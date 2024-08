Retrospektywa żaglówki: Dla zwinnych zespołów programistycznych

Tak duża część zwinnego procesu tworzenia oprogramowania jest iteracyjna. Czasami wydaje się, że projekt nigdy się nie kończy! W końcu jednak Teams z powodzeniem przekracza linię mety. Zamiast po prostu przechodzić do kolejnego projektu, zwinna metodologia wymaga spotkań retrospektywnych, podczas których analizuje się, co poszło dobrze, a co należy zmienić następnym razem. Wszystko to ma na celu dopracowanie cyklu pracy i procesów, aby zwiększyć spójność zespołu i jakość pracy.

Jak każdy proces w zwinny zespół retrospektywy potrzebują struktury. Jeśli jeszcze jej nie wypróbowałeś, technika retrospektywy z żaglówką jest prawdziwym przełomem. Technika ta nie tylko sprawia, że retrospektywy są bardziej angażujące, ale także zapewnia jasną wizualną metaforę, która pomaga zespołom poruszać się po złożoności projektu. 🛥️

Niezależnie od tego, czy jesteś Scrum master właściciel produktu lub członek zwinnego zespołu, retrospektywy w żaglówce pomogą ci zidentyfikować potencjalne zagrożenia, uczcić to, co poszło dobrze w ostatnim sprincie i ustawić cele na następny sprint. W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest retrospektywa żaglówki i przedstawimy wskazówki dotyczące praktykowania technik retrospektywnych w ClickUp.

Co to jest retrospektywa żaglówki?

Zwinne zespoły programistyczne wykorzystują retrospektywy żaglówki do refleksji nad minionymi sprintami lub fazami projektu. Retrospektywy są ostatecznym zwinna ceremonia kierownicy projektów nadzorują, aby poprawić jakość przyszłych projektów. Celem każdej retrospektywy jest ciągłe doskonalenie. W końcu łatwiej jest zrobić coś lepiej następnym razem, jeśli wiesz, czego unikać.

Chociaż możesz korzystać z dowolnej techniki retrospektywnej, metoda żaglówki jest inna, ponieważ wykorzystuje metaforę żaglówki w podróży. Jest mniej sucha niż inne techniki retrospektywne i zapewnia Zespół Scrum zabawny sposób na wizualizację postępów, wyzwań i przyszłych kierunków.

W retro żaglówce wyobrażasz sobie projekt jako żaglówkę poruszającą się w kierunku wspólnego celu. Podczas sesji członkowie Teams używają notatek samoprzylepnych do zapisywania swoich przemyśleń na temat każdego elementu żaglówki, które następnie umieszczane są na tablicy i wspólnie przeglądane. Proces ten zachęca do burzy mózgów i otwartej dyskusji, której kulminacją jest lista pomocnych wskazówek elementów dla przyszłych sprintów.

Sailboat retros mogą być zbyt abstrakcyjne dla niektórych zespołów, ale wielu kierowników projektów lubi, jak działają one jako zabawny lodołamacz, który jednocześnie wyrównuje zespół w obszarach wymagających poprawy. To o wiele przyjemniejsze niż wpatrywanie się w ścianę nijakiego tekstu przez dwie godziny, prawda?

Komponenty Retrospektywy żaglówki

Retrospektywa żaglówki jest pomocna zwinne zarządzanie projektami narzędzie. Ponieważ wykorzystuje ono metaforę, zespołom łatwiej jest krytycznie myśleć o przyszłych sprintach. Podczas sesji, twój team udokumentuje swoje przemyślenia na temat każdego elementu żaglówki, które później wykorzystasz do mapy przyszłych projektów.

