Jak korzystać z agentów opartych na wiedzy w AI

Znajdujemy się w samym środku tego, co w internecie lubi się nazywać „rewolucją AI”.

Prawdopodobnie zauważyłeś, że narzędzia sztucznej inteligencji wkraczają niemal w każdy aspekt naszej pracy, od automatyzacji rutynowych zadań po wspomaganie procesów decyzyjnych.

Wśród nowych narzędzi AI znajdują się agenci oparci na wiedzy, którzy wykorzystują rozległą bazę wiedzy, aby dostarczać odpowiedzi i praktyczne wnioski.

W tym artykule omówimy mechanizmy działania agentów opartych na wiedzy w AI, sposób, w jaki zmieniają one miejsca pracy, oraz powody, dla których mają szansę stać się nieodzowną częścią każdego przyszłościowego zespołu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Agenci oparci na wiedzy to systemy sztucznej inteligencji, które uzyskują dostęp do repozytorium wiedzy, analizują je i dostarczają odpowiednie informacje

Opierają się one na dwóch głównych komponentach: bazie wiedzy służącej do przechowywania danych oraz systemie wnioskowania służącym do rozumowania

Agenci oparci na wiedzy gromadzą dane wejściowe, interpretują je, wyszukują odpowiednią wiedzę i dostarczają praktyczne wyniki

Ich zastosowania obejmują opiekę zdrowotną w zakresie wsparcia pacjentów, obsługę klienta zapewniającą natychmiastową pomoc oraz finanse w zakresie zarządzania zgodnością z przepisami

ClickUp oferuje oparte na wiedzy Super Agentów, którzy nie tylko przechowują i wyszukują wiedzę, ale wykorzystują ją w Twoim obszarze roboczym do podejmowania decyzji i działania

Czym jest agent oparty na wiedzy?

Agent oparty na wiedzy to system AI, który wykorzystuje zaawansowane techniki AI do uzyskiwania dostępu, interpretowania i dostarczania informacji ze strukturalnego repozytorium wiedzy. Oprócz przechowywania danych agenci ci analizują wiedzę zgromadzoną w bazach danych w celu rozwiązywania problemów lub dostarczania praktycznych wniosków.

Dzięki przedstawianiu wiedzy w formacie nadającym się do odczytu maszynowego za pomocą języka reprezentacji wiedzy umożliwiają one systemom interpretację, wnioskowanie i podejmowanie decyzji.

Obejmują one takie metody jak logika zdań, logika pierwszego rzędu, sieci semantyczne, ramy i ontologie, z których każda oferuje inne sposoby reprezentacji powiązań i encji. KRL mają kluczowe znaczenie dla AI i systemów informatycznych, umożliwiając maszynom przechowywanie wiedzy, wyciąganie wniosków i komunikację między platformami.

W przeciwieństwie do innych agentów AI (np. chatbotów lub wirtualnych asystentów) agenci oparci na wiedzy potrafią obsługiwać złożone zapytania. Ułatwia to również znaczną poprawę zarządzania czasem i wydajności.

Spójrz na te statystyki z Mckinsey Global Institute:

📌 Przykład: Rufus, asystent zakupowy Amazon oparty na AI, działa jako agent zarządzający wiedzą, wykorzystując ogromną bazę wiedzy obejmującą katalogi produktów, recenzje klientów, pytania i odpowiedzi oraz informacje z internetu. Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego, Rufus rozumie zapytania klientów i stosuje Retrieval Augmented Generation (RAG), aby znaleźć odpowiednie informacje i generować wyczerpujące odpowiedzi. Proces ten polega na pobraniu odpowiednich danych z bazy wiedzy i wzbogaceniu ich o kontekst zapytania użytkownika. Ciągłe uczenie się poprzez informacje zwrotne od użytkowników oraz uczenie się przez wzmocnienie pozwala Rufusowi udoskonalać swoje odpowiedzi i zwiększać zdolność do udzielania pomocnych odpowiedzi. Zasadniczo Rufus centralizuje, organizuje, rozpowszechnia i personalizuje wiedzę związaną z zakupami, umożliwiając klientom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

Studium przypadku dotyczące agentów opartych na wiedzy: Tworzenie „zarządu” AI z wykorzystaniem superagentów ClickUp

Tradycyjne agenty oparte na wiedzy opierają się na statycznej bazie wiedzy.

