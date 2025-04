15 najlepszych programów do zarządzania projektami dla osób prywatnych

Według statystyk 85% kierowników projektów żongluje wieloma projektami jednocześnie.

Jeśli jesteś jednym z nich, wiesz, jak ważne jest znalezienie narzędzi do zarządzania projektami, które są wydajne i proste. Byłem na tej samej łodzi, szukając idealnej równowagi. ⚖️

Problem w tym, że większość programów do zarządzania projektami komplikuje pracę. Chociaż "solidne funkcje" brzmią świetnie, często mają stromą krzywą uczenia się i niepotrzebną złożoność. 😮‍💨

Ale nie wszystkie narzędzia są takie.

Na tym blogu podzielę się 15 najlepszymi programami do zarządzania projektami, które osobiście przetestowałem - narzędziami, które są proste, wydajne i wyposażone w odpowiednie funkcje do zarządzania zarówno projektami zawodowymi, jak i osobistymi.

💡 Bonus: Pracuję intensywnie na ClickUp (bez niespodzianek) i jest to jedyne narzędzie do zarządzania projektami na tej liście, które łączy wszystkie kluczowe elementy pracy: Zadania i zarządzanie projektami

Dokumenty i zarządzanie wiedzą

Czat i współpraca ...wszystko połączone z AI.

Dlaczego potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami dla osób fizycznych?

Pomijając prostotę, oto kilka innych solidnych powodów, dla których uważam, że osobiste oprogramowanie do zarządzania projektami może być wartościowym dodatkiem do twojego zestawu narzędzi: ⚒️

Organizacja: Aplikacje do zarządzania projektami dla osób prywatnych umożliwiają dzielenie i organizowanie złożonych projektów na mniejsze zadania, aby zapewnić lepsze zarządzanie 😎

Zarządzanie czasem: Osobiste narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają zarządzanie czasem. Dzięki takim funkcjom, jak terminy i przypomnienia, pozwalają one na dostosowanie się do różnych harmonogramów projektów ⏱

Zwiększona wydajność: Centralizują wszystkie projekty, zadania, zasoby itp. aby zminimalizować straty czasu i zmaksymalizować wydajność 🫡

Współpraca: Jeśli pracujesz z zespołem, te narzędzia pomogą Ci współpracować z nimi, aby skuteczniej realizować projekt 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Pro Tip: Nowy w świecie zarządzania projektami? Sprawdź darmowe szablony do zarządzania projektami, aby nie musieć zaczynać od zera! Dzięki dużej liczbie oferowanych szablonów z pewnością znajdziesz coś, co odpowiada Twoim potrzebom i co możesz w niestandardowy sposób dostosować do swoich preferencji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania projektami dla osób fizycznych?

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami, większość kierowników projektów zwraca uwagę tylko na skuteczność podstawowych funkcji, takich jak organizacja zadań, ustalanie priorytetów itp. Chociaż jest to niezbędne, moje podejście jest nieco bardziej kompleksowe.

Oto kilka kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania projektami: 📋

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz oprogramowanie do zarządzania projektami z prostym, łatwym w nawigacji interfejsem użytkownika. Ułatwia to zarządzanie projektami 😊

Opcje dostosowywania: Poszukaj narzędzia, które umożliwia niestandardowe dostosowanie ważnych aspektów, takich jak kategorie zadań, etykiety, widoki itp. W ten sposób będziesz mógł bez wysiłku zarządzać zarówno osobistymi, jak i zawodowymi projektami jednocześnie 😎

Kompleksowość: Wybierz narzędzia do zarządzania projektami z funkcjami takimi jak śledzenie czasu, współpraca itp. aby wyeliminować konieczność przełączania się między aplikacjami ✌🏻

Możliwości integracji: Wybierz narzędzie, które łatwo integruje się z innymi narzędziami w twoim cyklu pracy. Zwiększy to ogólne doświadczenie w zarządzaniu projektami 🔌

Dostępność mobilna: Wybierz narzędzie, które posiada responsywną aplikację mobilną do zarządzania projektami, aby łatwo śledzić postępy - zawsze i wszędzie 📲

Czy wiesz, że: 37% projektów kończy się niepowodzeniem z powodu braku zdefiniowanych celów projektu i kamieni milowych, według badań przeprowadzonych przez PMI!

15 najlepszych programów do zarządzania projektami dla osób prywatnych

Masz trudności z efektywnym zarządzaniem projektami? Sprawdź te 15 rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania projektami:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami w oparciu o AI)

Używam ClickUp do wszystkich moich prac jako redaktor, content marketer i do śledzenia moich osobistych projektów. Jako jedno z najbardziej zaufanych narzędzi do zarządzania projektami, ClickUp jest wszechstronny, uniwersalny i wyposażony w wiele łatwych w użyciu funkcji.

Po migracji z narzędzi takich jak Jira i Asana, byłem podekscytowany wypróbowaniem ClickUp. Jego schludne, bogate i różnorodne funkcje robią doskonałe pierwsze wrażenie.

