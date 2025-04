Nozbe vs. ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze?

Znasz to uczucie, gdy siadasz do zrobienia swojej listy rzeczy do zrobienia, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że przypadkowo zamieniłeś ją w niekończący się zwój chaosu?

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji. To jak próba uporządkowania szafy, podczas gdy ktoś ciągle dorzuca kolejne buty.

Pracownicy na całym świecie odnoszą się do tego - 96% twierdzi, że narzędzia w miejscu pracy nie pomagają im nadążyć.

To właśnie tutaj narzędzia do zarządzania zadaniami, takie jak Nozbe i ClickUp, wkraczają do akcji. Te dwa narzędzia wyróżniają się w zatłoczonym świecie aplikacji zwiększających wydajność, oferując rozszerzenie funkcji takich jak organizacja projektów, śledzenie czasu i niestandardowe cykle pracy.

Ale które z nich jest najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy? W tym przewodniku wyjaśnimy dostępne opcje, abyś mógł znaleźć narzędzie, które zamieni chaos zadań w sprawne powodzenie.

Czym jest ClickUp?

Usprawnij swój cykl pracy i uporaj się z listą rzeczy do zrobienia dzięki kompleksowym rozwiązaniom ClickUp zwiększającym wydajność

ClickUp to aplikacja do centralizacji zadań, projektów i komunikacji w zespole. Została stworzona z myślą o ograniczeniu konieczności przełączania się między aplikacjami, łącząc takie funkcje jak śledzenie czasu, zarządzanie projektami, konfigurowalne cykle pracy, dokumenty do współpracy i czat oparty na AI w jednej platformie.

Dzięki swojej elastyczności, ClickUp zaspokaja potrzeby teamów każdej wielkości i z każdej branży, oferując narzędzia usprawniające cykl pracy, poprawiające współpracę i widoczność zadań.

Pro Tip: ClickUp wykracza poza zarządzanie zadaniami i projektami - oferuje również bibliotekę darmowych, konfigurowalnych szablonów, które usprawniają cykl pracy i oszczędzają czas. Od osobistych list rzeczy do zrobienia po zaawansowane planowanie pracy zespołu - oto 20 darmowych szablonów list rzeczy do zrobienia od ClickUp, które pomogą ci zachować porządek i skupić się na tym, co najważniejsze. 🚀

Funkcje ClickUp

Od precyzyjnego zarządzania zadaniami po usprawnienie cyklu pracy i wspieranie współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp dostosowuje się do każdego projektu i wielkości zespołu. Zapoznajmy się z kilkoma wyróżniającymi się funkcjami, które sprawiają, że ClickUp jest wiodącym wyborem do zarządzania projektami.

1. Zadania ClickUp

Dowiedz się więcej Organizuj, ustalaj priorytety i twórz usprawnione cykle pracy dzięki zadaniom ClickUp

Zadania ClickUp stanowią formularz będący podstawą systemu wydajności. Umożliwiają one zespołom organizowanie pracy za pomocą funkcji takich jak niestandardowe pola, zależności między zadaniami i poziomy priorytetów. Od tworzenia prostych list do zrobienia po zarządzanie złożonymi cyklami pracy, możesz dostosować zadania do swoich unikalnych procesów.

Dzięki wielu widokom, takim jak Kanban, wykresy Gantta i listy, zespoły mogą efektywnie śledzić swoje zadania i postępy, zachowując przy tym pełną elastyczność w zakresie struktury pracy.

🧠 Ciekawostka: Teams, które korzystają z odpowiedniego oprogramowania do planowania projektów, mają o 46% większe szanse na osiągnięcie swoich celów organizacyjnych. Dzięki konfigurowalnym cyklom pracy ClickUp, Twój Teams będzie w stanie osiągnąć wielkie rzeczy.

