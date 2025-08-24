11 najlepszych asystentów do planowania podróży opartych na AI do planowania wakacji w 2026 roku

Najbardziej frustrującą częścią podróży jest jej planowanie. Spędzanie godzin na wybieraniu miejsc do odwiedzenia, atrakcji oraz rezerwowaniu lotów i hoteli może być żmudne i frustrujące — ale tylko wtedy, gdy robisz to ręcznie.

A co, gdyby ktoś mógł zrobić to wszystko za Ciebie w ciągu kilku minut?

Właśnie tu z pomocą przychodzą planery podróży oparte na AI. Te sprytne narzędzia uwzględniają Twoje preferencje i ograniczenia, szybko tworząc niestandardowe plany podróży.

W tym poście przygotowaliśmy dla Ciebie listę najlepszych planerów podróży opartych na sztucznej inteligencji, w tym ClickUp. Ciesz się podróżą bez kłopotów związanych z planowaniem dzięki wybranemu przez siebie planerowi podróży opartemu na sztucznej inteligencji! Przejdźmy od razu do rzeczy. ✈️

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Layla (Roam Around) — najlepsza do błyskawicznego procesu tworzenia danych dotyczących podróży

Wonderplan — najlepszy do spersonalizowanych rekomendacji dotyczących podróży

Trip Planner AI — najlepszy do kompleksowego planowania podróży

Iplan.ai — najlepsze rozwiązanie do optymalizacji planów podróży oparte na AI

Explorerg — najlepszy do odkrywania podróży oparty na AI

GuideGeek — najlepszy w zakresie konwersacyjnej pomocy w podróży

Curiosio — najlepszy wybór dla wyselekcjonowanych wrażeń z podróży

Vacay — najlepszy do tworzenia planów podróży z możliwością dostosowania

PlanTripAI.com — najlepszy do wspólnego planowania podróży

TripBot — najlepszy chatbot oparty na AI do pomocy w planowaniu podróży

ClickUp — najlepsze rozwiązanie do integracji planowania podróży z zarządzaniem zadaniami — najlepsze rozwiązanie do integracji planowania podróży z zarządzaniem zadaniami

Wybierając narzędzie do planowania podróży oparte na AI, zwróć uwagę na następujące funkcje:

Poziom personalizacji : Sprawdź, jakie pytania zadaje AI i ile kryteriów uwzględnia przy tworzeniu planu podróży. Im więcej opcji niestandardowych oferuje narzędzie, tym lepiej dla Ciebie

Łatwość dostępu : Sprawdź dostępność każdego planera podróży opartego na AI. Czy jest on dostępny wyłącznie jako aplikacja mobilna, czy można z niego korzystać również w przeglądarce na komputerze? Sprawdź, czy istnieje możliwość pobrania i zapisania planów podróży, aby mieć do nich łatwy dostęp w trybie offline.

Funkcje współpracy : Niektóre narzędzia do planowania podróży oparte na AI umożliwiają współpracę z innymi podróżującymi w celu tworzenia niestandardowych planów podróży. Wybieraj te, które oferują taką możliwość, zamiast tych, które jej nie zapewniają.

Spersonalizowane rekomendacje : Niektóre narzędzia do planowania podróży oparte na AI uwzględniają Twoje preferencje i dotychczasowe zachowania, aby dostarczać spersonalizowane wskazówki i rekomendacje. Takie narzędzia są preferowane

Dodatkowe funkcje planowania podróży : Zwróć uwagę na unikalne funkcje, takie jak widok mapy lub wyszukiwarka lotów, które pomogą Ci w innych aspektach planowania podróży

Ceny: Chociaż większość planerów podróży opartych na AI są bezpłatne, niektóre wymagają subskrypcji, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji. Sprawdź, czy cena jest tego warta lub czy możesz znaleźć to, czego szukasz, za darmo.

Przeczytaj również: Pracujesz zdalnie? Mamy dla Ciebie kilka narzędzi dla cyfrowych nomadów oraz programów do planowania życia

11 najlepszych planerów podróży opartych na AI na wakacje

Oto nasza lista najlepszych planerów podróży opartych na AI, z których warto skorzystać podczas następnej podróży.

