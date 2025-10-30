11 najlepszych alternatyw dla Trainual do szkolenia zespołów i dokumentacji procesów w 2025 r.

Rozwój firmy oznacza skalowanie sposobu szkolenia pracowników. W tym miejscu pojawia się Trainual — system zarządzania szkoleniami stworzony z myślą o dokumentacji, wdrażaniu nowych pracowników i spójności procesów. Jest prosty i uporządkowany, ale wraz z rozwojem zespołów elastyczność platformy zaczyna wykazywać pewne słabości.

Szukając alternatyw dla Trainual, warto wybrać platformy, które łączą łatwą dokumentację z automatyzacją, analityką i płynnym dostarczaniem zawartości. Dodatkowym atutem będzie możliwość wykorzystania ich jako systemu zarządzania zadaniami lub systemu HRIS.

Zrobione za Ciebie i zebrane najlepsze alternatywy dla Trainual do szkolenia zespołów i dokumentowania procesów.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Trainual

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć alternatywę dla Trainual w zakresie szkoleń pracowników i wdrażania nowych pracowników:

Funkcja wyszukiwania może być trudna w obsłudze: Funkcja wyszukiwania jest teoretycznie przydatna, ale nie zawsze działa tak płynnie, jak byśmy tego oczekiwali. Jeśli zawartość nie jest odpowiednio uporządkowana lub wyraźnie oznaczona, wyniki mogą być bardzo nieuporządkowane.

Limited niestandardowe dostosowywanie i elastyczność projektowania: Użytkownicy zgłaszają ograniczenia w opcjach układu zawartości — na przykład format jest często podstawowy i brakuje w nim wielopoziomowego stylizowania punktorów lub zaawansowanych możliwości brandingu.

Podstawowe raportowanie i analityka: Chociaż raportowanie jest funkcjonalne, brakuje mu dogłębnej analityki. Nie będziesz w stanie uzyskać więcej informacji na temat wyników quizów, czasu poświęconego na poszczególne tematy ani dzienników aktywności w czasie rzeczywistym, jak ma to miejsce w przypadku narzędzi takich jak Dokumenty Google.

Brak możliwości importowania dokumentów: importowanie dużych lub złożonych dokumentów może wymagać zmiany formatu, a ponadto nie ma natywnej synchronizacji z Dokumenty Google — nadal konieczne jest kopiowanie i wklejanie.

Brak wykonywania zadań w czasie rzeczywistym: Trainual koncentruje się na modułach szkoleniowych i standardowych procedurach operacyjnych (SOP), ale nie obejmuje list kontrolnych zadań wykonywanych na żywo ani śledzenia realizacji zadań w terenie. Do zapewnienia zgodności operacyjnej i zaspokojenia potrzeb szkoleniowych potrzebne będą systemy zarządzania zadaniami lub systemy HRIS.

Ograniczenia cenowe: Ceny są uzależnione od liczby użytkowników i wymagają dodatków, takich jak Trainual+, aby uzyskać obsługę wielu języków, niestandardowe domeny i podpisy elektroniczne, co sprawia, że jest to kosztowne rozwiązanie dla małych zespołów.

Zagracona strona zawartości: Wraz z rozwojem biblioteki szkoleń strona zawartości zaczyna wyglądać jak chaotyczna mieszanina. Wszystko jest wyświetlane w jednym długim widoku, co może być przytłaczające.

Przyjrzyjmy się alternatywom dla Trainual, które pokonują te limity i oferują większą elastyczność, a także intuicyjny interfejs użytkownika.

Alternatywy dla Trainual w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych platform do szkoleń, wdrażania nowych pracowników i dokumentacji procesów.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Szkolenia, dokumentacja i operacje oparte na AI w jednej platformie Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwijających się firm ClickUp dokument, baza wiedzy, asystent AI (ClickUp Brain), automatyzacje, szablony, uprawnienia Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Document360 Strukturalne wewnętrzne i zewnętrzne bazy wiedzy Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów obsługi klienta i szkoleń produktowych Chatbot AI (Ask Eddy), wersjonowanie artykułów, domeny niestandardowe, szczegółowe analizy Niestandardowe ceny Absorb LMS Zarządzanie nauczaniem na poziomie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla dużych organizacji, które muszą spełniać wymogi zgodności z przepisami Absorb Create AI, Intelligent Assist, wsparcie SCORM/xAPI, wielojęzyczne portale Niestandardowe ceny Scribe Dokumentacja procesów krok po kroku z wizualnymi zrzutami Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów operacyjnych, IT i zespołu wsparcia Automatycznie generowane procedury operacyjne (SOP), strony Scribe, kreator instrukcji, udostępnianie jednym kliknięciem. Free Forever; płatne plany od 15 USD/użytkownik/miesiąc TalentLMS Grywalizowane, dostępne szkolenia korporacyjne Wielkość zespołu: Idealne dla działów HR oraz zespołów ds. szkoleń i rozwoju Kreator typu „przeciągnij i upuść”, TalentCraft AI, grywalizacja, certyfikaty Ceny zaczynają się od 149 USD miesięcznie. Lessonly by Seismic Interaktywne szkolenia dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla programów zwiększających przychody i programów coachingowych Ocena wideo oparta na AI, integracja zawartości Seismic, interaktywne lekcje Niestandardowe ceny Process Street Automatyzacja procesów bez kodowania i śledzenie zgodności Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów HR, operacyjnych i ds. zgodności Kreator list kontrolnych, agent AI (Cora), zatwierdzanie, analiza przepływu pracy Niestandardowe ceny 360Learning Współpracujące, oparte na współpracy szkolenia korporacyjne Wielkość zespołu: Idealne dla programów szkoleniowych i rozwojowych w przedsiębiorstwach Społecznościowe uczenie się, rekomendacje AI, analityka kohortowa, dostosowywalne akademie Ceny zaczynają się od 8 USD/użytkownik/miesiąc. Guru Wewnętrzne huby wiedzy oparte na AI z kontekstowymi odpowiedziami Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów rozproszonych i hybrydowych miejsc pracy Karty wiedzy, Guru GPT, integracje przeglądarki/Slacka, analityka Bezpłatna wersja próbna; płatne plan od 18 USD/użytkownik/miesiąc Coassemble Szybkie, wizualne mikrolearningi i interaktywne kursy Wielkość zespołu: Idealne dla małych zespołów i kreatywnych programów szkoleniowych Ponad 40 szablonów, tryb bezgłowy, interaktywne quizy, analityka Free; płatne plan od 100 USD/miesiąc Docebo Automatyzacja szkoleń w przedsiębiorstwie oparta na AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla globalnych organizacji i szkoleń klientów Autorowanie treści z wykorzystaniem AI, wirtualny coaching, zaawansowane wyszukiwanie, integracja z systemami CRM/HRIS. Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla Trainual

