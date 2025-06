10 najlepszych programów dla generalnych wykonawców do zarządzania projektami w 2025 r

Place budowy to środowiska, w których panuje duża presja — napięte terminy, zmieniające się priorytety i ciągła koordynacja. Gdy coś idzie nie tak, nieporozumienia mogą prowadzić do kosztownych opóźnień, sporów, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa.

Jak więc zapewnić płynny przebieg projektów? Odpowiedzią nie jest mikrozarządzanie, ale lepsza współpraca. Wybór odpowiedniego oprogramowania dla generalnych wykonawców może usprawnić komunikację, wyjaśnić oczekiwania i skoordynować działania menedżerów i wykonawców.

W tym blogu przedstawimy 10 najlepszych rozwiązań, które pomogą Twojemu zespołowi dotrzymać terminów, zmieścić się w budżecie i wyprzedzić konkurencję.

Oprogramowanie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Usprawnianie cyklu pracy związanego z umowami Wszechstronna platforma: zarządzanie umowami, automatyzacja, AI, pulpity nawigacyjne i szablony Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Procore Zarządzanie projektami budowlanymi ponad 400 integracji, śledzenie kosztów, zapytania ofertowe, zgłoszenia, listy zadań do wykonania Brak planu Free; niestandardowe ceny Buildertrend Budownictwo mieszkaniowe i remonty Portal klienta do zatwierdzania/płatności, śledzenia potencjalnych klientów, ofert Brak planu bezpłatnego; niestandardowe ceny Kierownik budowy Małe i średnie firmy budowlane z ograniczonym budżetem ponad 50 funkcji, zgodność z OSHA, integracja z QuickBooks Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 99 USD/miesiąc (rozliczenie kwartalne) Jobber Wykonawcy usług obsługujący wiele zadań Automatyczne działania następcze, aplikacja mobilna, zarządzanie klientami Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 39 USD/użytkownika/miesiąc Bluebeam Zarządzanie dokumentacją budowlaną i adnotacjami Oznaczanie plików PDF w czasie rzeczywistym, narzędzia pomiarowe, kontrola wersji Brak planu Free; płatne plany zaczynają się od 260 USD/użytkownik/rok CMiC Duże firmy budowlane wymagające zarządzania na poziomie ERP Pełny system ERP: finanse, płace, księgowość wieloprojektowa Brak planu bezpłatnego; niestandardowe ceny PlanGrid Współpraca w czasie rzeczywistym w polu i dostęp do planów Tryb offline, inteligentna kontrola wersji, codzienne raporty Brak planu Free; niestandardowe ceny Fieldwire Zarządzanie zadaniami z uwzględnieniem pola i listy zadań do wykonania Mobilność, synchronizacja offline, listy zadań do wykonania, inspekcje Dostępny plan Free (podstawowy); płatne plany zaczynają się od 39 USD/użytkownika/miesiąc Jonas Premier Księgowość budowlana i śledzenie finansów Chmura ERP, księgowość wielu podmiotów, kalkulacja kosztów zadań w czasie rzeczywistym Brak planu bezpłatnego; płatne plany zaczynają się od 125 USD/użytkownika/miesiąc

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu dla generalnych wykonawców?

Oprogramowanie, które wybierzesz, powinno zmniejszyć tarcia między zespołami i wspierać długoterminową wydajność, zapewniając płynniejszy przebieg procesów budowlanych.

Oto, co powinno oferować najlepsze oprogramowanie dla generalnych wykonawców:

Funkcje zarządzania projektami: Śledzenie zadań, planowanie i zarządzanie dokumentami, aby wszystko było uporządkowane

Komunikacja w czasie rzeczywistym: natychmiastowe wiadomości, powiadomienia i aktualizacje, które ograniczają opóźnienia i nieporozumienia

Budżetowanie i śledzenie kosztów: śledzenie wydatków, zarządzanie ofertami i raportowanie finansowe w celu zapobiegania przekroczeniom kosztów

Narzędzia do zarządzania polem: dostęp mobilny, dzienniki lokalizacji i codzienne raporty zapewniające płynną koordynację na miejscu

