20 pomysłów na Retrospektywę Sprintu, aby utrzymać zaangażowanie Agile Teams

Czy dostrzegasz powtarzające się nieefektywności w powodzeniu kolejnych projektów? Wybór retrospektywnych pomysłów może zadecydować o tym, jak skutecznie rozwiążesz te luki w wydajności.

Retrospektywy sprintów to sposób na przegląd dotychczasowych osiągnięć i lokalizację obszarów wymagających poprawy. Jeśli jednak członkowie Teams uważają, że format retrospektywy mógłby być bardziej zróżnicowany, wydajny i połączony z rzeczywistymi wynikami, może to prowadzić do apatii i biernego uczestnictwa.

Powinieneś szukać sposobów na grywalizację spotkań retrospektywnych sprintów i uczynienie ich przyjemniejszymi dla każdego członka zespołu

Jako kierownik projektu lub scrum master, powinieneś sprawić, by dyskusje retrospektywne były zabawne, aby zwiększyć zaangażowanie. Pomaga to zespołowi współpracować, a nie rywalizować ze sobą. Spraw, aby kolejne spotkanie retrospektywne było relaksujące i niezapomniane, aby morale zespołu było wysokie, szczególnie w szybkich, zwinnych środowiskach.

Oto 20 pomysłów na retrospektywę sprintu, które pomogą utrzymać zaangażowanie zespołu.

20 pomysłów na retrospektywę sprintu na następne spotkanie

Przezwyciężenie braku zaangażowania wymaga:

Aktywnego pokazywania, w jaki sposób wkład z tych sesji prowadzi do namacalnych ulepszeń

Zapewnienie zróżnicowanych i interaktywnych formatów retrospektyw, aby utrzymać świeżość spotkań

Wspierania integracyjnej atmosfery, w której każdy członek zespołu czuje, że jego głos jest słyszany i ma wartość

Te 20 pomysłów na retrospektywę sprintu ożywia element wyobraźni w podejściu zespołu do działań retrospektywnych. 👇

1. Retrospektywy rozłożone w czasie

Retrospektywy rozłożone w czasie są idealne dla teamów, które czują, że ich retrospektywy prowadzą do pomysłów, a nie do ich realizacji.

Te retrospektywy obejmują cztery dni. Pierwszego dnia zbierasz dane, aby zebrać odpowiedzi członków zespołu w jednym miejscu. Drugiego dnia należy przeprowadzić ankietę, aby zidentyfikować priorytetowe obszary w oparciu o ich wspólne opinie.

Dzień trzeci obejmuje otwarte dyskusje i burzę mózgów w celu znalezienia praktycznych rozwiązań. Wreszcie, zakończ retrospektywę czwartego dnia, prosząc pracowników o commit do konkretnych działań.

Spójrz na standard planowanie sprintu protokoły, aby zapoznać się z każdym krokiem.

2. Lubiłem, nauczyłem się, brakowało mi, tęskniłem za (4L)

Model 4Ls przecina pozytywne i negatywne wnioski z poprzednich sprintów.

Możesz podzielić odpowiedzi swojego zespołu na cztery kolumny, aby ocenić, co im się podobało, czego się nauczyli, czego im brakowało i czego pragnęli.

Spodziewaj się różnych perspektyw od różnych członków w całej hierarchii pracowników. Jest to bardzo cenne pośmiertny pomysł polegająca na zbieraniu informacji zwrotnych i odkrywaniu jak czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpłynęły na zespół scrumowy

Szablon Retrospektywy 4Ls firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przeglądzie projektów z zespołem i ulepszeniu procesu.

Szablon 4Ls Retro firmy ClickUp pozwala Twojemu Teamsowi zagłębić się w ich wnioski z ostatniego projektu. Ten szablon retrospektywny pozwala:

Zebrać indywidualne opinie i skonsolidować je w podsumowującą wersję

Lokalizację działów wymagających poprawy

Wyposażyć zespół w narzędzia do wykrywania i rozwiązywania powtarzających się problemów

Przeprowadzić burzę mózgów i zastanowić się nad opiniami każdego członka zespołu

3. Retrospektywa balonu na ogrzane powietrze

Jeśli mówimy o grywalizacji dyskusji, ten pomysł na retrospektywę sprintu jest na samym szczycie. Oceń swój ostatni sprint, łącząc opinie zespołu z bezpośrednim otoczeniem balonu na ogrzane powietrze.

