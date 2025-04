13 Alternatyw i konkurentów Seamless AI, aby zwiększyć generowanie leadów

Znalezienie odpowiednich potencjalnych klientów i utrzymanie przepływu potencjalnych klientów może być trudną walką. Jednak dzięki narzędziom AI, takim jak Seamless. AI, możesz bez wysiłku odwrócić bieg wydarzeń i generować leady. 🌟

Seamless. AI automatyzuje generowanie leadów, pomagając specjalistom ds. sprzedaży i marketingu w odkrywaniu potencjalnych klientów, zbieraniu danych kontaktowych i przyspieszaniu wysiłków.

Jednak każdy Teams ma unikalne potrzeby, a Seamless. AI może nie spełniać wszystkich wymagań. Poszukaj potężnych konkurentów Seamless. AI, które lepiej pasują do Twojej strategii sprzedaży.

W tym przewodniku omówię niektóre z najlepszych alternatyw Seamless. AI, podkreślając narzędzia, które wnoszą świeży akcent do generowania leadów.

globalny rynek generowania leadów ma osiągnąć wartość 15 524,35 milionów dolarów do roku 2031.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Seamless. AI upraszcza generowanie leadów, dostarczając dokładne dane kontaktowe w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak nie jest to idealne rozwiązanie, oto 13 innych narzędzi, które warto poznać: : Najlepsze do zarządzania projektami sprzedażowymi i powiązaniami z klientami ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami sprzedażowymi i powiązaniami z klientami

ZoomInfo: Najlepsze dla dużych Enterprise potrzebujących rozszerzenia danych B2B

Apollo. io: Najlepsze dla teamów sprzedażowych do precyzyjnego targetowania leadów

UpLead: Najlepszy dla danych SaaS B2B

Lusha: Najlepsza do budowania celowych list potencjalnych klientów

Clearbit: Najlepszy do zaawansowanego wzbogacania danych

Lead411: Najlepsze dla Teams chcących zautomatyzować cykl pracy

Cognism: Najlepszy do inteligentnego pozyskiwania klientów

Nimimble: Najlepsze do zarządzania relacjami

LinkedIn Sales Navigator: Najlepszy do wykorzystania profesjonalnej sieci LinkedIn

Hunter. io: Najlepsze rozwiązanie do pozyskiwania leadów przez e-mail

Snov. io: Najlepsze do generowania leadów w oparciu o e-mail

LeadIQ: Najlepsze do usprawniania generowania i zbierania leadów

Czym jest Seamless. AI?

Seamless. AI to oparta na sztucznej inteligencji platforma do generowania leadów i sprzedaży, zaprojektowana, aby pomóc specjalistom ds. sprzedaży znaleźć i połączyć się z potencjalnymi klientami.

Wykorzystuje zaawansowane algorytmy do przeszukiwania sieci w poszukiwaniu danych w czasie rzeczywistym na temat potencjalnych potencjalnych klientów, w tym informacji kontaktowych, ról zawodowych i szczegółów firmy - i synchronizuje je bezpośrednio z systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot.

Jego podstawowa zaleta? Automatyzacja czasochłonnych etapów pozyskiwania klientów w celu szybszego i dokładniejszego docierania do nich.

Dlaczego warto wybrać Seamless. AI?

Oto dlaczego odkrywanie konkurentów Seamless AI może być mądrym posunięciem:

Uwagi dotyczące kosztów: Uzyskaj podobne funkcje w bardziej przystępnej cenie

Zaawansowane funkcje: Dostęp do głębszej analityki, wglądu w AI lub zaawansowanej oceny potencjalnych klientów

Dokładność danych: Znajdź narzędzia dostosowane do Twojej branży i odbiorców

Łatwość użycia: Ciesz się bardziej przejrzystym interfejsem i płynniejszymi cyklami pracy i integracjami CRM

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w sprzedaży (przypadki użycia i narzędzia)

13 najlepszych alternatyw i konkurentów Seamless. AI Alternatywy i konkurenci

Zanim zagłębimy się w szczegóły, oto krótki przegląd najlepszych alternatyw Seamless. AI - podkreślając, co każde narzędzie robi najlepiej, jego kluczowe funkcje i ile będzie kosztować rozpoczęcie pracy.

