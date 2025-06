Ceny Microsoft Teams: plany, funkcje i alternatywy

Profesjonaliści z niemal każdej branży znają wartość Microsoft Teams. Ułatwia komunikację w miejscu pracy. A ponieważ jest przeznaczony zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, oferuje różne struktury cenowe.

Ale jak te plany się porównują? Czy cena jest adekwatna do funkcji, które otrzymujesz? Czy istnieją lepsze alternatywy dla Microsoft Teams? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Microsoft Teams a ClickUp: szybkie porównanie Funkcja Microsoft Teams ClickUp Cel Skupienie na komunikacji Kompleksowe zarządzanie pracą Zarządzanie zadaniami Wymagane dodatki (Planner, MS Project) Wbudowane listy, tablice, wykresy Gantta itp. Dokumenty Ograniczone za pośrednictwem OneNote/Word Natywne dokumenty z AI, edycja w czasie rzeczywistym, łączenie zadań Spotkania Czat i wideo; dodatkowa funkcja Copilot Wbudowane narzędzia do spotkań, AI Notetaker, asynchroniczne Clips Współpraca wizualna Osobna aplikacja Tablica Wbudowane tablice połączone z zadaniami automatyzacja Za pośrednictwem Power Automate (złożone) Wbudowana, łatwa w użyciu automatyzacja Integracje Siła aplikacji Microsoft ponad 1000 integracji, w tym Teams, Zoom, Slack Ceny Dodatki niezbędne do pełnej funkcjonalności Elastyczne plany dostosowane do potrzeb Twojego zespołu

Czym jest Microsoft Teams?

za pośrednictwem Microsoft Teams

Pomyśl o Microsoft Teams jako o swojej cyfrowej przestrzeni biurowej. Łączy ona w sobie narzędzia do komunikacji zespołowej — czat, spotkania wideo, udostępnianie plików i integrację aplikacji — w jednym rozwiązaniu.

Możesz wyróżniać ważne aktualizacje, udostępniać pliki w rozmowie i dzielić dyskusje na kanały tematyczne dla zespołów. To oprogramowanie do udostępniania plików automatycznie przechowuje dokumenty z czatu w SharePoint i OneDrive, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane.

Microsoft Teams ma również wbudowany system połączeń audio i wideo, dzięki czemu zdalne spotkania są bardziej ludzkie. Możesz użyć funkcji redukcji szumów opartej na sztucznej inteligencji, aby zablokować szumy tła i cieszyć się krystalicznie czystą rozmową.

Po zaplanowaniu spotkań możesz śledzić je w kalendarzu Teams i synchronizować z programem Outlook. Obsługiwany przez AI Microsoft Copilot pomaga podsumowywać spotkania, generować elementy do wykonania i tworzyć odpowiedzi w czacie.

Jeśli korzystasz z wielu narzędzi, Microsoft Teams integruje się z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word i Excel, oraz narzędziami innych firm.

Plany cenowe Microsoft Teams

Struktura cenowa Microsoft Teams może być nieco skomplikowana. Ale nie martw się. Powiemy Ci dokładnie, co oferuje każdy poziom, i pomożemy Ci podjąć mądre decyzje budżetowe. Oto przegląd każdego planu cenowego MS, abyś mógł wybrać plan z funkcjami odpowiadającymi Twoim potrzebom.

Plan Free

Bezpłatny plan Microsoft Teams jest odpowiedni dla małych zespołów i projektów osobistych o podstawowych wymaganiach.

Kluczowe funkcje

Organizuj spotkania z udziałem nawet 100 uczestników

Prowadź nieograniczoną liczbę rozmów indywidualnych przez maksymalnie 30 godzin

Dołącz do spotkań grupowych trwających do 60 minut

Udostępniaj pliki i korzystaj z wbudowanych narzędzi wyszukiwania

Limity

Tylko 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika

Spotkania grupowe kończą się po 60 minutach

Brak firmowych adresów e-mail

Ograniczona integracja aplikacji Microsoft 365

Dla kogo jest przeznaczony? Ten plan jest odpowiedni dla podstawowych potrzeb w zakresie współpracy bez złożonych wymagań.

Plan Microsoft Teams Essentials

Ten plan łączy usługę Teams z internetowymi wersjami popularnych aplikacji pakietu Microsoft Office.

