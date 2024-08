Reguła 2 minut: Jak drobne działania odblokowują ogromną produktywność

Wyobraź to sobie: Jesteś pisarzem siedzącym przy biurku, gotowym do rozpoczęcia pracy nad swoim opus magnum. Pomysły płyną, jesteś pełen pięknie skonstruowanej prozy, a fabuła zagęściła się do punktu, w którym jest solidna! A ty wpatrujesz się w pustą stronę. Zaciskasz usta i mrużysz oczy na ekranie, chcąc, by słowa pojawiły się magicznie, podczas gdy migający kursor kpi z ciebie.

A może jesteś programistą pracującym nad fragmentem kodu. Schemat blokowy ma absolutny sens w twojej głowie, ale nie ma ani jednej linii kodu, która by to udowodniła. Albo jesteś kierownikiem projektu stojącym przed zniechęcającym zadaniem rozpoczęcia ogromnego projektu.

Brzmi znajomo? Cóż, nie jesteś sam.

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem czasem, utratą koncentracji lub po prostu masz zbyt wiele na głowie, mamy coś w sam raz dla Ciebie. Po prostu zostań z nami, dwie minuty na raz, a podzielimy się z Tobą tym talizmanem!

**Co to jest reguła 2 minut?

via Dean Yeong Gorąco polecamy przeczytanie tej książki każdemu, kto jest na drodze do samodoskonalenia. Książka dzieli się praktycznymi strategiami tworzenia zorganizowanych list, które oszukują mózg, by był produktywny. Mówi o dzieleniu pracy na możliwe do zarządzania zadania, przypisywaniu priorytetów i iteracyjnym doskonaleniu się. Przedstawia również system zapewniający, że nic nie umknie uwadze i żadne małe zadania nie pozostaną niedokończone.

Oczywiście, jest to trochę długa lektura, ale zapewni ci jasność i pomoże odzyskać kontrolę nad pracą, jednocześnie uwalniając przepustowość umysłu.

Biorąc pod uwagę jej wpływ, nic dziwnego, że podejście Getting Things Done (GTD) wywołało nową falę produktywności. Firmy poszły w jego ślady Szablony GTD aby dodać strukturę do produktywności pracowników. Szablony te ewoluowały później w platformy i rozwiązania programowe, a ostatecznie w Aplikacje GTD .

W rzeczywistości, jeśli czytasz książki o osobistej produktywności, nie będzie ci trudno połączyć Getting Things Done z ideologiami zawartymi w innych podobnych pracach. Oto kilka przykładów, w których znajdziesz jego głęboki wpływ: Atomowe nawyki

Eat That Frog! autorstwa Briana Tracy: Książka kładzie nacisk na ustalanie priorytetów zadań i zajmowanie się najpierw najważniejszymi z nich. Możesz użyć zasady dwóch minut, aby ugryźć żabę (ważne zadania) po jednym skubnięciu na raz i skupić się na robieniu postępów w krótkich odstępach czasuJednominutowy Menedżer Bałagan na biurku domaga się uwagi? Nie musisz rozpoczynać sesji głębokiego sprzątania. Wystarczy zastosować się do zasady dwóch minut, aby uprzątnąć bałagan. Zacznij od najbardziej intuicyjnego zadania. Może to być segregowanie dokumentów, porządkowanie papeterii, wyrzucanie niepotrzebnych dokumentów, takich jak paragony, i tak dalej. Będziesz zaskoczony, jak te małe rzeczy mają duży wpływ na twoje otoczenie i nastrój!

Przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach

Nie możesz się skupić podczas spotkania, które mogło być tylko wiadomością e-mail? Zamknij inne karty, wycisz powiadomienia z telefonu i wyeliminuj wszelkie inne czynniki rozpraszające. Zmusz się do pozostania zaangażowanym przez zaledwie dwie minuty. Zadaj wszelkie pytania dotyczące tematu lub szybko przejrzyj agendę, aby sprawdzić, o co chodzi w spotkaniu. Łatwiej będzie ci się skoncentrować.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie trać czasu i wysiłku na sporządzanie notatek ze spotkania. Niech ClickUp Brain zrobi to za Ciebie. Może transkrybować notatki ze spotkania z nagrania, podsumować je, wyodrębnić elementy działań, a nawet przekształcić je w zadania w ClickUp. Co teraz zrobisz z zaoszczędzonym czasem?

Rozpoczęcie projektu

Pożegnaj się z paraliżem analitycznym. Korzystanie z zasady dwóch minut dla zarządzanie czasem projektu podczas etapu planowania. Możesz zidentyfikować kilka pierwszych możliwych do wykonania kroków i odpowiadającą im oś czasu. Na przykład, można go użyć do sporządzenia listy działań wysokiego poziomu i oszacowania czasu. Możesz też wykorzystać ten moment do sekwencjonowania działań. Może to być niewielki początek, ale buduje wystarczający rozmach, aby doprowadzić projekt do końca.

