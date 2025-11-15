7 funkcji marketingu (wraz z przykładami)

Kiedy wchodzisz do swojej ulubionej kawiarni i już wiesz, co zamówisz, to znaczy, że marketing po cichu wykonuje swoją pracę.

To właśnie dzięki nim marka wydaje się znajoma, klimat jest odpowiedni, a Ty w jakiś sposób zacząłeś śledzić ją na Instagramie, nawet o tym nie myśląc.

Marketing to jednak znacznie więcej niż sprytna reklama lub świetne logo.

To wszystko, co sprawia, że odbiorcy nie tylko dowiadują się o tym, co sprzedajesz, ale także są tym naprawdę podekscytowani.

Ponieważ marketing ma wpływ na tak wiele aspektów działalności firmy, dziedzina ta została podzielona na siedem podstawowych funkcji — każda z nich ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania wizerunku marki na rynku.

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem doskonalącym swoją strategię, czy założycielem firmy próbującym rozwijać się przy limitowanych zasobach, te siedem filarów stanowi podstawę, na której możesz budować.

W tym poście omówimy wszystkie siedem funkcji marketingu, pokażemy rzeczywiste przykłady, przedstawimy najlepsze kanały do ich aktywacji i udostępnimy wskazówki, jak skuteczniej je wykorzystać.

Jakie jest 7 funkcji marketingu?

Siedem funkcji marketingu to elementy składowe, które pomagają Twojej firmie stworzyć połączenie odpowiednich produktów z odpowiednimi osobami i sprawić, że będą one do niej wracać.

Oto siedem scen zarządzania kampanią marketingową 👇

Promocja: Obejmuje wszystko, od reklamy i PR po media społecznościowe, marketing e-mailowy i kampanie influencerskie. Celem jest przyciągnięcie uwagi, budowanie świadomości marki i skłonienie ludzi do dokonania zakupu.

Sprzedaż: Obejmuje rozmowy z potencjalnymi klientami, podkreślanie wartości produktu i pomaganie im w podjęciu decyzji o zakupie.

Zarządzanie produktem lub usługą: Koncentruje się na zapewnieniu, że produkt lub usługa spotyka potrzeby klientów. Obejmuje badania, aktualizacje i ulepszenia oparte na oczekiwaniach klientów i działaniach konkurencji.

Zarządzanie informacjami marketingowymi: gromadzi i analizuje informacje o odbiorcach, konkurencji i trendach branżowych.

Ceny: Znajdź właściwą równowagę między tym, ile niestandardowi klienci są skłonni zapłacić, cenami konkurencji i tym, co pomaga Ci utrzymać rentowność.

Finansowanie: Obejmuje sposób budżetowania i finansowania działań marketingowych. Od odkładania pieniędzy na reklamy po inwestowanie w narzędzia lub rozwój produktów — finansowanie zapewnia zasoby niezbędne do realizacji Obejmuje sposób budżetowania i finansowania działań marketingowych. Od odkładania pieniędzy na reklamy po inwestowanie w narzędzia lub rozwój produktów — finansowanie zapewnia zasoby niezbędne do realizacji strategii komunikacji marketingowej

Dystrybucja: zapewnia, że produkt faktycznie trafia do klientów, niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż internetowa, w sklepie stacjonarnym, czy dostawa bezpośrednio do klienta; celem jest zapewnienie odbiorcom łatwego, sprawnego i wygodnego dostępu do produktu.

Dzięki ClickUp dla zespołów marketingowych masz dostęp do gotowych szablonów, pulpitów nawigacyjnych, automatyzacji, wbudowanego asystenta AI i formularzy. Razem pomagają one scentralizować wszystkie inne funkcje marketingowe oprócz poniższych.

1. Promocja

Na etapie promocji zarządzania produktami i usługami przekazujesz właściwy komunikat we właściwym czasie za pośrednictwem różnych kanałów dzięki strategii marketingowej o powodzeniu.

Marki wykorzystują promocyjne kampanie marketingowe, aby wzbudzić zainteresowanie nowym produktem. Wykorzystują je również, aby podtrzymać zainteresowanie po wprowadzeniu produktu na rynek.

🌸 Krótkie studium przypadku: Reklama Nike „So Win” wyemitowana podczas Super Bowl LIX wywołała ogromny szum, zdobywając nagrodę Super Clio Award i docierając do milionów widzów podczas transmisji meczu. Kampania miała funkcję 60-sekundowego czarno-białego filmu z udziałem sportsmenek, pomagając firmie Nike wykorzystać 20-procentowy wzrost oglądalności sportów kobiecych w ujęciu rok do roku.

