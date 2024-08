9 najlepszych narzędzi AI do użytku osobistego i produktywności w 2024 roku

Pamiętasz Jetsonów?

Robot, który przygotowuje obiad dla rodziny, latające samochody, narzędzia AI i wszystko zautomatyzowane - futurystyczne życie.

Choć być może nie jesteśmy jeszcze tak napędzani przez AI jak Jetsonowie, narzędzia sztucznej inteligencji w znaczący sposób wkroczyły do naszego życia, upraszczając naszą codzienność.

Najlepsze narzędzia AI sprawiają, że jesteśmy bardziej wydajni, rozszerzają nasze istniejące umiejętności i przekształcają nas we wzmocnione i zorganizowane jednostki.

Ekscytujące jest to, że rewolucja sztucznej inteligencji weszła do głównego nurtu, a narzędzia AI są dostępne dla każdego.

Korzystając z technologii takich jak generatywna sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, narzędzia AI czerpią z ogromnych zbiorów danych, aby zapewnić nam pożądane wyniki kontekstowe. Możesz pomóc im zrozumieć swój kontekst i unikalne preferencje, wchodząc z nimi w interakcję za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych w celu wygenerowania spersonalizowanych danych wyjściowych.

Od generowania obrazów i atrakcyjnych wizualnie materiałów wideo po przeszukiwanie rozległych baz danych w celu uzyskania konkretnych odpowiedzi, od pisania e-maili po pomoc w utrzymaniu zdrowia - narzędzia AI do użytku osobistego robią to wszystko.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych narzędzi AI do użytku osobistego, które pomagają ograniczyć pracę ręczną, zoptymalizować procesy i skupić się na tym, co najważniejsze.

**Czego należy szukać w narzędziach AI do użytku osobistego?

Zanim zagłębimy się w szczegóły najlepszych narzędzi AI do użytku osobistego, rozważ te czynniki, aby upewnić się, że wybierasz właściwe.

Łatwość obsługi: Narzędzie AI powinno mieć intuicyjny interfejs, przyjazne dla użytkownika funkcje i łatwą nawigację

Narzędzie AI powinno mieć intuicyjny interfejs, przyjazne dla użytkownika funkcje i łatwą nawigację Integracja : Rozważ narzędzia AI, które płynnie integrują się z innymi narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak klienci e-mail, kalendarze, zarządzanie projektami i Dokumenty Google. Usprawni to przepływ pracy i pozwoli ci używać ich dosłownie do wszystkiego, od osobistych potrzeb po zadania zawodowe

: Rozważ narzędzia AI, które płynnie integrują się z innymi narzędziami, z których korzystasz na co dzień, takimi jak klienci e-mail, kalendarze, zarządzanie projektami i Dokumenty Google. Usprawni to przepływ pracy i pozwoli ci używać ich dosłownie do wszystkiego, od osobistych potrzeb po zadania zawodowe Prywatność i bezpieczeństwo: Narzędzia AI do użytku osobistego muszą priorytetowo traktować prywatność użytkownika. Upewnij się, że narzędzie lub model AI, który wybierzesz, ma szyfrowanie danych i przejrzyste zasady przetwarzania danych w celu ochrony twoich danych osobowych

Narzędzia AI do użytku osobistego muszą priorytetowo traktować prywatność użytkownika. Upewnij się, że narzędzie lub model AI, który wybierzesz, ma szyfrowanie danych i przejrzyste zasady przetwarzania danych w celu ochrony twoich danych osobowych Koszt: Najlepsze narzędzia AI do użytku osobistego nie rozbiją banku. Wybierz narzędzia z darmową wersją, abyś mógł je wypróbować przed wydaniem pieniędzy na płatny wariant

Najlepsze narzędzia AI do użytku osobistego nie rozbiją banku. Wybierz narzędzia z darmową wersją, abyś mógł je wypróbować przed wydaniem pieniędzy na płatny wariant Automatyzacja : Wybierz narzędzie asystenta AI, które może zautomatyzować rutynowe i powtarzalne zadania, takie jak odpowiadanie na e-maile, podsumowywanie spotkań, organizowanie plików lub planowanie spotkań

