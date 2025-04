10 najlepszych internetowych narzędzi CRM, o których warto wiedzieć w 2025 roku

🔎 Do zrobienia Zdumiewające 40% krytycznych dla biznesu danych jest uwięzionych w silosach danych!

Pomyśl o tym - prawie połowa informacji, które mogłyby przyczynić się do podejmowania mądrzejszych decyzji, utknęła w pofragmentowanych systemach, niedostępnych wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.

Dla właścicieli i menedżerów firm nie jest to tylko statystyka; to codzienny ból głowy.

Właśnie dlatego internetowe oprogramowanie CRM stało się przełomem.

Konsolidując dane klientów na jednej platformie opartej na chmurze, te systemy CRM rozbijają silosy i automatyzują żmudne zadania, jednocześnie dostarczając użytecznych informacji. ⚡

Niezależnie od tego, czy chcesz zaktualizować swoje obecne ustawienia, czy też kupić swoje pierwsze oprogramowanie CRM, ten przewodnik przedstawia najlepsze internetowe opcje CRM, które zmienią sposób zarządzania relacjami z klientami.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Internetowe oprogramowanie CRM to przełom w zarządzaniu relacjami z klientami, usprawnianiu cyklu pracy i eliminowaniu silosów danych. Narzędzia te zwiększają możliwości firm poprzez centralizację danych klientów, automatyzację powtarzalnych zadań i dostarczanie praktycznych informacji w celu zwiększenia wydajności.

Oto krótkie spojrzenie na najlepsze opcje na rok 2025 i ich zalety:

ClickUp (Najlepsza codzienna aplikacja typu "wszystko w jednym" do CRM i zarządzania projektami)

(Najlepsza codzienna aplikacja typu "wszystko w jednym" do CRM i zarządzania projektami) Salesforce (najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży w oparciu o AI)

(najlepsze rozwiązanie do analizy sprzedaży w oparciu o AI) HubSpot (najlepszy dla rozwijających się Businessów z darmowymi narzędziami CRM)

(najlepszy dla rozwijających się Businessów z darmowymi narzędziami CRM) Zoho CRM (najlepszy do kompleksowej analizy klientów 360°)

(najlepszy do kompleksowej analizy klientów 360°) Pipedrive (najlepszy do wizualnego zarządzania potokiem sprzedaży)

(najlepszy do wizualnego zarządzania potokiem sprzedaży) Monday.com (najlepszy konfigurowalny CRM z automatyzacją cyklu pracy)

(najlepszy konfigurowalny CRM z automatyzacją cyklu pracy) Freshsales (najlepszy CRM oparty na AI do inteligentniejszej sprzedaży)

(najlepszy CRM oparty na AI do inteligentniejszej sprzedaży) Insightly (najlepsze dla teamów potrzebujących rozwiązania do zarządzania projektami z CRM)

(najlepsze dla teamów potrzebujących rozwiązania do zarządzania projektami z CRM) Less Annoying CRM (najlepszy dla prostoty i małych Business)

(najlepszy dla prostoty i małych Business) Copper CRM (najlepsze rozwiązanie do integracji z obszarami roboczymi Google)

Czego należy szukać w internetowym oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami?

**Mitch Muhney i Mike Sullivan opracowali pierwsze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), ACT! (Activity Control Technology), w 1987 roku!

Kiedy wybierając internetowy CRM skup się na funkcjach, które odpowiadają potrzebom Twojego Businessu i eliminują nieefektywność. Te platformy typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) zapewniają elastyczność i dostępność, umożliwiając zarządzanie relacjami z klientami z dowolnego miejsca.

