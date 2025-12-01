8 najlepszych narzędzi do śledzenia nawyków opartych na AI w 2026 roku

🗓️ Dzień 1: Zaczynasz z najlepszymi intencjami. Pić więcej wody, chodzić na siłownię i medytować przed snem.

Jednak z jakiegoś powodu Twoje nowe nawyki w tajemniczy sposób znikają już trzeciego dnia. Zdarza się to nawet najlepszym z nas.

Nie martw się – istnieje sposób na wyrwanie się z tego błędnego cyklu prokrastynacji i porzuconych list rzeczy do zrobienia.

Poznaj aplikacje do śledzenia nawyków: Twoja tajna broń przeciwko zapominaniu, brakowi motywacji i klasycznej wymówce „Zacznę w poniedziałek”. Dzięki nim samodoskonalenie staje się grą, która motywuje Cię do działania w sposób, w jaki sama siła woli tego nie potrafi.

Gotowy, aby w końcu trzymać się swoich celów? Oto najlepsze narzędzia do śledzenia nawyków, które pomogą Ci utrzymać się na właściwej drodze i sprawią, że będzie to przyjemność!

Oto krótki przegląd 8 najlepszych narzędzi AI do śledzenia nawyków:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Zarządzanie celami i zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, powtarzające się zadania, spersonalizowane narzędzia do śledzenia nawyków z asystentem AI ClickUp Wszyscy freelancerzy, małe zespoły i Enterprise, które chcą korzystać z opartego na AI systemu zarządzania celami i zadaniami Free Forever Plan; opcje dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw HabitNow Elastyczne planowanie, niestandardowe przypomnienia i alarmy, codzienne notatki Osoby, które chcą prostego i elastycznego narzędzia do śledzenia nawyków Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 9,99 USD (na całe życie). Styl życia Śledzenie serii, cotygodniowe/comiesięczne podsumowania, niestandardowe etykiety, wykresy trendów, notatki do wpisów, tryb dla osób z daltonizmem Freelancerzy, którzy cenią sobie prosty interfejs i analizę zachowań Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 4,99 USD. Habitica Śledzenie nawyków z elementami grywalizacji (awatary, nagrody, kary), wyzwania społecznościowe Osoby i grupy, które chcą wprowadzić elementy grywalizacji do śledzenia nawyków Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 9 USD. Habitify Śledzenie nastroju, łączenie nawyków, synchronizacja z Apple Health/Google Fit, timer skupienia, Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które potrzebują coachingu i wsparcia społeczności w śledzeniu nawyków Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 2,49 USD. Streaks Śledzenie oparte na seriach (do 24 nawyków, konfigurowalne motywy i ikony, synchronizacja z Apple Health Budowanie impetu poprzez serie Brak Free Planu. Plany płatne zaczynają się od 5,99 $ (na całe życie) Coach.me Indywidualne usługi coachingowe, pytania i odpowiedzi w społeczności oraz wsparcie, świętowanie kamieni milowych Osoby o wysokiej motywacji, które chcą skorzystać z coachingu i śledzenia nawyków w ramach społeczności Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 87 USD Reclaim. ai Planowanie nawyków oparte na AI, integracja i synchronizacja z kalendarzem, analizy dotyczące alokacji czasu Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą korzystać z planowania i narzędzi zwiększających wydajność opartych na AI Dostępny jest Free Plan. Ceny planów płatnych zaczynają się od 8 USD.

Chociaż rozpoczęcie nowego nawyku jest łatwe, utrzymanie go przez dłuższy czas jest trudne. Aplikacja do śledzenia nawyków pomaga zachować dyscyplinę, zapewniając łatwy sposób rejestrowania i monitorowania codziennych czynności.

Od rozwoju osobistego po rutyny związane z dbaniem o siebie i wszystko pomiędzy – te narzędzia pomogą Ci zachować konsekwencję w budowaniu nawyków dzięki przypomnieniom, spostrzeżeniom i motywacji.

Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Wnioski oparte na AI : Poszukaj narzędzi, które analizują Twoje postępy, identyfikują wzorce i oferują wnioski oparte na danych, pomagające zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy ✅

Śledzenie celów : Wybierz aplikację, która pomoże Ci podzielić duże cele na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia cele, dzięki czemu długoterminowe powodzenie oparte na ciągłym doskonaleniu stanie się bardziej realne ✅

Funkcje związane z seriami i motywacją : Wybierz aplikację do śledzenia nawyków, która oferuje funkcję śledzenia serii, elementy grywalizacji oraz motywujące przypomnienia, aby utrzymać Twoje zaangażowanie i motywację do wykonywania danego nawyku ✅

Dostosowanie : Wybierz narzędzie do śledzenia nawyków, które umożliwia tworzenie niestandardowych kategorii nawyków, elastyczne planowanie oraz niestandardowe pulpity nawigacyjne dostosowane do Twoich potrzeb ✅

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Zainwestuj w intuicyjną aplikację, która wykorzystuje pulpity nawigacyjne, wykresy, listy, timery itp., dzięki czemu śledzenie nawyków staje się przyjemne i łatwe ✅

Bezpieczeństwo danych: Wybierz narzędzie do budowania nawyków, które bezpiecznie przechowuje Twoje dane dzięki opcjom tworzenia kopii zapasowych i szyfrowania ✅

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania celami i zadaniami oparte na AI)

„Jeśli wybierzesz właściwe drobne zachowanie i odpowiednio je zaplanujesz, nie będziesz musiał się motywować, aby je rozwijać. Stanie się to naturalnie, jak dobre nasiono zasadzone w dobrym miejscu. ” – BJ Fogg, amerykański socjolog

Stwórz spersonalizowany narzędzie do śledzenia nawyków z przypomnieniami, korzystając z ClickUp Brain

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie zadaniami i celami, czat, dokumenty i wiele więcej. Oto, jak ClickUp pomaga Ci wprowadzać drobne zmiany w odpowiedniej kolejności. Sprawdźmy to.

💜 Cele w ClickUp

Jeśli więc trzymanie się nawyków wydaje się trudnym wyzwaniem, ClickUp Cele pozwala Ci zacząć od podzielenia ich na proste, osiągalne zadania zwane „celami”.

Cele te można dostosować do różnych rodzajów nawyków:

Cele liczbowe : Idealne dla nawyków, które można zmierzyć, takich jak „Przeczytaj cztery książki w ciągu miesiąca.”​

Cele finansowe : Idealne rozwiązanie dla celów finansowych, takich jak „Zmniejszyć miesięczne wydatki do 100 dolarów.”

Cele typu „prawda/fałsz”: Przydatne w przypadku zadań typu „tak/nie” na dany dzień, takich jak „Poświęć codziennie rano 5–10 minut na przeglądanie zadań i ustalanie priorytetów.”

Trzymaj się planu dzięki jasnym osom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp Cele

💜 ClickUp Brain

Nie wiesz, jakie nawyki warto wyrobić? ClickUp Brain pomoże Ci znaleźć pomysły na podstawie Twoich celów.

Wykorzystaj burzę mózgów opartą na AI, aby stworzyć listę potencjalnych nawyków dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain staje się Twoim trenerem wydajności i osobistym asystentem opartym na AI, pomagając Ci gromadzić i porządkować informacje dotyczące nieograniczonej liczby nawyków oraz tworzyć zadania i przypomnienia, które zwiększą Twoją konsekwencję.

Potężne sieci neuronowe Brain generują również oparte na AI podsumowania Twoich postępów oraz raporty dotyczące serii nawyków, dzięki czemu ClickUp jest jedną z najlepszych aplikacji do śledzenia nawyków.

To nie wszystko! Dzięki niestandardowemu agentowi ClickUp Custom Autopilot możesz dostosować, zautomatyzować i usprawnić proces śledzenia nawyków. Pozwala on na:

Skorzystaj z niestandardowych agentów autopilota ClickUp, aby spersonalizować śledzenie nawyków przez AI

Może to:

Automatycznie twórz powtarzające się zadania dla nawyków codziennych, tygodniowych lub niestandardowych.

