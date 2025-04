Ceny Zoom: Plany i funkcje pozwalające wybrać ten właściwy

Tylko w czerwcu 2024 roku witryna Zoom odnotowała 11,2 miliona odwiedz in za pośrednictwem komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. Imponujące, prawda?

Ale wraz z popularnością przychodzi różnorodność. Zoom oferuje wiele planów cenowych, aby zaspokoić różne potrzeby. Wybór odpowiedniego planu Zoom ma znaczenie, szczególnie dla firm. Jeśli mały startup zacznie płacić za plan biznesowy premium z niepotrzebnymi funkcjami, koszty te pochłoną jego budżet.

Na tym blogu przyjrzymy się Zoom jako wiodącej platformie do wideokonferencji. Przeanalizujemy jej plany cenowe, kluczowe funkcje, wady i zalety oraz sprawdzimy, czy istnieje alternatywa dla Zoom.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Dowiedz się, jakie plany cenowe oferuje platforma Zoom użytkownikom różnej wielkości. Oto, co zostało omówione w tym przewodniku: Przegląd planów cenowych Zoom Free Plan : Podstawowe funkcje z 40-minutowym limitem spotkań

Pro Plan : Wydłużony czas trwania spotkań, integracja z AI i przechowywanie danych w chmurze

Business Plan : Wsparcie do 300 uczestników z ulepszonymi narzędziami do współpracy

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik dla spotkań na dużą skalę z zaawansowanymi zabezpieczeniami i narzędziami AI Plusy i minusy cennika Zoom Plusy : Bezproblemowa integracja, nieograniczona przestrzeń dyskowa w chmurze (w wyższych planach) i wysoki poziom bezpieczeństwa

Wady: Ograniczenia Free Planu, koszty na użytkownika rosną, a zaawansowane funkcje wymagają nauki ClickUp jako alternatywa dla Zoom ClickUp oferuje więcej niż tylko wideokonferencje - integruje zarządzanie projektami, czat zespołowy, automatyzację zadań, notatki ze spotkań oparte na AI i tablice w jednej platformie Plany cenowe i korzyści ClickUp Free Plan z nieograniczoną liczbą zadań i użytkowników

Płatne plany oferujące automatyzację cyklu pracy, zaawansowane zabezpieczenia i płynną integrację z Zoom, Slack i Microsoft Teams

ClickUp konsoliduje komunikację, zarządzanie projektami i współpracę w ramach jednej platformy

Co to jest Zoom?

via Zoom

Zoom to platforma do wideokonferencji, która oferuje funkcje płynnych spotkań wideo, webinarów i czatów zespołowych. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zdalnymi Teams, czy organizujesz wirtualne wydarzenia, Zoom ułatwia współpracę.

Jeśli chcesz zorganizować duże spotkanie z wideo w jakości HD i wirtualnym tłem, Zoom jest dla ciebie. Oprogramowanie do zarządzania spotkaniami oferuje również nieograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze i udostępnianie plików do prowadzenia webinarów.

Zoom upraszcza komunikację w biznesie dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak Zoom Rooms, pokoje spotkań, niestandardowe osobiste ID spotkań i płynna integracja z niezbędnymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google.

Jej globalna popularność wynika z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, ustawień bezpieczeństwa i różnych planów cenowych, od podstawowego planu Free Plan po rozwiązania dla przedsiębiorstw z dedykowanymi menedżerami ds. powodzenia klienta.

zabawny fakt: Pamiętasz, kiedy Zoom zyskał na popularności? niestety, doprowadziło to również do wzrostu liczby bombardowań Zoom, w których niechciani goście rozbijali spotkania z zakłócającą zawartość.

Plany cenowe Zoom

Zoom oferuje różne plany cenowe zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach. Przyjrzyjmy się im:

1. Free Plan

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, podstawowy plan Zoom jest świetnym wyborem. Jest to również świetne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z podstawowych funkcji Zoom, takich jak udostępnianie ekranu, integracja czatu i możliwość udostępniania notatek.

