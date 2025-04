Jak napisać artykuł z przykładami

Zastanawiasz się nad napisaniem listicle? Świetny wybór!

Listicle to jedno z najpopularniejszych narzędzi do blogowania, ponieważ może przyciągnąć ogromny ruch do Twojej witryny.

Ciekawostka: W corocznym badaniu Blogger Survey przeprowadzonym przez Orbit Media, 55% blogerów opublikowało listicle, przy czym tylko artykuły typu how-to cieszą się większą popularnością.

Ludzie uwielbiają listy, ale stworzenie takiej, która będzie się wyróżniać, wymaga czegoś więcej niż tylko prostego wypunktowania. Potrzebujesz przepisu, który przyciągnie uwagę czytelników i podpowie im, jak udostępniać treści.

Zanim zaczniesz pisać posty z listą, musisz upewnić się, że twój artykuł zawiera osiem konkretnych strategii (więcej na ten temat za chwilę). Następnie będziesz na dobrej drodze do tworzenia listicle, które będą otrzymywać mnóstwo udostępnień, budować grono odbiorców i zwiększać liczbę wyświetleń.

Co najlepsze? Nie musisz być ekspertem w dziedzinie blogowania, aby zacząć!

W tym wpisie pokażemy ci, jak napisać listicle z przykładami i skutecznie wykorzystać je w zarządzaniu treścią marketingową.

60-sekundowe podsumowanie Listicle to połączenie artykułu i listy, prezentujące informacje w ustrukturyzowanym, łatwym do odczytania formacie. Listicle są bardzo popularne ze względu na ich angażujący i łatwy do udostępniania charakter

Po każdym elemencie w artykule z listą następuje zazwyczaj wiele akapitów, które rozwijają dany punkt, dzięki czemu zawartość jest zarówno pouczająca, jak i łatwa do zeskanowania

Listicle wzbudzają ciekawość i utrzymują odsetki czytelników dzięki numerowanym formatom i interaktywnym elementom, takim jak quizy i ankiety. Chwytliwe nagłówki i zwięzły format sprawiają, że listicle są idealne do udostępniania w mediach społecznościowych, zwiększając widoczność i zasięg

Listy mogą obejmować szeroki zakres tematów, od informacyjnych po rozrywkowe, i można je dostosować pod względem długości i złożoności

Listy są przyjazne dla SEO, z uporządkowanymi nagłówkami i słowami kluczowymi, które poprawiają ranking w wyszukiwarkach

Są one szybsze w tworzeniu i konsumpcji, co czyni je ulubionymi zarówno dla pisarzy, jak i czytelników

Skorzystaj z narzędzi ClickUp AI, aby usprawnić tworzenie listicle, od planu i współpracy po pisanie i optymalizację SEO

Wykorzystaj szablony i funkcje zarządzania zadaniami ClickUp, aby efektywnie organizować i zarządzać zawartością, zapewniając wysoką jakość swoich artykułów z listy

Co to jest format listicle?

Listicle to format zawartości, który łączy w sobie dwa popularne elementy: artykuł i listę.

Mówiąc najprościej, listicle przedstawia informacje w formie listy, gdzie każdy element jest konsekwentnie sformatowany i ma mniej więcej taką samą długość w swoim opisie. Po każdym elemencie w formacie listy zwykle następuje kilka akapitów wyjaśniających lub rozwijających go. Opisy te pomagają czytelnikowi zrozumieć znaczenie danego elementu, zapewniają tło lub dzielą się tym, dlaczego jest to ważne.

Artykuły z listami mają o 218% więcej udostępnień niż artykuły z poradami i o 203% więcej niż infografiki!

Format listicle jest łatwy do naśladowania. Każdy element jest wyróżniony numerowanym podtytułem, który prowadzi czytelnika przez zawartość.

Na przykład, spójrz na artykuł Reader's Digest zawierający listę " 100 najlepszych książek wszech czasów ". Tytuł każdej książki pojawia się jako numerowany nagłówek. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie książki, dlaczego znalazła się na liście i dlaczego warto ją przeczytać.

Artykuły z listami skutecznie prezentują informacje w sposób łatwy do przyswojenia, dzięki czemu świetnie nadają się do skalowania zawartości przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania czytelników.

