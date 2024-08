10 najlepszych alternatyw i konkurentów Mavenlink dla Twojego zespołu

Kantata, wcześniej znana jako Mavenlink, istnieje już od dłuższego czasu. Czy jednak wystarczająco długo, by udoskonalić sztukę zarządzania projektami?

Z Ocena G2 na poziomie 4,1 krótka odpowiedź brzmi: jeszcze nie. Jest rzeczą oczywistą, że pomimo oferowania światowej klasy współpracy oprogramowanie do zarządzania projektami mavenlink nadal pozostawia wiele do życzenia dla klientów potrzebujących bardziej innowacyjnych funkcji.

Na szczęście istnieje wiele dobrych opcji oprogramowania do zarządzania projektami. Pod tym względem wszelkie niedociągnięcia Mavenlink mogą być odpowiednio rozwiązane przez dziesiątki jego konkurentów.

Dlatego też przyglądamy się 10 najlepszym alternatywom Mavenlink (lub alternatywom Kantata), jeśli szukasz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

Czym jest Kantata (Mavenlink)?

Kantata to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami, które zapewnia widoczność, współpracę i funkcje automatyzacji w celu lepszej realizacji projektów, śledzenie projektów oraz zarządzanie cyklem pracy . Łączy w sobie tradycyjne funkcje zarządzania projektami z narzędziami do zarządzania zasobami z których korzystają w szczególności firmy świadczące profesjonalne usługi.

przez Kantata Ponadto wielu użytkowników korzysta z tej platformy, aby lepiej zarządzać wieloma projektami, a także finansami projektów, wnioskami o projekty i portfelami. Ponownie, sprawia to, że Kantata jest faworytem wśród profesjonalnych zespołów usługowych.

Nawet po zmianie nazwy, Kantata udowodniła, że jest przydatnym narzędziem, jeśli chcesz bardziej wizualnego śledzenia projektów i zwiększonej współpracy zespołowej w ramach trwających projektów. Niektóre z jego innych godnych uwagi funkcji obejmują:

Wiele opcji widoku wykresów

Kanał aktywności w czasie rzeczywistym

Przejrzysty i czytelny interfejs użytkownika

Śledzenie czasu i wydatków

Jednak niektóre problemy, takie jak skomplikowana struktura cenowa i powolny interfejs, sprawiły, że wiele osób szuka alternatywy dla Mavenlink. Nie utknij z czymś, co tylko zarysowuje powierzchnię tego, czego potrzebujesz do zarządzania zadaniami, lepszego definiowania terminów projektów i opracowania naprawdę solidnej strategii projektowej dla swojego biznesu.

10 najlepszych alternatyw dla Mavenlink, które musisz znać

Oto lista 10 konkurentów i alternatyw dla Mavenlink, które mogą być lepiej dopasowane do twoich teamów, celów i okoliczności:

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

ClickUp nie istnieje tak długo, jak niektóre inne alternatywy Mavenlink na tej liście, ale szybko stał się jednym z najlepszych narzędzi zapewniających wydajność od ściany do ściany. Jest to nie tylko rozwiązanie dla małych i Enterprise firm, ale jest fantastyczne dla profesjonalnego biznesu usługowego potrzebujących bardziej scentralizowanego hubu do zrobienia pracy.

Ta zaawansowana platforma do zarządzania projektami ma coś dla każdego. Dzięki współpracy zespołowej użytkownicy mogą wizualizować, niestandardowo dostosowywać i budować ClickUp dokładnie według własnych upodobań. Dodatkowo, ClickUp oferuje możliwość zarządzanie zadaniami narzędzia umożliwiają przypisywanie komentarzy do członka zespołu i ustawienie powtarzających się zadań z funkcjami automatyzacji.

Proste opcje przeciągania i upuszczania ułatwiają obracanie i ulepszanie cykli pracy bez tworzenia wąskich gardeł. ClickUp to jedno z najbardziej dynamicznych narzędzi obszaru roboczego, które można całkowicie dostosować do konkretnych potrzeb, dzięki czemu projekty zostaną zakończone szybciej.