Oto kilka kanałów, które możesz wykorzystać w swojej strategii promocyjnej.

Reklama: płatne reklamy na platformach takich jak Google, YouTube, Instagram, telewizja, a nawet reklamy drukowane świetnie nadają się do szybkiego zwiększenia zasięgu.

Media społecznościowe: Organiczne posty, relacje, historie i transmisje na żywo na Instagramie, TikToku, LinkedIn i wszędzie tam, gdzie Twoi odbiorcy codziennie przeglądają treści.

Marketing influencerski: Współpraca z zaufanymi osobami, takimi jak twórcy niszowi lub znane osobistości, które już przyciągnęły uwagę odbiorców.

Marketing zawartości: edukacyjne i angażujące blogi, wideo, samouczki i studia przypadków, które subtelnie promują markę, jednocześnie dostarczając wartościowych informacji.

Marketing e-mailowy: bezpośrednia komunikacja poprzez biuletyny, ekskluzywne oferty, ogłoszenia o produktach i pomocne wskazówki.

Wydarzenia: webinaria, premiery produktów, sklepy pop-up lub stoiska targowe, gdzie ludzie mogą doświadczyć Twojej marki w czasie rzeczywistym.

Public relations: Relacje w mediach, wywiady w podcastach i komunikaty prasowe, aby uzyskać wiarygodność zewnętrzną i szersze zainteresowanie.

Promocje sprzedaży: Strategie promocyjne, takie jak rabaty, oferty ograniczone czasowo, kody polecające lub programy lojalnościowe, które zachęcają ludzi do podjęcia działania.

📌 Przykład: Wprowadzasz nową funkcję automatyzacji opartą na AI w swojej platformie SaaS zwiększającej wydajność. Oto jak ją wdrożyć: Publikujesz wpis na blogu zatytułowany „5 sposobów, dzięki którym AI może zmniejszyć o połowę liczbę cotygodniowych spotkań”.

Publikujesz reklamę na YouTube, pokazującą prezentację nowego produktu do automatyzacji przepływu pracy.

Nawiązujesz współpracę z twórcą narzędzi zwiększających wydajność na LinkedIn, aby udostępniać wyniki jego pracy za pomocą Twojej platformy.

Segmentujesz swoją listę e-mail i wysyłasz zaproszenia do wczesnego dostępu do zaawansowanych użytkowników.

Wszystkie te dane możesz przechowywać w arkuszach kalkulacyjnych lub scentralizować w ClickUp do zarządzania projektami.

ClickUp zapewnia zespołom marketingowym skalowalny system współpracy, widoczności, realizacji i śledzenia. Zobaczmy, jak to działa.

Pomyśl o zadaniach ClickUp jako o platformie do zarządzania zadaniami, której używasz do zarządzania każdym elementem swojej kampanii marketingowej.

Dodaj opisy zadań, osoby przypisane i flagi priorytetów do swoich zadań ClickUp.

Podczas prowadzenia promocji wielokanałowej każde zadanie, takie jak „Uruchom reklamy na Instagramie” lub „Sfinalizuj treść wiadomości e-mail”, można podzielić na mniejsze części z jasnymi opisami, właścicielami, terminami i podzadaniami. Możesz nawet śledzić czas poświęcony na wykonanie zadania, dołączać kluczowe zasoby i dodawać etykiety priorytet, aby Twój zespół marketingowy zawsze wiedział, co jest pilne.

Jeśli chcesz uzyskać szerszy obraz sytuacji, poznać kamienie milowe i kolejne zadania niezbędne do postępu projektu, możesz skorzystać z widoków ClickUp. Pozwalają one wizualizować zadania w formacie listy, tablicy, kalendarza lub wykresu Gantt.

Wykorzystaj ClickUp Widoki do planowania kampanii marketingowych i utrzymania widoczności.

✅ Wypróbuj to: Skorzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics, Meta Audience Insights lub ankiety na Instagramie, aby zrozumieć swój cel, miejsca, w których przebywa, i to, co go interesuje. Następnie możesz planować zestaw działań promocyjnych, tak jak kampanię. Połącz kanały o dużym zasięgu (takie jak płatne reklamy) z kanałami cieszącymi się dużym zaufaniem (takimi jak e-mail, relacje w mediach lub wypowiedzi influencerów), aby zbudować wiarygodność. Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć strategię marketingową od podstaw? Obejrzyj ten samouczek:

2. Sprzedaż

Na etapie sprzedaży zadaniem marketera jest przekształcenie zainteresowania potencjalnego klienta z „to wygląda interesująco” w „potrzebuję tego”. Jedna z siedmiu funkcji marketingu, sprzedaż, obejmuje zrozumienie danych demograficznych klientów, komunikowanie wartości i budowanie zaufania.