Wysyłaj przypomnienia i powiadomienia, aby zachować dyscyplinę.

Śledź swoje postępy, aktualizując statusy lub pola niestandardowe w oparciu o swoją aktywność.

Generuj raporty lub podsumowania dotyczące serii nawyków i wskaźników realizacji.

Zaproponuj ulepszenia lub wskazówki motywacyjne, korzystając z wniosków płynących z analizy danych opartej na AI.

Korzystając z automatycznego narzędzia, możesz skupić się bardziej na budowaniu nawyków, a mniej na ręcznym śledzeniu postępów, dzięki czemu proces ten będzie przebiegał płynniej i będzie bardziej efektywny.

💜 Zadania ClickUp

W przypadku codziennych nawyków, takich jak ćwiczenia, czytanie czy praktykowanie uważności, funk cja powtarzających się zadań w ClickUp eliminuje konieczność ręcznego tworzenia tego samego zadania wielokrotnie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego kroku.

Zaplanuj powtarzanie zadania z dowolną częstotliwością, np. codziennie lub co dwa tygodnie, albo gdy zmieni się jego status, korzystając z funkcji powtarzających się zadań w ClickUp.

Ta funkcja pomoże Ci:

Zdecyduj, jak często zadanie powinno być powtarzane — codziennie, co tydzień czy w określone dni

Określ, kiedy ma rozpocząć się cykliczność i, jeśli ma to zastosowanie, kiedy ma się zakończyć

Wybierz, czy następne występowanie ma zostać utworzone po zakończeniu bieżącego, czy zgodnie z ustalonym harmonogramem

💜 Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków

Chcesz już zacząć pracować nad swoimi nawykami? Wypróbuj szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków w ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o porządek i stwórz rutyny o wysokiej wydajności dzięki szablonowi osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Dzięki temu szablonowi łatwo jest:

Sporządź listę swoich nawyków i aktualizuj ją codziennie, zaznaczając postępy, refleksje lub zmiany w ClickUp Docs , a następnie udostępnij ją znajomemu, trenerowi lub zespołowi, aby uzyskać wsparcie

Oznaczaj kluczowe etapy postępów i osiągnięcia w sekcji „Kamienie milowe” w ClickUp , aby utrzymać tempo rozwoju osobistego

Automatycznie aktualizuj dziennik nawyków za pomocą reguł „jeśli-to” i wyzwalaczy, korzystając z automatyzacji ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Tagi niestandardowe : Dodaj : Dodaj pola niestandardowe , aby rejestrować dodatkowe szczegóły dotyczące Twojej drogi do wyrobienia nawyku, takie jak czas trwania lub notatki dotyczące każdej sesji nawyku

Przegląd postępów : Utwórz : Utwórz pulpit nawigacyjny ClickUp , aby wizualizować i śledzić postępy w czasie, co zapewni Ci motywację i wgląd w Twoją konsekwencję

Przypomnienia i powiadomienia: Włącz : Włącz przypomnienia ClickUp dla powtarzających się zadań, aby otrzymywać powiadomienia, dzięki czemu nie przeoczysz swoich nawyków w natłoku obowiązków w aplikacji do planowania

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może przytłaczać nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Oferuje niezrównaną liczbę funkcji w porównaniu z innym oprogramowaniem.

2. HabitNow (Najlepsze rozwiązanie do organizowania nawyków i zadań w jednym miejscu)

HabitNow łączy śledzenie celów z planowaniem, pomagając Ci skutecznie organizować codzienne nawyki i rutyny. Możesz definiować i dostosowywać nawyki, ustalając cele dzienne, tygodniowe lub miesięczne, a także organizować je w różne kategorie i listy.