Dzięki subskrypcji Zoom zyskujesz profesjonalny wygląd dzięki funkcjom takim jak wirtualne tła podczas spotkań, a wszystko to bez obaw o inwestycje.

Kluczowe funkcje

Czas spotkania: Z łatwością organizuj spotkania Zoom trwające do 40 minut

Liczba uczestników: Zaproś do 100 uczestników do płynnych wideokonferencji

Czat i współpraca: Komunikuj się bez wysiłku dzięki wbudowanemu czatowi Teams

Tworzenie wideo: Utwórz do 5 krótkich, dwuminutowych wideo za pomocą Clips Basic

Planowanie spotkań: Łatwe planowanie spotkań za pomocą poczty i kalendarza (klient)

Udostępnianie dokumentów: Udostępnianie do 10 dokumentów za pomocą Docs Basic

Tablice: Kreatywna burza mózgów dzięki 3 edytowalnym tablicom

Dla kogo Osoby prywatne, freelancerzy i małe teamy, które potrzebują niezbędnego oprogramowania do wideokonferencji bez dodatkowych kosztów związanych z płatnym planem

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czatach do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie sobie energii!

2. Plan Pro

Jeśli masz mały zespół, podstawowe funkcje mogą nie być wystarczające dla twoich potrzeb. W takim przypadku plan Pro jest świetnym pomysłem na przeniesienie konta Zoom na wyższy poziom. Oferuje on bardziej holistyczne funkcje, które zapewniają płynne działanie firmy.

Ten plan obejmuje nagrywanie w chmurze , które pomaga całemu zespołowi być na bieżąco ze wszystkimi nowymi zmianami w każdym projekcie.

Kluczowe funkcje

Zawiera wszystko z planu podstawowego oraz dodatkowe funkcje:

Wydłuż czas trwania spotkania: Wydłuż czas trwania spotkania do 30 godzin na spotkanie

Liczba uczestników: Obsługa do 100 uczestników na spotkanie bez wysiłku

Integracja z AI: Usprawnij spotkania dzięki AI Companion, aby uzyskać inteligentną pomoc

Przechowywanie w chmurze: Bezpieczne przechowywanie nagrań dzięki 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze

Bezproblemowa współpraca: Bezproblemowa współpraca z Unlimited Docs

Twórz wideo bez limitów: Twórz wideo bez limitów dzięki Clips Plus

Pomoc w planowaniu : Planowanie i zarządzanie za pomocą poczty i kalendarza (klient i usługa)

Dodatkowe wsparcie aplikacji: Dostęp do podstawowych aplikacji Free przez rok

Dla kogo Małe i średnie Business oraz Teams, które potrzebują zaawansowanych funkcji, wydłużonego czasu spotkań i niezawodnej pamięci masowej w chmurze

Ceny

$15. 99/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

13,33 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

3. Business Plan

Sprawdź Business Plan, aby zasilić swoje spotkania Zoom. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych Teams, które potrzebują zaawansowanych funkcji bez rozbijania banku.

Plan obejmuje wszystkie funkcje Zoom, które obejmuje plan Business i oferuje kilka dodatkowych specjalizacji, które mogą być odpowiednie dla rozwijającej się firmy.

Kluczowe funkcje

Większa liczba uczestników: Obsługa do 300 uczestników na większe spotkania

Współpraca przy tablicy: Współpracuj z nieograniczoną liczbą tablic do burzy mózgów

Planowanie w podróży: Planuj spotkania Zoom bez wysiłku dzięki wbudowanemu harmonogramowi

Wysokie bezpieczeństwo: Zabezpiecz swoją platformę za pomocą SSO, zarządzanych domen i nie tylko

Dla kogo Małe i średnie firmy poszukujące skalowalnego oprogramowania do wideokonferencji z większym obciążeniem i narzędziami do płynnej integracji i komunikacji biznesowej

Ceny

$21. 99 (rozliczane miesięcznie)

18,32 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

4. Enterprise Plan

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje najlepszej platformy do wideokonferencji, plan Enterprise oferuje niezrównaną moc, elastyczność i wsparcie.

