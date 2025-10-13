„Nie umiem wykonywać wielu zadań jednocześnie” – mówisz, popijając drugą kawę, odpowiadając na e-maile, planując lunch i spiesząc się na spotkanie z klientem, by dotrzymać ustalonego terminu. Jednak pracując w ten sposób, pomijasz ważne zadanie, próbując pogodzić pięć zadań o niskim priorytecie.

Nie musi tak być! Narzędzia AI mogą zwiększyć wydajność, ułatwić zarządzanie zadaniami, usprawnić komunikację i pomóc w zadaniach takich jak analiza danych.

Poznaj ChatGPT, swojego pomocnika w kwestiach wydajnościowych, który nie robi przerw na kawę i wie prawie wszystko o świecie. Bo jeśli 24 godziny wydają Ci się jak 24 minuty, to wszystko, czego potrzebujesz, to pomocnik oparty na AI.

Agencja Reuters podała, że ChatGPT ma 200 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. Jego obecność jest wyraźnie odczuwalna!

Jak wykorzystać ChatGPT do zwiększenia wydajności

ChatGPT to Twój asystent, który nigdy nie śpi. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy pracujesz zawodowo, to narzędzie może pomóc Ci w codziennych zadaniach, takich jak nauka, kreatywne myślenie, projekty osobiste, a nawet tworzenie i analiza dokumentów.

Zanim jednak założysz, że zawsze mówi to, co trzeba, pamiętaj, że ChatGPT jest szkolony przez ludzi na podstawie zbiorów danych. Mimo że jest potężny, dostępny i innowacyjny, może popełniać błędy. Jedną ze sztuczek jest pisanie jasnych podpowiedzi i unikanie niejasności!

Mając to za sobą, oto 15 sposobów, w jakie ChatGPT może zwiększyć Twoją wydajność:

1. Tworzenie zawartości

Czy znasz to uczucie, kiedy wpatrujesz się w pusty ekran?

Słowa same się nie napiszą, więc dlaczego nie skorzystać z pomocy w generowaniu pomysłów? Narzędzia AI do pisania mogą przynieść wiele korzyści, niezależnie od tego, czy zmagasz się z blokiem twórczym, czy brakuje Ci czasu.

ChatGPT może pomóc w:

Tworzenie postów na blogu lub zawartości w mediach społecznościowych

Tworzenie e-maili/raportów

Przeprowadzanie badań dotyczących konkretnych zadań

Wykonywanie czynności związanych z edycją i korektą

Podpowiedź: „Stwórz [ton] [rodzaj artykułu] na temat [temat] w ramach/na [liczba słów]. Wyjaśnij [podtytuły/kluczowe punkty, które należy podkreślić]. ”

📌Przykład: „Stwórz humorystyczny wpis na blogu o AI, zawierający maksymalnie 500 słów. Wyjaśnij potencjalne korzyści płynące z AI, kwestie etyczne oraz jej wpływ na rynek pracy.”

2. Generowanie kodu do programowania

Tworzenie oprogramowania od podstaw jest męczące i skomplikowane. Wykorzystaj ChatGPT, aby zmniejszyć swoje obciążenie pracą poprzez:

Pisanie fragmentów kodu

Wykrywanie i naprawianie błędów w kodzie, znane również jako debugowanie

Nauka nowych języków programowania, ich funkcji i alternatywnych fragmentów kodu

Zrozumienie, dlaczego kod nie działa

Tłumaczenie kodu z jednego języka programowania na inny

Uwaga: ChatGPT nie jest narzędziem do weryfikacji kodu. Korzystaj z pomocy, ale zawsze sprawdzaj wynik.

Podpowiedź: „Muszę zaimplementować [określoną funkcjonalność] w [języku programowania]. Moje kluczowe wymagania to [Wymaganie 1], [Wymaganie 2] i [Wymaganie 3]. Proszę uwzględnić najlepsze praktyki dotyczące [języka/frameworka]. Wygeneruj kod z jasnymi komentarzami wyjaśniającymi logikę. ”

📌Przykład: „Muszę zaimplementować skrypt do przetwarzania danych dla dużych plików CSV w języku Python przy użyciu Flaska. Moje kluczowe wymagania to wysoka wydajność przy dużych zbiorach danych, skalowalna konstrukcja oraz jasna i zwięzła dokumentacja. Proszę uwzględnić najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa i wydajności Flaska. Wygeneruj kod z jasnymi komentarzami wyjaśniającymi logikę”.