Elastyczny system planowania, konfigurowalne przypomnienia i alarmy oraz funkcja timera pomagają zwiększyć koncentrację podczas wykonywania zadań, a szczegółowe wykresy i statystyki sprawiają, że śledzenie postępów jest szybkie i łatwe.

Najlepsze funkcje HabitNow

Wskaźniki konsekwencji : Twórz serie powodzeń, które będą Cię motywować, i dokumentuj swoją drogę za pomocą codziennych notatek, aby stale się doskonalić

Personalizacja : Dostosuj aplikację do swoich potrzeb dzięki niestandardowym ustawieniom interwałów timera, motywom i ikonom

Zarządzanie zadaniami: Dodawaj powtarzające się zadania, przypomnienia i listy kontrolne dotyczące szerszych zadań, takich jak zakupy, prace domowe, praca itp.

Ograniczenia aplikacji HabitNow

Nie pozwala to na przekształcanie celów liczbowych w cele typu „tak/nie” dla tego samego nawyku

Nie pozwala użytkownikom sortować nawyków według pory dnia

Ceny HabitNow

Free

Na całe życie: 9,99 USD

Oceny i recenzje HabitNow

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

📌 Wypróbuj to: „Zasada dwóch minut” to świetny trik zwiększający wydajność, który ułatwia wypracowanie i utrzymanie rutyny. Spraw, aby każdy nowy nawyk był tak prosty, że jego rozpoczęcie zajmie mniej niż 2 minuty. Zamiast zobowiązywać się do codziennej 20-minutowej medytacji, zacznij od 2 minut świadomej refleksji.

3. Way of Life (Najlepsza aplikacja do śledzenia i budowania nawyków z prostym interfejsem)

Way of Life pomaga budować pozytywne poranne rutyny, przełamywać złe nawyki i zrozumieć swoje wzorce zachowań w dłuższej perspektywie. Dzięki prostemu, ale skutecznemu interfejsowi możesz stawiać sobie wyzwania, aby utrzymać nieprzerwaną passę, a także otrzymywać cotygodniowe i comiesięczne informacje zwrotne na temat swoich nawyków za pośrednictwem wbudowanej tablicy wyników.

Aplikacja do śledzenia celów pomaga również rejestrować myśli, refleksje lub spostrzeżenia, umożliwiając dodawanie krótkich notatek jako załączników do każdego wpisu dotyczącego nawyku. Tryb dla osób z daltonizmem zapewnia bardziej dostępny i przyjazny dla użytkownika interfejs dla wszystkich.

Najlepsze funkcje Way of Life

Tagi niestandardowe : Grupuj i zarządzaj wszystkimi swoimi nawykami w efektywny sposób, korzystając z tagów, które można dostosować do własnych potrzeb, co ułatwi śledzenie różnych obszarów Twojego życia

Wgląd w postępy : Analizuj swoje nawyki w czasie za pomocą wykresów kołowych, wykresów słupkowych i linii trendu, aby wizualizować postępy i identyfikować wzorce

Przypomnienia i planowanie: Nie trać z oczu swoich celów dzięki elastycznym przypomnieniom, które pozwalają zaplanować powiadomienia z niestandardowymi wiadomościami

Ograniczenia stylu życia

Wybór planu premium to jedyny sposób, aby śledzić nieograniczoną liczbę nawyków i archiwizować te, których już nie potrzebujesz, ale chcesz zachować.

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami i czasem

Ceny Way of Life

Free

Premium: Od 4,99 USD

Oceny i recenzje Way of Life

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Way of Life?

Recenzja w Apple Store mówi:

Używam go bardzo konsekwentnie już od kilku lat i ma to ogromny pozytywny wpływ na moje życie. Posiadanie naprawdę szybkiego i łatwego sposobu na rejestrowanie moich wzorców i zachowań każdego dnia pozwala mi być bardziej świadomym i odpowiedzialnym wobec samego siebie.

4. Habitica (najlepsza aplikacja do gamifikacji śledzenia nawyków)

Habitica łączy tradycyjne metody śledzenia nawyków z interaktywnymi elementami gier, dzięki czemu śledzenie nawyków staje się zabawne, angażujące i bardzo motywujące.

