10 najlepszych aplikacji do śledzenia nawyków w 2025 roku (funkcje, ceny)

Pamiętasz, jak na początku roku zostałeś zapytany:

" Jakie jest twoje postanowienie noworoczne? ?"

Tak, to przerażające coroczne pytanie często zadawane przez naszych entuzjastycznych przyjaciół.

I oczywiście udzieliliśmy podobnie entuzjastycznych odpowiedzi, takich jak porzucenie niezdrowych nawyków i budowanie pozytywnych!

Ale wszyscy wiemy, jak to się dzieje:

Trzymamy się tej codziennej rutyny przez kilka dni, tygodni lub miesięcy, a potem wracamy do starych nawyków.

Na szczęście istnieje wiele aplikacji do śledzenia nawyków, które pomogą ci utrzymać się na trakcie!

W tym artykule przyjrzymy się, czym jest aplikacja do śledzenia nawyków i wyróżnimy dziesięć najlepszych narzędzi, z których możesz korzystać, wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, ograniczeniami, cenami i ocenami klientów, aby pomóc Ci znaleźć najlepszą aplikację do śledzenia nawyków!

Do dzieła!

Czym jest aplikacja do śledzenia nawyków?

Aplikacje do śledzenia nawyków zostały zaprojektowane, aby pomóc nam w ustawieniu celów, śledzeniu postępów i pozbyciu się negatywnych nawyków.

Oto kilka funkcji, które można znaleźć w aplikacjach do śledzenia nawyków i celów:

Funkcje codziennych list kontrolnych

Przypomnienia i powiadomienia

Powtarzające się zadania

Śledzenie postępów

Raportowanie i statystyki

W ten sposób możesz pozostać skupiony i śledzić postępy!

10 najlepszych aplikacji do śledzenia nawyków w 2024 roku

Oto dziesięć aplikacji do śledzenia nawyków, które pomogą ci pozostać na dobrej drodze:

1. ClickUp

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych aplikacje do śledzenia wydajności i nawyków, używane przez super wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Od umożliwienia burza mózgów jak przełamać zły nawyk za pomocą Mapy myśli ,, aby pomóc Ci uszeregować nawyki w odpowiedniej kolejności za pomocą Priorytety zadań clickUp jest najlepszą aplikacją do śledzenia nawyków.

Oto jak ClickUp może pomóc w budowaniu i przełamywaniu nawyków: Cele ClickUp to cele wysokiego poziomu, które powinny być podzielone na mniejsze Cele Gdy osiągniesz każdy cel, będziesz o krok bliżej do osiągnięcia swoich celów budowania nawyków.

Twórz cele wysokiego szczebla za pomocą ClickUp, a następnie podziel je na mniejsze cele, aby śledzić swoje postępy

Ale zaraz, jak ustawić cel w ClickUp?

Wystarczy przejść do zakładki "Cele" w ClickUp i utworzyć nowy cel, klikając przycisk "+nowy cel".

Oto, co jeszcze możesz ustawić:

Nazwa celu

Termin realizacji

Kto jest za niego odpowiedzialny i nie tylko

Aby dodać Cel, wystarczy nacisnąć przycisk "Dodaj cel".

Poniżej znajdują się różne typy Celów:

Liczba: śledzenie, ile schudłeś dzięki nowej rutynie ćwiczeń

śledzenie, ile schudłeś dzięki nowej rutynie ćwiczeń Prawda/Fałsz: sprawdzenie, czy nowy codzienny nawyk został zakończony, czy nie

sprawdzenie, czy nowy codzienny nawyk został zakończony, czy nie Waluta: chcesz przestać być zakupoholikiem? Ten typ celu pomoże ci kontrolować, na co przeznaczasz pieniądze

chcesz przestać być zakupoholikiem? Ten typ celu pomoże ci kontrolować, na co przeznaczasz pieniądze Zadania: chcesz zakończyć grupę zadań? Ten typ celu śledzi dla ciebie zakończenie tych zadań

Podczas gdy Ty budujesz swoje nawyki, ClickUp automatycznie oblicza, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów.

Cele w ClickUp automatycznie obliczają procent realizacji celu, aby monitorować postępy

chcesz wyrobić w sobie nawyk bycia bardziej uporządkowanym i zorganizowanym?

ClickUp Cię w tym wesprze.