W retrospektywie balonu na ogrzane powietrze, słoneczne niebo wskazuje na zbliżające się pozytywne wydarzenia, a gorące powietrze oznacza działania i wskaźniki, które napędzają twój zespół.

Podobnie, burzowe chmury oznaczają typowe niepowodzenia, które działają jak czkawka w potoku projektu, a poduszki powietrzne ograniczają zespół do pierwszego biegu.

4. Historia Agile

Historie Agile uwzględniają historie użytkowników, aby rozszyfrować opinie wielu członków zespołu. Cykliczny charakter tego retrospektywnego pomysłu jest odpowiedni do zbierania opinii i manipulowania zmianami projektowymi w zwinnym ustawieniu.

Doświadczeni scrum masterzy często wykorzystują tę metodę do utrzymywania przejrzystej komunikacji pomiędzy interesariuszami i działami produktu.

Szablon agile story retrospective rozpoczyna się od burzy mózgów na temat nowych funkcji, a następnie tworzy mini-zadania dla każdej funkcji, która ma zostać opracowana. Może to pomóc w pisaniu łatwych do przyswojenia historii dotyczących różnych funkcji w krótkim czasie.

Szablon Agile Story Retrospective firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przechwytywaniu pomysłów i zarządzaniu zmianami projektowymi w środowisku Agile.

Szablon zwinnej opowieści ClickUp jest idealny do badania różnych perspektyw członków zespołu na poprzednie projekty. Ten szablon retrospektywny pozwala:

Wyostrzyć komunikację między interesariuszami i zespołem

Zaostrzyć procesy rozwoju projektu dzięki nowym funkcjom

Przeprowadzać comiesięczne sesje w celu analizy postępów i nieefektywności

Kategoryzować zadania, aby poprawić ogólną spójność zespołu

5. Polowanie na pisanki

Zachowaj te jajka wielkanocne w tajemnicy, gdy twój zespół będzie szukał działań na rzecz superszybkiego usprawnienia procesu dzięki temu retrospektywnemu pomysłowi.

Wprowadź ten wielkanocny temat retrospektywny w życie, identyfikując swoją mapę skarbów, pęknięte jajko, magiczne jajko i złote jajko. 🪺

Oto jak wykorzystać te zabawne elementy:

Mapa skarbów jest tym, co ułatwiło poszukiwanie rozwiązania

Pęknięte jajko identyfikuje problemy, które sprawiły, że było to wyzwanie

Magiczne jajko daje ci drugą szansę, pozwalając ci wybrać coś, co chciałbyś zmienić, gdybyś mógł zrobić projekt jeszcze raz

Złote jajko wskazuje, kto lub co zasługuje na koronę w ostatnim sprincie. Czy była to osoba czy proces? W jaki sposób przyczyniło się to do zrobienia projektu na twoją korzyść?

6. Rozpocznij, zatrzymaj i kontynuuj

Jest to jeden z najbardziej popularnych i praktycznych formatów przeprowadzania retrospektywy.

Polega on na zadawaniu zespołowi pytań:

Co powinniśmy zacząć robić?

Co robimy teraz, a czego nie powinniśmy robić?

Co obecnie robimy, a co powinniśmy kontynuować?

Ten pomysł może pomóc poprawić praktyki zarządzania czasem i obniżyć wydatki operacyjne

Wykres Start-Stop-Continue zwiększa wydajność, identyfikuje obszary wymagające poprawy, wspiera ducha zespołu i współpracę oraz mierzy postęp, wśród innych korzyści dla obu członków zespołu.

Szablon Start Stop Continue w ClickUp oferuje wgląd w to, jakie działania lub procesy Twój zespół powinien rozpocząć, zatrzymać i kontynuować. Ten szablon retrospektywny pozwala:

Promocję kultury autorefleksji po każdym projekcie

Zachęcać Teams do ścisłego monitorowania tego, co działa, a co nie

Zidentyfikować i ulepszyć procesy, które działają dobrze

Rozpoznać działy, które mogą zwielokrotnić marże zysku

7. Zespół rockowy 🎸

Użyj tego formatu jeśli Twój zwinny zespół regularnie polega na retrosach. To bardziej jak podsumowanie tego, jak się spisałeś.

Aby uczynić ją odsetkami, nadaj swojemu zespołowi nazwę lub pozwól członkom zespołu ją wymyślić! Teraz użyj metafor zespołu rockowego, aby ocenić pracę zespołu.