Pozwala to na ustawienie zarówno pozytywnych nawyków (np. „Zjedz zdrowy posiłek”), jak i negatywnych (np. „Pomiń ćwiczenia”). Angażowanie się w pozytywne nawyki nagradza Cię korzyściami w grze, podczas gdy oddawanie się negatywnym ma dla Ciebie wyniki w postaci kar.

„Codzienne zadania” to powtarzające się zadania, które chcesz wykonywać codziennie, kilka razy w tygodniu lub co miesiąc, natomiast „zadania do wykonania” to jednorazowe zadania z terminami realizacji, za których wykonanie otrzymujesz nagrody.

Najlepsze funkcje Habitica

Grywalizacja : Wykorzystaj gry fabularne, awatary, niestandardowe nagrody, serie, skale trudności itp., aby samodoskonalenie stało się przygodą

Wyzwania społecznościowe : rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi o wspólne cele i wygrywaj specjalne nagrody

Wspólna tablica zadań: Zwiększ odpowiedzialność, pracując nad zadaniami wraz z członkami grupy na wspólnej tablicy

Ograniczenia Habitica

Sekcja „Zadania do zrobienia” nie pozwala na utworzenie listy, a następnie dodawanie do niej zadań

Niektórzy użytkownicy uważali, że liczne wyskakujące okienka i reklamy w grze zakłócają komfort użytkowania

Ceny Habitica

Free

Plan grupowy: 9 USD/miesiąc + 3 USD za każdego dodatkowego członka/miesiąc

Oceny i recenzje Habitica

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Habitica?

W recenzji Apple Store napisano :

Ponieważ Habitica jest grą, którą można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, naprawdę możesz przekształcić swoje nawyki i zadania w grę, dostosowując je do swojego poziomu kreatywności, utylitaryzmu, minimalizmu i zaangażowania w społeczność.

5. Habitify (najlepsza aplikacja do śledzenia nawyków z minimalistycznym interfejsem)

Habitify to cyfrowy planner, który pozwala ustalić nawyki zgodne z Twoimi celami, takie jak codzienna medytacja, picie większej ilości wody lub czytanie każdego wieczoru, a także uporządkować je w poranne, popołudniowe i wieczorne rutyny, zapewniając przejrzyste i uporządkowane podejście do śledzenia nawyków.

Niestandardowe przypomnienia motywują Cię do działania, a powiadomienia dostosowują się do Twojego harmonogramu i preferencji, przypominając Ci o zadaniach w odpowiednim momencie. Aplikacja integruje się również z Apple Health i Google Fit, pomagając w śledzeniu celów związanych z kondycją fizyczną i dobrym samopoczuciem na wielu urządzeniach.

Najlepsze funkcje Habitify

Timer skupienia : Poświęć całą swoją uwagę zadaniom o wysokim priorytecie dzięki wbudowanym timerom, które zwiększają efektywność zarządzania zadaniami

Śledzenie nastroju : Śledź swoje odczucia i emocje, aby zidentyfikować wyzwalacze i wzorce wpływające na Twój postęp, zwiększając samoświadomość i pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji

Łączenie nawyków : Włącz nowe nawyki do swojej codziennej rutyny, połączając je z istniejącymi nawykami i tworząc niestandardowe przypomnienia

Ograniczenia aplikacji Habitify

Aplikacja do śledzenia nawyków nie pozwala na śledzenie w oparciu o wartości procentowe, co jest pomocne w przypadku nawyków, których postępy nie są zero-jedynkowe ani oparte na liczbach

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że aplikacja może czasami działać wolno

Ceny Habitify

Free

Premium : 2,49 USD/miesiąc

Na całe życie: 59,99 USD

Oceny i recenzje Habitify

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Habitify?

W recenzji w Google Play napisano:

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co pozwala bez wysiłku dodawać i monitorować nawyki. Tym, co wyróżnia Habitify spośród innych aplikacji do śledzenia nawyków, są wnikliwe analizy, które dostarczają cennych danych na temat moich postępów i nawyków w czasie.