ClickUp oferuje Super Agentów — świadomych kontekstu członków zespołu opartych na AI, którzy pobierają aktualną wiedzę z:

Dokumentacja ClickUp (procedury operacyjne, podręczniki, wiki)

Zadania ClickUp (status, właściciele, osie czasu)

Komentarze i rozmowy na czacie w ClickUp

Pola niestandardowe ClickUp + dane strukturalne

Zamiast ogólnych odpowiedzi udzielają one następującej odpowiedzi:👉 „Na podstawie dokumentu dotyczącego planu na II kwartał oraz bieżących zadań oto, co stanowi blok…”

Andrew Cordova-Andrews, dyrektor generalny i konsultant ds. strategii wykonawczej w HybridHELIX Consulting, poszedł o krok dalej w koncepcji zespołów opartych na sztucznej inteligencji, tworząc zarząd oparty na sztucznej inteligencji w ramach ClickUp. Potraktuj to jako listę superagentów zaprojektowanych do symulowania ról kierowniczych, takich jak strategia rozwoju, operacje i zarządzanie projektami.

Kiedy jeden z głównych klientów nieoczekiwanie wstrzymał współpracę, rada ds. AI przeanalizowała sytuację. Agenci wykorzystali wiedzę z obszaru roboczego do oceny ryzyka związanego z realizacją projektu i zaproponowali ustrukturyzowany plan działania. Zamiast spędzać godziny na ręcznej analizie problemu, Andrew w ciągu kilku minut otrzymał jasne, wieloperspektywiczne ramy decyzyjne. To rozwiązanie przekształciło surowe dane z obszaru roboczego w ustrukturyzowane wytyczne strategiczne.

Elementy składowe agentów opartych na wiedzy

Dwa kluczowe elementy — baza wiedzy i silnik wnioskowania — stanowią podstawę każdego agenta opartego na wiedzy w sztucznej inteligencji. Elementy te współpracują ze sobą, dostarczając inteligentnych, uwzględniających kontekst wniosków.

Baza wiedzy

Pomyśl o bazie wiedzy jak o mózgu agenta. To tam przechowywane są wszystkie istotne fakty, reguły i przydatne informacje, gotowe do użycia w razie potrzeby. Baza wiedzy zapewnia agentowi inteligencję — działa jak encyklopedia, która nie tylko stoi na półce, ale aktywnie pomaga w podejmowaniu decyzji. W przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, baza wiedzy rośnie i ewoluuje. Dodawane są nowe informacje, a nieaktualne dane są zastępowane, aby zapewnić trafne odpowiedzi.

👀 Czy wiesz, że... Baza wiedzy może przechowywać zarówno dane ustrukturyzowane (takie jak arkusze kalkulacyjne), jak i nieustrukturyzowane (takie jak e-maile lub logi czatów), dzięki czemu jest wszechstronna i nadaje się do wszelkiego rodzaju zapytań.

Silnik wnioskowania

Silnik wnioskowania jest niczym partner bazy wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów. Nie tylko wyszukuje informacje, ale także stosuje logiczne rozumowanie w celu analizowania danych, wyciągania wniosków i podejmowania świadomych decyzji w oparciu o wiedzę agenta.

Silnik wnioskowania zapewnia agentowi opartemu na wiedzy zdolność do „rozumowania” oraz udzielania inteligentnych, uwzględniających kontekst odpowiedzi.

Wykorzystuje on następujące techniki sztucznej inteligencji, aby dostarczać spostrzeżenia i rozwiązania:

Technika Znaczenie Przykład Dedukcja Wykorzystuje ogólne zasady lub fakty i stosuje je w celu wyciągnięcia wniosków Zasada: Wszyscy pracownicy z ponad 10-letnim stażem kwalifikują się do pełnienia roli kierowniczej wyższego szczeblaFakt: Alex ma 12 lat doświadczeniaWniosek: Alex kwalifikuje się do pełnienia roli kierowniczej wyższego szczebla Indukcja Wyciąga uogólnione wnioski na podstawie konkretnych przykładów lub wzorców. Wnioski te mają duże prawdopodobieństwo, ale nie są gwarantowane. Pomaga w analizie trendów Obserwacja: Wydajność zespołu wzrosła o 15% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, kiedy wprowadzono elastyczne godziny pracy. Wniosek indukcyjny: Elastyczne godziny pracy prawdopodobnie poprawiają wydajność. Abdukcja Zaczyna od obserwacji i działa wstecz, aby znaleźć najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Jest powszechnie stosowany do diagnozowania lub rozwiązywania problemów. Obserwacja: Czas reakcji systemu jest niezwykle długiMożliwe wyjaśnienia (z bazy wiedzy): Duże obciążenie serwera lub problemy z sieciąWniosek abdukcyjny: Na podstawie poprzednich zdarzeń najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże obciążenie serwera

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do skonfigurowania lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% uważa, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane trzeba wprowadzać ręcznie, uprawnienia trzeba na nowo definiować, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może ulec przerwaniu lub odchyleniu. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp ze swoimi zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie wbudowane w Twój obszar roboczy ClickUp i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrola dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności tworzenia niestandardowych połączeń. Zapomnij o konfigurowaniu agentów od podstaw!

