Milanote vs. Miro: Które narzędzie będzie najlepsze w 2024 roku?

W miarę jak zespoły przekraczają fizyczne granice i przyjmują rozproszony model pracy, zdolność do komunikowania się, tworzenia pomysłów i rozwiązywania problemów wizualnie staje się czymś więcej niż preferencją - staje się strategiczną koniecznością.

Milanote i Miro są popularne oprogramowanie do współpracy które pomaga osobom i zespołom wizualnie uchwycić pomysły i plany. Można ich używać do współpracy nad strategicznymi plany projektów i kreatywne zasoby promocyjne, bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu.

Chociaż oba narzędzia mają porównywalne funkcje, jedno z nich może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom i preferencjom, w zależności od przypadku użycia, budżetu, wielkości zespołu itp.

Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, przeczytaj nasze szczegółowe porównanie Miro i Milanote. Jesteśmy pewni, że pomoże ci to dokonać właściwego wyboru znacznie szybciej.

Co to jest Milanote?

przez Milanote Milanote jest łatwym w użyciu, opartym na chmurze oprogramowanie do współpracy wizualnej które zawiera notatki, szablony i tablice . Kalendarze i elementy graficzne są również częścią pakietu. Pozwala to osobom i zespołom współpracować i zapewniać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat ich kreatywnych projektów, zwłaszcza tych z dużym udziałem elementów wizualnych.

Tablice Milanote oferują przyjemny wizualnie i konfigurowalny obszar roboczy do planowania projektów. Prosty system "przeciągnij i upuść" pozwala układać i dostosowywać tablice do dowolnego rozmiaru. Tablice można wypełniać notatkami, listami zadań, obrazami, filmami, szkicami i linkami.

Możesz również łatwo udostępniać swoją tablicę innym osobom w celu zdalnej współpracy nad projektami i otrzymywać informacje zwrotne. Milanote obsługuje wiele typów plików, takich jak JPG, PDF, dokumenty MS Word, arkusze Excel i standardowe pliki projektowe, umożliwiając płynną integrację z codziennym przepływem pracy.

Milanote integruje się również z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji, umożliwiając efektywną współpracę na różnych platformach.

Funkcje Milanote

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom Milanote i zobaczmy, dlaczego lubią go zespoły kreatywne.

1. Web Clipper

przez Milanote Milanote Web Clipper to darmowe rozszerzenie przeglądarki, które pozwala dodawać obrazy, filmy i tekst bezpośrednio do tablicy z dowolnej strony internetowej. Możesz także włączyć skrót do przycinania tekstu, aby pojawiał się za każdym razem, gdy zaznaczysz blok tekstu za pomocą przycisku Enable selected text pinner

2. Szablony

przez Milanote Gdy tylko utworzysz nową tablicę, Milanote udostępni Ci bibliotekę gotowych szablonów, które odpowiadają Twoim potrzebom projektowym. Dostępnych jest ponad 30 tematów, takich jak Creative Briefs, Project Plans, Photography i Game Design. Po wybraniu jednego z tematów znajdziesz szeroką gamę szablonów.

3. Sporządzanie notatek

przez Milanote Tworzenie notatek w Milanote to doskonałe narzędzie do współpracy wizualnej z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i funkcją przeciągania i upuszczania. Pomaga zarządzać wieloma wyświetlaczami, notatkami, kolumnami, liniami, filmami, plikami, linkami i zadaniami na nieskończonym wirtualnym płótnie. Inteligentne powiadomienia, alerty i opcje interakcji w zespole, takie jak komentowanie, podnoszą jakość notatek i zwiększają produktywność, zapewniając wspólną przestrzeń do wspólnej burzy mózgów.

Ceny Milanote

Używaj Milanote za darmo

Płać za osobę: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Ulepsz swój zespół (dla 10 osób): $49/miesiąc za użytkownika (dla 50 osób): $99/miesiąc za użytkownika

Czym jest Miro?

przez Miro Miro to wszechstronne narzędzie do tworzenia cyfrowych i wizualnych tablic, które umożliwia zespołowi tworzenie, planowanie i projektowanie swojej wizji w czasie rzeczywistym. Wirtualne tablice Miro są ekspansywne i umożliwiają współpracę, umożliwiając tworzenie na ekranie wszystkiego, od mapy podróży użytkownika po kompletną mapę drogową produktu.

Posiada wszechstronne funkcje, takie jak mapowanie myśli wbudowane zarządzanie kalendarzem i obsługa czatów dla standardowych procesów rozwoju produktu. Funkcje wizualizacji danych w czasie rzeczywistym i zwinnej metodologii są szczególnie pomocne dla zespołów, które chcą zarządzać projektami, zarówno dużymi, jak i małymi.