3. Nauka nowych języków

ChatGPT może nauczyć Cię zasad gramatycznych i struktur zdaniowych w wielu językach. Może również wskazać różnice między dwoma językami, aby ułatwić naukę.

Wykorzystaj ChatGPT do stworzenia przydatnego przewodnika językowego na własny użytek.

Podpowiedź: „Jaka jest różnica między [słowo/zasada] w [języku 1] a [słowo/zasada] w [języku 2]? Wyjaśnij mi to tak, jakbym był początkującym w obu językach.”

📌Przykład: „Jaka jest różnica między czasem przeszłym w języku hiszpańskim (pretérito) a czasem przeszłym w języku francuskim (passé composé)? Wyjaśnij mi to tak, jakbym był początkującym w obu językach.”

4. Tłumaczenie języków obcych

Chcesz przeczytać tekst hiszpańskiej piosenki w języku angielskim? A może potrzebujesz pomocy w zrozumieniu arabskiego wiersza? ChatGPT potrafi przetłumaczyć tekst z jednego języka na drugi w ciągu kilku sekund.

Podpowiedź: „Przetłumacz [zawartość w języku 1] na [język 2]. ”

📌Przykład: „Proszę przetłumaczyć zdanie »Chciałbym zarezerwować stolik dla dwóch osób na godz. 19:00« z angielskiego na francuski.”

5. Poszukiwanie inspiracji

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu znalazł się w impasie. Studentom może być trudno wybrać temat pracy dyplomowej, a pisarzom – opracować zarys fabuły.

Wykorzystaj ChatGPT do burzy mózgów i pobudzenia kreatywności. Następnie możesz przekształcić te sugestie w konkretne koncepcje.

Podpowiedź: „Weź pod uwagę [post w mediach społecznościowych/temat dyskusji] w tej rozmowie i zaproponuj pięć różnych sposobów jego sformułowania. Zachowaj ton wypowiedzi. ”

📌Przykład: „Weź pod uwagę post w mediach społecznościowych z tej rozmowy: „Z radością ogłaszamy wprowadzenie naszego nowego produktu! Czekajcie na aktualizacje!” i zaproponuj pięć różnych sposobów sformułowania tego tekstu. Zachowaj entuzjastyczny ton”.

6. Organizacja obciążenia pracą

Nieprzeczytane e-maile, zaniedbane zadania i nieodebrane połączenia mogą być źródłem stresu. Brak organizacji i praktyk zarządzania zadaniami może powodować gromadzenie się pracy i opóźnienia. Jednak ChatGPT może pełnić rolę kierownika projektów, pomagając uporządkować chaos.

Podpowiedź: „Jestem [tytuł stanowiska]. Moja praca obejmuje [opisz zadania, którymi musisz się zajmować]. Obecnie [korzystam z tej metody], ale [opisz konkretne wyzwania, z którymi się borykasz]. Czy możesz mi pomóc w osiągnięciu [pożądanego rezultatu]?”

📌Przykład: „Jestem kierownikiem ds. marketingu. Moja praca obejmuje nadzorowanie kampanii, śledzenie zwrotu z inwestycji (ROI) oraz zarządzanie zawartością na różnych platformach. Obecnie używam arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia wyników kampanii, ale trudno mi szybko i dokładnie analizować duże zbiory danych. Czy możesz mi pomóc znaleźć bardziej efektywny sposób śledzenia i analizowania danych dotyczących kampanii?”

7. Transkrypcja plików wideo i audio

GPT-4 umożliwia przesyłanie plików audio lub wideo. Skorzystaj z tej funkcji, aby przekształcić je w tekst w ponad 50 językach i zapisać wyniki w różnych formatach plików.

Na przykład, prześlij swoją notatkę głosową do ChatGPT-4 i przekształć jej zawartość w wpis na blogu lub akapit.