Przeciągnij i upuść zadania do widoku kalendarza ClickUp

Kluczowe funkcje ClickUp

ClickUp jest pełen funkcji zarządzania projektami, które pomagają planować, zarządzać i wizualizować swoją pracę. A jeśli masz ograniczony budżet, plan Free Forever ClickUp zawiera mnóstwo zaawansowanych funkcji zarządzania projektami w płatnych planach. Przyjrzyjmy się niektórym z niestandardowych funkcji, w tym:

Komunikacja i współpraca z komentarzami i przypisanymi komentarzami

Możliwość osadzania widoków z Airtable, Miro, InVision i Dokumentów Google

Przekształcanie nudnych danych w atrakcyjne dla oka mapy myśli, tablice, wykresy Gantta i inne

Najnowocześniejsze priorytetyzowanie zadań i konfigurowalne listy do zrobienia

Możliwość przełączania między różnymi widokami (widok tablicy, widok listy, widok Box, widok kalendarza itp.)

Gotowe i niestandardowe raporty i pulpity zwiększające widoczność zadań

Intuicyjny interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia tworzenie i przypisywanie zadań

Zarządzanie wydajnością i automatyzacja cyklu pracy dla zaawansowanego planowania zasobów

Śledzenie projektów od kosztów do ich zakończenia

Profesjonaliści ClickUp

ClickUp oferuje solidny darmowy plan

Setki free szablonów do zarządzania projektami do natychmiastowego rozpoczęcia pracy

Proste śledzenie zadań w celu bardziej efektywnego zarządzania projektami

Bezkonkurencyjne możliwości niestandardowe

wsparcie 24/7 przez e-mail i czat dostępne w planie Free Plan

Śledzenie czasu dostępne w planie Free Plan

Łatwa integracja z istniejącymi systemami

Konkurencyjne ceny oznaczają większą wartość za wydane pieniądze

Wady ClickUp

Zaawansowane niestandardowe ustawienia mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Szybkość wyszukiwania i filtrowania może być wolniejsza (... na razie!)

Ceny ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Business Plus: $19 za użytkownika miesięcznie

$19 za użytkownika miesięcznie Enterprise : Sprzedaż kontaktowa ClickUp oceny klientów

G2: 4.7/5 (4,800 opinii)

4.7/5 (4,800 opinii) Capterra: 4.7/5 (3 117 recenzji)

2. Wrike

przez Wrike Write to narzędzie do zarządzania projektami które obiecuje wydajność, widoczność i efektywność w cyklach pracy opartych na zespole.

Zapewniając niezawodne planowanie, wizualizację i zarządzanie projektami, Wrike zyskał miano najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami i zarządzania zasobami.

Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Mavenlink, Wrike szczyci się najnowocześniejszymi funkcjami, narzędziami i obsługą klienta, które przyciągnęły do niego tysiące teamów.

Wrike posiada na przykład funkcję monitorowania i raportowania KPI, której niestety brakuje w Mavenlink.

Kluczowe funkcje Wrike

Niektóre z funkcji, które sprawiły, że Wrike stał się rozpoznawalną marką w zarządzaniu projektami, obejmują:

Widok obciążenia pracą pozwala kierownikowi projektu zobaczyć, jak zadania są podzielone i jak zespoły radzą sobie z każdym zadaniem

Wspólna edycja umożliwia członkom zespołu pracę nad różnymi plikami, folderami i dokumentami

Wbudowana funkcja czatu, która pozwala utrzymywać zakładki ze swoimi Teamsami

Wydajne funkcje rejestrowania i śledzenia czasu pracy

Monitorowanie i raportowanie KPI w celu śledzenia rezultatów pracy

Zalety Wrike

W przeciwieństwie do Mavenlink, Wrike ma darmowy plan i bezpłatny okres próbny

Centralny pulpit łączy wszystkie projekty i operacje związane z cyklem pracy

Wiele wdrożeń, w tym wersja przeglądarkowa, aplikacja i aplikacja mobilna

Wady Wrike

Złożone API sieciowe Wrike utrudnia zespołom wdrożenie

Wiele osób uzna wersję Wrike na pulpit za nieintuicyjną

Wrike jest stosunkowo drogi w porównaniu do równie potężnych narzędzi

Importowanie danych do Wrike wymaga od użytkowników spełnienia dokładnych parametrów

Cennik Wrike

Free

Profesjonalny : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie, najlepsze dla szybko rozwijających się Teamsów

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie, najlepsze dla szybko rozwijających się Teamsów Business: 24,80 USD za użytkownika miesięcznie, najlepsze dla wszystkich Teams w organizacji

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (3 192 opinii)

Capterra: 4,3/5 (1 806 opinii)

3. Monday.com

przez Monday Poniedziałki są okropne dla teamów bez aplikacji do zarządzania projektami, ale istnieje narzędzie, które chce to naprawić.