6. Streaks (najlepsza aplikacja do budowania motywacji dzięki monitorowaniu nawyków opartemu na seriach)

za pośrednictwem Streaks

Dzięki Streaks możesz śledzić nawet 24 nawyki i utrzymać motywację dzięki szczegółowym danym, takim jak statystyki nawyków, długość serii i wskaźniki realizacji. Aby spersonalizować swoją przestrzeń, możesz wybierać spośród 78 różnych motywów kolorystycznych i ponad 600 ikon zadań.

Aplikacja synchronizuje się ze wszystkimi urządzeniami Apple i integruje się z aplikacją Apple Health, aby automatycznie prowadzić śledzenie liczby kroków, snu i treningów.

Najlepsze funkcje Streaks

Codzienne notatki : Prowadź dziennik swoich postępów lub zastanów się nad wyzwaniami, sukcesami, rozwojem osobistym i poprawą wyników

Zadania czasowe : Wykorzystaj wbudowane funkcje śledzenia czasu do śledzenia nawyków wymagających określonego czasu trwania, takich jak medytacja, rozciąganie czy czytanie

Wspólne zadania: udostępniaj nawyki z innymi użytkownikami Streaks, aby wzmocnić pracę zespołową i motywację – to idealny sposób na wzajemną odpowiedzialność

Limity funkcji Streaks

Dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple, w przeciwieństwie do innych aplikacji do śledzenia nawyków, które działają na wielu urządzeniach

Aby wszystko zrozumieć, trzeba trochę poeksperymentować z aplikacją, nawet korzystając z sekcji pomocy

Ceny Streaks

Na całe życie: 5,99 USD

Oceny i recenzje aplikacji Streaks

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

👀 Szukasz inspiracji? Oto kilka przykładów dobrych nawyków, które mogą pomóc w wypracowaniu zdrowych rutynowych czynności i utorować drogę do długoterminowych osiągnięć.

📮 ClickUp Insight: Zdrowie i kondycja fizyczna to najważniejsze cele osobiste respondentów naszej ankiety, ale 38% przyznaje, że nie śledzi konsekwentnie swoich postępów. 🤦To ogromna przepaść między intencjami a działaniem! ClickUp może pomóc Ci podnieść poprzeczkę w dążeniu do lepszej kondycji dzięki dedykowanym szablonom narzędzi do śledzenia nawyków i powtarzającym się zadaniom. Wyobraź sobie, jak bez wysiłku budujesz te rutyny, rejestrujesz każdy trening i utrzymujesz dobrą passę w medytacji. 💫 Prawdziwe wyniki: użytkownicy ClickUp zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności — ponieważ utrzymanie właściwego kierunku zaczyna się od tego, by faktycznie zobaczyć, jak przebiega ten proces.

7. Coach.me (Najlepsza aplikacja do śledzenia nawyków z wbudowanym coachingiem i wsparciem społeczności)

Łącząc solidne narzędzie do śledzenia nawyków z dostępem do wsparcia społeczności i profesjonalnym coachingiem, Coach.me oferuje różne opcje spersonalizowanej pomocy w zakresie wydajności, kondycji fizycznej, przywództwa i nie tylko.

Możesz obserwować znajomych, aby ich dopingować i śledzić ich postępy, lub udzielać wsparcia innym osobom pracującym nad tymi samymi nawykami co Ty poprzez globalny kanał aktywności. Każdy nawyk ma sekcję pytań i odpowiedzi, w której możesz zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i dzielić się doświadczeniami.