Oto kilka kluczowych funkcji, którym należy nadać priorytet:

Centralne przechowywanie danych biznesowych: Uproszczenie dostępu do informacji o klientach poprzez wykorzystanie internetowych lub opartych na chmurze systemów CRM, zastępując rozproszone arkusze kalkulacyjne zunifikowaną platformą, która organizuje wszystko w jednej bezpiecznej lokalizacji

Uproszczenie dostępu do informacji o klientach poprzez wykorzystanie internetowych lub opartych na chmurze systemów CRM, zastępując rozproszone arkusze kalkulacyjne zunifikowaną platformą, która organizuje wszystko w jednej bezpiecznej lokalizacji Narzędzia do automatyzacji: Automatyzacja powtarzalnych zadań-jak działania następcze, wprowadzanie danych i śledzenie potencjalnych klientów - aby Twój zespół mógł skupić się na ważnej pracy

Automatyzacja powtarzalnych zadań-jak działania następcze, wprowadzanie danych i śledzenie potencjalnych klientów - aby Twój zespół mógł skupić się na ważnej pracy Dostępność: Zapewnij swojemu zespołowi łączność bez względu na to, gdzie się znajdują, dzięki rozwiązaniom CRM w chmurze, które działają na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, dzięki czemu zdalna współpraca jest łatwa

Zapewnij swojemu zespołowi łączność bez względu na to, gdzie się znajdują, dzięki rozwiązaniom CRM w chmurze, które działają na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, dzięki czemu zdalna współpraca jest łatwa Niestandardowe pulpity: Spersonalizuj sposób, w jaki widzisz swoje wskaźniki biznesowe - śledź wyniki sprzedaży, monitoruj potencjalnych klientów i oceniaj zadowolenie klientów za pomocą pulpitów, które dostosowują się do Twoich potrzeb

Spersonalizuj sposób, w jaki widzisz swoje wskaźniki biznesowe - śledź wyniki sprzedaży, monitoruj potencjalnych klientów i oceniaj zadowolenie klientów za pomocą pulpitów, które dostosowują się do Twoich potrzeb Zintegrowane narzędzia: Połącz swoje wysiłki związane ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem projektami pod jednym dachem, wybierając CRM, który płynnie synchronizuje się z istniejącym stosem technologiiefektywne wsparcie sprzedaży Analityka w czasie rzeczywistym: Wykorzystaj szczegółowe, aktualne raportowanie, aby zidentyfikować trendy, zachowania klientów i luki w wydajności, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych, które napędzają wyniki 💻

Połącz swoje wysiłki związane ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem projektami pod jednym dachem, wybierając CRM, który płynnie synchronizuje się z istniejącym stosem technologiiefektywne wsparcie sprzedaży Śledzenie leadów i transakcji: Uzyskaj pełną widoczność swojej sprzedażyProces CRM dzięki narzędziom, które zarządzają leadami i transakcjami od pierwszego kontaktu do zamknięcia, zapewniając, że żadna okazja nie umknie uwadze 📈

Posiadanie odpowiedniego internetowego oprogramowania CRM może zaoszczędzić czas i wysiłek. Przyjrzyjmy się bliżej najlepszemu internetowemu oprogramowaniu CRM:

1. ClickUp (najlepsza codzienna aplikacja typu "wszystko w jednym" do CRM i zarządzania projektami)

Zacznij korzystać z ClickUp CRM

ClickUp CRM

ClickUp CRM oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, łącząc niestandardowe narzędzia z wydajnymi cyklami pracy. Zbudowany, aby zaspokoić potrzeby Teams każdej wielkości, ClickUp umożliwia dostosowanie systemu CRM do potrzeb biznesowych, zapewniając płynne zarządzanie klientami.

Z Pola niestandardowe w ClickUp można utworzyć pole Baza danych CRM która śledzi wszystko, od statusu potencjalnego klienta i wartości transakcji po dane kontaktowe i kolejne kroki - wszystko widoczne w jednym miejscu. Na przykład, możesz wygenerować nowe pole dla Lead Source i dodać je wraz z "Priorytetem" i "Datą działań następczych", aby upewnić się, że Twój zespół nigdy nie przegapi okazji.

