Free szablony budżetu startupu do planowania, śledzenia i optymalizacji finansów

Ponad dwie trzecie startupów nigdy nie zapewnia inwestorom dodatniego zwrotu z inwestycji. Niekoniecznie wynika to z wadliwego pomysłu lub modelu biznesowego. Czasami problemem jest zarządzanie finansami.

Zazwyczaj zaczyna się od drobnych wydatków. Kilka nieprzewidzianych kosztów Business. Nadmierne wydatki na zatrudnienie. Rachunek za marketing, który pojawia się zbyt wcześnie. Wkrótce obserwujesz, jak saldo Twojego konta maleje, nie mając jasnego sposobu, aby to powstrzymać.

W tym pomoże Ci solidny szablon budżetu startupu. Umożliwi on stworzenie mapy wydatków, przychodów oraz działań niezbędnych do dalszego funkcjonowania. Nie musisz tworzyć go od podstaw ani zgadywać.

W tym przewodniku znajdziesz najlepsze Free i łatwe w użyciu szablony budżetu startupu, które pomogą Ci w śledzeniu wydatków, planowaniu rozwoju i wyprzedzać chaos o krok.

🧠 Ciekawostka: Słowo „budżet” pochodzi od łacińskiego słowa bulga, oznaczającego „małą torebkę”. Stąd wzięło się starofrancuskie słowo bougette, zdrobnienie od bouge, oznaczające „skórzaną torbę”.

Czym są szablony budżetu startupu?

Szablon budżetu startupu to format służący do organizowania kosztów startupu, prognozy przychodów i śledzenia rzeczywistych wydatków. Zawiera on typowe elementy, takie jak czynsz, oprogramowanie, wynagrodzenia i marketing. Możesz użyć szablonu budżetu startupu, aby stworzyć budżet biznesowy odzwierciedlający Twoje priorytety.

Dla założycieli na wczesnej scenie rozwoju jest to praktyczny sposób na oszacowanie tempa wydatkowania środków, monitorowanie kosztów ogólnych i utrzymanie zgodności z długoterminowymi celami finansowymi.

Wiele szablonów oferuje również wsparcie w tworzeniu rachunków zysków i strat oraz wykrywaniu luk, zanim staną się one problemem.

Niezależnie od tego, czy jesteś w fazie przed uruchomieniem, czy szybko się rozwijasz, budżet zapewni Twojemu startupowi dyscyplinę niezbędną do skoncentrowanego rozwoju. Dzięki odpowiedniemu szablonowi możesz poświęcić mniej czasu na tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, a więcej na budowanie swojego Business.

Czym charakteryzuje się dobry szablon budżetu startupu?

Aby w pełni wykorzystać szablon budżetu startupu, upewnij się, że wybrany przez Ciebie szablon zawiera następujące funkcje:

podstawowe elementy*: uwzględnij niezbędne kategorie, takie jak czynsz, wynagrodzenia, oprogramowanie, sprzedaż i marketing, aby pokryć wszystkie typowe wydatki związane z uruchomieniem firmy

podział kosztów startupu*: Oddziel jednorazowe szacowane koszty startupu od powtarzających się kluczowych wydatków, aby uzyskać większą przejrzystość i umożliwić długoterminowy plan

projekty przychodów*: oszacuj oczekiwane dochody z różnych źródeł, aby śledzić potencjał wzrostu

porównanie rzeczywistych i projektowanych danych*: wyświetl dane obok siebie, aby ocenić dokładność finansową i szybko dostosować plany

sekcja rachunku zysków i strat*: Podsumuj dochody, wydatki i wynik netto, aby szybko zorientować się w kondycji finansowej firmy

Narzędzie do śledzenia przepływów pieniężnych : monitoruj wpływy i wydatki, aby uniknąć niedoborów środków

opcje dostosowywania*: Edytuj kategorie i pola, aby odzwierciedlić swój unikalny model Business i priorytety

podsumowanie ogólne*: Zapewnij przejrzysty przegląd miesięczny lub kwartalny, aby móc dostrzegać trendy i podejmować świadome decyzje

👀 Czy wiesz, że... Niedokapitalizowanie jest jedną z głównych przyczyn niepowodzeń startupów. Dlatego podczas tworzenia budżetu startupu nie skupiaj się wyłącznie na sprzedanych jednostkach towarów — Zoom i weź pod uwagę całość. Uwzględnij pożyczki, koszty ogólne i sposób alokacji zasobów w czasie. Zapewnienie sobie dostępu do elastycznego finansowania i jasnego widoku przepływów pieniężnych jest kluczem do utrzymania się na powierzchni i inteligentnego skalowania działalności.