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Oto alternatywy dla Trainual, stworzone z myślą o nowoczesnych zespołach, takich jak Twój.

ClickUp (najlepszy do szkoleń i operacji opartych na AI w jednej platformie)

Twórz standardowe procedury operacyjne (SOP), przewodniki wdrażania nowych pracowników i wiki, które płynnie łączą się z Twoimi cyklami pracy dzięki ClickUp Dokumenty.

Jeśli Twoja obecna platforma szkoleniowa utrudnia dostosowanie standardowych procedur operacyjnych do zadań lub wymaga od Twojego zespołu przełączania się między wiki, dokumentem i tablicą projektu tylko po to, aby wykonać pracę, ClickUp rozwiązuje ten problem w jednym miejscu.

ClickUp, aplikacja do pracy, łączy dokumentację, zarządzanie projektami i pomoc w zakresie wiedzy AI w jednym obszarze roboczym. Bogata w funkcje aplikacja ClickUp Docs pozwala tworzyć dynamiczne standardowe procedury operacyjne, przewodniki wdrażania nowych pracowników i wewnętrzne wiki, które łączą się bezpośrednio z zadaniami i cyklami pracy. Dodatkową zaletą jest wsparcie współpracy i edycji w czasie rzeczywistym.

Twórz dokumenty umożliwiające współpracę i łatwe w nawigacji dzięki ClickUp Docs.

Możesz przypisywać zadania do wykonania z poziomu dokumentu, śledzić postępy w czasie rzeczywistym, osadzać widżety wizualne, takie jak pulpity nawigacyjne lub osie czasu, a nawet blokować sekcje w celu uzyskania dostępu na podstawie uprawnień.

Przypisuj elementy, śledź postępy, osadzaj pulpity nawigacyjne i blokuj sekcje, aby zapewnić bezpieczny dostęp w ramach ClickUp Dokument.

📌 Szybki trik: Chcesz błyskawicznie utworzyć wiki? Otwórz Docs Hub, kliknij Utwórz dokument w prawym górnym rogu i wybierz Puste wiki spośród dostępnych opcji. Twórz wiki błyskawicznie w ClickUp Dokumet

Aby pójść jeszcze dalej, ClickUp Knowledge Management stanowi warstwę, która zmienia sposób wyszukiwania informacji przez Twój zespół. Załóżmy, że ktoś wpisuje „Jaka jest nasza polityka dotycząca urlopów rodzicielskich?” — ClickUp Brain, partner AI wbudowany w Twoje środowisko pracy, natychmiast skanuje połączone dokumenty, zadania, wiki, a nawet zewnętrzne integracje, aby zwrócić najdokładniejszą i najbardziej aktualną odpowiedź.

Skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą ClickUp, aby ułatwić wyszukiwanie informacji.

Ponadto ClickUp Brain pomaga również w tworzeniu nowych standardowych procedur operacyjnych od podstaw, podsumowywaniu istniejących list kontrolnych wdrożeniowych w postaci krótkich elementów do wykonania oraz automatycznym generowaniu wewnętrznej wiedzy na podstawie poprzednich zadań, komentarzy i dokumentów.

Twórz dokumenty wiedzy za pomocą ClickUp Brain w mgnieniu oka.

Możesz nawet poprosić go o przepisanie zasad w innym tonie, stworzenie przewodników opartych na zakończonych cyklach pracy lub zasugerowanie aktualizacji dokumentacji w przypadku zmiany zadań, oszczędzając godziny ręcznej konserwacji.

Wiedza i automatyzacja oparte na AI ClickUp usprawnia szkolenia i dokumentację dzięki AI wbudowanej bezpośrednio w Twoje środowisko pracy: Te funkcje AI zmieniają ClickUp z prostego narzędzia do dokumentacji w samodzielnie działające centrum szkoleniowe, w którym wiedza nie jest tylko przechowywana, ale nieustannie pracuje dla Ciebie.