Wypróbuj ClickUp za Free do zarządzania projektami! Widok wszystkich zadań, zasobów i zadań do wykonania w jednym miejscu w ClickUp Teams do zarządzania projektami

Po pierwsze, ClickUp opanował sztukę upraszczania. Dzięki ClickUp Teams do zarządzania projektami możesz śledzić projekty, przydzielać zadania i przydzielać zasoby bez żadnych kłopotów.

Wybieraj spośród widoków takich jak Tabela, Oś czasu, Obciążenie pracą i Aktywność, aby wizualizować wszystko i wykonywać najlepsze ruchy.

To nie wszystko - ClickUp posiada wiele innych zaawansowanych funkcji, które usprawniają zarządzanie projektami. Jednym z moich osobistych faworytów są solidne narzędzia do współpracy.

clickUp Dokumenty

Dowiedz się więcej Twórz dokumenty projektowe i współpracuj nad nimi z członkami zespołu za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs to coś więcej niż tylko wirtualny dokument do tworzenia notatek i planów projektów. To także obszar roboczy do współpracy, w którym Ty i członkowie Twojego zespołu możecie omawiać pomysły, zapisywać aktualizacje projektów i tworzyć listy rzeczy do zrobienia - wszystko w czasie rzeczywistym.

Ponieważ każdy tworzony dokument jest automatycznie połączony z cyklem pracy, nie musisz martwić się o ręczne zarządzanie czymkolwiek - nawet najmniejszą zmianą.

clickUp Chat

Dowiedz się więcej Twórz listy, synchronizuj zadania i korzystaj z AI - współpracuj ze swoim zespołem z podwójną wydajnością dzięki nowemu i ulepszonemu ClickUp Chat

Kolejną wartą wzmianki funkcją jest ClickUp Chat. Dzięki niemu ClickUp jest naprawdę najlepszą aplikacją do pracy, łącząc zarządzanie projektami i czat w jednym. Bardzo podoba mi się to, że funkcja czatu w ClickUp ułatwia zespołom koordynację zadań.

Wsparcie dla widoków projektów, działań następczych, synchronizacji i natywnej integracji ClickUp AI. Oznacza to, że możesz komunikować się z członkami swojego zespołu, pobierać dokumenty, zadania i listy, tworzyć elementy działań za pomocą AI i organizować je z poziomu tego samego czatu.

Oto, co miał do powiedzenia jeden z użytkowników:

ClickUp pomaga usprawnić nie tylko projekty mojego działu, ale także OKR całej mojej organizacji. ClickUp naprawdę rozumie zarządzanie projektami i spełnia marzenia kierowników projektów.

ClickUp pomaga usprawnić nie tylko projekty mojego działu, ale także OKR całej mojej organizacji. ClickUp naprawdę rozumie zarządzanie projektami i spełnia marzenia kierowników projektów.

zarządzanie projektami z wykorzystaniem AI dzięki ClickUp Brain

Dowiedz się więcej Użyj ClickUp Brain, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i sprawić, że zarządzanie projektami stanie się dziecinnie proste

ClickUp Brain nie jest zwykłym asystentem AI. To narzędzie na platformie, które zapewnia połączenie z każdym elementem aplikacji. Dokumenty? Tak. Ludzie? Absolutnie. Zadania? Żaden problem. Dzięki ClickUp Brain zawsze jesteś o krok od uruchomienia wszystkiego.

Czy wspomniałem już, jak obiecującym narzędziem do zarządzania projektami jest AI? Pozwala ona na automatyzację powtarzalnych zadań, udostępnianie aktualizacji i wysyłanie przypomnień za pomocą jednego kliknięcia!

Ale to nie wszystko, co oferuje AI. Dzięki funkcji Connected Search możesz odblokować zbiorową wiedzę znajdującą się w każdej liście, folderze i dokumencie w obszarze roboczym oraz w zintegrowanych aplikacjach. Użyj języka konwersacji, aby znaleźć wszystko z dosłownie dowolnego miejsca.

szablon do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Śledź swoje projekty i oś czasu za pomocą szablonu do zarządzania projektami ClickUp

To nie wszystko! ClickUp oferuje szyk darmowych, intuicyjnych szablonów projektów, które pomogą Ci błyskawicznie ustawić projekt. Na przykład szablon do zarządzania projektami ClickUp tworzy mapę drogową dla wszystkich projektów, podkreślając każdy krok od początku do końca.