1. ClickUp

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Skorzystaj z ClickUp Brain, aby planować swoje następne wakacje

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami wyposażone w zaawansowaną sztuczną inteligencję i szablony ułatwiające planowanie podróży. ClickUp Brain, asystent oparty na sztucznej inteligencji, pomaga w łatwy sposób sprawdzić harmonogramy wszystkich osób i zaplanować podróż służbową. Wykorzystaj ClickUp AI, aby w kilka sekund tworzyć automatyczne plany i w pełni konfigurowalne szkice.

Pakiet AI firmy ClickUp sprawia, że planowanie wakacji staje się płynnym i przyjemnym doświadczeniem, łącząc wszystkie Twoje potrzeby związane z podróżą w jednym inteligentnym obszarze roboczym.

1. Zunifikowany obszar roboczy oparty na AI z ClickUp Brain i Brain MAX

ClickUp Brain i ClickUp Brain MAX łączą Twoje zadania, dokumenty, listy kontrolne, plany podróży, a nawet pliki z Google Drive lub Figma w jednym hubie opartym na AI

Brain działa jak Twój komputerowy asystent AI, zapewniając dostęp do wielu modeli sztucznej inteligencji — ChatGPT, Claude, Gemini i innych — w tym samym obszarze roboczym, w którym znajdują się Twoje zadania, dokumenty i zespół — koniec z przełączaniem się między aplikacjami i utratą kontekstu

Dzięki kontekstowej AI możesz błyskawicznie wyświetlić szczegóły lotów, rezerwacje hoteli lub udostępniane dokumenty, nawet w przypadku skomplikowanych planów podróży

3. Agenci AI i automatyzacja

Agenci AI automatyzują powtarzalne zadania związane z planowaniem podróży — aktualizowanie planów podróży, wysyłanie przypomnień, śledzenie rezerwacji — dzięki czemu możesz skupić się na przyjemnościach

Agenci mogą podsumowywać dokumenty podróżne, tworzyć listy rzeczy do spakowania i odpowiadać na pytania dotyczące Twoich planów, oszczędzając Ci wiele godzin ręcznej pracy

4. Planowanie oparte na głosie dzięki funkcji Talk to Text

Dzięki funkcji „Use Talk to Text” w Brain MAX możesz dyktować plany podróży, opracowywać trasy lub aktualizować listy kontrolne bez użycia rąk — idealne rozwiązanie do planowania w podróży

5. Zaawansowane wyszukiwanie i współpraca

Wyszukiwarka Enterprise Search firmy ClickUp, oparta na AI, znajduje wszelkie szczegóły w Twoich planach, dokumentach i połączonych aplikacjach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte

Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala planować wycieczki grupowe, przydzielać zadania oraz udostępniać plany podróży lub listy kontrolne znajomym lub rodzinie — AI zapewnia wszystkim dostęp do aktualnych informacji

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak ClickUp Brain MAX może usprawnić planowanie podróży👇

Użyj ClickUp Docs, aby tworzyć szczegółowe listy zadań z podziałem na poszczególne dni i zaplanowanymi aktywnościami na każdy dzień. Dzięki nieskończonym listom zagnieżdżonym możesz tworzyć tak szczegółowe plany, jak tylko chcesz. Jeśli wolisz samodzielnie planować swoje podróże z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, ClickUp jest jedynym narzędziem do planowania podróży opartym na AI, jakiego potrzebujesz.

ClickUp oferuje również różne szablony planów podróży, które pomogą Ci zaplanować wyjazdy. Przyjrzyjmy się niektórym z tych szablonów.

Skorzystaj z tego szablonu planu podróży służbowej ClickUp, aby szczegółowo zaplanować każdy dzień swojej podróży. Pomoże Ci on stworzyć uporządkowany plan podróży i sprawdzić wszystkie ważne szczegóły na pierwszy rzut oka.