Wiedza i automatyzacja oparte na AI

ClickUp usprawnia szkolenia i dokumentację dzięki AI wbudowanej bezpośrednio w Twoje środowisko pracy:

ClickUp Brain MAX: Przeszukuj wszystkie dokumenty ClickUp, zadania, tablice i połączone aplikacje, takie jak Google Drive, Slack i Figma, aby natychmiast znaleźć odpowiedni kontekst — nawet w złożonej lub starszej zawartości — za pomocą prostej podpowiedzi Talk-to-Text.

Brain MAX wyświetla szczegółowe odpowiedzi, przeszukując dokumenty, zadania i połączone aplikacje, dzięki czemu nawet złożona lub ukryta wiedza staje się natychmiast dostępna.

ClickUp AI Agent:s Zadawaj pytania prostym językiem angielskim (np. „Jaka jest nasza lista kontrolna wdrożenia?”) i uzyskaj natychmiastowe, zweryfikowane odpowiedzi pochodzące z wiedzy zgromadzonej w Twoim obszarze roboczym.

Agenci ClickUp AI dostarczają natychmiastowe, oparte na źródłach odpowiedzi na pytania zadane w języku naturalnym, zamieniając Twoje miejsce pracy w żywą bazę wiedzy.

Te funkcje sztucznej inteligencji zmieniają ClickUp z prostego narzędzia do dokumentacji w samodzielnie działające centrum szkoleniowe, w którym wiedza nie jest tylko przechowywana, ale nieustannie pracuje dla Ciebie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji? Kliknij poniższy wideo 👇

Aby rozpocząć tworzenie dokumentacji, możesz skorzystać z szablonu bazy wiedzy ClickUp. Jest on wstępnie skonfigurowany z folderami, stronami i polami niestandardowymi, które pomogą Ci uporządkować procedury operacyjne, wewnętrzne zasady, dokumenty wdrożeniowe i często zadawane pytania w jednym miejscu.

Pobierz bezpłatny szablon Zorganizuj procedury operacyjne, zasady, dokumenty wdrożeniowe i często zadawane pytania w jednym miejscu dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp.

Możesz łączyć dokumenty z zadaniami, przypisywać właścicieli, a nawet śledzić, które strony wymagają aktualizacji, aby Twoja baza wiedzy była zawsze aktualna i przydatna.

⚡ Archiwum szablonów: Chcesz wdrożyć program szkoleniowy bez pominięcia żadnego kroku? Skorzystaj z szablonu ClickUp Training Rollout Plan, aby zaplanować osie czasu, przydzielić zadania i śledzić każdy etap, od pilotażu po pełne wdrożenie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zadania związane ze szkoleniami gotowymi do realizacji: przypisuj zadania bezpośrednio z dokumentów, dodawaj listy kontrolne, zależności i terminy, aby przekształcić każdą wiedzę w cykl pracy dzięki przypisuj zadania bezpośrednio z dokumentów, dodawaj listy kontrolne, zależności i terminy, aby przekształcić każdą wiedzę w cykl pracy dzięki zadaniom ClickUp

Widoki dla każdego stylu uczenia się: użyj użyj widoków ClickUp do tworzenia standardowych procedur operacyjnych w formie listy, przepływów procesów Kanban i nie tylko.

Kontroluj dostęp za pomocą uprawnień opartych na rolach: zarządzaj edycją, udostępnianiem i widocznością według roli lub działu, aby zabezpieczyć zawartość wrażliwą lub krytyczną dla zgodności z przepisami.

Wbudowana współpraca: komentuj, oznaczaj członków zespołu, przypisuj elementy i prowadź wątki w ramach każdego dokumentu lub zadania dzięki komentuj, oznaczaj członków zespołu, przypisuj elementy i prowadź wątki w ramach każdego dokumentu lub zadania dzięki funkcji ClickUp Collaboration Detection

Chroń dane dzięki zabezpieczeniom klasy korporacyjnej: polegaj na SSO, szczegółowych uprawnieniach i ścisłej prywatności danych AI — żadne dane z obszaru roboczego nie są wykorzystywane do szkolenia AI.

Automatycznie gromadź wiedzę dzięki ClickUp AI Notetaker : nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj sesje wdrażania nowych pracowników lub szkolenia, aby uzyskać informacje, które można przeszukiwać i udostępniać.

Limit ClickUp

Ze względu na bogactwo funkcji może wymagać nieco czasu na opanowanie.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W ClickUp najbardziej podoba mi się elastyczność dostosowywania się do potrzeb mojego zespołu. Korzystam z niego codziennie do organizowania cykli testów jakości, dokumentowania dowodów, automatyzacji powtarzalnych zadań i śledzenia postępów zgłoszeń w wielu zespołach. Automatyzacja i niestandardowe szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i pomagają zachować spójność naszych procesów.

W ClickUp najbardziej podoba mi się elastyczność dostosowywania się do potrzeb mojego zespołu. Korzystam z niego codziennie do organizowania cykli testów jakości, dokumentowania dowodów, automatyzacji powtarzalnych zadań i śledzenia postępów zgłoszeń w wielu zespołach. Automatyzacja i niestandardowe szablony pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i pomagają zachować spójność naszych procesów.

2. Document360 (najlepsze rozwiązanie dla ustrukturyzowanych baz wiedzy z wyszukiwaniem opartym na AAI)

za pośrednictwem Document360

Document360 jest przeznaczony dla zespołów, które muszą dokumentować powtarzalne procesy, zawartość szkoleniową i wiedzę o produktach w formacie umożliwiającym wyszukiwanie.