Możliwości integracji: Kompatybilność z oprogramowaniem księgowym, narzędziami projektowymi i innymi niezbędnymi platformami

Śledzenie zgodności i bezpieczeństwa: Funkcje oceny ryzyka, raportowania budowy i zgodności z przepisami zapewniają większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Przyjazny dla użytkownika interfejs: przejrzysty, intuicyjny projekt, który zapewnia szybkie wdrożenie zarówno przez zespoły biurowe, jak i terenowe

👀 Czy wiesz, że... 70% wykonawców twierdzi, że niedobór pracowników jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją. Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania pracownikami i planowania harmonogramów może pomóc zmaksymalizować wydajność i wypełnić tę lukę w zespołach.

10 najlepszych programów dla generalnych wykonawców

Przedstawiamy 10 najlepszych programów dla generalnych wykonawców, które ułatwiają zarządzanie projektami, budżetami i zespołami:

1. ClickUp (najlepsze do usprawniania cyklu pracy związanego z umowami)

Wypróbuj ClickUp już teraz Zarządzaj wszystkimi umowami w prosty sposób dzięki rozwiązaniu do zarządzania umowami ClickUp

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, upraszcza zarządzanie umowami, łącząc wszystkie etapy — od propozycji, przez zatwierdzenie, aż po przesłanie — w jeden uporządkowany cykl pracy.

Sercem tego systemu jest ClickUp Docs, gdzie wszystkie umowy znajdują się w jednej uporządkowanej przestrzeni, zamiast być rozrzucone po wątkach e-maili. Twoje zespoły mogą tworzyć, edytować i zarządzać umowami za pomocą zagnieżdżonych stron, zakładek i inteligentnych narzędzi formatowania.

Co ważniejsze, dokumenty te łączą się bezpośrednio z cyklami pracy, synchronizując zadania związane z umowami i zatwierdzeniami bez ryzyka pomyłek związanych z wersjami.

Twórz, edytuj i udostępniaj umowy w czasie rzeczywistym dzięki dokumentom ClickUp

Jednak sporządzenie i uporządkowanie umów to dopiero początek — równie ważne jest ich zatwierdzenie i skuteczne śledzenie. W tym zakresie automatyzacja ClickUp może być idealnym narzędziem w Twoim arsenale.

Załóżmy, że zarządzasz projektem budowlanym, który obejmuje wiele zadań i zespołów. Dzięki funkcji AI Assign w ClickUp możesz automatycznie przypisywać zadania, takie jak prace hydrauliczne lub elektryczne, do odpowiednich ekip w oparciu o ich umiejętności i dostępność. AI Prioritize pomaga zobaczyć, które zadania są najpilniejsze, dzięki czemu najpierw zajmujesz się tym, co najważniejsze. A dzięki funkcji Assign możesz szybko delegować nowe zadania, gdy tylko się pojawią. Wszystkie te narzędzia ułatwiają utrzymanie projektu na właściwym torze i organizację pracy zespołu.

Zautomatyzuj zatwierdzanie umów, przypomnienia i cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp

*„Ale gdzie w tym wszystkim jest AI?” — zapytasz. Poznaj ClickUp Brain, natywną asystentkę AI, która przenosi zarządzanie umowami na wyższy poziom. Może ona weryfikować umowy, podsumowywać aktualizacje projektów i automatyzować działania w oparciu o zmiany w umowach.

Potrzebujesz szybkiego szablonu umowy? ClickUp Brain zrobi to za Ciebie:

Generuj natychmiastowe projekty umów i podsumowania dzięki opartemu na sztucznej inteligencji ClickUp Brain

Ponieważ każda umowa zawiera zestaw elementów do wykonania — negocjacje, zatwierdzenia, przedłużenia — bardzo ważne jest, aby mieć nad nimi kontrolę.

Zadania ClickUp zapewniają uporządkowany sposób śledzenia postępów dzięki niestandardowym statusom, osobom przypisanym i zależnościom. Niezależnie od tego, czy umowa wymaga przeglądu prawnego, czy podpisu działu finansowego, wszystko jest rejestrowane, przypisywane i automatyzowane, aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł.

