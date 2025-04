Free Arkusze Google Szablony OKR do śledzenia swoich celów

bez jasno określonych ram łatwo stracić koncentrację

OKR (cele i kluczowe wyniki) zapewniają tę jasność, dzieląc cele na możliwe do wykonania kroki. Nic dziwnego, że większość firm korzysta z OKR, aby utrzymać koncentrację i podążać we właściwym kierunku.

Dzięki darmowym, konfigurowalnym szablonom OKR w Arkuszach Google możesz śledzić mierzalne kluczowe wyniki, współpracować ze swoim zespołem i osiągać cele bez rozbijania banku. Sprawdźmy, w jaki sposób szablony te mogą uprościć śledzenie celów.

Co składa się na dobry szablon OKR?

Ponieważ odliczamy najlepsze szablony OKR w Arkuszach Google, posłuchajmy byłego pracownika Google o tym, co powinien zawierać dobry OKR. Agata Krzysztofik, były pracownik Google , wyjaśnia prostą formułę stojącą za metodą OKR:

OKR = (Cel = "Co") + 3 x (Kluczowe Wyniki = "Jak")

Krótko mówiąc, OKR składa się z celu ("co" chcesz osiągnąć) i trzech kluczowych wyników ("jak", które mierzą postęp w trakcie realizacji tego celu).

Cel powinien być ambitny, wykonalny i konkretny - nie ma tu miejsca na niejasne aspiracje. Pomyśl o tym jako o odważnym celu, wokół którego twój zespół może się zebrać.

Kluczowe wyniki koncentrują się na mierzalnych kamieniach milowych, które pokazują postępy w realizacji celu. Opisują one wyniki, a nie zadania i powinny być określone w czasie, agresywne, ale realistyczne.

Aby utrzymać koncentrację, Krzysztofik sugeruje ograniczenie kluczowych wyników do trzech na cel - jeśli będzie ich więcej, priorytety mogą zostać rozproszone.

**Na przykład oKR zespołu marketingowego może wyglądać następująco:

Cel: Podwojenie liczby leadów zakwalifikowanych marketingowo (MQL) do następnego kwartału Kluczowy wynik 1: Wygenerowanie 500 MQL z 4 webinarów do końca 4 kwartału Kluczowy wynik 2: Uruchomienie wyskakujących okienek exit-intent na kluczowych stronach dla osób odwiedzających stronę po raz pierwszy Kluczowy wynik 3: Uruchomienie 2 kampanii lead-gen do połowy 4. kwartału



Przeczytaj także: OKR a KPI - poznaj różnicę i zobacz, jak się porównują

Szablony OKR w Arkuszach Google

Niezależnie od tego, czy jesteś liderem zespołu, kierownikiem projektu czy właścicielem firmy, te darmowe szablony do śledzenia OKR w Arkuszach Google upraszczają ustawienie i pomiar celów oraz kluczowych wyników.

historia OKR sięga 1954 roku, kiedy to Peter Drucker, ojciec nowoczesnego zarządzania, wprowadził koncepcję "zarządzania przez cele" w swojej książce The Practice of Management. Ta fundamentalna idea ewoluowała w metodę OKR, której używamy dzisiaj, kształtując sposób, w jaki organizacje ustawiają i śledzą cele.

1. Szablon do śledzenia OKR w Arkuszach Google firmy Mooncamp

via

Mooncamp

To Szablon OKR w Arkuszach Google od Mooncamp jest intuicyjny, łatwy w użyciu i sprawdza się w zespołach dowolnej wielkości i z dowolnej branży.

Zanim jednak skorzystasz z szablonu, upewnij się, że OKR Twojej firmy i zespołu są jasno zdefiniowane. Dobrze przemyślany proces planowania OKR jest niezbędny do powodzenia wdrożenia.

Co zawiera ten szablon?

Wskazówki dotyczące wdrażanie OKR Pulpit do śledzenia postępów

Oddzielne zakładki dla OKR organizacyjnych i zespołowych

Przykładowe OKR dla inspiracji

💡 Pro Tip: Ustawiając OKR, zachowaj prostotę. Trzymaj się 3-5 kluczowych wyników na cel, aby utrzymać koncentrację i zapobiec przytłoczeniu zespołu. Pamiętaj, że nie chodzi o śledzenie każdego zadania - chodzi o osiągnięcie najbardziej wpływowych celów!