🧠Fun Fact: Pierwszy listicle i pierwsza powieść mają interesujące wspólne pochodzenie: zostały napisane na początku XI wieku - i to przez kobiety. Sei Shonagon, dama dworu i bystra poetka na japońskim dworze Heian, napisała pierwszy listicle w swoim dziele The Pillow Book. Ten zbiór obserwacji, poezji i skarg jest zorganizowany w listy z nagłówkami takimi jak Rzeczy, które przyspieszają serce i Niezręczne rzeczy.

Co sprawia, że artykuły typu listicle są tak skuteczne?

Listicle to jeden z najpopularniejszych formatów zawartości, ale co sprawia, że są one tak skuteczne?

Zbadajmy psychologiczną atrakcyjność, wskaźniki zaangażowania i ogólne wrażenia użytkownika, które skłaniają marketerów zawartości do pisania listicle.

1. Listy są łatwe do czytania

79% czytelników online woli skanować treść do zrobienia niż czytać każde słowo. Oznacza to, że zawartość musi być skrótowa - a listicle są idealne.

Wraz z kurczącym się czasem skupienia, nikt nie ma już cierpliwości do długich akapitów. Formularz listicle - z kluczowymi elementami i opisami podzielonymi na ponumerowane punkty - sprawia, że ich zawartość jest łatwa do zeskanowania.

Wypunktowane listy i wypunktowania dają czytelnikom wyraźne wskazówki wizualne, gdzie szukać i jak poruszać się po zawartości. Każdy element formatu listy służy również jako podtytuł, pomagając uporządkować zawartość w uporządkowany sposób. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla doświadczenia użytkownika, ale także dla SEO.

Wyszukiwarki takie jak Google używają etykiet nagłówków (H1, H2, H3), aby zrozumieć strukturę zawartości i jej znaczenie.

2. Artykuły z listami są angażujące

Listicle w naturalny sposób wzbudzają ciekawość, głównie dlatego, że mają ponumerowany format. Ten format tworzy nieodłączne oczekiwanie - czytelnicy chcą wiedzieć, co będzie dalej.

Ale zaangażowanie to coś więcej niż tylko format.

Spraw, by listicle były jeszcze bardziej angażujące, włączając elementy interaktywne (quizy, ankiety, sekcje komentarzy), aby zwiększyć zaangażowanie (poprawić czas spędzany na stronie, zmniejszyć współczynnik odrzuceń, zwiększyć udostępnianie w mediach społecznościowych)

Dodaj przyciski wezwania do działania (CTA), takie jak "Zobacz więcej" lub "Dowiedz się więcej", aby zwiększyć interakcję, pozwalając ludziom zejść do króliczych nor powiązanej zawartości

Wykorzystaj elementy wizualne (obrazy, infografiki, wideo), aby rozbić tekst i utrzymać zaangażowanie czytelników

Potraktuj każdy element listy jako mikro zawartość, aby zwiększyć interakcję i poprawić retencję czytelników

3. Artykuły z listami można udostępniać

Czy zauważyłeś kiedyś, że listicle dominują w mediach społecznościowych - zwłaszcza na LinkedIn, Facebooku i Twitterze? To dlatego, że są stworzone do udostępniania. Ich chwytliwe nagłówki i przystępny format sprawiają, że nie można się im oprzeć. Pomyśl o tym: jeśli marketer natknie się na post o tytule Top 5 Marketing Tools You Should Be Using, jest to szybka, praktyczna lektura - idealna do ponownego opublikowania w sieci innych marketerów.

Jeśli chcesz zwiększyć liczbę udostępnień, stwórz artykuł, w którym wyróżnisz popularne narzędzia, platformy, a nawet influencerów i otaguj ich. Etykieta lub skontaktowanie się ze wzmiankowanymi osobami zwiększa szanse na udostępnianie przez nich zawartości swoim odbiorcom. To łatwy sposób na zwiększenie zasięgu.

Artykuły z listami sprawdzają się również jako blogi gościnne. Współpraca z innymi nie tylko wzmacnia zawartość, ale także przedstawia twoją pracę szerszej, zaangażowanej publiczności. Większa widoczność, więcej udostępnień i większa wiarygodność - wszystko to dzięki dobrze przygotowanemu listicle.

4. Listicle są wszechstronne

Listy mogą obejmować różne tematy i zaspokajać różne odsetki czytelników. Nie ograniczaj się do konkretnego stylu - listy mogą informować, bawić, przekonywać, a nawet inspirować odbiorców.