Cel

Wysoce konfigurowalny pulpit ClickUp Dashboard może pomóc w rozbiciu celów, zadań, punktów agile i statusów projektu

Cel retro żaglówki reprezentuje miejsce docelowe. Pomyśl o tym jak o "X" na pirackiej mapie. Niektóre zespoły nazywają to "wyspą", do której żaglówka chce dotrzeć. Celem może być dosłownie wszystko, od zakończenia sprintu po zakończenie głównej fazy projektu. Ważne jest, aby wybrać znaczący kamień milowy, nad którym zespół będzie pracował. 🌻

Wiatr (lub żagle)

Wiatr lub żagle symbolizują pozytywne siły, które przybliżają żaglówkę do celu. Obejmuje to wszystkie powodzenia, mocne strony i dobre warunki, które miały pozytywny wpływ na ostatni sprint lub fazę projektu. Może to obejmować takie rzeczy jak specjalistyczne certyfikaty, zwiększenie finansowania działu lub możliwość outsourcingu części obciążenia pracą zespołu.

Kotwica

W retrospektywie żaglówki, kotwica reprezentuje wyzwania lub przeszkody spowalniające postęp zespołu. Kotwice to wszystko, co utrudnia postęp, np. problemy z komunikacją lub limity zasobów.

Skały

Skały to potencjalne zagrożenia lub przewidywalne wyzwania na drodze żaglówki. Podczas gdy na kotwicę patrzysz w czasie przeszłym, skały wybiegają w przyszłość i wymagają od zespołu proaktywnego planowania znanych problemów. Celem jest zminimalizowanie ich wpływu na następny sprint. Skały mogą obejmować zmiany regulacyjne lub ciągłe limity zasobów.

Słońce

Słońce reprezentuje cele zespołu wykraczające poza cel główny. Ten element dodaje warstwę motywacji i inspiracji, koncentrując się na długoterminowych celach i wizji zespołu. Skupiamy się tutaj na zidentyfikowaniu dobrych rzeczy, które wynikły z projektu, takich jak ulepszony produkt lub pozytywne opinie klientów. Ważne jest, aby zakończyć na tej notatce, aby zespół mógł zwizualizować wartość swojej ciężkiej pracy.

Przeprowadzenie Retrospektywy Żaglówki

Szablon ClickUp Sailboat to strategia retrospektywna, która pomaga zespołowi zidentyfikować czynniki, które wpłynęły na cel sprintu, takie jak napotkane wyzwania, przewidywane przyszłe zagrożenia i motywacje

Gotowy do przeprowadzenia retrospekcji z całym zespołem? Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz samodzielnie tworzyć wizualizacji. Być może jesteśmy ulubionym na świecie oprogramowaniem do zarządzania projektami, ale ClickUp zawiera również setki darmowych szablonów dla wszystkiego, czego potrzebujesz - w tym zwinnych retrospektyw.

Wystarczy pobrać szablon Szablon ClickUp Sailboat podczas spotkania Teams i możesz ruszać na wyścigi. Zacznij od zaproszenia wszystkich pracowników na spotkanie retrospektywne i wspólnie przeprowadźcie ten proces:

Ustal cele: Zdecyduj się na konkretny cel lub kamień milowy. Jeśli jesteś już ustawiony w ClickUp, prawdopodobnie będzie to pochodzić z TwojegoCele ClickUp2. Zbieranie zapasów: Każda łódź potrzebuje zapasów przed długą podróżą, prawda? Podczas tej sceny rozmawiasz o niezbędnych zasobach i zapasach, aby wesprzeć swój cel. Może to obejmować personel, licencje na oprogramowanie i inny niezbędny sprzęt Sprawdź pogodę: Czy możesz spodziewać się spokojnych mórz czy burzliwych, zdradliwych wód? W tej scenie retro żaglówki analizowane są potencjalne problemy. Szablon ClickUp Sailboat integruje się z twoją aplikacjąWidok kalendarza ClickUp aby dać ci szybki wgląd w twoją podróż, dzięki czemu możesz ją odpowiednio zaplanować Zbuduj mapę drogową: Cele i kalendarz w ręku, nadszedł czas, aby zbudować mapę drogową ze swoim zespołem. Podczas tego kroku zdecydujesz się na oś czasu i zwizualizujesz ją za pomocą narzędzi takich jakWidok wykresu Gantta w ClickUp5. Przygotuj swoją łódź: Każdy zdatny do żeglugi statek wymaga dokładnej inspekcji przed ustawieniem żagli. W tej scenie retro żaglówki, sporządzisz mapę zadań, osób przypisanych i wszelkich innych istotnych elementów, aby wesprzeć następny sprint Ustawienie żagli: Wreszcie, Teams jest gotowy do kolejnej wielkiej podróży. Na tej scenie kierownicy projektów kontynuują udoskonalanie swoich projektów, zadań, dokumentów i cykli pracy w celu uzyskania lepszych wyników projektu