Narzędzie Najlepszy przypadek użycia Kluczowe funkcje Cena początkowa ClickUp Zarządzanie projektami sprzedażowymi i CRM Asystent AI (ClickUp AI Brain), CRM, Formularze, Pulpity, Automatyzacja, Szablony Free, płatne plany od $7/użytkownika/miesiąc ZoomInfo Rozbudowana baza danych B2B dla dużych Enterprise 70M+ połączeń, 170M+ e-maili, SalesOS, skrypty e-mail AI Niestandardowe ceny Apollo. io Precyzyjne targetowanie leadów dla teamów sprzedażowych AI lead scoring, wielokanałowy zasięg, 97,5% trafności e-maili Free, płatne plany od $59/użytkownika/miesiąc UpLead Dane SaaS B2B o wysokiej dokładności 95% dokładności, ponad 50 filtrów, filtry stosu technologicznego, weryfikacja w czasie rzeczywistym Wersja próbna Free, płatna od 99 USD/miesiąc Lusha Docelowe listy potencjalnych klientów w USA/UE Zgodność z GDPR/CCPA, rekomendacje AI oparte na ICP, rozszerzenie Chrome Free, Płatne od $49/miesiąc Clearbit Zaawansowane wzbogacanie danych i segmentacja leadów Aktualizacje w czasie rzeczywistym, dynamiczne formularze, pulpity odwiedzających NA Lead411 Automatyzacja cykli pracy z wykorzystaniem danych o intencjach kupujących Lead scoring, wyzwalacze sprzedaży, Growth Intent Data Wersja próbna Free, płatna od 99 USD/użytkownika/miesiąc Kognitywizm Inteligentne pozyskiwanie klientów zgodne z RODO Diamond Data®, sygnały intencji, filtry firmograficzne/technograficzne Niestandardowe ceny Nimble CRM skoncentrowany na zarządzaniu relacjami Synchronizacja e-maili i danych społecznościowych, szablony cyklu pracy, szczegółowa dokumentacja potencjalnych klientów $29. 90/użytkownika/miesiąc LinkedIn Sales Navigator Wykorzystanie profesjonalnej sieci LinkedIn InMail, rekomendacje leadów, eksplorator powiązań $99. 99/miesiąc (Core) Hunter. io Wyszukiwanie e-maili i śledzenie kampanii Wyszukiwarka e-maili, TechLookup, analiza kampanii Free, Płatne od $34/miesiąc Snov. io Generowanie leadów przez e-mail z automatyzacją AI e-mail, automatyzacja LinkedIn, kampanie drip, integracja CRM Wersja próbna, płatna od 39 USD/miesiąc LeadIQ Usprawnianie generowania i wzbogacania leadów Rozszerzenie Chrome, generator e-maili AI, analiza użytkowania Free, Płatne od $45/użytkownika/miesiąc

Przeanalizujmy teraz każdą alternatywę Seamless. AI bardziej szczegółowo, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej strategii sprzedaży i marketingu.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami sprzedażowymi i powiązaniami z klientami)

ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla Seamless. AI. Jest to aplikacja do wszystkiego do pracy, która jest potęgą dla teamów sprzedażowych i marketingowych.

Kwalifikuj leady za pomocą ClickUp Formularze

ClickUp Forms pozwala przechwytywać i kwalifikować potencjalnych klientów w ustrukturyzowanym, konfigurowalnym formacie. Możesz tworzyć formularze dla niestandardowych segmentów klientów i automatycznie przypisywać odpowiedzi do odpowiednich przedstawicieli handlowych. Osadzaj formularze kwalifikacji leadów bezpośrednio w Dokumentach, aby zapewnić płynne przekazywanie informacji marketingowych i sprzedażowych.

Kwalifikuj leady, tworząc niestandardowe formularze za pomocą ClickUp Forms

Twórz inteligentniejsze kampanie z ClickUp Brain

ClickUp nie jest tradycyjnym narzędziem do generowania leadów, ale jego funkcje oparte na AI, ClickUp Brain, zmieniają zasady gry dla zespołów marketingowych i sprzedażowych. Pomaga generować pomysły na kampanie, pisać e-maile sprzedażowe i podsumowywać wcześniejsze interakcje z klientami.

Wykorzystuje AI do korzystania z CRM i danych projektów, pomagając w tworzeniu hiper-spersonalizowanych wiadomości i automatyzacji powtarzalnych zadań.

Wygeneruj kopię kampanii, dokumenty sprzedażowe lub dokumenty aktywacyjne w kilka sekund

Automatyczne podsumowanie kluczowych transakcji, spotkań lub zadań

Uzyskaj świeże pomysły na kolejną strategię - wszystko od jednego asystenta AI

Przeprowadź burzę mózgów i opracuj swoją kolejną strategię powodzenia z ClickUp Brain

Nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj spotkania sprzedażowe z ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker pomaga zespołom sprzedażowym zachować koncentrację podczas spotkań, automatycznie nagrywając, transkrybując i podsumowując rozmowy.

Jest to szczególnie przydatne podczas rozmów wyjaśniających, aktualizacji dla klientów lub wewnętrznych przekazań - dzięki temu nigdy nie przegapisz ważnych szczegółów. Podsumowania obejmują kluczowe decyzje, elementy działań i działania następcze, które można bezpośrednio połączyć z zadaniami lub rekordami CRM.