💡 Prosta wskazówka: Stwórz listę działań w projekcie lub sekwencję działań z łatwością używając Clickup's Mindmaps _. Pomagają wizualizować złożone pomysły i błyskawicznie rozbijać przepływy pracy

Płynny rozwój umiejętności

Chcesz nabyć nową umiejętność, ale masz trudności ze znalezieniem i poświęceniem czasu na naukę? Skorzystaj z zasady dwóch minut! Wygospodaruj dwie minuty w swoim harmonogramie, czy to w porze lunchu, czy podczas dojazdów do pracy, aby przeczytać o danej umiejętności, obejrzeć film instruktażowy lub posłuchać podcastu. Rozłóż to na cały dzień i bądź wytrwały, aby opanować tę umiejętność.

Wellness warrior

Chcesz schudnąć lub nabrać formy? W takim razie zastosuj zasadę dwóch minut! Poświęć dwie minuty na ćwiczenia; może to być szybki cardio lub HIIT, aby podnieść tętno przed przejściem do bardziej forsownych treningów. Podobnie, poświęć dwie minuty na zaplanowanie posiłku na następny dzień. Możesz też wykorzystać ten czas na przygotowanie szybkiej i zdrowej przekąski, zamiast zamawiać ją w restauracji. Takie chwile intencjonalności przybliżą cię do twoich fitnessowych celów

Wyzwania związane ze stosowaniem reguły 2 minut [i jak je pokonać]

Pomimo tego, że reguła 2 minut ma doskonałe osiągnięcia, nie jest to rozwiązanie, które można przykleić taśmą klejącą do każdego problemu. Oto kilka wyzwań, które możesz napotkać i kilka rozwiązań, które możesz wypróbować, aby je obejść:

Niektóre zadania są zwodniczo łatwe do błędnej oceny. Proste zadanie, takie jak odpowiadanie na wiadomości e-mail, może z łatwością przekroczyć granicę dwóch minut, jeśli będziesz musiał szukać załączników lub być bardziej wyczerpującym w swojej odpowiedzi. Musisz realistycznie oceniać czas potrzebny na wykonanie zadania, aby uniknąć frustracji i konfliktów w harmonogramie

i konfliktów w harmonogramie Nasz cyfrowy świat jest polem minowym rozproszenia powiadomienia, e-maile, media społecznościowe - wszystko może szybko wykoleić koncentrację podczas dwuminutowego zrywu. Używaj blokad stron internetowych i trybu skupienia na urządzeniach, aby wyciszyć powiadomienia i zminimalizować zakłócenia

Zasada 2 minut dotyczy działania, a nie perfekcji. Jednak chęć perfekcyjnego zaplanowania lub dopracowania zadania szybko pochłonie Twój 2-minutowy slot. Przyniesie to więcej szkody niż pożytku, ponieważ będziesz bardziej zestresowany. Po pierwsze, nie martw się o rozpoczęcie ; arcydzieło może poczekać, aż nabierze kształtu

; arcydzieło może poczekać, aż nabierze kształtu Możesz wykonać kilka drobnych zadań, stosując zasadę 2 minut. Trudność polega jednak na utrzymaniu momentum podczas przechodzenia od jednego zadania do drugiego. Użyj jej głównie jako punktu wyjścia, ponieważ będziesz musiał poświęcić większe bloki czasowe na pracę nad większymi zadaniami, aby zarejestrować znaczący postęp

podczas przechodzenia od jednego zadania do drugiego. Użyj jej głównie jako punktu wyjścia, ponieważ będziesz musiał poświęcić większe bloki czasowe na pracę nad większymi zadaniami, aby zarejestrować znaczący postęp Posiadanie ciągłego, niekończącego się strumienia tych małych zadań może szybko stać się wyczerpujące i przytłaczające . Nadejdzie moment, w którym trudno będzie ci ustalić priorytety, którym zadaniem zająć się w pierwszej kolejności lub doświadczysz zmęczenia decyzjami. Przetwarzaj zadania wsadowo i przygotuj szybkie, dwuminutowe listy zadań, aby zwiększyć wpływ tego hacka na produktywność

. Nadejdzie moment, w którym trudno będzie ci ustalić priorytety, którym zadaniem zająć się w pierwszej kolejności lub doświadczysz zmęczenia decyzjami. Przetwarzaj zadania wsadowo i przygotuj szybkie, dwuminutowe listy zadań, aby zwiększyć wpływ tego hacka na produktywność Niektóre zadania są z natury złożone i czasochłonne. Możesz siedzieć godzinami, próbując podzielić je na mniejsze sekcje, ale okaże się, że nadal nie pasują do dwuminutowej formy. Aby uniknąć takich frustracji i marnowania czasu, naucz się rozpoznawać zadania, które wymagają rozsądnego czasu i dostosuj swoje podejście. Jeśli nie dwie minuty, to ile? Zablokuj ten czas i zacznij działać

Jak wdrożyć zasadę 2 minut za pomocą ClickUp

Używanie ClickUp do ćwiczenia reguły dwóch minut było eksperymentalnym rozwiązaniem, które naprawdę się sprawdziło. Platforma oferuje wszystko, czego możesz potrzebować do wdrożenia reguły 2 minut - wraz z rozwiązaniami pozwalającymi przezwyciężyć niedociągnięcia tej techniki.