2. Zarządzanie projektami w ClickUp

Dowiedz się więcej Planuj, śledź i zarządzaj projektami dzięki zaawansowanym pulpitom ClickUp

Narzędzia do zarządzania projektami ClickUp zostały stworzone z myślą o skalowalności i wydajności. Teams planują, realizują i śledzą projekty w czasie rzeczywistym za pomocą wizualnych pulpitów, automatyzacji i narzędzi do alokacji zasobów.

ClickUp doskonale radzi sobie z rozbijaniem silosów poprzez integrację zadań, dokumentów i osi czasu w jednym obszarze roboczym, ułatwiając dotrzymywanie terminów i uzgadnianie celów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek, czy planujesz wewnętrzne wydarzenie budujące zespół, ClickUp dostarcza szablony i narzędzia do zarządzania projektami, aby precyzyjnie zorganizować każdy krok.

Rynek oprogramowania do zarządzania projektami ma osiągnąć wartość 15 miliardów dolarów do 2030 roku, ale tylko 23% kierowników projektów korzysta obecnie z tych narzędzi do zrobienia postępów w cyklu pracy.

3. ClickUp Chat

Dowiedz się więcej ClickUp Chat pozwala błyskawicznie zamienić rozmowy w zespole w zadania, które można wykonać

Funkcja czatu ClickUp łączy komunikację z działaniem, utrzymując połączenie rozmów z zadaniami i umożliwiając teamom natychmiastowe przekształcanie wiadomości w zadania. Przykładowo, szybka rozmowa zespołu na temat deadline'u natychmiast staje się zadaniem z przypomnieniami, zapewniając, że żaden szczegół nie zostanie pominięty.

📮 ClickUp Insight: 42% członków Teams nadal polega w dużej mierze na e-mailu do komunikacji, pomimo jego silosowego charakteru. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, komunikacja jest często silosowana i oddzielona od rzeczywistego cyklu pracy. Aby zapobiec zerwaniu komunikacji, zintegruj przesyłanie wiadomości z cyklem pracy za pomocą scentralizowanej platformy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę i komunikację. Wypróbuj ClickUp , aplikację do wszystkiego w pracy*.

Dzięki sugestiom opartym na AI, automatycznie generowanym podsumowaniom i płynnym połączeniom z projektami, narzędzie do czatowania ClickUp zwiększa przejrzystość i zmniejsza bałagan. Integrując konwersacje bezpośrednio z cyklem pracy, ClickUp eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji do przesyłania wiadomości.

4. Funkcje współpracy w ClickUp

Dowiedz się więcej Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki Dokumentom, Tablicom i konfigurowalnym widokom zadań

ClickUp oferuje rozszerzone narzędzia do współpracy, dzięki którym Teams mogą współedytować dokumenty w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze do zadań oraz używać Tablic do burzy mózgów i mapowania cyklu pracy. Funkcje te sprzyjają przejrzystości i pracy zespołowej, utrzymując wszystkich w zgodzie z celami.

Zmieniaj widoki według własnego uznania w ClickUp

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji, takich jak Slack, Google Drive i Zoom, umożliwiając płynną współpracę w ramach istniejących stosów technologicznych. Platforma posiada również funkcję dostosowywania widoków, która pozwala wszystkim użytkownikom przełączać się między listami, osiami czasu, kalendarzami i nie tylko, dostosowując interfejs do ich potrzeb.

5. ClickUp AI i automatyzacja

Wykorzystaj AI i automatyzację, aby zaoszczędzić czas i wysiłek w ClickUp

W połączeniu z ClickUp Brain, funkcja Automatyzacji sprawia, że jest to bardzo proste dla Teams, którzy chcą zautomatyzować cykl pracy w ClickUp. Opisz, co chcesz zautomatyzować w prostym języku angielskim i obserwuj, jak wbudowana AI natychmiast konfiguruje automatyzację cyklu pracy na dowolnej Przestrzeni, Folderze lub Liście.

Co więcej, ClickUp Automations redukuje powtarzalną pracę poprzez automatyzację zadań, aktualizacji i zmian statusu. Pozwala to Teamsom skupić się na istotnych zadaniach, podczas gdy platforma zajmuje się bardziej pracochłonnymi zadaniami.

