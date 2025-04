Jak agencja marketingowa SaaS może zmienić strategię rozwoju firmy?

Businessy SaaS stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z rozwojem. Wyróżnienie się z tłumu, dotarcie do właściwych odbiorców i wykazanie wartości na zatłoczonym rynku może wydawać się trudną walką. W tym miejscu wkracza wyspecjalizowana agencja marketingowa SaaS.

Marketing SaaS wymaga zniuansowanego zrozumienia krajobrazu B2B, skomplikowanych podróży klientów i stale ewoluującego świata technologii.

Od tworzenia atrakcyjnych narracji marki i realizacji celowych kampanii po optymalizację pod kątem konwersji i zwiększanie długoterminowej lojalności klientów, wykwalifikowana agencja może dostarczyć wiedzę i zasoby, które napędzą zrównoważony wzrost Twojej firmy SaaS.

W tym wpisie na blogu omówimy kluczową rolę marketingu SaaS we współczesnym świecie biznesu oraz kluczowe aspekty powodzenia strategii marketingowych B2B SaaS.

Zrozumienie agencji marketingowych SaaS

Aby zrozumieć specyficzne niuanse tego pola, zbadajmy zawiłości agencji marketingowych B2B SaaS.

Czym jest agencja marketingowa SaaS?

Agencja marketingowa SaaS specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych wyraźnie dostosowanych do firm typu Software-as-a-Service (SaaS). Agencje te są dobrze zorientowane w specyficznych potrzebach SaaS, takich jak strategie wdrażania, cykle odnawiania i powodzenie klientów, zapewniając wzrost dla firm opartych na subskrypcji.

Agencje te wykorzystują również narzędzia analityczne SaaS do tworzenia strategii opartych na danych w zakresie analityki marketingowej, optymalizacji współczynnika konwersji i technicznego SEO. Takie strategie obejmują zakończoną podróż klienta, od pozyskania do utrzymania.

Do zrobienia? W Stanach Zjednoczonych działa ponad 9000 firm SaaS.

Różnice między SaaS a tradycyjnymi strategiami marketingowymi

Poniższa tabela podkreśla punkty rozróżniające te dwa kanały i strategie marketingowe:

Różnica Strategie marketingowe SaaS Tradycyjne strategie marketingowe Cel Niszowi, obeznani z technologią cyfrową odbiorcy z określonymi bolączkami i potrzebami Szerokie, często oparte na lokalizacji grupy odbiorców są segmentowane według danych demograficznych KPI Koszt pozyskania klienta (CAC), miesięczny przychód cykliczny (MRR), wskaźnik rezygnacji i wartość życiowa (LTV) Świadomość marki, wielkość sprzedaży i udział w rynku Lejek sprzedaży Powtarzający się lejek: Pozyskanie → Aktywacja → Zatrzymanie → Polecenie → Przychód Lejki SaaS kładą nacisk na długoterminowe zaangażowanie, upselling i zachęcanie do odnowień lub subskrypcji Lejek liniowy: Świadomość → Odsetki → Pragnienie → DziałanieTradycyjne lejki koncentrują się na doprowadzeniu do jednorazowej decyzji o zakupie, kończącej się sprzedażą Koncentracja na kampanii Zorientowany na klienta, kładący nacisk na wartość, rozwiązania i zaangażowanie Kampanie skoncentrowane na produktach, podkreślające ich funkcje i emocjonalny wydźwięk Wynik kampanii Subskrypcje, zaangażowanie użytkowników, upselling i długoterminowa retencja Jednorazowe zakupy, lojalność wobec marki i zapamiętywalność

Dlaczego firmy potrzebują agencji marketingowej SaaS?

W marketingu B2B nie chodzi już tylko o sprzedaż, ale o zakończone doświadczenie. Każdy krok, od wdrożenia nowego użytkownika do sprzedaży produktu, definiuje sposób, w jaki klient postrzega Twój biznes. Rozwój B2B w dużej mierze zależy od długoterminowych relacji i utrzymania klientów.

