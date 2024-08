Miro vs Notion: Które narzędzie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Zarządzanie produktywnością może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w przypadku śledzenia zadań w złożonych projektach. Aby ułatwić życie, mamy teraz platformy do współpracy z tablicami online, które wykraczają poza notowanie zadań.

Umożliwiają one dodawanie szczegółów do każdego zadania, w tym śledzenie podzadań w ramach głównego zadania, udostępnianie dokumentów, burzę mózgów na wspólnym płótnie i wiele więcej. Ale przy tak wielu opcjach, jak wybrać jedną z nich? oprogramowanie do zarządzania zadaniami które odróżnia się od innych narzędzi?

Odpowiedź leży w wyborze platformy, która łączy funkcje tworzenia notatek, obsługuje integracje i pomaga zespołom efektywnie organizować swoje zadania.

W przypadku kilku platform do planowania projektów i współpracy z wykorzystaniem tablicy online, istnieje wiele opcji, a każde narzędzie różni się pod względem kluczowych funkcji i usług.

Niniejszy przewodnik zawiera porównanie dwóch popularnych narzędzi do zarządzania zadaniami - Miro i Notion.

Czym jest Miro?

Miro jest wizualna platforma współpracy która rozpali kreatywność Twojego zespołu. Pomyśl o niej jak o cyfrowej tablicy, ale z dużo większą liczbą funkcji. Jest to elastyczna przestrzeń robocza, w której Twój zespół może szybciej komunikować się i projektować projekty, umożliwiając budowanie, iterację i projektowanie kolejnego dużego pomysłu.

Dzięki Miro możesz:

Strategizować i planować: Korzystać z gotowychszablony tablic, tablic Kanban i wbudowanych notatek, aby burza mózgów była zorganizowana i zorientowana na działanie

Korzystać z gotowychszablony tablic, tablic Kanban i wbudowanych notatek, aby burza mózgów była zorganizowana i zorientowana na działanie Wizualizuj wszystko: Twórz mapy myśli, notatki, schematy blokowe, diagramy i wszystko inne, co wyczaruje Twoja wyobraźnia, korzystając z szerokiej gamy narzędzi i kształtów

Twórz mapy myśli, notatki, schematy blokowe, diagramy i wszystko inne, co wyczaruje Twoja wyobraźnia, korzystając z szerokiej gamy narzędzi i kształtów Burza mózgów: Oszczędzaj czas próbując komunikować złożone pomysły przy użyciu tradycyjnych metod. Dzięki wizualnemu zarządzaniu zadaniami Miro możesz używać tablic planowania, aby zapewnić pojedynczy widok projektu na pierwszy rzut oka, współpracować między zespołami i podejmować niezbędne kroki w zakresie swoich pomysłów

Funkcje Miro

Infinite Canvas

Miro Board zapewnia nieskończone cyfrowe płótno, które pozwala swobodnie rozwijać pomysły, dostosowując się nawet do najbardziej ambitnych sesji burzy mózgów. Dzięki tej funkcji możesz planować złożone projekty, przeprowadzać burze mózgów i dbać o to, by zespoły organizowały swoje wyniki w jednym panelu.

Korzystając z kart Miro, możesz konwertować pomysły na karteczki samoprzylepne lub pola tekstowe, a także dodawać szczegółowe informacje, takie jak status, osoba przypisana i termin realizacji - bez konieczności przełączania.

zarządzanie projektami przez_ Miro

Kanban framework

Uzyskaj przejrzysty widok planowania projektu za pomocą gotowych do użycia szablonów Kanban zaprojektowanych dla konkretnych potrzeb, od sesji burzy mózgów po mapy drogowe produktów. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i ustalić priorytety pracy, dodając karty Miro do tablicy Kanban z edytowalnymi swimlanami i kolumnami.

