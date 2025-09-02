11 najlepszych alternatyw dla TimeHero w 2025 r

Jest godzina 9 rano, a Twoja lista rzeczy do zrobienia już wydaje się przytłaczająca. Masz nakładające się spotkania, zbliżające się terminy i to jedno zadanie, które zawsze odkładasz na jutro.

Jeśli wypróbowałeś TimeHero, prawdopodobieństwo, że spodobało Ci się jego podejście do planowania, jest duże. Czy jednak potrzebujesz czegoś bardziej innowacyjnego, elastycznego i dostosowanego do zrobienia?

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze alternatywy dla TimeHero, z których każda oferuje inteligentną automatyzację zadań, inteligentne planowanie i zarządzanie czasem. 🕰️

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla TimeHero

Kiedy narzędzie zaczyna bardziej przeszkadzać niż pomagać, jest to wyraźny znak, że należy rozważyć inne opcje. Oto, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat niedociągnięć TimeHero. 📈

zbyt sztywna automatyzacja: *Silnik planowania często zmienia kolejność zadań w sposób niezgodny z rzeczywistymi preferencjami pracowników

niewystarczające możliwości niestandardowego dostosowywania: *Użytkownicy nie mogą łatwo modyfikować takich elementów, jak widoki kalendarza lub układy projektów, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

brakuje niektórych kluczowych integracji:* Kilku użytkowników składają wzmianki o braku dwukierunkowej synchronizacji z Kalendarzem Google i iCalendar

Niespójne powiadomienia: przypomnienia nie zawsze są wysyłane na czas, co może zakłócić realizację codziennych priorytetów

Stroma krzywa uczenia się: Chociaż wygląda na przejrzysty, zagłębianie się w jego zaawansowane narzędzia może wydawać się nieporęczne lub mylące

🧠 Ciekawostka: Zanim kalendarze stały się czymś, co można było sprawdzić w telefonie, ludzie w prehistorycznej Szkocji prowadzili śledzenie czasu za pomocą księżyca. Około 8000 r. p.n.e. wykuli oni 12 dołów w ziemi w Warren Pole, ustawionych zgodnie z fazami księżyca, tworząc najstarszy znany kalendarz na świecie.

*alternatywy dla TimeHero w skrócie $$a

Oto tabela, która pomoże Ci wybrać najlepszą alternatywę dla TimeHero. 📊

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp • Kalendarz i widok kalendarza oparte na sztucznej inteligencji • Agenci Brain + Autopilot do inteligentnego planowania • Widok obciążenia pracą do planowania wydajności • Automatyzacje, powtarzające się zadania i notatnik AI Najlepsze rozwiązanie dla wszystkich Teams (od osób indywidualnych po Enterprise) potrzebujących inteligentnego planowania zadań, harmonogramowania i współpracy Dostępny jest Free Plan; Enterprise: ceny niestandardowe Motion • Automatyczne planowanie i przetasowywanie w czasie rzeczywistym dzięki AI • Blokowanie czasu na głęboką pracę • Codzienne e-mail z planem • Synchronizacja z Google/Outlook Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują dynamicznego planowania opartego na AI, które natychmiast dostosowuje się do zmian Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 49 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Todoist • Data powstania zadań w języku naturalnym • System karmy dla gamifikacji wydajności • Poziomy priorytetów i śledzenie postępów • Synchronizacja między wieloma platformami Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i freelancerów, którzy potrzebują prostego narzędzia do śledzenia zadań osobistych Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownik/miesiąc Odzyskaj • Inteligentne spotkania z buforem czasowym • Harmonogram nawyków dla rutynowych czynności • Automatyczna zmiana harmonogramu • Integracja z Google i Outlookiem Najlepsze rozwiązanie dla profesjonalistów potrzebujących inteligentnej ochrony kalendarza i czasu pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe TickTick • Śledzenie nawyków + zadania • Wbudowany timer Pomodoro • Wiele widoków (lista, Kanban, kalendarz) • Konwersja notatek głosowych na zadania Najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą zrównoważyć zadania i budować nawyki w jednym narzędziu Dostępny jest Free Plan; płatny plan roczny za 35,99 USD/rok Taskade • Wizualne cykle pracy z mapami myśli i Kanbanem • Wbudowany czat wideo i komentarze • Generator cykli pracy AI i agenci AI • Unlimited podzadania i zagnieżdżonych list Najlepsze rozwiązanie dla Teams zdalnych potrzebujących wizualnej mapy zadań/pomysłów z możliwością współpracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie; Enterprise: ceny niestandardowe Trello • Tablice Kanban i cykle pracy oparte na kartach • Automatyzacja Butler • Rozszerzenia Power-Ups • Integracje (Slack, Drive, Jira) Najlepsze rozwiązanie dla Teams zarządzających prostymi, wizualnymi cyklami pracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Things3 • Planowanie w języku naturalnym • Przycisk Magic Plus do szybkiego rejestrowania • Dziennik i narzędzia do strukturyzacji • Płynna synchronizacja z ekosystemem Apple Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Apple (osób prywatnych, freelancerów, profesjonalistów) potrzebujących systemu zarządzania zadaniami bez rozpraszania uwagi Brak Free Plan; jednorazowy zakup na urządzenie Wrike • Szczegółowe uprawnienia i cykle pracy zgodności • Alokacja zasobów i zarządzanie obciążeniem pracą • Konfigurowalne pulpity nawigacyjne • Śledzenie czasu pracy wspomagane AI Najlepsze rozwiązanie dla Enterprise i złożonych organizacji wymagających kontroli projektów i zgodności z przepisami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc; Enterprise: ceny niestandardowe Sunsama • Codzienne planowanie z przewodnikiem • Pobieranie zadań z wielu narzędzi • Integracja kalendarza i zadań • Śledzenie czasu pracy w celu uzyskania informacji Najlepsze rozwiązanie dla pracowników umysłowych poszukujących świadomego planu codziennych zadań i skupienia Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie Akiflow • Centrum sterowania z obsługą klawiatury • Blokowanie czasu z zadań • Uniwersalna Skrzynka odbiorcza i inteligentne powiadomienia • Głęboka integracja między narzędziami Najlepsze rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników wydajności preferujących blokowanie czasu i ujednolicone zarządzanie zadaniami. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie

🔍 Czy wiesz, że... Wielkość rynku aplikacji kalendarzowych ma osiągnąć 16,37 mld dolarów do 2030 r., rosnąc w okresie prognozy w tempie 10,4% rocznie.

