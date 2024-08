20 prostych codziennych nawyków, aby zmaksymalizować produktywność w 2024 roku

Brytyjski autor Samuel Smiles opisany nawyk jako przejściową scenę pomiędzy aktem (działaniem) a indywidualnym charakterem jednostki, który nieuchronnie formuje jej przeznaczenie. Ponieważ codzienne nawyki mają głęboki wpływ na wyniki, można je wykorzystać jako podstawowe narzędzie do osiągnięcia celów osobistych i zawodowych!

Tak więc, niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, rzucić palenie, zmniejszyć stres, uzyskać awans, zwiększyć wydajność, czy też osiągnąć idealną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, możesz dążyć do osiągnięcia tego wszystkiego dzięki dobrym codziennym nawykom.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, jak codzienne nawyki nadają życiu większe znaczenie. Zamieszczamy również listę 20 prostych, ale skutecznych nawyków, które ułatwią ci życie.

Jak powstają codzienne formularze nawyków

Pętla nawyku, zaproponowana przez charles Duhigg Idea tego, co tworzy codzienne nawyki, została początkowo opublikowana w książce Charlesa Duhigga, The Power of Habit. Charles zaproponował pętlę nawyku lub pętlę wyzwalacz-nagroda, jako teorię stojącą za tym, co tworzy (lub łamie) nawyki. Ten niemal cykliczny proces przebiega w następujący sposób:

Cue/wyzwalacz : Konkretny wyzwalacz występujący o określonej porze dnia inicjuje pętlę nawyku. Wyzwalacz może być związany ze stanem emocjonalnym, lokalizacją lub wewnętrznym lub zewnętrznym bodźcem

: Konkretny wyzwalacz występujący o określonej porze dnia inicjuje pętlę nawyku. Wyzwalacz może być związany ze stanem emocjonalnym, lokalizacją lub wewnętrznym lub zewnętrznym bodźcem Rutyna/zachowanie : Jest to wynik działania, które następuje po bodźcu. Może to być ustalony nawyk lub nawyk, który chcesz zaszczepić

: Jest to wynik działania, które następuje po bodźcu. Może to być ustalony nawyk lub nawyk, który chcesz zaszczepić Nagroda/kara : Nagroda jest wynikiem rutyny. Jeśli nagroda jest pozytywna, wzmacnia nawyk, a negatywne emocje (kara) zniechęcają do takiego zachowania

: Nagroda jest wynikiem rutyny. Jeśli nagroda jest pozytywna, wzmacnia nawyk, a negatywne emocje (kara) zniechęcają do takiego zachowania Powtarzanie: Powtarzanie jest ostatnim elementem, który wzmacnia codzienny nawyk. Nawyk staje się głęboko zakorzeniony, gdy pojawia się wyzwalacz-nagroda, a z czasem mózg kojarzy sygnał z rutyną i nagrodą, aby wzmocnić ścieżki neuronowe do automatycznego wykonywania nawyku

Rozważmy ten przykład pętli wyzwalacz-nagroda: Kiedy czujesz się zestresowany (wskazówka), pijesz kawę (rutyna). Kofeina pomaga złagodzić stres, utrzymać koncentrację i zakończyć zadanie (nagroda). Zanim się obejrzysz, będziesz pić kawę za każdym razem, gdy będziesz zestresowany (codzienny nawyk).

Korzyści z rozwijania codziennych nawyków

Ustaliliśmy już, że nawyki są prekursorem osobistego i zawodowego powodzenia. Zbudowanie odpowiedniego ustawienia codziennych nawyków przynosi następujące korzyści:

Zwiększona stabilność : Codzienne nawyki nadają życiu strukturę. Ustalona rutyna tworzy spójne i przewidywalne środowisko, które dodaje stabilności i wzbudza zaufanie

: Codzienne nawyki nadają życiu strukturę. Ustalona rutyna tworzy spójne i przewidywalne środowisko, które dodaje stabilności i wzbudza zaufanie Zwiększona wydajność _: Codzienne nawyki są doskonałym sposobem na zwiększenie wydajności. Automatyczne łączenie wskazówek i działań usprawnia rutynowe czynności i uwalnia energię umysłową na bardziej złożone zadania

_: Codzienne nawyki są doskonałym sposobem na zwiększenie wydajności. Automatyczne łączenie wskazówek i działań usprawnia rutynowe czynności i uwalnia energię umysłową na bardziej złożone zadania Lepsze zdrowie i samopoczucie : Nawyki takie jak przygotowywanie posiłków, dobry sen, prowadzenie dziennika, aktywność fizyczna itp. torują drogę do zdrowszego stylu życia, jednocześnie poprawiając samopoczucie psychiczne i fizyczne