Ponadto, listicle to świetny sposób na zbudowanie bazy danych zawartości. Tworząc różne typy, będziesz mieć kolekcję wiecznie zielonej zawartości, która może generować ruch w dłuższej perspektywie.

💡 Pro Tip: Chcesz, aby tworzenie listicle było jeszcze łatwiejsze? Skorzystaj z szablonów kalendarza treści w ClickUp. Bądź zorganizowany i nigdy nie zabraknie Ci pomysłów na napisanie atrakcyjnej, dobrze skonstruowanej zawartości!

5. Artykuły z listami dobrze sprawdzają się w SEO

Tytuły listicle to naturalnie zawartość przyjazna SEO. Mają one strukturę nagłówków i podtytułów, co ułatwia indeksowanie zawartości przez wyszukiwarki. Ponadto tytuły artykułów często zawierają liczby i słowa kluczowe, co jest świetne dla SEO.

Aby naprawdę zoptymalizować swoje artykuły pod kątem wyszukiwarek, upewnij się, że:

Uwzględnij odpowiednie słowa kluczowe w nagłówkach i całej zawartości

Wykorzystaj linkowanie wewnętrzne do połączenia z innymi istotnymi stronami w witrynie

Optymalizacja opisów meta i korzystanie z fragmentów rozszerzonych

Połączone linki wychodzące do autorytatywnych źródeł zewnętrznych, zwiększające wiarygodność zawartości i wspierające ranking SEO

Pro Tip: SEO wymaga starannej koordynacji wielu ruchomych części. Dzięki szablonowi ClickUp SEO Research & Management możesz organizować listy słów kluczowych, przypisywać zadania do aktualizacji zawartości, śledzić rankingi SERP i monitorować wysiłki związane z budowaniem linków - wszystko w jednym miejscu. Bądź na bieżąco z terminami, usprawnij współpracę i upewnij się, że każda inicjatywa SEO jest realizowana efektywnie.

6. Artykuły mogą mieć dowolną długość

Listicle są niezwykle elastyczne, jeśli chodzi o długość. Możesz dostosować format listicle do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy piszesz szybką "Top 5" listę, czy szczegółową *"Top 50. "Kluczem jest niestandardowe dostosowanie długości artykułu w oparciu o czas uwagi odbiorców i głębię informacji, które chcesz przekazać.

Krótkie artykuły są idealne dla czytelników, którzy chcą szybko uzyskać informacje na poziomie powierzchownym, podczas gdy dłuższe pozwalają na zgłębienie złożonych tematów i dostarczenie większej wartości.

7. Artykuły z listami mogą być skomplikowane

Chociaż listicle są często postrzegane jako szybka, krótka zawartość, mogą być również niezwykle szczegółowe i pouczające. Połączenie głębi i zwięzłości czyni z listicle potężne narzędzie do przekazywania złożonych informacji w łatwym do zrozumienia formacie.

Przykłady szczegółowych listicle obejmują ' 25 najbardziej unikalnych Airbnb na świecie , lub ' 18 wskazówek dotyczących fotografowania iPhone'em, które musisz znać *. te artykuły mogą wymagać więcej badań, ale dostarczają wartościowej zawartości, którą docenią wymagający czytelnicy.

8. Tworzenie i konsumpcja listicle jest szybsza

Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów listicle jest to, jak szybko można je skonsumować. Czytelnicy mogą je szybko przejrzeć w ciągu kilku minut, dzięki czemu łatwo do nich wrócić. Gdy już uda ci się dobrze dobrać tytuł i nagłówki listy, jesteś już w 90% drogi do stworzenia świetnego artykułu. Dla marketerów ta szybka konsumpcja oznacza większe szanse na zatrzymanie i zaangażowanie.

Ale jak zabrać się do zrobienia skutecznego artykułu? Najlepszym sposobem jest zapoznanie się z wysokiej jakości przykładami. Potraktuj te przykłady jako szablony (które możesz łatwo skopiować w ClickUp ) lub skróty do następnej sesji burzy mózgów.

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia do tworzenia kalendarza zawartości

10 przykładów listicle, które sprawią, że i ty je pokochasz

Oto 10 najlepszych przykładów listicle, które zainspirują Cię do zakochania się w tym formacie i zachęcą do stworzenia własnego!

