Free Bi-Weekly Timesheet Templates do śledzenia godzin pracy i listy płac

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, właścicielem małego biznesu, czy też zarządzasz większym zespołem, śledzenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym gwarantuje, że wszyscy otrzymają sprawiedliwe i terminowe wynagrodzenie.

Szablony dwutygodniowych kart czasu pracy służą jako praktyczne narzędzia do usprawnienia tego procesu, ułatwiając monitorowanie godzin pracy, obliczanie listy płac i utrzymanie wydajności. ⌛️

Na tym blogu poznasz różne szablony dwutygodniowych kart czasu pracy i dowiesz się, jak ułatwić sobie życie zawodowe i zamienić dni rozliczeniowe w proste zadania.

Czym są szablony dwutygodniowych kart czasu pracy?

Szablon dwutygodniowej karty czasu pracy śledzi harmonogramy pracy, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy, przepracowane godziny, nadgodziny, zwolnienia lekarskie lub godziny urlopu w okresie dwóch tygodni.

Aplikacje lub szablony dwutygodniowych kart czasu pracy pomagają uprościć śledzenie czasu, sprawnie przetwarzać listę płac i monitorować wydajność wszystkich pracowników.

Zależnie od konkretnych potrzeb, szablony te mogą zawierać takie pola jak:

Informacje o pracowniku : Pola na szczegóły, takie jak imię i nazwisko, ID pracownika, dział i przełożony

Szczegóły okresu rozliczeniowego : Daty rozpoczęcia i zakończenia dwóch tygodni

Codzienne wpisy : Daty, dni tygodnia, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy

Suma godzin : Regularne godziny, nadgodziny i łączne sumy za dany okres rozliczeniowy

Podpisy: Przestrzenie do zatwierdzania przez pracowników i przełożonych

Te szablony kart czasu pracy pomagają pracodawcom i pracownikom automatycznie obliczać przepracowane godziny, zapewniając przejrzystość i dokładność wynagrodzeń.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony harmonogramów pracy w Excel i ClickUp

Co składa się na dobry szablon dwutygodniowej karty czasu pracy?

Dobrze zaprojektowany szablon dwutygodniowej karty czasu pracy spełnia wszystkie wymagania, usprawniając proces, zmniejszając liczbę błędów i zapobiegając bólom głowy związanym z listą płac.

Oto kluczowe aspekty, których należy szukać w szablonach dwutygodniowych kart czasu pracy:

Możliwość dostosowania i elastyczność: Wybierz szablon, który dostosowuje się do różnych ról i branż, umożliwiając modyfikację pól dotyczących czasu wejścia/wyjścia, przerw i szczegółów projektu

Wyczyszczony i zorganizowany układ: Wybierz projekt, który prezentuje informacje w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie, redukując błędy i upraszczając przetwarzanie listy płac

Pola zatwierdzeń i podpisów: Wybierz rozwiązania z wyznaczonymi przestrzeniami na podpisy pracowników i przełożonych, aby zapewnić dokładność i odpowiedzialność

Kompatybilność i dostępność: Wybierz szablon dwutygodniowy, który płynnie współpracuje z programem Excel, Arkuszami Google i narzędziami do śledzenia czasu, aby usprawnić udostępnianie i współpracę

Automatyzacja obliczeń i śledzenia: Używaj szablonów czasu pracy z wbudowanymi formułami, aby automatycznie ustawić przypomnienia o czasie pracy i obliczyć całkowitą liczbę godzin, w tym nadgodziny, minimalizując błędy ręczne

Więcej informacji: Najlepsze dostępne oprogramowanie i narzędzia do zarządzania czasem pracy

10 szablonów dwutygodniowych kart czasu pracy

Śledzenie danych analitycznych pracowników co dwa tygodnie nie musi być skomplikowane. Te 10 szablonów dwutygodniowych kart czasu pracy ułatwia monitorowanie godzin pracy pracowników, zarządzanie listą płac i utrzymanie porządku.

