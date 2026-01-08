ClickUp kontra Miro: które narzędzie do tworzenia tablic należy wybrać w 2026 roku?

Jeśli nadal zapisujesz swoje pomysły na fizycznej tablicy, tracisz wygodę i łatwość korzystania z tablic wirtualnych.

Tradycyjne tablice są pomocne, ale mają ograniczoną przestrzeń. Podczas burzy mózgów łatwo zgubić swoje pomysły na tablicach. Ponadto nie sprawdzają się one w przypadku pracy zdalnej. Wirtualne tablice rozwiązują te problemy i oferują więcej funkcji. Pomagają Tobie i Twojemu zespołowi współpracować, przeprowadzać burzę mózgów i pozwalają na wizualną prezentację pomysłów.

Jednak przy tak dużej liczbie dostępnych narzędzi do tworzenia tablic jest naprawdę trudno wybrać to idealne, które spełni (lub przewyższy) Twoje potrzeby i oczekiwania. Właśnie w tym możemy Ci pomóc!

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się dwóm popularnym narzędziom do tworzenia tablic: ClickUp i Miro. Przedstawimy ich funkcje, różnice, ceny i inne szczegóły, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana z myślą o usprawnieniu współpracy zespołowej i łatwym zarządzaniu wieloma projektami.

Pomaga usprawnić cykl pracy, zapewniając scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich działań i zasobów związanych z projektem, takich jak burza mózgów, tworzenie zadań, dokumentów i prezentacji, śledzenie postępów projektu, zarządzanie celami projektu i wiele więcej.

Połączona przestrzeń robocza ClickUp upraszcza złożone plany projektowe, umożliwiając zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, zachowanie widoczności projektu oraz zapewnienie wszystkim spójności w zakresie celów projektu.

Oprócz funkcji współpracy i zarządzania cyklem pracy, ClickUp oferuje gotowe szablony tablic do planowania i generowania pomysłów, które pozwalają od razu przystąpić do działania. Te i inne funkcje sprawiają, że jest to idealne narzędzie do burzy mózgów, współpracy i nie tylko.

Czytaj dalej, aby poznać funkcje ClickUp, które sprawiają, że jest to idealne narzędzie do tworzenia tablic i solidne oprogramowanie do zarządzania projektami.

Funkcje ClickUp

ClickUp, jako oprogramowanie do wizualnej współpracy z funkcjami zarządzania projektami, doskonale nadaje się dla wielu organizacji o różnej wielkości zespołów i różnych potrzebach. Oto niektóre z jego najlepszych funkcji.

Funkcja nr 1: Wizualizacja

Wizualizuj pomysły projektowe, cykle pracy i procesy za pomocą map myśli ClickUp. Twórz procesy krok po kroku, łącz zadania i zarządzaj nimi w prosty sposób w interfejsie typu „przeciągnij i upuść”, bez konieczności przełączania się do innych widoków.

Twórz niestandardowe mapy myśli w ClickUp, aby planować pomysły i opracowywać cykle pracy

Możesz również udostępniać swoje mapy myśli zespołom w ramach swojego obszaru roboczego oraz łączyć je z konkretnymi komentarzami i dokumentami, aby lepiej zrozumieć zadania.

Funkcja nr 2: Burza mózgów i współpraca

Tablice ClickUp ułatwiają przekształcanie pomysłów w działania. Dają użytkownikom idealne miejsce do współpracy i tworzenia pomysłów w czasie rzeczywistym, dodawania notatek, obrazów i linków, łączenia wielu elementów, tworzenia planów działania, cykli pracy i nie tylko, aby wizualizować koncepcje i pobudzać kreatywność.

Planuj i realizuj swoje pomysły dzięki tablicom ClickUp

Oprócz generowania pomysłów i planowania możesz szybko wdrażać pomysły, tworząc zadania bezpośrednio z tablic. Dodawaj do zadań dokumenty, linki i obrazy, aby zapewnić zespołowi szerszy kontekst.

Funkcja nr 3: Wydajność i kreatywność

ClickUp oferuje ogromną bibliotekę ponad 1000 szablonów, które pomogą Ci pracować szybciej i wydajniej. Do wyboru jest kilka kategorii szablonów ClickUp, takich jak marketing, zarządzanie projektami, operacje, kreatywność i projektowanie itp. Dodatkowo możesz tworzyć niestandardowe szablony dla czynności, które wykonujesz często, aby uniknąć tworzenia wszystkiego od podstaw w kolejnym projekcie.