Automatyczna synchronizacja notatek z powiązanymi zadaniami i transakcjami

Tworzy ustrukturyzowane podsumowania, na podstawie których Twój zespół może działać

Wsparcie dla dokładniejszej, spójnej komunikacji w całym pipeline

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby sporządzać szczegółowe notatki i połączyć je z resztą swojej pracy

ClickUp dla zespołów sprzedaży automatyzuje procesy sprzedaży, wizualizuje je i zarządza nimi oraz śledzi postępy w realizacji transakcji. Funkcje takie jak czat, przypisywanie komentarzy, zadań i list kontrolnych zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie.

Oto jak ClickUp pomaga w zarządzaniu projektami sprzedażowymi:

ClickUp Brain dla strategii generowania leadów

Twórz spersonalizowaną komunikację z ClickUp Brain

ClickUp Brain dla zespołów marketingowych i sprzedażowych zapewnia usprawnienie i wydajność wszystkich procesów sprzedażowych. Od tworzenia wiadomości informacyjnych po projektowanie cykli pracy, pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, które w przeciwnym razie marnowałyby czas Twojego zespołu.

Wykorzystuje również dane CRM do tworzenia spersonalizowanej komunikacji dla potencjalnych klientów. Pobierając informacje z wcześniejszych interakcji, działań sprzedażowych i innych danych, ClickUp Brain tworzy e-maile i kampanie, które naprawdę łączą się z potencjalnymi klientami.

A co najlepsze? Natychmiast generuje podsumowania, pisze zawartość wspierającą sprzedaż i sugeruje świeże pomysły na następną kampanię.

Centralizacja zarządzania leadami z ClickUp CRM

Zbuduj scentralizowaną bazę danych klientów za pomocą ClickUp CRM

ClickUp CRM upraszcza zarządzanie potencjalnymi klientami, oferując przejrzysty widok potoku sprzedaży. Możesz śledzić statusy leadów, niestandardowe pola danych i otrzymywać automatyczne przypomnienia - wszystko z jednego miejsca.

Organizuj niestandardowe bazy danych klientów

Analizuj dane sprzedażowe w celu uzyskania wglądu

Centralizacja wysiłków związanych z docieraniem do niestandardowych klientów

Dostosuj śledzenie pipeline'u za pomocą pól niestandardowych i monitoruj postępy za pomocą pulpitów sprzedaży w czasie rzeczywistym

Uprość procesy dzięki automatyzacji ClickUp

Twórz niestandardowe automatyzacje z ClickUp Automations

ClickUp Automations oszczędza czas dzięki automatyzacji rutynowych zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub aktualizowanie statusów zadań. Możesz ustawić niestandardowe cykle pracy za pomocą AI, które wyzwalają określone działania, dzięki czemu pielęgnowanie potencjalnych klientów i zarządzanie zadaniami jest bardziej wydajne i mniej ręczne.

Oszczędzaj czas z szablonami ClickUp

ClickUp posiada obszerne repozytorium szablonów, w tym raportów sprzedaży i szablonów planów sprzedaży. Oto trzy, które polecamy:

Sales Tracker Template : Monitoruj wyniki zespołu i indywidualne w czasie rzeczywistym ClickUpSales Tracker Template: Monitoruj wyniki zespołu i indywidualne w czasie rzeczywistym

Szablon planu sprzedaży : Ustaw cele, opracuj strategie i zorganizuj kampanie ClickUpSzablon planu sprzedaży: Ustaw cele, opracuj strategie i zorganizuj kampanie

Szablon CRM ClickUp: Śledzenie leadów, informacji kontaktowych i interakcji z klientami Śledzenie leadów, informacji kontaktowych i interakcji z klientami

Najlepsze funkcje ClickUp

Łatwe śledzenie wyników sprzedaży dzięki ClickUp Dashboards . Konfigurowalne pulpity zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki, takie jak postęp leadów i przychody ze sprzedaży

Integracja z ponad 1000 narzędzi, w tym narzędziami do komunikacji i e-mail marketingu

Scentralizuj cały proces sprzedaży na łatwej w użyciu platformie

Kwalifikacja leadów za pomocą niestandardowych formularzy ClickUp Forms

Bądź zorganizowany i na bieżąco z priorytetowymi zadaniami dzięki ClickUp Tasks

Wizualizuj sceny leadów i przeprowadzaj burze mózgów w kampaniach dzięki ClickUp Whiteboards

Wykorzystaj relacje do połączenia zadań, szans i notatek w całym procesie sprzedaży

Korzystaj z Connected Search w każdym zadaniu, projekcie i połączonej aplikacji, aby dowiedzieć się wszystkiego o swoich klientach

Ustaw i śledź cele sprzedażowe za pomocą ClickUp Goals , aby pozostać w zgodzie z całym zespołem

Twórz efektowne wideo prezentujące sprzedaż z transkrypcjami za pomocą ClickUp Clips

ClickUp limit

Stroma krzywa uczenia się

Nie dostarcza baz danych kontaktowych leadów (używaj z narzędziami do generowania leadów)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

Business: $12/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 4000 opinii)

Oto, co Max Segal, menedżer ds. systemów komputerowych i informatycznych w firmie XYZ, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Automatyzacja danych powstania zadań z folderów adresów e-mail i integracja z firmowym Slackiem zrobiły ogromną różnicę w wydajności cyklu pracy!