Konektory i mapowanie zależności

Płynna współpraca niezależnie od lokalizacji. Zobacz zmiany i mapuj zależności za pomocą konektorów, wspierając interaktywną i dynamiczną burzę mózgów.

tablica zależności przez *[_Miro](https://miro.com/visual-project-management/)*

Integracje zarządzania zadaniami

Miro obsługuje integracje z ponad 130 aplikacjami i popularnymi narzędziami. Pomaga to zebrać wszystkie dane oparte na zadaniach w jednym rozwiązaniu, dzięki czemu zarządzanie zadaniami jest wydajne dla Ciebie i Twoich interesariuszy.

Ceny Miro

Darmowy : Nieograniczona liczba członków zespołu, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagą, trzy edytowalne tablice

: Nieograniczona liczba członków zespołu, gotowe szablony, podstawowe zarządzanie uwagą, trzy edytowalne tablice Zespoły : 8 USD za członka miesięcznie z funkcją wideokonferencji, nieograniczoną liczbą tablic, nieograniczoną liczbą odwiedzających, prywatnymi tablicami i obsługą poczty e-mail

: 8 USD za członka miesięcznie z funkcją wideokonferencji, nieograniczoną liczbą tablic, nieograniczoną liczbą odwiedzających, prywatnymi tablicami i obsługą poczty e-mail Business : 16 USD za członka miesięcznie ze wszystkim w planie Miro Teams plus ręczne tworzenie kopii zapasowych tablic, inteligentne tworzenie diagramów i SSO

: 16 USD za członka miesięcznie ze wszystkim w planie Miro Teams plus ręczne tworzenie kopii zapasowych tablic, inteligentne tworzenie diagramów i SSO Enterprise: Skontaktuj się z Miro, aby uzyskać scentralizowane zarządzanie kontem, dedykowanego menedżera sukcesu, integracje Azure DevOps i CA Rally, bezpieczeństwo i zgodność klasy korporacyjnej, zarządzanie danymi i wsparcie premium

**Co to jest Notion?

Jedną z najlepszych Alternatywy dla Miro jest Notion, wszechstronny obszar roboczy do zarządzania zadaniami i tworzenia notatek. Narzędzie to oferuje wiele funkcji, które łączą tworzenie notatek z zarządzaniem bazami danych, współpracą wizualną i utrzymywaniem współdzielonego płótna lub widoku Notion dla wszystkich potrzeb osobistych i biznesowych.

Zarządzanie zadaniami w Notion

Od podstawowych zadań po zarządzanie złożonymi projektami, narzędzia Notion zapewniają pojedynczy obszar roboczy do organizowania najważniejszych działań. Ponadto, dzięki silnej społeczności, możesz łatwo tworzyć i wykorzystywać tysiące szablonów Notion, które Ci w tym pomogą:

Śledzić swoje zadania i cele

Tworzyć systemy projektowania

Zapisywać notatki, tworzyć moodboardy i zarządzać treścią

Zarządzać działaniami projektowymi dla siebie i swojego zespołu

Automatyzacja przy użyciu interfejsów API

Funkcje promocji

Kompleksowe zarządzanie zadaniami

pulpit zarządzania zadaniami przez_ Notion Elastyczna struktura Notion pozwala na wykorzystanie go do wszystkich wymagań związanych z zarządzaniem zadaniami, w tym:

Tworzenie niestandardowych pulpitów zarządzania zadaniami dla każdego członka zespołu, działu i projektu

Porządkowanie zadań według kalendarza, tablicy Kanban, wykresów Gantta, tabel, kalendarza i innych

Łatwe sortowanie projektów w oparciu o oś czasu, kategorię, członków zespołu, priorytet i inne

Notatki, kalendarz, narzędzie do śledzenia nawyków i nie tylko

Dzięki elastycznym blokom Notion możesz tworzyć wszystko, od prostej listy rzeczy do zrobienia po złożone pulpity nawigacyjne, pomagając dostosować przestrzeń roboczą do swoich potrzeb.

Integracje

Notion może pomóc w pobieraniu danych i integracji z najlepszym oprogramowaniem, takim jak Slack, Google Drive, Gmail, Asana i 149 innymi popularnymi narzędziami. Jeśli wolisz bardziej dostosowaną integrację, możesz nawet zbudować swój publiczny interfejs API, co czyni go wyjątkowym w porównaniu z innymi narzędziami.

