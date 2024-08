Miro vs. Jira: Która opcja jest lepsza dla Ciebie?

Co jest najważniejsze w zarządzaniu projektami - współpraca Teams czy przydzielanie i zarządzanie zadaniami? Czy jedno jest ważniejsze od drugiego?

Właśnie dlatego ludzie utknęli w debacie Miro vs Jira.

Podczas gdy Miro oferuje doskonałe opcje współpracy zespołowej, Jira ma solidne możliwości śledzenia zadań i zarządzania nimi.

W tym artykule pomożemy wybrać między Miro i Jira oraz przedstawimy inną alternatywę. Omówimy kluczowe funkcje każdej z platform, aby pomóc ci zdecydować, która z nich najlepiej odpowiada twoim wymaganiom.

Zaczynajmy.

Czym jest Miro?

Miro Roadmap

Miro to jedno z najpopularniejszych narzędzi typu whiteboard, znane z funkcji wizualnego zarządzania projektami. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektami i narzędzia zwinne skupia się bardziej na wizualnych cyklach pracy i współpracy.

Jego funkcje tworzenia diagramów i nieskończonej tablicy wyróżniają go na tle konkurencji. Dodanie prezentacji na żywo i prezentacji wideo sprawia, że Miro jest doskonałą platformą do współpracy wizualnej.

Funkcje Miro

Unikalną zaletą Miro jest możliwość tworzenia pomysłów i wizualnej współpracy w zespole. Omówmy szczegółowo niektóre z kluczowych funkcji Miro.

1. Karty Miro

Miro karty_ Twórz zadania z karteczek samoprzylepnych lub notatek tekstowych, przekształcając je w karty. Organizuj zadania i przydzielaj pracę różnym członkom zespołu jednym kliknięciem przycisku.

Dodawaj szczegółowe opisy zadań, dodając osoby przypisane, terminy, etykiety i inne szczegóły. Widok statusu zadania i terminów w wizualnym pulpicie. Przeciągaj i upuszczaj karty oraz organizuj zadania w dowolny sposób.

2. Widok Kanban

Miro Widok Kanban Przejdź do menu "Apps", aby wybrać framework Kanban. Ułóż swój framework w wizualnym widoku Kanban, aby uprościć zarządzanie zadaniami.

Twórz kolumny i swimlany jednym kliknięciem przycisku i zmieniaj rozmiar swojej tablicy Kanban, przeciągając od rogu. Przeciągaj i upuszczaj swimlany i kolumny i organizuj je w dowolny sposób.

3. Integracje

Miro oferuje łatwą integrację z ponad 130 aplikacjami i narzędziami, w tym narzędziami do zarządzania projektami i zadaniami, aplikacjami do współpracy zespołowej i komunikacji oraz narzędziami do projektowania.

Chociaż Miro jest narzędziem do tworzenia map myśli, umożliwia zwinne zarządzanie projektami dzięki solidnym integracjom z narzędziami takimi jak Jira i Azure DevOps.

Dostawca ma również dostęp do API w celu tworzenia niestandardowych aplikacji Miro do różnych celów.

Miro diagramowanie i mapowanie procesów Miro jest znane z map myśli i wizualnych cykli pracy. Posiada ponad 200 kształtów i ogromną bibliotekę łączników i ikon, które pomagają tworzyć zaawansowane szkielety i schematy blokowe.

Pozwala również tworzyć zautomatyzowane cykle pracy, aby usprawnić procesy i zaoszczędzić czas na powtarzalnych zadaniach. Automatyzacja nie jest możliwa za pomocą wbudowanych narzędzi, ale można ją zintegrować z rozwiązaniami innych firm, takimi jak Okta workflows.

4. Współpraca w czasie rzeczywistym

Miro pozwala zapraszać członków Teams do Tablic w celu współpracy w czasie rzeczywistym. Umożliwia komentowanie i etykiety, współpracę wielu członków w czasie rzeczywistym i nie tylko.

Przeprowadzaj instruktaże wideo na żywo, uruchamiaj interaktywne sesje i płynnie współpracuj z dystrybucją Teams za pomocą funkcji współpracy Miro.

Ceny Miro

Free : Dla nieograniczonej liczby użytkowników z limitem funkcji

: Dla nieograniczonej liczby użytkowników z limitem funkcji Starter : 10 USD za członka miesięcznie

: 10 USD za członka miesięcznie Business : 20 USD za członka miesięcznie

: 20 USD za członka miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Czym jest Jira?

Jira project view

Jira to jedno z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami, które zaspokaja różnorodne potrzeby kierowników projektów. Zostało opracowane przez giganta oprogramowania Atlassian i jest jednym z najlepszych narzędzi dla zwinnych zespołów programistycznych.