1. Buzzfeed's '50 DIY Decor Ideas To Spruce Up Your Home Instantly' (50 pomysłów na dekoracje DIY, które natychmiast odświeżą Twoją stronę główną)

via Buzzfeed

Popularność Buzzfeed wzrosła w połowie i pod koniec 2000 roku dzięki wirusowym listom i quizom, które pokazały, jak dobrze przygotowany listicle może przyciągnąć ogromny ruch do Twojej witryny. W tym artykule przedstawiono 50 pomysłów na wystrój domu DIY, które dodadzą indywidualnego charakteru Twojej przestrzeni życiowej.

Od prostych dekoracji z taśmy washi po bardziej rozległe metamorfozy mebli, lista oferuje wiele kreatywnych i niedrogich sposobów na spersonalizowanie domu.

dlaczego to działa: To idealny przewodnik dla majsterkowiczów, którzy chcą odświeżyć swoją przestrzeń bez wydawania fortuny.

2. Strona główna "Homes to Love "* "12 najlepszych ekologicznych środków czyszczących

via Strona główna do pokochania

Strona główna Homes to Love pełni funkcję 12 ekologicznych środków czyszczących, które zapewniają doskonałe wyniki, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Pomyśl o koncentratach czyszczących, które wymagają tylko wody!

Ten artykuł jest doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy chcą przyjąć bardziej zrównoważone nawyki sprzątania w domu.

dlaczego to działa: Natychmiast odnosi się do problemu (ostre chemikalia w tradycyjnych środkach czyszczących) i oferuje przekonujący powód, aby przejść na ekologiczne alternatywy. Jest zwięzły, pouczający i bardzo praktyczny - to idealne składniki powodzenia takiego zestawienia.

3. Gowling WLG's "Post Pandemic "

via Gowling WLG

Zawsze myślimy o przyszłości, zwłaszcza w czasach transformacji. Gowling WLG wykorzystał format listicle, aby nakreślić prognozy i zalecenia dotyczące różnych aspektów życia po pandemii, od planu urbanistycznego po opiekę zdrowotną, miejsca pracy i dobre samopoczucie.

dlaczego to działa: Listicle to coś więcej niż tylko tekst - jest wizualnie wciągający, z jasnymi ilustracjami i projektem w stylu mapy drogowej, który prowadzi czytelnika przez zawartość. Dodatkowo, projekt graficzny dodaje głębi przekazowi i wzmacnia narrację.

4. UpgradedPoints' '12 najlepszych stron internetowych do rezerwacji lotów po najniższych cenach'

via UpgradedPoints

UpgradedPoints przygotowało artykuł, który pomoże podróżnym zaoszczędzić na kolejnych wakacjach. Artykuł zawiera zestawienie stron internetowych oferujących rabaty na loty oraz przedstawia zalety i wady każdej z nich.

dlaczego to działa: Autor udostępnia "gorącą wskazówkę " na końcu każdego wpisu, aby pomóc czytelnikom zaoszczędzić jeszcze więcej. Używając ikon i odważnych kolorów, wskazówki te wyróżniają się, przyciągając uwagę czytelników i dodając dodatkową wartość do zawartości.

5. Men's Health's '45 najlepszych ćwiczeń zwiększających przyrosty na stronie głównej

Men's Health przedstawia obszerną listę 45 ćwiczeń zaprojektowanych w celu podniesienia jakości domowych treningów. Ćwiczenia celują w różne grupy mięśni, w tym górną część ciała, dolną część ciała i rdzeń. Każdemu ćwiczeniu towarzyszą wyczyszczone instrukcje i wspierające je obrazy, dzięki czemu jest ono łatwe do wykonania.

dlaczego to działa: Lista działa jak wirtualny osobisty trener, prowadząc cię krok po kroku, aby zapewnić odpowiednią formę i technikę. Wspaniałe jest to, że ćwiczenia te wymagają minimalnego sprzętu, dzięki czemu są dostępne dla większości ludzi. Jest to idealne źródło informacji dla osób poszukujących skutecznego i wygodnego domowego treningu.

6. RELX's "Podręcznik komunikacji wewnętrznej "

via RELX

RELX oferuje narzędzia analityczne i decyzyjne dla Business, a ten artykuł jest doskonałym przykładem ich strategii content marketingowej. Dostarczając cenne zasoby, pomagają potencjalnym klientom i demonstrują swoją wiedzę branżową.