11 najlepszych alternatyw dla Timehero

TimeHero to idealne rozwiązanie do automatyzacji harmonogramów zadań i blokowania czasu w kalendarzach. Pomaga osobom indywidualnym planować swoje dni w oparciu o rzeczywistą pracę. Jednak często nie wystarcza Teams, które potrzebują głębszej kontroli nad zadaniami, silniejszej automatyzacji i wbudowanego wsparcia AI.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz bardziej wizualnego narzędzia, lepiej radzisz sobie z powtarzającymi się zadaniami, czy po prostu... mniej narzucasz swój harmonogram, na tej liście znajdziesz coś dla siebie. 🎯

*clickUp (najlepszy do planowania zadań zintegrowanego z zarządzaniem czasem i automatyzacją)

Pobierz kalendarz ClickUp AI Free Twórz i dostosowuj swój harmonogram dnia zgodnie z priorytetami, commit i preferencjami, korzystając z kalendarza ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Obejmują one funkcje zwiększające widoczność, ułatwiające współpracę zespołową i wspomagające podejmowanie decyzji w oparciu o AI w codziennych cyklach pracy.

Planuj za pomocą kalendarza ClickUp

Planując swój dzień pod kątem maksymalnej wydajności, zacznij od kalendarza ClickUp. Tworzy on Twój harmonogram dnia na podstawie danych wprowadzanych w czasie rzeczywistym, w tym terminów zadań, spotkań, obciążenia pracą i dostępności zespołu.

Załóżmy, że planujesz kampanię marketingową produktu w trzech regionach. Potrzebujesz czasu na przegląd projektu kampanii, codzienne spotkania z regionalnymi liderami i koordynację informacji zwrotnych. Kalendarz AI automatycznie blokuje te przedziały czasowe na podstawie ustalonych priorytetów i dostosowuje zadania w razie zmian.

Każde spotkanie jest synchronizowane bezpośrednio z Kalendarzem Google, a ponadto otrzymujesz wsparcie dla wszystkich głównych narzędzi do spotkań online, takich jak Google Meet, Zoom lub Teams. Dlaczego ma to znaczenie? Dzięki temu możesz dołączać do tych spotkań bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp, zamiast przełączać się między wieloma zakładkami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz automatycznie rejestrować notatki podczas spotkania inauguracyjnego z klientem? Toggl funkcję ClickUp AI Notetaker w swoim kalendarzu. Dołącza ona samodzielnie do dozwolonych spotkań, transkrybuje i nagrywa dyskusję, wyodrębnia działania do wykonania i automatycznie tworzy połączone zadania, eliminując konieczność ręcznego przepisywania lub śledzenia czegokolwiek.

optymalizuj dzięki ClickUp Brain i ClickUp Autopilot Agents*

Strukturyzuj tygodniowe wzorce pracy za pomocą inteligentnego planowania AI ClickUp Brain

Teraz dodaj ClickUp Brain, aby zoptymalizować swój harmonogram. Ten asystent AI nie zgaduje, co jest ważne; analizuje sposób Twojej pracy, aby upewnić się, że jego rekomendacje działają na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie.

Załóżmy, że Twoje dni obejmują intensywną pracę projektową rano, rozmowy telefoniczne po południu i dwa razy w tygodniu sesje intensywnej analizy. ClickUp Brain wykorzystuje te wzorce, czas trwania zadań i aktualne terminy, aby ustrukturyzować Twój tydzień.

Następnie agenci ClickUp Autopilot idą o krok dalej. Zamiast ciągle zmieniać kolejność zadań w przypadku zmian w projektach, utwórz niestandardowych agentów Autopilot, którzy automatycznie dostosują priorytet, przypiszą nowych właścicieli, a nawet zmienią terminy realizacji kluczowych zadań.

Na przykład, jeśli spotkanie z klientem zostanie przełożone, Twój agent wprowadzi zmianę we wszystkich zależnych zadaniach, zwolni blok czasu przeznaczony na skupienie się na pracy i ponownie rozplanuje terminy realizacji zadań — bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

wykonuj zadania ClickUp za pomocą zadania ClickUp*

Podziel projekty na wykonalne części za pomocą zadań ClickUp

Masz już zaplanowany dzień i czas zabrać się do pracy. Skorzystaj z zadania ClickUp, gdzie znajdują się wszystkie przydzielone zadania. Każde zadanie wspiera szacowany czas i śledzenie czasu, pola niestandardowe, podzadania, zależności i komentarze w wątku dla dodatkowego kontekstu.

Na przykład, jeśli koordynujesz uruchomienie nowej strony internetowej. Możesz utworzyć zadania dotyczące projektowania UX, tworzenia kopii, przekazywania projektów, kontroli jakości i ostatecznego wdrożenia, a następnie przyczepić do każdego z nich etykiety właścicieli, terminów i priorytetów.

*wizualizuj osie czasu dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Dostosuj osie czasu zadań i zrównoważ obciążenie pracą dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Wszystko synchronizuje się wizualnie w widoku kalendarza ClickUp, gdzie można zmieniać harmonogramy zadań i projektów oraz szybko dostrzegać przeszkody. Zadania można przeglądać według dnia, 4-dniowego bloku, tygodnia lub miesiąca. Natychmiastowe zmienianie harmonogramów i aktualizowanie terminów jest tak proste, jak przeciąganie i upuszczanie osi czasu zadań.