Szablon Mooncamp pełni również funkcję łatwego w nawigacji pulpitu, umożliwiając obserwowanie postępów w czasie rzeczywistym w różnych zespołach.

Ponadto regularne kontrole zapewniają, że OKR pozostają na właściwym torze i są dostosowywane w razie potrzeby.

Idealny dla: Teams Leads, kierowników działów i kierowników projektów śledzących OKR w różnych zespołach i projektach

2. Szablon OKR w Arkuszach Google od Sheetgo

via

Shee

t

iść

Szukasz skutecznego sposobu na śledzenie OKR w wielu Teams? Szablon OKR dla Arkuszy Google w Sheetgo jest jednym z najłatwiejszych w użyciu wśród darmowych szablonów OKR.

Po jego zainstalowaniu otrzymasz siedem wstępnie połączonych plików Arkuszy Google - jeden arkusz główny dla firmowych OKR i sześć arkuszy kalkulacyjnych dla poszczególnych działów do dystrybucji między zespołami.

Co najlepsze? Możesz utworzyć dowolną liczbę kopii dla dodatkowych działów.

Arkusze działowe pozwalają każdemu zespołowi na ustawienie celów i kluczowych wyników oraz śledzenie postępów, podczas gdy arkusz główny automatycznie pobiera dane z każdego zespołu.

Ten szablon planowania OKR daje menedżerom jasny przegląd OKR-ów całej firmy za pośrednictwem tabel i pulpitów, dzięki czemu łatwo jest zauważyć, jak dobrze radzą sobie Teams.

_Więc, do zrobienia?

Wystarczy zainstalować szablon za pośrednictwem Sheetgo, połączyć go z kontem Google, Microsoft lub Dropbox i voila! Połączenia między arkuszami działu i firmy są ustanawiane automatycznie. Teams mogą następnie przystąpić do ustawienia OKR, śledzenia postępów i upewnienia się, że wszyscy są zgodni co do udostępnianych celów.

chcesz pójść o krok dalej? Możesz zautomatyzować cykl pracy z danymi, aktualizując wszystko bez kiwnięcia palcem.

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników operacyjnych, kierowników działów i kadry kierowniczej wyższego szczebla zarządzającej OKR w wielu zespołach i działach

Bonus: Gotowy na uproszczenie śledzenia celów? Odkryj inteligentniejsze sposoby efektywnie zarządzać OKR .

3. Szablon OKR w Arkuszach Google autorstwa How-To-OKR.com

via How-To-OKR.com nie jesteś pewien, co napisać w swoich OKR? Nie jesteś sam - to jedno z najczęstszych pytań zadawanych podczas warsztatów OKR.

Dobra wiadomość? To Szablon OKR w Arkuszach Google od How-To-OKR.com zawiera wiele przykładów z różnych działów, które pomogą Ci zacząć.

Ten szablon jest pełen Przykłady OKR dla sprzedaży , operacji, inżynierii, HR, marketingu, finansów i zespołów wsparcia. Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, wypełnić lukę rekrutacyjną, czy zwiększyć zadowolenie klientów, ten szablon jest dla Ciebie.

dla przykładu, spójrzmy na cel marketingowy:

Cel: "Zapewniamy epicką premierę wersji 3.0 naszej aplikacji"

Kluczowy wynik 1: 10 000 wyświetleń strony Kluczowy wynik 2: 4000 pobrań z aktywnymi użytkownikami Kluczowy wynik 3: Ochrona znaku towarowego dla produktu



Szablon zawiera również przykłady dla HR, takie jak zwiększenie wewnętrznego zaangażowania pracowników, oraz inżynierii, takie jak dostarczanie terminowych wydań i poprawa jakości kodu.

Idealny dla: Menedżerów ds. marketingu, liderów HR i dyrektorów sprzedaży, którzy szukają przykładów OKR specyficznych dla branży, aby wyznaczyć cele swojego zespołu

Przeczytaj również: ponad 60 przykładów OKR - Jak pisać skuteczne OKR?

4. Szablon OKR w Arkuszach Google autorstwa Supermetrics

via Supermetria Oto szybkie rozwiązanie do automatyzacji OKR i integracji danych w czasie rzeczywistym z Szablon OKR Supermetrics w Arkuszach Google . Oto jak zacząć:

Krok 1: Utwórz kopię szablonu, klikając "Plik" i wybierając "Utwórz kopię" Będzie to główny plik OKR, w którym dzieje się cała magia.