Pobierz ten szablon Przeprowadzaj burzę mózgów i zapisuj pomysły wszystkich zespołów w jednym widoku dzięki szablonowi ClickUp do burzy mózgów podczas retrospektywy sprintu.

Na przykład szablon burzy mózgów ClickUp Sprint Retrospective ułatwia przeglądanie i analizowanie sprintów projektowych, aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Ten szablon Tablicy pomaga w burzy mózgów nad pomysłami mającymi na celu poprawę wyników sprintów, identyfikację trendów wydajnościowych w wielu sprintach oraz śledzenie postępów w celu zapewnienia wydajności zespołu. Możesz również wykrywać problemy wpływające na wydajność zespołu i natychmiast je rozwiązywać. Wypróbuj to podczas następnej retrospektywy!

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego

Czym jest Miro?

Miro to cyfrowa tablica do zarządzania projektami, która pozwala zespołom przeprowadzać burzę mózgów i współpracować w sposób wizualny. Zapewnia obszary robocze, w których zespoły mogą planować i opracowywać strategie projektów, definiować cele i zależności, wizualizować dane oraz tworzyć cykle pracy.

Platforma oferuje różne narzędzia i elementy wizualne, umożliwiając tworzenie schematów blokowych, map myśli i diagramów na potrzeby sesji burzy mózgów. Miro płynnie współpracuje również z ClickUp, pozwalając przekształcić schematy blokowe i diagramy z Miro w zadania ClickUp, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i dostępne w jednym miejscu.

Funkcje Miro

Miro to cyfrowa platforma do współpracy, umożliwiająca zespołom wspólne burze mózgów, projektowanie i planowanie projektów. Miro oferuje szereg funkcji w ramach różnych planów cenowych. Oto niektóre z nich.

Funkcja nr 1: Burza mózgów i współpraca

Tablica online za pośrednictwem Miro

Miro zapewnia wspólną przestrzeń dla zespołów do współpracy i wizualizacji złożonych pomysłów przy użyciu karteczek samoprzylepnych, interaktywnych wyświetlaczy, diagramów, obrazów, plików GIF, arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów. Tablica Miro to nieskończone płótno, które pozwala zespołom współpracować bez ograniczeń przestrzennych. Ponadto Miro przekształca fizyczne tablice i odręczne notatki w karty Jira online lub tabele CSV.

Funkcja nr 2: Wizualizacja

Mapa myśli stworzona w Miro

Narzędzie do tworzenia map myśli i makiet firmy Miro pozwala zespołom na przedstawianie pomysłów za pomocą schematów blokowych i obrazów oraz tworzenie prototypów ekranów produktów i stron internetowych. Zapisuj pomysły na karteczkach samoprzylepnych, mapuj przepływy użytkowników i współpracuj z zespołami, aby tworzyć makiety i mapy myśli. Możesz udostępniać je interesariuszom i wprowadzać zmiany na podstawie otrzymanych opinii.

Funkcja nr 3: Wydajność i kreatywność

Miro oferuje bibliotekę gotowych szablonów, które pozwalają ujednolicić procesy i usprawnić współpracę zespołów. Od map myśli i schematów blokowych po framework Kanban i szablony spotkań zespołowych — Miro oferuje ponad 500 szablonów w różnych kategoriach. Możesz również tworzyć niestandardowe szablony i korzystać z szablonów społeczności Miro dostępnych w Miroverse. Miroverse to ogromne repozytorium szablonów tworzonych przez użytkowników, dostosowanych do konkretnych branż i typów projektów.

Ceny Miro

Free

Pakiet podstawowy : 8 USD miesięcznie za członka

Business : 16 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp kontra Miro: porównanie funkcji

Główna różnica między ClickUp a Miro polega na tym, że Miro oferuje cyfrową tablicę, na której zespoły mogą projektować i tworzyć produkty. Z kolei ClickUp to narzędzie zwiększające wydajność z funkcją tablicy. Umożliwia ono wielu osobom współpracę na jednej platformie w celu tworzenia pomysłów i realizacji złożonych projektów.

Tablice do dostosowania

ClickUp

Tablica ClickUp pozwala rysować schematy blokowe, diagramy, a nawet rysunki na nieograniczonym obszarze roboczym. Możesz też używać kształtów oraz przekształcać teksty i notatki samoprzylepne w zadania. To jedno z najlepszych programów do tworzenia tablic, które oferuje również zarządzanie zadaniami i cyklem pracy, wyznaczanie celów, raportowanie i analizy itp., wypełniając lukę między burzą mózgów a realizacją pomysłów. Krótko mówiąc, ClickUp to alternatywa dla Miro, która zastępuje oddzielne aplikacje jedną platformą.