Korzystanie z Pulpity ClickUp w czasie rzeczywistym możesz ocenić stan swojego pipeline'u, a także wydajność swojego zespołu i wszelkie istotne dane dotyczące przychodów. Możesz używać wykresów i kart do oceny statystyk, takich jak "Transakcje zamknięte w tym miesiącu" lub "Najlepsi przedstawiciele handlowi" Pozwala to Teams usprawnić ustalanie priorytetów zadań i natychmiast zidentyfikować przeszkody w procesie sprzedaży.

wizualizuj przebieg sprzedaży, śledź postępy i monitoruj wydajność zespołu dzięki ClickUp CRM_

Niestandardowe cykle pracy ClickUp pozwalają wizualnie zarządzać procesem sprzedaży za pomocą tablic Kanban, list lub wykresów Gantta. Przykładowo, możesz tworzyć takie sceny jak "Nowy Lead", "Skontaktowano się", "Negocjacje" i "Zamknięto" na tablicy pipeline oraz przeciągać i upuszczać transakcje pomiędzy etapami w celu śledzenia postępów.

Współpracuj i edytuj w czasie rzeczywistym z ClickUp Docs z poziomu ClickUp CRM

Narzędzia ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla teamów, które muszą pozostać w stałym połączeniu.

Funkcje takie jak komentarze do zadań, ClickUp Chat i współpraca Dokumenty ClickUp eliminują potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami, utrzymując wszystko w jednym miejscu. Promuje to sprawną komunikację i zmniejsza liczbę potencjalnych błędów. ⚡

Integracja i synchronizacja ponad 1000 aplikacji z ClickUp w kilka sekund

Kolejną ważną zaletą platformy są jej możliwości integracyjne - ClickUp oferuje wsparcie dla ponad 1000 integracji aplikacji. Od narzędzi e-mail i przechowywania plików po oprogramowanie marketingowe, integracje te zapewniają Business połączenie ze wszystkimi ulubionymi aplikacjami, zwiększając ogólną wydajność i zarządzanie danymi. 🔗

automatycznie przydzielaj zadania, wyzwalaj aktualizacje statusu i zmieniaj priorytety, aby kierować skupieniem zespołu na ClickUp_

Zasilany przez AI ClickUp Brain i Automatyzacja ClickUp są istotnym kamieniem węgielnym funkcji CRM ClickUp.

Działając w tandemie, narzędzia te pozwalają firmom zaoszczędzić czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak przypomnienia o działaniach następczych, przydzielanie zadań i wprowadzanie danych. Dzięki temu Teams mogą skupić się na bardziej strategicznych działaniach, zwiększając wydajność. Brain jest również dostawcą aktualizacji postępów i inteligentnych odpowiedzi, dzięki czemu zarządzanie Cykle pracy CRM szybciej, mądrzej i bez stresu.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss60-1.png ClickUp CRM Szablon internetowego oprogramowania CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Pobierz szablon /%cta/

Ponadto, Szablon CRM firmy ClickUp jest przełomowym narzędziem do zarządzania procesami sprzedaży, śledzenia leadów i organizowania danych klientów. Dzięki niestandardowym statusom, polom i widokom, szablon ten pozwala Teams na priorytetyzację zadań według etapów sprzedaży, eliminację nieefektywności i odkrywanie cennych spostrzeżeń w celu poprawy interakcji z klientami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja działań sprzedażowych, aktualizacji pipeline'u i przypomnień

Wizualizacja danych sprzedażowych i wydajności zespołu za pomocą pulpitów

Ustawienie integracji e-mail w celu usprawnienia komunikacji z klientami

Korzystanie z gotowych szablonów w celu szybszego wdrażania i niestandardowego dostosowywania

Śledzenie przychodów, wielkości transakcji i niestandardowych informacji o klientach za pomocą pól z formułami

limity ClickUp

Nie wszystkie opcje widoku są dostępne na urządzeniach mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik ClickUp AI: Dodaj do istniejącego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Mówiąc o możliwościach ClickUp w zakresie automatyzacji i zarządzania projektami a użytkownik mówi ,

ClickUp jest dla nas najprostszym i najłatwiejszym do ustawienia narzędziem do zarządzania projektami. Śledzenie zadań jest bardzo proste i zawiera wiele szczegółowych informacji. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy tablicy i zadaniach jest bardzo proste. Integracja z narzędziami innych firm jest również możliwa dzięki wielu dostępnym aplikacjom. Integracja Datadog i ClickUp bardzo pomaga w tworzeniu zadań ClickUp dla wydarzeń, którymi należy się zająć, a następnie zespół może rozpocząć pracę nad incydentami.