A wisienka na torcie? Dzięki płatnemu planowi ClickUp możesz pracować z wieloma programami LLM, w tym ChatGPT, Gemini i Claude, bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp!

6. Śledzenie czasu w ClickUp

Dowiedz się więcej Śledzenie czasu i analiza wydajności bez wysiłku dzięki wbudowanym narzędziom ClickUp

Śledzenie czasu ClickUp zapewnia dokładne monitorowanie postępów i alokację zasobów.

W połączeniu z wnikliwym raportowaniem i pulpitami nawigacyjnymi, pomaga to Teams mierzyć wydajność, identyfikować wąskie gardła i podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji cyklu pracy.

➡️ Czytaj więcej: 10 darmowych szablonów do zarządzania czasem (kalendarze i harmonogramy)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

Business : 12 USD/użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp Brain: $7/miesiąc za użytkownika

Business traci średnio 109 milionów dolarów na każdy miliard dolarów zainwestowany w źle zarządzane projekty. Inwestycja w odpowiednie narzędzie to nie tylko oszczędność czasu - to oszczędność milionów.

Czym jest Nozbe?

Nozbe to zoptymalizowane narzędzie do zarządzania projektami i zadaniami, zapewniające prostotę i wydajność. Pomaga Teamsom i osobom indywidualnym w codziennym planowaniu i zarządzaniu obciążeniem pracą.

Skupiając się na ograniczeniu liczby niepotrzebnych spotkań i e-maili, Nozbe umożliwia użytkownikom zarządzanie projektami, zadaniami i komunikacją w jednym miejscu. Idealny dla małych teamów i właścicieli firm, Nozbe posiada funkcje wspierające pracę zdalną i hybrydową, ułatwiając utrzymanie wydajności w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Funkcje Nozbe

Nozbe stawia na prostotę, oferując jednocześnie rozbudowane funkcje, które usprawniają zarządzanie zadaniami i projektami. Od przekształcania e-maili w wykonalne zadania po oferowanie konfigurowalnych obszarów roboczych, narzędzie to zostało zaprojektowane w celu usprawnienia współpracy i ograniczenia chaosu.

1. Zadania Nozbe

via Nozbe

System zarządzania zadaniami Nozbe upraszcza organizację pracy, dzieląc ją na zadania i projekty. Teams dodają niestandardowe pola, ustawiają priorytety zadań i łączą zadania w celu usprawnienia cyklu pracy. Zadania zawierają również funkcje takie jak komentarze, przypomnienia i terminy, co ułatwia współpracę i śledzenie postępów.

Dodatkowo, dzięki szablonom projektów i powtarzającym się zadaniom, Nozbe zapewnia wydajność powtarzalnych procesów. Narzędzia te pozwalają Teamsom skupić się na tym, co najważniejsze, przy jednoczesnym zachowaniu organizacji pracy i możliwości działania.

2. Zarządzanie projektami w Nozbe

via Nozbe

Nozbe dostarcza skalowalne rozwiązanie do zarządzania projektami dostosowane do potrzeb Teams i małych Business. Projekty udostępniane są między zespołami, umożliwiając wszystkim współpracę w jednym miejscu. Integrując zadania i osie czasu, Nozbe zapewnia, że każdy członek zespołu wie, co będzie dalej.

Funkcje takie jak konwersja e-maili na zadania, szablony projektów i wiele obszarów roboczych zapewniają wsparcie dla wydajności i przejrzystości. Nozbe zmniejsza potrzebę organizowania zbyt wielu spotkań i wspiera asynchroniczną komunikację, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

via Nozbe

Funkcje komunikacji w miejscu pracy w Nozbe, takie jak komentarze oparte na zadaniach, eliminują bałagan związany z wątkami e-maili. Komentarze pozostają załączone do zadań, zapewniając, że rozmowy są istotne i skoncentrowane. Dzięki udostępnianiu projektów i szablonów, Teams mogą płynnie współpracować między działami lub organizacjami zewnętrznymi.