🌸 Krótkie studium przypadku: Aplikacja Sephora do rozpoznawania twarzy spowodowała 25-procentowy wzrost zakupów i 15-procentowy wzrost konwersji w sklepach stacjonarnych. Umożliwiając użytkownikom wirtualne wypróbowanie produktów, Sephora wypełniła lukę między sprzedażą cyfrową a fizyczną, przyczyniając się do wymiernego wzrostu sprzedaży.

Powszechnie stosowane strategie sprzedaży to:

Sprzedaż bezpośrednia: Indywidualne rozmowy, które mogą odbywać się osobiście lub telefonicznie, podczas których przedstawiciele dostosowują przekaz do potrzeb każdego niestandardowego klienta.

Prezentacje produktów: przewodniki na żywo, które pomagają użytkownikom dokładnie zrozumieć, jak działa produkt i w jaki sposób rozwiązuje ich problemy.

Sprzedaż konsultacyjna: zadawanie pytań, zrozumienie problemów i oferowanie rozwiązań, a nie tylko promowanie funkcji.

Radzenie sobie z zastrzeżeniami: szczere odpowiadanie na typowe wątpliwości dotyczące cen, terminów lub funkcji

Działania następcze CRM: Wykorzystanie platform takich jak ClickUp lub Salesforce do prowadzenia Wykorzystanie platform takich jak ClickUp lub Salesforce do prowadzenia kampanii CRM w celu zarządzania potencjalnymi klientami i śledzenia rozmów.

📌 Przykład: Twój startup SaaS oferujący oprogramowanie zwiększające wydajność wykorzystuje ClickUp Forms do zbierania potencjalnych klientów z bezpłatnego webinaru i zestawiania ich w scentralizowanym obszarze roboczym za pomocą ClickUp CRM (więcej na ten temat później). Członkowie zespołu sprzedaży przeglądają odpowiedzi z formularzy i zachęcają do dwustronnej komunikacji w procesie sprzedaży, aby edukować potencjalnych klientów.

Dzięki ClickUp Automatyzacji i AI Agents możesz zautomatyzować proces kwalifikacji potencjalnych klientów.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby utrzymać płynność procesu sprzedaży.

Na przykład, gdy potencjalny klient wypełni formularz, możesz automatycznie utworzyć zadanie, przypisać je konkretnemu przedstawicielowi handlowym i ustawić termin wykonania w oparciu o priorytet.

Po oznaczeniu rozmowy demonstracyjnej jako zakończonej możesz uruchomić automatyczne zadanie, aby wysłać wiadomość e-mail z podsumowaniem i załączyć odpowiednie studium przypadku.

Możesz tworzyć automatyzacje, aby zmieniać statusy zadań w miarę przesuwania się transakcji w dół lejka (np. z „Kwalifikowany potencjalny klient” do „Zaplanowana prezentacja”) lub powiadamiać swój zespół pocztą elektroniczną, gdy gorący potencjalny klient wymaga uwagi.

Jeśli Twój zespół marketingowy nadal ma wątpliwości, ten wideo pomoże Ci zrozumieć zalety automatyzacji ClickUp.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony kampanii marketingowych ułatwiające planowanie i realizację kampanii

3. Zarządzanie produktami lub usługami

Rozwój produktu lub usługi polega na zapewnieniu, że to, co sprzedajesz, faktycznie umożliwia spotkanie potrzeb odbiorców, zarówno dzisiaj, jak i jutro. Funkcja ta wykracza poza samo wprowadzenie produktu na rynek i koncentruje się na zbieraniu opinii, ulepszaniu istniejącej oferty, a czasem tworzeniu czegoś zupełnie nowego. Jeśli nie będziesz się rozwijać, zrobią to Twoi konkurenci.

🌸 Krótkie studium przypadku: Kampania Dove „Real Beauty AI” dotarła do ponad 50 milionów użytkowników w pierwszym miesiącu, wykorzystując AI do pokazania wpływu filtrów upiększających. Kampania spowodowała 40-procentowy wzrost wzmianek o Dove w mediach społecznościowych i wzmocniła reputację marki jako autentycznej.