Możesz tworzyć prywatne lub publiczne bazy wiedzy, organizować zawartość w hierarchiczne kategorie oraz współpracować, korzystając z cykli pracy związanych z recenzowaniem i wersjonowaniem artykułów. W przypadku zastosowań związanych ze szkoleniami zespoły mogą osadzać artykuły instruktażowe, standardowe procedury operacyjne (SOP) i przepływy drzew decyzyjnych bezpośrednio w istniejących aplikacjach internetowych lub portalach.

Najlepsze funkcje Document360

Korzystaj z niestandardowej domeny z protokołem SSL, brandingiem za pomocą CSS/JS, automatycznie generowanymi metadanymi i analizą zawartości, aby śledzić wyszukiwane hasła, skuteczność artykułów i opinie użytkowników.

Skorzystaj z chatbota „Ask Eddy” opartego na AI, który odpowiada na pytania użytkowników, sugerując artykuły dostosowane do kontekstu.

Prowadzi użytkowników krok po kroku przez ścieżki pomocy w portalu za pomocą widżetu drzewa decyzyjnego.

Limit Document360

Redaktor tekstu sformatowanego czasami wydaje się mniej intuicyjny, powodując problemy z formatem podczas wklejania lub dostosowywania niestandardowego stylu.

Ceny Document360

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Document360

G2: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Document360 użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Tworzenie i publikowanie artykułów jest łatwe. Witryna umożliwia tworzenie kilku kategorii, które są łatwe w nawigacji dla naszych klientów. Wdrożenie narzędzia było łatwe. Nasz zespół korzysta z Doc360 już od roku i stworzyliśmy obszerną witrynę pomocy, która jest przydatna dla naszych użytkowników. Łatwo jest nam szybko publikować i aktualizować artykuły, gdy wprowadzamy nową funkcję lub musimy zaktualizować istniejący artykuł pomocy.

Tworzenie i publikowanie artykułów jest łatwe. Witryna umożliwia tworzenie kilku kategorii, które są łatwe w nawigacji dla naszych klientów. Wdrożenie narzędzia było łatwe. Nasz zespół korzysta z Doc360 już od roku i stworzyliśmy obszerną witrynę pomocy, która jest przydatna dla naszych użytkowników. Łatwo jest nam szybko publikować i aktualizować artykuły, gdy wprowadzamy nową funkcję lub musimy zaktualizować istniejący artykuł pomocy.

👀 Czy wiesz, że... Raport firmy Forrester wykazał, że 97% organizacji nadal działa przy minimalnym lub zerowym wykorzystaniu cyfrowych procesów dokumentacyjnych. Oznacza to, że prawie każda firma korzysta z przestarzałych, ręcznych cykli pracy.

3. Absorb LMS (najlepszy do zarządzania nauczaniem na poziomie przedsiębiorstwa, oparty na AI)

za pośrednictwem Absorb LMS

Absorb LMS to oparty na chmurze system zarządzania nauczaniem, który posiada funkcję generatywnych narzędzi AI do szybkiego tworzenia kursów, dostosowywalne ścieżki nauczania oraz inteligentne cykle pracy administratora.

Alternatywa dla Trainual obejmuje również funkcje e-commerce umożliwiające sprzedaż zawartości szkoleniowej, a także oceny, certyfikaty i śledzenie zgodności. Pełne wsparcie SCORM, xAPI i portali wielojęzycznych zapewnia wszechstronną dostawę, a kontrole oparte na roli i zgodność z SOC 2/RODO pokrywają potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Absorb LMS

Skorzystaj z opartego na AI kreatora kursów „Absorb Create”, aby w ciągu kilku minut automatycznie wygenerować struktury kursów i materiały szkoleniowe.

Włącz komendy w języku naturalnym i raportowanie jednym kliknięciem, aby usprawnić zadania administratora dzięki narzędziu administracyjnemu Intelligent Assist.

Uzyskaj kompleksowy pulpit raportowania z zaplanowanymi analizami do śledzenia postępów uczniów, certyfikatów i wskaźników ROI.

Ograniczenia systemu Absorb LMS limit

Zarządzanie obszerną biblioteką kursów może być czasochłonne, ponieważ platforma nie oferuje obecnie solidnych opcji edycji zbiorczej.

Ceny Absorb LMS

Niestandardowe ceny

Zapoznaj się z ocenami i recenzjami systemu LMS Absorb.

G2: 4,6/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Absorb LMS użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Produkt jest bardzo zbliżony do tego, co opisano podczas fazy sprzedaży. Jako twórca zawartości LMS łatwo jest opanować podstawy i wykorzystać je do tworzenia materiałów szkoleniowych dla środowiska użytkownika. Personel wsparcia technicznego jest wyjątkowy i szybko odpowiada na pytania.

Produkt jest bardzo zbliżony do tego, co opisano podczas fazy sprzedaży. Jako twórca zawartości LMS łatwo jest opanować podstawy i wykorzystać je do tworzenia materiałów szkoleniowych dla środowiska użytkownika. Personel wsparcia technicznego jest wyjątkowy i szybko odpowiada na pytania.

4. Scribe (najlepszy do wizualnej, kroku po kroku dokumentacji procesów)

za pośrednictwem Scribe

Scribe to zautomatyzowane narzędzie do dokumentacji, które rejestruje działania wykonywane na ekranie, w tym kliknięcia myszą, naciśnięcia klawiszy i zrzuty ekranu, a następnie przekształca je w edytowalne, szczegółowe instrukcje krok po kroku.