Monday to interaktywne i kolorowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które ma na celu zapewnienie przejrzystości i widoczności działań projektowych.

Monday pozwala również na automatyzację powtarzalnych zadań, usprawnia współpracę w zespole i zapewnia widoczność w cyklach pracy, co przekłada się na ostateczne powodzenie projektu.

Sekret Monday tkwi w funkcji Tablicy. Tablica to podobna do arkusza kalkulacyjnego tabela zadań, z której można przypisywać wszystkie projekty, śledzenie rezultaty i automatyzacja zadań.

kluczowe funkcje #### Monday

Kolorowy design i interfejs sprawiają, że korzystanie z Monday jest dziecinnie proste

Receptury automatyzacji, które tworzą automatyzację opartą na wydarzeniach dla przyziemnych zadań

Wiele widoków dla tablic (widok wykresu, widok oś czasu formularza, widok Kanban i widok pliku)

Imponująca wizualizacja danych która zamienia KPI w wizualną grafikę

Monday Apps marketplace, gdzie można kupić dodatkowe aplikacje

Profesjonaliści Monday

Monday integruje się z zewnętrznymi platformami wydajności, takimi jak Slack, Google, Mailchimp i Spotify

Intuicyjna oś czasu typu "przeciągnij i upuść"

Niezawodna obsługa klienta 24/7 i wbudowana baza wiedzy

Wady Monday

Koszty szybko rosną, gdy masz duże Teams

Zawiła struktura cenowa

Funkcja śledzenia czasu dostępna w wyższych planach cenowych

Wykresy Gantta i osie czasu są dostępne w wyższych planach cenowych

Monday pricing

Podstawowy : 8 USD za licencję miesięcznie (4 licencje miesięcznie)

: 8 USD za licencję miesięcznie (4 licencje miesięcznie) Standard : $10 za licencję miesięcznie (3 licencje miesięcznie)

: $10 za licencję miesięcznie (3 licencje miesięcznie) Pro : 16 USD za licencję miesięcznie (3 licencje miesięcznie)

: 16 USD za licencję miesięcznie (3 licencje miesięcznie) Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Monday

G2: 4,7/5 (6 248 opinii)

Capterra: 4.6/5 (2,752 opinii)

4. Zoho Projects

przez Projekty Zoho Lista konkurentów Mavenlink nie jest zakończona bez wzmianki o Zoho Projects. Zoho Projects to oparte na chmurze oprogramowanie, które zapewnia zarządzanie projektami, automatyzację i współpracę małym i średnim zespołom.

Dzięki Zoho Projects, twoje Teams mogą teraz czerpać korzyści z korzyści płynące z automatyzacji projektów tworzenie zadań, przypisywanie ich do teamów i śledzenie postępów.

Ponadto, Zoho Projects posiada również funkcje śledzenia problemów, które sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla śledzenie błędów .

Kluczowe funkcje Zoho Projects

Wykres Gantta pomaga wizualizować zależności między zadaniami, terminy i listy zadań

Możliwość niestandardowego ustawienia parametrów zarządzania projektami

Wykres wykorzystania zasobów umożliwia równoważenie obciążenia zasobów

Możliwość śledzenia czasu i kosztów zużycia każdego projektu w czasie rzeczywistym

Zalety Zoho Projects

Zoho ma wbudowaną funkcję czatu, która usprawnia współpracę w Teams

Płynna integracja z innymi produktami Zoho

Ustawienie kamieni milowych i śledzenie postępów jest bezproblemowe

Dla niektórych może być przystępnym cenowo oprogramowaniem do zarządzania projektami (dostępne są darmowe wersje próbne)

Wady Zoho Projects

Wdrożenie i ustawienie Zoho ma wbudowaną funkcję czatu, która usprawnia współpracę w ramach Teams

Stroma krzywa uczenia się wynikająca z niestandardowych ustawień

Złożony interfejs użytkownika Zoho pozostawia wiele do życzenia

Zoho wymaga korzystania z pięciu różnych aplikacji

Zoho nie ma dostępu offline

Cennik Zoho Projects

Free : $0 dla 3 użytkowników i 2 projektów

: $0 dla 3 użytkowników i 2 projektów Premium : $4 za użytkownika miesięcznie

: $4 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $9 (bez górnego limitu użytkowników)

Oceny klientów Zoho Projects

G2: 4,2/5 (282 opinie)

Capterra: 4,2/5 (259 opinii)

5. Asana

przez Asana Ze względu na reputację Asany, nie powinieneś długo przewijać żadnej listy alternatyw Mavenlink, zanim się na nią natkniesz. Asana to narzędzie do zarządzania projektami oprogramowanie, które pomaga Teams rozwijać projekty, opracowywać zwinne cykle pracy i śledzić wstępnie ustalone rezultaty.