Podpowiedź: „Oto [notatka głosowa/plik audio] z [spotkania/wpisu na blogu]. Proszę stworzyć plik tekstowy zawierający dosłowne transkrypcję. Należy pamiętać, że w pliku audio występuje [liczba osób]. Proszę oznaczyć ich imiona w sformatowanej transkrypcji.”

📌Przykład: „Oto nagranie głosowe ze spotkania zespołu. Proszę stworzyć plik tekstowy zawierający dokładną transkrypcję. Należy pamiętać, że w pliku audio występują trzy osoby. Proszę oznaczyć ich imiona w sformatowanej transkrypcji.”

8. Zapisywanie swoich przemyśleń

Narzędzie to pozwala na prowadzenie dziennika i zapisywanie swoich przemyśleń. Najlepsze jest to, że ChatGPT może działać w trybie cichym lub responsywnym, w zależności od Twoich preferencji.

Możesz go również wykorzystać do:

Przeanalizuj wpisy w dzienniku i zidentyfikuj wzorce

Ustaw etykietę dla emocji, które wyraziłeś

Generuj pytania, które wzbogacą Twój proces myślenia i refleksji

Zyskaj alternatywne spojrzenie, aby wspierać konstruktywne rozumowanie

Możesz poprosić ChatGPT, aby wcielił się w postać historyczną lub literacką, a on odpowie na Twój wpis w dzienniku tak, jak zrobiłaby to ta postać. Wyobraź sobie na przykład, jak Judith Butler zareagowałaby na Twój ostatni wpis w dzienniku!

Podpowiedź: „Hej ChatGPT, czy możesz wrócić do ostatnich [liczba wpisów w dzienniku czatu] i wskazać powtarzający się schemat? Proszę o konstruktywne sugestie, jak go przezwyciężyć. ”

📌Przykład: „Hej ChatGPT, czy możesz przejrzeć pięć ostatnich wpisów w czacie i wskazać powtarzający się schemat? Proszę o konstruktywne sugestie, jak go przezwyciężyć.”

9. Tworzenie streszczeń obszernych dokumentów

ChatGPT może pomóc w podsumowaniu, zidentyfikowaniu kluczowych punktów i uporządkowaniu dużych zbiorów danych w ciągu kilku sekund.

Podpowiedź: „Oto. Proszę spisać protokół ze spotkania w formacie listy.”

📌Przykład: „Oto plik audio z dzisiejszego spotkania. Proszę sporządzić protokół spotkania w formacie listy”.

10. Tworzenie planu podróży

Wykorzystaj ChatGPT jako swojego osobistego przewodnika. Poproś go o stworzenie planu podróży na nadchodzącą wycieczkę lub dzień spędzony w Twoim rodzinnym mieście.

Podpowiedź: „Hej ChatGPT, planuję odwiedzić [miejsce docelowe] w [miesiąc i rok]. Stwórz dla mnie plan podróży na [liczba dni]. Szukam [przygodowych/relaksujących/niezwykłych] miejsc.”

📌Przykład: „Hej ChatGPT, planuję odwiedzić Tokio w czerwcu 2025 roku. Stwórz dla mnie 5-dniowy plan podróży. Szukam miejsc, w których można przeżyć przygodę.”

11. Poznaj swój osobisty styl

Masz ślub i nie masz pojęcia, co założyć poza czarnym smokingiem? Porozmawiaj z ChatGPT!

Podpowiedź: „Hej ChatGPT, mam [Twój wiek i płeć], [wzrost] i ważę [Twoja waga]. Muszę wziąć udział w [rodzaju wydarzenia] w [miesiąc]. Proszę, zaproponuj, jakie stroje i kolory podkreślą moje atuty.”

📌Przykład: „Hej ChatGPT, jestem 28-letnią kobietą, mam 168 cm wzrostu i ważę 65 kg. W czerwcu wybieram się na ślub. Proszę o sugestie dotyczące strojów i kolorów, które podkreślą moje atuty.”

12. Eksperymentowanie ze sztuką

Poproś ChatGPT o zaprojektowanie logo, moodboardów, plakatów itp. i czerp inspirację z jego kreatywności, aby tworzyć unikalne projekty.