To także:

Organizuje zadania dla przejrzystości, dzięki czemu można płynnie poruszać się po projekcie

Automatyzacja śledzenia cyklu pracy, dzięki czemu możesz skoncentrować się na ważnych rzeczach

Usprawnia współpracę w zespole, dzięki czemu można efektywniej przydzielać zadania

Najlepsze funkcje ClickUp

Planuj projekty za pomocą zadań ClickUp , aby rozbić złożone cykle pracy na możliwe do zarządzania działania

Wizualizuj oś czasu za pomocą wykresów Gantta ClickUp , aby ustawić kamienie milowe i śledzić postępy

Zautomatyzuj powtarzające się zadania za pomocą ClickUp Automations , aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek ręczny

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą pulpitów ClickUp , konsolidacja danych w czasie rzeczywistym i przydatne spostrzeżenia

Skorzystaj z integracji ClickUp , aby włączyć GitHub, Slack i inne narzędzia do swojego cyklu pracy

ClickUp limit

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się

Ograniczona funkcja offline dla użytkowników mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Chociaż istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy uwielbiają ClickUp, jego możliwości dostosowywania wyróżniają się na tle innych :

ClickUp jest dla nas najprostszym i najłatwiejszym do ustawienia narzędziem do zarządzania projektami. Śledzenie zadań jest bardzo proste i zawiera wiele szczegółowych informacji. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy tablicy i zadaniach jest bardzo proste. Integracja z narzędziami innych firm jest również możliwa dzięki wielu dostępnym aplikacjom. Integracje Datadog i ClickUp bardzo pomagają w tworzeniu zadań ClickUp dla wydarzeń, którymi należy się zająć, a następnie zespół może rozpocząć pracę nad incydentami. Obsługa klienta jest bardzo pomocna. Było to najczęściej używane narzędzie w całym naszym projekcie.

ClickUp jest dla nas najprostszym i najłatwiejszym do ustawienia narzędziem do zarządzania projektami. Śledzenie zadań jest bardzo proste i zawiera wiele szczegółowych informacji. Udostępnianie zespołom i zapraszanie nowych członków do współpracy przy tablicy i zadaniach jest bardzo proste. Integracja z narzędziami innych firm jest również możliwa dzięki wielu dostępnym aplikacjom. Integracje Datadog i ClickUp bardzo pomagają w tworzeniu zadań ClickUp dla wydarzeń, którymi należy się zająć, a następnie zespół może rozpocząć pracę nad incydentami. Obsługa klienta jest bardzo pomocna. Było to najczęściej używane narzędzie w całym naszym projekcie.

2. Asana (najlepsza do zarządzania zadaniami i współpracy w zespole)

via Asana

Asana to popularna platforma do zarządzania projektami, która umożliwia połączenie zespołów z różnych działów. Zawiera ona zakres funkcji, które pomagają w zarządzaniu projektami, alokacji zasobów, współpracy i innych elementach zarządzania projektami.

Szczególnie podoba mi się asystent AI tego narzędzia. Pozwala on na automatyzację powtarzalnych zadań, oszczędzając czas i wysiłek. Dodatkowo, Asana posiada dobrze funkcjonującą aplikację mobilną, która pozwala na pracę z dowolnego miejsca!

Najlepsze funkcje Asany

Umożliwia zarządzanie projektami w dziewięciu widokach, takich jak Tablica, Lista i Oś czasu

Dostawca opcji śledzenia czasu i zarządzania obciążeniem pracą dla teamów

Oferuje funkcje zarządzania portfolio umożliwiające śledzenie wielu projektów jednocześnie

Integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello i Instagantt

Ograniczenia Asany

Zbyt wiele funkcji, które mogą zmylić początkujących użytkowników

Możliwość przypisania tylko jednego zadania na raz, co może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych

Ceny Asana

Personal: Free forever

Starter: $8. 50/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: $19. 21/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4. 4/5 (10 660+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (13 200+ opinii)

Ten użytkownik lubi Asanę, ponieważ upraszcza ona jego przepływ pracy, pomagając mu szybciej wdrożyć się do pracy.

Jest intuicyjny, uproszczony i pomaga mi skupić się do zrobienia rzeczy, zamiast bez końca konfigurować, ale porzucić na koniec. Nasz zespół może po prostu szybciej wdrożyć się do pracy bez dodatkowych wskazówek. Teraz nasz zespół używa go codziennie.

Jest intuicyjny, uproszczony i pomaga mi skupić się do zrobienia rzeczy, zamiast bez końca konfigurować, ale porzucić na koniec. Nasz zespół może po prostu szybciej wdrożyć się do pracy bez dodatkowych wskazówek. Teraz nasz zespół używa go codziennie.

3. Wrike (najlepszy do konfigurowalnych cykli pracy i śledzenia projektów)

via Wrike

Następny na mojej liście jest Wrike, który pomaga niestandardowy cykl pracy i przyspiesza realizację projektów. To narzędzie do zarządzania projektami okazuje się szczególnie pomocne w zarządzaniu projektami osobistymi.

Ma kilka fajnych funkcji zarządzania zasobami. Mnie osobiście podoba się możliwość optymalizacji obciążenia Teams. Zapewnia ona przejrzysty widok możliwych do zarządzania zadań i dostępnych zasobów, wykraczając poza planowanie projektu i sprawiając, że jego realizacja to bułka z masłem.