Automatyzacja danych powstania zadań z folderów adresów e-mail i integracja z firmowym Slackiem zrobiły ogromną różnicę w wydajności cyklu pracy!

Czytaj więcej: Szablony raportów sprzedaży Free (dzienne, tygodniowe, miesięczne)

2. ZoomInfo (najlepsze dla dużych Enterprise potrzebujących rozszerzenia danych B2B)

via ZoomInfo

ZoomInfo jest jedną z najbardziej wszechstronnych alternatyw Seamless. AI. Jego baza danych zawiera ponad 70 milionów bezpośrednich numerów telefonów i 170 milionów zweryfikowanych adresów e-mail.

Oprogramowanie wspiera kampanie marketingowe i optymalizuje lejki sprzedażowe. Jego funkcja SalesOS, wypełniona danymi firmograficznymi, technicznymi i intencjami, sprawia, że połączenie z potencjalnymi klientami jest inteligentniejsze.

ZoomInfo Copilot zapewnia również przewagę AI dzięki interaktywnym podsumowaniom czatów i e-mailom ze skryptami AI, aby uzyskać lepsze rekomendacje potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje ZoomInfo

Oceń interakcje w różnych kanałach, aby lepiej konwertować niestandardowych klientów za pomocą Chorus

Uzyskaj dostęp do kompleksowej bazy danych wywiadowczych

Śledzenie odwiedzających witrynę w celu połączenia z osobami decyzyjnymi

Integruje się z popularnymi narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi

ZoomInfo limit

Wielu użytkowników skarżyło się na niedokładne i nieaktualne dane

Ceny ZoomInfo

Sprzedaż: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (ponad 8 000 opinii)

Capterra: 4. 1/5 (ponad 200 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Jak pisać OKR-y sprzedaży (przykłady + szablony)

3. Apollo. io (najlepsze dla teamów sprzedażowych do precyzyjnego targetowania leadów)

Apollo. io to wszechstronna platforma analityki sprzedaży, która łączy generowanie leadów, wielokanałowy zasięg i zarządzanie transakcjami w jednym potężnym narzędziu. Jej baza danych obejmuje ponad 210 milionów profesjonalnych kontaktów i ponad 35 milionów profili firm.

Poza tym, konfigurowalna funkcja punktacji leadów AI wskazuje potencjalnych klientów o wysokiej konwersji, wykorzystując historię powodzenia i parametry, takie jak kryteria, wagi i zmienne.

Apollo. io oferuje również narzędzia do personalizacji zasięgu, automatyzacji komunikacji i śledzenia wyników.

Najlepsze funkcje Apollo.io

Uzyskaj 97. 5% trafności e-maili

Lepiej badaj potencjalnych klientów i personalizuj e-mail za pomocą AI Apollo

Niestandardowy zasięg w zależności od typu potencjalnego klienta dzięki logice warunkowej

Apollo. io limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszali nieaktualne zweryfikowane adresy e-mail

Wielu użytkowników stwierdziło również, że obsługa klienta jest niestandardowa

Ceny Apollo. io

Free

Podstawowy: $59/miesiąc za użytkownika

Profesjonalne: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Organizacja: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4. 7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (300+ opinii)

Oto, co użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat Apollo. io:

Apollo. io dostarcza bardzo dokładne i aktualne informacje kontaktowe, w tym adresy e-mail i numery telefonów, które są niezwykle przydatne w docieraniu do osób, których wcześniej nie znałem. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i umożliwia dostęp do każdej opcji.

Apollo. io dostarcza bardzo dokładne i aktualne informacje kontaktowe, w tym adresy e-mail i numery telefonów, które są niezwykle przydatne w docieraniu do osób, których wcześniej nie znałem. Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i umożliwia dostęp do każdej opcji.

4. UpLead (najlepszy dla danych SaaS B2B)

via UpLead

UpLead stosuje ukierunkowane podejście do poszukiwania klientów B2B, oferując wyselekcjonowaną bazę ponad 160 milionów profesjonalnych kontaktów i ponad 16 milionów profili firmowych z imponującym 95% wskaźnikiem dokładności danych.

Chociaż baza danych jest mniejsza niż u niektórych konkurentów Seamless. AI, przedkłada jakość nad ilość.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest skupienie się na analizie technologii. Umożliwia to wyszukiwanie firm na podstawie ich stosu technologicznego, co jest idealne dla osób specjalizujących się w określonych narzędziach lub usługach.