Możesz również monitorować czas poświęcony na zadania związane z umowami, aby poprawić wydajność i efektywnie alokować zasoby.

Przy tak wielu zmiennych elementach niezbędny jest przejrzysty przegląd działań związanych z umowami. Pulpity ClickUp zapewniają widoczność statusów umów, terminów i kluczowych danych finansowych w czasie rzeczywistym.

Wizualizuj statusy umów i terminy w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Konfigurowalne widżety ułatwiają temu oprogramowaniu do zarządzania generalnym wykonawstwem śledzenie oczekujących zatwierdzeń, zbliżających się odnowień i ogólnych wartości umów — wszystko w jednym miejscu.

Oprócz śledzenia, rejestrowanie prawidłowych szczegółów od samego początku eliminuje późniejsze nieporozumienia. Niestandardowe pola ClickUp umożliwiają zespołom przechowywanie istotnych informacji dotyczących umów, takich jak daty odnowienia, kluczowe kontakty i wymagania dotyczące zgodności.

Ta niestandardowa konfiguracja pozwala uzyskać znaczne oszczędności — nawet do 50% — dzięki konsolidacji trzech narzędzi w jedną potężną platformę, oferującą więcej funkcji w rozsądnej cenie.

Zamiast przeszukiwać umowy w poszukiwaniu kluczowych szczegółów, to inteligentne narzędzie do zarządzania cyklem pracy zapewnia uporządkowanie wszystkich informacji, możliwość ich wyszukiwania i natychmiastowy dostęp.

Pobierz darmowy szablon Uprość obsługę przesłanych umów dzięki szablonowi formularza wniosku o zawarcie umowy ClickUp

Chcesz zacząć od razu? Szablon formularza wniosku o zawarcie umowy ClickUp zapewnia, że zespoły składają kompletne i znormalizowane wnioski o zawarcie umowy, co dodatkowo upraszcza proces zawierania umów.

Dzięki zebraniu wszystkich niezbędnych informacji z wyprzedzeniem zespoły prawne otrzymują jasne, uporządkowane wnioski, co ogranicza opóźnienia spowodowane brakiem informacji.

Użyj tego szablonu, aby:

Bez wysiłku przechowuj, śledź i zarządzaj umowami przez cały cykl ich życia

Zorganizuj wszystkich interesariuszy — klientów, dostawców i partnerów — w jednym miejscu

Wyprzedzaj terminy i odnawiaj umowy, aby utrzymać najwyższą wydajność

Pobierz darmowy szablon Zapewnij łatwą obsługę wielu umów dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

W celu kompleksowego śledzenia umów szablon zarządzania umowami ClickUp zapewnia gotowy do użycia cykl pracy, który obejmuje cały cykl życia umowy, od sporządzenia projektu do ostatecznego zatwierdzenia.

Dzięki automatyzacji, łączeniu dokumentów i niestandardowym widokom zespoły mogą zarządzać wieloma umowami bez zagłębiania się w arkuszach kalkulacyjnych lub wiadomościach e-mail.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj zarządzanie umowami do procesu zatwierdzania i przeglądu dzięki elastycznym cyklom pracy

Współpracuj nad umowami w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, aby ograniczyć opóźnienia

Przechowuj, śledź i zarządzaj wszystkimi umowami w jednym bezpiecznym miejscu

Zautomatyzuj przypomnienia, działania następcze i prośby o zatwierdzenie

Mierz czas poświęcony na zadania związane z umową, aby poprawić wydajność

Śledź kluczowe kamienie milowe umowy za pomocą kalendarza, wykresu Gantta i widoku kamieni milowych

Zintegruj ClickUp z narzędziami takimi jak DocuSign, Slack, Google Drive i innymi

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą poczuć się nieco przytłoczeni ze względu na szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Alistair Wilson, konsultant ds. transformacji cyfrowej w Compound, mówi:*