1. Szablon karty czasu pracy ClickUp Services

Pobierz szablon Free Zwiększ swoją wydajność i śledź godziny pracy dzięki szablonowi karty czasu pracy ClickUp Services

Śledzenie godzin pracy i zarządzanie godzinami rozliczeniowymi jest teraz łatwe dzięki szablonowi karty czasu pracy ClickUp Services. Szablon ten łączy godziny pracy, oceny wynagrodzenia i nadgodziny w jednej lokalizacji, aby uprościć śledzenie czasu dla zespołów opartych na usługach.

Ponadto, dzięki wbudowanym kolumnom danych dla godzin pracy, całkowitego wynagrodzenia i obliczeń nadgodzin, możesz łatwo śledzić godziny pracy pracowników i maksymalizować rachunki. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów usługowych, które chcą zoptymalizować listę płac i zwiększyć wydajność.

Oto dlaczego to pokochasz

Mierz wykorzystanie zasobów w wielu projektach

Efektywnie przydzielaj zasoby między projektami i usługami

Organizuj zadania za pomocą statusów, takich jak zatwierdzone, wymagające uwagi, do przeglądu i do sprawdzenia

Integracja z aplikacjami takimi jak Stripe i PayPal do rozliczeń i płatności

Idealny dla: Teamów usługowych, agencji i freelancerów potrzebujących dokładnego śledzenia czasu i zarządzania rozliczeniami.

Pro Tip: Użyj kart śledzenia czasu ClickUp, aby łatwo monitorować wydajność zespołu, rozróżniać godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu oraz płynnie eksportować dane dotyczące czasu w celu dokładnego fakturowania. Te konfigurowalne karty doskonale integrują się z pulpitami ClickUp, ułatwiając śledzenie czasu i raportowanie.

2. Szablon karty czasu pracy dla prawników ClickUp

Pobierz szablon Free Zarządzaj rozliczanymi godzinami i usprawnij śledzenie spraw dzięki szablonowi karty czasu pracy dla prawników ClickUp

Szablon karty czasu pracy dla prawników ClickUp upraszcza śledzenie czasu pracy, fakturowanie i zarządzanie sprawami dla prawników. Umożliwia prawnikom szybkie wprowadzanie godzin podlegających rozliczeniu, śledzenie postępów w sprawie i kategoryzowanie obowiązków według klienta, numeru sprawy i rodzaju usługi.

Ten szablon pomaga zespołom prawników zachować porządek, zarządzać obciążeniem pracą i zapewnić dokładne fakturowanie. Wbudowane funkcje raportowania zapewniają jasny widok czasu spędzonego nad każdą sprawą, pomagając Business zoptymalizować zasoby i zwiększyć rentowność.

Oto dlaczego to pokochasz

Przechowuj istotne informacje o sprawie, takie jak imię i nazwisko klienta, numer sprawy i podpis prawnika, korzystając z pól niestandardowych

Korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak Do zrobienia, Zablokowane, W trakcie, Zakończone i Wstrzymane, aby monitorować postępy w realizacji zadań

Ustaw terminy i przypomnienia, aby być na bieżąco z terminami

Twórz raporty czasu pracy, aby analizować spędzony czas i poprawić dokładność rozliczeń

Idealny dla: Firm prawniczych i adwokatów potrzebujących dokładnego śledzenia czasu pracy i zarządzania sprawami.

3. Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp

Pobierz szablon Free Wizualizuj osie czasu projektów i utrzymuj zadania na właściwym torze dzięki szablonowi osi czasu do wypełnienia ClickUp

Szablon osi czasu do wypełnienia ClickUp umożliwia łatwe tworzenie harmonogramów projektów i zarządzanie nimi. Umożliwia wizualną reprezentację złożonych osi czasu, zarządzanie postępem i utrzymywanie zespołu na tej samej stronie.

Ten szablon pozwala organizować projekty, ustawić kamienie milowe i efektywnie przydzielać zasoby. Upraszcza również udostępnianie i współpracę, utrzymując wszystkich na tej samej stronie w oś czasu i terminy.

Oto dlaczego to pokochasz

Korzystaj z różnych widoków, takich jak lista, Gantt i kalendarz, aby niestandardowo prezentować oś czasu

Dodawaj lub usuwaj zadania w miarę postępu prac nad projektem

Udostępnianie osi czasu członkom zespołu w celu współpracy i przekazywania informacji zwrotnych

Śledzenie zadań i kamieni milowych z wyraźnymi wskaźnikami postępu

Idealny dla: Kierowników projektów, planistów wydarzeń i zespołów wymagających przejrzystego i zorganizowanego śledzenia osi czasu.

