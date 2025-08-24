10 oszałamiających przykładów sztuki generowanej przez AI

Na początku lat 70. artysta Harold Cohen rozpoczął prace nad systemami sztuki opartymi na AI na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Od tego czasu naukowcy z MIT, Uniwersytetu Stanforda i innych uczelni na całym świecie tworzą dzieła sztuki przy użyciu AI. W zasadzie przykłady sztuki opartej na AI znamy już od ponad pół wieku.

Sztuka oparta na AI autorstwa Harolda Cohena z lat 1977–1978 (Źródło: Whitney Museum of American Art )

Największą różnicą między tymi wczesnymi dziełami a dzisiejszą sztuką tworzoną przez AI jest to, że każdy – Ty, ja i praktycznie każda osoba z działającym połączeniem internetowym – może ją tworzyć.

W ciągu ostatniej dekady sztuka oparta na AI ewoluowała w tempie geometrycznym, otwierając możliwości, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. W tym artykule wybraliśmy kilka popularnych przykładów sztuki opartej na AI, aby pokazać, co można osiągnąć dzięki GenAI.

Zrozumienie procesu tworzenia sztuki opartej na AI

Sztuka oparta na AI odnosi się do wszelkich dzieł wizualnych stworzonych lub ulepszonych przy pomocy generatywnej AI. Zazwyczaj wystarczy wprowadzić tekstowy opis swojego pomysłu, a AI tworzy obraz.

Niezależnie od tego, czy używasz AI Canvy do usuwania tła ze zdjęć, czy Midjourney do urzeczywistniania pomysłów, tworzysz sztukę opartą na AI.

Przykłady zastosowań sztuki opartej na AI

Potrzebujesz oficjalnego zdjęcia do profilu na LinkedIn? Nie ma sprawy. Portret wygenerowany przez AI może dodać garnitur i krawat do selfie, które właśnie zrobiłeś. Chcesz zamówić dzieło sztuki do swojego salonu, ale nie masz na to budżetu? Po prostu stwórz obraz wygenerowany przez AI.

W różnych branżach AI może osiągnąć znacznie więcej. Jako nowa technologia, sztuka oparta na AI znajduje szerokie zastosowanie w takich obszarach jak:

Marketing : Banery cyfrowe, grafiki, posty w mediach społecznościowych zgodne z wytycznymi marki

Prototypowanie : Szczególnie w projektowaniu architektonicznym lub modowym, w celu tworzenia prototypów, których produkcja byłaby w innym przypadku kosztowna lub czasochłonna

Ulepszanie obrazów : Generowanie dodatkowych elementów do istniejących obrazów, np. dodawanie eleganckiej marynarki lub luksusowego samochodu do zdjęcia

Skalowanie: powielanie obrazów poprzez wprowadzanie prostych zmian, takich jak rozmiar, fragment obrazu lub tekst w nim zawarty. Narzędzie AI do mediów społecznościowych , które potrafi to zrobić, jest prawdziwym błogosławieństwem dla zespołów marketingowych.

W zależności od potrzeb i złożoności konkretnego zastosowania, narzędzia, z których korzystają użytkownicy, znacznie się różnią. Oto kilka powszechnie dostępnych generatorów sztuki opartej na AI, dzięki którym możesz spróbować swoich sił w tworzeniu dzieł sztuki generowanych przez AI.

ClickUp Brain

Jako najbardziej wszechstronny system AI na świecie, ClickUp Brain nie ogranicza się już tylko do pomocy tekstowej. Teraz umożliwia tworzenie grafiki bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Niezależnie od tego, czy szkicujesz koncepcje, czy dodajesz elementy wizualne, Brain pozwala generować obrazy tworzone przez AI — i możesz je umieszczać bezpośrednio w komentarzach do zadań ClickUp, dokumentach, czacie lub na Tablicach bez konieczności przełączania się między narzędziami!

W ClickUp Tablicach wystarczy wpisać lub zaznaczyć swoją podpowiedź — na przykład „kolorowy, ale realistycznie wyglądający widok ludzkiego mózgu z boku, na którym neurony iskrzą się i rozświetlają pomysłami” — a Brain w ciągu kilku sekund przekształci ją w dopracowane wizualizacje. Te obrazy to nie tylko symbole zastępcze — można je udostępniać, edytować i wykorzystywać jako inspirację lub punkt wyjścia dla nowych pomysłów!