Ten plan jest idealny dla organizacji, które koncentrują się głównie na wideokonferencjach i potrzebują rozwiązania, które zaspokoi różnorodne potrzeby ich dużego zespołu.

Kluczowe funkcje

Największa liczba uczestników: Obsługa do 1000 uczestników podczas spotkań na dużą skalę

Bezproblemowa współpraca: Współpracuj z nieograniczonymi tablicami, przechowywaniem w chmurze i udostępnianiem dokumentów

Zoom Phone: Usprawnij komunikację dzięki w pełni funkcjonalnemu Zoom Phone (system PBX)

Pomoc AI: Zwiększ wydajność dzięki AI Companion dla lepszej współpracy

Zwiększona wydajność: Bądź zorganizowany dzięki Scheduler, Rooms, Webinars i Workspace Reservations

Silne zabezpieczenia: Zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanym ustawieniom, SSO, zarządzanym domenom i nie tylko

Dla kogo Duże Enterprise z ponad 250 użytkownikami potrzebujące wydajnej platformy do globalnej komunikacji, webinarów i operacji biznesowych z funkcjami premium i dedykowanym wsparciem

Ceny

Niestandardowy cennik

Plusy i minusy cennika Zoom

Ceny Zoom oferują elastyczność, ale skąd masz wiedzieć, czy jest to dla ciebie warte zrobienia? Przeanalizujmy kilka kluczowych zalet i wad, aby pomóc ci podjąć decyzję.

Profesjonalne ceny Zoom

Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami: Synchronizacja z Kalendarzem Google, Zoom Phone i nie tylko dla płynnego cyklu pracy

Nieograniczona przestrzeń dyskowa w chmurze: Plany Business i Enterprise zapewniają wystarczającą ilość miejsca na nagrania i pliki

Silne zabezpieczenia: Zaawansowane ustawienia, takie jak SSO i zarządzane domeny, chronią wrażliwe dane

Bogate w funkcje wyższe poziomy: Wyższe plany obejmują zaawansowane narzędzia, takie jak Zoom Tablica, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars i nielimitowane spotkania

Integracje VOIP i telefoniczne: Zoom Phone dostarcza bezproblemową usługę VOIP dla połączeń biznesowych

Dodatkowa elastyczność: Wybierz dodatkowe funkcje, takie jak Zoom Contact Center, nagrywanie w chmurze i inne, aby dostosować je do swoich potrzeb

Pierwsze połączenie wideo miało miejsce już w 1964 roku! na długo przed pojawieniem się Zooma, ludzie eksperymentowali już z czatami wideo na Targach Światowych w 1964 roku. 🌎✨

Nie rabatujmy również limitów. Oto kilka wad Zoom, które warto rozważyć:

Ceny Zoom

Ograniczenia Free Planu: Spotkania ograniczone do 40 minut mogą być frustrujące

Koszty na użytkownika sumują się: Więcej użytkowników oznacza wyższe koszty, szczególnie w przypadku dużych Teams

Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji: Niektóre narzędzia, takie jak Tablica Zoom lub AI Companion, wymagają czasu, aby je opanować

Ograniczające niższe poziomy: Plany niższego poziomu pomijają zaawansowane narzędzia, takie jak AI Companion i nielimitowana przestrzeń dyskowa

Dodatki wiążą się z dodatkowymi kosztami: Zoom Phone, Zoom Webinars, duże spotkania i dodatki do przechowywania danych w chmurze podnoszą całkowity koszt

Skomplikowane ustawienia dla Enterprise: Niestandardowe ustawienia mogą opóźnić wdrożenie

Dlaczego warto rozważyć alternatywy dla Zoom?