Rodzaje agentów opartych na wiedzy

Agenci AI oparci na wiedzy występują w różnych formach, a każdy z nich został zaprojektowany z myślą o konkretnych potrzebach lub środowiskach. Przyjrzyjmy się głównym typom agentów opartych na wiedzy i temu, jak sprawdzają się one w różnych scenariuszach:

Prosty agent refleksyjny

Prosty agent refleksyjny jest jak ekspert AI typu „jeśli-to-wtedy”. Postępuje zgodnie z zestawem z góry określonych reguł i natychmiast reaguje na konkretne dane wejściowe, nie przejmując się wcześniejszymi wydarzeniami. Pomyśl o nim jak o niezawodnym i prostym towarzyszu — idealnym do przewidywalnych, powtarzalnych zadań.

📌 Przykład: System diagnostyki medycznej sugeruje chorobę na podstawie objawów wprowadzonych przez lekarza, stosując regułę: „Jeśli występuje gorączka, wysypka i ból stawów, sugeruj gorączkę denga”.

Jest jednak pewien haczyk: proste agenty oparte na odruchach nie są zbyt elastyczne. Opierają się wyłącznie na z góry zdefiniowanych regułach; jeśli sytuacja staje się zbyt złożona lub zaczyna się zmieniać, agenci ci nie potrafią się dostosować. W oparciu o powyższy przykład, jeśli pacjent ma jakiekolwiek objawy inne niż gorączka lub wysypka, agent AI może nie być w stanie rozpoznać warunku.

Uzyskaj natychmiastowe, trafne odpowiedzi, korzystając z prostej logiki „jeśli-to-wtedy” opartej na wiedzy z Twojego obszaru roboczego dzięki agentowi Ambient Answers w ClickUp

👋🏾 Prosty agent odpowiedzi, taki jak Ambient Answers Agent z ClickUp, jest dobrym przykładem agenta działającego w scenariuszu typu „jeśli-to-wtedy”. Jeśli użytkownik zadaje pytanie, agent pobiera najbardziej trafne informacje z zasobów wiedzy w obszarze roboczym, takich jak dokumenty, zadania i komentarze. Działa to dobrze, ponieważ cel jest jasny — szybkie wyświetlenie trafnych odpowiedzi — bez konieczności głębszego rozumowania lub wykonywania wieloetapowych czynności.

Agenci oparci na modelach

Agenci oparci na modelach przenoszą narzędzia AI służące do podejmowania decyzji na kolejny logiczny poziom poprzez tworzenie mentalnej mapy swojego otoczenia. Ten wewnętrzny model pomaga im zrozumieć, co się dzieje, nawet gdy nie dysponują wszystkimi szczegółami.

📌 Przykład: System inteligentnego domu przechowuje wewnętrzną reprezentację środowiska domowego, uwzględniającą takie czynniki, jak temperatura, wilgotność i obecność osób. Gdy wykryje, że temperatura przekracza preferowane przez użytkownika ustawienie, może dostosować termostat.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz przejść od prostych agentów opartych na refleksie do inteligentniejszych, opartych na modelach? Agenci Autopilot w ClickUp to świetny punkt wyjścia. Oferują oni: Pracuj w określonych obszarach, takich jak listy, foldery, przestrzenie i kanały czatu

Działaj tylko po wyzwalaczu — i tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki

Skorzystaj z ich instrukcji, wiedzy i narzędzi, aby automatycznie przejść do kolejnego kroku

Agenci oparci na celach

Agenci ci koncentrują się na osiąganiu konkretnych wyników poprzez ocenę działań pod kątem pożądanych celów. Rozważają różne opcje i wybierają najlepszą drogę do powodzenia. Wyobraź sobie bazę wiedzy AI pomagającą zespołowi projektowemu dotrzymać terminów — odpowiada ona na pytania w oparciu o swoją wiedzę ogólną i proaktywnie sugeruje kroki, które pozwolą utrzymać projekt na właściwym torze.

📌 Przykład: System nawigacji GPS oblicza najlepszą trasę do celu, biorąc pod uwagę cel (dotarcie do lokalizacji) oraz czynniki takie jak natężenie ruchu i odległość, dynamicznie aktualizując trasę, aby efektywnie osiągnąć cel.

👀 Czy wiesz, że? Jako agenci zorientowani na cele, superagenci ClickUp wykorzystują wiedzę i kontekst Twojego obszaru roboczego, aby nieustannie kierować pracę w stronę określonego celu. Nie ograniczają się tylko do sugerowania, co należy zrobić. Są w stanie tworzyć zadania, przypisywać ich właścicieli i uruchamiać cały łańcuch cykli pracy, aby doprowadzić Cię do celu końcowego.

Agenci oparci na użyteczności

Agenci oparci na użyteczności to wielozadaniowcy AI w miejscu pracy. Kiedy dzieje się wiele rzeczy i trzeba pogodzić wiele celów, agenci ci wkraczają do akcji, aby ustalić najlepszy sposób postępowania. Nie wybierają oni po prostu tego, co jest możliwe, ale skupiają się na tym, co ogólnie wnosi największą wartość.