Miro

Miro to internetowa tablica i oprogramowanie do współpracy z funkcjami takimi jak wideo-konferencje i tworzenie makiet, nadające się do sesji burzy mózgów. Pozwala ono na przechowywanie pomysłów za pomocą notatek samoprzylepnych, rysunków, kształtów, narzędzi do tworzenia diagramów itp. w scentralizowanej, konfigurowalnej przestrzeni.

Miro nie oferuje funkcji zarządzania zadaniami, ale można wyeksportować tablicę Miro za pomocą narzędzi takich jak ClickUp, Jira i Trello, aby utworzyć zadania.

Zwycięzca pierwszej rundy pojedynku ClickUp kontra Miro ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą, ponieważ pozwala realizować pomysły bezpośrednio z tablic, tworząc zadania. Możesz organizować swoje pomysły na tablicy oraz tworzyć zadania, podzadania i cykle pracy.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Tworz czaty indywidualne i grupowe z członkami zespołu, udostępniaj załączniki i kontekstualizuj rozmowy dzięki widokowi czatu ClickUp

ClickUp

Solidne funkcje współpracy ClickUp skupiają się na burzy mózgów, planowaniu i zarządzaniu pomysłami przy pomocy tablic Kanban, wykresów Gantta, zadań i podzadań, widoków kalendarza, konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych oraz innych wizualnych narzędzi do zarządzania projektami. Platforma oferuje szerszy zakres funkcji, takich jak wbudowany czat, redaktor dokumentów, udostępnianie i nagrywanie ekranu, śledzenie czasu pracy i wiele innych, które ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym.

Miro

Miro kładzie nacisk na współpracę w czasie rzeczywistym, generowanie pomysłów i innowacje. Oferuje narzędzia takie jak wspólne kursory, czat, rozmowy wideo w aplikacji, udostępnianie ekranu, adnotacje, interaktywne prezentacje itp., aby usprawnić współpracę i przekazywanie informacji zwrotnych.

Oto przykład porównania Miro i ClickUp. Załóżmy, że Twój zespół pracuje nad kampanią marketingową. Dzięki ClickUp mogą oni współpracować przy burzy mózgów, planowaniu, zarządzaniu i śledzeniu projektu, korzystając z tablic, map drogowych, wykresów Gantta, zadań, dokumentów, formularzy opinii, pulpitów nawigacyjnych, analiz opartych na AI i nie tylko. Dzięki oprogramowaniu Miro mogą korzystać z cyfrowego obszaru roboczego, aby realizować swoje pomysły oraz współpracować przy burzy mózgów, planowaniu i iteracjach. Krótko mówiąc, ClickUp może być alternatywą dla Miro, ale Miro nie potrafi tego, co potrafi ClickUp.

Zwycięzca drugiej rundy rywalizacji ClickUp kontra Miro Zwycięzcą musi być tutaj ClickUp, ponieważ oferuje bardziej zaawansowane funkcje współpracy niż Miro. Podczas gdy Miro skupia się na współpracy wizualnej, ClickUp pozwala współpracować nad zadaniami projektowymi, opiniami, planami działania i nie tylko.

Mapy myśli

ClickUp

Mapy myśli w ClickUp pomagają organizować, wizualizować i rozkładać pomysły na czynniki pierwsze, łączyć zadania oraz nadać Twojej wizji solidną strukturę. Umożliwiają dodawanie tekstu, kształtów, ikon, obrazów, linków i załączników dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji „przeciągnij i upuść”. Integracja map myśli z całym pakietem do zarządzania projektami sprawia, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do tworzenia map myśli. Możesz je również udostępniać w dokumentach, komentarzach i zadaniach, dzięki czemu są łatwo dostępne w obszarze roboczym.

Miro

Mapy myśli w Miro ułatwiają burzę mózgów. Chociaż oferują podobne funkcje, mapy myśli nie są alternatywą dla map myśli w ClickUp. Są one zintegrowane z ograniczonymi funkcjami Miro, takimi jak szablony i tablice. Możesz udostępniać mapy myśli za pośrednictwem wielu stron internetowych i narzędzi, takich jak Notion, Teams i Confluence.