Najlepsze funkcje UpLead

Uzyskaj całodobową obsługę klienta od ludzkich agentów

Weryfikuj swoje dane w czasie rzeczywistym dzięki weryfikacji e-mail

Użyj ponad 50 filtrów wyszukiwania, aby uzyskać kontakty pasujące do Twojej persony kupującego

Integracja z CRM i narzędziami do automatyzacji sprzedaży, takimi jak HubSpot, Salesforce itp.

UpLead limit

Funkcje takie jak dane intencji i analiza konkurencji są dostępne tylko w drogich planach

Ograniczone opcje niestandardowe

UpLead pricing

Free Trial (przez 7 dni)

Essentials: 99 USD miesięcznie (za 170 kredytów)

Plus: 199 USD miesięcznie (za 400 kredytów)

Profesjonalne: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UpLead

G2: 4. 7/5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (70+ opinii)

💡 Pro Tip: Chcesz stworzyć powodzenie podróży klienta dla rozwoju biznesu? Zapoznaj się z tymi darmowymi szablonami map podróży klienta, aby zapewnić klientom doskonałą obsługę przez cały cykl ich życia.

5. Lusha (najlepsza do budowania celowych list potencjalnych klientów)

via Lusha

Lusha to solidny wybór dla zespołów B2B koncentrujących się na rynkach amerykańskim i europejskim. Jedną z jego godnych uwagi funkcji jest skupienie się na zgodności - Lusha zapewnia, że wszystkie jej dane są zgodne z RODO, CCPA i ISO 27701.

Kolejną świetną funkcją jest wyszukiwarka leadów oparta na AI. Dostarcza ona dostosowanych rekomendacji w oparciu o profil idealnego klienta (ICP), dzięki czemu pozyskiwanie klientów jest inteligentniejsze i bardziej wydajne.

Najlepsze funkcje Lusha

Otrzymuj powiadomienia o aktywności potencjalnych klientów za każdym razem, gdy dokonają oni istotnej zmiany

Skorzystaj z zaawansowanych filtrów wyszukiwania, takich jak finansowanie i technologia oraz wyniki intencji, aby znaleźć odsetki firm

Pobieraj zweryfikowane dane kontaktowe bezpośrednio z różnych platform za pomocą rozszerzeń Chrome i Firefox

Lusha limit

Dane B2B koncentrują się tylko na rynkach europejskich i amerykańskich

Dokładność danych jest niższa niż w przypadku niektórych innych narzędzi

Ceny Lusha

Free dla jednej licencji

Pro : 49 USD/miesiąc (za trzy licencje)

Premium : 99 USD/miesiąc (za pięć licencji)

Skala: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Lusha

G2 : 4. 3/5 (ponad 1400 opinii)

Capterra: 4. 0/5 (ponad 300 opinii)

Dowiedzmy się, dlaczego użytkownicy G2 uważają Lusha za najlepsze narzędzie do wyszukiwania leadów:

Niesamowite narzędzie do znajdowania potencjalnych klientów i kontaktowania się z nimi w celu pozyskania ich na demonstrację.

Niesamowite narzędzie do znajdowania potencjalnych klientów i kontaktowania się z nimi w celu pozyskania ich na demonstrację.

6. Clearbit (najlepsze do zaawansowanego wzbogacania danych)

via Clearbit

Clearbit to coś więcej niż narzędzie do wzbogacania danych. W połączeniu z HubSpot stanowi solidny wybór do usprawnienia zarządzania leadami i procesów sprzedaży.

Ta alternatywa Seamless. AI pomaga firmom ulepszyć ich rejestry w czasie rzeczywistym w celu uzyskania dokładnych, przydatnych informacji do podejmowania decyzji opartych na danych.

Inteligentne listy i rekomendacje oparte na AI umożliwiają zespołom precyzyjne ustalanie priorytetów i segmentowanie wykwalifikowanych potencjalnych klientów, upraszczając wyszukiwanie i poprawiając współczynniki konwersji.

Najlepsze funkcje Clearbit

Płynna integracja z platformami takimi jak Marketo i Salesforce

Sprawdź tylko niezbędne pola i wyeliminuj niedostępne wartości, korzystając z funkcji dynamicznego skracania formularza

Wyróżnij firmy, które pasują do Twojego ICP na pulpicie nawigacyjnym

Clearbit limit

Stroma krzywa uczenia się

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na obsługę klienta

Clearbit pricing

NA

Oceny i recenzje Clearbit

G2: 4. 4/5 (600+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (30+ opinii)

📮ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów jest zależnych od AI głównie w zakresie zarządzania zadaniami i organizacji. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje e-mail. Dzięki ClickUp, ta sama AI zasila Twój e-mail lub inne przepływy komunikacji, kalendarz, zadania i dokumentację. Wystarczy zapytać: "Jakie są dziś moje priorytety?". ClickUp Brain przeszuka cały obszar roboczy i powie ci dokładnie, co masz na głowie w oparciu o pilność i ważność. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w ramach jednej, super aplikacji!