Narzędzie to wykorzystuje prostą, ale złożoną tabelę zadań opartą na listach, aby rozwiązać wszystkie Twoje wyzwania związane z zarządzaniem projektami . Może to być lista kontaktów, lista rzeczy do zrobienia lub dowolna inna lista, z której można następnie tworzyć zadania / podzadania i przypisywać je do zespołu.

Kluczowe funkcje Asany

Opcje raportowania w czasie rzeczywistym, w tym wyszukiwanie zaawansowane, zapisane raporty wyszukiwania, kamienie milowe i obciążenie pracą

Tworzenie zadań, podzadań i podzadań podzadań na wielu poziomach

Wiele widoków, z których można przeglądać dane (tablica, kalendarz, widoki list)

Planowanie zadań, które automatycznie przenosi zadania z tablicy na tablicę

Zalety Asany

Asana ma aktywną społeczność (forum społeczności Asana)

Asana ma przejrzysty, czytelny i intuicyjny interfejs do śledzenia projektów

Responsywna i przyjazna obsługa klienta

Wady Asany

Asana wymaga licencjonowania wszystkich użytkowników z podobną domeną, traktując ich jak gości. To ostatecznie podnosi ceny

Ze względu na niestandardowy poziom, Asana ma stromą krzywą uczenia się

Tworzenie zestawów danych i niestandardowe ustawienia w Asana są stosunkowo ograniczone

W przeciwieństwie do ClickUp, Asana nie posiada funkcji śledzenia czasu w swoim darmowym planie

Cennik Asany

Podstawowy : Dostępna dla Teams do 15 osób i darmowa wersja próbna

: Dostępna dla Teams do 15 osób i darmowa wersja próbna Premium : 10,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie Business : 24,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 24,99 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Asaną, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Asana

G2: 4.3/5 (8,926 opinii)

Capterra: 4.5/5 (11, 398 opinii)

6. ProofHub

przez ProofHub ProofHub to proste narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy które oferuje pakiet produktów zwiększających wydajność i narzędzia do współpracy dla małych Teams.

Jest to jedna z najlepszych alternatyw Mavenlink, ponieważ oferuje niezrównaną prostotę bez kompromisów podstawy zarządzania projektami tworząc intuicyjne, proste, ale potężne rozwiązanie.

Będąc rozwiązaniem typu "wszystko w jednym", Proof Hub odciąża stos technologii do zarządzania projektami, pozostawiając jedno zależne rozwiązanie.

Kluczowe funkcje ProofHub

Szczegółowe dzienniki aktywności

Białe etykiety

Cykle pracy

Doskonałe zarządzanie zadaniami (tablice Kanban i wykresy Gantta)

Niesamowite funkcje współpracy, takie jak czat, ogłoszenia i dyskusje

Zalety ProofHub

Prawie nieistniejąca krzywa uczenia się

Imponujące możliwości dostosowywania zapewniają zespołowi maksymalną elastyczność

Tworzenie i przypisywanie zadań jest tak proste, jak to tylko możliwe

Konkurencyjne ceny i wersje próbne Free

Wady ProofHub

Wykres Gantta wciąż wymaga pewnych ulepszeń

Aplikacja mobilna jest stosunkowo limitowana

Ceny ProofHub

Zryczałtowana stawka w wysokości $89/miesiąc rozliczana rocznie

Zryczałtowana stawka w wysokości $45/miesiąc rozliczana rocznie (brak większości funkcji)

Oceny klientów ProofHub

G2: 4.5/5 (63 opinie)

Capterra: 4.5/5 (67 opinii)

7. Praca zespołowa

przez Praca zespołowa Teamwork nie jest nową nazwą w zarządzaniu projektami i jest jedną z tych, które w najbliższym czasie nigdzie się nie wybierają. Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie to znalazło się na liście alternatyw Mavenlink, ponieważ koncentruje się na współpracy i od 2007 roku sprawia, że zespoły są wydajne, jedna automatyzacja na raz.