Najlepsze funkcje Coach.me

Indywidualny coaching : Uzyskaj spersonalizowane porady i wsparcie od profesjonalnych coachów, którzy pomogą Ci pokonać trudności i pozostać wiernym swoim celom

Pozytywne wzmocnienie: Czerp motywację dzięki funkcjom takim jak świętowanie kamieni milowych i gratulacje od społeczności, które służą motywowaniu i wzmacnianiu pozytywnych zachowań wynikających z nawyków

Wsparcie społeczności: Dołącz do społeczności osób o podobnych poglądach, która będzie Twoją siecią wsparcia, gdzie możesz udostępniać swoje doświadczenia i wzajemnie się motywować

Limity aplikacji Coach.me

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że interfejs bywa czasami powolny i trudny w nawigacji

Ceny Coach.me

Free

Indywidualny coaching nawyków: już od 25 USD tygodniowo

Oceny i recenzje Coach.me

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Coach.me?

Recenzja w Apple Store mówi:

Podoba mi się ta aplikacja – jest prosta i sprawdziła się w moim przypadku przy budowaniu i śledzeniu nawyków. Świetnie jest mieć codzienne przypomnienie o zadaniach do wykonania, które z satysfakcją mogę odhaczać, bez względu na to, jak niewielkie są.

8. Reclaim.ai (Najlepsze narzędzie do planowania nawyków oparte na AI)

Reclaim.ai to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie kalendarzowe, zaprojektowane, aby pomóc Ci wyznaczać cele i śledzić nawyki. Integruje ono Twoje rutyny z istniejącym kalendarzem. Po zidentyfikowaniu nawyków, które chcesz wyrobić, asystent AI automatycznie wyszukuje w Twoim kalendarzu najlepsze pory na zaplanowanie czynności związanych z rozwojem zawodowym i osobistym, zapewniając, że idealnie wpisują się one w Twoje dotychczasowe zobowiązania.

Możesz również dostosować ustawienia, takie jak częstotliwość, czas trwania i preferowane przedziały czasowe dla konkretnego nawyku, a także zautomatyzować planowanie powiązanych zadań i przypomnień.

Najlepsze funkcje Reclaim.ai

Niestandardowe planowanie : Skorzystaj z funkcji „Elastyczne rezerwacje czasu” i „Inteligentne okna czasowe”, aby w razie potrzeby zmieniać harmonogram nawyków i dostosowywać go do zmian w kalendarzu

Analizy : Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania czasu i przestrzeganie planowanych nawyków, wskaźniki realizacji nawyków oraz ogólne postępy w realizacji osobistych celów

Priorytety nawyków: Przypisz zakres poziomów priorytetów, od Krytycznego (P1) do Niskiego (P4), aby zapewnić, że nawyki o wyższym priorytecie zostaną zaplanowane przed tymi o niższym priorytecie

Ograniczenia Reclaim.ai

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że interfejs telefonu jest trudny w obsłudze

Czasami aplikacja przeładowuje harmonogram zadaniami, a patrzenie na kalendarz wydaje się przytłaczające

Ceny Reclaim.ai

Lite : Free

Pakiet startowy : 8 USD za licencję miesięcznie

Biznes : 12 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: 18 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Reclaim.ai?

W recenzji serwisu G2 czytamy:

Reclaim zapewnia Ci wystarczającą kontrolę, abyś mógł nakazać silnikowi aplikacji planowanie zadań tak, jak powinno. Jest dobrze zintegrowany z ClickUp i Google, co pozwala Ci zarządzać zadaniami z dowolnego miejsca.

Wyrabiaj trwałe nawyki dzięki ClickUp

Kształtowanie lepszych nawyków i trzymanie się ich nie musi być trudne, zwłaszcza gdy masz odpowiednie narzędzia do budowania i śledzenia nawyków, które pomogą Ci zachować dyscyplinę.

Dzięki funkcjom opartym na AI w ClickUp śledzenie nawyków staje się łatwe, zautomatyzowane i w pełni dostosowane do Twojego stylu życia.

Niezależnie od tego, czy chcesz medytować codziennie, być bardziej wydajnym w pracy, czy też wypracować stały plan treningowy, ClickUp pomoże Ci wyrobić i utrzymać nawyki.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp i zacznij tworzyć rutyny, które doprowadzą Cię do długoterminowego powodzenia.