📌 Przykład: W sytuacji alokacji zasobów inteligentny agent oparty na użyteczności może ocenić dostępne opcje i nadać priorytet decyzjom, które pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. To tak, jakbyś miał w zespole partnera opartego na AI, który zawsze znajduje najrozsądniejszy sposób na maksymalne wykorzystanie Twoich zasobów.

Jak te typy agentów sprawdzają się w praktyce?

Katalog agentów AI ClickUp przyporządkowuje setki agentów do konkretnych funkcji, takich jak planowanie sprintów, kwalifikacja potencjalnych klientów, tworzenie treści i monitorowanie zgodności.

Znajdź gotowe szablony agentów w katalogu agentów AI ClickUp

Jak działają agenci oparci na wiedzy

Oto szczegółowy opis kroków w działaniu agentów opartych na wiedzy:

Krok 1: Postrzeganie otoczenia

Pierwszą rzeczą, jaką robi agent, jest zbieranie danych wejściowych ze swojego otoczenia. Mogą to być zapytania użytkownika, odczyty czujników lub dane pochodzące z innego systemu.

📌 Rozważmy scenariusz obsługi klienta: ktoś pyta: „Jak zresetować hasło do konta?”. Agent przyjmuje to zapytanie i przygotowuje się do znalezienia możliwych rozwiązań.

Krok 2: Interpretacja danych wejściowych

W tym momencie do akcji wkracza magia przetwarzania języka naturalnego (NLP). Agent analizuje dane wejściowe, aby dokładnie określić, czego potrzebuje użytkownik.

📌 Wykrywa kluczowe frazy, takie jak „reset” i „hasło do konta”, aby rozpoznać zapytanie jako prośbę o pomoc techniczną. Dzięki AI, które automatyzuje tego typu zadania, użytkownicy otrzymują szybkie i trafne odpowiedzi bez zbędnej wymiany wiadomości.

Krok 3: Dostęp do bazy wiedzy

Następnie agent zagłębia się w swój system zarządzania wiedzą lub oprogramowanie bazy wiedzy, aby znaleźć najbardziej istotne informacje. Przegląda zapisane fakty, reguły i inne przydatne dane, aby dokładnie określić, co jest potrzebne.

📌 W tym przypadku może wyświetlić przewodnik krok po kroku dotyczący resetowania haseł. Właśnie w takich sytuacjach dobrze zorganizowany system oparty na wiedzy ma kluczowe znaczenie.

Przypisz odpowiednie zasoby, aby skonfigurować agentów ClickUp AI w swoim obszarze roboczym, co pozwoli skrócić czas reakcji i zmniejszyć liczbę błędów

🧠 Ciekawostka: Superagenci ClickUp mają „nieskończoną pamięć”. Pamiętają ostatnie interakcje, uczą się Twoich preferencji (za Twoją zgodą) i z czasem stają się coraz bardziej inteligentni. Oznacza to, że nie musisz już kopiować i wklejać kontekstu za każdym razem, gdy o coś pytasz. Oni już wiedzą, co się dzieje, co lubisz i jak działa Twój zespół — dzięki czemu mogą od razu przystąpić do działania.

Krok 4: Rozumowanie i podejmowanie decyzji

Teraz agent naprawdę pokazuje swoją inteligencję. Korzystając z silnika wnioskowania, stosuje reguły logiczne do pobranej wiedzy, aby zapewnić trafną i niestandardową odpowiedź.

📌 Jeśli użytkownik ma wzmiankę: „Próbowałem zresetować urządzenie, ale nadal nie działa”, agent może zasugerować sprawdzenie, czy nie ma błędów w wiadomościach e-mail lub czy konto nie zostało zablokowane. Nie chodzi tylko o udzielanie odpowiedzi — chodzi o przemyślenie problemu, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Krok 5: Dostarczenie wyników

Na koniec agent przekazuje odpowiedź w jasny i praktyczny sposób.

📌 Może to być prosta odpowiedź tekstowa, wizualny przewodnik krok po kroku lub zautomatyzowana czynność, taka jak wysłanie e-maila z wyzwalaczem do resetowania hasła.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu opartemu na AI i bazie wiedzy zadania te są realizowane płynnie, co pozwala zaoszczędzić czas zarówno użytkownikowi, jak i zespołowi.

🧠 Czy wiesz, że? Jednym z najwcześniejszych zastosowań agentów opartych na wiedzy była opieka zdrowotna. Program MYCIN, opracowany w latach 70. na Uniwersytecie Stanforda, został zaprojektowany do diagnozowania infekcji bakteryjnych i zalecania metod leczenia. Pomimo swojej dokładności nie został on powszechnie przyjęty ze względu na ówczesne obawy natury etycznej i prawnej.