Kluczowe funkcje

Organizuj spotkania grupowe trwające do 30 godzin z maksymalnie 300 uczestnikami

Przechowuj 10 GB plików na osobę

Uzyskaj dostęp do transkrypcji i nagrań spotkań

Włącz napisy na żywo w języku angielskim

Limity

Brak zaawansowanych opcji kontroli użytkowników

Brakujące aplikacje komputerowe pakietu Office

Ograniczone opcje raportowania

Microsoft 365 Copilot jest dostępny jako dodatek

Ceny

4 USD miesięcznie za użytkownika

Dla kogo jest przeznaczony? Ten plan jest pomocny dla małych firm i start-upów, które potrzebują narzędzia do spotkań online, ale nie chcą pełnego pakietu Microsoft 365.

Plan Microsoft 365 Business Basic

Ten plan łączy usługę Teams z internetowymi wersjami popularnych aplikacji pakietu Office.

Kluczowe funkcje

Skonfiguruj niestandardowe adresy e-mail dla firmy

Uzyskaj 1 TB przestrzeni dyskowej na osobę

Zarządzaj nawet 300 użytkownikami

Korzystaj ze wszystkich funkcji spotkań Microsoft Teams

Dostępna jest miesięczna wersja próbna za darmo

Limity

Brakujące narzędzia do edycji wideo

Brak udostępnionych obszarów roboczych

Ograniczona dostępność aplikacji pakietu Office online i na telefony

Microsoft 365 Copilot jest dostępny jako dodatek

Ceny

6 USD miesięcznie za użytkownika

Dla kogo jest przeznaczony? Ten plan będzie korzystny dla małych i średnich firm, które potrzebują narzędzi do spotkań online i podstawowych aplikacji pakietu Office.

Plan Microsoft 365 Business Standard

Teams, które potrzebują wszystkich funkcji i zaawansowanych narzędzi, powinny rozważyć ten plan.

Kluczowe funkcje

Organizuj webinaria z rejestracją i raportowaniem

Korzystaj z Microsoft Loop do pracy zespołowej w obszarach roboczych

Edytuj wideo za pomocą Clipchamp

Uzyskaj zaawansowane narzędzia zabezpieczeń

Dostępna jest miesięczna wersja próbna za darmo

Limity

Wyższe koszty miesięczne w porównaniu z innymi planami

Obejmuje krzywą uczenia się

Niektóre narzędzia mogą pozostać niewykorzystane

Microsoft 365 Copilot jest dostępny jako dodatek

Ceny

12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Dla kogo: Z tego rozwiązania skorzystają średnie i duże firmy, które intensywnie korzystają z aplikacji pakietu Office i potrzebują zaawansowanych zabezpieczeń.

Zalety i wady cen Microsoft Teams

Microsoft Teams oferuje wiele planów cenowych, ale czy ich koszt odpowiada Twoim potrzebom? Omówmy zalety i wady strategii cenowej tej usługi.

👍 Zalety cen Microsoft Teams

Plany Microsoft Teams mają wiele atrakcyjnych zalet, dzięki czemu są atrakcyjnym wyborem. Możesz:

Zacznij od bezpłatnego planu, aby ocenić jego potencjał

Wybierz plan Microsoft 365 Business Basic lub Microsoft 365 Business Standard, aby uzyskać aplikacje Microsoft 365, takie jak OneDrive, Outlook i Office

Uzyskaj 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze w planach Business Basic i Standard — mnóstwo miejsca na dokumenty i multimedia

Organizuj nieograniczoną liczbę spotkań grupowych oraz całodniowych warsztatów lub sesji szkoleniowych

Korzystaj z funkcji Business Premium, takich jak zaawansowane zabezpieczenia i kontrola dostępu, aby chronić poufną komunikację

👎 Wady cen Microsoft Teams

Niestety, MS Teams ma kilka wad, jeśli chodzi o strukturę kosztów.

Istnieje znaczna różnica w cenie między planami Microsoft 365 Business Basic i Microsoft 365 Business Standard

W bezpłatnej wersji Microsoft Teams rozmowy grupowe mogą trwać maksymalnie 60 minut i obejmować 100 uczestników. Ogranicza to możliwość korzystania z podstawowych funkcji połączeń Microsoft Teams przez zwykłych użytkowników

Funkcje takie jak hosting webinarów i edycja wideo wymagają droższych subskrypcji Business Standard lub Microsoft Teams Premium

Usługa Microsoft 365 Copilot wymaga dodatkowych wydatków poza cenami planu podstawowego

Przy tak wielu opcjach i narzędziach im wyższe koszty, tym więcej czasu poświęcisz na naukę ich obsługi

🤓 Czy wiesz, że... Microsoft Teams został pierwotnie stworzony jako odpowiedź na Slack i opracowany w ciągu zaledwie kilku miesięcy po tym, jak w 2016 r. nie doszła do skutku oferta przejęcia Slack przez Microsoft.

Dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Microsoft Teams?

Chociaż Teams płynnie integruje się z produktami Microsoft, połączenie go z narzędziami innych firm może być trudne. Może to ograniczyć rozwój Twojej firmy.

Oto cztery kluczowe powody, dla których warto rozważyć alternatywę dla Microsoft Teams:

1. Wielopoziomowa struktura cenowa

Plany cenowe Microsoft Teams różnią się od bezpłatnych do płatnych planów premium, takich jak Microsoft 365 Business Standard. Jednak niektórzy użytkownicy mogą uznać, że wymagane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów, co może być zbyt kosztowne.

Jeśli Twoja organizacja nie potrzebuje wszystkich usług w pakiecie, nadal będziesz musiał płacić więcej niż faktycznie wykorzystujesz.

2. Wyzwania związane z interfejsem użytkownika

Interfejs Microsoft Teams zawiera wiele funkcji, które mogą przytłoczyć użytkowników, szczególnie tych, którzy dopiero zaczynają korzystać z tego ekosystemu. Konfiguracja może być bardzo czasochłonna, ponieważ nie ma gotowej struktury.

Musisz utworzyć kanały, nadać im nazwy i dopasować je do odpowiednich zespołów od podstaw. Tworzenie kopii tych kanałów jest również zadaniem wykonywanym ręcznie.

3. Limity zarządzania zadaniami

MS Project (oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Teams ) to system integracji zarządzania zadaniami. Aby korzystać z MS Teams do zarządzania projektami, należy jednak zakupić oddzielną licencję.

Może to stanowić wyzwanie dla mniejszych zespołów lub tych, które pracują w ramach ograniczonego budżetu. Krzywa uczenia się jest również stroma i wymaga opanowania wielu aplikacji, aby spełnić wymagania zadań.

4. Ograniczenia związane ze skalowaniem i rozwojem

MS Teams ogranicza liczbę kanałów prywatnych do 30. W przypadku zarządzania użytkownikami dozwolonych jest maksymalnie 250 członków, z limitem 200 standardowych kanałów na zespół.

Na początku może się to wydawać dużo, ale wyobraź sobie firmę konsultingową, w której każdy projekt klienta wymaga własnego, niezależnego kanału — limit ten może zostać osiągnięty szybciej niż się spodziewasz.

👀 Czy wiesz, że... 67% firm wdrożyło nowe narzędzia do współpracy po pandemii COVID-19.

ClickUp: kompleksowa alternatywa dla Microsoft Teams

Pracownicy przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie —prawie 4 godziny tygodniowo na ponowne skupianie uwagi.

Projekty, wiedza i komunikacja rozproszone w niepołączonych narzędziach mogą spowalniać pracę. W rzeczywistości zespoły korzystające z wielu narzędzi borykają się z większymi wyzwaniami związanymi ze współpracą, takimi jak brak spójności, nieporozumienia i problemy z zaufaniem, a do tego czują się przytłoczone.

ClickUp może szybko i łatwo rozwiązać ten problem. ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektami, czat, dokumenty, tablice, spotkania i automatyzację w jednej platformie. Oznacza to, że nie musisz przełączać się między wieloma narzędziami do komunikacji, dokumentacji i śledzenia zadań — wszystko jest scentralizowane.

Automatyzacja i integracja: Automatyzuj powtarzalne zadania i integruj je z narzędziami takimi jak Microsoft Teams, jeśli to konieczne

Zarządzanie zadaniami i projektami: przypisuj zadania, ustalaj priorytety, śledź postępy i zarządzaj cyklami pracy

Czat i komunikacja: Wbudowany czat do komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym, podobny do kanałów Teams.

Dokumenty i zarządzanie wiedzą: Twórz dokumenty, udostępniaj je i współpracuj nad nimi w obszarze roboczym.

Tablice: Wizualna współpraca przy burzy mózgów i planowaniu.

Spotkania i klipy: Planuj spotkania, nagrywaj asynchroniczne wiadomości wideo i korzystaj z AI do tworzenia notatek ze spotkań i transkrypcji.