Krok 2: Zduplikuj zakładki szablonu dla każdego zespołu i zmień ich nazwy. Pracując z duplikatami, unikniesz przypadkowego nadpisania OKR-ów członków twojego zespołu (zaufaj mi, podziękują ci).

Krok 3: Ustaw daty. Kliknij dwukrotnie komórki B2 i D2, aby wybrać pierwszy i ostatni dzień kwartału. Pomoże to obliczyć liczbę dni pozostałych do osiągnięcia tych ambitnych celów.

Krok 4: Teraz przychodzi czas na zabawę, czyli ustawienie celów i kluczowych wyników.

**Na przykład, jeśli celem jest "Podwojenie sprzedaży w stosunku do ostatniego kwartału", kluczowym wynikiem może być "Zwiększenie ruchu na stronie internetowej do 7000 odwiedzających" Wprowadź te informacje do arkusza i gotowe!

Aby zautomatyzować śledzenie, będziesz potrzebować dodatku Supermetrics do pobierania danych ze źródeł takich jak Google Analytics. Zaimportuj dane, zdefiniuj cele, określ główny kluczowy wskaźnik wydajności i obserwuj postępy OKR w czasie rzeczywistym.

Idealne rozwiązanie dla: Analityków danych, dyrektorów marketingu i kierowników sprzedaży, którzy potrzebują zautomatyzowanego śledzenia OKR zintegrowanego z danymi w czasie rzeczywistym

Przeczytaj również: 6 Strategii i Technik Ustawiania Celów dla Rozwoju Twojego Businessu

5. Szablon OKR w Arkuszach Google firmy Weekdone

via Weekdone Potrzebujesz sposobu na śledzenie OKR i otrzymywanie regularnych aktualizacji postępów? Szablon OKR w Arkuszach Google dla Weekdone ułatwia wyrównanie i raportowanie.

Dostępny zarówno w formacie Excel, jak i Arkuszy Google, jest idealny dla Teams, którzy chcą być na bieżąco ze swoimi celami, zachowując przy tym porządek.

Dodatkowy bonus: szablon ten promuje wzajemne zaangażowanie, dzięki czemu można przekazywać informacje zwrotne, wsparcie, a nawet pochwały dla członków zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest wyrównanieOKR, które pomaga poprawić koordynację między Teams i projektami.

Ponadto szablon wspiera śledzenie projektów i ciągłe zarządzanie projektami. Możesz śledzić postępy, jednocześnie promując dobre samopoczucie pracowników dzięki ankietom Pulsu i odprawom.

Idealny dla: Menedżerów HR, Teams Leaderów i trenerów wydajności, którzy chcą dostosować OKR i śledzić postępy dzięki regularnym informacjom zwrotnym i zaangażowaniu

Szablony ułatwiające ustawienie celów: 11 darmowych szablonów do ustawiania celów i śledzenia dla Excela i ClickUpa

Limity korzystania z Arkuszy Google dla OKRs

Jeśli używałeś Arkuszy Google do śledzenia celów, może to być znajomy scenariusz: Na pierwszy rzut oka śledzenie celów za pomocą Arkuszy wydaje się wygodnym rozwiązaniem - rozplanuj wszystko, co chcesz osiągnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy i regularnie sprawdzaj postępy.

Wkrótce jednak Arkusze Google zostają zaniedbane.

Teams gubią się w swoich codziennych zadaniach, a kiedy przychodzi czas na sprawdzenie postępów, okazuje się, że połowa celów została pominięta.

Dlaczego? Ponieważ powodzenie nie bierze się ze sprintów na ostatnią chwilę - chodzi o stały postęp.

Oto kilka powodów, dla których Arkusze Google mogą nie być najlepszym narzędziem do zdyscyplinowanego śledzenia celów:

Limit #1: Brak automatycznych przypomnień

Arkusze Google nie są w stanie wysyłać automatycznych powiadomień przypominających o konieczności aktualizacji postępów. Bez regularnych przypomnień łatwo jest stracić możliwość śledzenia celów.

Idealny system OKR zapewniałby regularne aktualizacje, zachęcając cię do rejestrowania postępów, abyś nie musiał robić tego w ostatniej chwili.

Limit #2: Poza zasięgiem wzroku, poza zasięgiem umysłu

Spójrzmy prawdzie w oczy - po wstępnej sesji burzy mózgów, Arkusze Google z celami mają tendencję do znikania w tle.