Podręcznik komunikacji wewnętrznej, zaprojektowany w prostej czarno-biało-żółtej kolorystyce z ilustracjami liniowymi, ma czysty, nowoczesny wygląd. Jego charakter DIY sprawia, że jest zarówno przystępny, jak i funkcjonalny.

dlaczego to działa: Mimo tego, że jest to jeden z dłuższych listicle z 50 punktami, pozostaje bardzo czytelny dzięki zwięzłym, jasnym opisom i projektowi, który wspiera łatwą nawigację. Każdy punkt jest prosty i możliwy do zrealizowania, co czyni go praktycznym źródłem poprawy komunikacji wewnętrznej.

Przeczytaj również: Przewodnik po wykorzystaniu AI w content marketingu

7. BuzzFeed's *"26 razy starzy ludzie byli najlepszymi ludźmi w Internecie w 2015 roku

via Buzz Feed

Artykuł BuzzFeed "Old People in 2015" wyróżnia się mieszanką humoru, nostalgii i wnikliwych komentarzy. Artykuł przyjmuje beztroskie podejście do omawiania różnic pokoleniowych, wykorzystując sprytne podpisy i przydatne obserwacje, aby uchwycić dziwactwa starszych pokoleń w dzisiejszych czasach.

dlaczego to działa: Każdy element jest zwięzły, a jednocześnie pełen osobowości, zachowując idealną równowagę między humorem a sentymentalizmem. Odwołuje się również do uniwersalnego tematu, przemawiając do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą odnieść się do luki pokoleniowej, czyniąc ją humorystyczną i wysoce relatywną.

8. Nature's "Jak COVID pogłębił nierówności "

via Nature

Pandemia COVID przyniosła zalew badań i danych - codzienne wykresy, wartości procentowe, statystyki szpitalne i wskaźniki infekcji stały się częścią naszej codziennej rutyny. Przy tak dużej ilości informacji trudno jest przebić się przez szum. Jednak Nature dostarcza kluczowego przesłania: pandemia pogłębiła globalne nierówności.

Ten listicle jest doskonałym przykładem tego, jak format może odnosić się nawet do najpoważniejszych i najbardziej złożonych problemów. Nature przedstawia jasną i przekonującą narrację, kondensując swoje odkrycia w sześciu animowanych grafikach.

dlaczego to działa: Jest to skuteczny sposób na przekazanie ciężkiej zawartości w formacie, który pozostaje przystępny, pokazując, że listicle mają tendencję do bycia zarówno informacyjnym, jak i prowokującym do myślenia.

9. Campaign's '5 Ways to Future-proof Your Business in a Post-Cookie World' (5 sposobów na zabezpieczenie biznesu na przyszłość w świecie po ciasteczkach)

via Kampania

Jeśli zajmujesz się marketingiem lub komunikacją, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że "apokalipsa plików cookie" jest tuż za rogiem. Wraz z zaostrzeniem przepisów dotyczących prywatności, ewolucją reklam online i ogromnymi zmianami w śledzeniu, pojawia się wielkie pytanie: *Co dalej?

Jest to złożony problem obejmujący wyzwania techniczne, prawne i strategiczne. Jednak magazyn Campaign czyni ten temat przystępnym, dzieląc go na pięć możliwych do wykonania kroków, które Business może wykonać, aby się do niego dostosować.

dlaczego to działa: Zamiast tylko podkreślać problem, ten listicle dostarcza jasnych, praktycznych rozwiązań, zamieniając złożony problem w coś namacalnego i łatwego do przyswojenia. Jest to świetny przykład na to, jak listicle może uprościć nawet najbardziej złożone wyzwania, oferując jednocześnie prawdziwą wartość.

10. Polygon's *"Najlepsze reklamy Superbowl w 2023 roku

via Polygon

Jesteśmy pewni, że pamiętasz przynajmniej jedną z reklam z wielkiego meczu. Niezależnie od tego, czy oglądałeś, czy usłyszałeś o tym później, reklamy zawsze są prawdziwym początkiem rozmowy. Polygon zebrał w tym artykule wszystkie reklamy, które z pewnością będą tematem rozmów w mieście.

Wspaniałe w tym poście jest to, że pozwala ci ich doświadczyć.

dlaczego to działa: Obejmowanie reklam bezpośrednio w artykule rozbija tekst za pomocą wideo, pozwalając czytelnikom oglądać momenty rozwijające się dla siebie.