: Wybierz narzędzie asystenta AI, które może zautomatyzować rutynowe i powtarzalne zadania, takie jak odpowiadanie na e-maile, podsumowywanie spotkań, organizowanie plików lub planowanie spotkań Możliwości uczenia się: Aby konsekwentnie pomagać ci w pracowitych dniach, potrzebujesz narzędzia, które uczy się na podstawie twoich danych, preferencji i informacji zwrotnych i odpowiednio się dostosowuje

9 najlepszych narzędzi AI do użytku osobistego w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp to jedno z najlepszych narzędzi AI do użytku osobistego i profesjonalnego. To wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i produktywnością zwiększa wydajność, pomagając zrobić więcej. ClickUp Brain łączy w sobie sztuczną inteligencję, rozumienie kontekstowe, zarządzanie wiedzą i zarządzanie projektami. Wynikiem jest wirtualny asystent, który uczy się na podstawie preferencji użytkownika, daje spersonalizowane rekomendacje i oszczędza godziny pracy.

Pobudź kreatywność z ClickUp Brain jako wirtualnym partnerem do burzy mózgów

Oprócz dostarczania kontekstowych odpowiedzi na zapytania, ClickUp Brain automatyzuje zadania, generuje podsumowania zawartości jednym kliknięciem, pisze wszystko, od e-maili po blogi i automatycznie wypełnia dane, aby pomóc Ci znaleźć czas na ważne rzeczy - wszystko za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych.

Dodatkowo, ClickUp zawiera setki gotowych szablonów które można wykorzystać do przyspieszenia codziennych zadań.

Na instancję można użyć Szablon wydajności osobistej ClickUp do organizowania osobistych zadań według priorytetu i typu, przypisywania niestandardowych statusów i dodawania przypomnień, które pomogą ci do zrobienia.

przełączaj się między wszechstronnym widokiem tabeli i widokiem kalendarza ClickUp 3.0, aby wizualizować całą swoją pracę

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj natychmiastowe i kontekstowe odpowiedzi na zapytania dzięki ClickUp Brain, najlepszemu wbudowanemu pomocnikowi AI i Twojemu wirtualnemu asystentowi. Używaj go do tworzenia tabel, automatycznego wypełniania szablonów, generowania transkrypcji rozmów i pisania stron docelowych, e-maili i nie tylko.

Stwórz wspólny obszar roboczy z możliwością udostępniania za pomocąClickUp Dokumenty i współpracuj z klientami nad pomysłami i dokumentami w czasie rzeczywistym

Planuj swoje działania i śledź wszystkie spotkania za pomocą widoku Kalendarza

stwórz wielofunkcyjną listę rzeczy do zrobienia, aby łatwo zarządzać swoimi pomysłami i pracą dzięki listom rzeczy do zrobienia ClickUp_

Zadbaj o swoją odpowiedzialność, tworząc listy osobistych celów, miesięcznych zadań do wykonania, książek do przeczytania i wielu innych rzeczy

Uprość swoje życie dzięki połączeniu z ClickUp często używanych aplikacji, takich jak e-mail, komunikatory, kalendarze, time trackery, aplikacje do robienia notatek, a nawet Alexa i Asystent Google

Burza mózgów i przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania dziękiTablica ClickUp iMapy myśli ClickUp jako kreatywne płótno

limity ClickUp

AI nie jest dostępna w wersji Free

Aplikacje mobilne mogą nie mieć kompleksowych funkcji AI

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited Plan : $7/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

: $7/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie Business Plan : $12/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

: $12/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Cleo

przez Cleo Cleo to aplikacja do finansów osobistych AI zaprojektowana specjalnie dla pokolenia Z. Narzędzie AI dostarcza spersonalizowanych informacji finansowych i porad dostosowanych do Twoich potrzeb i sytuacji finansowej.

Cleo oferuje również narzędzie do budżetowania, które pomaga monitorować wydatki i oszczędzać więcej.

