11 Free Action Item Templates dla zwiększonej wydajności

Rano uruchamiasz laptopa lub komputer w pracy i natychmiast zostajesz zasypany wiadomościami i zadaniami, z których każde domaga się rozwiązania w pierwszej kolejności.

Jeśli ten scenariusz wywołuje u ciebie niepokój lub wydaje ci się zbyt znajomy, nie jesteś sam. 71% liderów organizacji twierdzi, że odczuwa ciągłą presję ze strony kadry kierowniczej, aby zwiększać wydajność.

Właśnie dlatego musisz dać sobie elementy akcji . Nie są to tylko zadania do wykonania; są to wyczyszczone kroki mające na celu posunięcie projektów do przodu. Poprzez podzielenie celów na ustrukturyzowane listę priorytetów , możesz pozostać skupiony i do zrobienia.

Zebraliśmy 11 darmowych szablonów elementów działań, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi ustalać priorytety zadań przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Czym są szablony elementów działań?

Szablony elementów działań to wstępnie zaprojektowane formaty do dokumentowania, przypisywania i śledzenia zadań lub możliwych do wykonania kroków w spójny i zorganizowany sposób.

Mogą być wykorzystywane do różnych celów, od tworzenia prostej listy do zrobienia, po złożoną listę zadań do wykonania plan projektu . Szablony te zazwyczaj zawierają pola takie jak opis zadania, osoba przypisana, priorytet, termin realizacji, status oraz wszelkie istotne notatki lub kontekst.

Dzięki tym szablonom można ułatwić zarządzanie zadaniami, zapewniając ustandaryzowaną strukturę, ułatwiając oddelegowanie obowiązków, monitorowanie postępów i zapewnienie odpowiedzialności.

Są one dostępne w różnych formatach, takich jak np aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia połączenie z oprogramowaniem do zarządzania projektami.

Co składa się na dobry szablon elementu działania?

Dobry szablon elementu działania powinien służyć nie tylko do zrobienia porządku w zadaniach. Możesz go użyć, aby usprawnić przepływ pracy i zwiększyć jego wydajność.

Oto pięć kluczowych funkcji, których należy szukać w darmowym szablonie elementów działań, które zapewnią, że pozostaniesz na dobrej drodze i osiągniesz swoje cele:

Wyraźny podział zadań: Wysokiej jakości szablon zapewnia przestrzeń do podziału zadań na konkretne, możliwe do wykonania kroki. Niejasne zadania typu "Popracuj nad raportem" zostaną zastąpione konkretnymi działaniami, takimi jak "Skompiluj dane do raportu sprzedaży za IV kwartał"

Wysokiej jakości szablon zapewnia przestrzeń do podziału zadań na konkretne, możliwe do wykonania kroki. Niejasne zadania typu "Popracuj nad raportem" zostaną zastąpione konkretnymi działaniami, takimi jak "Skompiluj dane do raportu sprzedaży za IV kwartał" Sekcje priorytetów: Nie wszystkie zadania mają taką samą wagę, a dobryszablony list do zrobienia to odzwierciedlają. Dzięki wyznaczonym sekcjom dla poziomu priorytetu, można łatwo zidentyfikować, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi, a które mogą poczekać

Nie wszystkie zadania mają taką samą wagę, a dobryszablony list do zrobienia to odzwierciedlają. Dzięki wyznaczonym sekcjom dla poziomu priorytetu, można łatwo zidentyfikować, które zadania wymagają natychmiastowej uwagi, a które mogą poczekać Śledzenie terminów: Terminy są kluczowe dla odpowiedzialności iszablony do zarządzania zadaniami z wbudowanymi polami terminów pomagają bez wysiłku zarządzać osią czasu

Terminy są kluczowe dla odpowiedzialności iszablony do zarządzania zadaniami z wbudowanymi polami terminów pomagają bez wysiłku zarządzać osią czasu Śledzenie postępów: Szablony zawierające wskaźniki statusu ułatwiają monitorowanie postępów, utrzymując motywację dzięki przejrzystemu przeglądowi tego, co zostało osiągnięte