Nozbe integruje również przypomnienia i powiadomienia, informując wszystkich o terminach bez zakłócania cyklu pracy. Funkcje te upraszczają komunikację i promują zaufanie w zespole, zapewniając, że każdy członek jest na tej samej stronie.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia i oprogramowanie do komunikacji w miejscu pracy

4. Funkcje współpracy w Nozbe

Nozbe umożliwia współpracę zespołową dzięki udostępnianym obszarom roboczym, aktualizacjom projektów w czasie rzeczywistym i narzędziom takim jak szablony projektów.

Teams mogą dostosować widoki projektów za pomocą etykiet i sekcji, aby organizować zadania zgodnie z ich cyklem pracy. Wiele obszarów roboczych pozwala użytkownikom na oddzielenie zadań zawodowych od osobistych przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji.

via Nozbe

Nozbe zapewnia wsparcie dla integracji z kalendarzami do zarządzania projektami, Dropbox i pocztą e-mail, umożliwiając Teams połączenie zadań na różnych platformach. Funkcja e-mail-to-task pozwala użytkownikom przesyłać wiadomości e-mail bezpośrednio do Nozbe w celu zoptymalizowania śledzenia zadań.

5. Funkcje śledzenia w Nozbe

via Nozbe

Nozbe zawiera podstawowe funkcje śledzenia, które pomagają zespołom monitorować wydajność i dotrzymywać terminów.

Nozbe umożliwia ustawienie przypomnień, śledzenie czasu spędzonego nad zadaniami i projektami oraz korzystanie z raportów w celu oceny postępów w realizacji projektów. Funkcje raportowania zapewniają wgląd w wydajność zespołu i pomagają menedżerom zidentyfikować obszary wymagające poprawy, dzięki czemu jest to skuteczne narzędzie do nadzorowania zadań i projektów.

➡️ Czytaj więcej: Jak efektywnie śledzić czas spędzony na zadaniach i projektach?

Ceny Nozbe

Free (do trzech użytkowników)

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $15/miesiąc za użytkownika

ClickUp i Nozbe to potężne narzędzia zwiększające wydajność, które są przeznaczone dla różnych odbiorców i mają różne potrzeby. Podczas gdy ClickUp wyróżnia się kompleksowym podejściem i niestandardowymi funkcjami, Nozbe wyróżnia się prostotą i łatwością obsługi.

Porównajmy cztery kluczowe funkcje i zobaczmy, jak wypadają na tle konkurencji.

System zarządzania zadaniami ClickUp ma sens, jeśli szukasz elastyczności. Jest on idealny dla Teams obsługujących złożone cykle pracy, oferując takie funkcje jak niestandardowe pola, zależności między zadaniami, poziomy priorytetów i wiele widoków (Kanban, Gantt, listy). Zapewnia wsparcie dla organizacji zadań na dużą skalę, pozwalając jednocześnie na szczegółowe ich opisywanie.

Zarządzanie zadaniami w Nozbe stawia na prostotę. Nozbe dostarcza takie funkcje jak przypomnienia, terminy i etykiety, ułatwiając organizację zadań. Dzięki konwersji e-maili na zadania i powtarzającym się szablonom zadań, Nozbe doskonale nadaje się dla małych Teams lub osób, które chcą zachować porządek bez dodatkowych komplikacji.

Werdykt dla taskmastera: 🏆 ClickUp jest liderem w zaawansowanych funkcjach zarządzania zadaniami, ale prostota Nozbe jest zwycięzcą dla tych, którzy chcą organizacji bez zbędnych dodatków.

2. Zarządzanie projektami

Narzędzia do zarządzania projektami ClickUp zostały stworzone z myślą o skalowalności, oferując zaawansowane pulpity, alokację zasobów, śledzenie OKR i automatyzację. Integruje zadania, dokumenty i osie czasu w jednym obszarze roboczym, ułatwiając współpracę między działami i śledzenie złożonych projektów.