Przyjazny Hack: Chcesz mieć zakończoną kontrolę nad rozliczanymi i nie rozliczanymi godzinami pracy pracowników? Wypróbuj ClickUp's Project Time Tracking i zintegruj go bezproblemowo z popularnymi narzędziami do śledzenia czasu pracy, takimi jak Toggl i Harvest. Możesz go również użyć do: Monitoruj wydajność zespołu

Ustaw szacowany czas pracy

Generowanie szczegółowych raportów

4. Szablon śledzenia czasu pracy ClickUp

Pobierz szablon Free Efektywnie zorganizuj swój dzień dzięki szablonowi śledzenia czasu pracy ClickUp

Szablon śledzenia czasu pracy ClickUp pomaga precyzyjnie organizować i zarządzać codziennymi zadaniami. Umożliwia definiowanie konkretnych celów, ustalanie priorytetów zadań i śledzenie postępów w realizacji codziennych celów.

Szablon ten dostarcza również widok aplikacji kalendarza tygodniowego, który pomaga zachować harmonogram i zwiększyć wydajność. Jest idealny do równoważenia wielu priorytetów w ciągu dnia.

Oto dlaczego to pokochasz

Ustaw przypomnienia i zautomatyzuj aktualizacje zadań, aby pozostać na bieżąco

Korzystaj z niestandardowych widoków do zarządzania wypłatami, postępami osób przypisanych i tygodniowymi harmonogramami

Przypisuj zadania członkom zespołu i monitoruj postępy

Dostosuj harmonogramy według potrzeb, aby zrealizować codzienne cele

Idealny dla: Zapracowanych profesjonalistów, teamów i osób, które chcą zmaksymalizować wydajność poprzez efektywne planowanie godzin.

🔍 Czy wiesz, że Od lutego 2023 r. dwutygodniowe okresy rozliczeniowe były najbardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych, a 43% prywatnych firm płaciło pracownikom co dwa tygodnie.

5. Szablon harmonogramu zarządzania czasem pracy ClickUp

Pobierz szablon Free Zoptymalizuj swoją wydajność i dotrzymuj terminów dzięki szablonowi harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Dzięki szablonowi zarządzania czasem ClickUp możesz bez wysiłku zarządzać zadaniami, tworzyć realistyczne cele i optymalizować swoją codzienną rutynę. A co najlepsze? Szablon pomaga organizować projekty, ustalać priorytety zadań i śledzić terminy, zwiększając zarządzanie czasem i wydajność dzięki niestandardowym statusom, polom i widokom.

Szablon zapewnia również przejrzysty przegląd zadań, pomagając zachować koncentrację i organizację podczas równoważenia pracy, osobistych commitów i dbania o siebie, aby jak najlepiej wykorzystać każdy dzień.

Oto dlaczego to pokochasz

Śledzenie postępów dzięki niestandardowym statusom, w tym Zakończone, W trakcie realizacji, Do zrobienia

Monitoruj wykorzystanie czasu i wydajność dzięki zintegrowanym funkcjom śledzenia czasu pracy

Współpracuj z członkami Teams i utrzymuj wszystkich w zgodzie z ośmioma czasami i celami

Korzystaj z niestandardowych pól, takich jak Dzień i Rodzaj aktywności, aby lepiej zorganizować pracę

Idealny dla: Profesjonalistów, Teams i osób prywatnych, które chcą zwiększyć wydajność poprzez efektywne zarządzanie czasem.

6. Szablon śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant

Pobierz szablon Free Śledź płatne godziny i zarządzaj projektami klientów za pomocą szablonu ClickUp Consultant Time Tracking Template

Szablon ClickUp Consultant Time Tracking upraszcza śledzenie rozliczanych godzin, zarządzanie projektami i rejestrowanie wydajności konsultantów. Zapewnia dokładne rozliczenia i efektywne zarządzanie czasem dzięki konfigurowalnym sekcjom do śledzenia danych klientów, ocen godzinowych i harmonogramów projektów.