💡 Pro Tip: Oszczędź sobie godzin ustawień dzięki szablony planów sprzedaży . Szablony te są idealne do rozpoczęcia tworzenia struktury strategii sprzedaży. Dostosuj te gotowe plany zamiast zaczynać od zera, aby dopasować je do swoich potrzeb.

2. Salesforce (najlepszy do analizy sprzedaży opartej na AI)

via Salesforce Sales Cloud Internetowy system CRM firmy Salesforce, Chmura sprzedaży sales Cloud ma na celu wzmocnienie pozycji teamów sprzedażowych dzięki wglądowi opartemu na AI, sprzedaży kierowanej i usprawnionej automatyzacji. Jako menedżer biznesowy możesz śledzić potencjalnych klientów, zarządzać kontami i optymalizować lejki sprzedaży w czasie rzeczywistym.

To oparte na chmurze oprogramowanie CRM ma funkcje, które pozwalają przewidywać przyszłą sprzedaż dzięki szczegółowej prognozie, automatyzować cykle pracy w celu zaoszczędzenia czasu i scentralizować wszystkie dane klientów w jednym źródle prawdy. Salesforce płynnie integruje się również z narzędziami takimi jak Slack i Tableau, umożliwiając współpracę i podejmowanie decyzji opartych na danych w całym zespole.

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud

Automatyzacja śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania kontami i aktualizacji transakcji w celu zwiększenia wydajności

Ujednolicenie i synchronizacja wszystkich danych dzięki funkcjom Revenue Intelligence i Data Cloud

Dostęp do pipeline'u i prognozy w czasie rzeczywistym w celu predykcyjnego zarządzania sprzedażą

Limity Sales Cloud w Salesforce

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Narzędzia low-code mogą nie spełniać w pełni zaawansowanych potrzeb biznesowych bez niestandardowego kodowania

Ceny Sales Cloud

Starter Suite : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Pro Suite: $100/miesiąc za użytkownika

$100/miesiąc za użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

$330/miesiąc na użytkownika Einstein 1 Sales: $500/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Sales Cloud

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 18 000 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

3. HubSpot (najlepsze dla rozwijających się firm z darmowymi narzędziami CRM)

via HubSpotInternetowy CRM firmy HubSpot to dynamiczne rozwiązanie dla rozwijających się Businessów. Łączy w sobie potężne narzędzia marketingowe, sprzedażowe i usługowe w jednej platformie. Dzięki śledzeniu procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanym powiadomieniom e-mail i szczegółowemu raportowaniu, zyskujesz pełną widoczność swoich działań strategie zarządzania niestandardowymi klientami .

HubSpot pomaga zarządzać kontaktami, śledzić transakcje i analizować wydajność zespołu. Wykorzystuje funkcje AI, takie jak pisanie e-maili i czat na żywo, aby usprawnić niestandardowe interakcje z klientami. Platforma wspiera również integrację z aplikacjami innych firm, zapewniając skalowalność i zdolność adaptacji dla rozwijających się Business.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Uzyskaj przydatne informacje dzięki rozbudowanemu raportowaniu i analityce platformy, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Integracja z ekosystemem HubSpot w celu korzystania z doskonałych narzędzi do automatyzacji marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

Otrzymywanie powiadomień, gdy potencjalni klienci otworzą e-mail, co pozwala na szybkie podjęcie działań następczych

HubSpot CRM limit

Zaawansowane funkcje, takie jak cykle pracy automatyzacji, są dostępne tylko w płatnych warstwach

Niektórzy użytkownicy mogą uznać opcje niestandardowe platformy za ograniczone bez dodatkowych integracji

Ceny HubSpot CRM

Free CRM z Sales Hub i Marketing Hub dostępnymi jako płatna subskrypcja

Oceny i recenzje CRM HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot

Mówiąc o CRM HubSpot, a użytkownik pracujący w sektorze opieki zdrowotnej powiedział,

HubSpot Service Hub wyróżnił się dla nas, ponieważ był łatwy w ustawieniu, bardzo przyjazny dla użytkownika, ponieważ przedstawiamy go członkom zespołu, którzy będą go używać na co dzień, i ma funkcje, których można oczekiwać od CRM i wiele więcej. Ustawienie automatyzacji w celu zaoszczędzenia czasu członków naszego zespołu w ich codziennych cyklach pracy było bardzo proste, a wszystkie dostępne zasoby online / za pośrednictwem obsługi klienta HubSpot pomogły nam poczuć się pewnie w tym, co robimy.