Miro jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów różnej wielkości w zakresie inżynierii, marketingu, rozwoju produktu, projektowania procesów, projektowania UX i innych dziedzin w celu zwiększenia produktywności. Dzięki Miro zespoły mogą skutecznie podejmować decyzje i analizować złożone pomysły dzięki najwyższej jakości wizualnemu zarządzaniu przepływem pracy.

Funkcje Miro

Miro zapewnia wiele funkcji usprawniających współpracę, burzę mózgów i komunikację wizualną zarówno w planie darmowym, jak i zespołowym. Oto niektóre z kluczowych funkcji Miro.

1. Mapy myśli

przez Miro Funkcja mapowania myśli Miro pozwala łatwo organizować pomysły i wizualizować złożone problemy. Możesz także użyć Miro Assist opartego na sztucznej inteligencji, aby automatycznie tworzyć mapy myśli dla nowych pomysłów.

Narzędzie pomaga zaprezentować je w dowolny sposób, udostępnić je na wielu stronach internetowych i korzystać z nieskończonego płótna, aby Twoje pomysły były nieograniczone.

2. Inteligentne spotkania

przez Miro Wspólne formaty spotkań, sprinty projektowe, konfigurowalne szablony i zautomatyzowane konspekty spotkań umożliwiają szybkie tworzenie agendy sesji współpracy. Dzięki Smart Meetings możesz zarządzać całą swoją firmą poprzez spotkania online i utrzymywać bezpieczny pakiet biurowy online.

3. Tryb prywatny

przez Miro Użytkownicy trybu prywatnego z dostępem do edycji mogą dodawać i edytować notatki do tablic Miro. Edycje są ukryte do momentu wyłączenia trybu prywatnego. Umożliwia on użytkownikom współedytowanie dokumentów i zachowanie anonimowości poprzez wybranie opcji Make Names Anonymous.

Ceny Miro

Darmowy

Unlimited: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Milanote vs. Miro: Porównanie funkcji

Podstawową różnicą między Milanote i Miro jest to, że Milanote kładzie nacisk na wizualizację do kreatywnej pracy. Miro jest idealny do integracji, narzędzi do współpracy i narzędzi do zarządzania pracą.

Oto kilka kluczowych różnic między Milanote i Miro.

1. Tablica

Podczas gdy Milanote oferuje bardziej elastyczne i swobodne tablice, tablice Miro są bardziej uporządkowane i zorganizowane.

Milanote

Tablice wizualne Milanote są bardziej odpowiednie do kreatywnych projektów, takich jak tworzenie koncepcji i moodboardów do współpracy wizualnej. Pomaga również w przeglądaniu przeszłych i bieżących zadań wraz z udzielaniem informacji zwrotnych.

Milanote prezentuje estetyczną tablicę, która pasuje do kreatywnych przedsięwzięć.

Miro

Miro to scentralizowany obszar roboczy przeznaczony dla zespołów współpracujących. Jego nieskończone wirtualne płótno i konfigurowalna tablica pomagają efektywnie organizować i śledzić zadania. Zwiększa współpracę i produktywność zespołu.

2. Sporządzanie notatek

Funkcja tworzenia notatek Milanote koncentruje się na organizacji i burzy mózgów, podczas gdy funkcja tworzenia notatek Miro koncentruje się na współpracy w czasie rzeczywistym i planowanie projektów.

Milanote

Funkcja robienia notatek w aplikacji Milanote pozwala układać notatki w dowolny sposób, w przeciwieństwie do liniowego stylu konwencjonalnych notatek. Pomaga to na etapie tworzenia pomysłów, gdzie można znaleźć wzorce i połączenia, zmieniając układ notatek tyle razy, ile potrzeba.

Zmiana rozmiaru i proste opcje edycji sprawiają, że notatki są łatwe do zrozumienia. Aplikacja posiada funkcje takie jak powiadomienia i alerty, które umożliwiają zespołowi pozostawienie komentarzy lub opinii.

Miro

Notatki samoprzylepne Miro umożliwiają zapisywanie szybkich przypomnień. Miro ma również wbudowaną funkcję robienia notatek na każdej tablicy. Do notatek można dodawać szablony, takie jak listy rzeczy do zrobienia i agendy spotkań, a także współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem.

Aby uatrakcyjnić swoje notatki, możesz wybrać jedną z wielu opcji formatowania.

3. Współpraca w czasie rzeczywistym

Milanote świetnie nadaje się do dzielenia się indywidualną pracą z innymi, ale Miro wyróżnia się współpracą w czasie rzeczywistym, kładąc nacisk na wspólną pracę we wspólnej przestrzeni w czasie rzeczywistym.