Możesz dostosowywać i opisywać każdy krok, oznaczyć wynik, redagować poufne informacje i eksportować w różnych formatach. Scribe integruje się z zespołami poprzez udostępniane linki i role, oferując analizy umożliwiające śledzenie i kierowanie wykorzystaniem.

Najlepsze funkcje Scribe

Ułatw udostępnianie dzięki opcjom eksportu i osadzania jednym kliknięciem, umożliwiającym udostępnianie przewodników w formacie PDF, kodu osadzania lub platformach takich jak ITG lub Hudu.

Edytuj i dostosuj zawartość, w tym edytuj tekst, wstawiaj linki, zmieniaj kolejność i stylizuj po przechwyceniu.

Łączenie wielu przewodników w zakończone podręczniki , z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym i historią wersji przy użyciu Scribe Pages i Gallery.

Ograniczenia Scribe

Redakcja czasami zaciera tekst, który nie jest poufny, a funkcje ustawień /AI mogłyby być bardziej dopracowane, zgodnie z opinią niektórych osób.

Ceny Scribe

Free Forever

Pro Team : 15 USD/użytkownik/miesiąc (od pięciu licencji)

Pro Personal : 29 USD/użytkownik/miesiąc (od jednej licencji)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Scribe

G2: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Scribe w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Scribe to niezwykle łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia instrukcji dla małych przepływów pracy. Dzięki funkcjom edycji możesz szybko ulepszyć instrukcję i w ciągu zaledwie kilku minut uzyskać wysokiej jakości przewodnik po swoim produkcie/przepływie pracy. Opcje rebrandingu i łatwego udostępniania są idealne do dzielenia się wiedzą o firmie.

Scribe to niezwykle łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia instrukcji dla małych przepływów pracy. Dzięki funkcjom edycji możesz szybko ulepszyć instrukcję i w ciągu zaledwie kilku minut uzyskać wysokiej jakości przewodnik po swoim produkcie/przepływie pracy. Opcje rebrandingu i łatwego udostępniania są idealne do dzielenia się wiedzą o firmie.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze znane dokumenty pisemne pojawiły się między 3400 a 3200 r. p.n.e. w starożytnej Mezopotamii, przy użyciu sumeryjskiego pisma klinowego, które wyewoluowało z piktograficznego proto-pisma.

⚡ Archiwum szablonów: Bezpłatne szablony bazy wiedzy w programie Word i ClickUp

5. TalentLMS (najlepszy do szkoleń z wbudowaną gamifikacją)

za pośrednictwem TalentLMS

TalentLMS to system zarządzania nauczaniem stworzony dla zespołów, które chcą zapewnić ustrukturyzowane szkolenia dla pracowników bez stromego krzywej uczenia się i procesu ustawień.

Wspiera różne rodzaje programów szkoleniowych, w tym wdrażanie nowych pracowników, wsparcie dla partnerów i śledzenie zgodności. Twój zespół administratorów może przypisywać kursy, grupować użytkowników według działów lub regionów oraz monitorować postępy z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego. Platforma integruje się również z narzędziami takimi jak Zoom i Salesforce, aby nauka była częścią codziennych działań.

Najlepsze funkcje TalentLMS

Skorzystaj z kreatora kursów typu „przeciągnij i upuść” z wsparciem SCORM, xAPI, cmi5 i zawartości multimedialnej.

Uzyskaj dostęp do narzędzi AI za pośrednictwem TalentCraft, aby generować podsumowania kursów, pytania quizowe i podpowiedzi do pisania.

Dodaj elementy grywalizacji, takie jak odznaki, punkty i tabele wyników, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów.

Limit TalentLMS

Funkcja e-commerce nie oferuje wsparcia dla zakupów hurtowych przez klientów zewnętrznych, co wymaga ręcznej rejestracji każdego uczestnika lub kursu.

Ceny TalentLMS

Podstawowy : 149 USD/miesiąc

Rozwój : 299 USD/miesiąc

Pro : 579 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TalentLMS

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o TalentLMS użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

Doceniam możliwość tworzenia oddzielnych środowisk szkoleniowych za pomocą branch. Istnieje również sporo opcji projektowania kursów w ramach TalentLMS, zwłaszcza dzięki dodaniu usług zintegrowanych z AI, takich jak TalentCraft.

Doceniam możliwość tworzenia oddzielnych środowisk szkoleniowych za pomocą branch. Istnieje również sporo opcji projektowania kursów w ramach TalentLMS, zwłaszcza dzięki dodaniu usług zintegrowanych z AI, takich jak TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Ponad połowa wszystkich pracowników (57%) traci czas na przeszukiwanie wewnętrznych dokumentów lub bazy wiedzy firmy w celu znalezienia informacji związanych z pracą. A kiedy nie mogą? 1 na 6 osób ucieka się do osobistych rozwiązań — przeszukuje stare e-maili, notatki lub zrzuty ekranu, aby poskładać wszystko w całość. ClickUp Brain eliminuje konieczność wyszukiwania, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI, pobierane z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji innych firm, dzięki czemu otrzymujesz to, czego potrzebujesz — bez zbędnych komplikacji.