Najlepsze funkcje Wrike

Generowanie raportów w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym

Wizualizuje oś czasu i zasoby za pomocą dynamicznych wykresów Gantta

Śledzenie czasu i równoważenie obciążeń pracą dzięki wbudowanym narzędziom do planowania

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Google Drive i Salesforce

Ograniczenia Wrike

Platforma oferuje stromą krzywą uczenia się dla niedoświadczonych użytkowników

Free Plan ma ograniczone funkcje

Ceny Wrike

Free Forever

Teams: $10/miesiąc za użytkownika

Business: $24. 80/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pinnacle: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (3,730+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (2,720+ recenzji)

🧠 Ciekawostka: Wiele technik zarządzania projektami, takich jak wykres Gantta i metoda ścieżki krytycznej (CPM), zostało początkowo opracowanych do użytku wojskowego podczas I i II wojny światowej, zanim stały się powszechne w biznesie. 🤯

4. Trello (najlepsze do wizualnej organizacji zadań z tablicami Kanban)

via Trello

Trello to wszechstronna aplikacja do zarządzania projektami osobistymi. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które efektywnie zarządzają wieloma projektami. Narzędzie ma wizualną funkcję, z kartami, listami i tablicami, które pozwalają szybko przeglądać rzeczy.

Możesz przydzielać i organizować zadania, śledzić ich postępy i realizować dostawy na czas - a wszystko to na interaktywnej tablicy Kanban. Ale to nie wszystko. Trello zachęca również do współpracy poprzez integrację z głównymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Gmail i Slack.

Najlepsze funkcje Trello

Dostawca intuicyjnej wizualnie tablicy w stylu Kanban do zarządzania zadaniami

Automatyzacja cykli pracy dzięki komendom Butler i niestandardowym regułom

Oferuje współpracę w czasie rzeczywistym nad zadaniami z funkcjami komentarzy

Integracja z wieloma platformami, takimi jak Google Drive, MS Teams i Dropbox

Trello limit

Limit niestandardowych rozwiązań, które mogą być ograniczające dla Teams o zróżnicowanych potrzebach

Aplikacja nie oferuje natywnej funkcji śledzenia czasu pracy

Cena Trello

Free Forever

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

Premium: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $17. 50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (13 630+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (23 290+ opinii)

Przeglądając recenzje, zauważyłem naprawdę pozytywne opinie na temat łatwości obsługi Trello, takie jak ta:

Jeden z najlepszych programów, jakie mamy w naszej firmie. Jest tak łatwy do nauczenia się i używania. Interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny, co ułatwia nawigację.

Jeden z najlepszych programów, jakie mamy w naszej firmie. Jest tak łatwy do nauczenia się i używania. Interfejs użytkownika jest bardzo przyjazny, co ułatwia nawigację.

Czytaj więcej: Free Plan Komunikacji Projektu - szablony: Excel, Word i ClickUp

5. Basecamp (najlepszy do prostej komunikacji w projektach i udostępniania plików)

via Basecamp

Basecamp to kolejne idealne oprogramowanie do zarządzania osobistymi projektami. Podoba mi się wszystko w tym narzędziu, od jego funkcji po interfejs. I tak, łatwo się z nim pracuje.

W szczególności funkcje współpracy w czasie rzeczywistym i oceny ryzyka w Basecamp są bardzo imponujące. Oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia również solidne systemy śledzenia do monitorowania postępów projektu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Ułatwia codzienne śledzenie postępów dzięki automatycznym odprawom i aktualizacjom zadań

Niestandardowy cykl pracy z możliwością przypisywania zadań i powtarzającymi się zadaniami

Wsparcie dla nieograniczonego przechowywania plików i udostępniania dokumentów między zespołami

Integracja z Google Drive, Slack i Zapier dla dodatkowej funkcji

Limity Basecamp

Brak planu Free, który może okazać się kosztowny dla niektórych użytkowników

Brak zaawansowanych zależności między zadaniami, przez co nie nadaje się do dłuższych cykli projektów

Ceny Basecamp

Na użytkownika: $15/miesiąc na użytkownika

Pro Unlimited: $299/miesiąc

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4. 1/5 (5,310+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (14 460 opinii)

Według raportu Wellingtone Project Management, 42% firm raportuje uzyskanie większości lub wszystkich korzyści z inwestycji w oprogramowanie do zarządzania projektami.

6. Smartsheet (najlepszy do planowania projektów z interfejsem w stylu arkusza kalkulacyjnego)

via Smartshee t

Jeśli potrzebujesz narzędzia do zarządzania projektami, które naśladuje arkusz kalkulacyjny, Smartsheet może być właściwym wyborem. Jego główną zaletą jest funkcja planowania projektów. Dzięki interaktywnym pulpitom i wykresom upraszcza złożone projekty od początku do końca.