Nie należy mylić prostoty i intuicyjnego interfejsu z brakiem możliwości; jego funkcje współpracy, wizualizacji i automatyzacji są naprawdę potężne. Jako jedna z najlepszych alternatyw dla Mavenlink, jego profesjonalne usługi oprogramowanie do automatyzacji jest idealne dla osób pracujących z klientami lub potrzebujących szczegółowych rozwiązań do zarządzania portfolio.

kluczowe funkcje #### Teamwork

Funkcja Portfolios pozwala na tworzenie i zarządzanie złożonymi projektami

Wbudowane śledzenie czasu dla bezproblemowego rozliczania

Zarządzanie obciążeniem pracą ułatwia zarządzanie zasobami

Funkcje rozliczania projektów, takie jak fakturowanie i fakturowanie, sprawiają, że jest to lepsze rozwiązanie do analizy biznesowej

Gotowe szablony cyklu pracy i zarządzania zadaniami

Klienci mogą być dodawani za darmo, aby płynnie współpracować z kierownikami projektów

Zalety pracy zespołowej

Teamwork oferuje więcej produktów (CRM, CHAT, przestrzenie) niż proste rozwiązanie do zarządzania projektami

Przyjazna obsługa klienta dostępna przez telefon, czat na żywo i samouczki wideo

Funkcje księgowania projektów idealne dla osób zarządzających projektami klientów

Wady Teamwork

Nie posiada tablic Kanban w wersji Free, w przeciwieństwie do ClickUp

Cennik Teamwork

Free Forever : dostępna 30-dniowa bezpłatna wersja próbna

: dostępna 30-dniowa bezpłatna wersja próbna Dostawa : 9,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,99 USD za użytkownika miesięcznie Grow : 17,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 17,99 USD za użytkownika miesięcznie Skala: Skontaktuj się z Teamwork, aby uzyskać szczegółowe informacje

Teamwork niestandardowe oceny klientów

G2: 4.4/5 (1,011 opinii)

Capterra: 4.5/5 (728 opinii)

8. Jira

przez Jira Jira to narzędzie do zarządzania projektami, które zostało stworzone z myślą o zespołach programistów. Jednak po latach nadmiernego rozwoju, to bogate w funkcje narzędzie cieszy się znaczną użytecznością poza początkowym rynkiem docelowym.

Dziś Jira określa siebie jako narzędzie do zarządzania projektami, śledzenie problemów i oprogramowanie do śledzenia czasu dla każdego zespołu i organizacji. Jeśli szukasz alternatywy dla Mavenlink, ta z pewnością ma swoje wady i zalety.

Oprogramowanie Jira, które jest częścią większego stosu oprogramowania Jira, jest przeznaczone do zwinnego tworzenia oprogramowania, przydzielania zadań, ustalania priorytetów i prywatności. Jest to ulubione narzędzie kierowników projektów do bardziej efektywnego zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje Jira

Doskonałe śledzenie problemów i zarządzanie błędami w projektach programistycznych

Niestandardowe cykle pracy umożliwiają tworzenie przepływów pracy od podstaw

Tablice Scrum i Kanban dla rozwoju zwinnego

Mapy drogowe projektów pozwalają na wizualizację całej podróży projektu aż do jego zakończenia

Zaawansowane uprawnienia i kontrola dostępu

Dzienniki audytu

Profesjonaliści Jira

Jira jest jedynym narzędziem na tej liście, które specjalizuje się w zarządzaniu problemami

Tysiące integracji z narzędziami innych firm

Niezrównane raportowanie dzięki oprogramowaniu oferującemu ponad 12 raportów

Niezrównane raportowanie dzięki oprogramowaniu oferującemu ponad 12 raportów

Wady Jira

Nadchodzące zmiany w lutym 2024 r. mogą wymagać pełnej lub częściowej migracji systemu

Jira nie posiada wykresu Gannta ani widoku osi czasu i nie umożliwia przypisywania zadań w ramach widoku

Poziom niestandardowych ustawień sprawia, że Jira wymaga stromej krzywej uczenia się

Zarządzanie rozszerzeniami i wtyczkami w Jira nie jest przyjemnym doświadczeniem

Jira nie posiada wbudowanego narzędzia do komunikacji i współpracy

Ceny Jira

Free : $$$a dla maksymalnie 10 użytkowników

: $$$a dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : $7,50 za użytkownika (średnio)

: $7,50 za użytkownika (średnio) Premium : $14.50 za użytkownika (średnio)

: $14.50 za użytkownika (średnio) Enterprise: Skontaktuj się z Jira, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (4 869 opinii)

Capterra: 4,4/5 (12, 343 opinii)

9. Basecamp

przez Basecamp Basecamp to podstawowe narzędzie do zarządzania projektami, które zajmuje się złożonością planowania projektów dla małych firm i zespołów.