7. Lead411 (najlepsze dla Teams chcących zautomatyzować cykl pracy)

via Lead411

Lead411 pomaga Business znaleźć, połączyć i zaangażować idealnych potencjalnych klientów B2B. Dostawca danych oferuje funkcję Cadence, która może okazać się przydatna dla Twojego zespołu.

Funkcja ta upraszcza automatyzację sprzedaży, umożliwiając tworzenie cykli pracy typu "jeśli to, to tamto", takich jak wyzwalacz wiadomości e-mail na podstawie aktywności rynkowej. Jest to inteligentny sposób na utrzymanie przewagi bez konieczności ciągłego monitorowania każdego ruchu.

Najlepsze funkcje Leead411

Wskaż osoby decyzyjne w swoich organizacjach docelowych, korzystając z danych o intencjach kupujących

Skorzystaj z Growth Intent Data, aby uzyskać informacje o firmach, które aktywnie się rozwijają i dodają usługi

Uzyskaj dostęp do najszybciej rozwijających się firm z lead score

Lead411 limit

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na problemy z filtrowaniem

Dane dotyczące intencji są dostępne tylko w ramach rocznych subskrypcji

Cenyead411

Free Trial przez 7 dni

Basic Plus Unlimited : 99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Limited: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Leead411

G2: 4. 5/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (60+ opinii)

Zobaczmy, dlaczego ten użytkownik G2 uważa Lead411 za najlepszy do kontaktów B2B:

Zacząłem używać Lead 411 do kontaktów B2B i jakoś widzę wyniki. Jest jeszcze za wcześnie, aby o czymkolwiek decydować, ale tak, dostałem lepszą ofertę niż gdziekolwiek indziej z Lead411.

Zacząłem używać Lead 411 do kontaktów B2B i jakoś widzę wyniki. Jest jeszcze za wcześnie, aby o czymkolwiek decydować, ale tak, dostałem lepszą ofertę niż gdziekolwiek indziej z Lead411.

8. Cognism (najlepszy do inteligentnego prospectingu)

via Cognism

Cognism to platforma analizy sprzedaży B2B, która dostarcza dokładne, zgodne z RODO dane kontaktowe. Dzięki dostępowi do ponad 400 milionów profesjonalnych kontaktów i 10 milionów profili firm w regionie EMEA, NAM i APAC, jest to dobra opcja dla globalnych wysiłków związanych z poszukiwaniem klientów.

Tym, co wyróżnia Cognism na tle innych konkurentów Seamless. AI jest funkcja Diamond Data®, oferująca zweryfikowane bezpośrednie połączenia z AI i ręczne kontrole dla większej dokładności.

Kolejną mocną stroną jest wykorzystanie danych kontekstowych, takich jak sygnały intencji i wyzwalacze sprzedaży, w celu identyfikacji potencjalnych klientów już wykazujących odsetki w Twojej ofercie.

Najlepsze funkcje

Priorytetyzuj kontakty z największym prawdopodobieństwem konwersji za pomocą sygnałów intencji i wyzwalaczy sprzedaży

Szybko twórz celowe listy potencjalnych klientów z dokładnymi danymi kontaktowymi

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych informacji o sprzedaży, w tym o tym, kiedy dostępne są świetne konta i co należy powiedzieć

Połącz dane firmograficzne, techniczne i sygnały intencji kupujących

Korzystaj z wyszukiwania AI, aby uzyskać szybsze wyniki i bardziej wydajne cykle pracy

Limity kognitywne

Ceny są drogie dla małych firm

Niektóre osoby raportowały ciągłe próby dosprzedaży

Cognism pricing

Niestandardowe ceny

Poznaj oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (160+ opinii)

9. Nimble (najlepsze do zarządzania relacjami)

via Nimble

Nimble to CRM skoncentrowany na relacjach, który upraszcza zarządzanie połączeniami z potencjalnymi i niestandardowymi klientami. Gromadzi i aktualizuje dane firmowe i kontaktowe z e-maili, mediów społecznościowych i stron internetowych, zapewniając dokładne i aktualne dane.

Z pewnością spodoba ci się płynna integracja Nimble z narzędziami Microsoft i Google. Niezależnie od tego, czy zarządzasz skrzynką odbiorczą, czy organizujesz zadania, Nimble doskonale wpasowuje się w Twój cykl pracy.