Poza tym lubię funkcje zarządzania budżetem w Smartsheet. Umożliwiają one śledzenie wydatków, aby pomóc ci pozostać w finansowych założeniach projektu.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zarządzanie wieloma projektami z widokiem Portfolio do monitorowania postępu prac

Automatyzacja cykli pracy dzięki niestandardowym wyzwalaczom i alertom oszczędzającym czas

Wsparcie zarządzania dokumentami z kontrolą wersji i załącznikami do plików

Dostawca szczegółowego raportowania z aktualizacjami w czasie rzeczywistym i konfigurowalnymi pulpitami

Smartsheet limit

Interfejs może być przytłaczający, co utrudnia korzystanie z niego niedoświadczonym użytkownikom

Wyższe ceny dla osób z ograniczonym budżetem

Cena Smartsheet

Pro: $9/miesiąc za członka

Business: $19/miesiąc za członka

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zaawansowane zarządzanie moją pracą: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4. 4/5 (17 755 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (3,380+ opinii)

Szablony do zarządzania projektami w Smartsheet wydają się być hitem wśród użytkowników takich jak ten:

Bardzo podoba mi się różnorodność szablonów i możliwość tworzenia własnych. Do zrobienia mam automatyzację, która pozwala mi na ustawienie np. przypomnień. Często korzystam z pulpitów, które pozwalają mi zaprezentować przejrzysty przegląd statusu projektu. Doceniam to, że zespół projektowy ma do nich dostęp i widzi aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Bardzo podoba mi się różnorodność szablonów i możliwość tworzenia własnych. Do zrobienia mam automatyzację, która pozwala mi na ustawienie np. przypomnień. Często korzystam z pulpitów, które pozwalają mi zaprezentować przejrzysty przegląd statusu projektu. Doceniam to, że zespół projektowy ma do nich dostęp i widzi aktualizacje w czasie rzeczywistym.

55% menedżerów projektów twierdzi, że wiele projektów kończy się niepowodzeniem z powodu trywialnych błędów w budżetowaniu! Lepiej więc, aby każdy cent się liczył! 💸

7. Nifty (najlepszy do zarządzania zadaniami, celami i kamieniami milowymi w jednym narzędziu)

via Nifty

Nifty to świetny obszar roboczy dla małych teamów lub solopreneurów. Niezależnie od tego, czy chcesz prowadzić dyskusje grupowe, czy stworzyć mapę drogową dla następnego projektu, to osobiste oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia to wszystko.

Chociaż podoba mi się ta kompleksowość, intuicyjny design Nifty kradnie show. To oprogramowanie do zarządzania projektami płynnie łączy się z twoim cyklem pracy i ma ponad 2000 integracji!

Najlepsze funkcje

Automatyzacja cykli pracy nad projektami za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i zależności między zadaniami

Niestandardowe pulpity do śledzenia postępów zespołu i kondycji projektu

Wsparcie śledzenia czasu i zarządzania budżetem dzięki zintegrowanym narzędziom

Integracja z różnymi aplikacjami do zarządzania projektami, takimi jak Miro i Jira

Sprytne limity

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania zasobami

Free Plan ma ograniczone funkcje, co może być wadą w przypadku użytku indywidualnego

Atrakcyjne ceny

Free Forever

Starter: $39/miesiąc

Pro: $79/miesiąc

Business: $124/miesiąc

Unlimited: 399 USD/miesiąc

Najlepsze oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (430+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (430 opinii)

8. Monday. com (najlepszy do współpracy zespołowej i wizualnego śledzenia postępów)

Niewątpliwie Monday może być nieco zaawansowany do zarządzania projektami osobistymi! Jest to jednak właściwy wybór, jeśli zajmujesz się złożonymi projektami lub potrzebujesz oprogramowania do obsługi projektów osobistych i zawodowych.

To narzędzie do zarządzania projektami zostało zaprojektowane z myślą o wydajności. Funkcje automatyzacji, takie jak cykle pracy i niestandardowe wyzwalacze, ograniczają ręczne wprowadzanie danych. Oprócz tego, funkcja śledzenia czasu Monday świetnie sprawdza się w przypadku większości rodzajów projektów.

Najlepsze funkcje Monday. com

Oferuje ponad 20 konfigurowalnych widoków tablicy, w tym Kanban, oś czasu i kalendarz

Oferuje zaawansowaną analitykę i raportowanie projektów za pomocą wizualnych pulpitów

Niestandardowe szczegóły zadań z ustawieniami priorytetów, terminami i osobami przypisanymi

Integruje się z innymi programami do zarządzania projektami, takimi jak cykl pracy i TeamBoard

Ograniczenia Monday. com

Funkcje aplikacji mobilnej są ograniczone, co czyni ją nieodpowiednią dla osób, które dużo podróżują i nie mogą być w każdym momencie przed laptopem

Może być drogie dla małych Teams lub użytkowników indywidualnych

Cena Monday. com

Free Forever

Basic: $9/miesiąc za licencję

Standard: $12/miesiąc za licencję

Pro: $19/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday. com

G2: 4. 7/5 (12 650+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (5,320 recenzji)

9. Microsoft Project (najlepszy do zaawansowanego planowania projektów i zarządzania zasobami)

via Microsoft Project

Kolejnym zaawansowanym rozwiązaniem do zarządzania projektami na mojej liście jest Microsoft Project. Narzędzie to charakteryzuje się wysokim poziomem współpracy i wszechstronnością. Pełni ono funkcję kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami.