Twórz obrazy oparte na AI za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Tablicach

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość wpisywania długich podpowiedzi potrzebnych do wygenerowania dobrej grafiki AI? Brain MAX, superaplikacja AI firmy ClickUp, upraszcza to dzięki funkcji Talk to Text. Po prostu podyktuj swoją podpowiedź sztucznej inteligencji, aby wygenerować obrazy, a także tworzyć zadania, wiadomości lub projekty — z taką samą łatwością, jak podczas wpisywania komend w ClickUp!

DALL-E firmy OpenAI

Znany jako pierwszy popularny generator obrazów oparty na AI, DALL-E nadal cieszy się ogromną popularnością. Obrazy tworzone przez najnowszą wersję, DALL-E 3, są zazwyczaj niezwykle realistyczne i charakteryzują się wysoką jakością.

Imagen 2 od Google

Gemini od Google, znane wcześniej jako Bard, pozwala teraz generować obrazy bezpośrednio w swoim interfejsie. Największymi zaletami Gemini są przejrzysty i prosty interfejs użytkownika przypominający wyszukiwarkę Google oraz fakt, że jest ono Free!

Midjourney

Midjourney jest znane jako jeden z najbardziej stabilnych generatorów sztuki, tworząc dzieła bardzo wysokiej jakości, które zdobyły nawet nagrody. Największym zarzutem wobec Midjourney jest to, że nie jest przyjazne dla użytkownika i dostępne wyłącznie przez Discord.

Jeśli chcesz podjąć ten dodatkowy wysiłek, aby korzystać z tego narzędzia, oto kilka podpowiedzi Midjourney, które pomogą Ci zacząć.

Adobe Firefly

Jako naturalne rozszerzenie swojej oferty produktów kreatywnych firma Adobe wprowadziła niedawno Firefly, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone dla projektantów. Oprócz tworzenia grafiki w odpowiedzi na podpowiedzi, Firefly akceptuje również obrazy referencyjne. Oznacza to, że możesz podać narzędziu szkic lub dzieło sztuki i poprosić Firefly o stworzenie podobnego rezultatu. I voila!

Microsoft Designer

W przeciwieństwie do powyższych narzędzi, które wykorzystują własne modele, projektant Microsoftu korzysta z DALL-E. Stanowi on prostą, przystępną, przyjazną dla początkujących i Free alternatywę dla ChatGPT Plus, co czyni go niezwykle atrakcyjnym zarówno dla amatorów, jak i entuzjastów.

Ponadto, jako część pakietu produktów Copilot, stanowi on również doskonałe uzupełnienie narzędzi Microsoftu do tworzenia treści opartych na sztucznej inteligencji.

Canva

Canva Magic Media integruje obrazy generowane przez AI z cyklem pracy twórczej

Dzięki oprogramowaniu Canva do współpracy przy projektowaniu, opartemu na AI, możesz generować obrazy na podstawie tekstu, zmieniać style, dostosowywać rozmiar, oczyszczać obrazy, usuwać tła i nie tylko! Możesz również bez wysiłku włączać do swoich prac najnowsze trendy w projektowaniu graficznym.

W przeciwieństwie do narzędzi własnościowych, generator obrazów oparty na AI Canvy integruje szereg modeli, takich jak Magic Media, Dall-E i Imagen, oferując możliwości tworzenia dzieł sztuki bezpośrednio na swojej platformie. Stanowi to ogromną zaletę dla tych, którzy chcą wypróbować wiele modeli przed zakończeniem zadania.

Pomimo niezliczonych możliwości sztuka oparta na AI różni się od sztuki tradycyjnej. Stwarza to wyjątkowe wyzwania.

Sztuka tradycyjna a sztuka oparta na AI

Sztuka tradycyjna polega na tworzeniu dzieł wizualnych, zazwyczaj ręcznie lub cyfrowo, przy użyciu narzędzi projektowych. W przypadku sztuki opartej na AI to narzędzie zajmuje się tworzeniem, a użytkownik jedynie wprowadza dane.

Inne kluczowe różnice to:

Umiejętności: Sztuka tradycyjna jest tworzona przez projektantów posiadających pewien poziom umiejętności w tej dziedzinie. Tworzenie sztuki opartej na AI nie wymaga umiejętności projektowych, ale potrzebne są pewne umiejętności w zakresie podpowiedzi.

Entuzjaści sztuki tworzonej przez AI twierdzą, że w przyszłości wyobraźnia będzie miała większą wartość niż projektowanie (w tradycyjnym sensie).