Podpowiedź: „Pracuję nad [opisem projektu i rodzajem projektu]. Proszę o sugestie dotyczące [punkty, które należy podkreślić]”.

📌Przykład: „Pracuję nad przeprojektowaniem strony internetowej dla platformy e-commerce. Proszę o sugestie dotyczące poprawy komfortu użytkowania, usprawnienia procesu realizacji transakcji oraz zwiększenia atrakcyjności wizualnej”.

13. Nauka nowych przepisów

Nie wiesz, co ugotować? Często potrzebujemy przepisów, które stanowią dobry kompromis między zdrowym a smacznym jedzeniem. ChatGPT może je dla Ciebie stworzyć zgodnie z Twoimi wskazówkami i zawartością lodówki.

Podpowiedź: „Hej ChatGPT, mam [zawartość lodówki]. Zaproponuj 5 [rodzajów przepisów], które mogę z nich przygotować w mniej niż 30 minut. ”

📌Przykład: „Hej ChatGPT, w lodówce mam filety z kurczaka, szpinak, pomidory, jajka i ser. Zaproponuj pięć szybkich i łatwych przepisów, które mogę przygotować z tych składników w mniej niż 30 minut.”

14. Rozbijanie złożonych projektów na prostsze koncepcje

Przekształć informacje z głowy, złożone cele projektowe i przepełnione listy zadań w realne, osiągalne cele.

Podpowiedź: „[Wstaw informacje]. Hej ChatGPT, uporządkuj te informacje i przedstaw je w formacie listy. ”

📌Przykład: „Mam listę zadań na ten tydzień: 1. Skończyć raport z projektu 2. Wziąć udział w spotkaniu zespołu 3. Napisać posty na bloga firmowego 4. Przejrzeć dane analityczne dotyczące marketingu 5. Zaplanować zawartość na media społecznościowe. Hej ChatGPT, proszę uporządkuj te informacje i przedstaw je w formacie listy. ”

15. Tworzenie planu treningowego

Poproś ChatGPT o plany treningowe oraz porady dotyczące zbilansowanej diety i higieny osobistej.

Uwaga: Pamiętaj, że ChatGPT to narzędzie AI. Chociaż może ono zaprojektować plan treningowy, musisz realistycznie podchodzić do kwestii utraty lub przybrania na wadze i udać się do dietetyka lub skonsultować się z trenerem.

Podpowiedź: „Hej ChatGPT, ważę [Twoja waga] i spożywam [liczba kalorii] dziennie. Proszę o zaproponowanie planu treningowego na [liczba dni] oraz zbilansowanej diety, które pomogą mi osiągnąć [cel wagowy]. ”

📌Przykład: „Hej ChatGPT, ważę 73 kg i spożywam 2000 kalorii dziennie. Proszę o zaproponowanie planu treningowego na 5 dni w tygodniu oraz zbilansowanej diety, które pomogą mi osiągnąć cel, jakim jest utrata 5 kg.”

Ograniczenia związane z wykorzystaniem ChatGPT do zwiększenia wydajności

Chociaż ChatGPT może pomóc w opracowaniu planu zwiększającego wydajność, nadzór człowieka nadal odgrywa kluczową rolę. Sztuczna inteligencja wie całkiem sporo, ale nie wszystko. Nie zastanawia się nad tym, jak lub dlaczego coś działa; zamiast tego narzędzie po prostu podaje informacje w oparciu o swoje zrozumienie podpowiedzi.

Dlatego ważne jest, aby weryfikować wszystko, co generuje sztuczna inteligencja.

Na przykład dwaj amerykańscy prawnicy, pan Schwartz i jego partner, Peter LoDuca, zostali ukarani grzywną w wysokości 5 000 dolarów za powołanie się w pozwie sądowym na nieistniejące sprawy.

Jeden z prawników, pan Schwartz, wyjaśnił sędziemu, że pomylili ChatGPT z „superwyszukiwarką” oraz że dowiedział się o nim od swoich dzieci.