Bycie prostym i podstawowym, co wielu kierowników projektów postrzega jako główną słabość Basecamp, służy również jako jego największa siła dla innych kierowników zespołów projektowych.

Dla niektórych klientów prosty pulpit, arkusze kalkulacyjne i kilka wizualizacji to wszystko, czego potrzebują, aby tchnąć życie w swoje projekty.

To powiedziawszy, BaseCamp służy jako alternatywa dla Mavenlink tylko w instancjach, w których projekt jest zbyt prosty, aby wymagać bardziej skomplikowanego narzędzia.

Kluczowe funkcje Basecamp

Wykresy Hill Charts pomagają wizualizować postępy w trakcie realizacji projektów

Wbudowana tablica ogłoszeń, na której można publikować ogłoszenia i przeprowadzać burze mózgów

Funkcja Campfire umożliwia czatowanie z członkami zespołuFunkcja Campfire chat umożliwia komunikację z zespołem

Listy do zrobienia oferują prosty sposób tworzenia zadań

Możliwość połączenia harmonogramu z Kalendarzem Google

Zalety Basecamp

Przejrzysty i intuicyjny interfejs

Przystępna cena ze względu na limit funkcji

Dostępność gotowych szablonów projektów

Wady Basecampa

Brak podstawowych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak oś czasu i widoki

Brak narzędzi do zarządzania projektami, takich jak tablice kanban i wykresy Gantta

Brak podstawowych funkcji, takich jak oś czasu i podzadania

Brak podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak wykresy Gantta

Basecamp ceny

$99/miesiąc (z opcją bezpłatnej wersji próbnej)

Oceny klientów Basecamp

G2: 4,1/5 (5 061 opinii)

Capterra: 4.3/5 (13, 669)

10. Notion

przez Notion Notion wyróżnia się na tej liście alternatyw Mavenlink jako konfigurowalny kreator, który pozwala tworzyć i przypisywać cokolwiek chcesz, kiedykolwiek chcesz.

To narzędzie PM wyróżnia się konsolidacją cykli pracy, tworzeniem widoczności i integracją niemal wszystkiego w ramach potężnego i konfigurowalnego narzędzia.

Jego możliwości zarządzania dokumentami są również wzorowe, zapewniając zespołom bezpieczny dostęp do zasobów, których potrzebują do wykonywania codziennych funkcji.

kluczowe funkcje #### Notion

Wiele widoków, w tym tabela, lista, kalendarz, Kanban i galeria

Współpraca nad dokumentami na żywo

Ponad 50 szablonów startowych

Liczne integracje z oprogramowaniem innych firm

Zalety Notion

Odpowiedni do notatek i zarządzania dokumentami

Prosty i łatwy do opanowania interfejs

Notion jako kompleksowe rozwiązanie zapewnia centralizację

Wady Notion

Bogactwo funkcji i niestandardowych ustawień powoduje stromą krzywą uczenia się

Niektórzy klienci nie są zadowoleni z liczby szablonów oferowanych przez Notion

Niektórzy uważają, że oferta analityki biznesowej nie jest tak silna, jak inne na tej liście

Ceny Notion

Free

Personal Pro : 4 USD miesięcznie rozliczane rocznie

: 4 USD miesięcznie rozliczane rocznie Teams : 8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Notion, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Notion

G2: 4.6/5 (863 opinie)

Capterra: 4.8/5 (782 opinie)

Po co mieć kilka aplikacji, skoro można mieć jedną?

Masz dość silosów w zespole, nieporozumień i nieefektywności? Najwyższy czas zacząć czerpać z tego korzyści korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami. Jeśli szukasz narzędzia, które połączy twoje zespoły, rozbije silosy, poprawi wydajność i sprawi, że wszystkie twoje operacje będą w zasięgu wzroku, ClickUp może być tym, czego szukasz. Utwórz darmowe konto ClickUp i zacznij już dziś!