Ostatecznie, ta zabawna metafora pomoże ci się zorganizować, zaplanować przyszłe problemy i uzgodnić wspólną wizję. Ponieważ ten szablon retrospektywy żaglówki pomaga połączyć całą pracę w jedną dynamiczną platformę, wdrożenie retro retro żaglówki jest tak proste, jak kilka kliknięć. 🚣‍♀️

Koncepcja Retrospektywy Żaglowej W ramach Scrum

Retro żaglówka brzmi o wiele zabawniej niż typowa retrospektywa retrospektywa sprintu sesja burzy mózgów, ale jak to się ma do zrobienia w Scrumie?

Może być bardziej kreatywna niż inne retrospektywy, ale podejście "żaglówki" dobrze pasuje do zasad Scruma, ponieważ jest:

Możliwość adaptacji: Retrospektywy żaglówki zachęcają Teams do refleksji nad przeszłymi wynikami (wiatr i kotwice) i przewidywania przyszłych wyzwań (skały), co jest niezbędne dla zawsze adaptującej się natury ScrumaZarządzanie projektami metodą Scrum

Współpraca: Ta retrospektywna technika promuje otwartą komunikację, ponieważ wszyscy członkowie zespołu mają możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co przeszkadzało zespołowi, a co poszło dobrze. Idealnie pasuje to do nacisku, jaki Scrum kładzie na silną pracę zespołową

Zorientowanie na cele: Skupienie się na wspólnym celu (lub miejscu docelowym, jeśli trzymamy się metafory żaglówki) pasuje do Scruma, który skupia się na dostarczaniu wartości przy jednoczesnym spotkaniu celów sprintu

Na szczęście proces retro żaglówki nie różni się zbytnio, jeśli podążamy za frameworkiem Scrum:

Przeprowadzenie przeglądu sprintu: Przegląd wyników irezultaty ostatniego sprintu z zespołem Przeprowadzenie retrospektywy żaglówki: Wizualizacja całego projektu za pomocąSzablon ClickUp Sailboat. Poproś zespół o zapisanie swoich przemyśleń na karteczkach samoprzylepnych dotyczących wiatru, kotwicy, skał i słońca. Przejrzyj wszystko razem, aby podsumować kluczowe spostrzeżenia i wyciągnięte wnioski Określ elementy działania: Zmobilizuj swoje spostrzeżenia, decydując o elementach działania na koniec spotkania. Podłącz elementy działań do ClickUp z osobami przypisanymi, notatkami i terminami, aby utrzymać następny sprint na właściwym torze

Retrospektywa żaglówki w porównaniu do innych retrospektyw

Retrospektywy na żaglówce to zabawny, metaforyczny sposób na zrobienie podsumowania projektu, ale z pewnością nie jest to jedyny sposób na sprawdzenie postępów w projekcie. Jest to jeden z wielu potencjalnych formatów retrospektyw sprintów każdy z innym podejściem:

Sailboat vs. Starfish: Retrospektywa rozgwiazdy kategoryzuje informacje zwrotne na pięć wiader: Start, Stop, Continue, More of i Less of. Jest to szeroka struktura do kategoryzowania informacji zwrotnych od zespołu, niestandardowych klientów i innych interesariuszy, co może być pomocne. Jednak żaglówka jest bardziej wizualnym i metaforycznym podejściem, ułatwiającym zespołowi zaangażowanie się w retrospektywę