Ludzie zapominają o jego istnieniu, a co gorsza, niektórzy nawet o nim nie wiedzą!

Dedykowany system z widocznością celów i przypisaną odpowiedzialnością sprawiłby, że wszyscy byliby zaangażowani i na bieżąco.

Limit #3: Komentarze na komórce nie są prawdziwą informacją zwrotną

Pozostawianie komentarzy w komórce Arkusza Google może naśladować informacje zwrotne, ale nie jest prawdziwym zamiennikiem spersonalizowanych danych wejściowych.

Członkowie Teams potrzebują jasnego, konstruktywnego feedbacku, najlepiej przekazywanego prywatnie, a nie w udostępnianym dokumencie, który każdy może zobaczyć.

Limit #4: zmagania z pulpitem

Funkcje pulpitu w Arkuszach Google są w najlepszym razie niezgrabne. Bez względu na to, jak starannie ustrukturyzujesz swoje dane, Arkusze po prostu nie są stworzone do płynnej wizualizacji postępów w realizacji celów.

Idealnym rozwiązaniem jest narzędzie z konfigurowalnymi, przyjaznymi dla urządzeń mobilnych pulpitami, które ułatwiają śledzenie.

Przeczytaj również: Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia pulpitu OKR

Limit #5: Kierowca traci parę

Zazwyczaj jest ktoś odpowiedzialny za postęp w realizacji celów.

Ale w Arkuszach Google, bez automatycznych przypomnień lub aktualizacji statusu, ta osoba musi ręcznie szturchać zespół - i bądźmy szczerzy, to praca, której nikt nie chce.

Automatyzacja może uwolnić czas kierowcy, aby mógł skupić się na strategii zamiast na niekończących się przypomnieniach.

Limit #6: Arkusze Google nie są skuteczne w przydzielaniu zadań

Jedną z głównych wad korzystania z Arkuszy Google do OKR jest ich nieefektywność w przypisywaniu zadań.

Nie można przypisywać zadań do konkretnych członków zespołu z terminami lub kamieniami milowymi, ani śledzić postępów bezpośrednio w arkuszu.

Przeczytaj również: 10 przykładów OKR dla produktów

Alternatywne szablony OKR

Jaka jest więc alternatywa dla korzystania z Arkuszy Google dla OKR? Enter ClickUp. ClickUp oferuje fantastyczne rozwiązania, takie jak Cele ClickUp i szablony OKR, które ułatwiają śledzenie celów.

Dzięki wstępnie zdefiniowanym ramom OKR i konfigurowalnym obszarom roboczym, szablony OKR zostały zaprojektowane tak, aby Twój zespół mógł szybko i skutecznie rozpocząć planowanie OKR.

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych szablonów.

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla Arkuszy Google 2024

1. Szablon OKR i celów firmy ClickUp

Pobierz szablon

Masz trudności z uporządkowaniem celów swojej firmy?

Bez uporządkowanego systemu wszystko może się łatwo rozsypać. W tym miejscu Szablon OKR i celów firmy ClickUp wkracza do akcji, aby uratować sytuację.

Szablon ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc firmom na wszystkich poziomach tworzyć i śledzić cele z łatwością.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużą organizacją, ten w pełni konfigurowalny obszar roboczy umożliwia ustawienie celów dla firmy, działów i zespołów, które są zgodne z szerszą perspektywą.

Dzięki wielu widokom do wyboru, łatwo jest nawigować i zobaczyć, jak postęp jest śledzony we wszystkich obszarach.

Korzystając z tego konfigurowalnego szablonu, można ustawić strukturę organizacyjną, która odzwierciedla wizję i wartości firmy - wszystko w jednym miejscu. Korzyści są wyczyszczone:

Mierzalny sposób śledzenia postępów

Łatwiejsze osiąganie celów dzięki ustandaryzowanym wskaźnikom wydajności

Lepsze morale i motywacja zespołu

Lepsza komunikacja między pracownikami

Krótko mówiąc, jeśli chcesz mieć pewność, że wszyscy płyną w tym samym kierunku, szablon OKR i celów firmy ClickUp jest idealnym miejscem, aby zacząć!

Idealny dla: Dyrektorów generalnych, kierowników działów i kierowników operacyjnych, którzy strukturyzują i śledzą cele całej firmy

2. Szablon OKR dla ClickUp

Szablon OKR firmy ClickUp

Czy wiesz, że 93% pracowników twierdzi, że brak jasności co do celów firmy uniemożliwia im dostosowanie własnych celów do najlepszych wyników?