Oceń "scenę" lub sposób, w jaki twój zespół (Teams) wykonywał swoje obowiązki

Przejdź do ustawienia "za kulisami" i przeanalizuj, co działo się za kulisami, tj. rzeczy, które się wydarzyły, a o których wiedzą tylko niektórzy członkowie zespołu

Podkreśl "ekipę drogową", aby uczłowieczyć proces. Czyj wkład był epicki, a czyj nieskuteczny?

Wreszcie, użyj "setlisty", aby obserwować swój występ z widoku lotu ptaka i wskazać obszary do poprawy

ClickUp's narzędzie do zarządzania projektami nadzoruje cały łańcuch tej retrospektywy zespołu rockowego, od wewnętrznej współpracy zadań za kulisami do tego, który członek ekipy drogowej był najbardziej wydajny.

8. Wyciągnięte wnioski z zarządzania projektami

To retro medium monitoruje i notuje udane działania zespołu, aby powtórzyć je w przyszłych sprintach. Oprócz identyfikacji nieprawidłowych działań w celu zapobiegania im, zyskujesz jasność co do postępu projektu.

Skupia się na kluczowych lekcjach i dokumentuje je w celu łatwiejszego udostępniania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o scrum masterów takich jak ty, czy o sprinty, metoda ta odkrywa ogromne możliwości modernizacji procesów.

Dodatkowo, można rozważyć użycie metody narzędzia do zarządzania projektami aby utrzymać dokładność i wydajność na najwyższym poziomie. 📈

Szablon Wyciągniętych Wniosków z Zarządzania Projektami ClickUp przedstawia informacje o powodzeniach i porażkach, które mają wpływ na wyniki projektu. Ten szablon retrospektywny można również wykorzystać do:

Notatki obiecujących wniosków z każdego poprzedniego projektu

Używania wizualnych narzędzi śledzenia do monitorowania postępów projektu

Wcześniejszego wykrywania problemów w celu uniknięcia przyszłych zakłóceń w projekcie

Dokumentowania błędnych kroków w celu uniknięcia tych samych błędów

9. Zachowaj, upuść, rozpocznij

Ta metoda uwzględnia to, co chcesz zachować i odrzucić, a następnie nowe ścieżki do zbadania. Bardziej niż logiczny, ten retrospektywny proces jest intuicyjny i obejmuje zmiany, które stawiają zespół sprintu na pierwszej licencji.

Eliminuje to, co nie działa i łączy istniejące metody z innowacyjnymi koncepcjami zarządzania projektami.

Ta technika oceny jest wystarczająco prosta, aby współpracować z preferowanymi narzędzia retrospektywne .

10. Retrospektywa żaglówki

The retrospektywa żaglówki polega na stymulowaniu pomysłów i opinii na temat minionego sprintu w zabawny sposób. ⛵️

W tym podejściu zwinne Teams wyobrażają sobie swoich członków jako żeglarzy wiosłujących łodzią w kierunku bezludnej wyspy. Niech wyspa będzie twoim celem; wiatr uosabia to, co prowadzi cię naprzód.

Kontynuując metafory, kotwica powstrzymuje drużynę, a góra lodowa blokuje drogę i stwarza ryzyko.

Ta metoda pomaga zespołom być zorientowanym na cel i komunikować się, zachowując przy tym lekkość.

Szablon Sailboat Retrospective firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji i zarządzaniu projektem od początku do końca.

Szablon żaglówki ClickUp gamifikuje cały proces retrospektywy dla Twojego zespołu. Szablon retrospektywy pozwala:

Używać wizualnych wskazówek, aby wydobyć kreatywne spostrzeżenia od zespołu

Ustawienie celów i zadań zgodnie z obciążeniem zespołu

Przeprowadzić wszechstronną analizę z udziałem wszystkich członków zespołu

Określić mapę do osiągnięcia wyników projektu

11. Retrospektywa Kupidyna

Nie zawsze musi chodzić tylko o wyniki, a nie o uznanie. Ten retrospektywny pomysł priorytetowo traktuje rozpoznawanie pracy o dużym wpływie i wysokiej wartości, w przeciwieństwie do minusów.

Zacznij od zachęcenia swojego zwinnego zespołu do przyznania się do tego, w jaki sposób dokonali zmian podczas ostatniego sprintu. Następnie wyraź swój podziw dla konkretnego atrybutu każdego z kolegów. Niech stosunek uznania do sugestii wynosi 80:20.