: Nawyki takie jak przygotowywanie posiłków, dobry sen, prowadzenie dziennika, aktywność fizyczna itp. torują drogę do zdrowszego stylu życia, jednocześnie poprawiając samopoczucie psychiczne i fizyczne Skupienie i koncentracja : Codzienne nawyki pomagają ćwiczyć umysł, aby skupiał się na konkretnych zadaniach w określonym czasie poprawić wydajność i wydajność

: Codzienne nawyki pomagają ćwiczyć umysł, aby skupiał się na konkretnych zadaniach w określonym czasie poprawić wydajność i wydajność Rozwój umiejętności : Włączenie nawyków skoncentrowanych na uczeniu się i rozwijaniu umiejętności może pomóc w rozwoju zawodowym i osobistym, a robienie tego w sposób ciągły sprawia, że jesteś elastyczny i zwinny

: Włączenie nawyków skoncentrowanych na uczeniu się i rozwijaniu umiejętności może pomóc w rozwoju zawodowym i osobistym, a robienie tego w sposób ciągły sprawia, że jesteś elastyczny i zwinny Efektywne zarządzanie czasem: Nawyki regulują sposób spędzania czasu. Przestrzeganie harmonogramu, ustalanie priorytetów najważniejszych zadań i sprawdzanie czasu spędzonego na zadaniach minimalizuje prokrastynację, pomaga dotrzymywać terminów i szybciej osiągać cele

Nawyki regulują sposób spędzania czasu. Przestrzeganie harmonogramu, ustalanie priorytetów najważniejszych zadań i sprawdzanie czasu spędzonego na zadaniach minimalizuje prokrastynację, pomaga dotrzymywać terminów i szybciej osiągać cele Pozytywne nastawienie : Rozpoczynanie dnia od codziennego planowania i afirmacji, a kończąc go refleksją i wdzięcznością, budujesz trwałe pozytywne nastawienie

: Rozpoczynanie dnia od codziennego planowania i afirmacji, a kończąc go refleksją i wdzięcznością, budujesz trwałe pozytywne nastawienie Poprawa relacji : Wykorzystaj codzienne nawyki, aby poprawić swoje relacje z samym sobą lub osobami wokół ciebie. Blokowanie czasu na poświęcenie niepodzielnej uwagi członkom rodziny lub przeprowadzanie okresowych kontroli swojego zdrowia fizycznego i psychicznego pomoże ci zbudować silniejsze i bardziej znaczące relacje oparte na pozytywnych interakcjach

: Wykorzystaj codzienne nawyki, aby poprawić swoje relacje z samym sobą lub osobami wokół ciebie. Blokowanie czasu na poświęcenie niepodzielnej uwagi członkom rodziny lub przeprowadzanie okresowych kontroli swojego zdrowia fizycznego i psychicznego pomoże ci zbudować silniejsze i bardziej znaczące relacje oparte na pozytywnych interakcjach Stabilność finansowa : Codzienne nawyki związane z budżetowaniem i oszczędzaniem budują dyscyplinę finansową. Wkrótce będziesz podejmować mądrzejsze decyzje, aby zaoszczędzić pieniądze i osiągnąć długoterminową stabilność finansową

: Codzienne nawyki związane z budżetowaniem i oszczędzaniem budują dyscyplinę finansową. Wkrótce będziesz podejmować mądrzejsze decyzje, aby zaoszczędzić pieniądze i osiągnąć długoterminową stabilność finansową Dyscyplina osobista : Budowanie codziennych nawyków wymaga odpowiedniej dyscypliny, samokontroli i samoregulacji. Im więcej trenujesz te cechy, tym silniejsze stają się one w kształtowaniu twojej osobowości

: Budowanie codziennych nawyków wymaga odpowiedniej dyscypliny, samokontroli i samoregulacji. Im więcej trenujesz te cechy, tym silniejsze stają się one w kształtowaniu twojej osobowości Poczucie osiągnięć: Pozytywne wyniki, takie jak oszczędność czasu i pieniędzy, prowadzenie zdrowszego stylu życia, poczucie kontroli, poprawa wydajności itp. przyczyniają się do poczucia spełnienia. Osiągnięcie takich krótko- i długoterminowych celów ułatwi kontynuowanie budowania codziennych nawyków, dzięki czemu pętla nawyków zostanie zakończona pozytywną notatką

20 codziennych nawyków, które warto rozwinąć, aby poprawić swoje życie

W swojej bestsellerowej książce "Atomowe nawyki" James Wyczyszczone podkreśla, jak codzienne nawyki zmieniają życie. Oprócz uznania modelu pętli nawyków Duhigga, Clear mówi o zasadzie 1%, która zachęca do małych, stopniowych i konsekwentnych zmian w codziennym życiu. Doprowadzi to do efektu kumulacji i katalizuje tworzenie się nawyków.

Na tym tle, oto 20 małych codziennych nawyków, które robią dużą różnicę:

1. Ustanowienie porannej rutyny

Ustrukturyzowana poranna rutyna nadaje ton całemu dniu. Wszystko, co robisz rano, pokazuje, jak będzie wyglądał twój dzień. Jeśli spędzisz poranek w pośpiechu i stresie do zrobienia, to uczucie to utrzyma się przez cały dzień. Zachowaj spokój i uporządkuj swoje myśli, a spędzisz dzień pełen jasności.

Oto kilka sposobów na zbudowanie pozytywnej porannej rutyny:

Zaplanuj następny dzień, poprzedniej nocy. Ustaw alarm, połóż się spać na czas, trzymaj butelkę wody przy łóżku, rozłóż ubrania itp.

Wstawaj wcześnie, najlepiej o stałej porze, aby skalibrować wewnętrzny zegar swojego ciała. Unikaj naciskania przycisku drzemki

Wypij szklankę wody, aby nawodnić organizm po przespanej nocy

Połóż się do łóżka, aby odhaczyć jeden element z listy rzeczy do zrobienia i rozpocząć dzień z poczuciem spełnienia

Dostosuj tę rutynę do swoich celów i preferencji. Zacznij też od małych kroków i stopniowo buduj bardziej kompleksową poranną rutynę, aby uniknąć poczucia przytłoczenia od samego początku.

2. Ćwicz regularnie

Po rozpoczęciu dnia nadszedł czas, aby poruszyć swoje ciało. Codzienne ćwiczenia poprawiają samopoczucie fizyczne i psychiczne. Nawet kilka minut aktywności fizycznej, takiej jak wchodzenie po schodach lub spacer do pobliskich miejsc, wzmacnia mięśnie, poprawia zdrowie układu sercowo-naczyniowego i pomaga utrzymać zdrową wagę.

Oprócz unikania chorób, ćwiczenia (zwłaszcza na świeżym powietrzu) poprawiają nastrój, zwiększają poziom energii i uwalniają endorfiny - hormon dobrego samopoczucia.

Nie musisz być szczurem na siłowni, aby regularnie ćwiczyć. Możesz:

Wybierać proste, łatwe do opanowania i przyjemne aktywności dostosowane do wieku i poziomu sprawności fizycznej (taniec, jazda na rowerze, uprawianie sportu, piesze wędrówki, ćwiczenia kalisteniczne itp.)

Dążyć do budowania wytrzymałości w miarę upływu czasu i przedkładać konsekwencję nad intensywność

Zadbaj o odsetki, urozmaicając swoją rutynę ćwiczeń

Znajdź partnera odpowiedzialnego za utrzymanie spójności, mierzenie postępów i świętowanie kamieni milowych

Ustaw dedykowany czas na ćwiczenia. Traktuj to jak spotkanie, którego nie można przegapić.

3. Skup się na odżywianiu

Zbilansowana, pożywna dieta powinna stanowić formularz wszystkich posiłków - od zdrowego śniadania po to, co jesz na kolację i wszystko pomiędzy. Spożywanie odpowiedniej żywności dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, poprawia energię i witalność, pomaga kontrolować wagę i zapobiega chorobom. Dieta ma również wpływ na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze.

Oto jak sprawić, by prawidłowe odżywianie stało się priorytetem:

Stosuj planowanie posiłków, aby przestrzegać zdrowej diety i unikać padania ofiarą impulsywnego, niezdrowego podjadania

Ogranicz przetworzoną żywność i zminimalizuj spożycie elementów o wysokiej zawartości soli i cukru. Zamiast tego skup się na jedzeniu pełnowartościowych, bogatych w składniki odżywcze produktów

Unikaj pomijania posiłków i jedz konsekwentnie przez cały dzień, aby zapobiec spadkom energii lub napadom obżarstwa

Spożywanie tęczy owoców i warzyw, aby zapewnić sobie dawkę witamin i minerałów, które zwalczają choroby serca i inne przewlekłe warunki

Ćwicz uważne jedzenie, aby docenić każdy kęs i traktować swoje ciało jak świątynię, którą jest.

4. Wyczyszczone cele

Codzienne ustawienie celów to doskonały sposób na podzielenie większych, długoterminowych celów na mniejsze, osiągalne części. Stworzenie jasnej, wykonalnej dziennej listy do zrobienia pozwala zbudować mapę drogową do osiągnięcia powodzenia i skoncentrować swój czas i energię na zadaniach o dużym wpływie.

Pomaga również śledzić postępy, utrzymywać motywację i zarządzać czasem. Co więcej, pozwala to na elastyczne działanie, ponieważ cele można dostosowywać do zmieniających się priorytetów i okoliczności.

Popraw codzienne ustawienie celów poprzez:

Definiowanie celów zgodnie z parametrami SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound)

Tworzenie listy do zrobienia, która określa codzienne cele. Korzystanie z narzędzi takich jak paski postępu i listy kontrolne do wizualizacji powodzenia

Limitowanie liczby celów, aby uniknąć uczucia wypalenia lub przytłoczenia. Świętowanie zwycięstw i nagradzanie się za osiągnięcie celów, aby zachować motywację

Rozpocznij dzień od ustawienia celów i zakończ go mierząc swoje postępy.

5. Utrzymywanie harmonogramu

Definiowanie celów jest bezcelowe, jeśli nie realizujesz solidnego planu i wykonalnego harmonogramu. Podążanie za

harmonogram pracy

nadaje twojemu życiu strukturę i organizację. Skuteczne zarządzanie harmonogramem optymalizuje czas, zwiększa wydajność i zmniejsza stres.

Możesz utrzymać i trzymać się swojego harmonogramu poprzez:

Planowanie dnia we wczesnych godzinach, aby nadać ton skoncentrowanemu i zorganizowanemu dniu

Korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp do rejestrowania zadań, terminów i osi czasu. W tym celu należy Widok kalendarza ClickUp zapewnia kompleksowy przegląd całego kalendarz harmonogram i terminy

Przygotuj swój harmonogram z rozsądnie rozłożonymi przestrzeniami i przerwami na regenerację sił. Bądź realistą, jeśli chodzi o szacowany czas. 10-minutowa przerwa na lunch może wyrządzić więcej szkody, pozostawiając cię bardziej zmęczonym niż odmłodzonym

Postępując zgodnie z harmonogramem, nie krępuj się mówić "nie" rzeczom, które mogą się nie zgadzać.

6. Ustal priorytety zadań

Ustalanie priorytetów zadań pomaga trzymać się harmonogramu, podejmować mądrzejsze decyzje i osiągać wyniki. Większość osób odnoszących powodzenie stosuje zasadę 80/20 (Zasada Pareto) podczas ustalania priorytetów swoich zadań. Zgodnie z tą koncepcją 80% wyników pochodzi z 20% działań. Skupienie się na najważniejszych zadaniach pomoże ci zrobić więcej.

Kierując się tą zasadą, ustal priorytety pracy według:

Planowanie kluczowych, złożonych i wymagających zadań rano, gdy poziom energii jest wysoki

Korzystanie z matrycy Eisenhowera do dzielenia i kategoryzowania zadań według wpływu i priorytetu

Dzielenie większych zadań na jednostki funkcji, aby łatwiej było nadawać im priorytety

Grupowanie podobnych, ściśle powiązanych lub współzależnych zadań i wykonywanie ich za jednym razem

Tak więc, wykorzystaj priorytetyzację zadań, aby skierować swój czas i energię na znaczące i wpływowe działania.

7. Używaj bloków czasowych

Blokowanie czasu polega na przeznaczaniu określonych okresów lub bloków czasu na określone działania. Na przykład ustawienie pierwszej godziny codziennej rutyny pracy na sprawdzanie e-maili i odpowiadanie na nie. W wyniku tego będziesz skupiony na wykonywanym zadaniu, zamiast próbować wszystkiego naraz.

Aby ćwiczyć blokowanie czasu, możesz:

Podsumować obciążenie pracą, powiązane zadania i czynności, priorytety i codzienne cele. Następnie opracować praktycznie możliwy do zrealizowania harmonogram z wyznaczonymi osiami czasu

Używać cyfrowy planer aby być na bieżąco.

Zachowaj elastyczność, aby dostosować swój harmonogram do zmieniających się priorytetów lub nieoczekiwanych wydarzeń

Praktykując blokowanie czasu, zachowaj zdrowe granice osobiste, aby zapobiec prokrastynacji.

8. Ogranicz przełączanie kontekstu

Jak często zdarzyło ci się rozpocząć jakieś zadanie tylko po to, by zostać zepchniętym na boczny tor przez wideo lub doomscrolling w mediach społecznościowych? Całkiem często!

Chociaż uwaga jest cennym zasobem, jest ona również limitowana i (w pewnym stopniu) zbywalna. Co gorsza, niektóre rozpraszacze mogą zakraść się pod pozorem pracy! Na przykład, może się zdarzyć, że będziesz musiał odłożyć na bok tworzenie raportu, ponieważ menedżer musi coś omówić. Albo zatrzymujesz się w połowie pisania kodu, by odpowiedzieć na służbowego e-maila.

Przełączanie kontekstu

utrudnia pracę, zwiększa obciążenie poznawcze, dodaje błędy i zmniejsza wydajność. Oto jak to zneutralizować:

Skup się tylko na jednym zadaniu, projekcie lub kontekście naraz. Ustal priorytety zadań, aby zidentyfikować te, które wymagają natychmiastowej uwagi

Zamknij wszystkie niepotrzebne zakładki, aplikacje i programy na komputerze lub smartfonie

Stosuj technikę Pomodoro, aby wykonywać zadania w mniejszych sprintach

Komunikuj okresy skoncentrowanej pracy znajomym, rodzinie lub współpracownikom, aby zminimalizować przerwy

Ograniczenie przełączania kontekstu pozwala cieszyć się laserowo ostrym skupieniem i trzymać się priorytetów.

9. Spróbuj nauczyć się czegoś nowego

Ciągłe uczenie się jest drogą do ciągłego doskonalenia. Dociekliwy umysł poszerza perspektywy i zachęca do rozwoju osobistego i zawodowego. Uczenie się czegoś nowego stymuluje również mózg do tworzenia nowych sieci neuronowych i poprawia funkcje poznawcze.

Aby nauka i podnoszenie kwalifikacji stały się codziennym nawykiem, możesz:

Eksperymentować z zainteresowaniami i czynnościami, które wzbudzają twoje odsetki

Dołączać do społeczności i forów internetowych związanych z twoimi odsetkami

Wykorzystać martwy czas, taki jak czas dojazdu do pracy, aby nadrobić zaległości w kursach, audiobookach, podcastach itp.

Uczyć innych o tym, czego się nauczyłeś lub dokumentować swoje doświadczenie edukacyjne

Krótko mówiąc, bądź ciekawy.

10. Ćwicz uważność

Uważność wymaga od nas bycia obecnym w chwili obecnej. Do zrobienia tego, stajemy się coraz bardziej świadomi naszego otoczenia, myśli i emocji, jednocześnie pozbywając się osądów i krytyki. To do zrobienia cuda dla zdrowia psychicznego. Celowe nadawanie priorytetu samoopiece zmniejsza stres, poprawia regulację emocjonalną i zwiększa odporność.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uważność stała się codziennym nawykiem:

Włącz uważność do swojej porannej rutyny. Do zrobienia tego poprzez medytację, skanowanie ciała lub wdzięczność

Poświęć czas na skupienie się na swoim oddechu - wdech i wydech ze świadomością kilka razy w ciągu dnia

Włączaj uważność do wszystkiego, czy to porannych spacerów, czy wieczornego zmywania naczyń

Ustaw przypomnienia o praktykowaniu uważności w ciągu dnia

Dołącz do grup lub społeczności mindfulness, aby zachować spójność i dzielić się swoimi doświadczeniami.

11. Włącz drzemki energetyczne

Kocie drzemki lub drzemki energetyczne to świetny sposób na ożywienie umysłu i ciała. Odpowiednio zrobione, mogą sprawić, że poczujesz się wypoczęty, przeciwdziałać zmęczeniu, zwiększyć poziom energii, poprawić nastrój i wyostrzyć funkcje poznawcze.

Jednak power napping to nauka, którą należy praktykować z rozwagą. Opanuj drzemki siłowe dzięki poniższym wskazówkom:

Śpij przez krótki czas trwania, najlepiej w seriach od 10 do 20 minut, i unikaj przycisku drzemki

Zaplanuj drzemkę w godzinach popołudniowych, zazwyczaj między 13:00 a 15:00, aby dopasować ją do swojego rytmu dobowego

Śpij w komfortowym, cichym otoczeniu. Przyciemnij światła, użyj poduszki, odtwarzaj dźwięki otoczenia lub biały szum, całe dziewięć jardów

Po drzemce wykonaj kilka relaksujących czynności, takich jak głębokie oddychanie lub lekkie rozciąganie

Niektórzy eksperci zalecają również nappaccino - filiżankę kawy przed drzemką, która zadziała zaraz po przebudzeniu!

12. Poświęć czas na networking

Ćwicząc blokowanie czasu, zarezerwuj trochę czasu na sieci społecznościowe. Wykorzystaj ten czas, aby wykorzystać swoją profesjonalną sieć, odkryć możliwości, wymienić się pomysłami, uzyskać porady dotyczące kariery i zyskać widoczność w swojej branży.

Jeśli chodzi o sprawy osobiste, wykorzystaj ten czas na połączenie się z przyjaciółmi i członkami rodziny oraz wzmocnienie relacji interpersonalnych. Uczyń networking nawykiem poprzez:

Dołączanie do organizacji zawodowych i udzielanie się na rzecz społeczności. Staraj się uczestniczyć w okazjonalnych wirtualnych/osobistych wydarzeniach networkingowych

Inicjowanie sesji jeden na jeden przy kawie lub za pośrednictwem wideokonferencji

Utrzymywanie połączenia z osobami wokół ciebie za pomocą prostej wiadomości lub świętowania osiągnięć

Ćwiczenie aktywnego słuchania, okazywanie szczerych odsetków i zadawanie przemyślanych pytań

Wykonanie powyższych czynności tworzy solidny system wsparcia dla ciebie i osób wokół ciebie.

13. Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja to umiejętność. Im więcej ćwiczysz, tym lepiej będzie się ona przejawiać jako nawyk.

Wyczyszczona, celowa i skoncentrowana na wartościach komunikacja pomaga zespołom i jednostkom rozwijać się na różne sposoby. Buduje zrozumienie, poprawia współpracę, wspiera zaufanie, rozwiązuje konflikty i ułatwia wymianę pomysłów.

Uczynienie skutecznej komunikacji codziennym nawykiem jest możliwe, gdy:

Wybierz odpowiednie medium komunikacyjne zależnie od kontekstu - e-mail, telefon, komunikator internetowy, spotkanie twarzą w twarz itp.

Zadawać pytania, aby zaangażować słuchacza i zrozumieć, skąd pochodzi

Zwracaj uwagę na sygnały niewerbalne, takie jak ton, mimika twarzy, mowa ciała itp.

Planuj regularne spotkania z przyjaciółmi, rodziną i członkami Teams oraz wyrażaj wdzięczność i uznanie

Wreszcie, połącz skuteczną komunikację z aktywnym słuchaniem. Ta kombinacja sprawi, że będziesz wykonywać mniej telefonów, wymieniać mniej e-maili i zrobisz więcej!

14. Ustal zdrowe granice

Czy często czujesz się jak popychadło lub ktoś, kto zmaga się z utrzymaniem zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym? W takim razie nadszedł czas, aby ustanowić zdrowe granice jako codzienny nawyk.

Budowanie zdrowych granic polega na określaniu limitów do zrobienia i nie zrobienia, wyrażaniu swoich potrzeb i priorytetowym traktowaniu dbania o siebie. W wyniku tego będziesz czuć się mniej zestresowany, cieszyć się serdecznymi relacjami, pielęgnować większy szacunek do samego siebie i

skupisz się na tym, co naprawdę ważne

.

Oto kilka wskazówek dotyczących ustawienia zdrowych granic:

Ćwicz mówienie "nie", gdy jest to konieczne, aby uniknąć poczucia wypalenia, urazy i nadmiernego stresu

Jasno i asertywnie komunikuj swoje granice

Oddelegowanie zadań i obowiązków tam, gdzie to możliwe, aby zmniejszyć obciążenie pracą

Ustawienie czasu na rytuały samoopieki, takie jak ćwiczenia, medytacja lub cokolwiek, co cię relaksuje

Kiedy mówimy o granicach, obejmuje to również ustawienie granic dla technologii! Znajdź sposoby na ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, wyłącz powiadomienia i ciesz się okazjonalnym cyfrowym detoksem, aby odpocząć od technologii.

15. Codzienna refleksja

Codzienna refleksja generuje samoświadomość, poprawia podejmowanie decyzji, ocenia postępy i dostosowuje cele.

Zazwyczaj osoby planują codzienną refleksję na koniec dnia, aby przeanalizować, jak przebiegał dzień i co można było zrobić lepiej. Można jednak w ciągu dnia organizować krótkie, kilkuminutowe sesje, podczas których można odetchnąć i podsumować swoją sytuację. Taka refleksja jest łatwiejsza dzięki:

Korzystanie z tracker nawyków automatycznie rejestruje działania cyfrowe, takie jak czas spędzony na pracy, surfowaniu itp.

Zidentyfikowanie kluczowych wydarzeń dnia i wykorzystanie ich do ustawienia intencji na kolejne dni

Rozważanie wyzwań, niepowodzeń, możliwości i obszarów poprawy, które mogły zmienić wynik

Świętowanie postępów i osiągnięć, które pomogły ci osiągnąć cel cele projektu

Niezależnie od tego, kiedy i jak często przeprowadzasz autorefleksję, postaraj się uczynić z niej rytuał, praktykując ją konsekwentnie według ustalonego harmonogramu.

16. Dziennik wdzięczności

Pisanie dziennika wdzięczności pomaga się zrelaksować i docenić lepsze rzeczy w życiu. Jest to szczególnie silna pozycja w fiksowaniu umysłu i wszystkich myśli na pozytywach, dzięki czemu czujesz się szczęśliwszy i bardziej spełniony.

Możesz kultywować dziennik wdzięczności jako nawyk poprzez:

Poświęcenie stałego czasu każdego dnia (wcześnie rano, podczas przerwy, pod koniec dnia) na refleksję i pisanie dziennika

Korzystanie z podpowiedzi, które poprowadzą twoje wpisy do dziennika wdzięczności

Uznanie nawet mikro-momentów, które przyniosły ci radość i świętowanie małych zwycięstw

Przyjmowanie różnych mediów i różnorodnych podejść do prowadzenia dziennika wdzięczności - od pisania szczegółowych akapitów, przez wypunktowane listy, po rysunki, a nawet zdjęcia

Prowadzenie dziennika wdzięczności uświadamia, że to mógł być zły dzień, ale to nie jest zła kariera ani życie!

17. Higiena snu

Higiena snu odnosi się do szeregu nawyków i praktyk, których przestrzega się w celu wypracowania zdrowej rutyny snu.

Dobry sen gwarantuje, że jesteś czujny i wypoczęty, aby podjąć zadania dnia. Zwiększa wydajność i poprawia ogólny stan zdrowia, samopoczucie emocjonalne i funkcje poznawcze.

Oto kilka sposobów na poprawę higieny snu:

Kalibracja wewnętrznego zegara ciała i rytmu okołodobowego poprzez przestrzeganie stałego harmonogramu snu

Ogranicz przeglądanie urządzeń cyfrowych na godzinę przed snem. Zamiast tego wykonuj relaksujące czynności, takie jak lekkie czytanie, kąpiel w ciepłej wodzie lub rozciąganie

Stwórz relaksujące środowisko, inwestując w dobrą pościel, nawilżacze, ściemniacze, zasłony zaciemniające, regulatory temperatury itp.

Zwracaj uwagę na to, co jesz lub pijesz przed snem. Unikaj kofeiny, nikotyny, nadmiernej ilości płynów lub ciężkich posiłków przed snem

Możesz wykorzystać dzień tylko wtedy, gdy Twoja noc była tego warta.

18. Okresowa samokontrola

Jesteśmy tak zajęci sprawdzaniem naszych przyjaciół, rodziny, rówieśników, współpracowników itp. że zapominamy o sprawdzaniu samych siebie. Pomijanie tej sceny sprawia, że tracimy kontakt ze swoimi uczuciami. Taki discord może spowodować, że zignorujemy dyskretne oznaki stresu i niepokoju, co prowadzi do lawiny emocji, czasem aż do załamania!

Do zrobienia sobie przysługi i sprawdzenia siebie za pomocą prostych nawyków, takich jak:

Wykorzystywanie technik takich jak uważność, dziennik wdzięczności, codzienne refleksje itp. Podążaj za tym, wykonując czynności związane z dbaniem o siebie, takie jak spożywanie pożywnych posiłków, ćwiczenia na świeżym powietrzu, dobry sen i inne

Wykonywanie skanowania ciała poprzez wewnętrzne monitorowanie oznak stresu lub niepokoju, takich jak przyspieszony oddech, napięcie mięśni, podwyższone tętno itp. i reagowanie na nie poprzez głębokie oddychanie, uważność itp

Ocenianie swojego poziomu energii i odpowiednie reagowanie, takie jak robienie przerw, szybki posiłek, łapanie stopa lub nawadnianie

Przyjmowanie do wiadomości swoich działań, emocji i obaw bez osądzania i praktykowanie akceptacji

Bycie dla siebie życzliwym i współczującym może zdziałać cuda!

19. Wyrażaj kreatywność

Twórcza ekspresja pozwala zachować świeżość w życiu osobistym i zawodowym. Jest to kanał do wyrażania siebie i rozwijania zdrowego wizerunku własnej osoby, a także umiejętność uzupełniająca uczenie się nowych rzeczy. Jednocześnie promuje kreatywne rozwiązywanie problemów, poszerza nowe perspektywy i rzuca wyzwanie strefom komfortu.

Oto kilka rzeczy, do zrobienia w celu bardziej kreatywnego wyrażania siebie:

Eksploruj różne kreatywne miejsca i znajdź to, co rezonuje z tobą; zacznij od mniejszych projektów

Włącz kreatywność do swoich codziennych zadań. Na przykład, dodaj dzieła sztuki do swojego obszaru roboczego, wypróbuj nowe przepisy lub słuchaj muzyki w nowym języku

Dołącz do kreatywnych zajęć i warsztatów. Połącz się z kreatywną społecznością i poproś o informacje zwrotne na temat swoich postępów

Ustaw sobie kreatywne wyzwania, aby dalej się rozwijać i eksperymentować z różnymi rzeczami

Wreszcie, pamiętaj, aby traktować swój kreatywny projekt jako wynik swojej pasji, a nie jako rozszerzenie siebie.

20. Regularnie przeglądaj

Żadne nawyki, bez względu na to, jak skuteczne i potężne, nie mogą być ustawione na czas nieokreślony. Twoje codzienne nawyki muszą być elastyczne, aby dostosowywać się do zmieniających się warunków. Nawet jeśli nie reformujesz nawyku lub nie zastępujesz go innym, zawsze jest miejsce na jego udoskonalenie i poprawę. W związku z tym, przegląd nawyków powinien być również częścią twoich nawyków!

Dokonaj przeglądu swoich nawyków poprzez:

Użyj cyfrowego lub fizycznego trackera nawyków lub funkcji śledzenia czasu w narzędziach takich jak ClickUp, aby prowadzić rejestr swoich nawyków. Sprawdź, jaką wartość wnoszą one do Twojego życia i ile czasu na nie poświęcasz

Uwzględnienie zmian sezonowych. Na przykład, będziesz musiał dostosować swój reżim ćwiczeń z biegania do ćwiczeń z masą ciała, gdy na zewnątrz zacznie padać śnieg

Wyeliminowanie nieefektywnych nawyków, które nie mają już wartości lub nie są zgodne z celami. Możesz także poszukać odpowiednich zamienników dla takich nawyków

Refleksja nad tym, w jaki sposób nawyk pomógł ci osiągnąć cel lub postęp w jego realizacji i świętowanie osiągnięć po drodze

Spróbuj udokumentować swoje odkrycia, wnioski i obserwacje podczas przeglądu swoich nawyków, aby zawsze móc do nich wrócić w celu potwierdzenia swoich decyzji i podczas przyszłych przeglądów.

Uczyń z powodzenia nawyk dzięki skutecznym nawykom

James Wyczyszczone nazwał codzienne nawyki "odsetkami składanymi samodoskonalenia" i nie możemy się z tym bardziej zgodzić.

Kultywowanie skutecznych nawyków rodzi ludzi sukcesu, a cykl trwa dalej.

Oczywiście konkretne nawyki mogą się zmieniać w zależności od osobowości i rozwoju osobistego lub zawodowego danej osoby. Pracoholik może próbować rozwijać nawyki powolnego działania. Osoba niezorganizowana może dążyć do organizacji. Cele się zmieniają.

Istnieją jednak pewne wspólne tematy, które można zauważyć w dążeniu do rozwijania zdrowych i korzystnych nawyków.

Po pierwsze, trzeba być konsekwentnym. Musisz wytrwale ćwiczyć ten jeden nawyk, aż stanie się on twoją drugą naturą. Po drugie, musisz mądrzej zarządzać swoim czasem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o poranną rutynę, przygotowywanie posiłków, nawiązywanie kontaktów, dbanie o siebie czy ustalanie zdrowych granic, wszystko się rozpadnie, jeśli nie będziesz w stanie zarządzać swoim czasem.