Zalety agentów opartych na wiedzy

Oto zalety agentów opartych na wiedzy w AI:

Błyskawiczne decyzje

Dzięki połączonej AI agenci ci przeszukują ogromne repozytoria wiedzy i natychmiast dostarczają dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

🌻 Przykład: Wyobraź sobie zespół IT zajmujący się usuwaniem problemu z serwerem. Zamiast przeglądać nieaktualne instrukcje, agent w ciągu kilku sekund wyszukuje dokładne rozwiązanie w bazie wiedzy, przywracając działanie systemów, zanim ktokolwiek to zauważy.

Gwarantowana spójność

Spójrzmy prawdzie w oczy — zdarzają się błędy ludzkie, a czasami do cykli pracy wkradają się nieaktualne informacje. Jednak nie w przypadku agentów opartych na wiedzy. Czerpią oni informacje ze sprawdzonych, aktualnych źródeł, zapewniając wiarygodne i dokładne odpowiedzi niezależnie od sytuacji.

🌻 Przykład: Organizacja opieki zdrowotnej wykorzystuje agenta opartego na wiedzy do udzielania odpowiedzi na pytania pacjentów. Porady, od instrukcji dotyczących leków po opiekę pooperacyjną, są zawsze zgodne z najnowszymi standardami medycznymi.

Redukcja kosztów

Przejmując powtarzalne zadania, agenci ci odciążają zespoły ludzkie. Oznacza to mniej zasobów poświęcanych na prozaiczne pytania i większy nacisk na priorytety strategiczne. A co najlepsze? Jakość nigdy na tym nie cierpi.

🌻 Przykład: Zespół obsługi klienta korzystający z pomocy agenta może natychmiast rozwiązywać proste problemy — takie jak przekazywanie aktualnych informacji o zamówieniach — dzięki czemu pracownicy mogą zająć się bardziej złożonymi zgłoszeniami. Bez dodatkowego stresu.

🤝 Historia klienta: ClickUp X Bell Direct 😓 Problem: „Praca nad pracą” blokowała rzeczywistą wydajność Zespół operacyjny Bell Direct był przytłoczony pracą. Każdego dnia obsługiwali ponad 800 e-maili od klientów, z których każdy wymagał ręcznego przeczytania, klasyfikacji, kategoryzacji i przekazania do odpowiedniej osoby. Sytuacja ta wywierała presję na wydajność zespołu, widoczność i jakość usług, mimo że firma osiągała doskonałe wyniki dla klientów. ✅ Rozwiązanie: ujednolicone środowisko pracy + agenci AI, którzy działają jak członkowie zespołu Zamiast dodawać do zestawu kolejne, niepołączone narzędzie, firma Bell Direct wybrała ClickUp jako swoje centralne centrum dowodzenia. Skonsolidowała wszystko — od zadań i dokumentów po procesy i wiedzę — w jednym obszarze roboczym, w którym sztuczna inteligencja miała pełny kontekst. Zamiast polegać na ogólnych botach lub szablonach, wdrożyła Super Agenta, którego nazwała „Delegator”. Jest to autonomiczny członek zespołu, wyszkolony do segregowania przychodzących zadań: Przegląda każdą wiadomość e-mail przychodzącą do wspólnej Skrzynki odbiorczej

Klasyfikuje on pilność, klienta i temat przy użyciu pól niestandardowych opartych na AI

W czasie rzeczywistym ustala priorytety i kieruje każde zadanie do odpowiedniej osoby Wszystko to jest wykonywane bez ręcznej interwencji operatorów. Zautomatyzuj cykle pracy od początku do końca dzięki superagentom AI bez kodowania w ClickUp 😄 Wpływ: wymierne korzyści operacyjne 20-procentowy wzrost wydajności operacyjnej , co oznacza, że przy tych samych zasobach można zrobić więcej pracy w krótszym czasie

Uwolniono obciążenie odpowiadające wydajności 2 pełnoetatowych pracowników, które jest teraz dostępne do realizacji strategicznych zadań o wysokiej wartości

Ponad 800 e-maili od klientów dziennie klasyfikowanych w czasie rzeczywistym Super Agent kieruje teraz zadaniami tak, jak zrobiłby to człowiek, ale z prędkością i na skalę maszynową.

Rozwój firmy oznacza bardziej złożone procesy i zarządzanie danymi — a komunikacja i zarządzanie tym wszystkim przy pomocy zespołu ludzi zajmuje sporo czasu. Agenci oparci na wiedzy płynnie dostosowują się do Twojego rozwoju.

Możesz w ciągu kilku sekund zaktualizować swoje repozytoria o nową wiedzę, procesy lub szczegóły dotyczące konkretnego rynku, dzięki czemu agent AI będzie zawsze gotowy do wsparcia Twojego zespołu lub klientów. W miarę rozwoju Twojej firmy lub wkraczania na nowe rynki agenci ci ewoluują wraz z Tobą, bez trudu radząc sobie z rosnącymi wymaganiami.

