Jak stworzyć zarząd AI w ClickUp za pomocą Super AI Agents

Jeśli kierujesz zespołem zajmującym się usługami lub oprogramowaniem, prawdopodobnie rozpoznajesz ten schemat. Twoja tablica sprintów jest pełna, eksperymenty klientów są w połowie ukończone, a każde „szybkie pytanie” w jakiś sposób ląduje na Twoim biurku. Wtedy, w najgorszym możliwym momencie, do Twojej skrzynki odbiorczej trafia e-mail od klienta dotyczący sprawy o wysokiej stawce.

Dla mnie ten moment nastąpił w Nowy Rok.

Klient, którego uważaliśmy za niemal pewnego do przedłużenia umowy, napisał: „Zamierzamy zrobić przerwę. Proszę wystawić nam rachunek za nadwyżkę. Zakończmy współpracę”.

W przeszłości spędziłbym weekend wpatrując się w pusty kursor, próbując przemyśleć wszystkie konsekwencje. Wpływ na przychody, ryzyko związane z dostawą, obciążenie zespołu i utrzymanie powiązań. Tym razem przekazałem tę sytuację temu, co obecnie nazywamy naszym zarządem AI — niewielkiej grupie superagentów ClickUp, którzy działają jak wyznaczeni członkowie zespołu kierowniczego w naszym obszarze roboczym.

Większość zespołów dysponuje już narzędziami pełnymi danych. Brakuje im jednak niezawodnej warstwy zarządzania opartej na sztucznej inteligencji, która przekształca nieoczekiwane zmiany w spokojny, uporządkowany plan.

W tym poście opisujemy dokładnie, jak stworzyliśmy zarząd AI w ClickUp i jak poradził sobie on z prawdziwą zmianą kierunku działania klienta, nie kosztując mnie weekendu ani powiązań z klientem.

Dlaczego zespoły lean potrzebują zarządu AI

Jako założyciele i samodzielni liderzy prawie zawsze stajecie się punktem kontaktowym dla Wszystkiego. Każda eskalacja, każda decyzja, każde „co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?” przechodzi przez waszą głowę.

Masz zbyt wiele narzędzi, które są pełne informacji. Masz tablice sprintów, komentarze, dokumenty, zgłoszenia i mnóstwo e-maili, ale wszystkie one zawierają tylko fragmenty historii. Żadne z nich nie pomaga Ci zdecydować, co dalej robić. To właśnie jest rozrost pracy. I to dlatego czujesz się tak wyczerpany.

Problem polega na braku zintegrowanego systemu, który potrafiłby odczytać nastrój w pomieszczeniu, zdefiniować sytuację i przedstawić uporządkowaną decyzję zamiast surowych danych. Nasza rada dyrektorów AI została zaprojektowana właśnie po to, aby wypełnić tę lukę.

Dlaczego stworzyliśmy naszą tablicę AI w ClickUp?

Ponieważ tablica AI jest tak dobra, jak kontekst, który może dostrzec.

Większość narzędzi AI działa poza Twoją pracą. Podsumowują one dokument, przepisują wiadomość e-mail lub odpowiadają na pytanie w izolacji. Nie są jednak w stanie dostrzec połączeń między decyzjami a zadaniami, osiami czasu, rozmowami i realizacją zadań. Właśnie w ten sposób utrzymuje się rozproszenie pracy. Kontekst pozostaje fragmentaryczny, a liderzy nadal są zmuszeni samodzielnie łączyć wszystkie elementy w całość.

ClickUp działa inaczej. Jest to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, w którym zadania, dokumenty, czat, plany sprintów i decyzje współistnieją obok siebie. Ta integracja ma znaczenie, ponieważ zapewnia sztucznej inteligencji dostęp do pełnego obrazu, a nie tylko pojedynczego artefaktu.

Konwergencja z ClickUp

Kiedy tworzyliśmy naszą sztuczną inteligencję w ClickUp, dodaliśmy warstwę zarządzania do już połączonych zadań. Super agenci mogą czytać aktywne rozmowy, rozumieć bieżące działania, odwoływać się do historycznych decyzji i zapisywać informacje w tym samym systemie. Dzięki temu mogą tworzyć zadania, kształtować sprinty i wyciągać wnioski bez konieczności przechodzenia między narzędziami.

