o dostępności swojego zespołu lub koordynowaniem wydarzeń z członkami zespołu

Obsługuje tylko popularne integracje kalendarzy i nie synchronizuje plików ani multimediów między platformami

Ograniczone raportowanie lub analityka do śledzenia trendów planowania lub nieobecności

Ceny OneCal

Pakiet startowy: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Niezbędne: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje OneCal

G2: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o OneCal prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Bardzo łatwy w użyciu, FANTASTYCZNE wsparcie, dość łatwy do zintegrowania i wdrożenia. Używam go codziennie. Sama funkcja synchronizacji kalendarza jest warta swojej ceny, a interfejs użytkownika jest doskonały.

9. Cal. com (Najlepszy wybór dla elastycznego planowania w oparciu o oprogramowanie open source)

za pośrednictwem Cal.com

Cal. com to menedżer spotkań stworzony z myślą o zapewnieniu pełnej kontroli nad planowaniem. Jako rozwiązanie open source pozwala na hosting serwerów i personalizację wszystkiego — bez logo Cal. com, tylko w Twoim stylu.

Teraz nie chodzi tylko o samodzielną personalizację. Rozwiązanie zapewnia niezbędne funkcje, takie jak planowanie metodą round-robin, rezerwacje w kalendarzu grupowym i spersonalizowane zaproszenia, które pozwalają efektywnie zarządzać spotkaniami z klientami lub zespołem.

Ponadto posiada dedykowany interfejs API do wyzwalania najbardziej złożonych wymagań, takich jak wysyłanie przypomnień o spotkaniach, aktualizacja rekordów CRM lub automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów. Rynek wtyczek platformy obejmuje narzędzia płatnicze, formularze zgody, synchronizację CRM i wiele innych — zapewniając modułową kontrolę nad planowaniem.

Funkcja AI: Chociaż Cal.com jest przeznaczony głównie dla programistów, może integrować się z zewnętrznymi usługami AI poprzez API — na przykład w celu automatycznego generowania potwierdzeń rezerwacji, analizowania wzorców dostępności lub rekomendowania terminów spotkań na podstawie historii zachowań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli Twoja firma korzysta już z usług dostawcy chmury obsługującego wdrożenia samodzielnie hostowane, skorzystaj z aplikacji open source. Pozwoli to szybko obniżyć koszty infrastruktury i uwolnić środki budżetowe na bardziej zaawansowane dostosowania niestandardowe.

Najlepsze funkcje Cal.com

Kieruj osoby rezerwujące bezpośrednio do odpowiedniego zespołu na podstawie ich danych, takich jak branża i wielkość firmy, dzięki natywnemu oprogramowaniu do kierowania potencjalnych klientów

Zmniejsz liczbę straconych okazji dzięki wbudowanemu kalkulatorowi stref czasowych

Dodaj niezbędne funkcje, takie jak płatności, rozmowy wideo, przypomnienia i formularze zgody w ciągu kilku sekund dzięki wtyczkom dostępnym w sklepie Cal.com

Samodzielny hosting w Twojej domenie z pełnym wsparciem white label

Twórz modułowe cykle pracy dzięki API dla programistów Cal.com i wtyczkom społecznościowym

Ograniczenia Cal. com

Ustawienia i konserwacja wymagają wiedzy technicznej

Korzystanie z funkcji API może być dość kosztowne

Mniej opcji typu „plug and play” dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Ceny Cal.com:

Osoby fizyczne: Free

Teams: Od 15 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacje: 37 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cal. com:

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

10. YouCanBookMe (najlepszy do integracji z kalendarzami)

za pośrednictwem YouCanBookMe

Jeśli Twój zespół realizuje projekty, w których liczy się czas, wdrożenie YouCanBookMe to mądre posunięcie. Oprócz synchronizacji w czasie rzeczywistym i bloków buforowych, wyróżnia się głęboką integracją, od Mailchimp i WordPress po Google Analytics i Pixel.

YouCanBookMe obsługuje również wspólną dostępność członków i szczegółowe zasady dostępności, idealne do zarządzania projektami międzyfunkcyjnymi lub urlopami. Dzięki automatycznym potwierdzeniom, opcjom zmiany harmonogramu lub sekwencjom przypomnień nie będziesz potrzebować ręcznych działań następczych. Formularze rezerwacji mogą również zawierać logikę warunkową, umożliwiającą natychmiastową wstępną kwalifikację potencjalnych klientów, segregację zgłoszeń do pomocy technicznej lub kierowanie wewnętrznych spotkań do odpowiedniego członka zespołu.

Wysoce konfigurowalna platforma pozwala zespołom kontrolować wiadomości, branding, obsługę stref czasowych i przekierowania po dokonaniu rezerwacji. Możesz również zintegrować webhooki, Zapier lub niestandardowe skrypty, aby wyzwalać działania w systemach CRM, bazach danych lub innych systemach wewnętrznych.

Funkcja AI: YouCanBookMe wprowadziło niedawno inteligentne sugestie rezerwacji, które automatycznie dostosowują czas buforowy i czas trwania spotkania w oparciu o rodzaj spotkania, pilność i poprzednie zachowania rezerwacyjne.

Najlepsze funkcje YouCanBookMe

Wstępna kwalifikacja potencjalnych klientów i segregacja zgłoszeń do pomocy technicznej za pomocą formularzy rezerwacji opartych na logice warunkowej

Organizuj spotkania dla dużych grup w jednym przedziale czasowym dzięki konfiguracji obciążenia sesji

Przyspiesz rezerwacje dzięki spersonalizowanym formularzom wypełnianym automatycznie, które pobierają dane z linku URL

Zintegruj z Kalendarzem Google, Microsoft Outlook, Mailchimp i webhookami

Dostosuj branding, potwierdzenia, działania następcze i strony przekierowań dla każdego typu rezerwacji

Ograniczenia YouCanBookMe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że czas reakcji obsługi klienta jest nieco dłuższy

Niektóre zmiany wymagają ręcznej aktualizacji w każdym połączonym kalendarzu

Połączenia kalendarza dozwolone w planach Free i Individual są ograniczone

Ceny YouCanBookMe

Free

Indywidualny: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalna: 13 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 340 recenzji)

Co mówią o YouCanBookMe prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy

Bardzo podoba mi się to, jak YouCanBook. me synchronizuje się z moim kalendarzem i automatycznie blokuje terminy, w których nie mogę umówić się na spotkanie z nowym użytkownikiem. Podoba mi się również łatwość obsługi zarówno dla mnie, jak i dla osoby dokonującej rezerwacji na mojej stronie internetowej.

Idealne zarządzanie spotkaniami i czasem dzięki ClickUp

Odpowiednie narzędzia do planowania zapewniają wysoką wydajność Tobie i całemu zespołowi. Dzięki dostępnym kalendarzom i synchronizacji danych w czasie rzeczywistym spotkania stają się potężnym krokiem w kierunku osiągnięcia rzeczywistej wartości biznesowej.

Chociaż na tej liście znajduje się wiele dobrych opcji, nie wystarczy zdecydować się na aplikacje, które dobrze łączą się z Twoim identyfikatorem użytkownika Outlook lub Kalendarza Google. Potrzebujesz inteligentnego planowania, rozbudowanej integracji, ankiet grupowych i analiz opartych na sztucznej inteligencji. Właśnie w tym zakresie ClickUp przewyższa pozostałe rozwiązania.

Współpraca z ClickUp oznacza również połączenie spotkań z zadaniami, analizami i kompleksową automatyzacją w jednej płynnie działającej platformie.

Chcesz opanować zarządzanie spotkaniami i czasem? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!