Najlepszą funkcją oprogramowania jest funkcja zarządzania zasobami. Automatyzuje ona dystrybucję zasobów poprzez wizualizację zadań i szacowanie wymagań, co oznacza zero błędów.

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Dostawca szczegółowego planowania i śledzenia projektów z wykresami Gantta i zależnościami między zadaniami

Umożliwia priorytetyzację i planowanie zadań za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Śledzenie budżetów projektów, kosztów i czasu dzięki kompleksowym funkcjom raportowania

Integracja z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Excel, OneDrive i Teams

Microsoft Project - limity

Stroma krzywa uczenia się sprawia, że jest to trudna opcja dla osób z ograniczoną wiedzą na temat korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami

Ograniczona funkcja aplikacji mobilnej, więc musisz być cały czas przy laptopie

Cena Microsoft Project

Project Plan 1: $10/miesiąc za użytkownika

Project Plan 3: $30/miesiąc za użytkownika

Project Plan 5: $55/miesiąc za użytkownika

Project Standard: $679. 99 (jednorazowo)

Project Professional: $1,129. 99 (jednorazowo)

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4/5 (1,610+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (1,980+ recenzji)

Dla wielu użytkowników jednym z najlepszych aspektów MS Projects jest jego wszechstronny zestaw funkcji - tak jak dla tego użytkownika:

Ich zgrabna funkcja planowania obciążeń upraszcza naszą pracę w zakresie efektywnego przydzielania zasobów. Ponadto, narzędzia do harmonogramowania i planowania są znakomite - wizualne osie czasu (wykresy Gantta) i śledzenie zależności, które pomagają nam monitorować postęp projektu. Wreszcie, zdolność oprogramowania do łatwej integracji z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel i Power BI, zwiększa nasze możliwości analizy danych i raportowania.

Ich zgrabna funkcja planowania obciążeń upraszcza naszą pracę w zakresie efektywnego przydzielania zasobów. Ponadto, narzędzia do harmonogramowania i planowania są znakomite - wizualne osie czasu (wykresy Gantta) i śledzenie zależności, które pomagają nam monitorować postęp projektu. Wreszcie, zdolność oprogramowania do łatwej integracji z innymi produktami Microsoft, takimi jak Excel i Power BI, zwiększa nasze możliwości analizy danych i raportowania.

🧠 Ciekawostka: Czy ty też zastanawiasz się do zrobienia Bill Gates i Paul Allen nazwali swoją firmę "Microsoft"? Cóż, jest to połączenie dwóch słów - mikrokomputer i oprogramowanie. Tak więc Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (najlepsze do burzy mózgów i wspólnego planowania wizualnego)

via Miro

Jako aplikacja do zarządzania projektami, Miro jest doskonałym wyborem. Zawiera listę funkcji zarządzania projektami, które mają sens. Jeśli szukasz narzędzia specjalizującego się w wizualizacji statusu zadań, skorzystasz z różnych widoków zadań Miro. Współpraca to kolejny obszar, w którym oprogramowanie błyszczy.

Ale AI Miro jest dla mnie najlepszą częścią. Działa jako asystent, który pomaga w pełni wykorzystać każdą inną funkcję oprogramowania.

Najlepsze funkcje Miro

Dostawca interaktywnej tablicy online do burzy mózgów i współpracy zespołowej

Wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym z nieograniczoną przestrzenią na tablicy i notatkami

Śledzenie postępów projektu za pomocą wskaźników wizualnych i aktualizacji w czasie rzeczywistym

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i Microsoft Teams

Miro limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie jest łatwo nim zarządzać, co może pochłaniać dużo czasu

Free Plan ma ograniczenia, więc musisz wydać pieniądze, aby korzystać z zaawansowanych funkcji

Ceny Miro

Free Forever

Starter: $8/miesiąc za członka

Business: $16/miesiąc za członka

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Miro

G2: 4. 7/5 (7,000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (1,590+ opinii)

11. Jira (najlepsza do zwinnego zarządzania projektami i śledzenia problemów)

via Jira

Pozwól, że przedstawię Ci narzędzie do zarządzania projektami, o którym prawdopodobnie już słyszałeś: Jira. Ze względu na swoją wszechstronność, Jira może być pomocnym osobistym menedżerem projektów.

Niezależnie od złożoności zadania, narzędzie może pomóc w jego planowaniu, organizacji i wykonaniu krok po kroku. Kolejnym aspektem Jira, który przypadł mi do gustu, jest system zarządzania zależnościami. Ułatwia on identyfikację i eliminację wąskich gardeł w projektach.