Zwycięzca trzeciej rundy rywalizacji ClickUp kontra Miro ClickUp wygrywa w tym przypadku, ponieważ mapy myśli ClickUp integrują się ze wszystkimi funkcjami pakietu ClickUp, w przeciwieństwie do Miro, które oferuje ograniczoną integrację.

Retrospektywy

Z łatwością zarządzaj planami rozwoju produktów, zaległościami, sprintami, projektowaniem UX i nie tylko dzięki ClickUp

ClickUp

ClickUp zapewnia specjalną przestrzeń na retrospektywy sprintów, gdzie zespoły mogą dodawać komentarze i notatki, omawiać elementy do wykonania oraz przypisywać je członkom zespołu za pomocą funkcji zarządzania zadaniami. Platforma oferuje również konfigurowalne szablony i przykłady retrospektyw sprintów, które umożliwiają zespołom współpracę, krytyczne myślenie i ulepszanie sprintów w celu uzyskania lepszych wyników. Ponadto możesz generować raporty z retrospektyw sprintów za pomocą ClickUp Brain, zintegrowanego asystenta AI, aby zapobiec powtarzaniu się błędów.

Miro

Retrospektywy w Miro są bardziej wizualne. Możesz przeprowadzać retrospektywy przy użyciu szablonów Miro, aby zidentyfikować, co zadziałało, a co nie. Wykorzystaj tablice do tworzenia pomysłów na retrospektywę i grup tematycznych, kategoryzując problemy lub zadania według słów kluczowych, etykiet, kolorów itp., a następnie udostępnij je zespołom, aby wspierać innowacyjność. Miro oferuje również narzędzia, takie jak timery i podpowiedzi, które pomagają w prowadzeniu procesu retrospektywy.

Zwycięzca czwartej rundy rywalizacji ClickUp kontra Miro W tym przypadku wygrywają dedykowane retrospektywy sprintów w ClickUp, ponieważ umożliwiają zespołom współpracę, dyskusję, udostępnianie informacji i realizację elementów, w przeciwieństwie do Miro, które oferuje bardziej wizualne retrospektywy.

Asystent oparty na AI

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby zająć się wszystkimi zadaniami związanymi ze sztuczną inteligencją – od pisania po prace administracyjne

ClickUp

ClickUp Brain integruje się z platformą i można go uruchomić w dowolnym miejscu. Skorzystaj z czatu opartego na AI, aby uzyskać odpowiedzi na zapytania dotyczące zadań, dokumentów lub projektów. Zautomatyzuj takie zadania, jak podsumowywanie zadań, wyodrębnianie głównych tematów z wątków e-mailowych, wyszukiwanie kluczowych informacji w długich dokumentach, generowanie aktualizacji dla zespołu itp. Możesz również tworzyć niestandardowe automatyzacje, opisując procesy, które chcesz zautomatyzować.

Miro

Miro Assist, nowa funkcja AI w fazie beta, współpracuje z istniejącą zawartością na Twojej tablicy. Jej sztuczna inteligencja potrafi wyciągać wnioski z wcześniejszych wyników, podsumowywać notatki, dostrzegać trendy i grupować notatki w klastry. Może również automatycznie generować mapy myśli, diagramy sekwencji, prezentacje i listy zadań.

Zwycięzca rundy 5 rywalizacji ClickUp kontra Miro ClickUp Brain jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą, ponieważ oferuje więcej funkcji niż Miro Assist. Możesz z niego korzystać w dowolnym miejscu w ClickUp, aby przeprowadzać automatyzację procesów, tworzyć dokumentację projektową i zadawać pytania związane z projektem. ClickUp Brain to wszechstronny asystent AI obsługujący wszystkie funkcje ClickUp, podczas gdy Miro AI ogranicza się do burzy mózgów i wizualnej współpracy w samym Miro.