Skupiając się na sprawdzonych strategiach, agencje te dostosowują swoje wysiłki do celów specyficznych dla SaaS, takich jak wzrost subskrypcji i redukcja rezygnacji. Od danych powstania po marketing w mediach społecznościowych, zapewniają one praktyczny wgląd w kampanie.

Firmy B2B SaaS mogą w znacznym stopniu skorzystać ze specjalistycznych możliwości agencji marketingowych SaaS, aby zrealizować swoje cele biznesowe, zapewnić wzrost przychodów i utrzymać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej zatłoczonym rynku.

podczas gdy 86% specjalistów IT priorytetowo traktuje automatyzację SaaS, 64% ma trudności z jej skutecznym wdrożeniem z powodu braku praktycznych informacji.

Kluczowe usługi oferowane przez agencje marketingowe SaaS

Agencje SaaS świadczą wyspecjalizowane usługi dostosowane do unikalnych wyzwań modeli biznesowych SaaS, zapewniając zrównoważony wzrost i wymierne wyniki. Przyjrzyjmy się niektórym z ich podstawowych usług:

Generowanie leadów dla firm SaaS: Agencje marketingowe SaaS wykorzystują narzędzia takie jak LinkedIn Sales Navigator i Google Ads do połączenia firm B2B SaaS z kluczowymi decydentami

Content marketing dla SaaS: Marketing zawartości pomaga firmom SaaS zwiększyć świadomość marki i zaprezentować wartość produktu poprzez blogi, studia przypadków, białe księgi, webinaria, przewodniki i eBooki

Strategie SEO: Agencje marketingowe SaaS specjalizują się w technicznym SEO, optymalizacji zawartości i strategiach budowania linków, które pomagają poprawić rankingi i zwiększyć ruch

Sprawność techniczna: Agencje SaaS zapewniają również, że aspekty techniczne, takie jak szybkość witryny, responsywność na urządzeniach mobilnych i dane strukturalne są zoptymalizowane pod kątem lepszej wydajności wyszukiwania

E-mail marketing: Agencje te mogą pomóc w projektowaniu spersonalizowanych kampanii e-mail z atrakcyjną zawartością i wezwaniami do działania, które osiągają wyższe wskaźniki zaangażowania

Czy wiesz, że? Niedawne badanie wykazało, że organiczne wyniki wyszukiwania stanowiły 45,1% wszystkich kliknięć w wynikach wyszukiwania. Ponieważ użytkownicy bardziej ufają organicznym wynikom wyszukiwania niż reklamom, optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek (SEO) ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia większej liczby odbiorców.

Najlepsze agencje marketingowe SaaS

Oto lista najlepszych agencji marketingowych SaaS, które przodują w napędzaniu wzrostu i dostarczaniu wyników dla firm SaaS. Agencje te są ekspertami w dostosowywaniu strategii do unikalnych wyzwań branży SaaS, pomagając firmom skalować i odnosić sukcesy.

1. Roketto

via Roketto

Roketto to agencja marketingowa specjalizująca się w strategiach marketingu przychodzącego dla firm B2B SaaS. Jej doświadczenie obejmuje content marketing, SEO, projektowanie stron internetowych, e-mail marketing i wdrażanie HubSpot, z których wszystkie mają na celu napędzanie wzrostu.

Roketto tworzy dostosowane strategie marketingowe SaaS w celu pozyskania i utrzymania klientów. Agencja wspiera zrównoważony wzrost i długoterminowe powodzenie poprzez generowanie leadów, pozyskiwanie i utrzymywanie klientów.

Oferowane usługi

Niestandardowy 12-miesięczny plan marketingowy

Identyfikacja i celowanie w persony kupujących

Celowy marketing w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów bez tradycyjnego docierania do nich na zimno

Ceny

Niestandardowe ceny

Raportowania sugerują, że na każdy 1 dolar wydany na e-mail marketing, marketerzy zarabiają 42 dolary, co oznacza średni zwrot z inwestycji na poziomie 4200%, co czyni go niezastąpionym narzędziem dla SaaS Business.