Ten szablon ma wbudowane narzędzia do raportowania, które pomagają konsultantom zmaksymalizować liczbę rozliczanych godzin i zoptymalizować cykl pracy. Dostarcza również cennych informacji na temat zarejestrowanego czasu i rentowności projektów, pomagając konsultantom zwiększyć wydajność i rozwijać ich biznes.

📮ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. w e-mailu). Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

Oto dlaczego to pokochasz

Monitoruj terminy i statusy płatności

Korzystaj z niestandardowych pól dla poziomu wysiłku, stawki godzinowej i szczegółów płatności

Współpracuj w czasie rzeczywistym z niestandardowymi klientami i członkami Teams

Generowanie raportów do fakturowania i rozliczania klientów

Idealny dla: Freelancerów i zespołów konsultingowych, które chcą śledzić rozliczane godziny i efektywnie zarządzać projektami klientów.

Pro Tip: Czas na ukończenie projektu lub przebrnięcie przez niekończącą się listę rzeczy do zrobienia bez utraty zimnej krwi? Przekształć swoją pracę i życie dzięki tym 10 skutecznym strategiom zarządzania czasem, aby zmiażdżyć terminy i nadal mieć czas na oddech.

7. Szablon listy pracowników ClickUp

Pobierz szablon Free Uprość planowanie zmian i zarządzaj dostępnością pracowników dzięki szablonowi listy pracowników ClickUp

Potrzebujesz łatwiejszego sposobu na zarządzanie pracownikami? Wypróbuj ClickUp Staff Roster Template za darmo. Pomaga on monitorować godziny pracy, planować zmiany i organizować informacje o pracownikach. Dzięki niestandardowym statusom, polom i widokom możesz zarządzać dostępnością, wnioskami o urlop i równoważyć obciążenia pracą - wszystko w jednym miejscu.

Nie ma potrzeby korzystania z wymyślnego oprogramowania do tworzenia grafików - widok kalendarza tego szablonu pozwala łatwo planować i dostosowywać harmonogramy pracowników. Pożegnaj się z konfliktami w harmonogramie i przywitaj się z płynnymi rotacjami zmian, utrzymując swój zespół w ryzach i gotowości do pracy.

Oto dlaczego to pokochasz

Korzystaj z niestandardowych pól dla szczegółów, takich jak wynagrodzenie, nadgodziny i dział

Śledzenie dostępności, wniosków o wolne, urlopów i godzin pracy

Zoptymalizuj wydajność dzięki jasnemu przypisaniu ról i śledzeniu zadań

Widok danych pracowników w wielu układach kalendarza, w tym w kalendarzu tygodniowym, wykazie pracowników, postępach w pracy

Idealny dla: Menedżerowie HR, kierownicy zespołów i firmy poszukujące wydajnego harmonogramu i zarządzania listą pracowników.

➡️ Czytaj więcej: Jak zoptymalizować system zarządzania urlopami w zespole?

8. Szablon arkusza zarządzania czasem osobistym ClickUp

Pobierz szablon Free Ustal priorytety zadań i bądź zorganizowany dzięki szablonowi arkusza zarządzania czasem osobistym ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy o cele indywidualne, szablon arkusza zarządzania czasem osobistym ClickUp. pozwoli Ci utrzymać się na szczycie, pomagając budować rutynę, która prowadzi do długotrwałego powodzenia i równowagi.

Umożliwia ustalanie priorytetów i organizowanie projektów oraz śledzenie postępów w realizacji celów. Co więcej, dzięki niestandardowym statusom, polom i widokom, możesz zarządzać swoim harmonogramem, ustawić realistyczne terminy i płynnie śledzić swoje wyniki.

Oto dlaczego to pokochasz

Priorytetyzuj zadania i organizuj projekty w oparciu o ich ważność

Wykorzystaj niestandardowe statusy, pola i widoki, aby być na bieżąco z zadaniami

Widok zadań w różnych formatach, takich jak Lista zadań, Postęp, Terminy, Rozpoczęcie pracy

Monitoruj wydajność i dostosowuj harmonogramy do potrzeb, aby osiągnąć wyznaczone cele

Idealny dla: Osób, które chcą zwiększyć wydajność i efektywnie zarządzać swoim czasem.