Pobierz ten szablon Stwórz uporządkowany plan podróży w formie arkusza i dodaj notatki dotyczące godzin lotów oraz innych terminów w przejrzystym formacie dzięki ClickUp

👉🏽Przeczytaj również: Szablony Arkuszy Google do planowania podróży

Wykorzystaj potężne połączenie planera opartego na sztucznej inteligencji i ClickUp, aby stworzyć szczegółowy plan podróży. Najpierw skorzystaj z planera opartego na sztucznej inteligencji, aby uzyskać pomysły na atrakcje, a następnie użyj ClickUp Docs lub jednego z wielu szablonów.

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać sztuczną inteligencję do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby sztuczna inteligencja zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to osiągnąć, sztuczna inteligencja musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy. Większość narzędzi ma opracowane jedno lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, gdzie zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z żmudną pracą!

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz nieograniczone listy rzeczy do zrobienia za pomocą ClickUp Docs

Skorzystaj z szablonów planowania podróży ClickUp, aby tworzyć plany podróży i rejestrować szczegóły wyjazdu

Zapisuj informacje o kontaktach podczas podróży, godzinach lotów i rezerwacjach hotelowych, w tym o godzinach zameldowania i wymeldowania

Jednym kliknięciem udostępnij zapisane plany podróży i pomysły swoim współpodróżnym

Limity ClickUp

Nie generuje automatycznie planów podróży na podstawie zestawu kryteriów, jak inne narzędzia do planowania podróży oparte na AI

Ceny ClickUp

Recenzje i oceny ClickUp

G2 : 4,7/5 (9 397 recenzji)

Capterra : 4,7/5 (4020 recenzji)

Product Hunt: 5/5 (975 recenzji)

2. Layla (Roam Around)

Layla (dawniej Roam Around) to łatwy w obsłudze planer podróży oparty na AI, który generuje niestandardowe trasy do miejsc turystycznych na całym świecie. Wystarczy wpisać miejsce docelowe, daty podróży i preferencje, aby otrzymać zakończony plan podróży.

To idealne rozwiązanie do planowania wyjazdów last minute i wakacji bez kłopotów związanych z samodzielnym planowaniem.

Ponadto wykorzystuje technologię GPT-3, aby dostarczać dostosowane do potrzeb rekomendacje dotyczące podróży, od miejsc, gdzie można zjeść, po atrakcje turystyczne.

Najlepsze funkcje Layla

Zaloguj się przez Google i szybko zacznij planować podróż

Dostosuj niestandardowe plany podróży do swoich zainteresowań i budżetu

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i lokalne przewodniki turystyczne

Porozmawiaj z Laylą, aby jeszcze bardziej niestandardowo dostosować swoje plany podróży

Twórz wspólne listy marzeń i współpracuj ze znajomymi

Dostępne w aplikacjach na Androida i iOS

Ograniczenia Layli

Rozszerzenie listy miejsc docelowych

Rekomendacje nie zawsze są w 100% trafne

Ceny Layla

Free

Premium: Niedostępne

Recenzje i oceny Roam Around

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

3. Wonderplan

Szukasz planera podróży, który uwzględni Twoje szczegółowe preferencje, budżet i ograniczenia, aby stworzyć dla Ciebie plan podróży?

Nie szukaj dalej – wybierz Wonderplan.

To jeden z najlepszych planerów podróży opartych na AI dla osób z ograniczonym budżetem, zapewniający szczegółowe zestawienia kosztów różnych atrakcji. Pozwala dodawać lub usuwać elementy z planu podróży, aby dostosować go do konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Wonderplan

Twórz plany podróży dostosowane do Twoich preferencji i ograniczeń

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje dotyczące miejsc noclegowych

Skorzystaj z interaktywnych map i narzędzi nawigacyjnych, aby wizualizować trasy podróży

Pobierz i zapisz swoje plany podróży jako pliki PDF, aby mieć do nich dostęp w trybie offline

Współpracuj ze swoimi towarzyszami podróży, aby tworzyć i modyfikować plany

Uzyskaj szczegółowe zestawienia kosztów według aktywności

Limity Wonderplan

Liczbę miejsc docelowych można jeszcze zwiększyć

Oferuje wyłącznie wsparcie przez e-mail

Ceny Wonderplan

Free

Recenzje i oceny Wonderplan

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

4. Planer podróży oparty na AI

Ten planer podróży oparty na AI również generuje niestandardowe trasy, ale oferuje kilka unikalnych funkcji, które usprawniają proces planowania podróży.