2. Single Grain

via Single Grain

Agencja marketingu cyfrowego specjalizująca się w stymulowaniu wzrostu firm SaaS, B2B i technologicznych poprzez niestandardowe strategie, Single Grain wykorzystuje zaawansowane usługi marketingu cyfrowego, takie jak SEO oparte na AI, marketing zawartości i płatne strategie reklamowe.

Zapewnia to znaczną poprawę kluczowych wskaźników, takich jak wzrost subskrypcji, generowanie potencjalnych klientów i optymalizacja przychodów, ostatecznie zwiększając zyski.

Oferowane usługi

Posiada dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie SaaS, B2B i sektorów technologicznych, zapewniając, że strategie są odpowiednie i skuteczne dla niszowych branż

Nadaje priorytet wzrostowi subskrypcji, optymalizacji przychodów i poprawie współczynników konwersji, koncentrując się na namacalnych, możliwych do śledzenia wskaźnikach

Tworzy wnikliwą zawartość i organizuje wpływowe wydarzenia branżowe, które stanowią wartość dla społeczności SaaS

Ceny

Niestandardowe ceny

3. Ninja Promo

via Ninja Promo

Ninja Promo to idealna opcja dla biznesu SaaS, który chce zbudować silną obecność w Internecie, zwiększyć pozyskiwanie klientów i zoptymalizować wysiłki marketingowe dzięki strategiom opartym na danych. Szczególnie dobrze nadaje się dla firm technologicznych, fintech i blockchain.

Jej godne uwagi projekty obejmują:

Osiągnięto 263% wzrost liczby potencjalnych klientów kwartał do kwartału w projekcie SaaS Pomogliśmy firmie OVHCloud osiągnąć 300% zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) dzięki celom kampanii Zwiększenie zaangażowania społeczności klienta o 250% w ciągu pięciu tygodni

Oferowane usługi

Kompleksowe usługi marketingowe dostosowane do potrzeb SaaS

Szybkie wdrażanie projektów z zespołem gotowym do rozpoczęcia pracy w ciągu jednego dnia od konsultacji

Nacisk na strategie oparte na metrykach w celu udoskonalenia kampanii pod kątem maksymalnej skuteczności

Ceny

Plan na start (40 godzin): 3200 USD/miesiąc

Plan Boost (80 godzin): 5600 USD/miesiąc

Plan Full Force (160 godzin): 9600 USD/miesiąc

4. Inturact

via Inturact

Skupiając się na generowaniu popytu, Interact najlepiej nadaje się dla firm SaaS we wczesnej fazie rozwoju i skalujących się, których celem jest przyspieszenie wzrostu, optymalizacja pozyskiwania użytkowników i poprawa ich retencji.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Poprawa wskaźników aktywacji użytkowników o ponad 200% dla klientów SaaS Z powodzeniem opracowałem strategie, które zwiększyły MRR średniej wielkości firmy SaaS o 150% w ciągu roku

Oferowane usługi

Dostosowane usługi marketingowe, w tym doradztwo w zakresie strategii wzrostu, generowanie leadów, optymalizacja współczynnika konwersji, marketing zawartości

Podejście skoncentrowane na SaaS z naciskiem na strategie oparte na danych

Skoncentruj się na utrzymaniu klientów i długoterminowym generowaniu przychodów

Ceny

Niestandardowe ceny

5. CoBloom

via Co Blo om

Specjalizująca się w marketingu cyfrowym ukierunkowanym na wzrost dla firm SaaS, CoBloom jest idealna dla tych, którzy szukają zrównoważonego wzrostu poprzez marketing przychodzący i strategie niestandardowe.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Wykorzystanie płatnych reklam do wygenerowania 357 odpowiednio dopasowanych leadów z zaledwie 1325 wizyt w Scale, co dało trwały współczynnik konwersji na poziomie 27% Zwiększenie miesięcznej liczby organicznych odwiedzin z wyszukiwarki z 0 do 10 000 w ciągu dwóch lat dla firmy produkującej oprogramowanie zabezpieczające