Oto kilka strategii zarządzania produktami i usługami, które warto wykorzystać:

Pętle informacji zwrotnych z rynku: Stwórz otwarte kanały komunikacji marketingowej dla informacji zwrotnych od klientów, takie jak ankiety, wyniki NPS, zgłoszenia do wsparcia technicznego i recenzje użytkowników, aby zrozumieć, co działa.

Testowanie i walidacja: Przed wprowadzeniem produktu na rynek przeprowadź szeroko zakrojone testy. Uruchom programy beta, testy A/B lub miękkie premiery, aby upewnić się, że to, co tworzysz, trafia do prawdziwych użytkowników.

Aktualizacje i ulepszenia funkcji: Wykorzystaj opinie i dane, aby regularnie ulepszać produkt. Może to być wszystko, od naprawiania błędów, poprawiania użyteczności, po dodawanie nowych funkcji.

Badania użytkowników i rynku: Zrównoważ szerokie trendy rynkowe (działania branży) z bezpośrednimi spostrzeżeniami użytkowników (oczekiwania klientów), aby podejmować mądrzejsze decyzje.

📌 Przykład: Załóżmy, że tworzysz produkt lub plan marketingowy dla swojej platformy zwiększającej wydajność. Oto, w jaki sposób ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci szybciej przejść od strategii do realizacji.

Przekształć pomysły w zadania do realizacji

Poproś Brain o „Stworzenie planu zawartości na trzeci kwartał w zakresie SEO, marketingu influencerskiego i kampanii e-mail dla mojego produktu SaaS. ” Otrzymasz zadania lub podzadania zakończone terminami, właścicielami i priorytetami.

Wykorzystanie ClickUp Brain do burzy mózgów nad planem działania dotyczącym zawartości produktowej

Zadaj pytania dotyczące istniejących planów

Nie wiesz, co już zostało zaplanowane? Zapytaj Brain:

Jakie funkcje są planowane na wrzesień? Jakie działania Product Hunt są planowane w związku z wprowadzeniem produktu na rynek?

Wykorzystanie ClickUp Brain do uzyskiwania odpowiedzi z zadań, dokumentów i pól

Podsumuj plany dotyczące produktu lub kampanii

Podczas pracy nad złożonymi dokumentami dotyczącymi planu działania możesz poprosić Brain o podsumowanie najważniejszych informacji. Jest to przydatne w przypadku aktualizacji dla kadry kierowniczej, synchronizacji interesariuszy lub wewnętrznych biuletynów.

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować wiadomości e-mail i raporty.

Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, który zmienia marketing, łącząc głęboką integrację, automatyzację i moc wielu wiodących modeli AI. Dzięki Brain MAX możesz zaoszczędzić nawet 1,1 dnia w tygodniu i osiągnąć nawet 86% oszczędności kosztów poprzez usprawnienie planowania kampanii, tworzenia zawartości i analiz — wszystko w jednym miejscu. Wykorzystaj funkcję zamiany mowy na tekst, aby szybko przeprowadzić burzę mózgów, stworzyć szkice postów lub nakreślić strategie, a następnie pozwól zestawowi modeli AI Brain MAX (takich jak GPT, Claude i Gemini) generować kreatywne teksty, analizować dane kampanii i przedstawiać praktyczne wnioski. System może automatycznie śledzić wskaźniki wydajności, identyfikować trendy i rekomendować optymalizacje, dzięki czemu możesz postawić właściwy cel i zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Od automatyzacji planowania działań w mediach społecznościowych po organizowanie informacji zwrotnych od zespołu — Brain MAX zapewnia wydajny, oparty na danych i zawsze wyprzedzający trendy cykl pracy w marketingu.

4. Zarządzanie informacjami marketingowymi (MIM)

MIM jest kluczową funkcją marketingu, ponieważ zapewnia marketerom dostęp do aktualnych, istotnych i dokładnych informacji, które pozwalają im opracowywać produkty, utrzymywać konkurencyjność na rynku i monitorować skuteczność kampanii.

🌸 Krótkie studium przypadku: W 2024 r. firma Tombras trafiła na pierwsze strony gazet dzięki kampanii „Impossibly Smart Billboard” dla PODS, dostosowanej do warunków pogodowych, w ramach której na ciężarówkach w całym Nowym Jorku umieszczono ponad 6000 hiperlokalnych reklam opartych na AI, które dostosowywały się w czasie rzeczywistym do pogody, lokalizacji i ruchu drogowego. To innowacyjne podejście spowodowało 60-procentowy wzrost liczby sesji strony internetowej i 33-procentowy wzrost liczby zapytań ofertowych dla firmy PODS w Nowym Jorku, co stanowiło największy tygodniowy wzrost firmy w ujęciu rok do roku od wielu lat.