Możesz oznaczyć zadania kolorami według osoby przypisanej lub priorytetu, wyświetlać pola niestandardowe, filtrować zadania według statusu, a nawet uwzględniać powtarzające się zadania lub święta państwowe, aby lepiej planować projekty.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas gdy widok kalendarza pomaga wizualizować i planować osie czasu zadań, widok obciążenia pracą w ClickUp jest idealny do planowania obciążenia zespołu. Załóżmy, że Twój projektant ma trzy terminy do spotkania w tym samym tygodniu. Widok obciążenia pracą natychmiast wskazuje to przeciążenie, dzięki czemu możesz ponownie przydzielić lub rozdzielić zadania, zanim sprawy zaczną się opóźniać.

Najlepsze funkcje ClickUp

*automatyzacja aktualizacji zadań: wyzwalaj działania, takie jak przypisywanie właścicieli, zmiana statusów i przesuwanie terminów bez konieczności ręcznego wysiłku dzięki ClickUp Automations

*uzyskaj inteligentne sugestie zadań: Pozwól ClickUp Brain zalecić najlepszy czas na wykonanie określonych zadań w oparciu o wysiłek, priorytet i dostępność

*ustawianie powtarzających się zadań: Regularne zadania, takie jak cotygodniowe synchronizacje, miesięczne raporty lub kwartalne przeglądy, mogą być wykonywane bez konieczności ich ponownego ustawiania za każdym razem

wizualizacja obciążenia pracą zespołu: *Sprawdź, kto jest w obciążeniu, a kto może podjąć się dodatkowych zadań, przeglądając dystrybucję zadań w widoku obciążenia pracą ClickUp

Pisz szybciej dzięki AI: Poproś ClickUp Brain o sporządzenie opisów zadań, odpowiedzi na e-mail, briefów projektowych lub notatek dotyczących dalszych działań bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym

planuj swój dzień za pomocą poleceń głosowych*: skorzystaj z funkcji Talk to Text ClickUp Brain MAX , superaplikacji AI na komputery stacjonarne, aby dyktować swój plan na dany dzień, planować spotkania, a nawet wykonywać zadania za pomocą poleceń głosowych

Limit ClickUp

Okazjonalne opóźnienia lub spowolnienie działania w dużych obszarach roboczych

ceny ClickUp*

oceny i recenzje ClickUp*

G2: 4,7/5 (ponad 10 450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

*co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Oto jak jeden z użytkowników Reddit opisał swoje doświadczenia:

ClickUp jest zdecydowanie tego wart! Poza tym, że jest to narzędzie do zarządzania projektami, ma ono wiele innych zastosowań. Moim absolutnym faworytem jest jednak widok kalendarza. Nie ma nic lepszego niż możliwość przeglądania wszystkich moich zadań i zobowiązań w jednym miejscu. Moje zadania służbowe? Sprawdzone. Spotkanie przy kawie? Sprawdzone. Urodziny mamy? Też sprawdzone! Jest jednak jedna rzecz, która bije to na głowę. ClickUp Brain. Mogę po prostu zapytać, kiedy mam czas, aby zaplanować spotkanie lub czy członkowie mojego zespołu mogą podjąć się dodatkowej pracy, a wszystko to jest dostępne w jednym miejscu! Umysł? Oszołomiony.

ClickUp jest zdecydowanie tego wart! Poza tym, że jest to narzędzie do zarządzania projektami, ma ono wiele innych zastosowań. Moim absolutnym faworytem jest jednak widok kalendarza. Nie ma nic lepszego niż możliwość przeglądania wszystkich moich zadań i zobowiązań w jednym miejscu. Moje zadania służbowe? Sprawdzone. Spotkanie przy kawie? Sprawdzone. Urodziny mamy? Też sprawdzone! Jest jednak jedna rzecz, która bije to na głowę. ClickUp Brain. Mogę po prostu zapytać, kiedy mam czas, aby zaplanować spotkanie lub czy członkowie mojego zespołu mogą podjąć się dodatkowej pracy, a wszystko to jest dostępne w jednym miejscu! Umysł? Oszołomiony.

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wykazało, że 46% pracowników pracuje 40–60 godzin tygodniowo, a aż 17% przekracza 80 godzin! Jednak to nie koniec — 31% ma trudności z wygospodarowaniem czasu dla siebie. To idealna recepta na wypalenie zawodowe. 😰 Ale wiesz co? Równowaga w pracy zaczyna się od widoczności! Wbudowane funkcje ClickUp, takie jak widok obciążenia pracą i śledzenie czasu, ułatwiają wizualizację obciążenia pracą, sprawiedliwą dystrybucję zadań i śledzenie faktycznie przepracowanych godzin — dzięki czemu zawsze wiesz, jak i kiedy zoptymalizować pracę. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

2. Motion (najlepsze rozwiązanie do planowania i automatyzacji zadań oparte na /AI)

za pośrednictwem Motion

Czujesz się przytłoczony próbami zaplanowania dnia pracy? Motion rozwiązuje ten problem. Ta platforma oparta na AI eliminuje zgadywanie przy ustalaniu priorytetów zadań, automatycznie planując je na podstawie terminów, szacowanego czasu trwania i godzin pracy.

Gdy pojawiają się nieoczekiwane spotkania lub zmieniają się terminy, narzędzie do planowania zadań dostosowuje się na bieżąco, eliminując żmudne ręczne zmiany harmonogramu. Uczy się na podstawie Twoich wzorców pracy, aby sugerować optymalne czasy na głęboką koncentrację i usprawnia współpracę poprzez proste przydzielanie zadań i śledzenie postępów.