Oferowane usługi

Doświadczenie w marketingu przychodzącym dostosowanym do firm SaaS

Udowodnione śledzenie w zakresie poprawy generowania leadów i ruchu organicznego

Koncentracja na osiąganiu długoterminowych celów biznesowych poprzez zrównoważone strategie

Dogłębne zrozumienie wskaźników SaaS i zachowań odbiorców, zapewniające ukierunkowane kampanie

Ceny

Niestandardowe ceny

6. Refine Labs

przez Refine Labs

Refine Labs jest idealnym rozwiązaniem dla firm B2B SaaS, które chcą skalować swoje wysiłki w zakresie generowania popytu, poprawiać marketingowy zwrot z inwestycji i wprowadzać innowacje w strategiach pozyskiwania klientów. Agencja opracowała wysokowydajne kampanie generowania popytu dla wielu firm SaaS.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Silne przywództwo poprzez zawartość edukacyjną i studia przypadków Strategie płatnych mediów, które znacznie zwiększyły efektywność działań marketingowych jej klientów

Oferowane usługi

Udowodnione doświadczenie w generowaniu popytu i płatnych kampaniach medialnych

Skoncentruj się na strategiach marketingowych opartych na danych, które przynoszą wymierne wyniki

Rozszerzenie zasobów poprzez "The Vault", wsparcie ciągłego uczenia się i doskonałości marketingowej

Ceny

Doradztwo w zakresie strategii popytu: 12 000 USD/miesiąc

Płatne zarządzanie mediami: 15 000 USD/miesiąc

Strategia kreatywna i wydajność reklam: 12 000 USD/miesiąc

Subskrypcja Vault: 149 USD/miesiąc za osobę lub 699 USD/miesiąc za zespół

7. Bay Leaf Digital

przez Bay Leaf Digital

Specjalizująca się w tworzeniu dostosowanych do potrzeb strategii rozwoju dla firm SaaS, Bay Leaf Digital jest idealna dla średnich i Enterprise SaaS, które chcą uprościć swoje działania marketingowe i zwiększyć MRR.

Dogłębna znajomość SaaS sprawia, że jest to preferowany wybór dla firm ze złożoną ofertą produktów.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Współpraca z klientem SaaS w celu zwiększenia ruchu organicznego o 27% w ciągu czterech miesięcy Opracowałem kampanię PPC, w wyniku której firma z branży technologicznej uzyskała 300% wzrost liczby potencjalnych klientów (MQL) Poprawa konwersji na stronie internetowej firmy SaaS o ponad 40% dzięki technikom CRO

Oferowane usługi

Wyłączne skupienie się na firmach B2B SaaS, zapewniające dogłębną znajomość branży

Udokumentowane doświadczenie w generowaniu wysokiej jakości leadów i wymiernego ROI

Duży nacisk na analitykę i podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Kompleksowe podejście łączące płatne media, content marketing i techniczne SEO

Ceny

Niestandardowe ceny

8. Heinz Marketing

przez Heinz Marketing

Jako agencja marketingu wzrostu, Heinz Marketing dostarcza oprogramowanie SaaS dla Enterprise i średnich firm B2B SaaS, które chcą dostosować swoje strategie marketingowe i sprzedażowe, poprawić wyniki w zakresie lead-to-revenue i wdrożyć skuteczne systemy generowania popytu.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Pomogliśmy klientowi z branży SaaS skrócić cykl sprzedaży o 25%, jednocześnie zwiększając współczynniki konwersji dzięki zoptymalizowanym strategiom wspierania sprzedaży Powodzenie kampanii generowania popytu dla firmy z branży SaaS, w wyniku której w ciągu sześciu miesięcy uzyskano o 300% więcej zapytań MQL Dostarczyliśmy kompleksową strategię content marketingową, która zwiększyła ruch organiczny o 150% dla firmy produkującej oprogramowanie