Szablony zawierające wskaźniki statusu ułatwiają monitorowanie postępów, utrzymując motywację dzięki przejrzystemu przeglądowi tego, co zostało osiągnięte Pola współpracy zespołowej: W przypadku projektów zespołowych, szukaj szablonów z polami do przypisywania zadań, dodawania komentarzy lub śledzenia współpracowników. Dzięki temu nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie

Jednak sama wiedza na temat dobrych szablonów elementów działań nie wystarczy. szybkie wyszukiwanie w Google da ci wiele opcji, więc jak wybrać najlepszy do zrobienia?

To proste: wystarczy spojrzeć na poniższą listę, na której zebraliśmy 11 najlepszych szablonów spełniających różne wymagania.

11 szablonów elementów do działania

Czy nie byłoby wspaniale mieć jedną platformę, która łączy wszystko, czego potrzebujesz do pracy w jednym miejscu - dokumenty, zadania, czat, integracje, a nawet gotowe szablony? Dokładnie to ClickUp dostarcza.

Dzięki ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i branży, nie musisz robić niczego od zera, eliminując zgadywanie z organizowania zadań.

Szczęśliwy użytkownik ClickUp Brandon Fitch, dyrektor ds. rozwoju produktu w Flyin' Miata, wyjaśnia przydatność ClickUp w następujący sposób:

_Używamy ClickUp jako fantazyjnej listy rzeczy do zrobienia, w zasadzie. Jest to szczególnie pomocne w przypadku wieloetapowych procesów, które wykonujemy wielokrotnie i które angażują wiele różnych osób. Tworzymy szablon dla tego procesu, który pomaga nam upewnić się, że niczego nie przegapimy i łatwo komunikuje się (automatycznie) między ludźmi, gdy są w stanie do zrobienia swoich zadań

Brandon Fitch, dyrektor ds. rozwoju produktu w Flyin' Miata

Przyjrzyjmy się naszym 11 najlepszym szablonom elementów działań, jeden po drugim.

1. Szablon planu działania ClickUp

Szablon Szablon planu działania ClickUp optymalizuje cykl pracy i sprawia, że ustawienie celów jest bardziej osiągalne. Jest to konfigurowalne narzędzie, które pomaga użytkownikom organizować zadania, ustawiać jasne cele i śledzić postępy w ich realizacji.

Szablon planu działania ClickUp

Zapewniając ustrukturyzowane ramy, szablon ten ułatwia efektywne zarządzanie zadaniami, zapewniając uwzględnienie wszystkich kroków i dotrzymanie terminów.

Użyteczność tego szablonu jest zmaksymalizowana, gdy używasz go do:

Upraszczania zadań do możliwych do zarządzania działań

Dodawanie notatek pomiędzy scenami w celu zapisywania pomysłów, notatek lub planów. Notatki te mogą płynnie przekształcić się w możliwe do wykonania działania Zadania ClickUp Osadzone Dokumenty ClickUp do Tablic ClickUp i odwrotnie, aby umożliwić współpracę w czasie rzeczywistym, aktualizacje i łatwy dostęp do szczegółów projektu



Idealne dla: Menedżerów chcących stworzyć plan działania na każdy kwartał

Pro Tip: Codziennie blokuj 10-15 minut na ponowną analizę i aktualizację elementów działań, zapewniając zgodność ze zmieniającymi się priorytetami lub terminami.

2. Szablon ClickUp do planowania projektu

Planowanie projektu może być przytłaczające, ale szablon Szablon ClickUp do planowania projektu upraszcza proces dla kierowników projektów i zespołów.

ClickUp Szablon do planowania projektu

Struktura szablonu ułatwia efektywne ustawienie elementów działania, umożliwiając użytkownikom podzielenie projektów na możliwe do zarządzania zadania, przypisanie obowiązków, ustalenie terminów i monitorowanie postępów.