Oto, co możesz wykorzystać w MIM:

Platformy analityczne: Skorzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics, Mixpanel lub Meta Insights, aby sprawdzić, jakie treści są skuteczne, gdzie użytkownicy rezygnują z dalszego przeglądania i w jaki sposób angażują się w różnych kanałach.

Badania rynku i konkurencji: Bądź na bieżąco dzięki raportom branżowym, opiniom niestandardowym klientów i audytom konkurencji, aby dostrzegać trendy i dostosowywać swoją pozycję w Bądź na bieżąco dzięki raportom branżowym, opiniom niestandardowym klientów i audytom konkurencji, aby dostrzegać trendy i dostosowywać swoją pozycję w strategii sprzedaży i marketingu

Segmentacja danych: podziel odbiorców według lokalizacji, zachowań lub historii zakupów, aby skuteczniej personalizować wiadomości e-mail, oferty i reklamy.

Pulpitki i raporty: Twórz pulpity w czasie rzeczywistym, aby pomóc zespołowi szybko zrozumieć, co działa.

Narzędzia CRM: Możesz również skorzystać z platform CRM, takich jak ClickUp, które pomogą Ci przechowywać dane klientów i zarządzać nimi, śledzić działania sprzedażowe oraz personalizować działania marketingowe w oparciu o dotychczasowe zachowania.

📌 Przykład: Promujesz platformę SaaS zwiększającą wydajność i chcesz ulepszyć kampanie e-mail skierowane do użytkowników freemium.

W ramach oprogramowania do zarządzania projektami CRM ClickUp możesz przypisywać działania następcze, śledzić etapy transakcji i współpracować z zespołem w celu skutecznego zarządzania marketingiem.

Śledź, segmentuj i zarządzaj interakcjami z klientami za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp CRM.

Po pierwsze, aby pomóc zespołowi sortować i filtrować umowy na podstawie persony, zachowania lub etapu lejka, użyj widoku listy ClickUp. Możesz dodać niestandardowe pola, takie jak źródło potencjalnego klienta, dane dotyczące ostatniego kontaktu, segment klientów, etap zakupu itp.

Dodatkowo możesz nawet zbudować bazę klientów, aby przechowywać i analizować umowy, klientów i transakcje. Aby śledzić powiązane zadania, rozważ dodanie linków między zadaniami a dokumentami. Koniec z przechodzeniem między różnymi narzędziami. Dzięki temu CRM otrzymujesz wszystkie 7 funkcji marketingu w jednym narzędziu.

📚 Czytaj więcej: Oprogramowanie do obsługi marketingu dla Teams

5. Ceny

Na etapie ustalania ceny decydujesz, ile powinien kosztować Twój produkt lub usługa (co jest oczywiste) i dlaczego jest to warte swojej ceny.

To kwestia równowagi: pokrycie kosztów, utrzymanie konkurencyjności i odzwierciedlenie wartości postrzeganej przez klientów. Jeśli zrobisz to dobrze, Twoja strategia cenowa będzie dostarczać wsparcia zarówno dla wzrostu rynku, jak i dla zdrowych marż zysku.

🌸 Krótkie studium przypadku: Guerrilla pop-up Chili's na Manhattanie przyciągnął w ciągu jednego weekendu ponad 10 000 osób i wygenerował 6 miliardów wyświetleń w mediach. Kampania podkreślała podwyżki cen fast foodów i promowała nową kanapkę Chili's Big QP, co dało 12-procentowy wzrost sprzedaży w tygodniu premiery.

Oto kilka strategii ustalania cen produktów, które możesz wykorzystać:

Ceny oparte na wartości: Ustal cenę na podstawie tego, ile klienci uważają, że produkt jest wart, a nie tylko na podstawie kosztów lub cen konkurencji. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku produktów unikalnych lub premium, gdzie postrzegana wartość ma największe znaczenie.

Ceny kosztowe z marżą: Dodaj ustaloną marżę do kosztu produkcji produktu. Jest to proste i niezawodne rozwiązanie, ale należy uważać na zmiany rynkowe.