Trip Planner AI pozwala czerpać inspirację z relacji na Instagramie i wideo na TikToku oraz dodawać polecane miejsca do swoich planów podróży. W przeciwieństwie do większości planerów podróży opartych na AI, oferuje on planowanie tras i umożliwia planowanie podróży z wieloma miejscami docelowymi.

Najlepsze funkcje planerów podróży opartych na AI

Zainspiruj się wideo z rekomendacjami turystycznymi w mediach społecznościowych i dodaj je do swojego planu podróży

Modyfikuj swój plan podróży, dodając lub usuwając atrakcje, aż będzie idealny dla Ciebie

Znajdź pomysły na podróże dzięki planom podróży udostępnianym przez innych podróżników w społeczności

Wykorzystaj AI, aby uzyskać propozycje optymalnych tras dla swoich podróży samochodowych

Współpracuj ze swoimi towarzyszami podróży, aby stworzyć trasy dostosowane do indywidualnych potrzeb

Uzyskaj do nich dostęp za pomocą przeglądarki na telefonie komórkowym lub komputerze stacjonarnym

Limity planerów podróży opartych na AI

Aby zacząć korzystać z narzędzia, musisz utworzyć konto i się zalogować.

Ceny planerów podróży opartych na AI

Free

Recenzje i oceny planerów podróży opartych na AI

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

5. Iplan.ai

Ten planer podróży zadaje kilka pytań dotyczących Twoich planów podróży i na podstawie Twoich odpowiedzi generuje szczegółowy plan podróży.

Pozwala modyfikować i dostosowywać plan podróży, dodając lub usuwając atrakcje i miejsca docelowe. Umożliwia również łatwe udostępnianie planu podróży swoim towarzyszom podróży.

Najlepsze funkcje Iplan.ai

Odpowiedz na kilka pytań i w ciągu kilku sekund wygeneruj szczegółowy plan podróży

Modyfikuj je samodzielnie lub współpracuj z innymi, aby tworzyć plany podróży

Udostępnij swój plan podróży publicznie lub prywatnie i uzyskaj do niego dostęp z dowolnego miejsca

Ustal budżet i zaplanuj swoją podróż w ramach tego budżetu, korzystając z tego planera podróży opartego na AI

Ograniczenia serwisu Iplan.ai

Dostępne wyłącznie jako aplikacje mobilne, nieodpowiednie dla użytkowników komputerów stacjonarnych

Funkcje udostępniania i współpracy są dostępne wyłącznie w ramach płatnego planu

Ceny Iplan.ai

Free

Członkostwo Pro: 3,99 USD/miesiąc

Recenzje i oceny serwisu Iplan.ai

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

6. Explorerg

Explorerg to planer podróży oparty na AI, który wymaga od Ciebie opisania planów podróży w sposób otwarty i oferuje kilka gotowych opcji do wyboru podczas tworzenia planu podróży.

Możesz również wybrać daty podróży i budżet, a także rodzaj wyjazdu i inne preferencje dotyczące podróży.

Najlepsze funkcje Explorerg

Wybierz spośród gotowych planów podróży do najpopularniejszych miejsc

Stwórz niestandardowy plan podróży, opisując swoje plany i wybierając preferencje

Znajdź tanie loty, korzystając z funkcji wyszukiwania lotów

Wizualizuj swoją podróż dzięki podglądowi mapy i funkcjom wirtualnego spaceru

Śledź koszty i upewnij się, że Twoja podróż nie przekroczy budżetu

Limity Explorerg

W przeciwieństwie do wielu innych planerów podróży opartych na AI nie oferuje funkcji współpracy

Chociaż narzędzie to może generować niestandardowe plany podróży, może nie być w stanie sprostać bardzo specyficznym wymaganiom podróżnym.