Chociaż Zoom oferuje wiele funkcji w atrakcyjnych planach cenowych, to nie jest pozbawiony wad. Koszty na użytkownika mogą szybko się sumować, szczególnie w przypadku większych Teams. Jak wspomniano wcześniej, plan Free Plan ogranicza spotkania Zoom do 40 minut, a niezbędne narzędzia, takie jak Zoom Phone i Zoom Webinars, są dodatkami.

Zaawansowane funkcje platformy Zoom mogą być przytłaczające dla początkujących, a bezproblemowe udostępnianie plików lub nieograniczona przestrzeń dyskowa w chmurze są zarezerwowane dla wyższych poziomów.

Tak więc, jeśli szukasz rozwiązania do wideokonferencji z tymi samymi lub lepszymi funkcjami i większą elastycznością, konkurencyjnymi cenami i dostosowanymi usługami, zapoznanie się z alternatywami oprogramowania Zoom może być warte twojego czasu.

ClickUp: Kompleksowa alternatywa dla Zoom

Jeśli szukasz narzędzia do zrobienia czegoś więcej niż tylko organizowania spotkań wideo, ClickUp jest twoją odpowiedzią. Jako wszystko aplikacja do pracy, płynnie integruje współpracę wideo z zarządzaniem projektami, czatem zespołowym, burzą mózgów i nie tylko - wszystko pod jednym dachem.

Dlaczego ClickUp jest lepszą alternatywą

Zoom koncentruje się głównie na połączeniach wideo i podstawowych funkcjach, takich jak pokoje spotkań i wirtualne tła, ale ClickUp wykracza poza to. Oferuje nieprzerwane połączenia, płynne przejścia między spotkaniami i zadaniami oraz kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami.

Nie musisz przełączać się między aplikacjami do spotkań, zadań i notatek - ClickUp utrzymuje Twój zespół na tej samej stronie. Od zarządzania spotkaniami i śledzenia kont użytkowników po optymalizację ustawień bezpieczeństwa i nagrywanie sesji w chmurze, ClickUp przewyższa kluczowe punkty Zooma.

Jego dodatkowe funkcje pozwalają obsługiwać wszystko, od wglądu w negocjacje po oś czasu projektu, dzięki czemu jest wart każdego grosza z planu biznesowego lub rocznej subskrypcji.

Kluczowe funkcje ClickUp

ClickUp to nie tylko alternatywa dla Zoom - to najlepsza platforma do lepszej współpracy i wydajności. Oto kilka wartych uwagi funkcji ClickUp:

1. ClickUp Chat: Twój hub do komunikacji w Teams

Czatuj ze swoimi Teamsami za pomocą wątków, załączaj pliki i przypisuj komentarze za pomocą ClickUp Chat

W przeciwieństwie do Zoom, ClickUp Chat oferuje rozmowy w wątkach, bezpośrednie wiadomości i komentarze w zadaniach - wszystko w jednym miejscu. Możesz wysyłać szybkie aktualizacje, udostępniać pliki i mapować określone rozmowy do odpowiednich zadań - wszystko w obszarze roboczym projektu.

Planujesz wprowadzenie produktu na rynek? Stwórz dedykowany kanał czatu, przydzielaj zadania bezpośrednio z wiadomości i nigdy więcej nie trać kontekstu. Koniec z żonglowaniem kontem Zoom i oddzielnymi aplikacjami do czatu w zespole - ClickUp załatwia wszystko.