Najlepsze funkcje

Niestandardowe cykle pracy z szablonami i automatyzacją w celu zwiększenia wydajności

Pozyskiwanie leadów za pomocą niestandardowych formularzy internetowych

Uzyskaj szczegółową dokumentację i informacje sprzedażowe na temat potencjalnych klientów

Nimble limit

Oferuje limit funkcji w porównaniu do niektórych większych systemów CRM

Może nie być odpowiednie dla dużych organizacji ze złożonymi procesami sprzedaży

Nimble pricing

$29. 90/miesiąc za użytkownika

Nimble oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (1,000+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (1,800+ recenzji)

Oto dlaczego użytkownik G2 uważa Nimble za nieocenione narzędzie dla swojego biznesu:

Nimble daje mi zakończony obraz moich klientów, potencjalnych klientów, potencjalnych klientów i transakcji, wszystko w jednym miejscu. Koniec z niechlujnymi arkuszami kalkulacyjnymi, wszystko, co muszę zobaczyć, jest tutaj i jest absolutnie bezcenne dla mojego biznesu.

Nimble daje mi zakończony obraz moich klientów, potencjalnych klientów, potencjalnych klientów i transakcji, wszystko w jednym miejscu. Koniec z niechlujnymi arkuszami kalkulacyjnymi, wszystko, co muszę zobaczyć, jest tutaj i jest absolutnie bezcenne dla mojego biznesu.

10. LinkedIn Sales Navigator (najlepszy do wykorzystania profesjonalnej sieci LinkedIn)

przez LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator jest idealny do wyszukiwania i połączenia z leadami o wysokiej wartości, wykorzystując skarbnicę profesjonalistów i firm LinkedIn.

Zaawansowane funkcje wyszukiwania są idealne dla specjalistów ds. sprzedaży. Możesz filtrować według tytułu stanowiska, wielkości firmy, branży, lokalizacji i historii kariery. Takie szczegółowe podejście zapewnia, że listy potencjalnych klientów są zarówno trafne, jak i precyzyjne.

LinkedIn planuje również dodać funkcje AI w celu lepszego generowania leadów. Obejmują one Lead Finder, Message Assist i Lead IQ w celu automatyzacji wyszukiwania potencjalnych klientów, tworzenia spersonalizowanych wersji roboczych i podsumowywania kluczowych informacji o potencjalnych klientach.

Najlepsze funkcje LinkedIn Sales Navigator

Włącz komunikację InMail

Wizualizuj kluczowych interesariuszy transakcji za pomocą map powiązań

Zidentyfikuj najlepsze ścieżki do swoich celów dzięki rekomendacjom leadów

Skorzystaj z Eksploratora relacji, aby znaleźć ukryte połączenia z celami

LinkedIn Sales Navigator limit

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na jakość wyników wyszukiwania

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs za nieco niezgrabny

LinkedIn Sales Navigator cennik

Core: $99. 99 USD miesięcznie

Zaawansowane: 179,99 USD miesięcznie

Advanced Plus: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzjeLinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (1,900+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

według LinkedIn, firmy takie jak Hyland Software skróciły czas procesu sprzedaży z 30% do aż 60% dzięki Sales Navigator!

11. Hunter. io (najlepsze rozwiązanie do pozyskiwania e-maili)

Hunter. io to usprawnione narzędzie do wyszukiwania e-maili i docierania do potencjalnych klientów, stworzone z myślą o precyzji i prostocie. Jest ono zgodne ze standardami GDPR i CCPA, dzięki czemu nie narusza przepisów dotyczących prywatności.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest podejście do wykrywania e-maili. Możesz wyszukiwać według domeny i indywidualnych nazw lub bezpośrednio weryfikować adresy e-mail. Ułatwia to dostosowanie wysiłków poszukiwawczych do profilu idealnego klienta (ICP).

Hunter. io wykracza również poza wyszukiwanie e-maili dzięki funkcjom takim jak zarządzanie kampaniami i śledzenie e-maili.

Najlepsze funkcje Hunter. io

Użyj wyszukiwarki domen, aby znaleźć najlepszą osobę do połączenia z potencjalnymi klientami

Uzyskaj precyzyjne i dokładne raportowanie wydajności kampanii

Uzyskaj dostęp do najbardziej wartościowych potencjalnych klientów dzięki wbudowanym filtrom danych intencji kupujących

Wyszukuj firmy w oparciu o stosy technologiczne, których używają dzięki TechLookup

Hunter. io limit

Limit narzędzi do pozyskiwania sprzedaży

Ceny Hunter. io

Free

Starter: 34 USD/miesiąc

Wzrost: 104 USD/miesiąc

Skala: 209 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Hunter. io

G2: 4. 4/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (600+ opinii)

Użytkownik G2 uwielbia korzystać z Hunter. io za niezawodny, łatwy w użyciu interfejs:

Bardzo podoba mi się łatwość nawigacji po narzędziu. Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia wyszukiwanie adresów e-mail dla połączeń LinkedIn... Podoba mi się również możliwość zapisywania wszystkich potencjalnych klientów na jednej liście. Ułatwia to przeglądanie zebranych danych.