Ceny penetracyjne: Wprowadź produkt na rynek po niższej cenie, aby szybko zdobyć udział w rynku, a następnie podnieś cenę, gdy już zdobędziesz klientów za pomocą Wprowadź produkt na rynek po niższej cenie, aby szybko zdobyć udział w rynku, a następnie podnieś cenę, gdy już zdobędziesz klientów za pomocą narzędzi cenowych

Konkurencyjne ceny: ustal cenę swojego produktu na poziomie zbliżonym do cen produktów porównywalnych dostępnych na rynku. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku kategorii produktów mających na celu zdobycie konsumentów zwracających uwagę na cenę.

Ceny pakietowe: Połącz produkty lub usługi w pakiet, aby uzyskać lepszą wartość niż przy zakupie osobno.

Dynamiczne ustalanie cen: dostosowuj ceny w czasie rzeczywistym w oparciu o popyt, stan magazynowy lub porę dnia; często stosują to np. linie lotnicze lub aplikacje do współdzielenia przejazdów.

📌 Przykład: W ClickUp stosujemy model cenowy freemium + oparty na wartości. Każdy poziom jest dostosowany do skali, złożoności i potrzeb różnych użytkowników. Wspiera on również rozwój typu „land-and-expand”: zacznij od małej skali, zwiększaj wykorzystanie i aktualizuj w miarę wzrostu zespołu i złożoności przepływu pracy. Bezpłatne wersje próbne nie działają. Większość założycieli firm SaaS nie chce tego jednak przyznać. Jeśli Twój produkt wymaga timer’a, aby wymusić podjęcie decyzji, to znaczy, że rozwiązujesz niewłaściwy problem. Oto, co faktycznie dzieje się w przypadku bezpłatnych wersji próbnych: Dzień 1-3: Użytkownik rejestruje się, trochę przegląda, rozprasza się. Dzień 4-10: Cisza. Być może loguje się raz. Dzień 11-13: E-mail z informacją o wygaśnięciu okresu próbnego. „Twój okres próbny wkrótce wygaśnie!” Dzień 14: Czas na podjęcie decyzji. Tyle że użytkownik nigdy tak naprawdę nie korzystał z produktu. To wymuszony marsz w kierunku decyzji, do której nikt nie jest gotowy. Od samego początku stworzyliśmy ClickUp jako produkt Free Forever. Ludzie uważali nas za szaleńców. „Nigdy nie uda wam się zarabić”. „Użytkownicy po prostu pozostaną na zawsze w wersji Free Forever”. „Potrzebujecie pilności, aby przekonać użytkowników”. To nieprawda. Free Forever eliminuje sztuczną presję, która sprawia, że użytkownicy spieszą się z korzystaniem z produktu. Nie spieszą się, aby zbudować prawdziwe przepływy pracy i doświadczyć prawdziwej wartości. Następnie, gdy osiągną limit wersji bezpłatnej, dokonują aktualizacji, ponieważ chcą, a nie dlatego, że zmusił ich do tego timer. Nasza konwersja z wersji bezpłatnej na płatną jest lepsza niż standard branżowy, a nasi klienci pozostają z nami dłużej, ponieważ zdecydowali się zapłacić po doświadczeniu prawdziwej wartości. Bezpłatne wersje próbne nie działają. Większość założycieli firm SaaS nie chce tego jednak przyznać. Jeśli Twój produkt wymaga timer’a, aby wymusić podjęcie decyzji, to znaczy, że rozwiązujesz niewłaściwy problem. Oto, co faktycznie dzieje się w przypadku bezpłatnych wersji próbnych: Dzień 1-3: Użytkownik rejestruje się, trochę przegląda, rozprasza się. Dzień 4-10: Cisza. Być może loguje się raz. Dzień 11-13: E-mail z informacją o wygaśnięciu okresu próbnego. „Twój okres próbny wkrótce wygaśnie!” Dzień 14: Czas na decyzję. Tyle że użytkownik nigdy naprawdę nie korzystał z produktu. To wymuszony marsz w kierunku decyzji, do której nikt nie jest gotowy. Od samego początku stworzyliśmy ClickUp jako produkt Free Forever. Ludzie uważali nas za szaleńców. „Nigdy nie uda wam się zarabiać”. „Użytkownicy po prostu pozostaną na zawsze w wersji Free Forever”. „Potrzebujecie pilności, aby przekonać użytkowników”. To nieprawda. Free Forever eliminuje sztuczną presję, która sprawia, że użytkownicy spieszą się z korzystaniem z produktu. Poświęcają czas na stworzenie prawdziwych cykli pracy i doświadczenie prawdziwej wartości. Następnie, gdy osiągną limit wersji darmowej, dokonują aktualizacji, ponieważ chcą, a nie dlatego, że zmusił ich do tego timer. Nasza konwersja z wersji darmowej na płatną jest lepsza niż standard branżowy, a nasi klienci pozostają z nami dłużej, ponieważ zdecydowali się zapłacić po doświadczeniu prawdziwej wartości.