6. Lessonly by Seismic (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wsparcia sprzedaży, które potrzebują szkoleń opartych na materiałach wideo)

za pośrednictwem Seismic Learning

Lessonly, obecnie znane pod nazwą Seismic Learning, to oparte na chmurze oprogramowanie szkoleniowe, które pomaga zespołom ds. przychodów i wsparcia tworzyć, przypisywać i śledzić interaktywną zawartość szkoleniową wraz z codziennymi zasobami Seismic wspomagającymi sprzedaż.

Dzięki redaktorowi typu „przeciągnij i upuść” administratorzy mogą tworzyć kursy dostosowane do potrzeb szkoleniowych rozwijających się zespołów. Następnie można je uporządkować według ścieżek opartych na rolach i monitorować postępy z poziomu pulpitów menedżerskich.

Z drugiej strony, uczniowie ćwiczą prezentacje lub scenariusze usług na wideo i otrzymują ustrukturyzowane informacje zwrotne od coacha, które są bezpośrednio powiązane z rzeczywistymi wynikami.

Najlepsze funkcje Lessonly by Seismic

Twórz symulacje ćwiczeń wideo z oceną AI, aby umożliwić przedstawicielom handlowym nagrywanie scenariuszy e-maili, czatów lub rozmów telefonicznych i otrzymywanie od menedżerów informacji zwrotnych z oznaczeniem czasu.

Skorzystaj z integracji zawartości Seismic, aby wyświetlać szkolenia just-in-time obok podręczników i materiałów dodatkowych w systemie CRM lub w cyklu pracy e-mail.

Twórz interaktywne lekcje z wykorzystaniem wielu typów plików (wideo, dokumenty, slajdy) i quizów wbudowanych w tekst, nie opuszczając środowiska Seismic.

Lessonly by Seismic limit

Opcje quizów i zawartości interaktywnej są bardziej limitowane niż w platformach LMS z pełną funkcją.

Ceny Lessonly by Seismic

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lessonly by Seismic

G2: 4,7/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Lessonly by Seismic?

Recenzja G2 mówi:

Lessonly jest bardzo pomocny, głównie w mojej pracy, ponieważ dostarcza mi pomysłów/informacji na temat procesów, dzięki czemu mogę skutecznie i wydajnie wykonywać swoje obowiązki. Jest dla mnie jak nauczyciel, który każdego dnia podpowiada mi, co należy robić w pracy — to idealne narzędzie dla osób, które mają trudności z procesami.

Lessonly jest bardzo pomocny, głównie w mojej pracy, ponieważ dostarcza mi pomysłów/informacji na temat procesów, dzięki czemu mogę skutecznie i wydajnie wykonywać swoje obowiązki. Jest dla mnie jak nauczyciel, który każdego dnia podpowiada mi, co należy robić w pracy — to idealne narzędzie dla osób, które mają trudności z procesami.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony planów szkoleń pracowników

7. Process Street (najlepsze rozwiązanie do zapewnienia zgodności bez kodowania i automatyzacji procesów)

za pośrednictwem Process Street

Process Street to platforma do zarządzania cyklem pracy i procesami, zaprojektowana z myślą o zespołach operacyjnych, HR i szkoleniowych ds. zgodności.

Za pomocą tego narzędzia możesz przekształcić powtarzające się procedury w interaktywne listy kontrolne z logiką warunkową, zatwierdzeniami i automatyzacją. W wyniku ta alternatywa dla Trainual pomaga zautomatyzować szkolenia i zapewnić, że zadania są zakończone spójnie.

Chociaż jest często używany do wdrażania nowych pracowników i wykonywania standardowych procedur operacyjnych, wiele zespołów wykorzystuje go również jako lekkie oprogramowanie szkoleniowe do kroku po kroku wdrażania wewnętrznych procesów.

Najlepsze funkcje Process Street

Skorzystaj z narzędzia do tworzenia list kontrolnych bez kodowania, z logiką warunkową, zatwierdzeniami, terminami i podkrokami.

Skorzystaj z wbudowanego agenta AI „Cora”, który monitoruje realizację cyklu pracy , sygnalizuje pominięte zadania i pomaga zachować zgodność z przepisami.

Zyskaj widoczność w wąskie gardła, status realizacji i wydajność procesów dzięki pulpitom raportowym działającym w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia Process Street limit

Możliwości niestandardowego dostosowania układu są ograniczone, z surowymi ograniczeniami dotyczącymi liczby znaków i podstawowymi opcjami formatu.

Ceny Process Street

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Process Street w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Process Street jest bardzo łatwy w użyciu. Jeśli szukasz standardowych procedur operacyjnych (SOP) i opisanych systemów, jest to świetna aplikacja do tego celu.

Process Street jest bardzo łatwy w użyciu. Jeśli szukasz standardowych procedur operacyjnych (SOP) i opisanych systemów, ta aplikacja jest idealna dla Ciebie.

🧠 Ciekawostka: Pomysł na maszynę do pisania sięga 1714 roku, kiedy to Anglik Henry Mill opatentował tajemniczą „sztuczną maszynę” do drukowania liter. Jednak pierwsza działająca maszyna do pisania została skonstruowana dopiero w 1808 roku przez włoskiego wynalazcę Pellegrino Turri dla jego niewidomej przyjaciółki, hrabiny Caroliny Fantoni, której maszynopisy przetrwały do dziś!

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony dokumentacji procesów w programie Word i ClickUp

8. 360Learning (najlepsze rozwiązanie do wspólnych szkoleń korporacyjnych)

za pośrednictwem 360Learning

360Learning to platforma do współpracy LMS i szkoleń online, zaprojektowana z myślą o zespołach korporacyjnych i ekspertach merytorycznych, umożliwiająca wspólne tworzenie i udostępnianie materiałów szkoleniowych.