Bardzo podoba mi się łatwość nawigacji po narzędziu. Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia wyszukiwanie adresów e-mail dla połączeń LinkedIn... Podoba mi się również możliwość zapisywania wszystkich potencjalnych klientów na jednej liście. Ułatwia to przeglądanie zebranych danych.

12. Snov. io (najlepsze do generowania leadów w oparciu o e-mail)

Snov. io to dynamiczna platforma do wyszukiwania e-maili i zarządzania projektami sprzedażowymi dostosowana do potrzeb firm, które w dużym stopniu polegają na kontaktach e-mailowych w celu generowania leadów. Jego solidna baza danych adresów e-mail zgodnych z RODO ma imponujący wskaźnik dokładności 98%.

Snov. io pozwala dostosować wyszukiwanie według branży, wielkości firmy i lokalizacji. To jak posiadanie radaru, który pomoże ci szybko znaleźć idealnych potencjalnych klientów! Oprócz wyszukiwania e-maili, Snov. io oferuje funkcje takie jak kampanie kroplowe, śledzenie e-maili i integracja z CRM.

Najlepsze funkcje Snov. io

Użyj generatora konwersacji AI i rozgrzewki specyficznej dla szablonu, aby poprawić dostarczalność e-maili

Połącz punkty kontaktu e-mail i LinkedIn, aby zwiększyć zaangażowanie potencjalnych klientów

Użyj wyszukiwarki e-maili, aby znaleźć e-maile według domeny i firmy

Zwiększ wynik LinkedIn SSI i zarządzaj codzienną aktywnością dzięki automatyzacji LinkedIn

Snov. io limit

Niektórzy użytkownicy napotkali problem z dokładnością e-maili

Niektórzy użytkownicy uznali interfejs za przytłaczający

Ceny Nov. io

Wersja próbna

Starter: $39/miesiąc

Pro: Już od 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Snov. io

G2: 4. 6/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

13. LeadIQ (najlepsze do usprawniania generowania i zbierania leadów)

via LeadIQ

Listę konkurentów Seamless. AI jest LeadIQ. Został zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym zwiększyć zasięg poprzez odkrywanie i wzbogacanie profili potencjalnych klientów.

Jego zdolność do szybkiej identyfikacji i łatwego śledzenia właściwych kontaktów jest całkiem przydatna. Ponadto LeadIQ płynnie integruje się z popularnymi systemami CRM, upraszczając transfer wzbogaconych profili do potoku sprzedaży.

Najlepsze funkcje LeeadIQ

Połącz przechwytywanie danych w czasie rzeczywistym i śledzenie sygnałów do działania

Użyj Scribe, generatora e-maili AI firmy LeadIQ, do tworzenia spersonalizowanych wiadomości

Uzyskaj analizy użytkowania, aby zarządzać i monitorować swój zespół

LeadIQ limit

Niektórzy użytkownicy prosili o bardziej zaawansowane funkcje

Stroma krzywa uczenia się

Ceny LeadIQ

Free

Essential: $45/miesiąc za użytkownika

Pro: $89/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje LeadIQ

G2: 4. 2/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (20+ opinii)

Dowiedzmy się, dlaczego ten użytkownik G2 preferuje LeadIQ do sprzedaży:

Pobieranie zweryfikowanych e-maili / numerów komórkowych kontaktów z LinkedIn jest bardzo łatwe, a wyskakujące rozszerzenie Chrome jest łatwe w użyciu.

Pobieranie zweryfikowanych e-maili / numerów komórkowych kontaktów z LinkedIn jest bardzo łatwe, a wyskakujące rozszerzenie Chrome jest łatwe w użyciu.

Specjalne wzmianki UpLead: Zwiększa generowanie leadów dzięki zweryfikowanym kontaktom i zaawansowanemu filtrowaniu

Kaspr: Usprawnia generowanie leadów dzięki zweryfikowanym kontaktom i automatyzacji

RocketReach: Usprawnia generowanie leadów dzięki dokładnym kontaktom i integracji z CRM

Wzmocnij wysiłki sprzedaży i marketingu dzięki ClickUp

Alternatywy Seamless. AI, które tutaj zbadaliśmy, zapewniają więcej niż generowanie leadów - zwiększają role i wysiłki marketingowe dzięki automatyzacji, spostrzeżeniom opartym na AI i płynnej integracji.

Niezależnie od tego, czy usprawniasz cykl pracy, pielęgnujesz potencjalnych klientów, czy zwiększasz zaangażowanie, każde narzędzie ma swoje mocne strony.

Jeśli jednak chodzi o kompleksową platformę, która może zwiększyć wydajność i uprościć cały proces, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą.

Dzięki potężnym funkcjom CRM, cyklom pracy opartym na AI oraz narzędziom dla zespołów sprzedażowych i marketingowych, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby ulepszyć swoje strategie i osiągnąć wyniki. 🙌

Zarejestruj się za darmo już dziś!