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i uznaliśmy, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i kontrolować czas pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji i usług zewnętrznych. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

Przeanalizowaliśmy wiele opcji i uznaliśmy, że ClickUp zapewnia nam odpowiednie połączenie mocy i elastyczności. Musieliśmy również rozwiązać problem śledzenia czasu, aby mierzyć i kontrolować czas pracy zewnętrznych wykonawców bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji i usług zewnętrznych. Natywna funkcja śledzenia czasu ClickUp działa płynnie na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

2. Procore (najlepsze do zarządzania projektami budowlanymi)

Procore to dobry wybór dla generalnych wykonawców, którzy zajmują się wszystkim, od budżetowania i harmonogramowania po zarządzanie dokumentami i CRM dla budownictwa.

Dzięki narzędziom do śledzenia kosztów, zapytań ofertowych, zgłoszeń i listy zadań do wykonania, Procore eliminuje domysły z zarządzania projektami budowlanymi.

Procore integruje się z ponad 400 narzędziami innych firm, usprawniając cykle pracy na różnych platformach. Łączy się z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Sage, narzędziami do projektowania, takimi jak Bluebeam, oraz pakietami zwiększającymi wydajność, takimi jak Microsoft 365.

Najlepsze funkcje Procore

Przechowuj, udostępniaj i śledź dokumenty budowlane, takie jak plany, zapytania ofertowe i zgłoszenia

Zarządzaj harmonogramami, płatnościami i zgodnością podwykonawców w jednym pulpicie nawigacyjnym

Śledź rzeczywiste koszty, monitoruj faktury i kontroluj budżety dzięki wbudowanym narzędziom księgowym

Ograniczenia Procore

Ceny Procore mogą stanowić znaczną inwestycję, szczególnie dla mniejszych firm

Stroma krzywa uczenia się, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4,6/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Co mówią o Procore prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius mówi:

Procore pasuje do każdego projektu budowlanego. Ułatwia komunikację i realizację zadań!

Procore pasuje do każdego projektu budowlanego. Ułatwia komunikację i realizację zadań!

3. Buildertrend (najlepsze dla firm budowlanych i remontowych)

Dostosowany do potrzeb firm zajmujących się budową i remontami budynków mieszkalnych, Buildertrend ułatwia planowanie, budżetowanie i komunikację z klientami.

Wyróżniającą funkcją portalu dla klientów jest możliwość śledzenia postępów, zatwierdzania zmian zamówień i dokonywania płatności online przez właścicieli domów, ponieważ nikt nie lubi niekończących się telefonów i e-maili.

To oprogramowanie do zarządzania generalnym wykonawstwem pomaga również firmom generować i śledzić potencjalnych klientów, wysyłać profesjonalne oferty i zarządzać podwykonawcami. Dzięki temu doskonale nadaje się dla firm zajmujących się budownictwem mieszkaniowym.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Planuj zadania, rejestruj codzienne postępy i zarządzaj listami rzeczy do zrobienia, aby usprawnić cykl pracy nad projektami

Zarządzaj budżetem, fakturami i podwykonawcami, aby utrzymać porządek w finansach

Współpracuj i komunikuj się w czasie rzeczywistym z klientami

Ograniczenia Buildertrend

Pełne opanowanie wszystkich funkcji może wymagać czasu

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z procesem integracji QuickBooks w wersji oprogramowania dla branży budowlanej na komputery Mac

Ceny Buildertrend

Niestandardowe ceny

Oceny i liczba recenzji Buildertrend

G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Buildertrend prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Buildertrend to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich zadań związanych z budownictwem. Oferuje świetny sposób dokonywania wyborów, prowadzenia kalendarza i przeglądania wszystkich dokumentów. Można również składać zamówienia i wprowadzać zmiany.

Podoba mi się, że Buildertrend to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich zadań związanych z budownictwem. Oferuje świetny sposób na dokonywanie wyborów, prowadzenie kalendarza i przeglądanie wszystkich dokumentów. Można również składać zamówienia i wprowadzać zmiany.