Idealne rozwiązanie dla rozwijających się zespołów, umożliwiające trenerom uruchamianie kursów za pomocą nowoczesnego narzędzia autorskiego. Jednocześnie uczniowie korzystają z interaktywnych doświadczeń edukacyjnych, takich jak informacje zwrotne od innych uczestników, interakcje społecznościowe i funkcje testowania A/B. Dzięki wbudowanym funkcjom gamifikacji i śledzenia certyfikacji platforma zapewnia wsparcie ciągłego uczenia się, zgodności z przepisami i rozwoju pracowników.

Najlepsze funkcje 360Learning

Skorzystaj z wbudowanych funkcji analitycznych z możliwością śledzenia kohort, wskaźnikiem zakończonych powyżej 90% oraz integracją z narzędziami do raportowania.

Zobacz spersonalizowane rekomendacje dotyczące nauki oparte na AI na stronie głównej, dostosowane do roli użytkownika, jego umiejętności i historii.

Skorzystaj z funkcji „Akademie z możliwością dostosowania”, aby włączyć portale wielomarkowe, niestandardowe strony główne, administratorów grup i pulpity coachingowe.

Limit 360Learning

Uczestnicy nie mogą wybierać poszczególnych podmodułów w ramach kursu, więc muszą zakończyć cały moduł zgodnie z jego strukturą.

Ceny 360Learning

Zespół: 8 USD/zarejestrowany użytkownik miesięcznie

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje 360Learning

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o 360Learning użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Platforma jest wyjątkowo przyjazna dla użytkownika. Poruszanie się po różnych funkcjach i modułach jest intuicyjne, dzięki czemu łatwo mogę znaleźć to, czego potrzebuję. Przejrzysty i nowoczesny interfejs to prawdziwy plus, ponieważ minimalizuje rozpraszanie uwagi i pozwala mi skupić się na materiałach szkoleniowych. Ta łatwość obsługi znacznie poprawia ogólne wrażenia z nauki.

Platforma jest wyjątkowo przyjazna dla użytkownika. Poruszanie się po różnych funkcjach i modułach jest intuicyjne, dzięki czemu łatwo mogę znaleźć to, czego potrzebuję. Przejrzysty i nowoczesny interfejs to prawdziwy plus, ponieważ minimalizuje rozpraszające czynniki i pozwala mi skupić się na materiałach szkoleniowych. Ta łatwość obsługi znacznie poprawia ogólne wrażenia z nauki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nagrywaj sesje szkoleniowe z ekranu uczestnika szkolenia, a nie trenera. W ten sposób uchwycisz dokładnie to, co widzą nowi pracownicy, w tym ich wahania, błędy i prawdziwe pytania, które zadają, dzięki czemu przyszłe materiały szkoleniowe będą znacznie skuteczniejsze.

9. Guru (najlepsze rozwiązanie dla hubów wiedzy opartych na AI i odpowiedzi wbudowanych)

za pośrednictwem Guru

Guru to platforma do zarządzania wiedzą, która wykorzystuje integrację z przeglądarką i Slackiem do wyświetlania kart wiedzy dostosowanych do kontekstu.

Twój zespół może tworzyć karty współpracy, które są następnie udostępniane za pośrednictwem agentów AI, takich jak Guru GPT lub Knowledge Agents, dostosowanych do konkretnych zespołów. System obejmuje również śledzenie czytania, przypomnienia i kontrolę dostępu opartą na rolach, dzięki czemu jest odpowiedni dla zespołów potrzebujących ustrukturyzowanego przekazywania wiedzy.

Najlepsze funkcje Guru

Zachęcaj ekspertów do okresowego przeglądania i zatwierdzania zawartości dzięki cyklom weryfikacji kart wiedzy, zapewniając dokładność w czasie.

Wyświetlaj odpowiednie karty na podstawie kontekstu, ostatnich wyszukiwań lub otwartych stron przeglądarki dzięki inteligentnym wyzwalaczom i sugerowanym odpowiedziom.

Skorzystaj z funkcji „Szczegóły odpowiedzi” i pulpitu analitycznego, aby pokazać użytkownikom, dlaczego udzielono danej odpowiedzi, śledzić potwierdzenia przeczytania, luki w zawartości i wydajność agentów.

Ograniczenia Guru

Opcje formatowania i układu są ograniczone — tabele, obrazy i listy rozwijane często zmniejszają użyteczną przestrzeń, a edycja tekstu nie oferuje zaawansowanych opcji stylizacji.

Ceny Guru

Bezpłatna wersja próbna : bezpłatna przez 30 dni z pełnym dostępem do platformy.

Wszystko w jednym : 18 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Guru

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Co o Guru mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo cenię sobie elastyczność i łatwość obsługi Guru. Tworzenie i edytowanie kart jest proste i intuicyjne, co znacznie przyspiesza dokumentowanie procesów i udostępnianie wiedzy między zespołami. Interfejs jest przejrzysty i prosty, a współpraca przebiega płynnie.

Bardzo cenię sobie elastyczność i łatwość obsługi Guru. Tworzenie i edytowanie kart jest proste i intuicyjne, co znacznie przyspiesza dokumentowanie procesów i udostępnianie wiedzy między zespołami. Interfejs jest przejrzysty i prosty, a współpraca przebiega płynnie.