Nie chodzi nam o to, by chwalić się własnym rogiem, ale czujemy się trochę stronniczy w stosunku do naszego artykułu na temat najlepszych narzędzi i oprogramowania AI. Włożyliśmy sporo wysiłku, aby był on dobrze skonstruowany, łatwy do skanowania i naprawdę przydatny - dokładnie to, czego czytelnicy oczekują od dobrego podsumowania.

Zamiast po prostu wymieniać narzędzia z ogólnymi opisami, ta lista zapewnia wyraźną wartość, kategoryzując je według przypadku użycia (pisanie, projektowanie, wydajność itp. ), Ułatwiając naszym czytelnikom znalezienie tego, czego potrzebują.

dlaczego to działa: Każdy wpis zawiera zwięzły, ale pouczający przegląd, podkreślający kluczowe funkcje i ceny, dzięki czemu użytkownicy mogą dokonywać szybkich porównań bez przedzierania się przez puch. Format - pogrubione nagłówki, wypunktowania i wizualizacje - sprawia, że jest on zarówno wciągający, jak i przyjazny dla konwersji (mamy nadzieję, że się z tym nie nie zgodzisz! 😄)

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z kilkoma fantastycznymi przykładami list, poznajmy kilka prostych wskazówek, jak stworzyć listę, która naprawdę się wyróżnia!

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia AI do pisania treści

Jak napisać listicle

Jeśli chcesz publikować artykuły, które przyciągają uwagę i konsekwentnie generują ruch, musisz zrobić coś więcej niż tylko ciąg kilku wypunktowań - i właśnie w tym miejscu ClickUp wkracza do akcji!

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej. Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać platformę do szybszego pisania wysokiej jakości list.

Efektywne planowanie i współpraca

Pisanie listicle wymaga koordynacji, zwłaszcza podczas pracy z zespołem. Planowanie zawartości, oddelegowane zadania i upewnienie się, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem może być kłopotliwe bez odpowiednich narzędzi.

Twórz, przypisuj i współpracuj nad listami za pomocą ClickUp

Na szczęście dzięki ClickUp Tasks możesz przydzielać zadania i zajmować się tym, co najważniejsze, dzięki niestandardowym poziomom priorytetów, statusom, polom i innowacyjnym opcjom sortowania.

Na przykład, jeśli piszesz artykuł zatytułowany "Top 10 Marketing Tools ", możesz podzielić go na poszczególne zadania, takie jak "Research", "Drafting", "Editing", "Review" i "Publishing". Przydziel zadania odpowiednim członkom zespołu. Od stażystów można oczekiwać badania i kompilowania danych. Niezależny autor zawartości może zredagować artykuł, podczas gdy wewnętrzny redaktor przejrzy go, dopracuje i opublikuje. Zapewnia to dokładne pokrycie i brak luźnych końców.

ClickUp pomaga nam skutecznie zarządzać i śledzić nasze zlecenia graficzne i inicjatywy związane z pisaniem na firmowego bloga. Korzystając z ClickUp, możemy zapewnić, że wszystkie zadania są zorganizowane, postęp jest monitorowany, a terminy dotrzymywane, co prowadzi do zwiększenia wydajności i usprawnienia cyklu pracy naszego zespołu.

ClickUp pomaga nam skutecznie zarządzać i śledzić nasze zlecenia graficzne i inicjatywy związane z pisaniem na firmowego bloga. Korzystając z ClickUp, możemy zapewnić, że wszystkie zadania są zorganizowane, postęp jest monitorowany, a terminy dotrzymywane, co prowadzi do zwiększenia wydajności i usprawnienia cyklu pracy naszego zespołu.

Narzędzia do współpracy ClickUp dodatkowo wspierają wydajność zespołu i udostępnianie informacji. Dzięki możliwości komentowania zadań w wątkach, możesz zostawiać komentarze, przekazywać opinie i przeglądać wersje robocze w czasie rzeczywistym. Komentarze w ClickUp można przypisywać do osób odpowiedzialnych za dane zadanie, dzięki czemu mogą one bezpośrednio rozwiązywać wszelkie problemy.