Szablony budżetu startupu

Poniższe szablony pomogą Ci śledzić koszty, planować z wyprzedzeniem i zachować oszczędność. Skorzystaj z nich, aby sprawdzić, na co wydajesz pieniądze i na jak długo Ci wystarczą. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada i zacznij planować budżet!

1. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź dochody, wydatki i przepływy pieniężne netto za pomocą prostego szablonu budżetu ClickUp

Jeśli zaczynasz od zera, prosty szablon budżetu ClickUp zapewnia przejrzysty sposób tworzenia budżetu startupu bez nadmiernego komplikowania spraw. Dzieli finanse na tylko to, czego potrzebujesz: dochody, wydatki i miesięczne sumy.

Dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby wprowadzić szczegóły, takie jak kwoty budżetowe, rzeczywiste wydatki, informacje o dostawcach i terminy płatności, dzięki czemu zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie trafiają Twoje pieniądze

użyj tego szablonu, aby:*

Stwórz przejrzysty budżet od podstaw, korzystając z pięciu ukierunkowanych widoków niestandardowych — plan budżetu, dochody, wydatki, środki pieniężne netto i rozpoczęcie działalności

Edytuj 16 pól niestandardowych, aby prowadzić śledzenie dochodów i wydatków w całej firmie

Śledź rzeczywiste i projektowane przepływy pieniężne, aby wyprzedzać miesięczne wydatki

Organizuj i śledź zadania dzięki niestandardowym statusom „Zakończone” i „Nowe wpisanie”

Aktualizuj statusy, aby informować interesariuszy o bieżącej sytuacji

🔑 Idealne dla: założycieli, którzy potrzebują podstawowego, edytowalnego szablonu budżetu, aby zachować kontrolę od pierwszego dnia.

📖 Przeczytaj również: Sposoby na optymalizację zarządzania wydatkami i cyklu pracy Teams

2. Szablon budżetu marketingowego ClickUp

Pobierz Free szablon Planuj, śledź i dostosowuj swoje kampanie dzięki szablonowi budżetu marketingowego ClickUp

Każda kampania marketingowa coś kosztuje. Szablon budżetu marketingowego ClickUp pomaga zachować czujność, dzieląc budżet według rodzaju, celu i zwrotu. Ten szablon pozwala sprawdzić, jak przebiega każda kampania.

użyj tego szablonu, aby:*

Śledź wydatki w pięciu widokach: oś czasu, śledzenie kosztów, wydatki według typu kampanii, cele marketingowe i rozpoczęcie działalności

Kategoryzuj elementy według platformy, typu kampanii i wpływu, korzystając z pól niestandardowych

Aktualizuj statusy budżetu — gotowe, W trakcie realizacji, Wstrzymane, Nieaktywne — aby Twój zespół wiedział, które pozycje są aktywne

Zidentyfikuj kampanie, które przekroczyły lub nie osiągnęły budżetu, zanim pojawią się wyniki

Dostosuj każdy dolar do celów ClickUp , aby uniknąć odchyleń od budżetu

🔑 Idealne dla: startupów prowadzących oszczędne kampanie w wielu kanałach, które muszą skupiać się na ROI.

💡Bonus: ClickUp dla zespołów finansowych oferuje usprawnione rozwiązanie do zarządzania budżetami i do prognozowania. Możesz tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne ClickUp, aby uzyskać widok ogólny tego, gdzie trafiają Twoje pieniądze, śledzić alokacje budżetowe, monitorować rzeczywiste wydatki i przeglądać zyski w jednym miejscu i w czasie rzeczywistym.

3. Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS

Pobierz Free szablon Rozbij zadania, przypisz koszty i trzymaj się budżetu dzięki szablonowi ClickUp Project Budget with WBS Template

Prowadzenie projektu bez jasnej struktury jest ryzykowne — koszty się kumulują, oś czasu się przesuwa, i nikt nie wie, na czym się stoi. Szablon budżetu projektu ClickUp z WBS zapewnia strukturę potrzebną do zarządzania budżetami bez utraty śledzenia nad pracą.

użyj tego szablonu, aby:*

Podziel cele projektu na mniejsze, łatwe do śledzenia zadania ClickUp , korzystając ze struktury podziału pracy (WBS)

Przypisz każdemu zadaniu stały lub zmienny koszt, oś czasu i właściciela, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Używaj pól niestandardowych dla fazy projektu, typu zadania i szczegółów budżetu, aby zachować porządek

Zsynchronizuj działania zespołu dzięki statusom takim jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zrobione”

Przeprowadź burzę mózgów we współpracy z interesariuszami i przekształć pomysły w skoordynowane działania, korzystając z tablic ClickUp Whiteboards

🔑 Idealne dla: założycieli startupów i kierowników zarządzania projektami, którzy chcą kontrolować koszty i dotrzymywać terminów bez nadmiernego komplikowania procesu.