Oferowane usługi

Rozległe doświadczenie w łączeniu sprzedaży ze strategiami marketingowymi

Udowodnione śledzenie zwiększania wydajności pipeline i ROI dla klientów SaaS

Skoncentruj się na długoterminowych, wymiernych wynikach dzięki podejściu opartemu na danych

Ceny

Niestandardowe ceny

9. Ironpaper

via Ironpaper

Ironpaper, agencja konsultingowa zajmująca się marketingiem wzrostu, koncentruje się na tworzeniu niestandardowych strategii opartych na danych, aby napędzać wymierny wzrost i zwiększać MRR.

Ironpaper jest idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych firm SaaS poszukujących strategicznego partnera, który pomoże im skalować się poprzez marketing przychodzący i zaawansowane strategie SEO.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Pomogliśmy klientowi z branży SaaS osiągnąć o 50% wyższe współczynniki konwersji z kanałów przychodzących dzięki optymalizacji zawartości i skutecznym strategiom SEO Moja praca z firmą SaaS w celu zwiększenia ruchu na stronie o 300% w ciągu roku, koncentrując się na SEO i content marketingu Prowadzenie płatnej kampanii medialnej, w wyniku której w ciągu sześciu miesięcy liczba wykwalifikowanych potencjalnych klientów wzrosła o 150%

Oferowane usługi

Silny nacisk na marketing przychodzący i długoterminowe strategie wzrostu dla firm SaaS

Łączenie SEO, zawartości marketingowej i płatnych mediów w celu osiągnięcia wyników

Udowodniona zdolność do optymalizacji lejków konwersji i poprawy współczynników konwersji potencjalnych klientów na niestandardowych

Ceny

Niestandardowe ceny

10. Hook Lead

via HookLead

Koncentrując się na generowaniu celowego ruchu, optymalizacji lejków potencjalnych klientów oraz poprawie pozyskiwania i utrzymywania klientów dzięki spersonalizowanym strategiom marketingowym, HookLead obsługuje średnie i Enterprise B2B SaaS, które chcą wdrożyć strategie marketingowe oparte na kontach, poprawić jakość potencjalnych klientów i generować ruch o wysokiej konwersji.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Powodzenie wdrożenia strategii ABM, która pomogła klientowi SaaS zwiększyć jakość leadów przychodzących o 40% Dostarczyliśmy strategię SEO i content marketingową dla firmy SaaS, w wyniku której w ciągu sześciu miesięcy ruch organiczny wzrósł o 150%, a współczynnik konwersji o 25% Przeprowadzenie kompleksowej kampanii lead nurturing, która wygenerowała 3x więcej wykwalifikowanych leadów w mniej niż trzy miesiące

Oferowane usługi

Duże doświadczenie w marketingu opartym na kontach (ABM) i pozyskiwaniu leadów dla SaaS Business

Wdrażanie podejścia opartego na danych, zapewniającego optymalizację strategii marketingowych pod kątem generowania wysokiej jakości leadów i konwersji

Ceny

Niestandardowe ceny

11. Simple Tiger

via Simple Tiger

Simple Tiger dostosowuje strategie, aby zapewnić firmom SaaS skuteczne przyciąganie i konwersję ich idealnych klientów. Jest to idealne rozwiązanie dla firm SaaS, które chcą ulepszyć zarówno techniki marketingu przychodzącego, jak i wychodzącego, koncentrując się głównie na generowaniu wysokiej jakości ruchu i usprawnianiu procesów pozyskiwania potencjalnych klientów.