Zawartość może nie zawsze być dokładna

Ceny Explorerg

Free

Recenzje i oceny Explorerg

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

Przeczytaj również: Nie wiesz, gdzie się wybrać? Zrobiliśmy zestawienie najlepszych miejsc dla cyfrowych nomadów!

7. GuideGeek

W odróżnieniu od innych planerów podróży opartych na AI z tej listy, GuideGeek jest asystentem podróżniczym opartym na AI. Działa on jak chatbot – zadajesz pytania, a on na nie odpowiada.

Jeśli poprosisz o plan podróży, otrzymasz go. Jednak plany te nie będą tak niestandardowe, jak te oferowane przez niektóre inne narzędzia AI.

Najlepsze funkcje GuideGeek

Zadaj pytania dotyczące swoich planów podróży i uzyskaj szczegółowe odpowiedzi

Znajdź rekomendacje dotyczące hoteli, atrakcji do zrobienia i nie tylko

Zdobądź wskazówki, jak zaoszczędzić pieniądze, uniknąć tłumów i nie tylko

Uzyskaj dostęp do narzędzia przez WhatsApp lub Instagram Messenger

Limity GuideGeek

Nie generuje szczegółowych, niestandardowych planów podróży dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Brak funkcji współpracy

Nie możesz modyfikować planów podróży; możesz jedynie zmieniać swoje podpowiedzi, aby uzyskać inne wyniki

Brak aplikacji mobilnych lub dostępności w przeglądarce

Ceny GuideGeek

Free

Recenzje i oceny GuideGeek

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

8. Curiosio

Curiosio to idealne narzędzie do planowania podróży samochodowych, które pomaga zaplanować dokładną trasę i miejsca, w których warto się zatrzymać.

Wprowadź szczegóły podróży, a Curiosio udostępni Ci interaktywną mapę trasy, którą możesz przeglądać i modyfikować.

Aplikacja ta umożliwia również tworzenie planów podróży oraz przedstawia zestawienie kosztów i czasu trwania wycieczek.

Najlepsze funkcje Curiosio

Dodaj miejsca, które chcesz odwiedzić podczas swojej podróży samochodem, a otrzymasz sugestie dotyczące najlepszej trasy

Uzyskaj sugestie dotyczące tego, jak spędzić czas i wydać pieniądze

Stwórz niestandardowy plan podróży, który odpowiada Twoim preferencjom i budżetowi

Wpisz miejsce docelowe i uzyskaj wyselekcjonowaną zawartość turystyczną, która zainspiruje Cię do planowania podróży

Wprowadź szczegóły tylko raz i uzyskaj wiele opcji planów podróży

Limity Curiosio

Jest to bardziej złożone niż inne narzędzia i wymaga dodatkowych danych, aby stworzyć idealne plany podróży

Nie oferuje aplikacji mobilnych; dostępny wyłącznie przez przeglądarkę

Ceny Curiosio

Free

Recenzje i oceny Curiosio

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

9. Vacay

Vacay oferuje chatbota, narzędzie do tworzenia planów podróży oraz doradców tematycznych do planowania podróży niszowych. Dzięki temu jest to kompleksowe rozwiązanie do planowania podróży, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników.

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie wygenerować szybki plan podróży, czy uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania związane z podróżą, Vacay może Ci w tym pomóc. W przeciwieństwie do darmowych planerów podróży opartych na AI, jest to narzędzie typu freemium z płatnymi planami i zaawansowanymi funkcjami.

Vacay ma pozycję na rynku dla swoich płatnych planów jako narzędzia dla doradców turystycznych i agentów rezerwacyjnych.