👀 Czy wiesz, że... Tylko 29% projektów kończy się powodzeniem. Większość z nich kończy się niepowodzeniem z powodu rozszerzania zakresu, braku spójności lub niejasnych celów — ryzyka, które mogą łatwo zdestabilizować nowo powstały startup. Jasny zakres projektu rozwiązuje ten problem. Określa on oczekiwania, definiuje, co jest włączone, a co wyłączone, i pozwala zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze. W ten sposób można zakończyć to, co się zaczęło. Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu takiego szablonu? Przeczytaj kompletny przewodnik ClickUp dotyczący definiowania zakresu projektu i zarządzania nim.

4. Szablon budżetu Business ClickUp

Pobierz Free szablon Rozbij koszty, prowadź śledzenie przychodów i wykrywaj luki dzięki szablonowi budżetu Business ClickUp

Szablon budżetu Business ClickUp został stworzony z myślą o założycielach firm, którzy potrzebują jasnego widoku przychodów, wydatków i zaległości. Pozwala on na śledzenie projektowanych i rzeczywistych wydatków w poszczególnych Teams, sklepach lub działach.

użyj tego szablonu, aby:*

Określ, ile pieniędzy musisz przeznaczyć na różne obszary swojego Business w ClickUp Dokument

Śledź budżety według sklepu, działu lub Teams dzięki gotowym widokom, takim jak przewodnik dla początkujących, narzędzie do śledzenia budżetu i budżet ogólny

Kategoryzuj wpisy za pomocą pól niestandardowych dotyczących rodzaju wydatków, rodzaju produktu, rodzaju zatrudnienia i statusu projektu

Monitoruj wyniki za pomocą statusów, takich jak „Otwarte”, „Do przeglądu” i „Zatwierdzone”

Wcześnie wykrywaj luki finansowe, przeglądając sumy według Teams, produktu i kategorii

Usprawnij śledzenie budżetu dzięki takim działaniom, jak komentarze , automatyczne przypomnienia i śledzenie w wielu lokalizacjach

🔑 Idealne dla: właścicieli Business, którzy potrzebują prostego sposobu zarządzania finansami firmy bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

💡 Bonus: Jeśli chcesz przyspieszyć i ułatwić pracę swojego Teams poprzez— Natychmiastowe wyszukiwanie plików w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i Internecie

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastąpienie niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Perplexity, jednym, niezależnym od LLM rozwiązaniem Enterprise-ready Wypróbuj ClickUp Brain MAX — super aplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna moją pracę. To nie jest kolejne narzędzie AI, które dodasz do swojej kolekcji. To pierwsza aplikacja kontekstowa AI, która zastępuje wszystkie inne.

5. Szablon budżetu wydarzenia ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź wszystkie koszty — od miejsca wydarzenia po dostawców — dzięki szablonowi budżetu wydarzenia ClickUp

Wydarzenia mogą generować znaczne straty finansowe, jeśli nie zachowasz ostrożności. Szablon budżetu wydarzenia ClickUp pomaga zachować kontrolę, umożliwiając śledzenie kosztów pozycja po pozycji. Jest przeznaczony dla planistów, którzy muszą mieć przegląd całości na poziomie makro i mikro — co zostało wydane, co jest w toku i co pozostało.

użyj tego szablonu, aby:*

Rejestruj wszystkie wydatki w przejrzystym widoku listy — planowane i rzeczywiste

Etykiety elementów według typu — catering, logistyka, lokale, marketing

Oznaczaj wpisy za pomocą pól niestandardowych, aby zarządzać wydatkami i wizualizować budżet

Śledź statusy za pomocą przejrzystych etykiet, takich jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Zakończone”, aby śledzić postęp

Bądź świadomy przyszłych kosztów, aby nic Cię nie zaskoczyło

🔑 Idealne dla: Teams startupowych lub osób planujących samodzielnie wydarzenia przy ograniczonych marżach i bez miejsca na niespodzianki.