Korzystając z konwersacyjnego interfejsu użytkownika, Cleo wchodzi z tobą w interakcję jak przyjaciel, żartuje i piecze, gdy zostaniesz o to poproszony. Możesz zapytać Cleo o strategie budżetowania, oszczędności, wydatki i wszystko, co dotyczy finansów.

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i mocy algorytmów uczenia maszynowego, analizuje Twoje nawyki i dane finansowe, aby dostarczyć spersonalizowane rekomendacje dotyczące osiągnięcia Twoich celów finansowych.

Najlepsze funkcje Cleo

Ustawienie i śledzenie budżetów, wizualna reprezentacja wzorców wydatków i otrzymywanie alertów o przekroczeniu ustalonego budżetu

Automatyczna kategoryzacja transakcji i szczegółowy podział wydatków w celu identyfikacji nadmiernych wydatków

Automatyzacja oszczędzania poprzez przelewanie żądanej kwoty do portfela aplikacji, który można przenieść na konto oszczędnościowe

limity Cleo

Utworzenie portfela wymaga obecnie ważnego adresu w USA, co uniemożliwia międzynarodowym użytkownikom korzystanie z portfela i funkcji z nim związanych, takich jak automatyczne przelewy

Aplikacja spontanicznie rozłącza się z kontem

Ceny Cleo

Free

Bonusowe funkcje: 5,99 USD/miesiąc

Funkcje bonusowe i portfel Cleo są dostępne tylko dla użytkowników z adresem w USA.

Oceny i recenzje Cleo

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Breathh

przez Breathhh Breathh to innowacyjne narzędzie, które prowadzi Cię przez praktyki uważności i pomaga osiągnąć jasność umysłu i relaks, zmniejszyć wypalenie i skupić się bardziej.

Aplikacja wykorzystuje modele AI, aby zapewnić spersonalizowane wskazówki i wsparcie poprzez pracę z oddechem. Posiada intuicyjny, prosty interfejs; aplikacja oferuje rozszerzenie Google Chrome, które automatycznie wyświetla praktyki w odpowiednim momencie w aplikacji mobilnej.

Breathh wykorzystuje technologię silnika neuronowego do analizy wzorców, wyświetlania praktyk, sugerowania ćwiczeń rozgrzewających dla ramion i oczu oraz dostarczania dźwięków w tle dla relaksu i poprawy zdrowia psychicznego.

Najlepsze funkcje Breathh

Ćwiczenia oddechowe za pośrednictwem symulatora oddychania dla inteligentnych przerw

Skorzystaj z dziennika nastroju, aby znaleźć równowagę zdrowia psychicznego i rozwinąć inteligencję emocjonalną

Łatwiejszy relaks dzięki możliwości maskowania rozpraszającego hałasu

Symulator oddechu

Przydałyby się pewne ulepszenia funkcji, takie jak dodanie timera lub więcej wzorców oddechowych

Ceny Breathh

Free

Breathh Ultima: $4/miesiąc

Oceny i recenzje Breathh

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Decktopus AI

przez Decktopus Decktopus to generator prezentacji oparty na AI, który pomaga tworzyć kontury slajdów, zawartość, ikony, obrazy i skrypty do projektowania i formatowania prezentacji.

Oprócz prezentacji, możesz stworzyć portfolio, mikrostronę, lejek sprzedaży, prezentację startupu, studium przypadku, propozycję, generowanie leadów, bio link i link do podpisu e-mail.

Porzuć ręczne zadania projektowe, takie jak edycja istniejącego obrazu lub tworzenie prezentacji od podstaw.

Skorzystaj z Decktopus, aby automatycznie tworzyć angażujące i kontekstowe prezentacje w oparciu o zawartość dostarczaną do modelu AI. Skoncentruj się na dopracowaniu wiadomości i pozwól AI generować obrazy do prezentacji.