Zastanawiasz się, w jaki sposób ten potężny szablon pomaga usprawnić cykl pracy? Oto kilka sposobów:

Uzyskaj wizualny przegląd postępu projektu dzięki intuicyjnej tablicy statusów

Śledzenie wszystkich zadań i ich statusów na jednej zorganizowanej liście zadań

Porządkowanie zadań w czterech konfigurowalnych statusach - Zakończone, Wstrzymane, Do zrobienia, W trakcie realizacji - w celu zachowania widoczności postępu projektu

Idealne dla: Kierowników projektów, którzy chcą śledzić postęp w trakcie realizacji projektu w jednym miejscu

3. Szablon podstawowej listy do zrobienia ClickUp

Szablon Szablon podstawowej listy do zrobienia ClickUp to narzędzie do organizowania i śledzenia codziennych zadań w jednym wygodnym miejscu.

Szablon podstawowej listy do zrobienia ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz sprawami osobistymi, czy obowiązkami zawodowymi, ten szablon ułatwia utrzymanie priorytetów na wierzchu. Oto jak to zrobić:

Wizualizuj i zarządzaj codziennymi zadaniami bez wysiłku, aby zwiększyć wydajność pracy

Korzystaj z trzech intuicyjnych widoków - widoku dokumentu, widoku tablicy i widoku listy - aby wizualizować elementy do wykonania w dowolnym formacie

Uzyskaj dostęp do dwóch niestandardowych statusów oznaczonych kolorami - Do zrobienia i Zakończone - aby śledzić postęp swoich elementów działań w trakcie ich realizacji

Idealne dla: Liderów Teams, którzy chcą śledzić zadania związane z projektem za pomocą narzędzi do współpracy

4. Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp

Kiedy musisz wykonywać te same elementy dzień po dniu, szablon Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp jest Twoim najlepszym przyjacielem. Jest idealny do zarządzania codzienną rutyną, budowania nawyków i śledzenia swoich celów.

Szablon codziennej listy do zrobienia ClickUp

Co najlepsze? Szablon ten można wykorzystać zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne ćwiczenie, aby nauczyć się nowej umiejętności, czy też ustawienie przypomnienia o codziennej aktualizacji dla swojego menedżera, szablon ClickUp Daily To-Do List Template zapewni Ci ochronę.

Użyj tego szablonu, aby:

Tworzyć zadania dla każdego celu, który chcesz osiągnąć w ciągu dnia

Przypisać terminy i wyznaczyć oś czasu dla każdego zadania, aby zachować koncentrację i wydajność

Podkreślić i skupić się na najbardziej krytycznych zadaniach w pierwszej kolejności, aby zapewnić wydajność

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy chcą zarządzać osobistymi listami do zrobienia i przypomnieniami bez konieczności przełączania platform

5. Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Zaprojektowany dla profesjonalistów i teamów, szablon Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp zapewnia przejrzysty obraz tygodniowego, dwutygodniowego lub miesięcznego harmonogramu, pomagając zachować porządek i skupić się na tym, co najważniejsze.

Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz śledzić swój czas pracy i upewnić się, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w krótkim, średnim i długim okresie.

Skorzystaj z tego szablonu, aby określić swoje priorytety, a także:

Śledzić nadchodzące spotkania i upewnić się, że zadania przed spotkaniem są zakończone na czas

Organizować zadania według członków zespołu, aby zwiększyć odpowiedzialność i przejrzystość

Uzyskaj dostęp do instrukcji szybkiego startu, aby od razu w pełni wykorzystać szablon

Idealny dla: Menedżerów, którzy chcą wizualizować zadania zespołu na dni, tygodnie i miesiące w widoku kalendarza

🧠 Fun Fact: Koncepcja "list do zrobienia" sięga starożytnego Egiptu, gdzie pracownicy używali hieroglificznych list do śledzenia codziennych obowiązków.

6. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Work

Potrzebujesz prostego i skutecznego sposobu na zorganizowanie swojej cotygodniowych zadań ? Nie szukaj dalej niż Szablon listy rzeczy do zrobienia w mojej pracy ClickUp !