Z Foldery celów , można przechowywać swoje Cele w uporządkowanych folderach

Czasami łatwiej jest przełamać złe nawyki (lub nauczyć się nowych), jeśli robi się to razem z innymi, mającymi te same cele. Cotygodniowe karty wyników są doskonałym rozwiązaniem, które pomaga w formowaniu pozytywnych nawyków i przełamywaniu tych złych w zespole. Dzięki Tygodniowym Kartom Wyników każdy członek zespołu może zobaczyć, co wszyscy robią przez cały tydzień.

W ten sposób członkowie zespołu pozostają odpowiedzialni i zmotywowani!

Utwórz tygodniowe karty wyników w ClickUp, aby zespół mógł zobaczyć najważniejsze cele swoich kolegów

ClickUp jest również fantastyczny w pomaganiu w formularzu zdrowych nawyków.

Dzięki Przypomnienia nigdy nie zapomnisz, że musisz trzymać się tego nowego nawyku!

Co więcej, Powtarzające się zadania umożliwia automatyzację harmonogramu zadań dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych.

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby pozostać na szczycie nowych pozytywnych nawyków

Inne kluczowe funkcje ClickUp

Pulpity: wizualizują postępy w pracy, czas spędzony na wykonywaniu zadań i wiele więcej

Notatnik : zanotuj kilka nawyków, które chcesz przełamać/zbudować lub zapisz notatki na później

Dokumenty : Użyj tej funkcji jako dziennika śledzenia nawyków, aby uchwycić swój postęp i przemyślenia

Użyj tej funkcji jako dziennika śledzenia nawyków, aby uchwycić swój postęp i przemyślenia Listy kontrolne twórz proste listy kontrolnelisty do zrobienia w ramach swoich zadań i sprawdzaj elementy w podróży

Natywne śledzenie czasu śledzenie czasu potrzebnego do zbudowania pozytywnego nawyku

Widżety tabeli : Potrzebujesz śledzić nawyki jako zespół? Dodaj widżety tabeli do swojej strony Pulpit aby zobaczyć, jak każdy członek zespołu postępuje w kierunku swoich celów budowania nawyków

Potrzebujesz śledzić nawyki jako zespół? Dodaj widżety tabeli do swojej strony Pulpit aby zobaczyć, jak każdy członek zespołu postępuje w kierunku swoich celów budowania nawyków Szablony: użyj szablonów dlaPlanowanie osobiste,Gotowe do zrobienia rzeczy,Zarządzanie zadaniamiorazwięcej Niestandardowe powiadomienia: wybierz, kiedy i w jaki sposób będziesz otrzymywać powiadomienia o zadaniach i projektach ClickUp



Profesjonaliści ClickUp

Potężna wersja Free z nieograniczoną liczbą użytkowników

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika z funkcjami online i Tryb offline Wizualizacja zaplanowanych zadań na nadchodzące dni, tygodnie, a nawet miesiące dzięki funkcji Widok kalendarza Rozgrywaj proces śledzenia nawyków swojego zespołu dzięki Obszary robocze Prywatność, goście i uprawnienia możesz zachować swój osobisty cel prywatnie, wybierając, kto ma do niego dostęp

Synchronizacja zadań ClickUp z Kalendarzem Google, Kalendarzem Outlook i Kalendarzem Apple za pomocą Synchronizacja kalendarza Integruje się z kilkoma programami innych firm, takimi jak Calendly, Evernote , Asystent Google oraz więcej Dodaj Zadania i utwórz Przypomnienia na naszym potężnym Android lub iOS Wsparcie dla platform Apple, Windows i Linux



Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

Spójrz na Mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie drobne wady.

I nie przegap wszystkich ekscytujących nowości funkcje które oferuje ta darmowa aplikacja do śledzenia nawyków!

ClickUp ceny

ClickUp oferuje liczbę ceny plany, w tym:

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 opinii)

4,7/5 (ponad 2 000 opinii) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opinii)

bonus: *Fajne aplikacje* _dla twojego teamu!**_

2. Habitica

Habitica to aplikacja do śledzenia nawyków oparta na grach. Jeśli szukasz zabawnego, łatwego sposobu na formowanie świetnych nawyków, to Habitica jest fantastycznym wyborem.

Należy jednak pamiętać, że czasami aplikacje oparte na grach wideo mogą prowadzić do zabawy i braku pracy! 🎮

Mówimy poważnie; niektórzy gracze mają taką obsesję na punkcie gier, że w końcu używają cheatów, aby wygrać.