Zakończ sesję, pytając wszystkich, co podobało im się w ostatnim sprincie i co chcieliby, aby zespół osiągnął lub nabył w kolejnym sprincie.

Nie zapomnij popracować z wykres prędkości sprintu aby oszacować zakres przyszłych sprintów i nadążyć za oczekiwaniami interesariuszy.

Lepsze szacunki dzięki niestandardowemu zakresowi prędkości w ClickUp

12. Retrospektywa sprintu - burza mózgów

Ta retrospektywa, idealna do prowadzenia swobodnego dialogu, bez wysiłku gromadzi wspólne opinie członków zespołu w celu stworzenia jednolitej wizji. Możesz śledzić osiągnięcia w porównaniu z ogólnym zamiarem zespołu i odkryć, co obniża morale zespołu.

Szablon retrospektywnej burzy mózgów w sprincie dzieli tę czynność na sześć łatwych do wykonania kroków.

Ustalenie celów Określenie motywu i tematu Tworzenie i przydzielanie zadań związanych z tematem Zebranie informacji zwrotnych Analizowanie opinii i Stwórz plan działania

Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom zastanowić się nad ich osiągnięciami i wyzwaniami.

Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp dla sprintu ustawi Twój Teams na ciągłe doskonalenie i lepszą koordynację projektu. Szablon ten pozwala:

Zebrać widoki od wszystkich członków zespołu w ramach jednego widoku ekranu

Ujawniać wąskie gardła negatywnie wpływające na wydajność zespołu

Używać powiadomień do śledzenia rozwiązań i zmian w procesach

Pomysłowe strategie działania w celu poprawy następnego sprintu zespołu

13. Szalony, smutny, zadowolony

Możesz dowiedzieć się tak wiele o poprzednich projektach, badając emocjonalne aspekty opinii swoich pracowników.

Zamiast badać ich działania, zbadaj jak się czuli. To zazwyczaj ujawnia większe problemy, które stresowały twój zespół w poprzednich sprintach.

To jest właśnie pomysł na szaloną, smutną i radosną retrospektywę. Tutaj prosisz uczestników, aby wyrazili, co sprawiło, że poczuli się sfrustrowani lub zirytowani (wściekli), co ich rozczarowało (smutni), a co przyniosło im szczęście lub dumę (zadowoleni).

14. Asynchroniczna retrospektywa

Jak sama nazwa wskazuje, asynchroniczna retrospektywa uwalnia zespół od dyskomfortu związanego z planowaniem i przerywaniem cyklu pracy. Jest to idealne rozwiązanie, szczególnie dla teamów, których dystrybucja odbywa się w różnych strefach czasowych

Oprócz oferowania im swobody odpowiadania we własnym czasie i przestrzeni, metoda ta zapobiega zabarwieniu indywidualnych pomysłów opiniami współpracowników.

Ta metoda retro pozwala pracownikom uczestniczyć w dowolnym momencie. Na przykład, mogą oni dzielić się swoimi pomysłami w dowolnym momencie podczas sprintu, a nie tylko podczas szybkiej 10-minutowej sesji na początku. Po tym, jak wszyscy udostępnią swoje pomysły, Twój Teams grupuje je, głosuje nad najważniejszymi z nich, a następnie tworzy na ich podstawie plan działania. Funkcja Sprintów w Clickup umożliwia projektowanie i automatyzację małych i kompleksowych cykli sprintów poprzez oznaczanie priorytetów, przypisywanie zadań podrzędnych i nie tylko.

Przyspiesz planowanie sprintów Agile i przejdź przez epic bez wysiłku dzięki ClickUp

15. Piraci

Zabawne gry retrospektywne, takie jak ta, mogą wzbudzić entuzjazm całego zespołu. Jest to świetna opcja dla teamów, które zmagają się z tradycyjnymi formatami retrospektywnymi, ponieważ można ją dostosować do potrzeb zespołu.

Ćwiczenie jest prowadzone przez "Kapitana Piratów", który zapewnia, że zespół pozostaje na właściwym torze i dobrze się bawi. Oto jak to działa.