Szablon listy rzeczy do zrobienia w mojej pracy ClickUp

Dzięki temu szablonowi nie musisz się już martwić, że przegapisz cotygodniowe spotkania z członkami zespołu lub zapomnisz dostarczyć cotygodniowe aktualizacje interesariuszom.

Programiści, marketerzy, dyrektorzy HR, sprzedawcy - każdy może znaleźć jakieś zastosowanie dla tego szablonu, który pozwala na:

Wizualnie planować zadania na cały tydzień, upewniając się, że nic nie umknie uwadze

Uzyskać widok z lotu ptaka na miesięczne obciążenie pracą, pomagając pozostać na dobrej drodze

Ustalać priorytety i śledzić postępy wszystkich zadań w jednej wygodnej lokalizacji

Idealne dla: Kierowników Teams, którzy chcą planować tygodniowe i miesięczne zadania oraz współpracować z członkami zespołu z tej samej perspektywy

7. Szablon listy działań ClickUp

Lista aktywności jest podstawą skutecznego zarządzania projektami. Określa ona wszystkie zadania wymagane do zakończenia projektu i służy jako podstawa do planowania, tworzenia harmonogramów i śledzenia postępów.

Szablon listy działań ClickUp: szablony elementów działań

Szablon Szablon listy aktywności ClickUp oferuje łatwy sposób tworzenia listy aktywności, zestawiając wszystkie informacje potrzebne do śledzenia w jednym miejscu bez wysiłku. Dzięki temu szablonowi możesz:

Kategoryzować zadania w logiczne grupy w celu poprawy widoczności

Ustawić powiadomienia, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące postępów w realizacji zadań

Zaplanować regularne spotkania w celu omówienia postępów, rozwiązania problemów i podjęcia świadomych decyzji

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą śledzić swoje codzienne obciążenie pracą

8. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Efektywne zarządzanie zadaniami jest podstawą wydajności Teams, a szablon Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp pomoże Ci to osiągnąć.

Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp: szablony elementów akcji

Dostosowany do wszystkich członków zespołu, projektów i cykli pracy, ten wszechstronny szablon zapewnia przejrzystość priorytetów i śledzenie pracy. Żaden element lub zadanie nie jest zbyt trudne do śledzenia:

Użyć widoku list, aby podzielić zadania na szczegółowe, niestandardowe listy w celu precyzyjnej organizacji

Wizualnie planować i ustalać priorytety za pomocą widoku Tablicy, wykorzystując klasyczne ustawienia tablicy Kanban

Efektywnie zarządzać obciążeniem pracą zespołu za pomocą widoku Box View, aby zapewnić inteligentne przydzielanie zadań

Dynamiczne planowanie zadań za pomocą widoku Kalendarza, z funkcją przeciągania i upuszczania w celu łatwego dostosowania

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą śledzić swoje codzienne obciążenie pracą

9. Szablon ClickUp Getting Things Done

Metodologia Getting Things Done (GTD) jest zaufaną strukturą służącą do zwiększenia wydajności poprzez organizowanie zadań do zrobienia.

Szablon Szablon ClickUp do zrobienia rzeczy gotowych ożywia ten proces, zachęcając do zintegrowania go z codziennym przepływem pracy.

Szablon ClickUp Getting Things Done: szablony elementów do zrobienia

Skorzystaj z tego szablonu, aby nadać swoim codziennym zadaniom lepszą strukturę. Zidentyfikuj elementy działań, którym należy nadać priorytety, przypisz obowiązki lub oddeleguj w razie potrzeby, ustaw jasne terminy i do zrobienia!

Ponadto, użyj tego szablonu, aby:

Uzyskać przejrzysty przegląd wszystkich zadań na liście, posortowanych według kontekstu, terminu lub poziomu wysiłku

Wizualnie zarządzać cyklem pracy dzięki układowi w stylu Kanban, w którym zadania są pogrupowane według statusu, priorytetu lub terminu wykonania

Współpracuj bez wysiłku, przypinając gotowe dokumenty GTD do tworzenia SOP, notatek ze spotkań lub udostępniania pomysłów

Idealne dla: Menedżerów Business, którzy chcą doprowadzić sprawy do zrobienia w zorganizowany sposób

Pro Tip: Korzystając z szablonów elementów działań, należy przypisać realistyczny czas trwania do każdego zadania. Przeszacowanie lub niedoszacowanie może zakłócić cykl pracy.