6. Szablon ClickUp do zarządzania projektami z budżetem

Pobierz Free szablon Uporządkuj fazy projektu, monitoruj koszty i zachowaj kontrolę dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami z budżetem

Prowadzisz projekt bez ścisłej kontroli budżetu? To ryzykowne. Szablon ClickUp do zarządzania projektami z budżetem zapewnia strukturę umożliwiającą zarządzanie kosztami, oś czasu i zadaniami bez utraty śledzenia.

użyj tego szablonu, aby:*

Organizuj zadania jako otwarte lub zakończone, aby śledzić postęp

Śledź pozostałe środki do wydania, korzystając z pól takich jak „Pozostały budżet”, „Budżet projektu ” i „W ramach budżetu”

Oznaczaj kluczowe szczegóły za pomocą pól niestandardowych dla notatek, członków zespołu i fazy projektu

Wizualizuj oś czasu projektu za pomocą wykresu Gantt i wskazuj obszary wymagające poprawy

Przełączaj się między pięcioma przejrzystymi widokami: przewodnikiem dla początkujących, budżetem, harmonogramem projektu, fazami projektu i statusem działań

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, którzy muszą zachować kontrolę finansową, jednocześnie dbając o śledzenie projektów.

7. Szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Szacuj, zatwierdzaj i prowadź śledzenie wszystkich wydatków związanych z projektem od początku do końca dzięki szablonowi zarządzania kosztami projektu ClickUp

Każdy projekt składa się z wielu elementów, a każdy z nich generuje koszty. Szablon zarządzania kosztami projektu ClickUp pomaga zachować przewagę, śledząc wszystkie wydatki, status ich zatwierdzenia i miejsce w procesie. Jest przeznaczony dla Teams, które muszą zarządzać wieloma budżetami i zatwierdzeniami, aby zapobiegać opóźnieniom i utrzymywać wydatki na właściwym poziomie.

Wykorzystaj ten szablon budżetu startupu, aby:

Rejestruj wszystkie koszty w tabeli kosztów projektu, zawierającej pola „Szacowany koszt”, „Rzeczywisty koszt” i „Różnica”

Śledź statusy zatwierdzeń na dedykowanej tablicy — oczekujące, zatwierdzone lub wymagające zmian

Zaplanuj rozpoczęcie i zakończenie zadań w widoku kalendarza

Utwórz niestandardowe powtarzające się zadania w ClickUp , które pomogą Ci kontrolować terminy płatności (po oznaczeniu rachunku jako opłaconego ClickUp automatycznie utworzy dla Ciebie zadanie na następny miesiąc)

Śledź elementy kosztowe od przesłanych do zatwierdzenia, aby nic nie hamowało postępu

🔑 Idealne dla: kierowników zarządzania projektami, którzy potrzebują ściślejszej kontroli nad wydatkami, zwłaszcza gdy wiele osób musi weryfikować każdy element.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz utrzymać projekty w ramach budżetu i uniknąć niespodzianek finansowych? Oprogramowanie do budżetowania projektów pomoże Ci w śledzeniu wydatków, w prognozie kosztów i utrzymać porządek finansowy od początku do końca.

8. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz jasne, konkretne propozycje budżetowe dla swojego zespołu i interesariuszy, korzystając z szablonu propozycji budżetu ClickUp

Szablon propozycji budżetu ClickUp jest przeznaczony dla Teams, które muszą przedstawiać koszty projektu w sposób uporządkowany i szybki. Zawiera on wszystkie elementy — od opłat jednorazowych po koszty ogólne — i upraszcza proces zatwierdzania.

użyj tego szablonu, aby:*

Sporządź szczegółowy zarys wydatków budżetu startupu, korzystając z widoku listy, aby uzyskać większą przejrzystość

Wizualizuj osie czasu i zależności dzięki widokowi wykresu Gantt

Monitoruj postępy w realizacji propozycji dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Wersja robocza”, „W trakcie przeglądu” i „Zatwierdzone”

Dostosuj pola, aby uwzględnić szacunkowe koszty, rzeczywiste wydatki i odchylenia, co pozwoli na precyzyjne śledzenie wydatków

Współpracuj z interesariuszami, przydzielając zadania i ustawiając terminy, aby wszyscy byli zgrani

🔑 Idealne dla: kierowników projektów i Teams start-upowych tworzących wnioski budżetowe, które muszą być precyzyjne, szybkie i gotowe do zatwierdzenia.