Wsparcie dla wielu języków

W przypadku zespołów pracujących w różnych lokalizacjach geograficznych, Notion pozwala na utrzymanie przestrzeni roboczej i edytować dokumenty w różnych językach. Obecnie obsługuje język angielski, koreański, japoński, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski.

Cena promocji

Personal (plan darmowy) : Nieograniczona liczba stron i bloków, synchronizacja między urządzeniami, udostępnianie pięciu gościom, API do niestandardowych integracji

: Nieograniczona liczba stron i bloków, synchronizacja między urządzeniami, udostępnianie pięciu gościom, API do niestandardowych integracji Personal Pro ($4 miesięcznie) : Wszystko w planie personal free plus, nielimitowane przesyłanie plików, nielimitowana liczba gości, przeglądanie i przywracanie wersji datowanych na 30 dni wstecz

: Wszystko w planie personal free plus, nielimitowane przesyłanie plików, nielimitowana liczba gości, przeglądanie i przywracanie wersji datowanych na 30 dni wstecz Teams ($8 miesięcznie) : Wszystko z Personal Pro plus, nieograniczona liczba członków zespołu, uprawnienia do udostępniania, narzędzia do współpracy, narzędzia administracyjne

: Wszystko z Personal Pro plus, nieograniczona liczba członków zespołu, uprawnienia do udostępniania, narzędzia do współpracy, narzędzia administracyjne Enterprise (cena niestandardowa) : Wszystko w Teams plus, SAML SSO, dostarczanie użytkowników (SCIM) Audit logNEW, zaawansowane zabezpieczenia i kontrole, nieograniczona historia wersji, dedykowany menedżer sukcesu (100+ miejsc), umowa niestandardowa

: Wszystko w Teams plus, SAML SSO, dostarczanie użytkowników (SCIM) Audit logNEW, zaawansowane zabezpieczenia i kontrole, nieograniczona historia wersji, dedykowany menedżer sukcesu (100+ miejsc), umowa niestandardowa Notion AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 8 USD za członka/miesiąc

Miro vs Notion: Porównanie funkcji

Główną różnicą między Miro i Notion są dodatkowe możliwości, które można uzyskać dzięki Notion. Podczas gdy Miro jest klasyfikowane głównie jako platforma do zarządzania zadaniami i współpracy wizualnej, Notion wykracza poza zarządzanie notatkami, dokumentami, bazą wiedzy i Wiki.

Oto krótkie porównanie wszystkich funkcji Notion i Miro oraz ich ocen:

Funkcja #1: Współpraca wizualna i mapowanie zadań

Potrzebujesz wizualnego rozwiązania do zarządzania projektami? Miro ma wyraźną przewagę.

Dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu Miro umożliwia korzystanie z różnorodnych narzędzi wizualnych, takich jak karteczki samoprzylepne, kształty, łączniki i inne funkcje współpracy, aby zabłysnąć podczas sesji burzy mózgów i mapowania zadań.

Pozwala to tworzyć zaawansowane raporty, zarządzać złożonymi projektami, wizualizować badania użytkowników, uczestniczyć w sesjach współpracy i tworzyć przepływy pracy za pomocą ponad 2500 szablonów Miro i społeczności.

pulpit nawigacyjny wizualizacji danych przez *[_Miro](https://miro.com/content-data-visualization/)* Dzięki elastycznym blokom Notion świetnie nadaje się również do wizualnego zarządzania projektami, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, które można uzyskać w Miro. Notion oferuje podstawowe elementy, przez co jest mniej odpowiedni do wizualnego zarządzania zadaniami.

Werdykt: Miro jest zwycięzcą

Funkcja #2: Udostępnianie notatek i współpraca w zespole

Pomiędzy Miro a Notion, kto wygrywa we współpracy i współdzieleniu notatek?

Notion ma swoje zalety, ponieważ koncentruje się na byciu kompleksową platformą do robienia notatek i śledzenia zadań, ułatwiając zarządzanie projektami, śledzenie codziennych nawyków lub planowanie nadchodzącej podróży z przyjacielem, a wszystko to w jednym obszarze roboczym.