To tutaj Szablon OKR firmy ClickUp krok po kroku - został zaprojektowany, aby pomóc Teams w łatwym ustawieniu jasnych celów i śledzeniu kluczowych wyników.

Szablon OKR Folder to pełne funkcji narzędzie, które można w pełni dostosować.

Zawiera "Kadencję planowania", która kieruje rozwojem OKR-ów, dzieląc cele i monitorując postępy przez cały rok. Dzięki statusom takim jak "Na tropie", "Zagrożone" i innym, twój zespół zawsze będzie dokładnie wiedział, na czym stoi.

Szablon oferuje pięć różnych widoków - lista, tablica, kalendarz i inne - dzięki czemu możesz wybrać cykl pracy, który pasuje do Twojego stylu.

Zawiera również Niestandardowe Pola do śledzenia inicjatyw, zespołów i postępów, dając ci jasny, wizualny obraz tego, jak kształtują się twoje cele.

Gotowy do pracy? W ciągu zaledwie kilku sekund możesz mieć potężny system, który uporządkuje twoje OKRs, dostosuje twój zespół i upewni się, że twoje cele są zawsze w zasięgu ręki.

Idealne rozwiązanie dla: Teams Leaderów, Project Managerów i kadry kierowniczej wyższego szczebla zapewniające dostosowanie zespołu do celów firmy poprzez śledzenie OKR

💡 Pro Tip: Niestandardowy widok kalendarza ClickUp zmienia zasady gry! Przełączaj się bez wysiłku między widokiem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym lub stwórz własny niestandardowy widok, aby być na bieżąco z terminami. Chcesz skupić się na najważniejszych zadaniach? Użyj zaawansowanych filtrów, aby wyróżnić najważniejsze zadania

3. Szablon ClickUp OKR Framework

Szablon ramowy ClickUp OKR

Henry Ford powiedział kiedyś: "Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to powodzenie"

Ale do zrobienia, aby upewnić się, że wszyscy pracują razem dla tych samych celów? Szablon OKR Framework firmy ClickUp może pomóc.

Ten bogaty w funkcje, w pełni konfigurowalny szablon został zaprojektowany, aby pomóc Teams w łatwym ustawieniu jasnych celów i śledzeniu kluczowych wyników.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz na rynek nowy produkt, zarządzasz kampanią marketingową, czy też zajmujesz się wieloma projektami, dzięki temu narzędziu wszyscy będą zgodni i odpowiedzialni.

Dzięki szablonowi ClickUp możesz tworzyć konkretne cele SMART , śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, a co ważniejsze - wykrycie wszelkich potencjalnych przeszkód

Szablon jest wyposażony w niestandardowe statusy, pola i widoki, które pozwalają zarządzać wszystkim, od celów firmowych na wysokim poziomie po cele specyficzne dla zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Korzystając z tej struktury, upewnisz się, że Twój zespół koncentruje się na tych samych priorytetach, efektywnie współpracuje i systematycznie mierzy postępy.

Idealne rozwiązanie dla: Product Managerów, Dyrektorów Marketingu i Teams Leaderów zarządzających celami i śledzących wydajność wielu projektów

💡 Pro Tip: Przechowuj wszystkie ważne informacje, cele i notatki w jednym miejscu dzięki ClickUp Dokumenty . Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, czy dokumentujesz postępy OKR, możesz tworzyć wspólne dokumenty w czasie rzeczywistym, do których każdy ma dostęp i które może aktualizować.

4. Szablon celów SMART ClickUp

Szablon SMART celów ClickUp

Czy Twoje cele wydają Ci się czasem mglistymi marzeniami, a nie możliwymi do zrobienia planami? Nie jesteś sam.

Przekształcanie aspiracji w osiągnięcia zaczyna się od solidnych ram, a to jest dokładnie to, gdzie Szablon SMART celów ClickUp jest dostępny w.

Szablon ten jest narzędziem do organizowania celów i śledzenia postępów w sposób, który zapewnia motywację i koncentrację.

Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę osobistych wyników, osiągnięcie celów biznesowych, czy przeniesienie wydajności zespołu na wyższy poziom, ten szablon sprawi, że proces będzie płynniejszy niż kiedykolwiek.