📖 Przeczytaj również: Free szablony propozycji budżetu w programie Excel i ClickUp

9. Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp

Pobierz Free szablon Rejestruj, kategoryzuj i przeglądaj wydatki swojej Business za pomocą szablonu miesięcznego raportu wydatków ClickUp

W startupie nawet niewielkie koszty szybko się sumują. Wydatki na kawę, subskrypcje oprogramowania, rachunki za podróże — jeśli ich nie śledzisz, w końcu je stracisz. Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp pomaga rejestrować wszystkie wydatki w jednym miejscu.

użyj tego szablonu, aby:*

Rejestruj wszystkie koszty, korzystając z pól dotyczących daty, kwoty, pracownika, kategorii i notatek

Natychmiast kategoryzuj wydatki, korzystając z gotowych etykiet zadań , takich jak transport, posiłki i oprogramowanie

Śledź, kto i na co wydaje pieniądze, dzięki szczegółowemu zestawieniu według pracowników

Oznaczaj powtarzające się lub duplikujące się opłaty, aby ograniczyć straty, zanim się powiększą

Pod koniec każdego miesiąca przeglądaj całkowite wydatki według kategorii lub osoby, aby podejmować lepsze decyzje

🔑 Idealne dla: założycieli i kierowników finansowych, którzy potrzebują przejrzystego, powtarzalnego sposobu raportowania wydatków zespołu.

czy wiesz, że...* Pierwsze użycie terminu „budżet” w odniesieniu do planowania finansowego pochodzi z broszury z 1733 r. pt. „The Budget Opened” autorstwa Williama Pulteneya, 1. hrabiego Bath. Pulteney użył terminu „budżet”, aby skrytykować politykę fiskalną rządu dotyczącą między innymi wina.

10. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź dochody, wydatki i luki budżetowe dzięki szablonowi raportu budżetowego ClickUp

Liczby nie kłamią, ale mogą ukrywać pewne informacje. Szablon raportu budżetowego ClickUp ujawnia je, zapewniając przejrzystość. Został zaprojektowany, aby porównać budżet Twojego startupu z rzeczywistymi wynikami.

Użyj tego szablonu do:

Rejestruj przychody i rzeczywiste wydatki w kluczowych kategoriach, wszystko w jednym miejscu

Porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi, aby wykryć rozbieżności, zanim się powiększą

Oznaczaj przekroczenia, nieosiągnięte cele lub nieoczekiwane oszczędności za pomocą pól niestandardowych

Przydziel etykietę każdemu elementowi według działu, przyczyny odchylenia lub projektu, aby połączyć wydatki z wynikami

Wydajny widok podsumowań znajduje się u góry, a szczegóły poszczególnych elementów poniżej — dzięki temu nic nie zostanie pominięte

🔑 Idealne dla: założycieli startupów i kierowników finansowych, którzy chcą w prosty sposób przeglądać wydatki i kontrolować cele.

📖 Przeczytaj również: Free szablony organizerów rachunków, które pomogą Ci lepiej śledzić wydatki

11. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź zatwierdzenia, płatności i zadania finansowe dzięki szablonowi zarządzania finansami ClickUp

W zarządzaniu finansami liczy się czas. Opóźnienie w realizacji jednego zadania może spowodować opóźnienie kilkunastu innych. Ten szablon zarządzania finansami ClickUp pomaga w realizacji każdego kroku — od wstępnego wniosku do ostatecznego zatwierdzenia.

Użyj tego szablonu do:

Śledź przepływ finansowy dzięki 28 niestandardowym statusom, takim jak „Podpisano”, „W trakcie przeglądu” i „Oczekuje na zatwierdzenie”

Widok zadań w formacie, który Ci odpowiada — lista, kalendarz lub tablica „Zacznij tutaj” z instrukcjami krok po kroku

Organizuj płatności, budżety i działania następcze związane z dostawcami za pomocą etykiet, terminów i kategorii

Przydziel obowiązki i ustaw przypomnienia, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Zarządzaj codziennymi operacjami w przejrzysty sposób, korzystając z funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp , zależności i automatycznych alertów

idealne dla*: zespołów finansowych zajmujących się wieloma zatwierdzeniami, cyklami płatności i terminami zadań — bez bałaganu

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa pracowników ma trudności ze znalezieniem informacji potrzebnych w pracy. Tylko 27% twierdzi, że jest to łatwe, a reszta napotyka pewne trudności — 23% uważa to za bardzo trudne. Gdy wiedza jest rozproszona między e-mailami, czatami i narzędziami, szybko sumuje się stracony czas. Dzięki ClickUp możesz przekształcać e-mail w zadania, które można śledzić, łączyć czaty z zadaniami, uzyskiwać odpowiedzi od /AI i wykonywać wiele innych czynności w jednym obszarze roboczym ClickUp. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

12. Szablon raportu analizy finansowej ClickUp

Pobierz Free szablon Analizuj trendy, porównuj wskaźniki i twórz raporty, które pomogą Ci podejmować decyzje, korzystając z szablonu raportu analizy finansowej ClickUp

Szablon raportu analizy finansowej ClickUp pomaga uporządkować chaos finansowy. Jest przeznaczony dla Teams, które muszą zbierać dane liczbowe, dostrzegać wzorce i wyjaśniać ich znaczenie bez konieczności tworzenia raportu od podstaw.