👀 Czy wiesz, że... W modelu SaaS ceny oparte na wykorzystaniu zastępują ceny oparte na licencji. Według badania OpenView 39% firm nalicza opłaty w oparciu o wykorzystanie. Dzięki temu klienci mogą zacząć od niewielkiej inwestycji i skorzystać z wersji próbnej, a gdy się do niego przyzwyczają, można płynnie przejść do rozszerzenia oferty.

6. Finansowanie

W marketingu finanse odgrywają kluczową rolę strategiczną, kierując alokacją zasobów, ustalaniem priorytetów kampanii i pomiarem zwrotu z inwestycji.

Weźmy na przykład eksperymenty w zarządzaniu produktami. Każdy zespół ds. rozwoju chce testować nowe kanały lub kreatywne strategie. Jednak bez odpowiednich zabezpieczeń testy A/B mogą szybko przerodzić się w kosztowne zgadywanie.

Dział finansowy określa bezpieczne, wstępnie zatwierdzone limity wydatków, dzięki czemu zespoły mogą swobodnie eksperymentować, nie ryzykując przekroczenia budżetu przeznaczonego na plan marketingowy.

Oto, w jaki sposób finanse zapewniają wsparcie marketingowi:

Wprowadzanie cen : Dział marketingu i dział produktu mogą sugerować ceny, ale dział finansowy opracowuje wpływ na marżę, okresy zwrotu i strategie pakietowe.

Modelowanie atrybucji : dział finansowy współpracuje z działem operacyjnym marketingu, aby zapewnić dokładność przychodów przypisywanych kampaniom.

Opowiadanie historii o efektywności kapitałowej : W start-upach i firmach w fazie wzrostu działy finansów i marketingu wspólnie opowiadają historię o efektywnym wzroście (np. „Zwiększyliśmy skalę działalności dwukrotnie, obniżając CAC o 20%”).

Kreatywny nadzór nad dostawcami: Dział finansowy weryfikuje umowy o świadczenie usług, umowy dotyczące oprogramowania i umowy z freelancerami, zapewniając, że wydatki są proporcjonalne do efektów.

Aby wszyscy byli na bieżąco, zespół marketingowy i dział finansowania marketingu potrzebują jednego źródła informacji.

📌 Przykład: Planujesz sprint wzrostu w czwartym kwartale dla swojej platformy SaaS i musisz przeznaczyć 75 000 dolarów na płatne wyszukiwanie, treści dotyczące przywództwa myślowego i webinaria poświęcone produktom. Wykorzystasz szablony budżetu marketingowego do zaplanowania finansów i wskaźników KPI marketingowych.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych codziennie wysyła wiadomości do 1–3 osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain zmiana kontekstu staje się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

7. Dystrybucja

Etap dystrybucji polega na dostarczeniu produktu lub przekazu do odbiorców za pośrednictwem odpowiednich kanałów w odpowiednim czasie. Może to oznaczać dostarczanie zawartości cyfrowych, zarządzanie partnerstwami, zwiększanie zasięgu influencerów lub koordynowanie logistyki sprzedaży detalicznej.

🌸 Krótkie studium przypadku: Kampania marketingowa filmu Barbie z 2023 r. wyznaczyła nowy standard promocji hitów kinowych, generując ponad 1,4 mld dolarów globalnych wpływów z biletów i stając się najbardziej dochodowym filmem w historii wyreżyserowanym przez kobietę. Dzięki ponad 100 partnerstwom z markami, popularnym narzędziom cyfrowym, takim jak Barbie Selfie Generator (który zwiększył globalny zasięg Mattel o 279%), oraz wydarzeniom doświadczalnym, takim jak Barbie Dreamhouse Challenge, kampania wygenerowała 179 milionów organicznych widoków i 4,6 miliarda widoków hashtagów. Jej atrakcyjność była szczególnie silna wśród pokolenia Z, gdzie 93% uznało marketing za angażujący, a 81% widzów w weekend otwarcia miało mniej niż 35 lat, jednocześnie wywołując globalny trend „Barbiecore”.