Najlepsze funkcje Motion

Twórz Unlimited liczbę projektów i organizuj zadania w niestandardowych obszarach roboczych dla różnych klientów lub inicjatyw

Automatycznie blokuj czas na intensywną pracę w oparciu o priorytet zadania i termin realizacji

Zintegruj się płynnie z Kalendarzem Google, Outlookiem i różnymi narzędziami, aby uzyskać scentralizowany system

Otrzymuj codzienne e-maili z planem zawierające spersonalizowane rekomendacje zadań oparte na bieżących projektach i zbliżających się terminach

Ograniczenia ruchowe

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w porównaniu z bardziej uznanymi narzędziami

Funkcja aplikacji mobilnej pozostaje w tyle w porównaniu z wersją internetową

Ceny ruchome

Pro AI: 49 USD/miesiąc za użytkownika

business AI: *69 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Motion*

G2: 4,1/5 (ponad 115 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 75 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Motion w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego wypełniania czasu przez sztuczną inteligencję. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, funkcja ta wypełnia moją przestrzeń projektami/zadaniami, które należy wykonać... Jedyne dwie wady to konieczność odpowiedniego ustawienia wszystkiego w projektach i szablonach, aby można było z nich korzystać. Automatyzacja zadań i kroków jest prosta, ale nie jest tak złożona, jak bym sobie tego życzył, jeśli chodzi o pisanie zmiennych dla nazw lub automatyczne uruchamianie projektów poza firmą, a nie na poziomie prywatnym.

Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego wypełniania czasu przez AI. Jeśli muszę odwołać spotkanie lub mam trochę wolnego czasu, funkcja ta wypełnia moją przestrzeń projektami/zadaniami, które należy wykonać... Jedyne dwie wady to konieczność odpowiedniego ustawienia wszystkiego w projektach i szablonach, aby można było z nich korzystać. Automatyzacja zadań i kroków jest prosta, ale nie jest tak złożona, jak bym sobie tego życzył, jeśli chodzi o pisanie zmiennych dla nazw lub automatyczne uruchamianie projektów poza firmą, a nie na poziomie prywatnym.

3. Todoist (najlepszy do usprawnionej organizacji zadań osobistych)

za pośrednictwem Todoist

Todoist zapewnia idealną równowagę między prostotą a solidnością. Przejrzysty interfejs sprawia, że rejestrowanie zadań jest dziecinnie proste, a funkcje A/AI przekształcają naturalne zwroty językowe, takie jak „Prześlij raport w każdy Monday o godz. 9:00”, w zaplanowane zadania.

„System karmy” dodaje przyjazną rywalizację do obszaru roboczego, przyznając punkty za zakończone zadania i zamieniając wydajność w grę. Wielu użytkowników zaczyna od tej aplikacji do planowania codziennych zadań osobistych, ale wkrótce zaczyna jej używać również do złożonych projektów zawodowych.

najlepsze funkcje Todoist*

Organizuj projekty za pomocą sekcji, podzadań i oznaczonych kolorami poziomów priorytetów, aby uzyskać przejrzystą hierarchię wizualną

Śledź trendy wydajności dzięki wizualnym raportom z postępów, w tym codziennym i tygodniowym osiągnięciom

Uzyskaj płynny dostęp do zadań na wszystkich urządzeniach i platformach dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym

*limitacje Todoist

Ograniczone możliwości raportowania i analizy w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Brak możliwości śledzenia czasu bez integracji z rozwiązaniami innych firm i natywnej funkcji wykresu Gantt

*ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie za użytkownika

oceny i recenzje Todoist*

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

*co użytkownicy mówią o Todoist w praktyce?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Korzystam z Todoist od 2016 roku. Do tej pory zakończyłem 57 500 zadań. W ostatnich latach zauważyłem znaczny postęp w rozwoju tego programu. Uważam, że jest to łatwy w obsłudze program z wieloma przydatnymi narzędziami i opcjami. Nie wyobrażam sobie życia bez narzędzia takiego jak Todoist. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jeśli ktoś chce uporządkować setki codziennych zadań, Todoist jest najlepszym wyborem! Używam go codziennie.

Korzystam z Todoist od 2016 roku. Do tej pory zakończyłem 57 500 zadań. W ostatnich latach zauważyłem znaczny postęp w rozwoju tego programu. Uważam, że jest to łatwy w obsłudze program z wieloma przydatnymi narzędziami i opcjami. Nie wyobrażam sobie życia bez narzędzia takiego jak Todoist. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jeśli ktoś chce uporządkować setki codziennych zadań, Todoist jest najlepszym wyborem! Używam go codziennie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Kiedy wszystko wydaje się pilne, warto mieć system ustalania priorytetów, na którym można polegać. Skorzystaj z matrycy Eisenhowera, aby posortować zadania, które są naprawdę pilne i ważne, oraz te, które mogą poczekać, zostać oddelegowane lub całkowicie odrzucone.

4. Reclaim (najlepszy do inteligentnego zarządzania kalendarzem)

za pośrednictwem Reclaim

Reclaim AI to inteligentny asystent kalendarza, który aktywnie wykonuje za Ciebie najtrudniejsze zadania, w tym planowanie zadań, nawyków i przerw między spotkaniami. Dostosowuje się do nieoczekiwanych zmian w harmonogramie, zachowując Twoje priorytety nawet w przypadku zmian planów.

Oprogramowanie do zarządzania spotkaniami łączy się z narzędziami, z których prawdopodobieństwo, że już korzystasz, takimi jak Kalendarz Google i Outlook, i działa w tle, aby wszystko dopasować bez przeciążania Twojego dnia. Masz spotkanie w ostatniej chwili? Narzędzie natychmiast dostosowuje Twój harmonogram. Nie nadążasz z zadaniem? Narzędzie przełoży je za Ciebie. I tak, uwzględnia również czas buforowy i przerwy.