Milanote

W Milanote zespoły otrzymują podstawową edycję i widoczność kursora. Świetnie nadaje się do przeglądania postępów i dodawania komentarzy lub przekazywania opinii w czasie rzeczywistym. Jednak współpraca w Milanote jest bardziej pasywna, w przeciwieństwie do współpracy w czasie rzeczywistym w Miro.

Miro

Miro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak współdzielone kursory, rozmowy wideo w aplikacji, czatowanie i udostępnianie ekranu w celu promowania efektywnej współpracy zespołowej. Funkcje te umożliwiają analizę złożonych problemów, szybkie opracowywanie rozwiązań i poprawę kultury organizacyjnej.

4. Integracja i dostosowywanie

Milanote ma lżejszą integrację i proste opcje dostosowywania, podczas gdy Miro oferuje głębszą integrację i rozbudowane opcje dostosowywania.

Milanote

Milanote integruje niektóre popularne narzędzia do zarządzania projektami i opcje dostosowywania, aby mapa myśli i tablica były bardziej atrakcyjne wizualnie. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom i Slack to najlepsze integracje, jakie oferuje.

Opcje dostosowywania w Milanote są mniej rozbudowane. Nadal można jednak dostosowywać kolory i motywy tła tablicy, tworzyć niestandardowe szablony i używać skrótów klawiaturowych w celu przyspieszenia przepływu pracy.

Miro

Miro zapewnia wiele ekosystemów integracji obejmujących różne aplikacje innych firm, takie jak Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive i Zoom, pomagając w ten sposób użytkownikom w bardziej ogólnych aspektach współpracy.

Miro posiada rozbudowane funkcje personalizacji. Możesz dostosowywać tła tablic, motywy, ikony, czcionki, kształty i konektory, a nawet tworzyć własne widżety i integracje za pomocą platformy programistycznej Miro.

Milanote Vs. Miro na Reddit

Przeszukaliśmy Reddit, aby dowiedzieć się, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat debaty Miro vs. Milanote.

Wielu Redditorów, którzy koncentrują się na kreatywnych projektach i współpracują tylko z małym zespołem, preferuje Milanote ze względu na skuteczne narzędzie do mapowania myśli i możliwość swobodnego poruszania się po zadaniach na ekranie wraz z innymi funkcjami.

"Lubię tworzyć tablice i przenosić je w dowolne miejsce na ekranie, a następnie wchodzić do środka, gdzie jest pełno treści rozmieszczonych na całym ekranie."

Wielu użytkowników chętnie płaci dodatkowo za piękny interfejs użytkownika Milanote, mimo że mogą uzyskać te same funkcje w Miro za darmo.

"Muse i Miro mają oba darmowe poziomy z Paywallem, ale w Miro można już wiele zrobić za darmo. Wypróbowałem je wszystkie (a także Heptabase), ale w końcu zdecydowałem się i zapłaciłem za Milanote ze względu na piękny UX / UI "

Inni wybierają Miro, ponieważ łączy w sobie kilka narzędzi i jest uważany za bardziej przydatny dla dużych zespołów. Kolejnym ekscytującym szczegółem dotyczącym Miro jest:

"Tablica Miro sprawia wrażenie, że rzeczy są dynamiczne i nie są jeszcze zablokowane w kamieniu -zamiast dopracowanego produktu lub wybranych opcji, z których muszą wybierać. Ponadto nieskończona biała przestrzeń Miro pozwala na wyświetlanie "slajdów" obok siebie, zamiast przerzucania między niektórymi slajdami, aby zobaczyć różnice

Podsumowanie? Nie ma lepszego narzędzia, jest tylko narzędzie, które jest lepsze DLA CIEBIE!

Poznaj Clickup - najlepszą alternatywę dla Milanote Vs. Miro

Podczas gdy Milanote i Miro są popularnymi narzędziami do wspólnego planowania wizualnego, musiałeś zdać sobie sprawę, że pierwsze z nich najlepiej nadaje się dla małych, bardziej kreatywnych zespołów, a drugie jest idealne dla dużych, skoncentrowanych na współpracy zespołów.

A co jeśli powiemy ci, że jest jedno Milanote i drugie Miro? Alternatywa Miro można rozważyć, niezależnie od wielkości zespołu i skupienia?

Mamy na myśli ClickUp. ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania aplikacjami oprogramowanie do zarządzania projektami zarówno dla osób prywatnych, jak i firm o ugruntowanej pozycji.

Oprócz zarządzania projektami, można go używać do mapowania pomysłów i kreatywnych wizji oraz udostępniania ich zespołowi w celu wspólnego planowania wizualnego. Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które sprawiają, że ClickUp jest godny polecenia alternatywą dla Milanote i Miro.