Zarządzanie projektami w Nozbe skupia się na prostocie i przejrzystości. Udostępnianie obszarów roboczych, szablony projektów i integracja e-maili z zadaniami usprawniają procesy, nie przytłaczając użytkownika. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych Teams lub projektów, które nie wymagają zaawansowanej analityki lub pulpitów.

🏆 ClickUp wygrywa ze względu na swoją głębię i skalowalność oraz jest odpowiedni dla większych i mniejszych zespołów, podczas gdy Nozbe jest idealny dla mniejszych zespołów poszukujących prostego podejścia do zarządzania projektami.

ClickUp wyróżnia się w komunikacji dzięki czatowi opartemu na AI, który pozwala zespołom łączyć rozmowy bezpośrednio z zadaniami i projektami. Dokumenty, komentarze oparte na zadaniach i wzmianki wspierają współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając, że dyskusje pozostają praktyczne i powiązane z cyklami pracy.

Nozbe upraszcza komunikację dzięki komentarzom opartym na zadaniach, w których dyskusje pozostają bezpośrednio załączone do odpowiednich zadań. Udostępniane obszary robocze umożliwiają asynchroniczną współpracę, a przypomnienia i powiadomienia zapewniają zespołom aktualizacje bez bałaganu.

Werdykt dla komunikatora: 🏆 ClickUp jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą ze względu na rozszerzone funkcje i narzędzia komunikacyjne, które integrują się z cyklem pracy i pomagają członkom zespołu angażować się nawzajem.

4. Funkcje współpracy

ClickUp wspiera współpracę dzięki takim funkcjom jak Dokumenty w czasie rzeczywistym, Tablice i komentarze oparte na zadaniach. Zintegrowana funkcja czatu ze spostrzeżeniami opartymi na AI zapewnia komunikację zorientowaną na działanie. Konfigurowalne widoki i ponad 200 integracji sprawiają, że jest to dynamiczne narzędzie dla zespołów na różnych platformach.

Nozbe zapewnia prostą i skoncentrowaną współpracę. Komentarze pozostają bezpośrednio załączone do zadań, redukując bałagan w e-mailach. Udostępnianie projektów i szablonów ułatwia współpracę między zespołami, a funkcja e-mail-to-task zapewnia komunikację umożliwiającą podejmowanie działań. Brakuje tu jednak narzędzi takich jak Dokumenty czy Tablica do współpracy na żywo.

Werdykt dla kreatora współpracy: 🏆 ClickUp jest liderem dzięki bogatemu zestawowi narzędzi do współpracy.

5. Porównanie cen

ClickUp oferuje darmowy plan z wieloma funkcjami i konkurencyjnymi cenami, które skalują się wraz z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak narzędzia AI i niestandardowe funkcje na poziomie przedsiębiorstwa. Jest to świetny wybór dla Teams szukających bogatej w funkcje platformy, która rośnie wraz z ich potrzebami.

Cennik Nozbe jest prosty i dobrze dostosowany do potrzeb mniejszych zespołów lub osób prywatnych. Jednak w porównaniu z prostotą, poziomy premium są nieco droższe.

🏆 ClickUp oferuje lepszą wartość dla większych teamów i tych, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji opartych na AI.

Ogólny zwycięzca: Właściwe narzędzie dla właściwego zespołu

Wybierz ClickUp , jeśli potrzebujesz kompleksowej platformy z niestandardowymi funkcjami, zaawansowanymi narzędziami do zarządzania projektami i bogatym zestawem funkcji do współpracy. Jest to idealne rozwiązanie dla większych Teams i złożonych projektów.

Wybierz Nozbe, jeśli prostota i łatwość obsługi to twoje priorytety. Jest to idealne rozwiązanie dla małych Teams lub pojedynczych osób, które cenią sobie zoptymalizowany cykl pracy bez zbędnych funkcji.