Każdy członek zespołu otrzymuje mapę skarbów z pytaniami lub podpowiedziami związanymi z osiągnięciami i wyzwaniami zespołu Członkowie Teams omawiają swoje odpowiedzi na pytania i identyfikują swoje najcenniejsze osiągnięcia Teams następnie tworzy plan działania, aby utrzymać i poprawić te osiągnięcia

16. DAKI

DAKI to skrót od Drop, Add, Keep, and Improve. Jest to potężny model dla zwinnych teamów, który pomaga im zastanowić się nad ich ostatnią pracą i zidentyfikować konkretne działania, które należy podjąć w przyszłości.

Oto jak możesz go zastosować w swoim zespole:

Użyj cyfrowej tablicy, podziel ją na cztery kolumny i opatrz je etykietami w kolejności: Odrzuć, Dodaj, Zachowaj i Ulepsz Określ kolumny za pomocą tematu, jeśli chcesz skoncentrować informacje zwrotne na określonym procesie, narzędziu lub cyklu pracy Poproś Teams o dodanie co najmniej jednego elementu do każdej kolumny

Jest to świetny sposób na uzyskanie nowych spostrzeżeń poprzez zakwestionowanie przez zespół wartości obecnych praktyk i ich udoskonalenie.

17. Retrospektywa poziomów energii

Ta retrospektywa jest ćwiczeniem refleksyjnym zaprojektowanym w celu zrozumienia wzlotów i upadków projektu lub działania zespołu. Składa się z trzech podstawowych elementów: Energy Boost, Energy Drain i Energy Maintenance.

Wzmocnienie energii: Teams zastanawia się nad momentami, które dodały im energii podczas projektu. Mogą to być powodzenia, pozytywna współpraca lub doświadczenia, które podsyciły ich entuzjazm

Teams zastanawia się nad momentami, które dodały im energii podczas projektu. Mogą to być powodzenia, pozytywna współpraca lub doświadczenia, które podsyciły ich entuzjazm Odpływ energii: Identyfikują zadania lub działania, które wyczerpują ich energię. Mogą to być powtarzające się zadania, konflikty lub doświadczenia, które ich wyczerpały

Identyfikują zadania lub działania, które wyczerpują ich energię. Mogą to być powtarzające się zadania, konflikty lub doświadczenia, które ich wyczerpały Utrzymanie energii: Zastanawiają się nad działaniami, które utrzymują ich poziom energii. Mogą to być przerwy, interakcje społeczne lub doświadczenia, które pomogły im się naładować

Gdy już ich poznasz, określ, jakie praktyki lub obowiązki odnawiają ich barometr energii.

18. Retrospektywa alpinisty

Retrospektywa Mountain Climber to unikalny model refleksji nad podróżą i postępem twojego zespołu. To metaforyczna wspinaczka na górę, podczas której członkowie zespołu zastanawiają się nad swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i osiągnięciami.

Do przeprowadzenia retro wykorzystuje się kilka podpowiedzi. Oto przykład, który możesz wypróbować ze swoim zespołem:

Kamienie milowe: Jakie ważne wydarzenia lub osiągnięcia wyróżniają się podczas podróży?

Jakie ważne wydarzenia lub osiągnięcia wyróżniają się podczas podróży? Przeszkody: Jakie wyzwania napotkałeś i jak je pokonałeś?

Jakie wyzwania napotkałeś i jak je pokonałeś? Przygotowanie: Jakie przygotowania lub zmiany poczyniłeś do zrobienia, aby zapewnić sobie powodzenie?

Korzystając z tego retrospektywnego narzędzia, Teams może zyskać nową perspektywę na swoją podróż, docenić wyzwania, które pokonał i cieszyć się na kolejną scenę wspinaczki.

19. Analiza SWOT

Klasyczne od lat 60. badanie SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) wydobywa na powierzchnię postrzegane przez zespół mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Począwszy od ustalenia, co napędza twój zespół, a skończywszy na tym, co spycha go w dół drabiny wydajności, ta czynność jest idealna podczas aktualizacji produktu lub usługi

Działanie to można skutecznie przeprowadzić w sześciu prostych krokach.

Zacznij od tego, aby członkowie zespołu zastanowili się nad bieżącym sprintem lub wydarzeniem, aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia Poświęć około 10 minut, aby każdy zanotował swoje pomysły i przyporządkował je do odpowiedniej kategorii SWOT Pogrupuj powiązane elementy i omów je wspólnie Przeprowadź sesję burzy mózgów, aby ocenić nowość, wykonalność i wpływ tych pomysłów Współpraca w celu zdefiniowania możliwych do wykonania kroków dla następnego sprintu Zakończenie poprzez głosowanie nad najważniejszymi działaniami do wdrożenia w przyszłości

20. Retrospektywa trzech małych świnek

Ta retrospektywa wykorzystuje klasyczną bajkę dla dzieci do analizy potencjalnego ryzyka w projekcie.