Moja godna uwagi praca obejmuje:

Pomogliśmy firmie z branży SaaS zwiększyć ruch w witrynie o 250% dzięki strategiom SEO i celom płatnych kampanii Powodzenie we wdrażaniu strategii lead nurturing i e-mail marketingu, w wyniku czego uzyskano o 30% więcej MQL i poprawiono współczynniki konwersji w całym lejku sprzedażowym

Oferowane usługi

Ekspertyza w zakresie strategii marketingowych obejmujących cały kanał, od generowania leadów od góry do konwersji od dołu do góry

Oparte na danych, zorientowane na wyniki podejście do marketingu, które koncentruje się na wymiernych ulepszeniach

Silne doświadczenie w płatnych mediach i organicznym wzroście, oferujące kompleksowe rozwiązanie marketingowe SaaS

Ceny

Niestandardowe ceny

Fun Fact: Wskaźniki utrzymania klientów w SaaS zazwyczaj podążają w górę. Firmy na wczesnym etapie rozwoju mogą doświadczać wyższego wskaźnika rezygnacji, ale wskaźniki retencji znacznie wzrastają wraz z udoskonalaniem produktu i lepszym zrozumieniem rynku docelowego.

Wybór odpowiedniej agencji marketingowej SaaS

Przy tak wielu opcjach na rynku trudno jest wybrać odpowiednią agencję marketingową dla swojego biznesu. Kluczem jest priorytetowe traktowanie strategicznego partnerstwa, które jest zgodne z celami biznesowymi i ma udokumentowane doświadczenie w skalowaniu firm SaaS.

Kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze agencji

Oto, co radzimy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji:

Dopasuj swoje konkretne cele marketingowe - generowanie leadów, SEO lub wprowadzenie produktu na rynek - do obszarów specjalizacji agencji

Doświadczenie branżowe: Agencje specjalizujące się w SaaS często rozumieją kluczowe wskaźniki, takie jak wzrost ARR, zarządzanie churnem i lejki SaaS, zapewniając strategie dostosowane do tej przestrzeni

Budżet: Upewnij się, że ceny agencji są zgodne z Twoimi zasobami finansowymi. Niektóre agencje obsługują startupy o limitowanych budżetach, podczas gdy inne koncentrują się na uznanych firmach SaaS wymagających usług premium

Obsługa klienta i elastyczność usług: Oceń ich szybkość reakcji i chęć dostosowania strategii do zmieniających się potrzeb, zapewniając długoterminową współpracę bez sztywności

Zgodność stosu technologicznego: Potwierdź znajomość przez agencję istniejących narzędzi, z których korzystasz. Płynna integracja z istniejącym CRM i stosem SaaS zapobiega zakłóceniom cyklu pracy

Porada profesjonalisty: Priorytety dla agencji z doświadczeniem w strategiach utrzymania klientów. W branży SaaS utrzymanie obecnych klientów jest tak samo ważne, jak przyciąganie nowych. Agencja, która rozumie znaczenie zarządzania odpływem klientów i programów lojalnościowych, pomoże ci zbudować długoterminowe relacje z klientami, napędzając zrównoważony wzrost.

Jak ocenić ich dotychczasowe wyniki

Możesz skorzystać z poniższych metod, aby ocenić dotychczasowe wyniki agencji marketingowej SaaS:

Poczta pantoflowa i recenzje online

Nawiąż kontakt z rówieśnikami w swojej sieci lub grupach zawodowych, aby uzyskać opinie z pierwszej ręki na temat ich doświadczeń z agencjami marketingowymi SaaS. Recenzje online na platformach takich jak Clutch, G2 lub Google Reviews mogą zapewnić dodatkowy wgląd w zadowolenie klientów i wydajność agencji.

Studia przypadków i wyniki

Poszukaj szczegółowych raportowań na temat tego, w jaki sposób agencja osiągnęła wymierne powodzenie dla klientów SaaS. Wskaźniki takie jak zwiększony MRR, lepsze współczynniki konwersji lub ulepszone kampanie generowania leadów mogą pokazać ich zdolność do dostarczania wyników.

Portfolio klientów

Zbadaj portfolio klientów agencji, aby ocenić jej doświadczenie i znaczenie dla branży. Współpraca z godnymi uwagi firmami SaaS lub powodzenie złożonych kampanii wskazuje na ich zdolność do zarządzania różnorodnymi potrzebami marketingowymi.