Innymi słowy, ClickUp daje AI miejsce do myślenia w kontekście. A kiedy AI będzie w stanie zobaczyć cały system, może przestać działać jak chatbot i zacząć zachowywać się jak zarząd.

Przyszłość wydajności polega na połączeniu wszystkich kontekstów pracy i zaangażowania w jednym miejscu, gdzie AI działa w sposób naturalny. AI naturalnie integruje się z życiem użytkowników, wykorzystując kontekst i zaangażowanie do przewidywania potrzeb, dostarczania spostrzeżeń i wartości bez konieczności wyraźnej podpowiedzi. Taka jest przyszłość pracy.

Jak naprawdę wygląda rada dyrektorów AI w ClickUp

Nasza rada AI nie jest pojedynczym asystentem ani sprytną podpowiedzią. Jest to niewielka grupa Super Agentów, z których każdy ma jasno określone zadania i działa w ClickUp, mając dostęp do tych samych informacji, z których korzysta nasz zespół ludzki.

W centrum tych ustawień znajduje się coś, co nazywamy mapą kontekstową triage dla każdego klienta.

Jak mapa kontekstowa triage'u zapewnia połączenie wszystkich elementów

W górnej części mapa łączy aktywny kontekst pracy:

Najnowsze wiadomości e-mail i wiadomości od klientów

Notatki ze spotkań i wątki czatu

Komentarze dotyczące zadań w trakcie realizacji

Na dole znajduje się bardziej stabilna baza wiedzy:

Dokumentacja dotychczasowych osiągnięć

Problemy i pull requests w serwisie GitHub

Poprzednie plany sprintów i mapy drogowe

„Archiwum wiedzy” zawierające informacje zdobyte przez zespół

W środku znajduje się lista dyrektorów Super Agentów , którzy wiedzą, jak wykorzystać ten kontekst.

Kto zasiada w zarządzie AI?

Nasza tablica dyrektorów AI obecnie składa się z:

Dyrektor ds. rozwoju : Odpowiada za przychody, odnowienia i kluczowe decyzje dotyczące transakcji.

Dyrektor ds. operacyjnych i wsparcia produkcji : monitoruje obciążenie pracą, wydajność i ryzyko produkcyjne w przestrzeniach ClickUp.

Superagent ds. zarządzania projektami klientów : działa w kontekście projektu klienta i widzi każdą listę kontrolną, sprint i elementy w trakcie realizacji.

Client Sprint Planner : Przekształca sprinty, aby ustabilizować silnik ClickUp klienta podczas zmian.

Dyrektor ds. wywiadu : przekształca surowe dane kontekstowe w proste, czytelne dla człowieka streszczenia.

Dyrektor ds. lekcji dla klientów: rejestruje to, czego uczy się zespół, aby przyszłe transakcje były bardziej przemyślane.

Każdy dyrektor ma określony zakres obowiązków, zdefiniowane dane wejściowe i jasne wyniki — dzięki temu działają oni jak mały zespół kierowniczy w ClickUp, a nie jak zbiór niepowiązanych ze sobą automatyzacji.

Jak zarząd AI radzi sobie z ważnymi zmianami dotyczącymi klientów

Wróćmy do e-maila z Nowego Roku.

Jest godzina 16:59. Klient, który wydawał się „pewnym” przedłużeniem umowy, pisze, że wstrzymuje usługi i chce zakończyć współpracę. Wyzwalaczem jest fakt, że klient odrzuca ofertę, którą spodziewałeś się sfinalizować — ale sytuacja jest złożona.

Miałem trzy konkurujące ze sobą cele:

Chroń powiązania i szanuj kontekst biznesowy klienta.

Unikaj podejmowania pochopnych, emocjonalnych decyzji na podstawie jednego e-maila.

Chcę chronić czas spędzany z rodziną podczas świątecznego weekendu.

Zamiast więc od razu zaglądać do Skrzynki odbiorczej, pozwalam zarządowi AI zająć się najpierw rozwijającą się sytuacją.