1. Tablice ClickUp

Wizualizuj swój pomysł i zarządzaj inteligentnymi procesami crowdsourcingu dzięki ClickUp Whiteboard

A Tablica ClickUp to wizualne płótno, na którym zespoły mogą dodawać obrazy, karteczki samoprzylepne, kształty i inne elementy do burzy mózgów, podobnie jak w Milanote lub Miro.

Wbudowane szablony diagramów pomagają uporządkować myślenie w sprintach projektowych, przepływach procesów i nie tylko. Dzięki funkcjom takim jak komentowanie i historia wersji, tablice ClickUp ułatwiają dostosowanie w zdalnych zespołach.

Tablice ClickUp zwiększają produktywność, pomagając szybciej przekształcać koncepcje w działania.

2. ClickUp Mind Maps

Planuj i organizuj zadania za pomocą ClickUp Mind Maps ClickUp Mind Maps ułatwiają organizowanie złożonych pomysłów i procesów. Wizualnie mapuj relacje między tematami i koncepcjami. Łącz ze sobą notatki, aby stworzyć powiązaną sieć pomysłów dostosowanych do kreatywnych przepływów pracy.

Dostępne są dwie opcje mapowania - mapy myśli oparte na zadaniach i mapy myśli oparte na węzłach. Pierwsza z nich jest bardziej skoncentrowana na zarządzaniu projektami i współpracy, podczas gdy druga jest przeznaczona również do szybkich sesji burzy mózgów.

Funkcja ta pomaga mapować przepływy pracy za pomocą przeciągania i upuszczania węzłów, szybko je edytować i usuwać zadania z mapy myśli.

Łatwo udostępniaj swoje mapy myśli zespołowi, łącząc je w zadaniach, dokumentach i komentarzach w ClickUp. ClickUp łączy swobodną organizację wizualną Milanote z możliwościami edycji zespołowej Miro.

3. Dokumenty ClickUp

Utwórz ClickUp Docs, aby współpracować ze swoim zespołem w celu realizacji pomysłów

Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia wspólnych dokumentów z edycją w czasie rzeczywistym. Jest to przydatna funkcja do organizowania dokumentów poprzez tworzenie wiki do zarządzania wiedzą. Pozwala oznaczać członków zespołu w komentarzach i przypisywać im działania.

Aby dokumenty były atrakcyjne wizualnie, można użyć opcji stylizacji strony: osadzać zakładki, dodawać tabele, dodawać mapy drogowe i uczynić z nich kompleksowy obszar roboczy. Kontroluj uprawnienia i dostęp, aby chronić swoje dokumenty.

Użyj dokumentów, aby skonsolidować briefy kreatywne, przewodniki po stylu marki, moodboardy i wszystkie inne dokumenty dokumentacja projektu w jednym miejscu. Zachowaj historię wersji i komentuj bezpośrednio dokumenty w celu ich dostosowania.

ClickUp Docs ułatwia również zarządzanie projektami, łącząc dokumenty z zadaniami, umożliwiając dodawanie widżetów i zmianę statusu w dokumentach.

4. ClickUp AI

Lepsza burza mózgów dzięki asystentowi AI ClickUp Asystent ClickUp oparty na sztucznej inteligencji może z łatwością uchwycić Twoją wizję i pomóc Ci stworzyć ustrukturyzowany plan dla Twojego projektu.

Użyj go do podsumowania notatek i wygenerowania elementy akcji w oparciu o kontekst dokumentów. Narzędzie to pomaga również w pisaniu spójnych i przejrzystych tekstów dla ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak raporty z projektów, a także kreatywnych zasobów, takich jak materiały marketingowe. Umożliwia także edycję i formatowanie tekstu w celu uzyskania atrakcyjnych, wolnych od błędów wyników.

Jeśli szukasz kreatywnego kumpla podczas burzy mózgów, możesz liczyć na pomoc ClickUp AI na każdym kroku.

Cennik ClickUp

Darmowy

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

Ostatnie słowo?

Czy fragmentaryczne przepływy pracy nie są frustrujące? Jeśli przełączanie się między kreatywną sprawnością Milanote i zwinnymi umiejętnościami Miro jest zbyt chaotyczne, powinieneś rozważyć ujednolicone rozwiązanie.

Takim rozwiązaniem jest ClickUp.

Dzięki interaktywnym tablicom, konfigurowalnym dokumentom i szablonom oraz automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, ClickUp łączy kreatywność z dostawą. A Ty możesz wcielać pomysły w życie szybciej niż kiedykolwiek.

Nie rezygnuj z kreatywności na rzecz procesu. I nie poświęcaj procesu na rzecz kreatywności.

Wybierz ClickUp - jedyne rozwiązanie, które łączy wyobraźnię z organizacją.

Rozpocznij bezpłatne ClickUp trial już dziś!