Tworząc strategię dystrybucji, bierzesz pod uwagę kanały, które generują najwięcej rozmów. Odpowiadasz również na kluczowe pytanie: czy nasze działania związane z wprowadzeniem produktu na rynek są skoordynowane między działami sprzedaży, marketingu i operacyjnym?

Oto podstawowe elementy tej sceny:

Transport i logistyka: Zarządzanie przepływem produktów fizycznych, od magazynu do drzwi klienta. Pomyśl o śledzeniu zamówień, pakowaniu, partnerach dostawczych i poziomach zapasów.

Dostawa cyfrowa: W przypadku oprogramowania, e-booków, kursów online i innych produktów cyfrowych kanały dystrybucji są natychmiastowe i globalne.

Umieszczenie w sprzedaży detalicznej: Umieszczenie produktów na fizycznych półkach, czy to w supermarkecie, butiku, czy tymczasowym sklepie pop-up.

Sprzedaż bezpośrednia (D2C): Sprzedaż bezpośrednio do klientów-cel za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji, z pominięciem pośredników.

Omnichannel: Tworzenie spójnego doświadczenia w sklepach internetowych, aplikacjach mobilnych, platformach społecznościowych i sklepach stacjonarnych.

📌 Przykład: Wprowadzasz nową funkcję — automatyzację opartą na AI — dla użytkowników w trzech fazach: pierwsi użytkownicy, zaawansowani użytkownicy i ogół użytkowników.

Korzystasz z pulpitów ClickUp, aby śledzić skuteczność tej kampanii w marketingowych wiadomościach e-mail, ogłoszeniach w aplikacji i zaangażowaniu społeczności. Pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym przekształcają dystrybucję z czarnej skrzynki w kontrolowany, oparty na danych cykl pracy.

Pulpit ClickUp służy do śledzenia wyników kampanii marketingowych w różnych kanałach.

ClickUp łączy marketing, sprzedaż, operacje i logistykę w jednym miejscu pracy. Pulpity nawigacyjne zapewniają wszystkim, od kierownika marketingu po kierownika sprzedaży, wspólne źródło informacji na temat postępów w dystrybucji.

👀 Czy wiesz, że... Kilka recenzowanych badań pokazuje, że kontekst kanału wpływa na postrzeganie wartości i zaufanie konsumentów. Na przykład luksusowy element sprzedawany na platformie oferującej duże rabaty, takiej jak Amazon, może stracić na postrzeganej jakości, nawet jeśli jest autentyczny.

Dlaczego te funkcje nadal mają znaczenie

Narzędzia mogły się zmienić – TikTok zamiast telewizji, AI zamiast stażystów.

Jednak podstawy marketingu pozostały niezmienne. Siedem funkcji marketingu nadal ma znaczenie, ponieważ reprezentują one podstawowe obowiązki niezbędne do połączenia produktu z odpowiednią grupą odbiorców w znaczący i opłacalny sposób.

Każda funkcja odpowiada na kluczowe pytanie biznesowe.

Funkcja Podstawowe pytanie promocja W jaki sposób przyciągamy uwagę i motywujemy do działania? Sprzedaż Czy przekształcamy odsetki w przychody? Zarządzanie produktem lub usługą Czy tworzymy coś, czego ludzie naprawdę chcą? Zarządzanie informacjami marketingowymi Jakie spostrzeżenia kierują naszymi decyzjami? Ceny Czy osiągamy wartość bez zabijania popytu? Finansowanie Czy możemy udowodnić zwrot z inwestycji? Dystrybucja Czy ludzie mają dostęp do naszego produktu wtedy, kiedy tego potrzebują i tam, gdzie tego potrzebują?

Siedem funkcji marketingu: od strategii do realizacji z ClickUp

Teraz, gdy masz już jasny widok na 7 funkcji marketingu, nadszedł czas, aby przełożyć strategię na działanie.

I tu właśnie pojawia się ClickUp. Jeśli planujesz mapę produktu, śledzisz potencjalnych klientów, analizujesz dane kampanii lub koordynujesz kolejną premierę w różnych kanałach, ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi jedno miejsce do planowania, organizowania i realizacji każdego etapu procesu marketingowego.

Od automatyzacji i ClickUp Brain po CRM i niestandardowe pulpity nawigacyjne — masz wszystko, czego potrzebujesz, aby prowadzić inteligentniejszy marketing.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