Dlaczego warto wybrać ClickUp zamiast Microsoft Teams?

Wyobraź sobie, że termin realizacji zadania upływa za godzinę. Twoje zadania są w jednej aplikacji, czaty w innej, a najnowsza oś czasu projektu jest ukryta w wątku e-mail. Dzięki ClickUp możesz połączyć zadania, dokumenty i osie czasu w jednym widoku, znaleźć aktualizacje i dostarczyć projekt na czas.

Podczas gdy Microsoft Teams koncentruje się głównie na komunikacji, ClickUp łączy wszystkie operacje w jednym miejscu. Oferuje bardziej zaawansowane zarządzanie projektami i zadaniami, wbudowane dokumenty oraz bardziej rozbudowaną automatyzację cyklu pracy. A jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, aby zrezygnować z Teams, możesz również skorzystać z integracji ClickUp z Microsoft Teams bez konieczności przełączania się.

Dla zespołów korzystających z MS Teams jako aplikacji do komunikacji biznesowej ClickUp obsługuje aktualizacje projektów, zadania i dyskusje w jednym miejscu — koniec z rozproszonymi informacjami — tylko zorganizowana praca zespołowa.

Oto, jak integracja Microsoft Teams z ClickUp może być przydatna:

Udostępniaj linki do zadań ClickUp na czacie Teams, aby członkowie zespołu mogli natychmiast sprawdzić status zadania, priorytet i terminy bez przełączania się między aplikacjami

Przekształcaj szybkie dyskusje w zadania do wykonania za pomocą komendy Utwórz zadanie

Otrzymuj automatyczne powiadomienia w aplikacji Teams o nowych komentarzach, zmianach statusu i przesłanych plikach

Kluczowe funkcje

1. Czat w czasie rzeczywistym, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń

Korzystaj z czatu ClickUp do współpracy zespołowej i pozostań w kontekście

Czat ClickUp łączy rozmowy z zadaniami, projektami i dokumentami, ułatwiając burzę mózgów.

W przeciwieństwie do MS Teams, który koncentruje się głównie na dyskusjach, ClickUp dołącza kontekst do każdego czatu, ułatwiając przekształcanie rozmów w elementy do działania i opracowywanie skutecznych strategii komunikacji.

Dlaczego czat ClickUp wyróżnia się na tle innych:

Przekształcaj wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia , dzięki czemu ważne dyskusje przyniosą rzeczywiste wyniki

Automatycznie łącz wszystkie czaty z powiązanymi zadaniami, dokumentami i aktualizacjami, aby uniknąć utraty informacji

Użyj czatu ClickUp, aby przypisywać wiadomości odpowiednim członkom zespołu

Skorzystaj z ClickUp AI , aby sugerować odpowiedzi, podsumowywać wątki czatu oraz tworzyć i przypisywać zadania, aby zapewnić organizację pracy zespołów

Załączaj wiadomości do konkretnych zadań i projektów, aby dyskusje były spójne i uporządkowane

Twórz dedykowane przestrzenie, aby uporządkować rozmowy według zespołów, projektów lub tematów, zapewniając maksymalną przejrzystość

2. Wizualna współpraca dzięki tablicom

Przekształcaj pomysły w zadania na tablicach ClickUp

Podczas gdy MS Teams oferuje Microsoft Whiteboard jako narzędzie zewnętrzne, ClickUp ma własne rozwiązanie. Użytkownicy mogą przeprowadzać burze mózgów i planować za pomocą tablic ClickUp. Pomaga to zespołom w tworzeniu map pomysłów, cykli pracy i strategii w czasie rzeczywistym.

Możesz łączyć zadania bezpośrednio z tablicy i przekształcać pomysły w zadania do wykonania w tym samym interfejsie.

Ponadto Tablica jest zintegrowana z czatem ClickUp i narzędziem do zarządzania projektami ClickUp. Dynamiczny charakter tego narzędzia usprawnia komunikację poprzez wizualne połączenie zadań w całym obszarze roboczym, dając zespołowi możliwość burzy mózgów i współpracy w jednym miejscu.