Dane wejściowe: Sztuka tradycyjna wymaga od użytkownika stworzenia obrazu przy użyciu różnych elementów projektowych. Często projektanci skrupulatnie dodają kształty, kolory, ikony i zdjęcia, aby uzyskać spójny efekt końcowy.

Sztukę opartą na AI można stworzyć, wpisując to, czego potrzebujesz. Na przykład, jeśli wpiszesz w programie Microsoft Designer: „Kot czytający książkę w okularach do czytania, siedzący w bibliotece o stylu vintage”, oto jaki wynik prawdopodobnie otrzymasz.

Przykład sztuki opartej na AI stworzony za pomocą programu Microsoft Designer

Czas: Sztuka tradycyjna jest pracochłonna i wymaga dużej precyzji. Sztuka oparta na AI jest szybka — wygenerowanie powyższego obrazu zajęło 10 sekund.

Iteracja: Sztuka tradycyjna wymaga czasu i umiejętności, aby wprowadzać zmiany. Każde uzupełnienie pierwotnego briefu może wymagać znacznego wysiłku. Sztuka oparta na AI pozwala na bardzo szybkie wprowadzanie zmian. Dodając do powyższej podpowiedzi dla AI: „Niech kot będzie biały. Dodaj pióro wieczne”, natychmiast otrzymałem poniższe obrazy.

Warianty sztuki opartej na AI stworzone za pomocą programu Microsoft Designer

Powyższy przykład pokazuje, jak można wyobrazić sobie coś i natychmiast stworzyć jego wizualizację. To takie proste!

Przyjrzyjmy się niektórym z najpopularniejszych i najbardziej oszałamiających dzieł sztuki tworzonych przez AI, aby zrozumieć rzeczywiste możliwości, jakie otwierają się przed nami.

Sztuka oparta na AI w praktyce

Każda sztuka stworzona przy użyciu narzędzi AI, takich jak DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon czy Runway, jest sztuką AI. Oto, co do tej pory osiągnęli pierwsi użytkownicy i pionierzy sztuki AI.

1. Portret Edmonda de Belamy'ego

Edmond de Belamy (Źródło: Wikimedia Commons )

W 2018 roku członkowie paryskiej grupy Obvious wykorzystali generatywną AI do stworzenia portretu Edmonda de Belamy'ego, fikcyjnej postaci, którą sami wymyślili. Wykorzystali algorytm open source i wytrenowali go na 15 000 portretów z okresu od XIV do XIX wieku.

To dzieło zyskało rozgłos, gdy stało się pierwszym dziełem sztuki stworzonym przy użyciu AI, które zostało wystawione na aukcji w domu aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku. Obraz został sprzedany na tej aukcji za 432 500 dolarów.

2. DeepDream od Google

Obraz stworzony za pomocą DeepDream (Źródło: Wikimedia Commons )

DeepDream to forma sztuki opartej na AI, która wykorzystuje algorytmiczną pareidolię do tworzenia onirycznych, psychodelicznych wersji istniejących obrazów. Od tego czasu naukowcy wykorzystują DeepDream w połączeniu ze środowiskami wirtualnej rzeczywistości do eksperymentów z zakresu psychologii poznawczej i badań nad mózgiem.

3. Sztuczne rzeczywistości autorstwa Refika Anadola

Sztuczne rzeczywistości: Coral autorstwa Refika Anadola (Źródło: refikanadol.com )

Stworzona na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego grafika autorstwa Refika Anadola wykorzystuje ogromne zbiory danych zawierające obrazy koralowców, aby zwiększyć świadomość na temat zmian klimatycznych. Jest to projekt multidyscyplinarny, łączący wizualizację danych, uczenie maszynowe i druk 3D.

4. Hybrydowe organizmy Sofii Crespo

Neural Zoo autorstwa Sofii Crespo (Źródło: neuralzoo.com )

Argentyńska artystka Sofia Crespo wykorzystuje dane ze świata przyrody i tworzy hipotetyczne formy życia. W projekcie Neural Zoo wykorzystuje obrazy ze świata przyrody i przekształca je, tworząc oszałamiające wizualizacje wyobrażonej natury, odzwierciedlające sposób działania ludzkiej kreatywności. Wykorzystuje tę formę, aby poddać w wątpliwość wpływ AI na sztukę i kreatywność, stawiając kluczowe pytania dotyczące jej przyszłości.