🧠 Ciekawostka: Tylko 30% wykonawców kończy projekty na czas i w ramach budżetu. Odpowiednie oprogramowanie może mieć ogromne znaczenie.

4. Contractor Foreman (najlepsze dla małych i średnich wykonawców z ograniczonym budżetem)

za pośrednictwem Contractor Foreman

Contractor Foreman to niedroga alternatywa dla wysokiej klasy oprogramowania dla budownictwa, która oferuje wysoką wartość bez wysokiej ceny. Zaprojektowany z myślą o małych firmach zarządzających budową, które chcą przejść na technologie cyfrowe, obejmuje planowanie, szacowanie, kalkulację kosztów pracy, fakturowanie i śledzenie zgodności — bez nadwyrężania budżetu.

Moduł bezpieczeństwa zapewnia zgodność z normami OSHA, a wbudowane karty czasu pracy i funkcja śledzenia ekip upraszczają rozliczanie wynagrodzeń. Contractor Foreman nie oferuje tak zaawansowanych funkcji analitycznych jak oprogramowanie premium, ale jego przystępna cena sprawia, że jest to mądry wybór dla wykonawców, którzy potrzebują prawdziwych narzędzi w realistycznej cenie.

Ponadto integruje się z QuickBooks, dzięki czemu księgowość pozostaje płynna.

Najlepsze funkcje Contractor Foreman

Uzyskaj ponad 50 funkcji, w tym narzędzia do zarządzania całymi projektami, planowania i zarządzania finansami

Umożliw klientom widok aktualizacji projektu i dokumentów oraz dokonywanie płatności online

Zapewnij aplikacje mobilne dla zespołów pracujących w terenie i w biurze

Limity programu Contractor Foreman

Platforma działa wolniej podczas przesyłania dużych zbiorów danych

Niektórzy użytkownicy odnotowali trudności z integracją z QuickBooks

Ceny Contractor Foreman

Standard: 99 USD/miesiąc (płatne kwartalnie)

Dodatkowo: 155 USD/miesiąc (płatne kwartalnie)

Pro: 212 USD/miesiąc

Unlimited: 312 USD/miesiąc

Oceny i liczba recenzji Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 710 recenzji)

Co mówią o Contractor Foreman prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się to oprogramowanie dla generalnych wykonawców, ponieważ jest łatwe w użyciu, wszechstronne i zawiera wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musimy korzystać z wielu programów. Cały nasz zespół ma dostęp do szczegółów projektu w dowolnym momencie, co zapewnia płynność pracy. Zintegrowaliśmy je również z CompanyCam, dzięki czemu wszystkie nasze zdjęcia trafiają bezpośrednio na platformę, co jest ogromną pomocą.

Bardzo podoba mi się to oprogramowanie dla generalnych wykonawców, ponieważ jest łatwe w użyciu, wszechstronne i zawiera wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musimy korzystać z wielu programów. Cały nasz zespół ma dostęp do szczegółów projektu w dowolnym momencie, co zapewnia płynność pracy. Zintegrowaliśmy je również z CompanyCam, dzięki czemu wszystkie nasze zdjęcia trafiają bezpośrednio na platformę, co jest ogromną pomocą.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

5. Jobber (najlepszy dla wykonawców usług obsługujących wiele zleceń)

W przeciwieństwie do większości programów dla generalnych wykonawców przeznaczonych do projektów na dużą skalę, Jobber jest przeznaczony dla firm usługowych — hydraulików, elektryków, specjalistów HVAC i ogrodników, którzy codziennie zarządzają wieloma mniejszymi zleceniami.

Pomaga wykonawcom planować zadania, wysyłać oferty, pobierać płatności i informować klientów o aktualnym stanie realizacji w jednym miejscu. Wyróżniającą funkcją jest automatyczne śledzenie, które wysyła klientom przypomnienia o fakturach, terminach lub nadchodzących usługach.

Jobber posiada również aplikację mobilną, dzięki czemu zespoły terenowe mogą uzyskać dostęp do szczegółów zleceń w dowolnym miejscu. Jeśli Twoja firma działa w oparciu o szybką realizację zleceń i stałych klientów, Jobber zapewni, że żadne zlecenie nie zostanie pominięte.