3. Zarządzaj spotkaniami za pomocą ClickUp

ClickUp Meetings zapewnia centralne miejsce do przechowywania notatek, elementów do wykonania i działań następczych, pomagając zachować porządek i odpowiedzialność. ClickUp AI Notetaker automatycznie transkrybuje spotkania, podsumowuje kluczowe punkty i generuje notatki ze spotkań, które można wykorzystać w praktyce — oszczędzając czas zespołu i zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Oto jak zorganizować skuteczne spotkania:

Korzystaj z zaawansowanych opcji formatowania, aby wyróżnić kluczowe punkty, uporządkować pomysły i zorganizować informacje ze spotkań w intuicyjnym edytorze

Przekształcaj komentarze ze spotkań w zadania, które można przydzielać, aby zachować dokumentację i zapewnić wszystkim te same informacje na temat terminów

Twórz agendy spotkań w formie list kontrolnych i zaznaczaj omówione tematy, aby nic nie zostało pominięte

Oszczędzaj czas, ustawiając powtarzające się zadania dla cotygodniowych, comiesięcznych lub związanych z projektem spotkań oraz planując z wyprzedzeniem porządki obrad

Podejmij natychmiastowe działania, używając poleceń /, aby sformatować notatki, przypisać zadania lub zaktualizować dokumenty spotkania

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki z dalszymi działaniami lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy wymagające działania, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, wiadomościach e-mail lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

4. Zarządzaj dokumentami i przeglądaj zadania w jednym miejscu

Korzystaj z możliwości wspólnej edycji na żywo w dokumentach ClickUp

Członkowie Teams nie muszą przełączać się między wieloma narzędziami, aby zarządzać swoją pracą w ClickUp. Możesz tworzyć i przypisywać zadania z czatu, łączyć je z odpowiednimi dyskusjami i współpracować z członkami zespołu w dokumentach ClickUp.

Członkowie zespołu mogą współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji takich jak wskaźniki pisania, komentarze i śledzenie zmian. ClickUp Docs jest również wyposażony w ClickUp AI, który może pomóc w pisaniu, podsumowywaniu i tłumaczeniu treści.

Uzyskaj przegląd najważniejszych aktualizacji w obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

Aby wyświetlić swoją pracę i zarządzać zadaniami, możesz skorzystać z kalendarza ClickUp.

Kalendarz ClickUp wykrywa konflikty harmonogramów, śledzi postępy projektów i dostosowuje osie czasu w ramach swojego ekosystemu. W przeciwieństwie do podstawowej integracji kalendarza Microsoft Teams, kalendarz ClickUp jest bardziej intuicyjny i oferuje planowanie zorientowane na zadania.

Możesz nałożyć kalendarze osobiste, zespołowe i zewnętrzne (Google, Outlook, Apple) w jednym widoku, aby zobaczyć wszystkie zobowiązania w jednym miejscu. Dzięki temu możesz natychmiast zidentyfikować zadania w trakcie realizacji, przeterminowane lub zakończone, korzystając z niestandardowych widoków oznaczonych kolorami.

5. Asynchroniczne wiadomości wideo dzięki ClickUp Clips

Użyj ClickUp Clips, aby komunikować się asynchronicznie ze swoim zespołem

Dla zespołów, które polegają na komunikacji wideo, ClickUp Clips to wakacje od codziennych spotkań.

Dzięki nim nie musisz martwić się o zachowanie etykiety podczas wirtualnych spotkań. Nagrywaj samouczki lub instrukcje za pomocą ClickUp Clips i twórz bibliotekę ważnych dyskusji, do których będziesz mógł wrócić w przyszłości.

6. Współpraca w celu uzyskania informacji zwrotnych w kontekście

Użyj funkcji ClickUp Assign Comments, aby przekształcić komentarze w zadania ClickUp lub przypisać je do zespołu

W przypadku problemów, zamiast wysyłać osobny e-mail lub pingować współpracownika na innym czacie, możesz użyć funkcji ClickUp Assign Comments, aby skierować zapytanie bezpośrednio do niego.

Dodatkowo integracje ClickUp centralizują wszystkie rozmowy i dyskusje związane z projektami, pomagając Ci zachować porządek.

Na przykład integracja ClickUp Zoom umożliwia rozpoczęcie rozmowy Zoom bezpośrednio z zadania ClickUp. Możesz również połączyć nagrania ze spotkań i podsumowania z projektami.

W międzyczasie integracja ClickUp Slack pozwala tworzyć zadania z wiadomości Slack za pomocą jednego kliknięcia i synchronizować dyskusje między obiema platformami.

Przegląd cen

ClickUp oferuje elastyczne plany cenowe dostosowane do zespołów każdej wielkości, stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla Microsoft Teams. Oto szczegółowy opis planów:

Plan Free Forever

Plan Free Forever obejmuje podstawowe narzędzia do zarządzania projektami, których potrzebuje wiele zespołów.