Odzyskaj najlepsze funkcje

Pozwól mu planować spotkania z buforem czasowym w oparciu o dostępność, preferencje, potencjalne konflikty, a nawet strefa czasowa dzięki funkcji Smart Meetings

Przydziel czas na powtarzalne zadania i rutynowe czynności za pomocą Habit Scheduler

Śledź przydział czasu w różnych projektach i osobistych priorytetach, uzyskując wgląd w to, jak spędzasz swój czas

Odzyskaj limit

Ograniczone funkcje zarządzania zadaniami w porównaniu z dedykowanymi menedżerami zadań

Brak kompleksowych funkcji współpracy zespołowej

Ceny Reclaim

Free

Pakiet startowy: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 15 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

*odzyskaj oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Reclaim prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu G2 udostępnił następującą opinię:

Podoba mi się, że moje wewnętrzne spotkania zespołowe mogą stać się elastyczne, dzięki czemu mogę zaoferować większą dostępność, gdy mam ważne spotkania z klientami lub potencjalnymi klientami. Wdrożenie tego rozwiązania w zespole było naprawdę łatwe i bardzo podobało mi się włączenie go do mojej codziennej pracy.

Podoba mi się, że moje wewnętrzne spotkania zespołowe mogą stać się elastyczne, dzięki czemu mogę zaoferować większą dostępność, gdy mam ważne spotkania z klientami lub potencjalnymi klientami. Wdrożenie tego rozwiązania w zespole było naprawdę łatwe i bardzo podobało mi się włączenie go do mojej codziennej pracy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze integracje Calendly

5. TickTick (najlepszy do śledzenia nawyków z zarządzaniem zadaniami)

za pośrednictwem TickTick

Chcesz zająć się zadaniami do wykonania i jednocześnie wyrobić sobie lepsze nawyki? TickTick znakomicie łączy te dwie rzeczy. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych menedżerów zadań, pomaga on wypracować spójne rutyny, monitorując codzienne nawyki wraz z regularnymi zadaniami.

Wbudowany timer Pomodoro zachęca do sesji skupienia, a następnie do regenerujących przerw. Zadania ożywają dzięki bogatym opcjom formatu, załącznikom plików i notatkom głosowym. Wielu użytkowników rezygnuje z innych aplikacji właśnie ze względu na naturalne przetwarzanie języka w TickTick, które przekształca proste zdania w zaplanowane zadania z przypomnieniami i terminami.

najlepsze funkcje TickTick*

Śledź nawyki wraz z zadaniami dzięki wbudowanym statystykom i seriom, które wizualizują Twoją konsekwencję

Wyświetlaj zadania w wielu formatach, w tym w widoku listy, Kanban i kalendarza, dostosowanych do Twojego stylu pracy

Twórz notatki głosowe, które automatycznie przekształcają się w zadania tekstowe, idealne do zapisywania pomysłów w podróży

Ograniczenia TickTick

Funkcje premium są dostępne wyłącznie w ramach płatnej subskrypcji

Widok kalendarza jest mniej rozbudowany niż w dedykowanych aplikacjach kalendarzowych

ceny TickTick*

Plan roczny: 35,99 USD/rok

oceny i recenzje TickTick*

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

*co użytkownicy mówią o TickTick w praktyce?

Według jednego z recenzentów Capterra:

Kopiowanie list zadań z e-mail jest niezwykle proste. Wszystkie wiersze są automatycznie rozdzielane na oddzielne zadania. Bardzo przydatny jest również timer pomodoro. Oczywiście dostępny jest również widok kalendarza. Niektóre skróty klawiaturowe, takie jak symbol ~, są nieco trudne w użyciu ze względu na ich lokalizację na klawiaturze. Przetwarzanie języka naturalnego nie jest tak dobre jak w Todoist, ale w zupełności wystarczające.

Kopiowanie list zadań z wiadomości e-mail jest niezwykle proste. Wszystkie wiersze są automatycznie rozdzielane na oddzielne zadania. Bardzo przydatny jest również timer pomodoro. Oczywiście dostępny jest również widok kalendarza. Niektóre skróty klawiaturowe, takie jak symbol ~, są nieco trudne w użyciu ze względu na ich lokalizację na klawiaturze. Przetwarzanie języka naturalnego nie jest tak dobre jak w Todoist, ale w zupełności wystarczające.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Chcesz osiągnąć więcej bez wypalenia zawodowego? Zacznij od zaplanowania najważniejszych zadań na czas, kiedy jesteś w najlepszej formie — niezależnie od tego, czy jest to wczesny poranek, późne popołudnie, czy spokojna noc. To tak, jakbyś dobrze wykorzystał czas, w którym Twój mózg pracuje najlepiej.

6. Taskade (najlepsze rozwiązanie do wizualnej współpracy Teams)

za pośrednictwem Taska de

Taskade łączy zarządzanie zadaniami z komunikacją zespołową w czasie rzeczywistym w atrakcyjnej wizualnie formie. Kładzie nacisk na wizualną organizację poprzez mapy myśli, schematy organizacyjne i tablice Kanban. Ponadto wbudowane funkcje czatu wideo i komentarzy eliminują konieczność przełączania się między wieloma aplikacjami w celu prowadzenia dyskusji zespołowych.

Narzędzie oferuje również generowanie zadań i tworzenie konspektów projektów oparte na AI, co oznacza, że możesz opisać cel, a Taskade zbuduje strukturę niezbędną do jego osiągnięcia. Dodaj do tego wspólną edycję w czasie rzeczywistym, automatyczną synchronizację między urządzeniami i inteligentne śledzenie terminów, a otrzymasz ujednolicony obszar roboczy do planowania, komunikacji i wykonywania zadań.

najlepsze funkcje Taskade*

Twórz szablony harmonogramów wielokrotnego użytku dla powtarzających się projektów lub procesów, oszczędzając znaczną ilość czasu potrzebnego na ustawienia

Organizuj pracę hierarchicznie dzięki Unlimited liczbie podzadań i zagnieżdżonych list, aby wyjaśnić zależności między zadaniami

Generuj automatycznie uporządkowane listy zadań i cykle pracy na podstawie ogólnych opisów projektów, korzystając z generatora cykli pracy AI i szablonów podpowiedzi AI

Korzystaj z agentów AI, którzy rozumieją kontekst, uczą się na podstawie dokumentów i projektów oraz samodzielnie wykonują zadania

Ograniczenia Taskade

Sporadyczne problemy z wydajnością w przypadku rozbudowanych projektów

Mniej rozbudowane funkcje raportowania niż w przypadku narzędzi Enterprise

Ceny Taskade

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Teams: 100 USD/miesiąc

enterprise: *Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Taskade*

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Taskade prawdziwi użytkownicy?