Najlepsze funkcje Jobber

Zarządzaj harmonogramami zespołów i przydzielaj zadania

Usprawnij proces fakturowania i zaoferuj opcje płatności online

Śledź informacje o klientach i historię usług dzięki narzędziom do zarządzania klientami

Ograniczenia Jobber

Niektórzy użytkownicy oczekują większej elastyczności formularzy i szablonów do zarządzania budową

Aplikacja wymaga połączenia z Internetem, aby działać w pełni

Ceny Jobber

Indywidualne plany:

Rozwój: 199 USD/miesiąc na użytkownika

Połącz: 119 USD/miesiąc na użytkownika

Podstawa: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Plany dla zespołów:

Dodatkowo: 599 USD/miesiąc na użytkownika (do 15 użytkowników)

Rozwój: 349 USD/miesiąc na użytkownika (do 10 użytkowników)

Połączenie: 169 USD/miesiąc na użytkownika (do 5 użytkowników)

Oceny i recenzje Jobber

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Jobber prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Możliwość znalezienia kreatywnych procesów do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Kodowanie kolorami zadań, aby śledzić wzorce i poprawiać wydajność. To właśnie ta funkcja sprawiła, że zarządzanie tą firmą jest możliwe z poziomu biura.

Podoba mi się możliwość dostosowania do własnych potrzeb. Możliwość znalezienia kreatywnych procesów do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Kodowanie kolorami zadań, aby móc śledzić wzorce i poprawiać wydajność. To właśnie ta funkcja sprawiła, że zarządzanie tą firmą jest możliwe z poziomu biura.

👀 Czy wiesz, że... Budownictwo stanowi 13% światowego PKB , a mimo to jest jedną z najmniej zdigitalizowanych branż, co prowadzi do ogromnych nieefektywności.

6. Bluebeam (najlepszy do zarządzania dokumentacją budowlaną i adnotacjami)

za pośrednictwem Bluebeam

Zamiast żonglować papierowymi planami i niekończącymi się wątkami e-mail, Bluebeam umożliwia przeglądanie, nanoszenie adnotacji i współpracę nad plikami PDF w czasie rzeczywistym.

Inteligentne narzędzia pomiarowe pozwalają wykonawcom obliczać zużycie materiałów bezpośrednio na podstawie planów. Ponadto kontrola wersji gwarantuje, że wszyscy pracują na podstawie najbardziej aktualnych planów.

Jest przydatny dla generalnych wykonawców, architektów i inżynierów zajmujących się codziennymi zapytaniami ofertowymi, zgłoszeniami i rysunkami budowlanymi.

Najlepsze funkcje Bluebeam

Edytuj pliki PDF za pomocą zaawansowanych narzędzi do tworzenia, modyfikowania i oznaczania dokumentów

Współpracuj w czasie rzeczywistym z członkami zespołu nad udostępnionymi dokumentami dzięki sesjom Studio

Dokładne pomiary dzięki precyzyjnym narzędziom do wyceny i szacowania

Ograniczenia Bluebeam

Zaawansowane funkcje mogą wymagać czasu, aby się ich nauczyć

Może być wymagające dla zasobów systemowych, co może prowadzić do potencjalnych problemów z wydajnością

Ceny Bluebeam

Podstawy: 260 USD za użytkownika (rozliczane rocznie)

Podstawa: 330 USD za użytkownika (rozliczane rocznie)

Zakończone: 440 USD za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny Bluebeam i liczba recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 420 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 970 recenzji)

Co o Bluebeam mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Bluebeam świetnie sprawdza się we współpracy między działami naszej firmy oraz z klientami.

Bluebeam świetnie sprawdza się we współpracy między działami naszej firmy oraz z klientami.

🧠 Ciekawostka: CEMEX, wiodąca firma budowlana i inżynieryjna, skróciła czas wprowadzenia produktu na rynek o 15% dzięki ClickUp.