Najlepsze funkcje Decktopus

Szybkie tworzenie kontekstowych prezentacji poprzez wypełnienie szczegółów, takich jak temat, grupa docelowa, cel i pożądany czas trwania

Automatyczne wstawianie obrazów i ikon do slajdów na podstawie kontekstu i zawartości slajdu

Wybór z szerokiego zakresu szablonów slajdów do różnych celów, takich jak prezentacje dla startupów, prezentacje biznesowe, studia przypadków i streszczenia

Limity Decktopus

Funkcja AI wymaga poprawy, ponieważ dane wyjściowe stają się słabe przy wprowadzaniu danych opisowych

Obecny proces tworzenia stron utrudnia użytkownikom korzystanie z szablonów zamiast układów podczas dodawania nowych stron do prezentacji

Ceny Decktopus

Free Forever

Pro AI : $14.99/miesiąc na użytkownika

: $14.99/miesiąc na użytkownika Business AI: $48/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Decktopus

G2: 4.6/5 (55 recenzji)

4.6/5 (55 recenzji) Capterra: 4.6/5 (57 recenzji)

5. Reclaim

przez Reclaim AI Reclaim to narzędzie do automatyzacji planowania, które pomaga zoptymalizować harmonogram i zwiększyć wydajność. Oprócz planowania, Reclaim optymalizuje strategie zarządzania czasem i uwalnia czas na ważniejsze zadania i hobby.

To narzędzie AI analizuje twój harmonogram i kalendarz, aby znaleźć czas i ustawić rutynę dla rzeczy, które chcesz zrobić, takich jak budowanie nowego nawyku lub hobby.

Zaprojektowany do zastosowań osobistych i zawodowych, Reclaim pomaga śledzić zadania, synchronizuje kalendarze Google, aby bronić czasu na nawyki i robić inteligentne przerwy, aby się odstresować i zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Najlepsze funkcje Reclaim

Odkryj optymalny czas na skoncentrowaną pracę w Kalendarzu Google, analizując harmonogramy, priorytety, zadania i zobowiązania za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji

Automatyzacja zarządzania kalendarzem poprzez synchronizację z istniejącym Kalendarzem Google i włączenie inteligentnej kontroli kalendarza i powiadomień, aby chronić użytkowników przed pracą w nadgodzinach

Optymalizacja tygodnia pracy i nawyków związanych z wydajnością dzięki analizie śledzenia czasu. Śledzenie czasu spędzonego na różnych zadaniach dzięki cotygodniowym raportom na temat wydajności i efektywności

Reklamuj limity

Brak aplikacji mobilnej

Integracje wymagają dłuższego czasu, aby zsynchronizować i zaplanować zadania

Ceny Reclaim

Free Forever dla pojedynczego użytkownika

dla pojedynczego użytkownika Starter : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise: 18 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Odzyskaj oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (66 recenzji)

: 4.8/5 (66 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Gymbuddy

przez GymBuddy Gymbuddy jest dostawcą spersonalizowanych programów treningowych. To narzędzie AI do treningu tworzy efektywne harmonogramy ćwiczeń dla osób indywidualnych i trenerów fitness, którzy chcą tworzyć programy fitness.

Ta oparta na inteligencji AI aplikacja umożliwia ćwiczenie na swoim poziomie - ustawienie poziomu sprawności, tworzenie ćwiczeń i planowanie treningów w czasie, który jest dla ciebie najlepszy.

Najlepsze funkcje Gymbuddy

Spersonalizowane plany treningowe dostosowane do poziomu sprawności, celów i preferencji

Znajdź najlepszy czas na trening w oparciu o swój harmonogram za pomocą harmonogramu treningu

Tworzenie spersonalizowanych planów treningowych dla klientów (przydatne dla trenerów fitness)

limity Gymbuddy

Treningi są generowane w odstępach dwutygodniowych i w tym okresie nie można ich zmieniać

Ceny Gymbuddy

Free forever

Dla trenerów: 20% prowizji od całej sprzedaży programu

Oceny i recenzje Gymbuddy

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. ChatGPT

przez ChatGPT Chatbot AI ChatGPT wykorzystuje algorytmy przetwarzania języka naturalnego, aby odpowiadać na zapytania użytkowników. To jedno z najbardziej wyrafinowanych modeli AI opracowanych przez OpenAI, to narzędzie AI do pisania rozumie i odpowiada na twoje dane wejściowe z niezwykłą dokładnością.