Ale Miro, z jego wizualizacją danych i strukturą współpracy, jest równie dobry. Możesz zsynchronizować wszystko w jednym miejscu, od tradycyjnych slajdów, elementów akcji, raportów biznesowych i raportów Kanban. Ponadto można tworzyć interaktywne instrukcje wideo i współpracować na żywo w dowolnej prezentacji lub raporcie, korzystając z jego interaktywnych funkcji.

Werdykt: Krawat

Funkcja #3: Zarządzanie bazami danych

Jeśli chodzi o zarządzanie bazami danych i plikami, Notion jest zdecydowanym zwycięzcą. Miro's darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje kilka doskonałych funkcji, a nawet można uaktualnić do płatnych wersji, aby uzyskać zaawansowane funkcje. Ale jeśli chodzi o zarządzanie dokumentami, plikami i innymi funkcjami, Miro brakuje głębi, którą ma Notion.

Przestrzeń robocza "wszystko w jednym" przez Notion Notion oferuje potężne bazy danych z funkcjami filtrowania, sortowania i zwijania do organizowania i zarządzania złożonymi zadaniami. Podczas gdy Miro oferuje tablice Kanban (co robi każde inne oprogramowanie do zarządzania zadaniami), brakuje mu głębi i funkcjonalności zarządzania zadaniami opartego na bazie danych Notion.

Werdykt: Notion jest zwycięzcą

Cecha #4: Dostosowanie i elastyczność

Obie aplikacje mają swoje mocne strony, jeśli chodzi o personalizację i elastyczność. Notion wykorzystuje bloki i pozwala tworzyć różnorodne układy i typy treści oraz zarządzać nimi w ustrukturyzowanym obszarze roboczym. Umożliwia to zarządzanie złożonymi zadaniami i projektami oraz zapisywanie dokumentów, wiki, notatek i innych elementów w celu ich ulepszenia.

Miro doskonale radzi sobie z Miro Cards, które pozwalają w pełni wykorzystać elementy wizualne tej platformy. Pomaga to wizualizować projekty, pokazuje zależności między zadaniami i własność zadań, a nawet zapewnia miejsce do kreatywnej burzy mózgów za pomocą funkcji tablicy.

Verdict: Krawat

Miro vs Notion na Reddit

Nie wierz nam na słowo. Przeszukaliśmy również Reddit, aby zrozumieć, co użytkownicy mają do powiedzenia na ten temat. Wielu użytkowników zgadzają się, że w porównaniu Miro vs Notion, Notion jest bardziej przydatny ze względu na swoje zaawansowane funkcje, ale zdali sobie również sprawę, że

"Jak wielu, zakochałem się w elastyczności Notion na jakiś czas, ale w miarę jak coraz bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, jak działa, zdecydowałem, że oprogramowanie takie jak ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ, jest znacznie szybsze, bardziej elastyczne i ogólnie lepsze w obsłudze zadań."

Inny użytkownik mówił o wyborze między Miro a Notion, koncentrując się na wymaganiach, mówiąc

"Zależy od przypadku użycia. Jeśli potrzebujesz tylko zobaczyć statusy zadań i udostępnić szczegóły na ich temat - Trello, Asana lub ClickUp to dobra opcja_

jeśli potrzebujesz więcej dokumentów tekstowych z ToDos - Notion jest dobry. Miro i podobne rozwiązania są najlepsze, jeśli potrzebujesz więcej ideacji i wizualizacji"_

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Miro i Notion

Ostateczny werdykt? Notion i Miro mają kilka doskonałych funkcji, które sprawiają, że jest to świetna opcja, w zależności od przypadku użycia i wymagań.

W starciu Miro vs Notion, Notion ma niewielką przewagę. Zaawansowane funkcje Notion mogą wykraczać poza granice, ale nie zbliżają się do niektórych najlepszych rozwiązań do zarządzania zadaniami i produktywności.

Kilka Alternatywne pojęcia łączą w sobie tworzenie notatek i zarządzanie zadaniami. Pomaga również w zaawansowanej automatyzacji, upraszczaniu przepływów pracy i zarządzaniu kompleksowymi zadaniami korporacyjnymi lub osobistymi.