7. CMiC (najlepsze dla dużych firm budowlanych wymagających zarządzania na poziomie ERP)

za pośrednictwem CMiC

CMiC to pełnoprawny system ERP (Enterprise Resource Planning) dla branży budowlanej, zaprojektowany z myślą o dużych firmach budowlanych zajmujących się złożonymi finansami i operacjami.

To coś więcej niż planowanie budowy i budżetowanie. Oprogramowanie dla generalnych wykonawców oferuje szczegółowe śledzenie finansów, przetwarzanie listy płac i analizy oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają firmom śledzić rentowność projektów, zarządzać przepływem gotówki i zmniejszać ryzyko.

CMiC obsługuje również księgowość wielu firm i wielu projektów, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm pracujących jednocześnie nad wieloma dużymi projektami.

Najlepsze funkcje CMiC

Zintegruj finanse, zespoły projektowe i zasoby ludzkie dzięki rozwiązaniom ERP

Zarządzaj kontrolą projektów za pomocą narzędzi do budżetowania, prognozowania i zarządzania zmianami

Zoptymalizuj operacje w terenie dzięki mobilnym rozwiązaniom do wprowadzania danych i uzyskiwania dostępu na miejscu

Ograniczenia CMiC

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencją

Oprogramowanie może wymagać dłuższego okresu wdrożenia

Ceny CMiC

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CMiC

G2: 3,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 170 recenzji)

Co o CMiC mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

CMiC jest łatwy w nawigacji. Układ jest intuicyjny i można go w stosunkowo dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Pobieranie i przesyłanie plików jest łatwe, a dostęp do nich można uzyskać na wiele sposobów.

CMiC jest łatwy w nawigacji. Układ jest intuicyjny i można go w znacznym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Pobieranie i przesyłanie plików jest łatwe, a dostęp do nich można uzyskać na wiele sposobów.

8. PlanGrid (najlepszy do współpracy w czasie rzeczywistym w terenie i dostępu do planów)

za pośrednictwem PlanGrid

PlanGrid (obecnie część Autodesk Construction Cloud) jest przeznaczony dla zespołów pracujących w terenie, które potrzebują natychmiastowego dostępu do planów, list zadań i aktualizacji projektów. Inteligentna kontrola wersji zapewnia, że wszyscy — w terenie lub w biurze — zawsze pracują na najnowszych rysunkach i dokumentach.

Jedną z jego wyróżniających funkcji jest tryb offline. Umożliwia on zespołom dostęp do dokumentów projektu i ich edycję bez połączenia z Internetem, a zmiany są synchronizowane po ponownym połączeniu.

Najlepsze funkcje PlanGrid

Uzyskaj dostęp do planów i dokumentów oraz zarządzaj nimi z dowolnego urządzenia

Rejestruj i śledź problemy za pomocą zdjęć i notatek

Twórz i udostępniaj codzienne raporty, listy kontrolne i formularze

Ograniczenia PlanGrid

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są wyższe w porównaniu z podobnymi narzędziami

Ograniczona funkcjonalność w trybie offline lub przy słabym połączeniu internetowym

Ceny PlanGrid

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PlanGrid

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

9. Fieldwire

Fieldwire to platforma do zarządzania budową, która stawia na pracę w terenie i została zaprojektowana w celu usprawnienia komunikacji i zarządzania zadaniami na placu budowy. Szczególnie dobrze sprawdza się w łączeniu brygadzistów i ekip terenowych z kierownikami projektów, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym i skuteczne rozwiązywanie problemów.

W przeciwieństwie do niektórych kompleksowych systemów ERP, Fieldwire doskonale sprawdza się w operacjach terenowych z priorytetem dla urządzeń mobilnych, koncentrując się na codziennym śledzeniu postępów, listach zadań do wykonania i inspekcjach, dzięki czemu idealnie nadaje się do współpracy na miejscu i zwiększania wydajności.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Przypisuj zadania, śledź ich realizację i aktualizuj je za pomocą zdjęć i notatek bezpośrednio z pola

Skorzystaj z listy zadań do wykonania i narzędzi kontrolnych, aby usprawnić procesy kontroli jakości i zamknięcia projektu.