Kluczowe funkcje

Twórz nieograniczoną liczbę zadań i projektów

Skonfiguruj niestandardowe szablony projektów

Śledź czas poświęcony na zadania

Korzystaj z wykresów Gantta (limit 100 użyć)

Uzyskaj wsparcie na żywo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Przechowuj do 100 MB plików

Wykonaj 100 działań automatyzacji miesięcznie

Dla kogo jest przeznaczony? Idealny dla małych zespołów, freelancerów lub osób rozpoczynających pracę z narzędziami do zarządzania projektami, które potrzebują podstawowych funkcji bez dodatkowych kosztów

Plan Unlimited

Ten plan nie ma żadnych limitów bezpłatnego poziomu, co zapewnia zespołom większą elastyczność.

Kluczowe funkcje

Usuń wszystkie limity wykresów Gantta i zarządzania zasobami

Twórz niestandardowe formularze i dodawaj pola niestandardowe

Wykonuj 1000 działań automatyzacji miesięcznie

Uzyskaj nieograniczoną przestrzeń dyskową

Twórz niestandardowe szablony projektów

Uzyskaj priorytetowe wsparcie

Skonfiguruj nieograniczoną liczbę pulpitów

Dla kogo jest przeznaczony? Małe i średnie zespoły potrzebujące kompletnego rozwiązania do zarządzania projektami, które nie nadwyręży budżetu

Plan Business

Plan Business zawiera zaawansowane funkcje, których brakuje w Microsoft Teams, takie jak wykresy burndown dla zespołów Scrum i niestandardowe raportowanie.

Kluczowe funkcje

Twórz niestandardowe wykresy i widżety

Twórz zaawansowane automatyzacje cyklu pracy

Wykonuj 10 000 działań automatyzacji miesięcznie

Uzyskaj dostęp do zaawansowanego śledzenia czasu i niestandardowych uprawnień

Twórz wykresy obciążenia pracą i uzyskaj widoki osi czasu

Dla kogo? Średniej wielkości zespoły korzystające z metodyki Scrum lub potrzebujące szczegółowej analizy projektów i raportowania

Plan Enterprise

Plan Enterprise zapewnia bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz niestandardowe dostosowanie dzięki funkcjom odpowiednim dla dużych organizacji.

Kluczowe funkcje

Uzyskaj dedykowaną pomoc przy wdrażaniu i dostęp do API Enterprise

Skonfiguruj nieograniczoną liczbę niestandardowych ról

Korzystaj z funkcji pojedynczego logowania (SSO)

Korzystaj z nieograniczonej automatyzacji

Uzyskaj dostęp do niestandardowych funkcji zabezpieczeń i zgodności z HIPAA

Dla kogo? Duże organizacje o zaawansowanych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, dostosowywania i dedykowanego wsparcia

Zapoznaj się ze wszystkimi aspektami cen ClickUp tutaj

Lewis Norwood, dyrektor ds. relacji z klientami w Pharmacy Mentor, mówi:

ClickUp pomógł naszej firmie zwiększyć wydajność — oszczędzamy czas, ograniczamy liczbę niepotrzebnych spotkań i znacznie zwiększyliśmy satysfakcję pracowników i klientów.

ClickUp pomógł naszej firmie zwiększyć wydajność — oszczędzamy czas, ograniczamy liczbę niepotrzebnych spotkań i znacznie zwiększyliśmy satysfakcję pracowników i klientów.

Lepsza współpraca dzięki ClickUp

MS Teams jest odpowiedni dla osób, które już korzystają z ekosystemu Microsoft. Możesz komunikować się z innymi za pomocą czatu i wideo oraz tworzyć kanały tematyczne, aby podzielić cykl pracy. Jednak brak funkcji zarządzania zadaniami może stanowić przeszkodę dla wielu osób.

Obsługa przypisywania zadań i śledzenie postępów wymaga dodatkowych narzędzi, takich jak Planner lub Project, podczas gdy ClickUp oferuje wbudowane listy zadań, tablice Kanban, wykresy Gantta i widoki obciążenia pracą.

Inwestowanie w wiele narzędzi do zarządzania zadaniami i zespołami może zwiększyć koszty ogólne i spowodować zamieszanie. Wybór jednej platformy, która integruje wszystko, eliminuje te przeszkody.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i pracuj mądrzej.