Retrospektywa rozgwiazdy kategoryzuje informacje zwrotne na pięć wiader: Start, Stop, Continue, More of i Less of. Jest to szeroka struktura do kategoryzowania informacji zwrotnych od zespołu, niestandardowych klientów i innych interesariuszy, co może być pomocne. Jednak żaglówka jest bardziej wizualnym i metaforycznym podejściem, ułatwiającym zespołowi zaangażowanie się w retrospektywę Żaglówka vs. 4 L: 4 L oznaczają Liked, Learned, Lacked i Longed For. Podobnie jak żaglówka, skupia się na indywidualnych odczuciach i doświadczeniach. Jednak żaglówka jest bardziej przydatna, ponieważ analizuje również czynniki zewnętrzne (wiatr i kotwicę), które wpływają na zespół, dając bardziej holistyczny widok na środowisko projektu

4 L oznaczają Liked, Learned, Lacked i Longed For. Podobnie jak żaglówka, skupia się na indywidualnych odczuciach i doświadczeniach. Jednak żaglówka jest bardziej przydatna, ponieważ analizuje również czynniki zewnętrzne (wiatr i kotwicę), które wpływają na zespół, dając bardziej holistyczny widok na środowisko projektu Sailboat vs. Mad Sad Glad: Mad Sad Glad to retrospektywa bardziej skoncentrowana na emocjach, która zawiera listę odczuć członków zespołu na temat projektu. Retrospektywa żaglówki uwzględnia emocje, ale koncentruje się przede wszystkim na czynnikach wpływających na postęp projektu i przyszłe zagrożenia. Jest to bardziej skoncentrowane na biznesie niż, powiedzmy, na odczuwaniu smutku z powodu zakończenia projektu

Dlaczego kierownicy projektów wybierają retrospektywę żaglową

Właściwe podejście retrospektywne zależy od celów i kultury korporacyjnej. Mimo to, coraz więcej kierowników projektów skłania się ku retrospektywom w formie żaglówki, ponieważ są one..:

Bardzo wizualne: Metafora żaglówki jest łatwa do zrozumienia, co sprzyja lepszemu zaangażowaniu i uczestnictwu

Metafora żaglówki jest łatwa do zrozumienia, co sprzyja lepszemu zaangażowaniu i uczestnictwu Wszechstronność: Lubimy retrospektywę żaglówki, ponieważ w przeciwieństwie do innych technik retrospektywnych, oferuje ona bardziej holistyczny widok projektów i zapewnia bardziej wszechstronną analizę

Lubimy retrospektywę żaglówki, ponieważ w przeciwieństwie do innych technik retrospektywnych, oferuje ona bardziej holistyczny widok projektów i zapewnia bardziej wszechstronną analizę Zorientowana na informacje zwrotne: Większość pracowników uważa, że metaforyczne, zabawne podejście jest mniej onieśmielające niż inne metodologie retrospektywne. W praktyce sprawia to, że ludzie są bardziej skłonni do udostępniania wyzwań i ryzyk, którymi mogliby nie podzielić się w inny sposób

Większość pracowników uważa, że metaforyczne, zabawne podejście jest mniej onieśmielające niż inne metodologie retrospektywne. W praktyce sprawia to, że ludzie są bardziej skłonni do udostępniania wyzwań i ryzyk, którymi mogliby nie podzielić się w inny sposób Elastyczność: Do zrobienia retrospektywy na żaglówce nie trzeba być członkiem dużego teamu tworzącego oprogramowanie dla Enterprise. Technika ta dostosowuje się do różnych wielkości zespołów i działów, dzięki czemu jest pomocnym narzędziem dla każdego zespołuzwinny zespół Retrospektywy na żaglówce w praktyce

W tym momencie wiemy już, czym jest retrospektywa żaglówki i jak ją przeprowadzić dla swojego zespołu. Ale jak faktycznie wdrożyć to, czego nauczyłeś się podczas retrospektywy żaglówki? Postępuj zgodnie z tymi profesjonalnymi wskazówkami, aby przełożyć swoje retrospektywne spostrzeżenia na namacalne wyniki biznesowe.