Upraszcza zarządzanie projektami, dostarczając różnych widoków do zarządzania zadaniami.

Funkcje Jira

Jira oferuje kilka przydatnych funkcji dla zwinnych teamów. Omówmy pokrótce niektóre z kluczowych funkcji.

1. Osie czasu

widok osi czasu_ on Jira

Tworzenie osi czasu z zadaniami projektu i ich szczegółami, takimi jak daty rozpoczęcia i zakończenia, status i zależności.

Jest to świetne rozwiązanie do planowania sprintów, ogólnego planowania projektu i zarządzania projektami.

Najlepsze jest to, że Jira oferuje gotowe szablony dla różnych przypadków użycia i widoków. Nie trzeba zaczynać od zera. Możesz stworzyć oś czasu do zarządzania projektami w kilka minut, korzystając z jednego z szablonów.

2. Zwinne tablice

Widok tablicy Kanban on Jira

Jira oferuje widok Kanban dla zwinnych projektów, który pomaga wizualizować cykl pracy, w tym status różnych zadań. Z łatwością przeciągaj i upuszczaj karty oraz organizuj je w kategorie, takie jak "w trakcie", "zrobione" i "do zrobienia"

Oferuje również wyspecjalizowane funkcje planowania sprintów, łatwe przydzielanie zadań i śledzenie postępów.

Oprócz widoków osi czasu i Kanban, możesz również wizualizować swoje projekty za pomocą widoku wykresu Gantta.

3. Integracje

Jira oferuje ponad 3000 integracji aplikacji, umożliwiając połączenie całego stosu technologicznego. Atlassian Marketplace umożliwia połączenie ze wszystkimi rodzajami narzędzi i platform.

Obejmuje to narzędzia do zarządzania cyklem pracy, narzędzia CRM, narzędzia do zarządzania projektami i wiele innych. Liczne aplikacje zostały zaprojektowane w celu dodania określonych funkcji do Jira i płynnego połączenia z platformą.

4. Automatyzacja cyklu pracy

Jira wykorzystuje prosty, ale skuteczny model automatyzacji "if, then". Spełnienie określonych warunków wyzwala określone działania.

Wykorzystaj to do tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy i uproszczenia zarządzania projektami. Oferuje różne wyzwalacze automatyzacji i reguły tworzenia prostych cykli pracy.

Oferuje wiele gotowych szablonów automatyzacji przepływu pracy. Wybierz odpowiedni, dostosuj go do swoich preferencji i szybko rozpocznij automatyzację przepływu pracy.

5. Współpraca w czasie rzeczywistym

Jira to doskonałe narzędzie do współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami zespołu. Wiele osób może jednocześnie pracować nad tablicami i wprowadzać zmiany natychmiast widoczne dla innych członków zespołu.

W dowolnym momencie możesz zobaczyć, kto jest online i pracuje na tablicy, czy to na osi czasu, liście, tablicy, czy w innym widoku. Możesz także zobaczyć, kto edytuje którą kartę na tablicy lub każdą komórkę w widoku listy.

Cena Jira

Free : Dla maksymalnie 10 użytkowników

: Dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : 8,15 USD za użytkownika miesięcznie

: 8,15 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 16 USD za członka miesięcznie

: 16 USD za członka miesięcznie Enterprise: Zaczyna się od $141,000 rocznie dla 801-1,000 użytkowników

Miro vs Jira: Porównanie funkcji

Najważniejszą różnicą między Jira i Miro jest to, że Jira jest pełnoprawnym narzędziem do zarządzania projektami, podczas gdy Miro jest bardziej narzędziem do tworzenia map myśli i burzy mózgów.

Miro oferuje funkcje zarządzania projektami poprzez integrację narzędzi i gotowe szablony replikujące różne widoki projektów oferowane przez narzędzia takie jak Jira.

Oto krótkie porównanie funkcji Miro i Jira.

Funkcje Miro Jira Widok osi czasu ✅ ✅ Widok Kanban ✅ ✅ Widok wykresu Gantta ✅ ✅ Współpraca w czasie rzeczywistym ✅ ✅ Wstępnie zbudowane szablony ✅ ✅ zautomatyzowane cykle pracy ✅ ✅ ✅ Diagramowanie ✅ ❌ Czat wideo/konferencje ✅ ❌ Wsparcie telefoniczne ❌ ✅ Karty czasu pracy/śledzenie urlopów ❌ ✅ Planowanie sprintów ✅ ✅ Analityka predykcyjna ❌ ✅

Skoro mamy już krótki przegląd, przejdźmy do szczegółów.

1. Wizualne narzędzia do zarządzania projektami

Miro i Jira oferują liczne funkcje wizualnego zarządzania projektami, w tym widoki projektów, takie jak tablice Kanban, osie czasu i widoki list.