Członkowie zespołu scrumowego są proszeni o umieszczenie określonych procesów firmowych i działań działów w trzech kolumnach, z których każda reprezentuje inny rodzaj "domu" zbudowanego przez trzy małe świnki: słomę, patyki i cegły.

Kolumna House of Straw rejestruje czynniki podatne na niepowodzenie

Dom z patyków zawiera czynniki silniejsze, wymagające modernizacji

Kolumna House of Bricks śledzi czynniki działające zgodnie z oczekiwaniami, które nie wymagają mniejszych lub znaczących zmian

Jak zarządzać retrospektywami

Prowadzenie sesji retrospektywnych dla zespołów scrumowych wymaga czegoś więcej niż tylko zadawania pytań i standaryzowania zbiorowych opinii. Chociaż przeszliśmy już przez kilka przykłady retrospektyw sprintu poniższe wskazówki zapewnią skuteczne zarządzanie nimi.

1. Pielęgnuj bezpieczne i kreatywne przestrzenie

Teams może nie wyrażać swoich prawdziwych opinii z obawy przed etykietką niewrażliwego lub nielogicznego. Twoim obowiązkiem jest:

Stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym zespół czuje, że może wyrażać swoje opinie

Nadanie priorytetu bezpieczeństwu psychicznemu

Zapewnić strefę wolną od osądów

Zachęcać do wyrażania kreatywnych opinii poprzez system nagród

2. Wykorzystanie technologii dla większego zaangażowania Narzędzia do planowania sprintów i

rozwiązania do zarządzania projektami oferują zakres funkcji śledzenia wydajności i opracowywania zadań w celu ograniczenia ręcznych obliczeń. Możesz zaangażować więcej narzędzi technologicznych poprzez

Promocję interaktywnych tablic cyfrowych i udostępnianie dokumentów

Żądanie konstruktywnych opinii w czasie rzeczywistym za pomocą wirtualnych tablic

Automatyczne konsolidowanie opinii w podsumowania za pomocą narzędzia do pisania AI

Wykupienie subskrypcji na oprogramowanie AI

Korzystanie z narzędzi do wizualnej reprezentacji w celu szybszej współpracy

3. Rozpoczynanie znaczących dyskusji

Utrzymanie wszystkich zaangażowanych w dyskusję może być trudne w nowoczesnej etyce pracy, która promuje szybką wielozadaniowość i pracę hybrydową. Możesz zmienić tę normę poprzez:

Podpowiedź członkom zespołu, aby ułatwiali spotkania retrospektywne

Przyjmowanie świeżej perspektywy poprzez różne tematy

Ocenianie wyzwań z perspektywy liderów Teams

Zachęcanie członków Teams do przejęcia na własność procesu ciągłego doskonalenia

Naprzemienne zadawanie pytań w formie zabawy i pytań dotyczących konkretnych zadań

4. Wdrażanie praktycznych rozwiązań

Skoncentruj się w większym stopniu na praktycznych rozwiązaniach, które sprawią, że członkowie zespołu będą proaktywni i czujni. Pomyśl o włączeniu:

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) elementy działań

Priorytetyzacja zadań w poszczególnych działach

Odpowiedzialność jako część DNA zespołu

Pętle śledzenia postępów w trakcie realizacji projektu

Oceny w połowie sprintu w celu przeglądu realizowanych działań

Wykorzystaj zabawne retrospektywne pomysły na powodzenie w następnym sprincie ClickUp Zwinne zarządzanie projektami i

Platforma do planowania sprintów upraszcza sposób wydobywania przydatnych informacji na temat perspektywy zespołu na temat istniejących projektów w fazie rozwoju.

Co więcej, szablony planowania sprintów ClickUp upraszczają projektowanie najbardziej skomplikowanych sprintów projektów. Wykorzystaj różne pomysły retrospektywne, aby zachęcić do współpracy i otwartych dyskusji. Podczas burzy mózgów w poszukiwaniu nowych pomysłów możesz pracować z w pełni konfigurowalnymi tablicami, aby uzyskać większą swobodę twórczą.