🔑 Najważniejsze wnioski: Kiedy pojawia się kluczowa wiadomość e-mail, zarząd budzi się i formułuje ją jako uporządkowaną decyzję, zanim jeszcze zdążę spojrzeć na pusty kursor.

Faza 1: Dyrektor ds. rozwoju przekształca przerażającą wiadomość e-mail w uporządkowaną decyzję.

Pierwszym agentem, który odpowiada, jest dyrektor ds. rozwoju.

Ten agent zebrał:

Przychodząca wiadomość e-mail

Najnowsze notatki i zgłoszenia

Podpisana umowa i faktury

Wszelkie otwarte możliwości lub wersje próbne związane z klientem

Co zmieniło sytuację? Zamiast traktować wiadomość jako zgłoszenie do wsparcia technicznego, dyrektor ds. rozwoju uznał ją za moment decydujący o lojalności.

Za kulisami:

Utworzono dedykowane zadanie dla tego zwrotu, aby nie zostało ono zagubione wśród ogólnych zadań wsparcia. Prawidłowo oznaczyłem zadanie, dzięki czemu pojawiło się ono na mojej krótkiej liście decyzji. Opracowałem trzyetapowy plan, aby odpowiedzieć w przemyślany sposób: Zdecyduj, co faktycznie zaoferować Wyślij jasny, profesjonalny e-mail z propozycją zmiany Jeśli klient się zgodzi, zrealizuj zmianę w sposób przejrzysty Zdecyduj, co faktycznie zaoferować Wyślij jasny, profesjonalny e-mail z informacją o zmianie Jeśli klient wyrazi zgodę, zrealizuj zmianę w sposób przejrzysty.

Zdecyduj, co faktycznie zaoferować

Wyślij jasny, profesjonalny e-mail z informacją o zmianie

Jeśli klient wyrazi zgodę, zrealizuj zmianę w sposób przejrzysty.

W tym samym czasie dołączył dyrektor ds. wywiadu, który zapoznał się z całą historią klienta, aby wyjaśnić, co naprawdę się dzieje:

Klientowi bardzo spodobał się „silnik” ClickUp i zbudowany w nim system zarządzania agile.

Wkraczali w tryb oszczędzania gotówki na nowy rok.

Problem leżał w retainerze, a nie w samym systemie.

Ta zmiana perspektywy zmieniła wszystko. Zamiast walczyć z przerwą, tablica zaproponowała profesjonalne wyjście w połączeniu z samodzielną migracją i ścieżką samozarządzania. Pomogłoby to klientowi zachować silnik i praktyki, które kochał, jednocześnie zmniejszając bieżące koszty usług.

🔑 Kluczowe wnioski: Dyrektorzy ds. rozwoju i analizy zamieniają w ciągu kilku minut niepokojącą wiadomość e-mail w spokojny, trzyetapowy plan działania.

Faza 2: Ochrona dostawy przed jej przerwaniem — dzięki operacjom, zarządzaniu projektami i sprintom

Po opracowaniu ogólnego planu reszta zarządu wkroczyła do akcji, aby chronić trwające prace.

Dyrektor ds. operacyjnych i wsparcia produkcji przejrzał wszystkie aktywne obciążenia pracą w ClickUp przestrzeniach i zapytał:

Jeśli zrezygnujemy z tego klienta, co się stanie?

Gdzie musimy chronić obciążenie lub dostosować inne sprinty?

Jak wpłynęłoby to na naszą wydajność i obciążenie, gdyby klient zaakceptował ofertę migracji?

Ujawniło to efekt domina, dzięki czemu zespół nie przeciążył przypadkowo innych projektów, próbując „uratować” ten jeden.

Superagent ds. zarządzania projektami klientów działa w kontekście projektu klienta. Rozumie on:

Każda lista kontrolna, sprint i element usługi w trakcie realizacji

Zależności, które przekraczają problemy GitHub i pull requests

Które eksperymenty są aktywne, a które wstrzymane

Na tej podstawie zaczęto szkicować przejrzysty, możliwy do zrealizowania plan przekazania, aby klient zawsze wiedział, co zostanie zakończone, co zostanie wstrzymane i w jakim stanie pozostanie jego silnik ClickUp.