Porada bonusowa: Chcesz prowadzić lepsze spotkania i zwiększyć wydajność Teams? Opanuj prowadzenie produktywnych spotkań i optymalizuj wydajność zespołu, korzystając z poniższych wskazówek: 🚀 Zbieranie opinii w celu ciągłego doskonalenia 🗣️ Ustaw jasne cele dzięki szablonowi agendy ClickUp 📝 Zaproś tylko niezbędnych uczestników 🍕 Zdefiniuj podstawowe zasady płynnej komunikacji 📏 Zaczynaj i kończ na czas ⏰ Trzymaj się swojej agendy 🗂️ Wykorzystaj pomoce wizualne do zaangażowania 📊 Zachęć wszystkich do udziału 🙋 Szybkie udostępnianie protokołów ze spotkań 📨 Rotacja liderów dla świeżych pomysłów 🔄

2. ClickUp Clip: Pokaż, nie mów

Nagrywaj i osadzaj klipy na czacie i w zadaniach za pomocą ClickUp Clips

Potrzebujesz wyjaśnić złożone zadania bez planowania spotkań jeden na jeden? Użyj ClickUp Clips, aby nagrać swój ekran i głos, prowadząc swój zespół przez procesy krok po kroku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie demo w celu wdrożenia, czy też o opinie na temat projektu, Clips oferuje osobisty charakter bez konieczności wydłużania czasu trwania spotkań w ramach planu Zoom.

3. Tablice ClickUp: Burza mózgów w prosty sposób

Burza mózgów z zespołami i współpraca nad nimi przy użyciu ClickUp Whiteboards

Tablica ClickUp umożliwia wizualną współpracę, tworzenie map pomysłów i łączenie zadań bezpośrednio z tablicy w czasie rzeczywistym. Teraz możesz stworzyć wizualną mapę swojej kampanii marketingowej, a następnie jednym kliknięciem zamienić każdą notatkę w zadanie.

Jest to idealne narzędzie do sesji kreatywnych, planowania projektów i burzy mózgów w zespole - nie wymaga usług Zoom. Wszystko jest połączone z Twoim cyklem pracy.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Inteligentna transkrypcja i automatyzacja zadań

Usprawnij swoje spotkania dzięki notatnikowi ClickUp AI. Wystarczy dodać notetaker do zaplanowanych rozmów przez Zoom, a automatycznie dołączy on do nich, aby uchwycić każdy szczegół. Notatnik transkrybuje dyskusje w czasie rzeczywistym, zapisując notatki bezpośrednio w prywatnym dokumencie ClickUp.

Na tym jednak nie koniec. Notatnik AI idzie o krok dalej, wyodrębniając kluczowe elementy działania i spostrzeżenia z rozmowy.

Te elementy działań można następnie przekazać ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi ClickUp AI, który przekształca je w wykonalne zadania z jasnymi kolejnymi krokami. Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zadań, ustawienie terminów, czy podsumowanie aktualizacji projektu, ClickUp Brain zapewnia, że nic nie umknie uwadze.

Od transkrypcji głosu na tekst i tłumaczenia po zautomatyzowane tworzenie zadań, ClickUp Brain i notatnik spotkań AI współpracują ze sobą, aby zaoszczędzić godziny pracy ręcznej, zwiększyć wydajność i utrzymać projekty na właściwym torze.

Uzyskaj transkrypcje z możliwością wyszukiwania i wykonuj zadania ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain combo

5. Płynna integracja z Zoom, Slack i Microsoft Teams

ClickUp integruje się również ze wszystkimi ulubionymi narzędziami do spotkań i pomaga zarządzać zadaniami, śledzić aktualizacje, usprawniać asynchroniczną komunikację wideo i udostępniać nagrania ekranu na różnych platformach bez utraty rytmu.

Skorzystaj z integracji ClickUp Zoom do bezpośredniego planowania spotkań, integracji ClickUp Slack do czatu zespołowego i integracji ClickUp Teams do lepszej współpracy.

6. Zarządzanie zadaniami i projektami dla płynniejszego cyklu pracy

ClickUp Meetings upraszcza sposób zarządzania i organizowania dyskusji w zespole. Planuj spotkania bezpośrednio z kalendarza i upewnij się, że wszyscy są zgodni z jasnymi agendami spotkań. Po spotkaniu skorzystaj z narzędzi ClickUp AI, aby przechwytywać notatki, przypisywać elementy działań i śledzić działania następcze, utrzymując dyskusje powiązane z praktycznymi wynikami.