Niemniej jednak łatwo dostrzegamy znaczenie prowadzenia własnych badań, niezależnie od tego, co mówi nam ChatGPT lub podobne narzędzia AI. Oprócz tego, oto kilka dodatkowych limitów ChatGPT:

1. ChatGPT nie potrafi rozwiązywać zadań matematycznych

Chociaż komputery i kalkulatory są czymś oczywistym, nie można zakładać, że AI jest równie dobra w matematyce. Dyskusja na forum OpenAI ujawniła, że ChatGPT ma na celu realizację kreatywnych podpowiedzi, a nie rozwiązywanie skomplikowanych równań matematycznych.

2. Niewłaściwe podpowiedzi mogą generować mylące odpowiedzi

Podczas komunikacji z ChatGPT bardzo ważne są podpowiedzi. To narzędzie AI nie potrafi czytać między wierszami. Dlatego musisz szczegółowo wyjaśnić swoje pytanie — dokładnie powiedzieć, czego chcesz i w jaki sposób. W przeciwnym razie znalezienie odpowiedniej lub pomocnej odpowiedzi może być trudne.

3. ChatGPT nie może przestrzegać limitu słów

Wiemy już o jego limitach w matematyce. Jednak ChatGPT nie przestrzega również podanej liczby słów.

Nawet jeśli tak się stanie, po zweryfikowaniu odpowiedź nadal będzie nieprawidłowa. Takie praktyki mogą utrudniać funkcjonowanie organizacji, które w dużym stopniu są zależne od AI w celu zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie zawartości.

Oto przykład:

4. Wbudowane uprzedzenia prowadzą do stronniczych wyników

Na odpowiedzi ChatGPT mogą wpływać uprzedzenia zawarte w danych, na których został on wyszkolony. Może to prowadzić do stronniczych lub dyskryminujących wyników.

5. ChatGPT ma trudności z zadaniami wielojęzycznymi

ChatGPT może mieć trudności z zadaniami wymagającymi zrozumienia i generowania tekstu w wielu językach.

Wykorzystanie ClickUp do zwiększenia wydajności

Wiemy już, że ChatGPT może udzielać „fikcyjnych” odpowiedzi, myląc przypuszczenia z faktami. Użytkownicy powinni korzystać z ostrożnie, ponieważ może on dostarczać błędnych analiz lub generować wprowadzające w błąd informacje.

To sprawia, że ChatGPT nie nadaje się do zastosowań organizacyjnych i związanych z pracą. Potrzebujesz narzędzia zwiększającego wydajność z funkcjami AI. Cóż, ClickUp spełnia wszystkie te wymagania i nie tylko.

Integruje się z ponad 1000 narzędziami, gromadząc wszystkie informacje w jednym miejscu i ograniczając błędy podczas przesyłania danych. Wystarczy jeden interfejs, aby zarządzać funkcjami i zapewnić widoczność dla swojego zespołu.

Funkcje ClickUp ograniczają zamieszanie i oszczędzają czas, eliminując konieczność przełączania się między wieloma platformami. Na przykład nie musisz spędzać godzin przy biurku, dopracowując brief projektu — po prostu poproś ClickUp Brain, aby zrobił to za Ciebie!

Napisz brief projektu za pomocą ClickUp Brain

Istnieją trzy główne funkcje ClickUp Brain: AI Knowledge Manager, AI Zarządzanie projektami oraz AI Writer, do których każdy członek zespołu ma dostęp, aby usprawnić codzienną pracę. A wszystko to bez presji związanej z wymyślaniem odpowiednich podpowiedzi do wydawania instrukcji.

Oto, w jaki sposób te funkcje mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas, zautomatyzować rutynowe zadania i nie tylko:

Menedżer wiedzy AI

Znajdź kontekstowe i szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zadań, dokumentów i osób dzięki menedżerowi wiedzy opartemu na AI.

Możesz go używać do:

W ciągu kilku sekund pobieraj informacje z dokumentów, raportów lub stron wiki

Analizuj dane w dużych zbiorach dokumentów

Monitoruj postępy swojego zespołu i przygotuj się z wyprzedzeniem na nadchodzące wyzwania

Kierownik projektu AI

Narzędzia AI do automatyzacji to prawdziwe błogosławieństwo! Menedżer projektów AI eliminuje powtarzalne zadania, oszczędzając Twój czas i energię. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzanie danych, czy planowanie podprojektów, zajmie się Wszystkim.