ClickUp i reguła 2 minut są Twoimi partnerami w zwiększaniu produktywności.

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby zarejestrować szybkie, dwuminutowe zwycięstwa:

Budowanie list zadań, na których można podejmować działania

monitoruj zadania w widoku listy w ClickUp, aby niczego nie przegapić Zarządzanie zadaniami w ClickUp jest absolutną bestią. Istnieje kilka sposobów na przekształcenie elementu akcji w zadanie ClickUp - bezpośrednio z pomysłów w aplikacji Dokumenty ClickUp do zadań w wiadomościach czatu i komentarzach. Eliminuje to przełączanie kontekstu lub rozpraszanie się pomysłami, które pojawiają się w głowie.

Skorzystaj z platformy, aby utworzyć scentralizowaną listę poświęconą dwuminutowym zadaniom w ramach projektu lub obszaru roboczego. Następnie przekształć tę niestandardową listę w interaktywną listę kontrolną, na której możesz odhaczać elementy po wykonaniu dwuminutowego zadania. To naprawdę satysfakcjonujące.

Ponadto dodawanie do tej listy jest bardzo proste: wybierz "Nowy element" i wprowadź szczegóły małych rzeczy, które chcesz wykonać później. ClickUp pozwala również zachować logiczną hierarchię zadań i podzadań poprzez zagnieżdżanie, co ułatwia wdrożenie zasady 2 minut w większych projektach. Podczas gdy niektórzy mogą preferować widok listy, możesz nawet eksperymentować z różnymi widokami, takimi jak tablice Kanban lub wykresy Gantta, aby zarządzać swoimi zadaniami.

Priorytetyzacja i przetwarzanie wsadowe

przypisywanie priorytetów zadaniom w ClickUp w celu kategoryzacji małych zadań

Nie wszystkie dwuminutowe zadania są sobie równe. Niektóre z nich są pilniejsze lub bardziej istotne niż inne. Aby temu zaradzić, użyj Priorytety zadań ClickUp aby kategoryzować zadania jako pilne, o wysokim, normalnym i niskim priorytecie. Zapobiega to zmęczeniu podejmowaniem decyzji, ponieważ ClickUp utrzymuje opartą na priorytetach listę zadań dwuminutowych i przesuwa następne.

Podobnie, ClickUp pozwala grupować podobne dwuminutowe zadania. Na przykład, możesz połączyć odpowiadanie na e-maile z udostępnianiem aktualizacji zadań lub utrzymywaniem harmonogramu. Pozwala to na wykonanie wielu zadań w równoległych dwuminutowych seriach.

Jeśli zauważysz, obie sztuczki pomogą ci przezwyciężyć ograniczenia reguły dwóch minut i zwiększyć produktywność!

Przeczytaj również: Jak ustawić priorytety zadań w ClickUp

Śledzenie i blokowanie czasu

Śledź czas dla każdego zadania za pomocą funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp posiada natywną funkcję śledzenia czasu. Funkcja Narzędzie do śledzenia czasu projektu w ClickUp pozwala wcielić w życie zasadę 2 minut. Ustaw szybkie dwuminutowe szacunki dla zadań, aby zachować koncentrację i uniknąć utknięcia w martwym punkcie. Pomaga również ocenić umiejętności szacowania czasu i ogólną skuteczność zasady dwóch minut dla określonych zadań. Jak się przekonasz, będą chwile, kiedy niektóre duże cele nie będą pasować do 2-minutowej formy, a to będzie twój papierek lakmusowy.

Dodatkowo, skorzystaj z funkcji przypomnień i terminów, aby mieć oko na pomniejsze zadania. Dobrą praktyką byłoby posiadanie około czterech codziennych przypomnień - wczesnym rankiem, przed lunchem, po lunchu i wieczorem - aby sprawdzić swoją dwuminutową listę zadań i zarejestrować szybkie zwycięstwa, które w przeciwnym razie mogłyby prześlizgnąć się przez pęknięcia.