Zadowolony użytkownik G2 powiedział:

Taskade przekształciło się z podstawowego narzędzia do zarządzania projektami w potężne narzędzie do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala tworzyć wiele agentów AI, które mogą działać autonomicznie w zespołach. Można również tworzyć cykle pracy, które obejmują opcje takie jak transkrypcja zawartości bez użycia zewnętrznych narzędzi. Ponieważ Taskade jest oparte na chmurze, wdrożenie jest łatwe. Obsługa klienta jest dostępna bezpośrednio lub poprzez regularne transmisje na żywo. Integracja z innymi narzędziami jest stosunkowo łatwa, choć w naszej sytuacji nie jest zbyt często wykorzystywana.

Taskade przekształciło się z podstawowego narzędzia do zarządzania projektami w potężne narzędzie do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala tworzyć wiele agentów AI, które mogą działać autonomicznie w Teams. Można również tworzyć cykle pracy, które obejmują opcje takie jak transkrypcja zawartości bez użycia zewnętrznych narzędzi. Ponieważ Taskade jest oparte na chmurze, wdrożenie jest łatwe. Obsługa klienta jest dostępna bezpośrednio lub poprzez regularne transmisje na żywo. Integracja z innymi narzędziami jest stosunkowo łatwa, choć w naszej sytuacji nie jest zbyt często wykorzystywana.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Nie pozwól, aby praca wkraczała w Twoje wieczory lub weekendy. Wyznacz jasne granice między czasem pracy a czasem wolnym. Twój kalendarz powinien odzwierciedlać również Twój czas osobisty, a nie tylko spotkania i terminy. 26% pracowników biorących udział w ankiecie ClickUp twierdzi, że najlepszym sposobem na oderwanie się od pracy jest poświęcenie się hobby!

7. Trello (najlepsze rozwiązanie do intuicyjnego zarządzania projektami metodą Kanban)

za pośrednictwem Atlassian

Trello sprawia, że wizualne zarządzanie zadaniami jest dostępne dla każdego. To narzędzie oparte na tablicach przedstawia pracę w postaci kart, które przemieszczają się między dostosowywanymi kolumnami reprezentującymi różne sceny zakończone. Jego prostota kryje w sobie potężne funkcje, takie jak reguły automatyzacji, pola niestandardowe i widoki kalendarza.

Możesz również zintegrować platformę z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Jira, aby zapewnić połączone cykle pracy. Dla Teams Trello oferuje wspólne tablice, śledzenie terminów i @wzmianki, które zapewniają płynną współpracę. Ponadto dostosowuje się do różnych zastosowań, takich jak śledzenie kalendarzy zawartości, sprinty rozwoju oprogramowania, planowanie ślubów i nie tylko.

najlepsze funkcje Trello*

Dostosuj tablice za pomocą kolorowych etykiet, terminów, list kontrolnych i załączników, aby uzyskać informacje, które można łatwo zeskanować

Zautomatyzuj niestandardowe, powtarzalne czynności za pomocą Butler, wbudowanego narzędzia do automatyzacji Trello

Rozszerz funkcjonalność dzięki dodatkom Power-Ups, aby dodać śledzenie czasu, widoki kalendarza i pola niestandardowe do swojego cyklu pracy

Ograniczenia Trello

Podstawowy Free Plan ogranicza liczbę ulepszeń do jednego na tablicę

Brak natywnych funkcji śledzenia czasu pracy

ceny Trello*

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise: *17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

oceny i recenzje Trello*

G2: 4,4/5 (ponad 13 670 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 430 recenzji)

*co użytkownicy mówią o Trello w praktyce?

Recenzent Capterra udostępnił następującą opinię:

Trello jest prawdopodobnie najłatwiejszym w obsłudze oprogramowaniem do zarządzania projektami spośród wszystkich popularnych w Business... Nie podoba mi się jednak to, że wszyscy muszą korzystać z tego samego planu. Używam Trello w różnych organizacjach i lubię mieć członkostwo premium, ale niektóre Teams, z którymi współpracuję, nie mają płatnych subskrypcji...

Trello jest prawdopodobnie najłatwiejszym w obsłudze oprogramowaniem do zarządzania projektami spośród wszystkich popularnych w Business... Nie podoba mi się jednak to, że wszyscy muszą korzystać z tego samego planu. Używam Trello w różnych organizacjach i lubię mieć członkostwo premium, ale niektóre Teams, z którymi współpracuję, nie mają płatnych subskrypcji...

🤝 Przyjazne przypomnienie: Spotkania jedno po drugim nie są odznaką. Dodaj 10–15 minut przerwy między spotkaniami, abyś mógł się rozciągnąć, zastanowić lub po prostu odetchnąć. Twoja przyszła jaźń będzie Ci wdzięczna.

8. Things3 (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zadaniami na urządzeniach Apple)

za pośrednictwem Things3

Things 3 zapewnia przejrzyste, proste i przyjemnie skoncentrowane zarządzanie zadaniami. Dzięki funkcjom takim jak planowanie w języku naturalnym, terminy projektów i dziennik do śledzenia zakończonych zadań, aplikacja została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci zachować porządek bez przytłaczania Cię.