Fakt: Agencje B2B SaaS rozwijają się dzięki poleceniom. Poczta pantoflowa i referencje klientów są często ich największymi motorami napędowymi nowego biznesu, a zadowoleni klienci udostępniają wartość ich pracy.

Referencje i studia przypadków

Oto dwa studia przypadków, które pomogą Ci zrozumieć, czego powinieneś szukać. Badając rzeczywiste powodzenia, zyskasz lepsze zrozumienie skutecznych strategii i kluczowych czynników, które napędzają wyniki.

1. NP Digital

NP Digital jest znaną marką w dziedzinie rozwoju SaaS, wykorzystującą zaawansowane strategie marketingowe i SEO dostosowane do unikalnych potrzeb biznesowych.

Godnym uwagi przykładem powodzenia jest współpraca z Tentrr, platformą kempingową. Dzięki celowej optymalizacji słów kluczowych, tworzeniu wysokiej jakości zawartości i strategicznemu budowaniu linków, NP Digital osiągnęła niezwykły 458% wzrost organicznych kliknięć Tentrr w ciągu 15 miesięcy.

To powodzenie pokazuje zdolność NP Digital do tworzenia niestandardowych strategii SEO, które poprawiają widoczność w wyszukiwarkach, zwiększają zaangażowanie użytkowników i napędzają trwały wzrost. Podejście NP Digital obejmuje dogłębną analizę rynku, identyfikację możliwości konkurencyjnych i realizację kampanii opartych na danych, z których wszystkie przyczyniają się do długoterminowego wzrostu dla klientów.

2. Inturact

Inturact ma udokumentowane doświadczenie w zwiększaniu MRR swoich klientów.

Godnym uwagi przykładem jest współpraca z Whip Around, firmą zajmującą się oprogramowaniem do zarządzania flotą. W ciągu sześciu miesięcy Inturact podwoił MRR Whip Around z 9 000 do 20 000 USD, co oznacza wzrost o 122%.

Osiągnięciu temu towarzyszył 800% wzrost ruchu organicznego i ustanowienie skalowalnych płatnych rozwiązań zapewniających przewidywalne przychody.

Podejście Inturact obejmuje wdrażanie skalowalnych płatnych kanałów, optymalizację procesów wdrażania użytkowników i opracowywanie kompleksowych strategii marketingu przychodzącego.

ClickUp do wdrażania strategii marketingowych SaaS i zarządzania agencją

Agencja marketingowa B2B SaaS może pomóc w opracowaniu strategii i pomysłów na rozwój, ale odpowiednie narzędzia pomogą wdrożyć te strategie i sprawić, by działały na korzyść Twojego biznesu.

To właśnie tutaj ClickUp, wszystko aplikacja do pracy, wkracza do akcji.

Nasza mentalność brzmi: "Jeśli nie ma tego w ClickUp, to nie istnieje". dlatego w dzisiejszych czasach ważne jest, aby każde działanie marketingowe było wprowadzane do ClickUp, gdzie będzie widoczne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Centralizując narzędzia, projekty i komunikację z ClickUp, zespoły marketingowe mogą wyeliminować nadmiarowość, ograniczyć przełączanie kontekstu i skupić się na skutecznej pracy.

Bądź zorganizowany dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp i wykorzystuj skuteczne narzędzia, takie jak SaaS CRM, do planowania, realizacji i śledzenia kampanii.

Wykorzystaj zadania ClickUp, aby podzielić złożone kampanie na łatwe do zarządzania komponenty, z nadrzędnymi zadaniami dla ogólnych celów i podzadaniami dla konkretnych rezultatów, zapewniając dokładne śledzenie projektu.

Platforma umożliwia przydzielanie zadań opartych na priorytetach i pozwala Teamsom na ustawienie różnych poziomów priorytetów, takich jak "Pilny", "Wysoki" lub "Normalny". '

Ustaw priorytet dla swoich projektów dzięki zadaniom ClickUp

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Comments i ClickUp Chat, umożliwiającym zespołowi szybką komunikację, ClickUp usprawnia współpracę w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to potrzebę długich łańcuchów e-maili i zwiększa spójność i przejrzystość zespołu.