7. Unlimited użytkowników i zadań - za Free

Masz ograniczony budżet? Darmowy plan ClickUp oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników i zadań - idealny do użytku osobistego, dla freelancerów i rozwijających się teamów bez potrzeby korzystania z płatnego planu.

Oznacza to, że możesz cieszyć się tymi samymi funkcjami i korzyściami, których można oczekiwać od najwyższej klasy narzędzia do zwiększania wydajności, bez konieczności korzystania z planu subskrypcji.

Pro Tip: Masz dość robienia notatek ze spotkań? Dlaczego nie pozwolić AI się tym zająć? Porzuć długopis i papier! Wykorzystaj wydajność AI podczas spotkań 🚀

Przegląd cen ClickUp

Plany cenowe ClickUp oferują elastyczność dostosowaną do każdych potrzeb - niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami osobistymi, czy prowadzisz dynamiczne projekty zespołowe.

1. Free Forever Plan

Zacznij korzystać z planu Free Forever od ClickUp, nie wydając ani grosza. Oferuje on niezbędne funkcje do zwiększenia osobistej wydajności i efektywnego zarządzania małymi projektami bez żadnych zobowiązań finansowych.

kluczowe funkcje

Przechowywanie do 100 MB plików dla łatwego dostępu i zarządzania

Twórz nieograniczone zadania, aby utrzymać porządek w mojej pracy

Dodaj nieograniczoną liczbę członków w ramach Free Planu, aby zapewnić płynną współpracę w zespole

Zabezpiecz swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego dla większego bezpieczeństwa

Współpracuj z członkami zespołu dzięki ClickUp Docs ClickUp Whiteboards , aby usprawnić komunikację i planowanie

Zobacz wszystko w jednym miejscu dzięki widokowi Wszystko View, aby uzyskać lepszy przegląd

Wizualizuj cykle pracy za pomocą tablic Kanban, aby zachować porządek i ustalać priorytety zadań

Zarządzanie sprintami w zwinnych projektach i efektywne śledzenie postępów

Zaplanuj zadania za pomocą widoku kalendarza , aby planować i zarządzać terminami

Dostosuj pola niestandardowe do swoich potrzeb dzięki podstawowemu menedżerowi dla dopasowanej organizacji

Dla kogo Osoby zarządzające osobistymi zadaniami, studenci, freelancerzy lub wszyscy, którzy szukają darmowego narzędzia do utrzymania porządku

2. Unlimited Plan

Plan Unlimited jest przeznaczony dla małych Teams szukających zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność i upraszczających cykl pracy.

Dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej, integracjom i potężnym narzędziom oferuje wszystko, co potrzebne do optymalizacji procesów pracy i wspierania współpracy - niezbędna aktualizacja dla rozwijających się teamów.

kluczowe funkcje

Wszystko, co zawiera Free Forever, plus:

Przechowuj wszystkie swoje pliki bezpiecznie i łatwo dostępne bez limitów przestrzeni dyskowej

Integracja z nieograniczoną liczbą narzędzi innych firm w celu usprawnienia cyklu pracy

Twórz nieograniczone pulpity ClickUp , aby uzyskać przejrzysty wgląd w projekty

Zapraszanie gości z konfigurowalnymi uprawnieniami

Wizualne zarządzanie projektami dzięki ClickUp Gantt Charts

Dodaj nieograniczoną liczbę pól niestandardowych, aby dostosować obszar roboczy do swoich potrzeb

Utrzymuj połączenie z zespołem dzięki nieograniczonym wiadomościom na czacie

Ustawienie automatycznych obliczeń w kolumnach, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów

Użyj ClickUp do zarządzania e-mailami i odpowiadania na nie w celu scentralizowanej komunikacji