10. Coassemble (najlepsze rozwiązanie do mikrolearningu i tworzenia kursów wizualnych)

za pośrednictwem Coassemble

Coassemble to oprogramowanie szkoleniowe zaprojektowane z myślą o szybkim i angażującym mikrouczeniu. Umożliwia użytkownikom przekształcanie dokumentów lub pomysłów w interaktywne kursy bez konieczności kodowania.

Uczestnicy mają dostęp do zawartości za pośrednictwem linków lub SCORM bez konieczności logowania się. Alternatywna platforma Trainual oferuje analizę zaangażowania w czasie rzeczywistym oraz integrację z narzędziami takimi jak Zapier i PayPal, usprawniając dystrybucję i śledzenie.

Najlepsze funkcje Coassemble

Skorzystaj z kreatora kursów typu „przeciągnij i upuść” z ponad 40 interaktywnymi szablonami — quizami, fiszkami, wideo, listami kontrolnymi.

Zwiększ zasięg dzięki trybowi Headless i linkom do płatności, które można udostępniać, aby sprzedawać kursy poza normalnymi środowiskami LMS.

Zobacz analizy na pulpitach nawigacyjnych zaangażowania w czasie rzeczywistym, aby śledzić rezygnacje, czas spędzony i nastroje.

Ograniczenia Coassemble limit

Tworzenie kursów może wydawać się powolne lub uciążliwe, szczególnie podczas formatowania układów lub przesyłania multimediów.

Ceny Coassemble

Free Forever

Zespół : 100 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coassemble

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Coassemble prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Możesz powielać lub kopiować kafelki, lekcje, quizy itp. Funkcja oszczędzająca czas, która bardzo ułatwia tworzenie nowych kursów. Świetne funkcje analityczne. Bardzo podoba mi się integracja z Paperform.

Możesz powielać lub kopiować kafelki, lekcje, quizy itp. Jest to funkcja oszczędzająca czas, która znacznie ułatwia tworzenie nowych kursów. Świetne funkcje analityczne. Bardzo podoba mi się integracja z Paperform.

11. Docebo (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji szkoleń w przedsiębiorstwie opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Docebo

Docebo to system LMS przeznaczony dla przedsiębiorstw, zaprojektowany z myślą o wspieraniu szkoleń korporacyjnych na dużą skalę dla pracowników, partnerów i klientów. Oferuje tworzenie zawartości oparte na AI, automatyczną rejestrację, wsparcie wielu języków i adaptacyjne ścieżki nauczania.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i wbudowanej funkcji śledzenia postępów platforma umożliwia uczącym się efektywne rozwijanie umiejętności technicznych. Docebo służy również jako solidna baza wiedzy, integrując się z systemami CRM, HRIS, narzędziami konferencyjnymi i innymi, aby zautomatyzować szkolenia i utrzymać ciągłość przepływu pracy.

Najlepsze funkcje Docebo

Generuj konspekty kursów, oceny, tłumaczenia, a nawet prezentacje wideo oparte na AI na podstawie prostych podpowiedzi.

Przeanalizuj tekst i mowę w zawartości, aby uzyskać wyniki istotne kontekstowo dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania.

Oferuj praktyczne ćwiczenia oparte na scenariuszach z inteligentnymi informacjami zwrotnymi wbudowanymi w ścieżki szkoleniowe dzięki „AI Virtual Coaching”.

Limit Docebo

Nie jest zoptymalizowany pod kątem mikrolearningu; zawartość kursu ma strukturę, która nie nadaje się do modułów o niewielkiej objętości.

Ceny Docebo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Docebo

G2: 4,3/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Docebo użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

Elastyczność w zarządzaniu różnymi katalogami, planami nauki i typami zawartości miała kluczowe znaczenie dla spotkania zróżnicowanych potrzeb naszych odbiorców. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze społeczności, która jest również doskonałym źródłem inspiracji i pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Elastyczność w zarządzaniu różnymi katalogami, planami nauki i typami zawartości miała kluczowe znaczenie dla spotkania zróżnicowanych potrzeb naszych odbiorców. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze społeczności, która jest również doskonałym źródłem inspiracji i pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Zmodernizuj sposób uczenia się i pracy swojego zespołu dzięki ClickUp.

Jedyna rzecz gorsza od przeszkolenia pracowników i ich odejścia to brak szkolenia i ich pozostanie.

Jedyna rzecz gorsza od przeszkolenia pracowników i ich odejścia to brak szkolenia i ich pozostanie.

Większość narzędzi szkoleniowych i wdrożeniowych na początku sprawdza się całkiem nieźle.

Jednak wraz z rozwojem firmy, ewolucją procesów i specjalizacją zespołów te same narzędzia często stają się przeszkodą. Aktualizowanie zawartości jest uciążliwe. Informacje giną w gąszczu danych. Ludzie całkowicie przestają korzystać z systemu.

ClickUp zmienia tę równowagę. Łączy dokumentację, zadania i wiedzę opartą na AI w jednym miejscu, dzięki czemu nauka w naturalny sposób łączy się z działaniem. Twój zespół nie tylko zakończy szkolenie, ale także zastosuje zdobytą wiedzę w czasie rzeczywistym.

Chcesz odejść od statycznych podręczników i wypróbować bardziej interaktywną alternatywę dla Trainual? Zarejestruj się w ClickUp już teraz.