Ceny

Plany cenowe ClickUp Miro Free Forever 0 USD 0 USD Unlimited 7 USD miesięcznie za użytkownika 8 USD miesięcznie za użytkownika Business 12 USD miesięcznie za użytkownika 16 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach Niestandardowa wycena ClickUp Brain Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za obszar roboczy dla każdego członka —

Oceny i recenzje klientów

ClickUp

G2 : 4,7 na 5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6 na 5 (ponad 4000 recenzji)

Miro

G2 : 4,8 na 5 (ponad 5600 recenzji)

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 1500 recenzji)

Powiązane porównania

Oprócz tego porównania Miro i ClickUp, porównaliśmy również Miro z kilkoma popularnymi platformami do współpracy wizualnej. Sprawdźmy, jak Miro wypada w porównaniu z każdą z nich:

Miro vs. Mural : Zarówno Miro, jak i Mural skupiają się na usprawnianiu współpracy zespołowej. Łączy je wiele podobieństw, a różnic jest niewiele. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z narzędziami do wizualnej współpracy, wybór między Miro a Muralem może wydawać się nieco skomplikowany

Miro vs. Notion : Jeśli chcesz poprowadzić sesję burzy mózgów w zespole, Miro to narzędzie do wizualnej współpracy, którego potrzebujesz. Notion to wszechstronne narzędzie do robienia notatek, oferujące funkcje wizualnej współpracy, zarządzania bazą danych i zadaniami oraz wspólne płótno do użytku osobistego i biznesowego

Miro vs. Milanote : W przypadku projektów kreatywnych wizualne tablice i tablice nastrojów Milanote najlepiej sprawdzają się przy generowaniu pomysłów i wizualnej współpracy. Miro to scentralizowany obszar roboczy służący do integracji, współpracy i zarządzania pracą

Miro kontra Jira: Miro to lepszy wybór, jeśli chcesz prowadzić efektywne sesje burzy mózgów z zespołami współpracującymi nad pomysłami. Jira to pełnoprawne narzędzie do zarządzania projektami z rozbudowanymi funkcjami zarządzania zadaniami

Miro kontra Jamboard: Podczas gdy Miro oferuje wszechstronne funkcje i więcej integracji z narzędziami zwiększającymi wydajność, mocną stroną Jamboard jest integracja z Google Workspace. Jednak ponieważ Google wycofuje Jamboard, nie jest to już tak naprawdę wybór.

Miro kontra Lucidchart: Miro to narzędzie do tworzenia cyfrowych tablic oferujące funkcje współpracy, a Lucidchart to przede wszystkim narzędzie do tworzenia diagramów. Dzięki Lucidchart możesz połączone swoje wizualizacje z danymi na żywo – to funkcja, której brakuje w Miro. Ale Miro oferuje wbudowaną funkcję wideo, której nie ma w Lucidchart

ClickUp kontra Miro na Reddicie

Przejrzeliśmy wątki na Reddicie, aby dowiedzieć się, co użytkownicy sądzą o Miro i ClickUp, i stwierdziliśmy, że korzystają z obu platform do konkretnych celów. Wielu użytkowników zgadza się, że ClickUp oferuje bardziej rozbudowane funkcje:

ClickUp doskonale nadaje się do zarządzania zadaniami, ich centralizacji, śledzenia czasu pracy oraz tworzenia raportów czasowych.

Inni użytkownicy zgadzają się, że tablice Miro najlepiej nadają się do wizualizacji pomysłów i zadań:

Miro służy po prostu do wizualizacji tego, jak zadania sprintu współgrają ze sobą.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno platforma Miro, jak i ClickUp są znane wśród użytkowników ze swoich funkcji wizualizacji i zarządzania zadaniami. Podczas gdy Miro jest wyborem dla tablic, ClickUp oferuje zarówno funkcje tablicy, jak i zarządzania zadaniami, eliminując potrzebę korzystania z różnych narzędzi.

Które narzędzie do tworzenia tablic jest najlepsze?

Przetestowaliśmy dwa narzędzia i znaleźliśmy to, które wygrywa z wszystkimi – to ClickUp!

W starciu ClickUp kontra Miro ClickUp jest idealnym wyborem, ponieważ oferuje więcej niż tylko tablice na jednej platformie.

Chociaż Miro oferuje intuicyjne i przyjazne dla użytkownika tablice z wieloma kreatywnymi funkcjami, nie spełnia ono wymagań związanych z zarządzaniem projektami. Pomaga użytkownikom jedynie w wizualizacji i porządkowaniu pomysłów. Tak więc, choć użytkownicy mogą uporządkować swoje pomysły w Miro, potrzebują narzędzi takich jak ClickUp, aby je doskonale zaplanować i zrealizować.

ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, wizualizować i porządkować pomysły, planować projekty, a także realizować je i śledzić aż do momentu dostarczenia. Narzędzie do zwiększania wydajności ClickUp z wbudowaną sztuczną inteligencją ma wszystko, czego potrzebujesz, aby pracować wydajnie i przyspieszyć realizację zadań. Narzędzie posiada możliwości skalowania, które pozwalają dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