Według Harvard Business Review, amerykańska gospodarka traci około 50 milionów godzin rocznie z powodu błędów w kartach czasu pracy pracowników, co wynika z utraty wydajności w wysokości około 7,4 miliarda dolarów dziennie.

9. Szablon dwutygodniowej karty czasu pracy od TimeDoctor

via TimeDoctor

Szablon dwutygodniowej karty czasu pracy od TimeDoctor upraszcza śledzenie godzin pracy pracowników, obecności i listy płac w cyklu dwutygodniowym. Umożliwia on rejestrowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw na lunch i nadgodzin przy jednoczesnym zachowaniu uporządkowanego przeglądu całkowitej liczby przepracowanych godzin.

Ten darmowy szablon, dostępny w formatach Arkuszy Google, Excel, Word i PDF, można łatwo dostosować do różnych potrzeb. Dostarcza on prostego rozwiązania do dokładnego śledzenia czasu pracy i pomaga wyeliminować błędy w listach płac.

Oto dlaczego to pokochasz

Śledzenie godzin pracy, obecności i nadgodzin w jednym miejscu

Pobierz i niestandardowo dostosuj w Arkuszach Google, Excelu, PDF lub Wordzie

Automatycznie obliczaj łączną liczbę godzin dzięki wbudowanym formułom

Uprość przetwarzanie listy płac i zapewnij dokładne płatności

Idealny dla: Małych Business, freelancerów i Teams szukających prostego, ale skutecznego sposobu na śledzenie godzin pracy i zarządzanie działem płac.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci dla Arkuszy Google

10. Szablon dwutygodniowej karty czasu pracy Quickbooks

przez Quickbooks

Szablon dwutygodniowej karty czasu pracy Quickbooks sprawia, że śledzenie godzin pracy, nadgodzin i dni urlopu jest łatwe i wydajne. Zapewnia dokładne obliczenia listy płac dzięki danym z karty czasu pracy, takim jak godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, kody stanowisk i łączna liczba godzin.

Ten darmowy szablon karty czasu pracy pracownika jest dostępny w wielu formatach - Excel, Microsoft Word, PDF i Arkusze Google, oferując elastyczność i łatwość użycia dla każdej wielkości firmy. Ponadto zwiększa dokładność listy płac, jednocześnie oszczędzając czas na zadania administracyjne.

Oto dlaczego to pokochasz

Rejestruj godziny rozpoczęcia/zakończenia pracy, przerwy na lunch, nadgodziny i dni urlopu

Zapewnij dokładną listę płac, podpisując zakończone karty czasu pracy

Zapewnij zgodność z rządowymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania listy płac

Automatycznie obliczaj całkowity przepracowany czas dzięki wbudowanym formułom

Usprawnij zatwierdzanie dzięki podpisom pracowników i kierowników

📌 Idealne dla: Firm, księgowych i administratorów płac, którzy szukają dokładnego śledzenia czasu i usprawnionego zarządzania płacami.

🔍 Czy wiesz, że: Historycznie rzecz biorąc, pracownicy byli często wynagradzani codziennie jako standardowa praktyka; jednak wraz z ustawą o uczciwych standardach pracy w 1938 r. i wprowadzeniem płacy minimalnej oraz standardowych praktyk płacowych, cykle wynagrodzeń zaczęły się wydłużać.

Uprość śledzenie czasu z ClickUp

Korzystanie z dwutygodniowych zautomatyzowanych kart czasu pracy upraszcza proces rejestrowania godzin i obsługi listy płac. Ułatwiają śledzenie, ograniczają liczbę błędów i zwiększają wydajność.

Wybór odpowiednich szablonów kart czasu pracy pomaga utrzymać porządek w projektach, zapewnia dokładność listy płac i zwiększa wydajność zespołu.

To właśnie tutaj ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, błyszczy. Dzięki ponad 1000 dostępnych szablonów, ClickUp oferuje automatyzację, raportowanie w czasie rzeczywistym i konfigurowalne widoki.

Zarejestruj się za darmo już dziś, aby zobaczyć, jak ClickUp upraszcza śledzenie czasu i zwiększa wydajność Twojego zespołu!