Generowanie krótkich i długich formularzy przy użyciu podpowiedzi tekstowych. ChatGPT pomaga również dopracować istniejący tekst, sprawdzić gramatykę, tworzyć harmonogramy, planować podróże, pisać opisy produktów i pisać kod.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generowanie dynamicznych odpowiedzi kontekstowych naśladujących ludzkie wzorce

Otrzymywanie dostosowanych odpowiedzi na podstawie zapytań, wcześniejszych interakcji i informacji zwrotnych

Korzystaj z ogromnego i zróżnicowanego zbioru danych, aby objąć szeroki zakres tematów do generowania zawartości

limity ChatGPT

ChatGPT nie zawsze oferuje najbardziej aktualne informacje, ponieważ odpowiedzi są oparte na danych szkoleniowych, które zostały ostatnio zaktualizowane w styczniu 2022 r

Jest to asystent pisania AI i nie ma wsparcia dla generowania obrazów AI, generowania wideo lub animowanej zawartości wideo

Ceny ChatGPT

Free Forever

ChatGPT Plus : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika ChatGPT Team: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4.7/5 (443 opinie)

: 4.7/5 (443 opinie) Capterra: 4.6/5 (40 recenzji)

8. Amelia

przez Amelia Amelia to narzędzie AI dla przedsiębiorstw, które oferuje rozwiązania w zakresie zaangażowania pracowników i obsługi klienta w celu przyspieszenia czasu uzyskania wartości, zwiększenia całkowitej wytworzonej wartości i zmniejszenia całkowitego kosztu własności przy użyciu konwersacyjnej sztucznej inteligencji.

Dzięki automatyzacji czasochłonnych i złożonych procesów HR i IT, Amelia może być wykorzystywana do zapewnienia płynnego świadczenia usług.

Najlepsze funkcje Amelii

Szybkie tworzenie konwersacyjnych cykli pracy do obsługi klienta przy użyciu integracji wow-code, wstępnie przygotowanej zawartości i rozumienia języka naturalnego

Oferuje płynną komunikację w ponad 100 językach dzięki rozpoznawaniu wielu intencji i możliwości przełączania kontekstu

Trenowanie narzędzia na danych z eskalowanych konwersacji i interakcji użytkowników oraz uzyskiwanie wskaźników wydajności

Amelia Limitations

Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Brak rozszerzenia bazy wiedzy o produkcie w celu zbudowania narzędzia

Ceny Amelia

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Amelia

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Brightcrowd

przez BrightCrowd BrightCrowd to dynamiczna platforma, która pomaga znaleźć znaczące połączenia zawodowe, ułatwiając tworzenie sieci kontaktów i współpracę.

Dzięki funkcjom takim jak książki społecznościowe, katalizuje rozwój zawodowy, umożliwiając połączenie z profesjonalistami z różnych dziedzin i branż.

Najlepsze funkcje Brightcrowd

Twórz cyfrowe książki na swojej stronie, aby dzielić się aktualizacjami, osiągnięciami i wspomnieniami

Połączenie z podobnie myślącymi profesjonalistami, którzy mają podobną wiedzę, odsetki lub cele

Prezentuj wiedzę, doświadczenie i odsetki zawodowe, aby przyciągać możliwości i współpracę

Limity Brightcrowd

Jego użyteczność może być ograniczona do grup absolwentów, klas uniwersyteckich itp.

Oceny i recenzje Brightcrowd

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Narzędzia AI do użytku osobistego zwiększają wydajność

Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi AI do użytku osobistego; automatyzują one zbędne zadania osobiste i zawodowe oraz pomagają szybciej zrobić więcej. Wybierz te, które są najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.

ClickUp to przyjazne dla początkujących narzędzie AI do zwiększania wydajności, które umożliwia wydajniejszą pracę, szybszą współpracę i łatwe zarządzanie projektami.