Zasadnicza różnica między Miro i Jira polega na tym, że pierwsze z nich koncentruje się bardziej na wizualnych funkcjach współpracy zespołowej, podczas gdy drugie oferuje bardziej rozbudowane możliwości zarządzania zadaniami.

Oba narzędzia oferują gotowe do użycia szablony do różnych zastosowań.

Miro nie jest jednak najlepszą opcją, jeśli szukasz solidnego narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami dla zwinnych zespołów. Możesz rozważyć jedną z alternatyw Miro.

Zwycięzca: Ogólnie rzecz biorąc, Jira ma przewagę nad Miro w zarządzaniu projektami, ponieważ Miro zostało zbudowane głównie jako narzędzie do współpracy zespołowej i tworzenia pomysłów.

2. Automatyzacja i cykle pracy

Jira ma wbudowane funkcje automatyzacji, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych zautomatyzowanych cykli pracy.

Za pomocą logiki "if>then" można od podstaw tworzyć proste lub złożone zautomatyzowane cykle pracy. Alternatywnie można użyć jednego z gotowych szablonów automatyzacji, aby utworzyć cykl pracy dla typowych przypadków użycia.

Miro z kolei znane jest z mapowania procesów i wizualizacji cykli pracy. Jego funkcja tworzenia diagramów jest jedną z najlepszych w branży.

Oferuje jednak automatyzację cyklu pracy poprzez integrację z narzędziami innych firm, takimi jak Okta Workflows. Pomimo tego, jego wizualny kreator cykli pracy jest solidny, zwłaszcza biorąc pod uwagę ogromną bibliotekę kształtów, łączników i ikon.

Zwycięzca: Jira jest lepsza w automatyzacji, podczas gdy Miro nie ma sobie równych w wizualnych cyklach pracy. Remis.

3. Integracje

Miro oferuje integracje z ponad 130 aplikacjami, a jego funkcja zależy od tych integracji. Znajdziesz wystarczająco dużo opcji integracji, aby w pełni wykorzystać potencjał Miro.

Z drugiej strony, Jira jest rozwijana przez Atlassian i ma dostęp do zakończonego rynku aplikacji. Pozwala to oferować tysiące integracji ze wszystkimi narzędziami i platformami.

Zwycięzca: Jira jest tutaj zdecydowanym zwycięzcą, dzięki integracji z ponad 3000 aplikacji za pośrednictwem Atlassian Marketplace.

4. Współpraca w czasie rzeczywistym

Spójrzmy prawdzie w oczy: Miro zostało zaprojektowane z myślą o wizualnej współpracy i ideacji. Jego nieskończone tablice i solidne funkcje tworzenia diagramów są niczym w porównaniu z opcjami współpracy, które oferuje.

Członkowie mojego zespołu mogą jednocześnie pracować nad projektem, zostawiać komentarze lub etykiety. Aplikacja umożliwia również współpracę wideo na żywo.

Czy to oznacza, że Jira pozostaje w tyle?

Nie o wiele. Jira umożliwia również funkcje współpracy wielu członków w czasie rzeczywistym, które są wystarczająco dobre dla małych Teams. Nie oferuje jednak wsparcia dla współpracy wideo na żywo wymaganej do burzy mózgów i tworzenia pomysłów, tak jak oferuje to Miro.

Jeśli więc szukasz takiego rozwiązania, rozważ Alternatywy dla Jira .

Zwycięzca: Miro jest zwycięzcą w zakresie wizualnej współpracy w czasie rzeczywistym, mimo że Jira również zapewnia świetne opcje współpracy.

5. Ceny

Porównując Miro i Jira pod względem cen, warto zauważyć, że oba rozwiązania oferują podobne plany cenowe. Oba mają wielopoziomową strukturę cenową, a ceny ich planów są również podobne.

Plany cenowe Jira mają jednak nieco niższe ceny.

Zalecamy jednak porównanie narzędzi bardziej pod kątem ich funkcji niż cen. Jira jest lepsza do zwinnego zarządzania projektami, podczas gdy Miro jest lepsze do współpracy zespołowej i tworzenia pomysłów.

Zwycięzca: Wyłącznie pod względem cen, Jira ma niewielką przewagę, ponieważ jej plany są bardziej konkurencyjne.

Miro vs Jira na Reddit

Kiedy wzięliśmy debatę Miro vs Jira do Reddit odkryliśmy, że większość osób nie porównywała tych dwóch narzędzi, ale dyskutowała o tym, jak można je zintegrować.

Może to wynikać z faktu, że żadne z nich nie jest bezpośrednim konkurentem i zostało zaprojektowane do różnych celów.

Podczas gdy Jira jest narzędziem do zarządzania projektami dla zwinnych teamów, Miro jest popularną platformą do burzy mózgów i współpracy.