Najlepsze funkcje Jira

Dostawca funkcji śledzenia problemów i projektów z konfigurowalnymi cyklami pracy dla zwinnych zespołów

Automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki niestandardowym cyklom pracy i konfiguracjom reguł

Ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, załącznikom i wzmiankom

Integruje się z Bitbucket, Confluence, GitHub i Slack, zapewniając płynny cykl pracy programistycznej

Limity Jira

Ma złożony interfejs, więc trzeba poświęcić trochę czasu na zrozumienie platformy

Ograniczone opcje niestandardowe, więc otrzymujesz tylko rozwiązania dla podstawowych potrzeb zarządzania projektami

Cena Jira

Free Forever

Standard: $7. 53/miesiąc za użytkownika

Premium: $13. 53/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2: 4. 3/5 (6,030+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (14,920+ recenzji)

Z punktu widzenia użytkownika, Jira wyróżnia się najlepszą wydajnością współpracy:

Moje ogólne doświadczenia z Jira są naprawdę pozytywne. Pomogło mi i mojemu zespołowi współpracować bez wysiłku, śledzić wszystkie nasze zadania i zwiększyć naszą wydajność.

Moje ogólne doświadczenia z Jira są naprawdę pozytywne. Pomogło mi i mojemu zespołowi współpracować bez wysiłku, śledzić wszystkie nasze zadania i zwiększyć naszą wydajność.

Czytaj więcej: Jak pisać dokumentację projektu: Przykłady i szablony

via ProofHub

Gdybym miał zasugerować oprogramowanie do zarządzania zadaniami specjalnie dostosowane do mniejszych organizacji, byłby to ProofHub. Narzędzie to umożliwia kierownikom projektów tworzenie zadań, przypisywanie ich, śledzenie i przydzielanie zasobów w wygodniejszy i bardziej oparty na współpracy sposób.

Do wizualizacji całego procesu można wykorzystać różne widoki, wykresy, grafy itp. Jednak dla mnie najlepszą funkcją ProofHub są wbudowane narzędzia do proofingu, które usprawniają przeglądy i zatwierdzanie.

Najlepsze funkcje ProofHub

Organizuje zadania za pomocą list do zrobienia, oś czasu projektu i dyskusje

Ułatwia komunikację w czasie rzeczywistym dzięki czatom grupowym i dyskusjom

Niestandardowy cykl pracy z przypisywaniem zadań i powtarzającymi się zadaniami

Integracja z Google Drive, Dropbox i OneDrive w celu płynnego udostępniania plików

ProofHub limit

Brak wykresów Gantta i zaawansowanych wizualizacji projektów

Liczba integracji jest ograniczona, więc w niektórych momentach możesz czuć się ograniczony

Ceny ProofHub

Ultimate Control: $99/miesiąc

Essential: $50/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4. 6/5 (100 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (110+ opinii)

13. TeamGantt (najlepszy do wykresów Gantta i wizualnych osi czasu projektów)

Przez TeamGantt

Jeśli szukasz narzędzia z prostymi, ale intuicyjnymi funkcjami zarządzania projektami, polecam TeamGantt. Oprogramowanie to tworzy łatwe do zrozumienia wykresy Gantta do wizualnego śledzenia projektów.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem projektami, funkcje takie jak kreator "przeciągnij i upuść" oraz śledzenie kamieni milowych ułatwią ci ten proces. Podoba mi się również interaktywny interfejs użytkownika narzędzia, który jest łatwy w nawigacji i przyjazny dla początkujących.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Oferuje wizualne śledzenie postępów w celu skutecznego monitorowania statusów zadań i wykorzystania zasobów

Śledzenie obciążenia pracą, aby zapobiec przeciążeniu członków zespołu poprzez wizualizację przydziału zadań

Ułatwia komunikację w zadaniach dzięki komentarzom na wykresie dla płynnej współpracy w zespole

Integracja z narzędziami takimi jak ActiveCampaign i 123FormBuilder w celu rozszerzenia funkcji

limity TeamGantt

Minimalna funkcja aplikacji mobilnej

Zaawansowane funkcje raportowania mogą czasami wydawać się niewystarczające.

Ceny TeamGantt

Pro: $49/miesiąc za menedżera

Wszystko bez ograniczeń: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje TeamGantt

G2: 4. 8/5 (880+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (200+ recenzji)

Jak już wcześniej wzmiankowałem, łatwość obsługi i intuicyjność TeamGantt są uwielbiane przez wielu użytkowników. Zobacz, co ma do powiedzenia ten użytkownik:

Dzięki TeamGantt każdy może łatwo i szybko uzyskać dostęp do informacji o projektach z jednego miejsca. Podoba mi się prostota funkcji, ponieważ pozwala mi na łatwe i szybkie ustawienie nowych projektów, oszczędzając w ten sposób dużo czasu. Dzięki TeamGantt bardzo łatwo jest ustawić terminy dla całego zespołu.