Powiedzmy, że Twoim celem SMART może być "Zwiększenie sprzedaży w trzecim kwartale o 20%" Kluczowe kroki mogą obejmować uruchomienie celowej kampanii reklamowej, zorganizowanie webinaru i optymalizację stron produktów.

Dzięki szablonowi celów SMART ClickUp każdy cel staje się jasnym, osiągalnym planem - dostawcą mapy drogowej, dzięki której nigdy się nie zgubisz.

Przeczytaj również: 11 darmowych szablonów OKR w Excelu, Wordzie i ClickUp

5. Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon planu działania SMART celów ClickUp jest jak osobista mapa drogowa prowadząca do powodzenia, zakończona punktami kontrolnymi i kamieniami milowymi.

Cele SMART są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Szablon ClickUp zaznacza wszystkie te pola, pomagając jasno zdefiniować cele, podzielić je na możliwe do wykonania kroki i zorganizować zadania dla maksymalnej wydajności.

Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy i pola, możesz zorganizować każdy krok swojego planu działania dotyczącego celów SMART - od planowania po realizację.

Ponadto, będziesz mieć dostęp do sześciu różnych widoków, w tym tablicy i osi czasu.

Na przykład: Załóżmy, że twoim celem jest zwiększenie ruchu na stronie o 20% w ciągu trzech miesięcy. Korzystając z szablonu planu działania SMART, możesz podzielić ten cel na mniejsze zadania, takie jak publikowanie większej liczby postów na blogu, optymalizacja SEO i prowadzenie ukierunkowanych kampanii reklamowych. Możesz ustawić terminy dla każdego zadania, śledzić postępy i świętować po osiągnięciu 20% wzrostu.

I nie martw się o niedotrzymanie terminów - ClickUp zapewni ci przypomnienia, śledzenie czasu i monitorowanie postępów

Idealny dla: Teamów zorientowanych na cele, liderów strategii i kierowników projektów skupiających się na ustawieniu i osiąganiu celów SMART

Przeczytaj również: Jak pisać mierzalne cele i zadania (+przykłady)

6. Szablon OKR marketingu strategicznego ClickUp

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Firma Sears Holding Company dostrzegła 8.5% wzrost sprzedaży na godzinę w ciągu 18 miesięcy od wdrożenia OKR dla 20 000 pracowników.

Wyobraź sobie, co OKR mogą zrobić dla Twojej strategii marketingowej! Szablon OKR dla marketingu strategicznego ClickUp pomaga przenieść wysiłki marketingowe na wyższy poziom, zapewniając jasną mapę drogową do osiągnięcia celów.

Ten konfigurowalny szablon pozwala identyfikować możliwości rynkowe, dostosowywać cele zespołu i tworzyć wykonalne plany, które utrzymują wszystko na właściwym torze.

Dzięki niestandardowym statusom, takim jak "Zaplanowane", "W trakcie realizacji" i "Zakończone", szablon ten pomaga monitorować każdy krok planu. Zawiera również niestandardowe pola do kategoryzowania zadań według kanału, typu OKR i kwartału, dzięki czemu można łatwo wizualizować postępy i dostosowywać strategie w razie potrzeby.

Dodatkowo, wbudowane narzędzia do zarządzania projektami - śledzenie budżetu, zarządzanie zasobami i zależności między zadaniami - gwarantują, że plany marketingowe będą realizowane na czas i zgodnie z budżetem.

Idealne rozwiązanie dla: kierowników ds. marketingu, dyrektorów marketingu i strategów marki, którzy opracowują i śledzą cele marketingowe dostosowane do celów biznesowych

OKR-chestrating powodzenie jeden szablon ClickUp na raz Felipe Castro "The Beginner's Guide to OKR", ujmuje to prosto: "Posiadanie celów poprawia wydajność. Spędzanie godzin na kaskadowaniu celów w górę i w dół firmy jednak tego nie robi."

Bez OKR-ów posuwasz się naprzód bez jasnego kierunku, co nie jest sprawiedliwe ani dla twojego zespołu, ani dla interesariuszy. Ale OKR nie muszą być skomplikowane.

Dzięki konfigurowalnym szablonom OKR i bogatym w funkcje narzędziom ClickUp ustawienie jasnych celów, śledzenie postępów i dostosowanie zespołu nigdy nie było łatwiejsze. Utwórz konto na ClickUp free i zacznij upraszczać proces ustawiania celów!