10. Szablon Planera Dziennego ClickUp

Szablon Szablon dziennego planera ClickUp działa jak wirtualny planer, pomagając zachować porządek, budować nawyki i tworzyć więcej czasu na to, co najważniejsze.

Szablon ClickUp Daily Planner: szablony elementów do działania

Kto potrzebuje fizycznego planera lub długich i skomplikowanych list zadań, gdy masz ten łatwy w użyciu szablon? Skorzystaj z niesamowitej funkcji tego szablonu, aby:

Ustaw powtarzające się zadania, aby zbudować trwałe nawyki i przypisać konkretne terminy dla lepszego planowania

Korzystaj z różnych widoków - widoku tabeli, widoku listy i widoku przewodnika dla początkujących - aby uzyskać niestandardowy przegląd swoich nawyków i celów

Uporządkuj swoje zadania za pomocą dwóch łatwych statusów - Otwarte i Zakończone - aby śledzić postępy na pierwszy rzut oka

Idealny dla: Profesjonalistów, którzy chcą zaplanować codzienne czynności w prostym wirtualnym planerze

11. Szablon Tablicy priorytetów działań ClickUp

Szablon Szablon tablicy z matrycą priorytetów działań ClickUp pomaga Teams oceniać decyzje, ustalać priorytety zadań i dostosowywać wysiłki w celu osiągnięcia powodzenia.

Szablon Tablicy Priorytetów Działania ClickUp: szablony elementów działania

Ten szablon oferuje przejrzysty, wizualny sposób na określenie, które działania są dla Ciebie najważniejsze w oparciu o pożądane wyniki. Możesz użyć tego szablonu, aby łatwo:

Ocenić priorytety w oparciu o Wysoki Wpływ vs. Niski Wpływ oraz Wysoki Wysiłek vs. Niski Wysiłek

Używać notatek do oznaczania zadań w czterech kategoriach - szybkie wygrane (duży wpływ, niski wysiłek), duże projekty (duży wpływ, wysoki wysiłek), zadania do wykonania (mały wpływ, niski wysiłek) i zadania niewdzięczne (mały wpływ, wysoki wysiłek)

Przekształcanie notatek w wykonalne zadania i przypisywanie ich członkom zespołu bezpośrednio z poziomu tablicy

Ożywiaj swoje pomysły dzięki interfejsowi dotykowemu, umożliwiającemu szkicowanie, rysowanie i wizualizowanie koncepcji za pomocą intuicyjnych gestów

Idealne dla: Profesjonalistów, którzy chcą wizualizować priorytety projektów i oddelegowane zadania w oparciu o wpływ i wysiłek

Opanuj zadania bez wysiłku dzięki ClickUp

Szablony elementów akcji to przełom dla każdego, kto chce uprościć swój cykl pracy i być na bieżąco ze swoimi zadaniami. 11 omówionych przez nas szablonów ClickUp upraszcza planowanie, dostarczając wszystko, czego potrzebujesz do organizowania wydarzeń, spotkań i zadań w jednym miejscu.

Wizualne kalendarze, listy do zrobienia i powtarzające się zadania zapewniają, że nie przegapisz żadnego zadania. Automatyzacja powiadomień sprawia, że jesteś zawsze o krok do przodu.

A co najlepsze? Te szablony są Free i mają pełne połączenie z ClickUp, oprogramowanie do zarządzania zadaniami które łączy dokumenty, zadania, konwersacje, narzędzia do współpracy i ulubione aplikacje na jednej platformie.

Ta pojedyncza platforma uwalnia Twoją uwagę i czas od konieczności korzystania z wielu narzędzi lub platform, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Zarejestruj się w ClickUp i poczuj różnicę każdego dnia!