4. Zoho CRM (najlepszy do kompleksowego wglądu w klienta 360°)

via ZohoZoho CRM to potężne narzędzie internetowe zaprojektowane w celu optymalizacji sprzedaży, marketingu i zaangażowania klientów, zapewniając jednocześnie kompleksowy widok 360° powiązań z klientami. Intuicyjny interfejs i szeroki zakres funkcji umożliwiają organizacjom automatyzację codziennych zadań sprzedażowych i przekształcanie odwiedzających w potencjalnych klientów.

Ta platforma CRM usprawnia współpracę w zespole, interakcje z klientami i podejmowanie decyzji dzięki płynnej integracji z różnymi aplikacjami i oferowaniu zaawansowanych funkcji opartych na AI za pośrednictwem podejścia internetowego. Oprócz tego oferuje narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami, zarządzania kontaktami i śledzenia potoku sprzedaży, które pomagają przekształcić informacje o klientach w przydatne informacje.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami za pośrednictwem platform społecznościowych

Natychmiastowy dostęp do danych klientów i zarządzanie zadaniami w podróży dzięki aplikacjom mobilnym

Korzystaj ze spostrzeżeń opartych na sztucznej inteligencji asystenta AI Zoho, Zia, aby wykrywać anomalie, ustalać priorytety możliwości i tworzyć inteligentniejsze wersje robocze e-maili

Limity Zoho CRM

Podstawowe plany mogą ograniczać liczbę pól niestandardowych, wpływając na personalizację danych

Ograniczona dostępność niektórych integracji aplikacji innych firm

Ceny Zoho CRM

Free forever

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $60/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4.1/5 (ponad 2,700 recenzji)

4.1/5 (ponad 2,700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,800+ opinii)

5. Pipedrive (najlepszy do wizualnego zarządzania potokiem sprzedaży)

via PipedrivePipedrive internetowe oprogramowanie CRM jest przeznaczone dla firm, które chcą zorganizować zarządzanie pipeline'em sprzedaży, jednocześnie koncentrując się na zamykaniu transakcji. Pozwala scentralizować wszystkie informacje o klientach, integruje się ze stosem technologii i wykorzystuje AI do doładowania procesu sprzedaży i zwiększenia wydajności - a wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa danych na zaufanej platformie.

To oparte na chmurze narzędzie CRM zwiększa możliwości zespołów sprzedażowych poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i dostarczanie natychmiastowych informacji na temat sprzedaży. Ponadto Pipedrive oferuje funkcje takie jak integracja z pocztą e-mail, przypomnienia o aktywnościach i ustawienie celów, aby zespoły sprzedaży były zorganizowane i skoncentrowane na zamykaniu transakcji.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Korzystaj z interfejsu "przeciągnij i upuść" do zarządzania pipelinami sprzedaży i śledzenia postępów w realizacji transakcji

Asystent sprzedaży AI oferuje inteligentne sugestie w celu optymalizacji działań sprzedażowych i poprawy wydajności

Automatycznie wzbogacaj profile klientów o publicznie dostępne informacje, oszczędzając czas na wprowadzaniu danych do rekordów klientów

limity Pipedrive

W porównaniu do bardziej kompleksowych CRM-ów, Pipedrive nie posiada zaawansowanych funkcji automatyzacji marketingu

Limity w głębszych opcjach niestandardowych bez dodatkowych integracji dla zespołów sprzedaży i marketingu

Ceny Pipedrive

Essential : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $29/miesiąc na użytkownika

: $29/miesiąc na użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Power : $69/miesiąc na użytkownika

: $69/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4.3/5 (2,100+ recenzji)

: 4.3/5 (2,100+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (3,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive

Mówiąc o zastosowaniu Pipedrive dla zespołów sprzedażowych, a przedstawiciel ds. rozwoju sprzedaży powiedział ,

Pipedrive był dla mnie super niesamowitym narzędziem, jest to najlepszy CRM, z którym pracowałem, ma funkcje, które są dla mnie bardzo przydatne w części prospectingu B2B, jest stale aktualizowany, zawiera nowe funkcje z trendów na rynku, a to wnosi wiele wartości.