Jeśli jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Apple, z pewnością docenisz płynną synchronizację między urządzeniami. Funkcja Quick Find ułatwia szybkie przechodzenie do dowolnego elementu, a przycisk Magic Plus pozwala dodawać zadania dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Otrzymujesz inteligentne narzędzia do strukturyzowania, takie jak nagłówki sekcji i planer „This Evening” do lekkiego blokowania czasu, a wszystko to w minimalistycznym interfejsie.

najlepsze funkcje Things3*

Natychmiast rejestruj zadania za pomocą skrótów klawiaturowych lub przycisku Magic Plus, aby zapewnić płynne wprowadzanie danych

Wstawiaj zadania za pomocą dostosowywalnych etykiet, aby filtrować je według kontekstu, priorytetu lub sceny cyklu pracy

Planuj terminy i przypomnienia, korzystając z przetwarzania języka naturalnego, aby uzyskać intuicyjne planowanie

Wyszukuj globalnie słowa kluczowe, aby natychmiast wyświetlić zadania, projekty lub notatki

Ograniczenia Things3 limit

Użytkownicy muszą płacić za każde urządzenie, na którym chcą uruchomić aplikację

Nie można udostępniać list i zadań innym osobom, ani dołączać plików do zadań jako załączników

Ceny Things3

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Things3

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 140 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Things3 w praktyce?

Według jednego z recenzentów serwisu G2:

Minimalistyczny wygląd i wyraźna integracja z wieloma przydatnymi narzędziami. Dzięki temu jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek... Nie ma wsparcia platformy takiej jak Make. Byłoby wspaniale, gdyby umożliwiło mi to stworzenie niesamowicie wydajnego cyklu pracy.

Minimalistyczny wygląd i wyraźna integracja z wieloma przydatnymi narzędziami. Dzięki temu jestem bardziej wydajny niż kiedykolwiek... Nie ma wsparcia platformy takiej jak Make. Byłoby wspaniale, gdyby umożliwiło mi to stworzenie niesamowicie wydajnego cyklu pracy.

🔍 Czy wiesz, że... Starożytni Egipcjanie stworzyli inteligentny kalendarz. Opracowali 365-dniowy kalendarz słoneczny składający się z 12 miesięcy po 30 dni i dodali pięć dodatkowych dni „epagomenalnych” na koniec roku. Ta innowacja pomogła dostosować kalendarz do corocznych wylewów Nilu, które miały kluczowe znaczenie dla rolnictwa.

9. Wrike (najlepsze rozwiązanie do planowania projektów na poziomie Enterprise)

za pośrednictwem Wrike

Wrike oferuje solidne funkcje zarządzania projektami zaprojektowane z myślą o potrzebach Enterprise. Obsługuje zaawansowaną alokację zasobów, zależności i współpracę między zespołami.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne platformy przekształcają złożone dane w praktyczne informacje dla kierowników operacyjnych. Wiele Enterprise Teams wybiera Wrike właśnie ze względu na szczegółowe kontrole uprawnień i cykle pracy zatwierdzania. Wrike doskonale sprawdza się w zarządzaniu projektami, które muszą spełniać wymogi zgodności z przepisami lub charakteryzują się złożonymi zależnościami między zespołami.

najlepsze funkcje Wrike*

Generuj szczegółowe raporty dotyczące statusu projektu, wykorzystania zasobów i wydajności Teams, aby zidentyfikować wąskie gardła

Zarządzaj obciążeniem pracą w sposób wizualny dzięki narzędziom do alokacji zasobów, które zapobiegają wypaleniu zespołu i zapewniają zrównoważoną dystrybucję zadań

Zautomatyzuj śledzenie czasu i pozwól użytkownikom rejestrować godziny poświęcone na zadania bez ręcznego wprowadzania danych dzięki sugestiom AI

Ograniczenia Wrike

Śledzenie czasu jest dostępne tylko w płatnych planach

Nie posiada kompleksowych funkcji ustalania priorytetów

ceny Wrike*

Free

Teams: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

enterprise:* Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Wrike*

G2: 4,2/5 (ponad 3760 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2785 recenzji)

*co użytkownicy mówią o Wrike w praktyce?

Cytat z recenzji Capterra:

Podoba mi się, jak Wrike pomaga zwiększyć przejrzystość i współpracę w całej naszej organizacji. W projekcie dane w polach są „kopiowane/duplikowane” tylko na tym samym poziomie zadania/projektu. Jedynym sposobem na skopiowanie danych z zadania najwyższego poziomu do zadań podrzędnych jest albo zapłacenie za włączenie integracji i zapłacenie inżynierom rozwiązań za napisanie kodu w celu utworzenia „integracji Wrike z Wrike”, albo ręczne przeniesienie danych do zadań podrzędnych.

Podoba mi się, jak Wrike pomaga zwiększyć przejrzystość i współpracę w całej naszej organizacji. W projekcie dane w polach są „kopiowane/duplikowane” tylko na tym samym poziomie zadania/projektu. Jedynym sposobem na skopiowanie danych z zadania najwyższego poziomu do zadań podrzędnych jest albo zapłacenie za włączenie integracji i zapłacenie inżynierom rozwiązań za napisanie kodu w celu utworzenia „integracji Wrike z Wrike”, albo ręczne przeniesienie danych do zadań podrzędnych.

10. Sunsama (najlepsze rozwiązanie do świadomego planowania codziennych zadań)

za pośrednictwem Sunsama

Marzysz o spokojniejszym, bardziej świadomym dniu pracy? Sunsama pomoże Ci to osiągnąć. To przemyślane narzędzie zwiększające wydajność łączy zarządzanie zadaniami z codziennymi rytuałami planowania, które zachęcają do świadomości w pracy. Prosi Cię o wybranie zadań na dany dzień, celowo uwzględniając limit poznawczy.