Użyj tego szablonu do:

Śledź przychody, wydatki, marże i przepływ pieniężny w przejrzystym, edytowalnym widoku listy

Podkreśl zmiany w wynikach, korzystając z pól niestandardowych, takich jak sekcja raportu, typ trendu i kluczowe wskaźniki

Dokumentuj spostrzeżenia, wnioski i elementy w jednym miejscu — koniec z rozproszonymi notatkami

Zarządzaj cyklami raportowania za pomocą widoków kalendarza i wykresów Gantt, aby żadne terminy nie zaskoczyły Cię nieoczekiwanie

Organizuj szczegółowe analizy, przypisując etykiety wynikom według okresów, Teams lub celów

🔑 Idealne dla: analityków finansowych i startupowych Teams, którzy muszą przedstawiać jasne, praktyczne informacje kierownictwu lub inwestorom.

13. Szablon zarządzania kontem ClickUp

Pobierz Free szablon Śledź związki z klientami, sygnalizuj ryzyko i dbaj o płynność finansową dzięki szablonowi zarządzania kontami ClickUp

Szablon zarządzania kontami ClickUp pomaga śledzić zakładki zadowolonych klientów oraz tych, którzy rezygnują z usług. Śledź proces wdrażania, odnowienia i sygnały rezygnacji w jednym widoku. Nadaj priorytet kontom, które mają największe znaczenie, i upewnij się, że żadne powiązanie nie zostanie pominięte. To proaktywne zarządzanie klientami — wbudowane w codzienny cykl pracy.

Użyj tego szablonu do:

Śledź stan każdego konta dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Onboarding”, „Nurturing”, „Renewed” i „Churned”

Zapisuj najważniejsze szczegóły, korzystając z 10 pól niestandardowych — informacje kontaktowe, data zamknięcia, notatki dotyczące prezentacji, aktywność e-mail i inne

Wcześnie wykrywaj klientów zagrożonych dzięki dedykowanym widokom, takim jak „Konta priorytetowe” i „Zagrożone”

Ustandaryzuj procesy dzięki wbudowanemu podręcznikowi powodzenia klienta, aby każdy członek zespołu postępował zgodnie z tymi samymi krokami

Znajdź i podsumuj kluczowe informacje o klientach — takie jak status klienta, ostatnia korespondencja lub zbliżające się odnowienia — po prostu zadając pytanie ClickUp Brain prostym językiem

🔑 Idealne dla: zespołów ds. powodzenia klienta i menedżerów ds. klientów, którzy potrzebują przejrzystego, powtarzalnego sposobu zarządzania związkami z klientami.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia AI do księgowości

14. Szablon księgi głównej ClickUp

Pobierz Free szablon Rejestruj transakcje, sortuj wpisy i utrzymuj równowagę w księgowości dzięki szablonowi księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp to cyfrowa księga główna — bardziej przejrzysta niż arkusz kalkulacyjny i stworzona z myślą o Teams, które dbają o dokładność. Rejestruj wszystkie debety, kredyty i odniesienia w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy uzgadniasz wyciągi, czy przygotowujesz się do sezonu podatkowego, dzięki temu Twoje rejestry będą przejrzyste, łatwe do przeszukiwania i gotowe do kontroli.

Użyj tego szablonu do:

Rejestruj każdą transakcję, korzystając z pól „Nazwa konta”, „Debet”, „Kredyt”, „Odniesienie” i „Pokwitowanie”

Śledź aktywność konta w czasie rzeczywistym, korzystając ze statusów, takich jak „Otwarte” i „Zakończone”

Wyświetlaj kluczowe podsumowania finansowe w widokach transakcji, zysków i strat, bilansu oraz księgi głównej

Szybko zaznaczaj niezgodne wpisy, zduplikowane opłaty lub luki w dokumentacji

Przypisuj wpisy do przeglądu lub dalszych działań, aby Twój zespół Teams pozostawał zgrany

🔑 Idealne dla: kierowników finansowych i księgowych, którzy potrzebują niezawodnego sposobu śledzenia przepływów pieniężnych bez konieczności tworzenia systemu od podstaw.

15. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Pobierz Free szablon Rejestruj wpisy, bilansuj księgi i prowadź śledzenie każdego ruchu finansowego dzięki szablonowi dziennika księgowego ClickUp

Jeśli Twoje księgi są nieuporządkowane, to właśnie tutaj powinieneś zacząć. Szablon dziennika księgowego ClickUp zapewnia uporządkowane miejsce do rejestrowania transakcji — daty, konta, kwoty i notatek — wszystko w jednym widoku.