Dzięki TeamGantt każdy może łatwo i szybko uzyskać dostęp do informacji o projektach z jednego miejsca. Podoba mi się prostota funkcji, ponieważ pozwala mi na łatwe i szybkie ustawienie nowych projektów, oszczędzając w ten sposób dużo czasu. Dzięki TeamGantt bardzo łatwo jest ustawić terminy dla całego zespołu.

Do zrobienia? Henry Gantt jest uważany za ojca nowoczesnego zarządzania projektami. Amerykański inżynier mechanik i konsultant ds. zarządzania, Gantt jest znany z opracowania wykresu Gantta w 1900 roku, wizualnej reprezentacji faz projektu.

14. Zoho Projects (najlepsze do śledzenia budżetu i automatyzacji projektów)

via Zoho Projects

Następny na mojej liście jest Zoho Projects, który ma na celu zwiększenie wydajności użytkowników poprzez kompleksowy pulpit, który pokazuje wszystkie zadania, kamienie milowe, osie czasu itp.

Bardziej zaawansowane funkcje obejmują śledzenie problemów, plany i raportowanie. Choć korzystanie z tego oprogramowania wymaga niewielkiej nauki, jest to odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami, szczególnie dla zespołów zdalnych i dbających o koszty.

Najlepsze funkcje projektów Zoho

Automatyzacja zadań dzięki niestandardowym cyklom pracy usprawniającym powtarzalne procesy

Dostawca niestandardowych pulpitów do wizualizacji kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym

Zawiera wbudowane śledzenie czasu pracy dla dokładnego rozliczania i monitorowania wydajności

Integruje się z aplikacjami Zoho, takimi jak Zoho CRM, Zoho Books i narzędziami innych firm, takimi jak Slack i obszar roboczy Google

Zoho Projects limit

Przestarzały interfejs użytkownika, który może być wyzwaniem dla obeznanych z technologią członków zespołu

Aplikacja oferuje ograniczoną liczbę integracji

Ceny projektów Zoho

Free Forever

Premium: $4/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje projektów Zoho

G2: 4. 3/5 (450+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (720+ opinii)

💡 Pro Tip: Chcesz przyspieszyć zarządzanie projektami? Dowiedz się, jak zoptymalizować zadania za pomocą automatyzacji, aby zaoszczędzić czas poświęcany na powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień, ustawienie spotkań itp.

15. Airtable (najlepszy do tworzenia niestandardowych cykli pracy z elastycznym systemem baz danych)

via Airtable

Na końcu mojej listy znajduje się Airtable.

To narzędzie do zarządzania projektami posiada różne podstawowe i zaawansowane funkcje usprawniające procesy zarządzania projektami. Użytkownicy mogą przypisywać zadania, śledzić ich postępy, wyświetlać zaangażowane zasoby i nie tylko. Airtable pomaga również w różnych aspektach zarządzania projektami, takich jak operacje produktowe, marketing, finanse i HR.

Airtable najlepsze funkcje

Łączy w sobie prostotę arkusza kalkulacyjnego z funkcją bazy danych do wszechstronnego śledzenia projektów

Wsparcie dla widoków Kanban, Kalendarz i Siatka w celu dostosowania do różnych stylów pracy

Oferuje bogate pola danych, takie jak załączniki, listy rozwijane i pola wyboru do niestandardowego śledzenia

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana, Trello i Jira

Airtable limit

Trudne w zarządzaniu, ponieważ jest bardziej odpowiednie dla dużych Enterprise

Oferuje minimalne natywne śledzenie czasu

Airtable pricing

Free Forever

Teams: $24/miesiąc za licencję

Business: $54/miesiąc za licencję

Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Airtable oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2,100+ recenzji)

Airtable okazuje się być pomocne dla dużych teamów - tak jak w tym przypadku:

Airtable ma naprawdę ładny interfejs wizualny i kilka fajnych funkcji współpracy, co sprawia, że praca z zespołem jest dziecinnie prosta. Możliwość tworzenia niestandardowych aplikacji bez kodowania jest również dużym plusem.

Airtable ma naprawdę ładny interfejs wizualny i kilka fajnych funkcji współpracy, co sprawia, że praca z zespołem jest dziecinnie prosta. Możliwość tworzenia niestandardowych aplikacji bez kodowania jest również dużym plusem.

Wybierz ClickUp, najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla osób fizycznych

Zarządzanie projektami może być wyczerpujące, zwłaszcza gdy jesteś solopreneurem lub freelancerem z wieloma klientami. Żonglowanie wieloma zadaniami, zespołami i terminami może mieć swoje żniwo.

Na szczęście, odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami zamienia chaos w przejrzystość. Chociaż istnieje wiele narzędzi do zarządzania projektami, nie wszystkie zapewniają kompleksowe ustawienie funkcji do skutecznego zarządzania projektami.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, zaawansowanym systemom zarządzania projektami i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb, jest to bez wątpienia jedno z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi.

Nie czekaj, aby zmienić sposób zarządzania projektami. Wypróbuj ClickUp już dziś - zarejestruj się teraz za darmo.