Edukacja zespołu

Twój zespół może powiedzieć "Hę?", jeśli wejdziesz do pokoju z dużym wykresem przedstawiającym żaglówkę. Poinformuj swój zespół o metodzie retrospektywnej żaglówki przed spotkaniem. Zawsze wyjaśniaj metaforę na początku sesji, nawet jeśli już wcześniej zrobiłeś retrospektywy żaglówki. Nie każdy przyzna, że nie wie o co chodzi, więc małe odświeżenie wiedzy czyni cuda w kwestii zrozumienia i uczestnictwa.

Stwórz komfortowe środowisko

Chcesz zachęcać do szczerych, pomocnych opinii, ale ludzie nie będą dzielić się swoimi szczerymi odczuciami, jeśli czują się niekomfortowo. Stwórz bezpieczną i otwartą atmosferę, w której członkowie zespołu czują się komfortowo udostępniając swoje przemyślenia. Jeśli nadal masz trudności z zebraniem szczerych opinii, daj swojemu zespołowi opcję udostępniania anonimowych opinii.

Wykorzystaj pomoce wizualne

Zaplanuj i zorganizuj swoją retrospektywę żaglówki w Mapach myśli ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

Retrospektywy żaglówek są bardzo wizualne, więc potrzebujesz jakiejś pomocy wizualnej na to spotkanie. Niezależnie od tego, czy jest to fizyczna tablica, czy też cyfrowa mapa myśli w ClickUp , zawiera wyraźne przedstawienie żaglówki, wiatru, kotwic, skał i słońca.

Zarządzaj czasem ostrożnie

Retrospektywy mogą szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli nie pilnuje się czasu. Szanuj czas wszystkich, tworząc luźną agendę spotkania, która określa, co będzie omawiane i kiedy. Jeśli twój zespół ma zwyczaj przekraczania czasu, wyznacz oficjalnego chronometrażystę i moderatora spotkania, aby utrzymać wszystkich na zadaniu. ⏱️

Skup się na możliwych do zrealizowania wynikach i kolejnych krokach

Zamień retrospektywy w zadania z osobą przypisaną i terminem realizacji za pomocą kilku kliknięć w ClickUp

Inne retrospektywy, takie jak Mad Sad Glad, skupiają się zbytnio na uczuciach. Emocje są pomocnym rodzajem informacji zwrotnej, ale nie są zbyt przydatne. Retrospektywa w formie żaglówki jest przydatna, ponieważ podkreśla to, co poszło dobrze, a jednocześnie odnosi się do tego, co można zrobić inaczej następnym razem. Zamiast skupiać się na subiektywnych ocenach, skup się na pożądanych wynikach i krokach wymaganych do ich osiągnięcia. Przełoży się to na namacalne zmiany, które poprawią jakość przyszłych projektów.

Prowadzenie lepszych spotkań retrospektywnych w ClickUp

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Sailboat retros są przydatne do zrozumienia, co zespół sądzi o poprzednich projektach i pomagają napędzać zespół do przodu w przyszłych sprintach. Dobrze przeprowadzone pomagają zidentyfikować ryzyko, wyeliminować przyszłe wąskie gardła i zapewnić jasne cele dla następnego dużego projektu.

Jest tylko jeden mały problem: większość sesji retrospektywnych odbywa się niezależnie od zadań, raportowania i czatów. Wymaga to przeglądania wielu narzędzie do zarządzania projektami s, co jest receptą na zamieszanie.

Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami ClickUp łączy metryki, szablony, cele, pulpity, zadania i wiele widoków w jednym miejscu - nawet dla zespołów technicznych. Przekonaj się sam: Stwórz swój obszar roboczy ClickUp teraz za darmo .