Skutecznie komunikuj się ze swoim zespołem marketingowym bez opuszczania obszaru roboczego dzięki ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailach i czatach do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% dnia pracy tracą na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami marketingowymi, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii!

Wybierz współpracę z ClickUp Automatyzacja, aby wyeliminować powtarzające się zadania, takie jak automatyczne przydzielanie zadań i aktualizacje statusu. Automatyzacja pracy zwiększa wydajność i pozwala zespołowi skupić się na rozwoju strategii.

Wykorzystaj automatyzację marketingu z ClickUp Automations

Chcesz mieć przejrzysty wizualny przegląd wyników kampanii? Skorzystaj z pulpitów ClickUp. Jego konfigurowalny interfejs pomaga zespołom śledzić kluczowe wskaźniki i dostosowywać strategie w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji wyników.

Płynna wizualizacja wskaźników marketingowych za pomocą pulpitów ClickUp

Oprogramowanie ClickUp dla agencji kreatywnych może również pomóc agencjom marketingowym B2B SaaS zoptymalizować wydajność zespołu poprzez wizualizację obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym, identyfikację i zapobieganie wąskim gardłom w przepływie pracy oraz strategiczne przydzielanie zasobów do projektów.

Tworzenie planów marketingowych w jednym miejscu dzięki oprogramowaniu ClickUp dla agencji kreatywnych

Wreszcie, zdolność ClickUp do integracji z innymi narzędziami, takimi jak CRM, platformy e-mail marketingu i aplikacje SaaS, centralizuje wysiłki marketingowe, ułatwiając zarządzanie danymi, komunikacją i cyklami pracy z jednej platformy.

Pobierz szablon Free Szybko planuj, realizuj i śledź kampanie za pomocą szablonu agencji marketingowej ClickUp

Skorzystaj z szablonu do zarządzania agencją ClickUp, aby zarządzać wieloma klientami, dostosować ludzi w zespołach, skupić się na celach, które mają rzeczywisty wpływ i śledzić postępy wszystkich projektów marketingowych za pomocą jednego scentralizowanego widoku.

Jego Statusy niestandardowe pomagają śledzić postęp projektu na pierwszy rzut oka, Pola niestandardowe organizują kluczowe informacje, takie jak informacje o koncie i wielkość kontraktu, a Widoki niestandardowe oferują szybki dostęp do najważniejszych pulpitów. Dodatkowo, usprawnij zarządzanie projektami dzięki śledzeniu czasu, etykietom, ostrzeżeniom o zależnościach i zintegrowanym e-mailom, aby wszystko było na bieżąco.

Jeśli jednak potrzebujesz szablonu, który pozwoli ci zarządzać wieloma klientami i kampaniami, szablon agencji marketingowej ClickUp może być tym, czego potrzebujesz.

Strategiczna przewaga dzięki odpowiedniej agencji marketingowej B2B

Współpraca z odpowiednią agencją marketingową SaaS jest niezbędna dla rozwoju biznesu. Agencje te koncentrują się na generowaniu leadów, SEO i generowaniu popytu dostosowanego do biznesu opartego na subskrypcji. Wybierz agencję z doświadczeniem w branży i dużym doświadczeniem w śledzeniu wyzwań specyficznych dla SaaS.

ClickUp pomaga zespołom w organizacji i efektywnej współpracy dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, zarządzaniu zadaniami i śledzeniu czasu w czasie rzeczywistym. Upraszcza zarządzanie kampaniami, zwiększa wydajność i optymalizuje wskaźniki takie jak ARR i churn.

Dobra agencja, w połączeniu z potężnymi funkcjami ClickUp, może pomóc zwiększyć widoczność i osiągnąć długoterminowy wzrost.