5. Kampania BMW poświęcona sztuce cyfrowej

Samochody artystyczne BMW (Źródło: bmw.com )

Sztuka nie ogranicza się wyłącznie do muzeów i wystaw. Podobnie jest ze sztuką opartą na AI. Wiele firm wykorzystuje ją na różne sposoby. Jedną z najbardziej oszałamiających kampanii ostatnich lat są samochody artystyczne BMW.

W ramach programów mecenatu artystycznego i kulturalnego firma BMW nawiązała współpracę z kreatywnym technologiem Nathanem Shipleyem i kolekcjonerem sztuki Garym Yeh, aby wyszkolić AI w zakresie 900 lat historii sztuki i stworzyć 50 nowych dzieł sztuki. Następnie za pomocą mapowania projekcyjnego przenieśli je na wirtualną wersję modelu 8 Series Gran Coupe.

6. Wyjątkowe etykiety Nutelli

Etykiety produktów wygenerowane przez AI dla marki Nutella (Źródło: Ogilvy Italia )

Etykietowanie produktów to jedno z najbardziej rutynowych zadań na linii produkcyjnej. Aby zachować spójność i wizerunek marki, na wszystkich produktach drukuje się i nakleja tę samą, gotową etykietę. Firma Nutella wykorzystała sztukę opartą na AI, aby to zmienić.

Firma Nutella stworzyła siedem milionów unikalnych etykiet na słoiki przeznaczone na rynek włoski. Wywołało to ciekawość i zwiększyło popyt. Wielu miłośników Nutelli było również podekscytowanych możliwością posiadania unikalnego, jedynego w swoim rodzaju słoika.

7. Nie mogę się doczekać zimy w Nowym Jorku

Sztuka oparta na pikselach stworzona przez użytkownika Reddita (Źródło: BlickyBloop )

Istnieją setki tysięcy, jeśli nie miliony, zdjęć próbujących uchwycić klimat zimy w Nowym Jorku. Jest ona idealizowana w filmach, muzyce, telewizji i nie tylko. Jednak ten użytkownik Reddita znalazł prosty, a jednocześnie wyróżniający się sposób na przedstawienie klasycznej zimowej scenerii Wielkiego Jabłka przy użyciu AI.

Warstwy, głębia i drobne szczegóły (w tym spadające płatki śniegu) tworzą porywający efekt na dość zwyczajnym obrazie. Użytkownik zastosował stylizację wizualną nawiązującą do starych gier wideo, aby sztuka wygenerowana przez AI wyglądała zarówno na vintage, jak i ultranowoczesną.

8. Wyimaginowane zabawki z serialu „I Love Lucy”

Zabawki „I Love Lucy” wygenerowane przez DALL-E (Źródło: Fast Company )

Redaktor ds. technologii magazynu Fast Company, Harry McCracken, wypróbował DALL-E, tworząc zabawki z serialu „I Love Lucy”. „Butelki Vitameatavegamin to fajny akcent” – przyznał.

Czy to tylko kwestia czasu, zanim ludzie zaczną tworzyć fałszywe elementy w stylu vintage i drukować je w 3D? Czas pokaże. Dał również podpowiedź innym twórcom zajmującym się stylem vintage, o niektórych z nich możesz przeczytać w jego artykule tutaj.

9. Postapokaliptyczne roboty

Postapokaliptyczne roboty (Źródło: Prezentacja Midjourney )

Użytkownik Midjourney wyobraża sobie postapokaliptyczny świat, w którym zardzewiały robot wchodzi w interakcję z kwiatami w surowej miejskiej scenerii. Model precyzyjnie interpretuje podpowiedzi dotyczące sztuki opartej na AI, dodając żółte chmury, ścianę pokrytą graffiti itp.

Zdolność AI do tworzenia tak skrupulatnie zaprojektowanych dzieł sztuki stanowi przełom w dziedzinie prototypowania. Wyobraź sobie początkującego hollywoodzkiego scenarzystę, który może tworzyć własne moodboardy i storyboardy, aby skuteczniej prezentować swoje pomysły!

10. Czołówka serialu „Secret Invasion”

Zdjęcie z czołówki serialu „Secret Invasion” (Źródło: The Verge )

Skoro mowa o Hollywood, producenci serialu Marvela „Secret Invasion” wykorzystali AI do stworzenia czołówki. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ producent wykonawczy powiedział, że świadomie zdecydowali się na użycie AI, ponieważ „nawiązuje ona do samych motywów serialu”, tj. do zmieniającej kształt populacji Skrullów.