Ostateczna decyzja zależy od wielkości zespołu, jego potrzeb i preferowanego stylu pracy. Oba narzędzia są doskonałe, ale ich obszary zainteresowania znacznie się różnią!

ClickUp vs. Nozbe na Reddit

Sprawdziliśmy na Reddicie, jak użytkownicy porównują ClickUp i Nozbe. Oba narzędzia mają oddanych fanów, ale Redditowicze podkreślają różne mocne strony w zależności od swoich potrzeb i cyklu pracy.

Wielu użytkowników Reddita preferuje ClickUp ze względu na jego zaawansowane funkcje i wszechstronność. Oto, co u/thevamp-queen ma do powiedzenia na jego temat:

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania moimi projektami, ale żadne z nich nie zaspokoiło moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (jest to aplikacja do wszystkiego w pracy) i zaspokaja wszystkie twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moimi ulubionymi aplikacjami są szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty.

Uwielbiam ClickUp! Korzystałem z wielu narzędzi do zarządzania moimi projektami, ale żadne z nich nie zaspokoiło moich potrzeb tak dobrze, jak ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz (jest to aplikacja do wszystkiego w pracy) i zaspokaja wszystkie twoje osobiste i zawodowe potrzeby. Moimi ulubionymi aplikacjami są szablony (czego tu nie kochać!) i Dokumenty.

Z drugiej strony, Nozbe zdobywa pochwały za prostotę i skupienie się na funkcji, według u/freireib:

Jestem (wielkim) fanem Nozbe. Ma niewielkie wymagania i działa bezproblemowo na wszystkich platformach. Ma wszystkie dobre i żadnych złych stron.

Jestem (wielkim) fanem Nozbe. Ma niewielkie wymagania i działa bezproblemowo na wszystkich platformach. Ma wszystkie dobre i żadnych złych stron.

Użytkownicy ClickUp czasami wzmiankują o trudnościach w nauce lub drobnych błędach, ale doceniają elastyczność platformy. Z kolei użytkownicy Nozbe podkreślają przyjazny dla użytkownika interfejs, ale czasami życzą sobie bardziej zaawansowanych funkcji specyficznych dla pulpitu.

Oba narzędzia mają swoje nisze. ClickUp wyróżnia się rozbudowanymi funkcjami dla większych Teams, podczas gdy Nozbe jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy stawiają na łatwość obsługi.

Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Bitwa o najlepsze narzędzie do zarządzania projektami ma zwycięzcę: ClickUp! 🥇

Podczas gdy Nozbe zdobywa punkty za swoją prostotę i łatwość użytkowania, jego funkcje nie są aktualizowane, aby nadążyć za dynamicznymi potrzebami nowoczesnych Teams. Uproszczona konstrukcja Nozbe sprawdza się dobrze w przypadku małych Teamsów lub indywidualnych użytkowników, którzy potrzebują prostego rozwiązania, ale jego ograniczona funkcja i brak zaawansowanych funkcji sprawiają, że trudno go skalować do bardziej złożonych projektów.

I jeszcze ClickUp. 🎉

ClickUp nie tylko zarządza zadaniami - zmienia sposób pracy Teams. Dzięki potężnemu połączeniu konfigurowalnego zarządzania zadaniami, narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym, funkcji AI i integracji z ponad 200 aplikacjami, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebuje zespół, aby zachować wydajność i połączenie. Dostosowuje się do każdego cyklu pracy, skaluje się bez wysiłku wraz z rozwojem firmy i zapewnia narzędzia takie jak wykresy Gantta, pulpity, automatyzacje i śledzenie czasu, aby poradzić sobie nawet z najbardziej złożonymi projektami.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp łączy w sobie funkcje, elastyczność i innowacyjność, co czyni go najlepszym wyborem do zarządzania projektami.

Werdykt jest jednoznaczny: ClickUp króluje!

Gotowy, aby zobaczyć różnicę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoją wydajność na wyższy poziom!