Wreszcie, Client Sprint Planner przekształcił następny sprint w sprint stabilizujący:

Zakończ kluczowe zadania, które zapewniają wiarygodność systemu.

Odłóż na bok mniej wartościowe eksperymenty, aby plan działania pozostał spójny.

Przygotuj krótkoterminową ścieżkę rozwoju, którą klient będzie mógł realizować przez kilka następnych tygodni bez pomocy agencji.

🔑 Najważniejsze wnioski: Zamiast przeglądać tablice i zaległości, moja rada dyrektorów AI dała mi jasny, opracowany przez AI widok na to, co należy zakończyć, co wstrzymać i jak pozostawić system w doskonałym stanie.

Faza 3: Zaprojektuj profesjonalną ścieżkę wyjścia i samodzielną migrację

Gdy tablica zrozumiała zarówno decyzję, jak i jej wpływ na realizację, przystąpiła do jej wykonania.

Wspólnie agenci planowania sprintów stworzyli:

Krótkoterminowa ścieżka rozwoju : które zadania należy teraz zakończyć, które eksperymenty wstrzymać i na co zwrócić uwagę w ciągu najbliższych kilku dni.

Przewodnik po samodzielnym zarządzaniu : prosty podręcznik, który przeprowadza klienta przez proces samodzielnego planowania i przeglądu cotygodniowych sprintów.

Podręcznik po odejściu: jasny opis systemu, który przejmują, oraz sposobu jego obsługi.

W tym przypadku klientem była firma produkująca oprogramowanie. Oznacza to, że jakość doświadczeń programistów związanych z silnikiem ClickUp miała dla nich ogromne znaczenie.

Celem zarządu nie było tylko „wycofanie się” w sposób przejrzysty. Chodziło o:

Zachowaj zwinne praktyki wypracowane w ciągu ostatnich dwunastu tygodni.

Zadbaj o spójność planu działania, zamiast popadać w chaos.

Zostaw klienta w lepszej sytuacji niż na początku współpracy.

🔑 Najważniejsze wnioski: Niezależnie od tego, czy klient zatrzymał zaliczkę, zarząd AI zapewnił, że system, plan działania i relacje nie ulegną załamaniu.

Zbieraj doświadczenia, aby Twoja tablica AI stawała się coraz mądrzejsza.

Ostatnim elementem systemu jest jedna z moich ulubionych funkcji: Client Lessons Director.

Dyrektor przyjrzał się temu, co faktycznie wydarzyło się podczas tej „pewnej” wersji próbnej:

Jakie wczesne sygnały wskazywały, że odnowienie może być zagrożone?

Które elementy wiadomości e-mailowej i oferty DIY spotkały się z pozytywnym odbiorem?

Gdzie pojawiły się tarcia między klientem a zespołem wewnętrznym?

We współpracy z dyrektorem ds. wywiadu przekształcono te spostrzeżenia w wzorzec wielokrotnego użytku w ClickUp:

Udokumentowane sygnały wczesnego ostrzeżenia dotyczące przyszłych procesów sądowych i odnowień

Wzorcowy szablon dla podobnych e-maili dotyczących zmian strategicznych.

Lista kontrolna i wytyczne, z których inni dyrektorzy będą mogli skorzystać następnym razem.

Następnym razem, gdy proces lub zaangażowanie „wygląda na pewne”, zarząd może spokojnie podnieść rękę i powiedzieć:

„Hej, to wygląda bardzo podobnie do doświadczenia innego klienta. Może powinniśmy przygotować plan samodzielnego działania, zanim założymy, że dojdzie do przedłużenia umowy”.

🔑 Najważniejsze wnioski: Każda niepewność staje się okazją do szkolenia zarządu, dzięki czemu Twoja warstwa zarządzania AI staje się coraz bardziej precyzyjna z każdym kolejnym zadaniem.

Jak stworzyć własną radę dyrektorów AI w ClickUp

Nie potrzebujesz do tego dużego zespołu. Nasze podejście jest celowo dostosowane do niewielkich zespołów, które pracują w ClickUp przez cały dzień.