6. Monday.com (Najlepszy CRM z możliwością dostosowania i automatyzacją cyklu pracy)

via Monday.comMonday.com 's CRM został stworzony z myślą o firmach, które wymagają elastyczności i skalowalności swoich rozwiązań CRM w chmurze. Został opracowany w celu dostosowania do unikalnych procesów sprzedaży i pozwala usprawnić wszystko, od śledzenia potencjalnych klientów po zarządzanie potokiem sprzedaży, dzięki intuicyjnemu przeciąganiu i upuszczaniu niestandardowych ustawień.

Ten konfigurowalny oprogramowanie CRM w chmurze upraszcza zarządzanie zadaniami, umożliwiając zespołom centralizację danych, automatyzację cykli pracy i skupienie się na rozwijaniu relacji z klientami. Dzięki konfigurowalnym pulpitom i różnym widokom, takim jak Kanban i wykresy Gantta, platforma umożliwia zespołom wizualizację ich potoków sprzedaży, monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym i usprawnienie współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Monday.com

Niestandardowe cykle pracy dopasowane do procesu sprzedaży i pipeline'ów potencjalnych klientów w celu osiągnięcia powodzenia w biznesie

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak działania następcze i aktualizacje statusu, w celu wyeliminowania ręcznego wprowadzania danych

Priorytetyzacja potencjalnych klientów w oparciu o konfigurowalne kryteria, aby skupić się na potencjalnych klientach o wysokim potencjale

Limity Monday.com

Początkowe ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą być czasochłonne dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy mogą uznać poziomy cenowe i przydział funkcji za mylące

Ceny Monday.com

Te plany oparte są na 10 użytkownikach:

Podstawowy : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Pro : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday.com

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (390+ recenzji)

7. Freshsales (najlepszy CRM oparty na AI dla inteligentniejszej sprzedaży)

via FreshsalesFreshsales , część pakietu Freshworks Suite, to internetowy CRM oparty na AI, zaprojektowany, aby pomóc firmom zwiększyć wydajność sprzedaży i usprawnić procesy. Teams sprzedażowe używają tej internetowej aplikacji CRM do efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami, śledzenia interakcji z niestandardowymi klientami i automatyzacji powtarzalnych zadań, zwiększając wydajność i przyspieszając zamykanie transakcji.

Freshsales oferuje również widok klienta 360°, zapewniając kontekst dla interakcji z klientem w wielu kanałach. Dostosowywane pulpity i raportowanie zapewniają wgląd w wyniki sprzedaży i stan pipeline'u.

Najlepsze funkcje Freshsales

Identyfikacja leadów o wysokiej wartości i szybsze zamykanie transakcji dzięki asystentowi Freddy'emu opartemu na AI do oceny, rekomendacji transakcji i automatyzacji szkiców e-mail

Organizuj i zarządzaj całym cyklem sprzedaży i pipeline'em bez wysiłku za pomocą wizualnej tablicy Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania

Bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami dzięki wbudowanym narzędziom do komunikacji, w tym e-mail, telefon i czat

Limity sprzedaży

Połączenie z niektórymi aplikacjami może wymagać dodatkowych narzędzi lub API innych firm

Funkcje takie jak zarządzanie potencjalnymi klientami w oparciu o AI i zaawansowane niestandardowe funkcje są dostępne tylko w droższych planach

Ceny Freshsales

Free : 0 USD dla trzech użytkowników

: 0 USD dla trzech użytkowników Wzrost : $11/miesiąc za użytkownika

: $11/miesiąc za użytkownika Pro : $47/miesiąc na użytkownika

: $47/miesiąc na użytkownika Enterprise: $71/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales

G2 : 4.5/5 (1,200+ reviews)

: 4.5/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshsales

Mówiąc o UX Freshsales, a użytkownik na G2 powiedział,

Jako ktoś, kto korzystał z Freshworks CRM, Freshdesk do obsługi zgłoszeń i Freshteam, mogę ręczyć za ich UX, niektóre z intuicyjnych, łatwych w użyciu funkcji w CRM. Szybkość, z jaką ich zespoły zajmujące się kontaktami z klientami wprowadzają rzeczy na żywo, była godna pochwały.

8. Insightly (najlepsze dla teamów potrzebujących rozwiązania do zarządzania projektami z CRM)

via InsightlyWnikliwie łączy w sobie CRM, automatyzację marketingu i zarządzanie projektami sprzedażowymi w jedną potężną platformę. Pomaga ona zarządzać procesem sprzedaży i tworzyć jednolity system, w którym harmonijnie pracują zespoły sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Insightly wyróżnia się możliwością personalizacji. Pozwala dostosować obiekty, pola i cykle pracy do konkretnych potrzeb biznesowych, niezależnie od branży. Co więcej, ten oparty na chmurze dostawca CRM ułatwia śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie szansami i nadzorowanie projektów posprzedażowych bez konieczności zmiany platformy.

Najlepsze funkcje

Zapewnienie integralności, dokładności i zgodności danych poprzez wdrożenie reguł walidacji, zaawansowanych uprawnień i dostępu opartego na rolach

Tworzenie spersonalizowanych ścieżek klienta za pomocą narzędzi do automatyzacji marketingu

Zarządzanie projektami i zadaniami bezpośrednio w CRM w celu zapewnienia płynnego przepływu pracy od pozyskania potencjalnego klienta do realizacji projektu

Nieznaczne limity

Elastyczność platformy jest przytłaczająca dla teamów, które dopiero zaczynają przygodę z systemami CRM

Pomimo licznych integracji, niektórzy użytkownicy mogą napotkać limity przy połączeniu z określonymi aplikacjami innych firm

Niewysokie ceny

Plus : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Wyraźne oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (900+ recenzji)

: 4.2/5 (900+ recenzji) Capterra: 4/5 (650+ recenzji)

💡 Pro Tip: Każda interakcja z klientem to szansa na zbudowanie lojalności lub jej utratę. Podczas gdy wdrożenie CRM ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia relacji z klientami, jego właściwe wykorzystanie jest miejscem, w którym większość firm się potyka. Klucz? Nadanie priorytetu dobrze zaplanowana strategia wdrożenia CRM dostosowana do potrzeb Twojego zespołu, zapewniająca, że CRM stanie się potężnym narzędziem rozwoju, a nie straconą szansą. 🛠️

9. Mniej irytujący CRM (najlepszy dla prostoty i małych firm)

via mniej irytujący CRM_Mniej Irytujący CRM (LACRM) zasługuje na swoją nazwę. Jest intuicyjny, prosty i stworzony specjalnie dla małych firm. Nacisk platformy na prostotę i dedykowaną obsługę klienta zapewnia, że użytkownicy szybko dostosowują i integrują ją z codziennymi operacjami, minimalizując krzywą uczenia się i maksymalizując wydajność.

Nie ma przytłaczającej listy funkcji, których nie potrzebujesz - dokładnie to, co pomaga w śledzeniu relacji z klientami, zarządzaniu zadaniami i utrzymaniu porządku. Dzięki nieograniczonej liczbie kontaktów, potoków i niestandardowych pól, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby usprawnić swoje działania bez złożoności i ukrytych opłat w większych CRM.