Oto niektóre z jego wyróżniających się funkcji automatyzacji:

Generowanie podsumowań projektów i aktualizacji na podstawie bieżącego statusu prac

Podkreślanie ważnych kwestii związanych z danymi

Zrozumienie przeszkód i słabych punktów

Optymalizacja alokacji zasobów

Przekształcaj komentarze w zadania ClickUp lub przypisuj je zespołowi

AI Writer do pracy

Ta funkcja pozwala tworzyć potrzebną zawartość za pomocą wbudowanego asystenta pisania, sprawdzać pisownię i nie tylko. Zajmij się wszystkimi swoimi potrzebami związanymi z zawartością w jednym miejscu:

Twórz bez wysiłku tabele do analizy konkurencji lub porównywania recenzji

Twórz różnego rodzaju szablony dokumentów, zadań lub projektów i wykorzystuj je w praktyce

Zamień notatki głosowe na teksty i skorzystaj z narzędzia AI Writer, aby transkrybować informacje z spotkań i Clipów

ClickUp oferuje wiele funkcji w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło nam to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w ramach zespołu i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować postępy, a dzięki codziennym spotkaniom podsumowującym postępy planowanie przyszłych działań było łatwe.

Oczywiście ClickUp może dostosować się do wymagań i preferencji Twojej organizacji. A jeśli potrzebujesz narzędzi AI do użytku osobistego, mamy na to rozwiązanie!

Oprócz dużych zespołów, ClickUp jest również przeznaczony dla freelancerów, studentów i wszystkich, którzy chcą osiągnąć swoje cele. Szablony zwiększające wydajność są w pełni konfigurowalne i gotowe do użycia.

Na przykład szablon osobistej wydajności ClickUp dzieli listę zadań na hierarchie i przekształca ją w łatwe do zarządzania zadania. Funkcja ta zapewnia skalowalną strukturę celów i oferuje opcję ustawienia interfejsu jako prywatnego lub publicznego.

Ten szablon pozwala również na:

Stwórz jedną przestrzeń do zarządzania i śledzenia swojej wydajności

Przypisuj niestandardowe statusy do zadań w oparciu o ich osie czasu i priorytet

Podziel czynności na pola niestandardowe, aby uporządkować listę zadań do zrobienia

Zobacz swoje postępy w formie osobistego raportu wydajności

Planuj zadania i nie przegap terminów

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym jako przypomnienia

Możesz również wizualizować dane, aby mierzyć swoją wydajność. Skorzystaj z szablonu raportu osobistej wydajności ClickUp, aby śledzić swoje cele dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Dodatkowo szablon „Wykorzystanie ClickUp do zwiększenia wydajności ” może być tym, czego potrzebujesz, aby zwiększyć swoją efektywność bez konieczności pracy w nadgodzinach. Szablon ten pomoże Ci wyodrębnić ważne zadania i zadbać o to, by nic nie zostało pominięte.

Usprawnij swoje rutynowe zadania dzięki płynnej integracji ClickUp

ChatGPT może okazać się nieoceniony w wykonywaniu monotonnych i powtarzalnych zadań w krótszym czasie. Musimy jednak również ocenić, czy jest to rozwiązanie długoterminowe.

Integracja ChatGPT z różnymi obszarami roboczymi wymaga wtyczek, API i rozszerzeń. Użytkownicy muszą przełączać się między różnymi obszarami roboczymi, aby prowadzić śledzenie wydajności i zarządzać aktualizacjami.

Natomiast ClickUp Brain gromadzi wszystkie obszary robocze w jednym interfejsie. Możesz poprosić o aktualizację statusu, a narzędzie odpowie po przejrzeniu zadań, dokumentów, raportów z postępów itp. Odpowiedzi są kontekstowe, trafne i pomocne.

Co więcej, nie musisz być mistrzem w tworzeniu podpowiedzi!