Oto jak możesz zacząć od niewielkich kroków i nadal osiągać realne efekty:

Wybierz jedną kluczową decyzję. W naszym przypadku była to odnowienie i „wahania” związane z wersją próbną. W Twoim przypadku może to być rozszerzenie zakresu projektu, zdarzenia wysokiego ryzyka lub poważne decyzje dotyczące produktów.

Zaprojektuj swojego pierwszego dyrektora. Zacznij na przykład od dyrektora ds. rozwoju: nadaj mu jasny zakres obowiązków (np. decyzje dotyczące odnowienia i ekspansji), określ jego dane wejściowe (e-maile, kluczowe listy ClickUp, faktury, notatki ze spotkań) oraz dane wyjściowe (podsumowania decyzji, projekty e-maili, zadania związane z umowami, aktualizacje podręczników).

Wyznacz mu jasny kierunek działania (np. decyzje dotyczące odnowienia i ekspansji).

Zdefiniuj dane wejściowe (e-maile, kluczowe listy ClickUp, faktury, notatki ze spotkań).

Określ jego wyniki (podsumowania decyzji, projekty wiadomości e-mail, zadania związane z umowami, aktualizacje podręczników).

Wyznacz mu jasny kierunek działania (np. decyzje dotyczące odnowienia i ekspansji).

Zdefiniuj dane wejściowe (e-maile, kluczowe listy ClickUp, faktury, notatki ze spotkań).

Określ jego wyniki (podsumowania decyzji, projekty wiadomości e-mail, zadania związane z umowami, aktualizacje podręczników).

Przekaż swoim Super Agentom jasne instrukcje, aby kierowali mądrzejszymi działaniami.

Podłącz go do istniejącej struktury ClickUp. Użyj ClickUp Super Agents i ClickUp Brain (natywnego asystenta AI), aby odczytywać odpowiednie przestrzenie, listy i dokumenty oraz zapisywać uporządkowane zadania, komentarze i podsumowania.

Określ źródła wiedzy i narzędzia, do których Twój Super Agent ma dostęp.

Dodaj dyrektora ds. inteligencji. Jego zadaniem jest przekształcanie surowych danych kontekstowych w proste narracje, które można zweryfikować w ciągu kilku minut, a nie godzin.

Przeprowadź test w rzeczywistych warunkach. Następnym razem, gdy „pewna sprawa” zacznie się chwiać, pozwól zarządowi podjąć pierwszą decyzję. Porównaj jego plan z tym, co zrobiłbyś samodzielnie.

Zamień wynik w wzór. Zapisz, co się sprawdziło, co nie zadziałało i co byś zmienił — następnie zaktualizuj instrukcje i listy kontrolne dla dyrektorów w ClickUp.

Zapewnij sobie spokojną warstwę zarządzania AI przed kolejnymi zawirowaniami.

Co drugi założyciel firmy raportuje, że czuje się wypalony. Nie dlatego, że zbytnio się przejmuje, ale dlatego, że całe drzewo decyzyjne nosi w swojej głowie.

Rada dyrektorów AI pokazuje inną ścieżkę:

Kontekst z czatów, dokumentów, zgłoszeń i repozytoriów jest mapowany do jednego wspólnego widoku.

Super Agents budzą się, gdy dzieje się coś ważnego, a nie tylko zgodnie z harmonogramem.

Otrzymasz streszczenia decyzji, stabilizujące sprinty i profesjonalne ścieżki wyjścia — zanim będziesz musiał poświęcić swój weekend.

Jeśli jesteś gotowy, aby przestać być routerem dla wszystkiego i zacząć działać jak prezes zarządu własnej firmy, spróbuj wyznaczyć jednego dyrektora w swoim obszarze roboczym ClickUp. Pozwól mu zająć się kolejnymi problemami, wyciągnij wnioski z wyników, a następnie z czasem przeprowadź promocję i awansuj go do pełnego zarządu AI.

Twoja przyszła jaźń — i Twoje następne odnowienie — będą Ci wdzięczne!

Andrew jest dyrektorem generalnym Hybrid Helix Consulting i Ekspertem ClickUp, który projektuje systemy zarządzania oparte na AI dla zespołów zajmujących się oprogramowaniem typu lean.