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat

Jeśli chcesz omówić tematy, dopracować nagłówki i przeprowadzić burzę mózgów na temat zawartości listicle bez przełączania się między dziesiątkami aplikacji, wypróbuj ClickUp Chat. Dzięki dedykowanym kanałom do rozmów grupowych i wiadomościom w wątkach, autorzy i redaktorzy mogą sprawnie śledzić pomysły i odpowiadać na pytania. Etykieta umożliwia szybkie wprowadzanie informacji na temat badań, SEO lub formatu. Dodatkowo, połączone z czatem zadania pozwalają uporządkować proces pisania, od redagowania do ostatecznego zatwierdzenia.

📮ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i skuteczną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Segmentowanie zawartości

Jeśli chcesz wyświetlić swój projekt na różne sposoby - na przykład jako wykres Gantta dla szybkiej osi czasu projektu, tablicę Kanban do aktualizacji postępów lub widok kalendarza do planowania zasobów - ClickUp oferuje ponad 15 niestandardowych widoków, które zaspokoją każdą potrzebę.

Monitoruj postęp zadania w preferowanym stylu dzięki różnym widokom ClickUp

Aby śledzić postępy w tworzeniu artykułu, możesz skorzystać z widoku listy ClickUp lub widoku tablicy. Możesz ustawić terminy dla poszczególnych sekcji i zależności od zatwierdzenia lub opinii, upewniając się, że wszystko zostanie zrobione na czas.

Szybkie generowanie zawartości listicle

Generuj dowolną zawartość w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Nie musisz spędzać godzin na doskonaleniu swojego artykułu ani stresować się każdym szczegółem - ClickUp Brain jest tutaj, aby usprawnić ten proces.

Oto, w jaki sposób to oprogramowanie wspomagające pisanie oparte na AI może pomóc nie tylko w szybszym tworzeniu listicle, ale także w zapewnieniu, że będzie on angażujący, dobrze skonstruowany i zoptymalizowany:

1. Menedżer wiedzy AI do gromadzenia i badania kontekstu

Uzyskaj wgląd w zadania, postępy zespołu i nie tylko dzięki ClickUp AI Knowledge Manager

Gromadzenie dokładnych i istotnych informacji jest kluczowym wyzwaniem podczas pisania artykułu. ClickUp AI Knowledge Manager pomaga w łatwym dostępie do zawartości, danych i spostrzeżeń z dokumentów, raportów i bazy wiedzy Twojego zespołu (a nawet opiera się na własnej wiedzy o świecie zewnętrznym).

Zamiast ręcznie wyszukiwać fakty, statystyki lub referencje, możesz skorzystać z tego narzędzia AI:

Uzyskaj szczegółowe odpowiedzi na temat zadań, dokumentów i postępów zespołu

Szybka analiza dużych zestawów dokumentów pod kątem kontekstu lub trendów

Zbierz podstawowe informacje dla każdego elementu listy bez marnowania czasu

2. AI Project Manager do automatyzacji powtarzalnych zadań

Automatyczne podsumowywanie dokumentów, aktualizacji zadań i nie tylko za pomocą ClickUp Brain

Tworzenie listicle obejmuje wiele kroków - wyszukiwanie, pisanie, edycję i formatowanie. Wiele z tych kroków może wydawać się powtarzalnych, zwłaszcza jeśli tworzysz wiele artykułów. ClickUp AI Project Manager zdejmuje z ciebie presję, automatyzując kluczowe części procesu tworzenia zawartości.

Oto, do czego możesz go użyć:

Automatyzacja podsumowań zadań i aktualizacji projektów

Podkreśl istotne punkty danych dla swojego artykułu

Śledzenie przeszkód i wyzwań

3. AI Writer for Work do łatwego tworzenia wysokiej jakości zawartości listicle

Twórcy listicle często napotykają na barierę w fazie pisania. ClickUp AI Writer for Work to potężny asystent pisania, który zapewni, że Twój listicle będzie przejrzysty i atrakcyjny.

Przeprowadzaj burze mózgów, twórz konspekty i generuj pełnowartościową zawartość dla swoich artykułów za pomocą ClickUp Brain

Dzięki AI Writer możesz:

Automatycznie generuj zawartość na podstawie konspektu swojej listy (np. zamieniając wypunktowania w całe zdania lub akapity)

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do sprawdzania gramatyki i pisowni

Tworzenie pomocnych szablonów dla każdej sekcji artykułu (np. wstępu, poszczególnych punktów, podsumowania)

Przekształć notatki głosowe lub transkrypcje spotkań w pisemną zawartość, która może bezpośrednio wpłynąć na twój artykuł

Aby dobrze pozycjonować się w wyszukiwarkach, listicle musi być czymś więcej niż tylko informacją - musi być zgodny z wymaganiami SEO. ClickUp Docs dostarcza wszystkich narzędzi potrzebnych do pisania i formatowania zawartości, która przemawia do czytelników i osiąga dobre wyniki w wyszukiwarkach.