Użyj tego szablonu do:

Rejestruj każdy wpis, podając pola dla daty, rodzaju dziennika, paragonu, numeru wpisu i kwoty debetowej

Rejestruj elementy z przejrzystymi, gotowymi do audytu szczegółami — debetami, kredytami, opisami i odniesieniami

Pracuj w widoku tabeli, aby szybko wprowadzać dane w stylu arkusza kalkulacyjnego

Śledź postęp dzięki statusom, takim jak „Otwarte” i „Zakończone”

Przejdź do widoku dziennika, aby uzyskać pełny obraz sytuacji i szybko wykrywać błędy

Poproś ClickUp Brain o przegląd ostatnich wpisów w dzienniku, wykryj trendy w debetach i kredytach lub wygeneruj szybkie podsumowania wyników finansowych

🔑 Idealne dla: księgowych i zespołów finansowych, którzy poszukują niezawodnego sposobu śledzenia codziennych transakcji i utrzymywania porządku w dokumentacji księgowej projektów.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do programu Excel, możesz również skorzystać z pól formuł ClickUp, które są podobne do programu Excel, ale pozwalają na obliczanie danych bezpośrednio w ramach zadań ClickUp! Obejrzyj poniższy wideo! 👇🏼

16. Szablon bilansu ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź aktywa, zobowiązania i kapitał własny za pomocą próbki bilansu ClickUp

Nie potrzebujesz dyrektora finansowego, aby zrozumieć swoją pozycję finansową. Szablon bilansu ClickUp pomaga sporządzić listę aktywów, pasywów i kapitału własnego w jednym uporządkowanym widoku, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje bez zbędnego zamieszania. Jest szybki w użyciu, łatwy do aktualizacji i stworzony z myślą o Teams, które potrzebują jasnego obrazu sytuacji.

Użyj tego szablonu do:

Lista aktywa obrotowego i trwałe wraz z zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi, wszystko w jednym uporządkowanym widoku

Podziel dane finansowe według działów, lokalizacji lub ram czasowych, aby dostrzec trendy i podejmować trafne decyzje

Utrzymuj porządek w danych dzięki statusom takim jak „Wersja robocza”, „W trakcie przeglądu” i „Zatwierdzone”, które pozwalają odróżnić pracę w toku od gotowych raportów

Skonfiguruj powtarzające się przypomnienia, aby regularnie przeglądać i aktualizować bilans za pomocą ClickUp automatyzacji

🔑 Idealne dla: właścicieli małych biznesów i zespołów finansowych poszukujących prostego sposobu zarządzania i przeglądania pozycji finansowych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przedsiębiorcy powinni regularnie sprawdzać i weryfikować swoje bilanse pod kątem dokładności i zakończonej kompletności, nie tylko na koniec roku, ale przez cały rok. Oznacza to sprawdzanie błędów matematycznych, upewnianie się, że wszystkie aktywa i zobowiązania są prawidłowo sklasyfikowane, oraz porównywanie z innymi sprawozdaniami finansowymi pod kątem spójności. Dzięki temu szybko wykryjesz rozbieżności i zachowasz jasny obraz kondycji finansowej swojego Business.

17. Szablon budżetu startupu w arkuszu kalkulacyjnym autorstwa Coefficient

za pośrednictwem Coefficient

Ten szablon budżetu startupu w formie arkusza kalkulacyjnego od Coefficient pomoże Ci wszystko zaplanować — koszty startupu, projektowane przychody, źródła finansowania i rzeczywiste wydatki — dzięki czemu będziesz wiedzieć, na co wydajesz pieniądze i na jak długo Ci wystarczą.

użyj tego szablonu, aby:*

Zautomatyzuj alokację budżetu, prognozę finansową i obliczenia

Użyj funkcji śledzenia do śledzenia źródeł finansowania, wydatków i przychodów

Modyfikuj kategorie i pola, aby odzwierciedlić specyficzne wymagania finansowe Twojego startupu

🔑 Idealne dla: Założycieli tworzących swój pierwszy budżet Business i potrzebujących przejrzystego, edytowalnego modelu do prognozy przepływów pieniężnych i śledzenia się na właściwej drodze.

18. Szablon kosztów rozpoczęcia działalności Business w programie Excel autorstwa Vertex42

za pośrednictwem Vertex42

Nieoczekiwane koszty mogą zrujnować uruchomienie firmy. Ten szablon kosztów uruchomienia firmy w programie Excel pomaga wcześnie stworzyć mapę — sprzęt, licencje, marketing, zapasy i inne — dzięki czemu nie zostaniesz zaskoczony, gdy nadejdą rachunki.