Mniej irytujących funkcji CRM

Zarządzanie nieograniczoną liczbą kontaktów i potoków w celu pielęgnowania powiązań z klientami

Bądź na bieżąco z zadaniami i działaniami następczymi dzięki wbudowanemu zarządzaniu zadaniami i narzędziom kalendarza

Otrzymuj codzienne e-maile podsumowujące nadchodzące zadania i wydarzenia, pomagając w efektywnym zarządzaniu czasem

Mniej irytujących limitów CRM

Limit integracji z innymi systemami może ograniczać zaawansowaną automatyzację dla niektórych użytkowników

Brak niektórych zaawansowanych funkcji, takich jak zaawansowane raportowanie i automatyzacja, które można znaleźć w bardziej złożonych systemach CRM

Mniej irytujące ceny CRM

Pojedynczy poziom cenowy wynoszący $$$a 15/miesiąc za użytkownika

Less Annoying CRM oceny i recenzje

G2 : 4.9/5 (600+ recenzji)

: 4.9/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (600+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Less Annoying CRM?

A Przegląd G2 mówi:

LACRM wyróżnia się tym, że nie jest przeznaczony wyłącznie dla "sprzedażowych" Businessów. Zamiast tego dostosowuje się do naszego unikalnego podejścia, nie wchodząc nam w drogę, a jednocześnie konsekwentnie zapewniając niezawodną wydajność. Funkcje takie jak solidny eksport/import oraz możliwość łączenia kontaktów i historii w razie potrzeby okazały się nieocenione.

10. Copper CRM (najlepszy do integracji z obszarem roboczym Google)

via cRM_Copper CRM to oparta na chmurze platforma zaprojektowana do bezproblemowej integracji z obszarem roboczym Google. Dostarcza ona dostawcom przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i złożonymi procesami sprzedaży.

Jego głęboka integracja z Gmailem i Kalendarzem Google pozwala użytkownikom śledzić konwersacje e-mail, planować wydarzenia i dodawać kontakty bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej, usprawniając cykl pracy i zwiększając wydajność. Funkcje automatyzacji Copper, takie jak data powstania zadania i e-mail follow-up, oszczędzają czas, eliminując powtarzające się zadania. Ponadto, aplikacja mobilna pozwala być na bieżąco z transakcjami nawet w podróży.

Najlepsze funkcje Copper CRM

Śledzenie transakcji, zarządzanie projektami i wizualne monitorowanie postępów potencjalnych klientów dzięki konfigurowalnym potokom

Możliwość automatyzacji tworzenia zadań, działań następczych i aktualizacji statusu, aby zaoszczędzić czas i skupić się na zamykaniu transakcji

Automatyczne przechwytywanie i organizowanie informacji kontaktowych z e-maili i innych interakcji

Copper CRM limit

Funkcja lejka potencjalnych klientów może wydawać się ograniczona i może skorzystać z ulepszonych widoków list i lepszej użyteczności do zarządzania potencjalnymi klientami

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że zespół wsparcia nie jest zbyt responsywny

Ceny Copper CRM

Starter : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Podstawowy : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $69/miesiąc na użytkownika

: $69/miesiąc na użytkownika Business: $134/miesiąc na użytkownika

Copper CRM oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1100+ recenzji)

: 4.5/5 (1100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (600+ recenzji)

Rozpocznij swoją internetową podróż CRM z ClickUp

Wybierając internetowy CRM, nie skupiaj się tylko na funkcjach - pomyśl o skalowalności, przyjęciu przez użytkowników i tym, jak dobrze integruje się on z istniejącymi cyklami pracy. Twój CRM powinien rozwijać się wraz z Twoim Businessem, upraszczać procesy i zapewniać jasny plan działania prowadzący do wymiernych wyników. 🚀

Podczas gdy wiele narzędzi z tej listy oferuje unikalne korzyści, nie wszystkie są zbudowane z myślą o niestandardowego zarządzania klientami i wewnętrzną współpracę.

To właśnie tutaj ClickUp wyróżnia się na tle konkurencji. Łącząc CRM i narzędzia do zarządzania projektami, jest to kompleksowa platforma, która centralizuje cykl pracy, automatyzuje powtarzalne zadania i umożliwia zespołowi utrzymanie wydajności. 🏆 Zarejestruj się na ClickUp już dziś jeśli szukasz elastycznego, skalowalnego i intuicyjnego rozwiązania, które usprawni Twoje działania biznesowe!