Umożliwia użytkownikom kontynuowanie pracy w obszarach o słabym lub braku połączenia z Internetem, synchronizując dane po ponownym połączeniu.

Ograniczenia Fieldwire

Mniej wydajne w przypadku złożonej księgowości, przetargów lub szczegółowego zarządzania finansami w porównaniu z pełnymi rozwiązaniami ERP

Może wymagać integracji z innym oprogramowaniem w celu zapewnienia kompleksowej obsługi biurowej

Ceny Fieldwire

Podstawowe

Pro: 39 USD miesięcznie

Business: 59 USD miesięcznie

Business Plus: 89 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Fieldwire

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że... Drony, AI i AR zmieniają branżę generalnego wykonawstwa, pomagając zespołom skrócić czas badań nawet o 98%.

10. Jonas Premier (najlepsze do księgowości budowlanej i śledzenia finansów)

za pośrednictwem Jonas Premier

Jonas Premier to narzędzie do zarządzania budową z naciskiem na księgowość, przeznaczone dla wykonawców potrzebujących szczegółowego raportowania finansowego, kalkulacji kosztów zleceń i zarządzania płacami.

W przeciwieństwie do oprogramowania skupionego na planowaniu, ClickUp priorytetowo traktuje śledzenie finansów w czasie rzeczywistym, aby zarządzać przepływem gotówki, zobowiązaniami i należnościami oraz rentownością zadań. Jego księgowość dla wielu podmiotów zapewnia wsparcie firmom obsługującym wiele projektów lub działów biznesowych.

Najlepsze funkcje Jonas Premier

Korzystaj z oprogramowania ERP w chmurze do księgowości, kalkulacji kosztów zleceń i zarządzania projektami

Scentralizuj dokumenty dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i usprawnionemu zarządzaniu

Uzyskaj dostęp do danych projektu i zakończ zadania z dowolnego urządzenia mobilnego

Limity wersji Jonas Premier

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczone możliwości dostosowywania

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z konkurencją

Ceny Jonas Premier

Pakiet startowy: 249 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 125 USD/miesiąc na użytkownika

Najwyższe oceny i recenzje Jonas

G2: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 270 recenzji)

Co mówią o Jonas Premier prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Funkcja wyszukiwania jest świetna, więc nie musisz dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się raport lub funkcja — wystarczy wpisać kilka słów, a program sam to znajdzie. Dodawanie dodatkowych dokumentów w oprogramowaniu do wpisów dziennika lub pozwoleń na wykonanie zadania.

Funkcja wyszukiwania jest świetna, więc nie musisz dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się raport lub funkcja — wystarczy wpisać kilka słów, a program znajdzie to za Ciebie. Dodawanie dodatkowych dokumentów w oprogramowaniu do wpisów dziennika lub pozwoleń na wykonanie zadania.

🧠 Ciekawostka: Największy projekt budowlany świata, Wielki Mur Chiński, był budowany przez ponad 2000 lat — to się nazywa opóźnienie!

Ogranicz koszty i chaos komunikacyjny dzięki ClickUp

Projekty budowlane wymagają zrównoważenia terminów, budżetów i kontroli ekip. Odpowiednie oprogramowanie jest nie tylko pomocne, ale stanowi podstawę wydajnej pracy.

Spośród wszystkich dostępnych opcji ClickUp naprawdę dostosowuje się do Twojego stylu budowania. Potrzebujesz prostej listy zadań, w pełni zmapowanego wykresu Gantta lub sposobu na śledzenie zapytań ofertowych, zmian zamówień lub list zadań do wykonania? ClickUp robi to wszystko bez ograniczania Cię sztywnymi cyklami pracy lub rozbudowanymi interfejsami.

Po co tracić czas na żonglowanie wieloma narzędziami? Załóż bezpłatne konto ClickUp i z łatwością usprawnij zarządzanie projektami, komunikację i kontrolę kosztów.