Zostały one stworzone z myślą o elastyczności i przejrzystości, niezależnie od tego, czy zaczynasz działalność w swojej kuchni, czy otwierasz sklep.

Użyj tego szablonu do:

Zarządzaj jednorazowymi i cyklicznymi wydatkami dzięki wstępnie wypełnionym kategoriom, które możesz edytować, aby dopasować je do swojego planu

Śledź źródła finansowania, aby sprawdzić, jak Twój kapitał ma się do rzeczywistych potrzeb

Dostosuj niestandardowe elementy do konkretnych branż, w tym niestandardowy arkusz kalkulacyjny dla restauracji

Pomiń nieistotne wydatki, takie jak wynajem biura, jeśli rozpoczynasz działalność na stronie głównej

Stwórz jasny obraz sytuacji finansowej swojego startupu, aby móc podejmować trafne decyzje na wczesnym etapie działalności

🔑 Idealne dla: przedsiębiorców, którzy poszukują prostego sposobu planowania i zarządzania wydatkami związanymi z rozpoczęciem działalności.

19. Szablon planu budżetu startupu autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Każdy startup potrzebuje podstawowego budżetu przed podjęciem ważnych decyzji. Ten szablon budżetu startupu zapewnia wystarczającą strukturę do planowania wczesnych wydatków bez nadmiernego komplikowania spraw. Szablon jest dostępny w wielu formatach, w tym Word, Excel, Dokumenty Google i Arkusze Google.

Użyj tego szablonu do:

Lista niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności — sprzęt, czynsz, pozwolenia, opłaty prawne i początkowe wynagrodzenia

Niestandardowo dostosuj każdy element do swojej branży, produktu lub lokalizacji

Śledź projektowane wydatki i miesięczne szacunki na jednej stronie

Wykryj luki w finansowaniu lub nadmierne wydatki, zanim staną się problemem

Korzystaj z szablonu w programach Excel, Word, Dokumenty Google lub Arkusze Google — w zależności od tego, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy

idealne dla*: początkujących założycieli, którzy tworzą budżet swojego Business od podstaw i szukają gotowego do wydrukowania, edytowalnego szablonu, od którego mogą zacząć.

20. Szablon budżetu finansowego dla startupów autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Uruchomienie startupu wymaga jasnego planu finansowego. Szablon budżetu finansowego startupu zapewnia czystą kartę, na której można zaplanować początkowe wydatki, koszty operacyjne i projektowane przychody. Zaprojektowany z myślą o prostocie, pozwala dostosować wpisy do niestandardowego modelu biznesowego.

Szablon ten jest dostępny w formatach Word, Excel, Dokumenty Google i Arkusze Google i można go łatwo edytować i dostosować do wybranej platformy.

użyj tego szablonu, aby:*

Śledź jednorazowe wydatki, takie jak koszty ustawienia i opłaty prawne

Projektuj miesięczne koszty operacyjne, w tym czynsz, media i wynagrodzenia

Oszacuj potencjalne źródła przychodów i oblicz oczekiwane zyski

Zidentyfikuj źródła finansowania, które pokryją Twoje początkowe i bieżące wydatki

🔑 Idealne dla: przedsiębiorców, którzy potrzebują prostego narzędzia do organizowania budżetu i skupienia się na tym, co najważniejsze.

Twórz mądrzejsze budżety od samego początku — dzięki ClickUp

Solidny budżet to nie tylko miły dodatek — to kwestia przetrwania, zwłaszcza jeśli prowadzisz startup. Dzięki ClickUp nie musisz tworzyć go od podstaw. Otrzymujesz gotowe szablony budżetu startupu, które pozwalają na śledzenie wydatków, szacowanie czasu działania i monitorowanie przepływu pieniężnego — bez konieczności żonglowania arkuszami kalkulacyjnymi.

ClickUp łączy planowanie, śledzenie i raportowanie w jednym miejscu. Możesz szybko przypiąć etykiety do wydatków, sygnalizować przekroczenia budżetu i porównywać prognozy z rzeczywistością. Niezależnie od tego, czy planujesz budżet dla projektu, zespołu czy całej firmy, ClickUp pomaga zachować oszczędność i podejmować pewne decyzje.

A dzięki ponad 1000 Free szablonów na pewno znajdziesz taki, który będzie pasował do Twojego stylu, Teams i rozwoju.

Chcesz przejąć kontrolę nad swoimi finansami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo.