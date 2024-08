10 darmowych szablonów Habit Tracker w Google Sheets & ClickUp

Większość z nas wie, co powinniśmy zrobić, aby zbudować dla siebie zrównoważone życie. Wygląda to mniej więcej tak:

Regularnie ćwiczyć. Zamień śmieciowe jedzenie na zdrowe domowe posiłki. Pić wodę. Wysypiać się. Ograniczyć czas spędzany w mediach społecznościowych. Spędzać więcej czasu z bliskimi. Uczyć się i rozwijać. 🌻

Ale czy zawsze robimy te rzeczy?

Ummm ... nie za bardzo. Pomimo najlepszych intencji, utrzymanie dobrych nawyków może być trudniejsze niż się wydaje, a złe nawyki szybko powracają.

W tym miejscu przydają się szablony do śledzenia nawyków. Kiedy śledzisz nawyki, łatwiej jest nimi zarządzać. Zanim się obejrzysz, twoje nowe nawyki staną się - ośmielamy się to powiedzieć? - nawykiem, więc nie musisz już o nich myśleć. 🤩

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób szablon do śledzenia nawyków może pomóc w rozwijaniu i utrzymywaniu tych nawyków zdrowe nawyki . Następnie podzielimy się kilkoma pomysłami na śledzenie nawyków, które pomogą Ci osiągnąć cele, krok po kroku.

Co to jest szablon śledzenia nawyków?

Szablon do śledzenia nawyków pomaga wyznaczyć cele, a następnie podzielić je na małe działania, które można wykonywać regularnie, aby osiągnąć pozytywne zmiany.

Trackery nawyków pomagają budować dynamikę, przypominając, jakie działania należy podejmować każdego dnia. Trochę jak aplikacje do śledzenia celów zapewniają one wizualną migawkę postępów, śledzą postępy i pomagają szybko dostosować się, jeśli zboczysz z kursu.

Motywują one do dalszego działania, dopóki nowe, pozytywne nawyki nie zakorzenią się w codziennej rutynie - co może potrwać nieco dłużej niż kilka miesięcy ogólnie przyjęte 21 dni .

Możesz użyć tygodniowego szablonu śledzenia nawyków, aby wyznaczyć cele na tydzień, 30-dniowego szablonu śledzenia nawyków, aby wesprzeć wyznaczanie celów na cały miesiąc, lub rocznego szablonu śledzenia nawyków na cały rok - lub dłużej.

Śmiało stosuj szablony śledzenia nawyków do projektów związanych z dbaniem o siebie, takich jak zwiększenie spożycia wody, przyjmowanie codziennych suplementów lub regularne przerwy w ciągu dnia pracy. Lub użyj ich, aby pomóc ustalić priorytety w pracy zaoszczędź na wymarzone wakacje lub zarezerwuj czas, aby w końcu napisać tę książkę, kilka stron na raz. 📚

Bez względu na to, w jaki sposób to zrobisz, korzystanie z narzędzia do śledzenia nawyków w celu zarządzania zadaniami jest jednym z najskuteczniejszych sposobów produktywnych rzeczy, jakie możesz zrobić .

Co składa się na dobry szablon śledzenia nawyków?

Najlepszy aplikacje do śledzenia nawyków i szablony mają pewne cechy wspólne:

Są proste i łatwe w użyciu

Ich format jest odpowiedni dla Ciebie - niezależnie od tego, czy jest to dobrze zaprojektowana tabela z datami, mini tracker nawyków do przechowywania w torebce lub portfelu, tracker nawyków w bullet journal z różnymi kolorami dla różnych celów, czy też okrągły tracker nawyków, który przechodzi z jednego dnia do następnego

Pozwalają one zaznaczać elementy w miarę ich wykonywania, elektronicznie lub w planerze do wydrukowania, dzięki czemu masz codzienne poczucie osiągnięć ✅

Pomagają wzarządzaniu priorytetami dzięki czemu zawsze skupiasz się na tym, co najważniejsze

Działają równolegle z każdym innymcyfrowych planistów których używasz dozarządzania obciążeniem pracą ## 10 szablonów Habit Tracker do wykorzystania w 2024 roku

Bez względu na to, jaki jest twój cel, istnieje szablon narzędzia do śledzenia nawyków. Być może wyznaczyłeś sobie 30-dniowe wyzwanie, aby codziennie przez miesiąc dzwonić do potencjalnego nowego klienta. A może pracujesz nad długoterminowym celem, takim jak przygotowanie się do przebiegnięcia maratonu. (W tym celu możesz użyć 100-dniowego narzędzia do śledzenia nawyków) 🏃

Wiele szablonów śledzenia nawyków jest teraz dostępnych w wersji cyfrowej. Jeśli jednak wolisz pracować z papierową kopią, poszukaj jednego z bezpłatnych szablonów do wydrukowania dostępnych online - i nie krępuj się dodawać motywujących naklejek.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych opcji dostępnych obecnie online.

1. Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

Wprowadzaj nowe, zdrowe nawyki krok po kroku dzięki szablonowi ClickUp Personal Habit Tracker

Szablon ClickUp Personal Habit Tracker to darmowy szablon do śledzenia nawyków, który pomaga opanować codzienne czynności, wspierając zdrowe nawyki podczas pracy nad swoimi celami.

Zacznij od ClickUp Doc lub Karteczki samoprzylepne na tablicy ClickUp Whiteboard, aby zidentyfikować swoje cele. Następnie przeprowadź burzę mózgów na temat nawyków, które musisz wdrożyć, aby je osiągnąć. Jeśli nie jesteś pewien, jakie są Twoje prawdziwe priorytety, możesz szablon ustalania priorytetów może pomóc w uzyskaniu jasności w tej kwestii.

Utwórz zadanie dla każdego nawyku, który chcesz śledzić, może to być wszystko od "medytuj przez 10 minut każdego dnia" do "ucz się trzy razy w tygodniu" Ustaw oś czasu dla każdego z nich, używając Kamienie milowe aby mieć mini-cele do osiągnięcia i używać pól niestandardowych do mniejszych, regularnych zadań, takich jak przeczytanie 15 stron lub przejście 10 tysięcy kroków każdego dnia.🚶

Skorzystaj z pól statusu otwartego i ukończonego oraz paska postępu, aby mieć oko na to, jak radzisz sobie z poszczególnymi zadaniami. Następnie zdecyduj, w jaki sposób chcesz śledzić swoje ogólne postępy - wybierz jedną z następujących opcji Tabela lub widok listy. Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Praca do wykonania

Skutecznie uporaj się ze wszystkimi nadchodzącymi obowiązkami dzięki szablonowi ClickUp Work To Do Template

Szablon Szablon ClickUp Praca do wykonania pomaga wykonywać zadania szybko, wydajnie i we właściwej kolejności, tworząc dobre nawyki, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. 🌈

Ten szablon planera dzieli każde duże zadanie na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu podzadania, z których każde ma swój termin wykonania. Pomaga w ustalaniu priorytetów zadań, dzięki czemu zawsze pracujesz nad najważniejszymi zadaniami w pierwszej kolejności i pozwala organizować wszystko za pomocą elastycznego szablonu Tablica Kanban . A jeśli jest ktoś jeszcze zaangażowany, możesz przypisać zadania do innych za pomocą Automatyzacja ClickUp .

Kategoryzuj swoje zadania za pomocą niestandardowych pól, takich jak Typ zadania, Częstotliwość i Ważne uwagi, i śledź postępy za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Do zrobienia, W toku, Ukończone lub Anulowane.

Wszystkie zadania widoczne są w widoku listy zadań. Użyj szablonu jako tygodniowego planera w aplikacji Weekly Widok kalendarza lub użyć go jako szablonu miesięcznego śledzenia nawyków w widoku kalendarza miesięcznego. Pobierz ten szablon

3. Szablon codziennych spraw do załatwienia ClickUp

Ten klasyczny szablon ClickUp Daily Things To Do ułatwia śledzenie zadań i ich postępów

Szablon Szablon codziennych spraw do załatwienia ClickUp to narzędzie do śledzenia codziennych nawyków - ponieważ codzienne nawyki pomagają osiągać długoterminowe cele.

Korzystaj z list kontrolnych i niestandardowych pól, takich jak Kategorie, Obciążenie pracą i Postęp, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte każdego dnia. Sortuj elementy listy zadań według daty ich wykonania i nadawaj im priorytety, aby wiedzieć, na czym skupić się w pierwszej kolejności.

Ten prosty szablon do śledzenia nawyków pozwala również zaznaczać pozycje w miarę ich wykonywania. Następnie możesz je ukryć - lub pozostawić otwarte i widoczne, jeśli wolisz. Widok ukończonych zadań często daje poczucie spełnienia. ✅

Widok tablicy szybko pokazuje, co jeszcze pozostało do zrobienia, a co zostało ukończone, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie jesteś w szerszej perspektywie. Pobierz ten szablon

4. Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp

Zobacz wszystkie swoje zadania na każdy dzień w szablonie listy zadań kalendarza ClickUp

Szablon Szablon listy zadań w kalendarzu ClickUp sprawdza się szczególnie dobrze, gdy żonglujesz wieloma zadaniami i nie do końca wiesz, od czego zacząć. Ten darmowy szablon do śledzenia nawyków pokazuje wszystkie zadania w formacie osi czasu, dzięki czemu można łatwo zwizualizować, co należy zrobić.

Następnie, gdy będziesz gotowy do działania, możesz zagłębić się w szczegóły dowolnego zadania. Niestandardowe atrybuty, takie jak kategoria, rola, zasoby i poziom produktywności, pokazują dokładnie, z czym pracujesz i co musisz osiągnąć.

Możesz także organizować swoje zadania według niektórych z tych atrybutów, w tym kategorii i ról, dzięki czemu możesz pracować nad podobnymi zadaniami razem, jeśli chcesz. Po zakończeniu pracy wystarczy zmienić status zadania z Otwarte na Ukończone.

Możesz użyć tego szablonu jako dziennego, tygodniowego lub miesięcznego narzędzia do śledzenia nawyków, w zależności od tego, z jak dużym wyprzedzeniem wolisz planować. 🗓️ Pobierz ten szablon

5. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu, aby sporządzić listę i zwizualizować swój plan rozwoju

Ciągły rozwój osobisty jest ważną częścią rozwoju osobistego i kariery. Wykorzystaj swój potencjał poprzez zrozumienie swoich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy, a następnie zaplanuj dążenie do najlepszej wersji siebie.

The Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp pomoże Ci to zrobić. Jest to narzędzie do śledzenia celów osobistych i zawodowych oraz planowania projektów, które pomaga wyznaczać cele i zorganizuj swoje zadania, biorąc pod uwagę wszelkie potencjalne przeszkody. Następnie można mierzyć postępy w realizacji tych celów.

Wiele statusów zadań, takich jak "poza planem", "na planie" i "cel osiągnięty", zapewnia koncentrację i motywację. A niestandardowe atrybuty, takie jak możliwość wyboru partnera odpowiedzialnego za realizację celów, ustalania minimalnych dziennych celów oraz świętowania zwycięstw i osiągnięć, pozwalają ci iść naprzód. 🏆

Widok tablicy PD na kwartał pokazuje osobisty plan rozwoju co trzy miesiące. Możesz również zmierzyć swój poziom zadowolenia z każdego zadania, wybierając liczbę serduszek na pięć w polu niestandardowym "Jak bardzo jesteś zadowolony ze swoich postępów?". Pobierz ten szablon

6. Szablon dziennego osobistego harmonogramu dla dzieci ClickUp

Stwórz rutynę i strukturę na wczesnym etapie dzięki szablonowi ClickUp Daily Personal Schedule for Kids

"Umyłeś zęby/ pościeliłeś łóżko/ odrobiłeś pracę domową?" Każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego rodzaju codziennych zadań - i z tego, jak trudne może być czasami nakłonienie dzieci do ich wykonania. Ustanów dobre nawyki na wczesnym etapie i ułatw sobie (i swoim dzieciom) pracę z szablonem Codzienny osobisty harmonogram dla dzieci ClickUp .

Pierwotnie zaprojektowany dla dzieci uczących się w domu, ten szablon do śledzenia nawyków może być łatwo dostosowany do rozwijania dobrych nawyków u dzieci uczęszczających do szkoły. Jest to wizualne, przyjazne dzieciom narzędzie, które zapewnia strukturę i pokazuje im dokładnie, co muszą robić każdego dnia i kiedy - zapewniając pomocne przypomnienia, jeśli są potrzebne.

Dzięki blokom czasowym na odrabianie lekcji, czas dla rodziny i zabawy, które zapewniają dobrą równowagę, dzieci są produktywne i szczęśliwe, a Ty możesz dodać wszelkie dodatkowe zadania, które muszą wykonać, takie jak mycie zębów lub ścielenie łóżka. 🛏️

Działa nawet jako narzędzie do śledzenia nastroju i zachęca do bardziej osobistej interakcji dzięki niestandardowym polom, takim jak "Jak minął dzień?", "Co sprawiło, że się dziś uśmiechnąłeś?" i "Czy jest coś, o czym chcesz porozmawiać prywatnie?" Pobierz ten szablon

7. Szablon produktywności osobistej ClickUp

Użyj ClickUp do osobistej produktywności z tym szablonem

Pożegnaj się z przytłoczeniem i uporządkuj swoje życie dzięki Szablon osobistej produktywności ClickUp .

Wyznacz swoje długoterminowe cele, a następnie zaplanuj mniejsze zadania, które pomogą Ci je osiągnąć. Ustal priorytety swojego dnia, od porannej medytacji po spotkania i planowanie posiłków, zgodnie z tym, co jest dla Ciebie najważniejsze, aby pozostać skupionym i zmotywowanym.

Zmieniaj zadania z "Do zrobienia" na "Ukończone" w miarę ich wykonywania - lub używaj bardziej szczegółowych niestandardowych statusów, takich jak "Zaplanowane posiłki", "Zakupy na targu mięsnym" i "Zrobione!", aby śledzić każdy krok. Skorzystaj z aplikacji do śledzenia czasu, aby zobaczyć dokładnie, ile czasu spędzasz nad zadaniem i Wykres Gantta aby zobaczyć, jak daleko jesteś od jego ukończenia. Następnie możesz zdecydować, gdzie możesz potrzebować poprawić swój plan.

Ten darmowy szablon do śledzenia nawyków pomaga również w ustawianiu powtarzających się zadań. Na przykład, ustaw zadanie przypominające o robieniu regularnych przerw w ciągu dnia, aby zachować produktywność. 💪 Pobierz ten szablon

8. Szablon celów SMART ClickUp

Skorzystaj z szablonu celów SMART ClickUp, aby zorganizować je w łatwy w zarządzaniu system, który wspiera codzienne podejście do wyznaczania i osiągania celów

Najlepsze cele to cele SMART, czyli konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Cele Szablon celów SMART ClickUp pomaga uzyskać jasność co do wszystkich elementów celów, jednocześnie dzieląc je na znacznie łatwiejsze do zarządzania części. Mając mniejsze kamienie milowe do osiągnięcia, łatwiej jest zachować motywację i koncentrację.

Szablon zachęca również do głębszego zastanowienia się nad swoimi celami i zidentyfikowania wszelkich potencjalnych przeszkód, które mogą się pojawić. Na przykład niestandardowe pola, takie jak "Dlaczego wyznaczam ten cel właśnie teraz?" i "Czy masz umiejętności wymagane do osiągnięcia tego celu?", a także "Wymagany wysiłek" sprawiają, że myślisz i upewniasz się, że wyznaczasz właściwe cele we właściwym czasie. 🚦

Pomocne statusy, takie jak "Na dobrej drodze", "Na dobrej drodze" i "Miażdżący", informują o tym, jak sobie radzisz i ostrzegają, jeśli musisz podjąć jakiekolwiek działania naprawcze, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz. Pobierz ten szablon

9. Szablon arkusza kalkulacyjnego Google Sheets Habit Tracker autorstwa Hellometrics

przez Hellometrics Szablon Google Sheets Habit Tracker został zaprojektowany, aby pomóc właścicielom firm lub blogerom śledzić powtarzające się zadania, ale każdy może go użyć do wprowadzenia dobrych nawyków.

Zarządzaj swoją rutyną pracy, konfigurując zadania do wykonania w określonym czasie, na przykład codziennie, raz lub dwa razy w tygodniu lub raz w miesiącu. Szablon można dostosować do własnych potrzeb.

Następnie zaznaczaj zadania, które zostały wykonane. Po ich odznaczeniu otrzymasz ładną wizualizację, która da ci poczucie osiągnięcia. A jeśli chcesz zobaczyć podsumowanie, zakładka Postęp informuje o tym, ile razy wykonałeś każde zadanie - zachowując realność na wypadek, gdybyś się uchylił. 👀 Pobierz ten szablon

10. Szablon arkusza kalkulacyjnego Google Sheets Habit Tracker by Template.net

przez Template.net Ten szablon śledzenia nawyków w Arkuszach Google to prosty i łatwy w użyciu dokument, który umożliwia wyszczególnienie zadań - lub nawyków, nad którymi chcesz pracować - wraz z datą i godziną ich wykonania. Możesz określić tygodniowy lub miesięczny tracker nawyków tak, jakby był zadaniem cyklicznym, a następnie zmienić status z Niekompletny na Ukończony po jego zakończeniu.

Aby pobrać ten szablon narzędzia do śledzenia nawyków w formacie Arkuszy Google lub Excel, należy opłacić subskrypcję Template.net. Ale gdy już to zrobisz, szablon będzie można edytować i wydrukować, co pomoże ci być odpowiedzialnym przed samym sobą. 📝 Pobierz ten szablon

Osiągaj swoje cele z szablonami Habit Tracker, które działają dla Ciebie

Każdy potrzebuje czegoś, do czego mógłby dążyć, niezależnie od tego, czy jest to sukces zawodowy, dobre zdrowie, stabilność finansowa - czy też jakaś kombinacja tych celów. Osiągnięcie tego rodzaju celów nie następuje jednak z dnia na dzień. Są one wynikiem dobrych nawyków wykonywanych w kółko, nawet gdy życie staje na drodze.

Narzędzia takie jak szablony śledzenia nawyków pomagają nam jasno określić, co chcemy osiągnąć i codziennie przypominają nam, co musimy zrobić, aby to osiągnąć. Pozwalają nam się skupić pomimo rozpraszających nas czynników. Kiedy możemy wyraźnie zobaczyć nasze postępy, motywuje nas to do dalszego działania. 🙌

Darmowe szablony śledzenia nawyków ClickUp są jednymi z najlepszych dostępnych online. Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, są one łatwe w użyciu, można je dostosować do własnych potrzeb i pomagają w usprawnić przepływ pracy jak nigdy dotąd. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i uzyskaj dostęp do naszej szerokiej gamy szablonów śledzenia nawyków i wielu innych. Zarządzanie firmą i życiem nigdy nie było łatwiejsze.