✅ Fakty: Pracownicy poświęcają średnio około 28% tygodnia pracy na zarządzanie wiadomościami e-mail, a prawie 20% na wyszukiwanie informacji wewnętrznych lub lokalizację kolegów, którzy mogą pomóc w konkretnych zadaniach. Posiadanie przeszukiwalnego repozytorium wiedzy może skrócić czas poświęcany na wyszukiwanie informacji firmowych nawet o 35%. Może to przynieść większą wartość dzięki szybszej, wydajniejszej i skuteczniejszej współpracy w ramach organizacji i między nimi.

Lepsze wrażenia użytkownika

Niekończące się pętle wyszukiwania informacji lub oczekiwania na odpowiedzi mogą sprawić, że nawet proste zadanie stanie się frustrującą męką. Takie sytuacje często prowadzą do złych doświadczeń zarówno dla pracowników, jak i klientów, powodując niepotrzebne tarcia. Agenci oparci na wiedzy eliminują te problemy, udzielając natychmiastowych, spersonalizowanych odpowiedzi.

🌻 Przykład: Zespół projektowy pracujący pod presją terminów może poprosić agenta o pomoc w ustaleniu priorytetów zadań. W ciągu kilku sekund agent sugeruje, które kluczowe elementy należy wykonać w pierwszej kolejności, zapewniając zespołowi jasność i pewność, że uda się osiągnąć cele.

🤝 Studium przypadku: Wykorzystanie superagenta Daily Focus do zapewnienia płynnego przebiegu projektów w ClickUp Yvonne „Yvi” Heimann, ClickUp Verified Consultant, zastąpiła ręczne ustalanie priorytetów zadań agentem Daily Focus Super Agent w ClickUp. Agent uruchamia się codziennie o 8 rano, skanuje cały obszar roboczy i dostarcza krótką, gotową do podjęcia decyzji listę najważniejszych priorytetów — wraz z kontekstem i etykietami działań, takimi jak Wykonaj, Zdecyduj lub Deleguj. Zamiast przeglądać pulpity nawigacyjne, Skrzynki odbiorcze i Tablice, zaczyna dzień od: 3 jasno określone priorytety powiązane z rzeczywistymi terminami, własnością i działaniami

Powód, dla którego każde zadanie ma dziś znaczenie , eliminując domysły

📖 Czytaj więcej: Jak zintegrować AI ze stroną internetową

Agent AI oparty na wiedzy do zarządzania projektami

Agent AI oparty na wiedzy do zarządzania projektami

Jednym z najlepszych zastosowań agentów opartych na wiedzy w AI jest zarządzanie projektami.

Zespoły projektowe często borykają się z nadmiarem informacji, niedokładnymi danymi i problemami z utrzymaniem wiedzy. Agent oparty na wiedzy upraszcza te złożone kwestie, pełniąc rolę centralnego hubu analitycznego i zapewniając zespołom spostrzeżenia oraz wsparcie, których potrzebują, aby utrzymać właściwy kierunek działań i podejmować świadome decyzje.

Właśnie tu pojawia się ClickUp jako najlepsze rozwiązanie dla nowoczesnych zespołów. Jest to pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza oparta na sztucznej inteligencji , która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain, potężny asystent AI firmy ClickUp, to dynamiczny agent oparty na wiedzy, który pełni rolę centralnego hubu inteligencji dla Twojego zespołu. ClickUp Brain nie tylko przechowuje wiedzę; aktywnie myśli, wnioskuje i dostosowuje się, aby pomóc Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Oto, w jaki sposób ClickUp usprawnia zarządzanie projektami:

Wspólne repozytorium wiedzy

Funkcja zarządzania wiedzą w ClickUp pomaga w łatwy sposób stworzyć wewnętrzną bazę wiedzy. Umożliwia rozpoczęcie procesu od gotowych szablonów wiki lub importowania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych z innych narzędzi w preferowanym formacie.

Stwórz wewnętrzną bazę wiedzy za pomocą ClickUp Knowledge Management

ClickUp Docs, wbudowany system dokumentacji ClickUp, to Twój punkt wyjścia. Pozwala on tworzyć strony, przechowywać dokumentację i połączać dokumenty z konkretnymi projektami, dzięki czemu wiedza jest zawsze dostępna w całym Twoim obszarze roboczym.

Ponadto możesz przekształcić swoje dokumenty ClickUp w wiki, dzięki czemu wszystkie informacje będą uporządkowane i łatwe do wyszukania. Intuicyjny redaktor oferuje wsparcie dla formatowania tekstu sformatowanego, co pozwala dodawać nagłówki, banery, cytaty i bloki kodu. Możesz również osadzać multimedia, takie jak listy kontrolne, obrazy, wideo, prezentacje i inne, dzięki czemu Twoja baza wiedzy będzie dynamiczna i atrakcyjna wizualnie.