ClickUp staje się realnym rozwiązaniem, gdy masz zaawansowane wymagania i potrzebujesz kompleksowej platformy produktywności. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która łączy w sobie zalety współpracy wizualnej Miro i elastyczność Notion.

Konwertuj komentarze na zadania natychmiast za pomocą ClickUp Storyboard

Pomyśl o ClickUp jako o Alternatywa dla Notion AI lub najlepsze centrum współpracy, gdzie możesz:

burza mózgów i współpraca przy użyciu tablic ClickUp

Dzięki ClickUp Whiteboards Twoje zespoły mogą wykorzystać moc współpracy wizualnej. Interaktywna tablica pozwala na burzę mózgów, tworzenie schematów blokowych i mapowanie pomysłów, a wszystko to w kontekście projektu.

tablica ClickUp do burzy mózgów i mapowania zadań_

Umożliwia wizualizację koncepcji i pomaga w płynnym zarządzaniu zadaniami. Możesz

Przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i mapować zadania przy użyciu zwinnych przepływów pracy z zaawansowanymi funkcjami

Łączyć swoje pomysły z realistycznymi harmonogramami projektów poprzez proste przeciąganie i upuszczanie w celu rysowania połączeń, map drogowych i przepływów pracy

Współpraca, dodawanie notatek i łączenie pomysłów za pomocą kanwy zespołu w czasie rzeczywistym

Dodawanie kontekstu do projektów poprzez przesyłanie obrazów, linków internetowych i zadań, które można śledzić

Uprość przepływy pracy w zarządzaniu projektami dzięki ClickUp Docs

Twórz bogate i oparte na współpracy dokumenty w ClickUp, z edycją w czasie rzeczywistym, pomocą w pisaniu opartą na sztucznej inteligencji i płynną integracją z zadaniami projektu.

ClickUp Docs - widok umożliwiający łączenie dokumentów z przepływami pracy ClickUp Docs zapewnia możliwość zebrania wszystkich pomysłów w jednym dokumencie, w tym dokumentów, linków, wiki i innych. Uprość zarządzanie zadaniami i dokumentami, korzystając z ogromnej biblioteki ClickUp gotowych szablonów lub stworzyć własny szablon od podstaw . Korzystając z Dokumentów ClickUp, możesz:

Łączyć Docs i zadania za pomocą przepływów pracy, aktualizacji projektów i nie tylko

Organizować wszystkie swoje wiki i zasoby w jednym miejscu, dodając je do swojego obszaru roboczego

Dodawać notatki w dowolnym miejscu i czasie, nawet w trybie offline. Po odzyskaniu połączenia z Internetem, ClickUp automatycznie zsynchronizuje wszystkie notatki i aktualizacje w Doc

Łatwo chroń i udostępniaj swoje dokumenty za pomocą kontroli prywatności i edycji, umożliwiając udostępnianie linków członkom zespołu i udzielanie publicznego dostępu

Korzystaj z zaawansowanych funkcji ClickUp Brain aby uprościć śledzenie, tworzenie i delegowanie zadań. Pozwala to łączyć zadania, dokumenty, zasoby i całą wiedzę z zaawansowanymi sieciami neuronowymi, aby Ci pomóc:

Zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów

Używać AI jako asystenta do zarządzania i automatyzacji zadań i aktualizacji projektów

Wykorzystać AI Writer do tworzenia treści i szybko odpowiadać za pomocą treści dostosowanych do kontekstu

Zrób więcej dzięki ClickUp Tasks

Zarządzaj zadaniami o dowolnym rozmiarze i złożoności dzięki rozbudowanym funkcjom ClickUp. Zadania ClickUp pomaga przypisywać zadania, ustawiać zależności, wykorzystywać automatyzację i wizualnie śledzić postępy - wszystko na jednej, ujednoliconej platformie.

Uproszczony pulpit listy zadań ClickUp Zarejestruj się w bezpłatnym planie Forever ClickUp aby podnieść poziom zarządzania zadaniami.