Codziennie wysyła Ci podpowiedzi do refleksji, które pomogą Ci z czasem rozwinąć lepsze nawyki związane z planowaniem. Dodatkowo, integracja z kalendarzem pokazuje, jak Twoja lista zadań przekłada się na zobowiązania czasowe, zapobiegając przeciążeniu i stresowi.

najlepsze funkcje Sunsama*

Planuj każdy dzień, korzystając z przewodnika, który pomoże Ci ustalić priorytety zadań w oparciu o ich ważność

Przenieś zadania z wielu źródeł, w tym poczty e-mail, Asana, Trello i GitHub, do jednego ujednoliconego planu dziennego

Śledź czas poświęcony na różne projekty i kategorie, aby zidentyfikować wzorce i poprawić przyszły szacowany czas

Ograniczenia Sunsama limit

Wyższa cena w porównaniu z menedżerami zadań

Jest przeznaczony głównie do użytku indywidualnego, a nie dla Teams lub małych Business

Ceny Sunsama

miesięczna subskrypcja: *20 USD/miesiąc

Subskrypcja roczna: 16 USD/miesiąc (rozliczana raz w roku)

Oceny i recenzje Sunsama

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sunsama w praktyce?

Recenzent Capterra udostępnił następującą opinię:

Sunsama musi poprawić swoje środowiska współpracy w czasie rzeczywistym. Nasz zespół używa Sunsama do zarządzania spotkaniami – w szczególności naszymi cotygodniowymi spotkaniami scrumowymi, które zazwyczaj mają długie agendy... Strona spotkania regularnie się odświeża; czasami zawartość jest tracona; innym razem współpracownicy nie widzą nowo dodanych informacji lub nie mogą sami dodawać informacji. Z pewnością sytuacja uległa poprawie – a nasze problemy stały się rzadsze – ale nadal istnieje pole do poprawy.

Sunsama musi poprawić swoje środowiska współpracy w czasie rzeczywistym. Nasz zespół używa Sunsama do zarządzania spotkaniami – w szczególności naszymi odbywającymi się dwa razy w tygodniu spotkaniami scrumowymi, które zazwyczaj mają długie agendy… Strona spotkania regularnie się przeładowuje; czasami zawartość jest tracona; innym razem współpracownicy nie widzą nowo dodanych informacji lub nie mogą samodzielnie dodawać informacji. Z pewnością sytuacja uległa poprawie – a nasze problemy stały się rzadsze – ale nadal istnieje pole do poprawy.

11. Akiflow (najlepszy do zunifikowanego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Akiflow

Akiflow łączy e-mail, wydarzenia z kalendarza zarządzania projektami i zadania z popularnych aplikacji w jednym centrum dowodzenia. Podejście oparte na klawiaturze przemawia do profesjonalistów dbających o wydajność, którzy wolą wpisywać polecenia niż klikać ikony.

Funkcja bloków czasowych przekształca listy zadań w konkretne bloki kalendarza. Akiflow zawiera również inteligentne powiadomienia, które zapobiegają nakładaniu się zadań, uniwersalną Skrzynkę odbiorczą do gromadzenia zadań z różnych platform oraz skróty do szybkiego dodawania zadań z dowolnego miejsca.

najlepsze funkcje Akiflow*

Twórz bloki czasowe bezpośrednio z zadań za pomocą prostego skrótu klawiaturowego

Przetwarzaj wiadomości e-mail bezpośrednio w Akiflow, zamieniając je w zadania lub planując ich późniejsze przeglądanie

Dostosuj widoki, aby wyświetlać dokładnie to, czego potrzebujesz, bez zbędnych dodatków, tworząc spersonalizowane centrum dowodzenia

Ograniczenia Akiflow

Wymaga początkowych ustawień na konfigurację w celu połączenia i weryfikacji różnych kont

Sporadyczne opóźnienia synchronizacji z platformami w połączeniu

Ceny Akiflow

Pro Monthly: 34 USD/miesiąc

Pro Yearly: 19 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

oceny i recenzje Akiflow*

G2: 5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Akiflow prawdziwi użytkownicy?

Jedna z recenzji na Reddicie ujmuje to w ten sposób:

Na przykład funkcja Time Slots jest po prostu boska. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia ram czasowych, w których mogę umieścić wiele zaplanowanych zadań, a ramy te mogą się powtarzać. […] Trudno byłoby mi również obejść się bez funkcji Upcoming, która pozwala zaplanować zadania i projekty na przyszłe tygodnie lub miesiące, zamiast gromadzić je w folderach i czekać na ich zaplanowanie. świetne są również funkcje śledzenia rytuałów i statystyk. Bardzo podoba mi się możliwość wyróżnienia celu dnia lub tygodnia.

Na przykład funkcja Time Slots jest po prostu boska. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia ram czasowych, w których mogę umieścić wiele zaplanowanych zadań, a ramy te mogą się powtarzać. […] Trudno byłoby mi również obejść się bez funkcji Upcoming, która pozwala zaplanować zadania i projekty na przyszłe tygodnie lub miesiące, zamiast gromadzić je w folderach i czekać na ich zaplanowanie. świetne są również funkcje śledzenia rytuałów i statystyk. Bardzo podoba mi się możliwość wyróżnienia celu dnia lub tygodnia.

czas przejść na ClickUp*

Każdy zespół ma swój rytm pracy, a odpowiednie narzędzie dostosowuje się do niego. Ta lista przedstawia alternatywy dla TimeHero stworzone z myślą o nowoczesnych zespołach. Od ustalania priorytetów wspieranego przez AI po koordynację kalendarza i głęboką widoczność zadań — każde narzędzie ma coś wyjątkowego do zaoferowania.

Jednak tylko jedna z nich łączy to wszystko w systemie, który można skalować bez żadnych problemów.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego dla pracy, łączy strukturę z elastycznością. Oferuje wielopoziomowe zarządzanie projektami, inteligentne planowanie i współpracę w czasie rzeczywistym w jednym miejscu. Jeśli zarządzasz cyklem pracy klientów lub osobistymi priorytetami, to narzędzie zapewnia kontrolę bez komplikacji.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