Twórz i przydzielaj zadania związane z pisaniem lub SEO bezpośrednio z ClickUp Docs

Połączenie ClickUp Docs z ClickUp Brain pozwala uzyskać dostęp do sugestii dotyczących wysoko pozycjonowanych słów kluczowych, meta opisów, tekstów alternatywnych dla obrazów oraz linkowania wewnętrznego/zewnętrznego - wszystko to jest niezbędne do poprawy pozycji w rankingu SEO.

Przeczytaj również: Najlepsze podpowiedzi AI dla marketerów i pisarzy

Gotowe szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Załóżmy, że chcesz zarządzać swoim kalendarzem redakcyjnym, usprawnić zarządzanie blogiem lub stworzyć scentralizowane repozytorium dla przyszłych pomysłów na listicle. W takim przypadku ClickUp oferuje ogromną bibliotekę ponad 1000 szablonów, dzięki czemu zadania te są proste i wydajne.

Te wstępnie zaprojektowane szablony pomogą ci zachować porządek i zaoszczędzić czas, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu wysokiej jakości zawartości.

Pobierz szablon Zarządzaj całym procesem tworzenia zawartości, od pomysłu do publikacji, dzięki szablonowi do zarządzania blogiem ClickUp

Na przykład szablon do zarządzania blogiem ClickUp pozwala śledzić i zarządzać wszystkimi listami i innymi wpisami na blogu w jednym centralnym miejscu. Usprawnia każdy krok procesu, od burzy mózgów po optymalizację zawartości i monitorowanie terminów.

Dzięki temu szablonowi do zarządzania blogiem Twój zespół może:

Organizuj i optymalizuj zawartość bloga w jednej lokalizacji

Śledzenie i planowanie postów, data powstania i terminy

Płynna współpraca między pisarzami, projektantami, redaktorami i nie tylko

Podobnie szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog upraszcza organizowanie nowej zawartości bloga. Pomaga on zapewnić spójność i pozwala opracować strategię redakcyjną zawartości do regularnego publikowania, wspierając ogólne cele dotyczące treści.

Pobierz szablon Opracuj strategię regularnego publikowania za pomocą szablonu kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog

Dzięki temu szablonowi kalendarza zawartości możesz:

Organizuj i planuj całą swoją zawartość w jednej centralnej lokalizacji

Ustaw terminy i śledź postępy, aby zapewnić terminową publikację

Współpracuj z członkami zespołu i współpracownikami, aby tworzyć wysokiej jakości zawartość

Pro Tip: Jeśli chcesz przechowywać całą zawartość bloga i komunikację w jednym miejscu, szablon ClickUp Blog Database jest idealnym rozwiązaniem. Umożliwia on łatwe śledzenie blogów, sprawdzanie, kto jest właścicielem czego, monitorowanie, kiedy zawartość wymaga aktualizacji, a także prowadzenie zakładek dotyczących prac w toku.

Wydobywanie maksymalnej wartości z artykułów za pomocą ClickUp

Artykuły z listami to fantastyczny sposób na urozmaicenie strategii content marketingu. Niezależnie od tego, czy chodzi o promocję, edukację czy rozrywkę, format artykułu z listą w wyjątkowy sposób angażuje odbiorców. Jest to również doskonały wybór dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z content marketingiem, ponieważ listy są łatwiejsze do napisania, a jednocześnie oferują imponujące wyniki.

Biorąc to pod uwagę, nie każdy temat pasuje do struktury listicle. Musisz ocenić temat i potrzeby odbiorców, aby zdecydować, który format zawartości jest najlepszy.

Jeśli szukasz narzędzia typu "wszystko w jednym" do łatwego tworzenia listicle, poradników, szczegółowych przewodników lub wpisów na blogu, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz - szablony, narzędzia AI i funkcje współpracy, które sprawiają, że tworzenie i zarządzanie zawartością nie wymaga wysiłku.