Organizowanie użytkowników w Teams dla lepszego zarządzania

Dla kogo Małe teamy potrzebujące solidnego zarządzania projektami, rozwijające się biznesy i startupy szukające niedrogiego narzędzia z funkcjami premium

Cennik

7 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

10 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie)

3. Business Plan

Plan Business oferuje zaawansowane narzędzia zwiększające wydajność i produktywność dla rozwijających się organizacji. Jest to idealne rozwiązanie dla średniej wielkości teamów, które chcą usprawnić zarządzanie projektami i poprawić współpracę dzięki zaawansowanemu raportowaniu i automatyzacji.

kluczowe funkcje

Wszystko zawarte w planie Unlimited, oprócz:

Łatwy dostęp do konta dzięki integracji z Google SSO Współpracuj wydajnie, tworząc Teams bez limitów Eksportuj dane projektów dzięki niestandardowym opcjom eksportu Automatyzacja zadań i cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu Tworzenie wnikliwych pulpitów z zaawansowanymi funkcjami Dokładne śledzenie czasu w projektach Szczegółowe oszacowanie czasu w celu precyzyjnego planowania Zarządzanie kartami czasu pracy dla lepszego śledzenia czasu Nadzorowanie obciążenia pracą w celu uniknięcia wypalenia zawodowego Wizualizacja projektów za pomocą osi czasu i map myśli ClickUp

Dla kogo Teams średniej wielkości zarządzający projektami z automatyzacją, zaawansowanym raportowaniem, równoważeniem obciążeń pracą i usprawnioną komunikacją między działami

Cennik

12 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

19 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie)

4. Enterprise Plan

Plan Enterprise od ClickUp oferuje dopasowane wsparcie i zaawansowane funkcje dla organizacji i dużych teamów zarządzających wieloma projektami i złożonymi cyklami pracy, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Twój Business może usprawnić operacje, poprawić współpracę i zapewnić najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki spersonalizowanemu wdrożeniu i usługom zarządzanym.

kluczowe funkcje

Etykieta White Label dla spersonalizowanego obszaru roboczego

Ustawienie szczegółowych uprawnień dla bezpiecznej kontroli dostępu

Automatyzacja cykli pracy z formularzami dzięki logice warunkowej

Integracja systemów za pomocą API Enterprise

Tworzenie niestandardowych ról w celu uzyskania dostępu dostosowanego do indywidualnych potrzeb

Łatwe udostępnianie przestrzeni określonym teamom

Zapisywanie domyślnych widoków osobistych dla indywidualnych preferencji

Publikowanie aktualizacji i wiadomości bez ograniczeń

Zapewnienie zgodności ze standardami MSA i HIPAA

Uproszczony dostęp dzięki funkcji Single Sign-On (SSO)

Dla kogo Duże organizacje z wieloma teamami wymagające wysokiego poziomu niestandardowego, bezpieczeństwa na poziomie Enterprise, dedykowanego wsparcia i skalowalności

Ceny

Niestandardowe ceny - skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania wersji demonstracyjnej

Dodatki

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka miesięcznie ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $$$a miesięcznie

Skorzystaj z ClickUp i przenieś się ze spotkań Zoom!

Zoom to bez wątpienia fantastyczne narzędzie do prowadzenia wideorozmów. Jednak jeśli chodzi o zarządzanie projektami, cyklami pracy i komunikacją w zespole, ClickUp przenosi je na wyższy poziom. To coś więcej niż tylko spotkania - to zakończone centrum wydajności.

Martwisz się o zmianę? Nie ma problemu! ClickUp płynnie integruje się z Zoom. Możesz kontynuować rozmowy, zarządzając wszystkim innym w jednym miejscu.

ClickUp to wszystko, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Usprawnia procesy pracy - zarządzanie zadaniami, ustawienie celów, organizację dokumentów, komunikację w zespole, burze mózgów i współpracę - wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zwiększ swoją wydajność!