Gdy już stworzysz bazę wiedzy, ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, połącza wszystkie Twoje dokumenty, zadania, osoby i wiedzę firmy (pamiętasz, jak wcześniej mówiliśmy o tworzeniu wewnętrznej mapy?).

Zamiast ręcznie szukać informacji, możesz po prostu zapytać ClickUp Brain: „Czy możesz podać mi plik planu projektu XYZ z zeszłego miesiąca?” lub „Gdzie jest najnowszy raport marketingowy?”. Natychmiast pobiera to, czego potrzebujesz, z centralnego hubu, oszczędzając czas i zapewniając, że żadna kluczowa informacja nie zostanie pominięta.

Wnioskowanie i rozumowanie w praktyce

ClickUp Brain wykracza poza zwykłe wyszukiwanie — myśli razem z Tobą.

Po wprowadzeniu danych agent interpretuje je i wyciąga kluczowe wnioski. Możesz na przykład zapytać: „Jakie są główne trendy w tym raporcie?” lub „Jak podsumowałbyś tę opinię klienta?”. ClickUp Brain analizuje wprowadzone dane, stosując procesy wnioskowania, aby dostarczyć wnioski oparte na kontekście, które pomogą Ci szybciej podejmować lepsze decyzje.

Ta funkcja przekształca surowe dane w przydatne, aktualne informacje, dzięki czemu ClickUp Brain jest idealnym narzędziem do podejmowania trafniejszych decyzji.

Poproś Brain MAX od ClickUp, samodzielną aplikację komputerową, o wyciąganie wniosków i analizowanie danych na podstawie Twojego obszaru roboczego, połączonych aplikacji oraz natywnych plików na Twoim komputerze

Dynamiczna zdolność adaptacyjna

Supermocą ClickUp Brain jest zdolność do dostosowywania zawartości do konkretnych potrzeb, oparta na potężnym silniku wiedzy i wnioskowania.

Możesz dostarczyć mu tekst, na przykład prezentację lub ofertę, i zapytać: „Czy możesz to zoptymalizować pod kątem branży technologicznej?” lub „Dodaj więcej logicznych zdań do wiadomości e-mail dla klienta”. Agent dynamicznie dostosowuje zawartość, pomagając z łatwością udoskonalać i zmieniać przeznaczenie informacji.

Ta funkcja gwarantuje, że Twoje wiadomości i dokumenty będą zawsze trafne, niezależnie od sytuacji i odbiorców.

Twórz bardzo konkretną, dostosowaną do potrzeb odbiorców zawartość dzięki ClickUp Brain

Umożliwienie płynnej współpracy

Od streszczania notatek ze spotkań po transkrypcję scenariuszy i udostępnianie ich członkom zespołu — ClickUp Brain sprawia, że komunikacja staje się płynnym procesem.

Natychmiast znajdź odpowiednie odpowiedzi w swoich e-mailach, czatach, dokumentach, notatkach ze spotkań i nie tylko, korzystając z ClickUp Brain

ClickUp oferuje wiele funkcji w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło nam to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w ramach zespołu i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować postępy, a dzięki codziennym spotkaniom poświęconym postępom planowanie przyszłości było łatwe.

Wyszukiwanie Enterprise AI w ClickUp

Wyszukiwarka Enterprise AI Search w ClickUp to kolejna interesująca funkcja, która działa jak asystent oparty na bazie wiedzy. Możesz jej używać do wyszukiwania dowolnych dokumentów, plików lub zadań.

Inteligentne funkcje wnioskowania pomagają narzędziu zrozumieć kontekst i wyświetlić trafne wyniki — nawet jeśli nie masz dokładnych słów kluczowych. Oszczędza to czas podczas przygotowań do spotkania z klientem lub śledzenia starych notatek dotyczących projektu.

Wyszukiwarka AI w ClickUp pomaga:

Znajdź dowolny plik w ClickUp, aplikacji z połączeniem lub na lokalnym dysku

Otrzymuj spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania

Dodaj niestandardowe komendy wyszukiwania, takie jak skróty do linków lub zapisywanie tekstu na później

📮 ClickUp Insight: Praca nie powinna być zgadywanką — ale zbyt często tak właśnie jest. Nasze badanie dotyczące zarządzania wiedzą wykazało, że pracownicy często tracą czas na przeszukiwanie dokumentów wewnętrznych (31%), firmowych baz wiedzy (26%), a nawet osobistych notatek i zrzutów ekranu (17%) tylko po to, aby znaleźć to, czego potrzebują. Dzięki funkcji Enterprise Search w ClickUp każdy plik, dokument i rozmowa są natychmiast dostępne z poziomu strony głównej — dzięki czemu możesz znaleźć odpowiedzi w ciągu kilku sekund, a nie minut. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły są w stanie odzyskać ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — poprzez wyeliminowanie przestarzałych procesów zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby stworzyć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Zastosowania agentów opartych na wiedzy w różnych branżach