Kluczowe funkcje Habitica

Kary i nagrody w grze dla motywacji

Śledzenie i zarządzanie nawykami, codziennymi celami lub listami do zrobienia

W pełni konfigurowalne listy zadań

Za każdym razem, gdy wykonasz zadanie, awansujesz na wyższy poziom swojego awatara

Zalety Habitica

Dostępna na iOS, Androida i w sieci

Aplikacja umożliwia grywalizację postępów, co sprawia, że budowanie nawyków staje się zabawnym procesem

Dostęp do czatu grupowego i tablicy zadań w planie grupowym

Limity Habitica

Brak planu Free

Ponieważ w grze występują kary, może to sprawić, że użytkownicy będą obawiać się porażki, a użytkownicy mogą powrócić do oszukiwania

Początkowe ustawienia mogą być trudne

Cennik Habitica

Ogólna subskrypcja Habitca wynosi 5 USD miesięcznie i można ją kupić w blokach jedno-, trzy-, sześcio- lub dwunastomiesięcznych. Habitca oferuje również plan grupowy ($9/miesiąc i $3/członka) z funkcjami takimi jak listy zadań oparte na zespołach i kontrola zarządzania grupą.

Niestandardowe oceny klientów Habitica

App Store : 4,1/5 (ponad 1000 recenzji)

4,1/5 (ponad 1000 recenzji) Google Play 4.2/5 (19,000+ recenzji)

3. Streaks

Streaks to prosta aplikacja do śledzenia nawyków, która pomaga budować dobre nawyki. Aplikacja utrzymuje motywację, przedłużając passę nawyków za każdym razem, gdy zadanie zostanie zakończone.

Jedną z wad tej aplikacji do śledzenia nawyków jest to, że ma ona dość stromą krzywą uczenia się.

Wygląda na to, że będziesz musiał poświęcić cały swój czas na zapoznanie się z aplikacją, zamiast pozbywać się złych nawyków!

kluczowe funkcje #### Streaks

Ustawienie konkretnych dni dla każdego zadania

Widok statystyk zadań i śledzenie postępów każdego dnia

Widżet ikony aplikacji pokazujący aktualny postęp

Integracja aplikacji Streaks z aplikacją Zdrowie iOS w celu tworzenia zdrowych nawyków

Zalety aplikacji Streaks

Dostępna na iPhone'a, Apple Watch, iPada i Maca

Interfejs jest w pełni konfigurowalny

Tworzenie negatywnych zadań w celu przełamania złych nawyków

Ograniczenia Streaks

Użytkownik jest ograniczony do 12 zadań dziennie

Brak dostępnej wersji na Androida

Brak niestandardowych statusów zadań lub niestandardowych ikon

Cennik Streaks

Ta aplikacja do śledzenia nawyków kosztuje 4,99 USD/użytkownika miesięcznie.

Streaks - niestandardowe oceny klientów

App Store : 4,8/5 (ponad 16 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 16 000 recenzji) Google Play: N/A

4. Strides

Strides to prosta aplikacja do śledzenia nawyków, która oferuje cztery różne widoki śledzenia nawyków, dzięki czemu możesz zrobić strides tak, jak chcesz.

Ale z planem Free, który jest ograniczony do trzech nawyków, nie jesteśmy pewni, jak duży stride możesz zrobić.

kluczowe funkcje #### Strides

Cztery widoki śledzenia nawyków, w tym widok kalendarza, wykres liniowy, wykres słupkowy i inne

Użyj szablonu śledzenia, aby ustawićCele SMART Uzyskaj głębszy wgląd dzięki raportowaniu postępów

Etykiety ułatwiające kategoryzację wielu nawyków

Profesjonaliści Strides

Dostępna na iPhone'a, iPada i Apple Watch

Potężne przypomnienia dzienne, tygodniowe i tygodniowe

Zapewnia motywację, gratulując osiągnięcia celów

Limity Strides

Aplikacja jest odpowiednia tylko dla osób indywidualnych, a nie Teams

Nie jest dostępna aplikacja na Androida

Ograniczenie do podstawowych funkcji śledzenia zadań

Ceny aplikacji Strides

Ta aplikacja do śledzenia nawyków ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $4,99/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Strides

App Store : 4,8/5 (ponad 11 000 recenzji)

: 4,8/5 (ponad 11 000 recenzji) Google Play: N/A

5. Habitify

Habitify to aplikacja do codziennego śledzenia nawyków, która pomaga w formularzu dobrych nawyków, które naprawdę się trzymają.

Jedną z wad tego internetowego narzędzia do śledzenia nawyków jest to, że jego plan Free jest bardzo ograniczony; na przykład, nie masz nieograniczonej liczby nawyków!

Kluczowe funkcje Habitify

Dokumentuj swoje postępy za pomocą wbudowanej funkcjinotatki funkcja

Wielokrotne przypomnienia pozwalające śledzić nawyki

Szczegółowe raporty tygodniowe i miesięczne sprawiają, że aplikacja ta jest zarówno tygodniowym, jak i miesięcznym narzędziem do śledzenia nawyków

Ustawienie celów czasowych dla wszystkich nawyków

Zalety Habitify

Wsparcie dla systemów Android, iOS, Apple Watch i Mac

Bezpieczeństwo celów budowania nawyków dzięki funkcji rozpoznawania twarzy i blokadzie odcisków palców

Wybór między trybem jasnym i ciemnym

Limity Habitify

Aplikacja może zawierać błędy podczas ustawienia przypomnień i korzystania z kalendarza

Ograniczenie do trzech nawyków w planie Free

Nie można wybrać niestandardowych dat dla raportowania postępów

Cennik Habitify

Ta aplikacja do śledzenia nawyków ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $4,99/miesiąc.

Niestandardowe oceny klientów Habitify

Aplikacja Store: 4.4/5 (200+ recenzji)

4.4/5 (200+ recenzji) Google Play: 4,1/5 (ponad 1600 recenzji)

6. Coach.me

Coach.me to bardziej społecznościowa aplikacja do śledzenia nawyków. Możesz zapisać się na osobisty coaching lub samemu zostać trenerem życia!

Ponieważ to tracker celów aplikacja jest oparta na społeczności, nie możesz tworzyć własnych nawyków. Będziesz musiał dołączyć do społeczności, która pracuje nad tymi samymi celami, które sobie ustawiłeś.

Kluczowe funkcje Coach.me

Śledzenie tygodniowych i miesięcznych postępów

Uzyskiwanie porad i osobistej pomocy od profesjonalnych trenerów życiowych

Wybierz, kiedy i ile razy w tygodniu chcesz zakończyć określony nawyk

Przypomnienie na e-mail lub urządzenie

Zalety Coach.me

Dostępne dla iPhone'a, Androida i Internetu

Zbuduj i ulepsz swój własny biznes coachingowy dzięki katalogowi i programowi poleceń

Łam złe nawyki wraz ze społecznością i zachowaj swoje cele budowania nawyków jako prywatne, kiedy chcesz

Ograniczenia Coach.me

Ta aplikacja do śledzenia nawyków może być wadliwa, a meldunki są usuwane

Funkcja osobistego trenera jest droga

Limit tylko do jednego widoku (widok dzisiejszy)

Musisz polegać na nawykach grupy i nie możesz ustawić własnych nawyków

Cennik Coach.me

Coach.me to darmowa aplikacja, ale będzie kosztować $25/tydzień lub więcej, jeśli chcesz mieć osobistego trenera.

Coach.me niestandardowe oceny klientów

App Store : 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

: 4,3/5 (ponad 200 recenzji) Google Play: 3,5/5 (ponad 4000 recenzji)

7. Way of Life

Way of Life to aplikacja do śledzenia nawyków, która pomaga użytkownikom budować zdrowszą wersję siebie.

Zobaczmy, czy ta aplikacja pomoże ty zbudować zdrowe nawyki:

Kluczowe funkcje Way of Life

Unikalny system oznaczeń kolorystycznych do śledzenia swoich nawyków

Konsekwentne przypomnienia, które pomogą ci wyrobić dobre nawyki i zerwać ze złymi

Rejestrowanie myśli dzięki wbudowanej funkcji dziennika

Wybór spośród wielu kolorowych motywów, które pasują do Twojego nastroju

zalety #### Way of Life

Dostępna na iPhone'a i Androida

Wykresy pokazujące trendy na przestrzeni tygodni, miesięcy, a nawet lat

Zachowanie prywatnych nawyków za pomocą kodu PIN, Face ID lub Touch ID

Limity sposobu życia

Ograniczone funkcje śledzenia postępów. Możesz tylko powiedzieć "tak" lub "nie" dla swojego postępu

Brak możliwości śledzenia nieograniczonej liczby nawyków lub tworzenia kopii zapasowych u dowolnego dostawcy pamięci masowej w chmurze w planie Free

Brak możliwości ustawienia powtarzających się zadań

Cennik Way of Life

Ta aplikacja do śledzenia nawyków ma wersję Free, a wersja Premium zaczyna się od $4,99/użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Way of Life

Aplikacja Store: 4,8/5 (ponad 3000 recenzji)

4,8/5 (ponad 3000 recenzji) Google Play: 3,5/5 (ponad 500 recenzji)

8. Wydajność

Productive to aplikacja do śledzenia nawyków, która pomaga śledzić codzienne nawyki i działania. Dostarcza również funkcji śledzenia postępów, takich jak wykresy pozwalające zobaczyć, jak dobrze radzisz sobie z konkretnym zadaniem na przestrzeni tygodni lub miesięcy.