Najlepsze funkcje Vacay

Zadaj pytania chatbotowi Vacay i uzyskaj spersonalizowane rekomendacje oraz odpowiedzi

Skorzystaj z interaktywnego planera tras, aby stworzyć szczegółowe plany podróży

Skorzystaj z doradców tematycznych, aby planować wycieczki w oparciu o konkretne motywy, takie jak luksusowe wakacje lub wyjazdy z zwierzętami

Uzyskaj dostęp do mnóstwa zasobów turystycznych, od hoteli i lotów po rejsy

Limity dotyczące urlopów

Zaawansowane funkcje i zawartość premium są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów, które obecnie mają limit i są dostępne wyłącznie dla klientów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Chociaż oferuje szeroki zakres funkcji, cena wydaje się wysoka, biorąc pod uwagę, że podobne narzędzia są dostępne za darmo

Ceny Vacay

Free

Premium : 9,99 USD/miesiąc

Professional: 49 USD/miesiąc

Recenzje i oceny Vacay

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

10. PlanTripAI.com

To kolejne narzędzie typu freemium, które oferuje niestandardowe plany podróży i spersonalizowane rekomendacje. Oprócz podstawowych pytań, takich jak terminy podróży, pyta również, jakim jesteś podróżnikiem i jakie środki transportu preferujesz.

Interfejs jest łatwy w obsłudze i zawiera wizualny formularz do wprowadzania szczegółów przed wygenerowaniem planu podróży. Nie ma modelu subskrypcyjnego, a jedynie opłatę za dożywotnią licencję, która jest symboliczna.

Najlepsze funkcje PlanTripAI.com

Odpowiedz na kilka pytań i w kilka sekund otrzymaj niestandardowy plan podróży

Skorzystaj z szerokiej gamy opcji dostępnych w formularzu, aby dostosować trasy podróży do swoich preferencji

Uzyskaj link z opcją pobierania planów podróży w formacie PDF, arkusza kalkulacyjnego i innych formatach

Korzystaj z planów podróży tak, jak chcesz, udostępniaj je innym, a nawet odsprzedawaj bez żadnych limitów

Limity serwisu PlanTripAI.com

Aby przeglądać wszystkie poprzednie podróże i zapisywać nowe, potrzebujesz licencji

Na platformie nie ma możliwości modyfikowania planów podróży ani współpracy z innymi osobami.

Ceny PlanTripAI.com

Free

Zalety: jednorazowa opłata w wysokości 10 USD za dożywotnią licencję

Recenzje i oceny serwisu PlanTripAI.com

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

11. TripBot

Ostatnią pozycją na naszej liście planerów podróży opartych na AI jest TripBot — aplikacja do planowania podróży, która pomaga tworzyć szczegółowe plany podróży.

Aplikacja ta oferuje spersonalizowane rekomendacje i wskazówki od lokalnych znawców, które pomogą Ci odkryć niecodzienne atrakcje i ukryte perełki.

Najlepsze funkcje TripBot

Podaj swój budżet, preferencje dotyczące zakwaterowania i inne wymagania, aby otrzymać niestandardowe trasy podróży

Zadaj pytania dotyczące podróży i uzyskaj spersonalizowane rekomendacje

Uzyskaj dostęp do innych asystentów opartych na AI, takich jak asystent pisania

Limity TripBot

Brak dostępu w trybie offline

Dostępne wyłącznie jako aplikacja w sklepie Google Play

Ceny TripBot

Niedostępne

Recenzje i oceny TripBot

G2 : brak danych

Capterra: brak danych

Zobacz też: Najlepsze narzędzia AI dla wirtualnych asystentów

Podróżuj mądrzej dzięki planerom wakacji opartym na AI

Wypróbuj wymienione powyżej narzędzia do planowania podróży i oprogramowanie do zarządzania podróżami, aby sprawdzić, które z nich najlepiej Ci odpowiada. Większość z nich jest całkowicie bezpłatna lub oferuje Free Plan, więc nie musisz płacić za ich użytkowanie.

Aby zaplanować podróż bardziej szczegółowo, skorzystaj z tych narzędzi do generowania pomysłów w połączeniu z ClickUp, aby stworzyć szczegółowe plany podróży dostosowane do Twoich konkretnych wymagań. Liczne szablony planowania w ClickUp ułatwią Ci tę pracę.