Oba narzędzia oferują płynną integrację i wzajemnie uzupełniają swoje funkcje. Jeśli połączysz wizualne cykle pracy i funkcje współpracy Miro z możliwościami śledzenia zadań i problemów Jira, znajdziesz potężne rozwiązanie.

Spotkanie z ClickUp - doskonałą alternatywą dla Miro i Jira

zarządzanie projektami i zadaniami za pomocą wielu zaawansowanych widoków ClickUp

ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Jira vs Miro, ponieważ oferuje kompleksowe rozwiązanie łączące najlepsze funkcje obu narzędzi.

Jira jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami, ale nie może się równać z zaawansowanymi widokami ClickUp. ClickUp wykracza poza tablice Kanban i osie czasu, zapewniając kierownikom projektów znacznie więcej opcji zarządzania projektami w sposób, który im odpowiada.

Oferuje niezrównaną elastyczność i niestandardowe opcje, które pozwalają tworzyć cykle pracy nad projektami, które odpowiadają Twoim potrzebom, zamiast konieczności dopasowywania ich do określonych ram.

Chcesz wiedzieć, co jest najlepsze?

Możliwości ClickUp nie są ograniczone do zarządzania projektami. Podobnie jak Miro, ClickUp oferuje liczne funkcje burzy mózgów, tworzenia pomysłów i współpracy. Od tworzenia map myśli po budowanie cykli pracy za pomocą tablic, ClickUp oferuje wszystko, czego kiedykolwiek potrzebuje menedżer projektu.

Omówmy kilka konkretnych funkcji ClickUp, które sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Miro i Jira.

Rywalizująca funkcja ClickUp #1: Tablice Kanban

Grupuj zadania według statusu, korzystaj z kart typu "przeciągnij i upuść" i rób o wiele więcej z tablicami ClickUp Kanban

Podczas gdy Miro świetnie nadaje się do współpracy, a Jira do zarządzania projektami, ClickUp oferuje to, co najlepsze z obu światów. Dostarcza bardziej zaawansowane funkcje zarządzania projektami niż Jira, z funkcjami współpracy podobnymi do Miro.

Na przykład Tablica Kanban ClickUp widok jest idealny do wizualnego organizowania wszystkich zadań w projekcie. Świetnie nadaje się zarówno dla zwinnych zespołów, jak i zwykłych zespołów zarządzania projektami.

Możesz tworzyć zadania i podzadania, przypisywać je do wielu osób przypisanych i śledzić ich status na pierwszy rzut oka.

Rywalizująca funkcja ClickUp #2: Widok wykresu Gantta

_Twórz wizualne osie czasu i śledź status zadań za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp

The Widok wykresu Gantta w ClickUp jest idealny do tworzenia i zarządzania osią czasu projektu. Umożliwia wizualizację zależności w projekcie, śledzenie terminów realizacji zadań i ustawienie kamieni milowych dla projektu.

Pomaga zarządzać złożonymi projektami z wieloma zadaniami i ścisłymi terminami.

Najlepsze jest to, że ClickUp oferuje wiele zaawansowanych widoków do zarządzania projektami. Od osi czasu i kalendarzy po listy i tabele, możesz organizować swoje zadania i cykle pracy w dowolny sposób.

Rywalizująca funkcja ClickUp #3: Tablice ClickUp

Twórz wizualne cykle pracy, przeprowadzaj burze mózgów i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Whiteboards Tablice ClickUp to wyspecjalizowane narzędzie do tworzenia map myśli i ideacji. Otrzymujesz również solidne funkcje zarządzania projektami, co nie jest jedną z mocnych stron Miro.

Poza podstawowymi łącznikami i kształtami, tablice ClickUp umożliwiają osadzanie samoprzylepnych notatek, wideo i nie tylko. Jego czat w aplikacji funkcja usprawnia współpracę zespołową, umożliwiając różnym członkom zespołu pracę nad tablicą w czasie rzeczywistym i udostępnianie danych wejściowych.

ClickUp pricing

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $10 na członka miesięcznie

: $10 na członka miesięcznie Business : $19 za członka miesięcznie

: $19 za członka miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Ułatw sobie zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Chociaż Jira i Miro mają unikalne funkcje i zalety, nie są kompleksowymi rozwiązaniami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp.

ClickUp łączy najlepsze funkcje Miro i Jira, aby zapewnić bardziej kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami.

Dostarcza bardziej zaawansowane widoki niż Jira do zarządzania zadaniami, takie jak tablice Kanban, osie czasu, wykresy Gantta i kalendarze. Zawiera również mapy myśli i funkcje tworzenia diagramów podobne do Miro. Posiada wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego planowania i zarządzania projektami.

Chcesz odkryć wszystko, co ClickUp ma do zaoferowania?