Kluczowe funkcje Productive

Śledzenie nawyków z różnymi opcjami ustawienia celów

Funkcje śledzenia postępów, takie jak wykresy i raporty

Możliwość ustawienia powtarzających się zadań

Zalety związane z wydajnością

Łatwy w użyciu i intuicyjny design

Dostępna na iOS, Androida i pulpit

Wady Productive

Brak opcji tworzenia kopii zapasowych w chmurze

Ograniczone funkcje śledzenia postępów

Cennik Productive

Z Productive można korzystać za darmo, z opcjonalnym planem premium dostępnym za 6,99 USD miesięcznie na użytkownika.

Ocena klientów Productive

App Store: 4,6/5 (ponad 85 000 recenzji)

9. Weekdone

Via Weekdone Weekdone to jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia nawyków i celów w pracy. Weekdone oferuje spotkania jeden na jeden i cotygodniowe odprawy, aby zwiększyć morale pracowników.

Kluczowe funkcje Weekdone

Wyczyszczone i przejrzyste funkcje ustawienia celów do śledzeniacele długoterminowe i krótkoterminowe Automatyzacja raportowania statusu

Konfigurowalne raportowanie i pulpity nawigacyjne

Profesjonaliści Weekdone

Wbudowane funkcje odpowiedzialności

Dostarcza przegląd celów, aby pozostać na bieżąco z nawykami

Wady Weekdone

Wsparcie tylko dla trzech osób w planie Free

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Brak miesięcznych raportów z postępów (tylko raporty tygodniowe)

Cennik Weekdone

Ta aplikacja do śledzenia celów ma darmowy plan, a jej płatny plan zaczyna się od $90 dla 4-10 użytkowników przy rozliczeniu rocznym.

10. GoalsOnTrack

Via GoalsOnTrack GoalsOnTrack to narzędzie do śledzenia nawyków i narzędzie wydajności które pomaga utrzymać motywację i śledzenie celów.

Kluczowe funkcje GoalsOnTrack

Wizualny pulpit celów do widoku wszystkich celów, codziennych zadań i nawyków, które chcesz zachować

Funkcja celów SMART umożliwiająca formularz i ocenę celów, aby upewnić się, że są to cele SMART

Podcele, zadania i wyniki

Zalety GoalsOnTrack

Wsparcie dla wielopoziomowych struktur celów

Funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych

Możliwość śledzenia czasu

Wady GoalsOnTrack

Brak planu Free Plan

Nie można używać w trybie offline

Ograniczone funkcje wizualizacji do śledzenia celów

Ceny GoalsOnTrack

Ten program do śledzenia nawyków kosztuje 68 USD/użytkownika rocznie.

Let's Make it a Habit! ✔

Aplikacja do śledzenia nawyków jest niezwykle pomocna, ponieważ zapewnia wizualną reprezentację postępów. Co więcej, aplikacje do tworzenia nawyków mają funkcje takie jak wbudowane przypomnienia, powtarzające się zadania, szczegółowe raportowanie i wiele innych, które pozwalają utrzymać koncentrację.

Tak więc, następnym razem, gdy entuzjastyczny przyjaciel zapyta cię, jakie będzie twoje noworoczne postanowienie, po prostu powiedz, że jest to zakup aplikacji do śledzenia nawyków!

Twoim noworocznym postanowieniem nie może być jednak zakup jakiejkolwiek aplikacji do śledzenia nawyków.

Potrzebujesz wydajnej aplikacji do śledzenia nawyków, takiej jak ClickUp, która pomoże ci w zrobieniu tego, co do ciebie należy.

Z funkcjami takimi jak Daty rozpoczęcia , Terminy oraz Powtarzające się zadania , ClickUp może pomóc w monitorowaniu nawyków, zadań i projektów za jednym zamachem.

Wyrób sobie nawyk, aby korzystać z ClickUp za darmo każdego dnia!