Automatyzacja przepływu pracy

Ustaw niestandardową automatyzację w ClickUp, aby zająć się drobnymi rzeczami

Dobra, niewypowiedziany hack dla dwuminutowych zadań - zautomatyzuj wszystko, co możesz. Nawet jeśli zajmuje to tylko 2 minuty Twojego czasu, dlaczego miałbyś go marnować, jeśli można to zautomatyzować? Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z niestandardowej funkcji automatyzacji ClickUp, aby zająć się niskopoziomowymi i powtarzającymi się zadaniami. Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zadań, wysyłanie szybkich wiadomości e-mail z potwierdzeniem, czy oznaczanie harmonogramu w kalendarzu, Automatyzacja ClickUp zdejmuje te małe rzeczy z twojego talerza, dzięki czemu możesz skupić się na trudniejszych, dwuminutowych zadaniach.

To oraz fakt, że ClickUp można zintegrować praktycznie ze wszystkim, ułatwia tworzenie szczegółowego, scentralizowanego repozytorium dwuminutowych zadań na różnych platformach. Jednocześnie otrzymujesz funkcję uniwersalnego wyszukiwania, która umożliwia przeszukiwanie całego stosu technologii!

Szablonowanie sukcesu

Po co tracić czas na odkrywanie koła na nowo? ClickUp oferuje bogatą bibliotekę gotowych do użycia szablonów, które ratują życie w nagłych sytuacjach. Będziesz mile zaskoczony tym, jak wszechstronny i dobrze przemyślany jest każdy szablon.

Szablon Getting Things Done pomaga zwiększyć produktywność z każdym dniem

Ponieważ skupiamy się na zasadzie 2 minut, Szablon Getting Things Done firmy ClickUp jest bardzo przydatny dla tych, którzy chcą zacząć korzystać z tej techniki. Szablon ten ucieleśnia nauki Davida Allena i, cóż, ułatwia załatwianie spraw! Od organizowania zadań po ustalanie ich priorytetów, skorzystaj z tego szablonu, aby cieszyć się płynniejszym przepływem pracy i wydajną pracą. Pobierz ten szablon Podczas gdy powyższy szablon jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, ClickUp oferuje również szablony GTD dla początkujących.

Masz ochotę na prostsze listy do wykonania pracy? Skorzystaj z szablonu Getting Things Done List, aby zacząć

Sprawdź szablon Szablon listy rzeczy do zrobienia na ClickUp . Przekształca on zadania w prostą listę, którą można edytować w celu uzyskania maksymalnej produktywności. Użyj widoku tablicy, aby zobaczyć zadania pogrupowane według ich statusu. To tak proste. Pobierz ten szablon

Wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji ClickUp Brain to tajna broń służąca do zwiększenia wydajności pracy zgodnie z zasadą dwóch minut. Wzmacnia wszystkie sposoby, w jakie ClickUp pomaga przestrzegać zasady 2 minut, czyniąc platformę potęgą produktywności.

Martwisz się dwuminutowym zadaniem, które pojawiło się, gdy jesteś w trakcie intensywnej pracy? Wystarczy poprosić Brain, aby je zanotował (lub nawet lepiej - dodał do listy zadań dwuminutowych) bez zmiany kontekstu. ClickUp Brain może nawet zidentyfikować priorytet zadania i wszelkie współzależności! Musisz odpowiedzieć na wiadomość e-mail? Niech Brain zrobi to za Ciebie - możliwości są nieograniczone.

spraw, by pisanie e-maili zajęło dwie minuty dzięki ClickUp Brain_

Jako silnik AI, Brain uczy się iteracyjnie na podstawie Twoich nawyków i stylów pracy. To, w połączeniu z wbudowanym narzędziem do śledzenia czasu, ułatwia szacowanie czasu. Zapytaj Brain, ile czasu zazwyczaj zajmuje określone zadanie, a Brain poda Ci realistyczne oszacowanie.

Zasadniczo wszystko, co robisz za pomocą ClickUp, możesz zrobić lepiej dzięki Brain.

Dwie minuty mogą zmienić Twoje życie

W dzisiejszym świecie dwie minuty mogą wydawać się niewiele. Mamy nadzieję, że ten artykuł zmienił Twoją perspektywę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoczęcie trudnego zadania, czy też pracę nad listą rzeczy do zrobienia, zasada dwóch minut może pomóc w maksymalizacji produktywności. Wygrywasz połowę bitwy, po prostu pojawiając się i pozostając zaangażowanym. Gdy już tam jesteś, praktycznie nic nie stoi na drodze do sukcesu. Po prostu pamiętaj o okazjonalnych pułapkach opisanych powyżej, a będziesz złoty.

Skorzystaj również z ClickUp - to nic nie kosztuje. Rejestracja zajmuje mniej niż dwie minuty, co jest dobrym sposobem na rozpoczęcie praktykowania zasady dwóch minut! A więc, zarejestruj się i wypróbuj ClickUp już dziś!