Jednak ten przypadek użycia otworzył w świecie sztuki puszkę Pandory pełną pytań dotyczących danych szkoleniowych, praw artystów, zagrożeń związanych z AI oraz etycznej kreatywności.

Przyszłość sztuki generowanej przez AI

Powyższe przykłady sztuki opartej na AI pokazują dwie rzeczy: nieskończone możliwości sztuki opartej na AI oraz rzeczywisty wpływ, jaki może ona wywrzeć na przyszłość życia ludzkiego.

Chociaż można używać dowolnego narzędzia i otwierać przed sobą ogromne możliwości, wpływ sztuki opartej na AI jest przedmiotem poważnej debaty. Niektóre z kluczowych kwestii poruszanych w dyskusji to:

Możliwości: Jako pomoc twórcza AI jest potężniejsza niż jakiekolwiek narzędzie, z którego dotychczas korzystali artyści. Umożliwia nie tylko szybkie tworzenie, ale także pozwala na błyskawiczne wprowadzanie zmian i ulepszeń. W miarę ewolucji modeli spodziewamy się, że sytuacja ta ulegnie znacznej poprawie.

Dane: Jednym z fundamentalnych aspektów sztuki opartej na AI są dane wykorzystywane do szkolenia modeli. Wiele generatorów sztuki opartej na AI nie ujawnia swoich danych szkoleniowych, co stwarza ryzyko naruszeń praw autorskich oraz praw tradycyjnych artystów, którzy stworzyli te style.

Na przykład funkcja głosowa ChatGPT firmy OpenAI była na tyle podobna do głosu aktorki Scarlett Johansson, że doprowadziło to do konsekwencji prawnych.

Etyka AI: Etyczne wykorzystanie takich danych jest również skomplikowane, zwłaszcza dla artystów, którzy mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy technicznej, aby zrozumieć podstawy takiego wykorzystania.

Na przykład reżyser i producent wykonawczy serialu „Secret Invasion”, Ali Selim, powiedział, że tak naprawdę nie rozumie, jak działa AI, ale fascynuje go to, co potrafi ona stworzyć. Najwyraźniej zarówno artyści, jak i twórcy generatorów sztuki opartej na AI mają jeszcze wiele do nauczenia się i oceny.

Prawa autorskie: W zeszłym roku sąd w Stanach Zjednoczonych orzekł, że obrazy wygenerowane przez AI bez udziału człowieka nie mogą być objęte prawami autorskimi zgodnie z prawem amerykańskim. Bez jasnej wiedzy na temat danych szkoleniowych – które stanowią integralną część tego, co oznacza „wkład” – brakuje konsensusu co do tego, co stanowi własność intelektualną.

Są to jednak typowe początkowe trudności, z jakimi boryka się każda nowa technologia. Aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich, społeczność artystyczna oraz eksperci z dziedziny prawa i technologii będą musieli usiąść razem i dopracować szczegóły.

Najważniejsze jest to, że owocna i sprawiedliwa współpraca między ludźmi a algorytmami AI przynosi korzyści wszystkim. Powyższe przykłady sztuki tworzonej przez AI pokazują, że AI demokratyzuje możliwość tworzenia sztuki. Być może nie musisz umieć mieszać farb akwarelowych ani być biegłym w zasadach projektowania, ale Twoja zdolność wyobrażania sobie i wyrażania myśli będzie kluczem do tworzenia wspaniałej sztuki opartej na AI.

Narzędzia AI generują również iteracje i wariacje z błyskawiczną prędkością, zapewniając niezwykłą wydajność na dużą skalę zarówno dla ludzi, jak i organizacji.

Chociaż sztuczna inteligencja rozwija się już od 50 lat, dopiero niedawno zaczęła wywierać wpływ na świat sztuki. Dzięki produktom opartym na sztucznej inteligencji każdy, kto ma wyobraźnię, może tworzyć sztukę, niezależnie od swoich umiejętności w zakresie obsługi narzędzi projektowych.

Wraz ze wzrostem liczby osób zdolnych do tworzenia sztuki należy spodziewać się eksplozji zawartości wizualnej. Zespoły marketingowe będą mogły tworzyć różnorodną zawartość na dużą skalę. Entuzjaści będą publikować nowe dzieła sztuki każdego dnia, tak jak już zaczęli to robić na Reddicie. Projektanci produktów będą szybko tworzyć prototypy, generując więcej iteracji w krótszym czasie.