Oto, jak agenci oparci na wiedzy mogą być wykorzystywani w różnych branżach w zależności od poziomu posiadanej wiedzy:

Opieka zdrowotna: poprawa jakości opieki nad pacjentem

W służbie zdrowia dokładność i szybkość mogą mieć kluczowe znaczenie. Agenci oparci na wiedzy zapewniają wsparcie dla pracowników służby zdrowia, zapewniając natychmiastowy dostęp do protokołów, wyników badań i dokumentacji pacjentów, co pozwala na szybkie podejmowanie świadomych decyzji.

Pomagają one również bezpośrednio pacjentom, odpowiadając na pytania dotyczące objawów, leków i nadchodzących wizyt, dzięki czemu opieka staje się bardziej dostępna.

🌻 Przykład: Narzędzie Symptom Checker kliniki Mayo wykorzystuje agenta opartego na wiedzy, aby pomóc użytkownikom zrozumieć ich problemy zdrowotne na podstawie objawów. Użytkownicy otrzymują informacje o potencjalnych warunkach i zalecenia oparte na obszernej bazie wiedzy medycznej, które pomagają im w wyborze odpowiedniej opieki.

Obsługa klienta: Nowa definicja doświadczeń użytkownika

Oczekiwania klientów są wyższe niż kiedykolwiek, a agenci oparci na wiedzy, jako część systemów opartych na wiedzy, gwarantują, że żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Od rozwiązywania typowych problemów po pomoc użytkownikom w korzystaniu z funkcji produktu — agenci ci sprawiają, że wsparcie jest szybsze, bardziej spójne i wolne od frustracji.

🌻 Przykład: Answer Bot firmy Zendesk automatycznie odpowiada na zapytania klientów. Pobiera informacje z bazy wiedzy firmy, aby natychmiast odpowiadać na typowe pytania, skracając czas odpowiedzi.

Finanse: Zapewnienie zgodności z przepisami i przejrzystości

Sektor finansowy wymaga precyzji i zgodności z przepisami, co sprawia, że agenci oparci na wiedzy są nieocenieni. Agenci ci opierają się na reprezentacji wiedzy, aby efektywnie organizować i wyszukiwać zasady zgodności, wytyczne dotyczące kredytów lub zasady dotyczące rachunków. Odpowiadają oni klientom na złożone pytania dotyczące inwestycji, kredytów hipotecznych lub przepisów podatkowych w oparciu o dostępną wiedzę.

🌻 Przykład: OneSumX Reg Manager firmy Wolters Kluwer to asystent oparty na AI, który pomaga firmom z branży usług finansowych w zapewnieniu zgodności z przepisami. Gromadzi on zawartość regulacyjną i dostarcza praktycznych wniosków.

IT i technologia: Uproszczenie rozwiązywania problemów

Agenci oparci na wiedzy usprawniają rozwiązywanie problemów w branży IT i technologicznej, pełniąc rolę ekspertów zapewniających szybki dostęp do informacji. Pomagają zespołom natychmiast rozwiązywać problemy sieciowe, błędy oprogramowania lub pytania związane z wdrażaniem użytkowników.

🌻 Przykład: Wirtualny agent ServiceNow to oparty na wiedzy chatbot, który wspiera zespoły wsparcia IT, udzielając automatycznych odpowiedzi na typowe problemy techniczne i zapytania.

Wykorzystaj superagentów ClickUp, aby stworzyć połączenie między swoją bazą wiedzy a rzeczywistą pracą

Agenci oparci na wiedzy w systemach AI zmieniają wydajność i współpracę zespołów, dostarczając spostrzeżenia w czasie rzeczywistym i umożliwiając zespołom automatyzację procesów decyzyjnych.

Agenci ci wykazują inteligentne zachowanie, analizując wcześniejsze wzorce i aktualne trendy rynkowe, dzięki czemu firmy mogą przewidywać wyzwania i wykorzystywać pojawiające się możliwości. ClickUp przenosi moc tych systemów wspierających podejmowanie decyzji bezpośrednio do obszaru roboczego ClickUp.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Super Agents, Brain i Enterprise AI Search masz dostęp do scentralizowanej bazy wiedzy, która upraszcza cykl pracy i zapewnia Twojemu zespołowi łatwy dostęp do odpowiednich dokumentów, szczegółów projektów i danych historycznych.

Ta płynna integracja zapewnia Twojemu zespołowi dostęp do aktualnych informacji i znacznie zwiększa wydajność. Zrób kolejny krok — zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, by stał się Twoim najlepszym agentem opartym na wiedzy!