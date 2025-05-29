Uprość swoje zadania dzięki 12 alternatywom dla Wunderlist w 2025 roku.

Kiedy serwis Wunderlist przestał działać, pozostawił po sobie lukę, którą wiele aplikacji do zarządzania zadaniami próbowało wypełnić, ale często kończyło się to niepowodzeniem. Być może Twoja obecna aplikacja jest nieporęczna, nie radzi sobie dobrze z tworzeniem powtarzających się zadań lub sprawia, że współpraca staje się uciążliwa.

Nie szukasz tylko listy rzeczy do zrobienia. Chcesz czegoś, co jest tak intuicyjne jak Wunderlist, ale ma większe możliwości. Czegoś, co sprawdzi się zarówno w przypadku zadań wykonywanych samodzielnie, jak i wspólnych projektów.

Właśnie to znajdziesz w tym przewodniku.

Wybraliśmy najlepsze alternatywy dla Wunderlist, które wykraczają poza podstawowe listy kontrolne. Niezależnie od tego, czy zarządzasz własnymi codziennymi sprawami, czy kierujesz zespołem, ten post pomoże Ci znaleźć odpowiednie narzędzie — wraz z jasnymi zaletami, wadami, cenami i wyróżniającymi się funkcjami każdego z nich.

Znajdźmy Twoje nowe ulubione narzędzie do zarządzania zadaniami.

Najlepsze alternatywy dla Wunderlist w skrócie

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Tworzenie zadań i ustalanie priorytetów oparte na sztucznej inteligencji – Podzadania, przypomnienia, śledzenie czasu – Dokumenty, czat, automatyzacja i pulpity nawigacyjne – Ponad 1000 integracji Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych, małych zespołów i przedsiębiorstw potrzebujących opartego na AI, konfigurowalnego systemu zarządzania zadaniami i projektami. Dostępny jest Free Plan; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Todoist – Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym – Niestandardowe filtry i widoki – System gamifikacji Karma – Synchronizacja z Kalendarzem Google Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i freelancerów poszukujących minimalistycznej, elastycznej aplikacji do tworzenia list do zrobienia z zaawansowanymi integracjami. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie. TickTick – Wbudowany timer Pomodoro – Śledzenie nawyków z serią – Wprowadzanie głosowe i inteligentne listy Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i użytkowników dbających o osobistą wydajność, poszukujących zintegrowanych funkcji zarządzania czasem i kształtowania nawyków. Dostępny jest plan Free Plan; plan Premium kosztuje 35,99 USD rocznie. Any. do – Przypomnienia oparte na lokalizacji – Integracja z WhatsApp – Inteligentne listy zakupów – Tryb skupienia Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych i rodzin potrzebujących wieloplatformowego planu codziennych zadań z inteligentnymi przypomnieniami i rzeczywistymi wyzwalaczami zadań. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 7,99 USD miesięcznie. Microsoft do zrobienia – Synchronizacja zadań z Outlookiem – Inteligentne sugestie „Mój dzień” – Współdzielone listy i podzadania – Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i użytkowników Microsoft 365, którzy chcą prostego, zsynchronizowanego zarządzania zadaniami na różnych urządzeniach. Free z kontem Microsoft Google zadania – Pasek boczny w Gmailu, kalendarzu i Dysku – Przeciąganie i upuszczanie z e-mail – Podzadania i terminy Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych i użytkowników obszarów roboczych Google, którzy potrzebują lekkich list do zrobienia, dostępnych w aplikacjach Google. Free z kontem Google Notion Zadania + dokumenty + bazy danych – Niestandardowe cykle pracy i widoki – Wbudowana współpraca – Szablony do wszystkiego Najlepsze rozwiązanie dla freelancerów, małych zespołów i start-upów potrzebujących elastycznej, kompleksowej przestrzeni do pracy nad zadaniami, dokumentami i wiedzą. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/miesiąc/użytkownik. Quire – Zadania zagnieżdżone na 15 poziomach – Widoki listy, tablicy, kalendarza, osi czasu – Dostęp offline – Interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść” Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów realizujących złożone, wieloetapowe projekty wymagające szczegółowego podziału zadań. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 10,95 USD miesięcznie za użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. Zenkit do zrobienia – Narzędzie do importowania danych z Wunderlist – Inteligentne listy, przypomnienia, podzadania – Znajomy interfejs użytkownika z synchronizacją między urządzeniami – Integracja z pakietem Zenkit Suite Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych i małych zespołów, które poszukują nostalgicznego interfejsu podobnego do Wunderlist z dodatkowymi funkcjami. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw. GQueues – Głęboka synchronizacja z Kalendarzem Google – Hierarchiczna struktura z tagami – Inteligentne powiadomienia – Skróty klawiaturowe Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, małych firm i zespołów korzystających z Google Workspace, które potrzebują uporządkowanego zarządzania zadaniami z zaawansowaną synchronizacją kalendarza. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3,75 USD miesięcznie. TimeCamp Planner – Tablice zadań + czat podobny do Slacka – Konwersja czatu na zadanie – Wbudowane śledzenie czasu – Połączenia wideo jednym kliknięciem Najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów i start-upów, które potrzebują wizualnych tablic zadań z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym i wbudowanym czatem. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 3,99 USD miesięcznie za użytkownika. OmniFocus – Widoki niestandardowe (Perspektywy) – Tryb prognozy dla kalendarza + zadań – Odraczanie terminów i cykle powtarzalne – Szyfrowanie typu end-to-end Najlepsze rozwiązanie dla indywidualnych użytkowników Apple i entuzjastów wydajności stosujących metodologię GTD (Getting Things Done). Aplikacja płatna: jednorazowa opłata od 74,99 USD lub subskrypcja internetowa od 4,99 USD miesięcznie.

Czego należy szukać w alternatywie dla Wunderlist?

Nie każda aplikacja do tworzenia list do zrobienia pasuje do stylu pracy każdego użytkownika. Oto funkcje, na które należy zwrócić uwagę, wybierając zamiennik Wunderlist, który będzie dla Ciebie odpowiedni:

Powtarzające się zadania: Zautomatyzuj powtarzalne czynności, takie jak codzienne nawyki, cotygodniowe raporty lub comiesięczne kontrole — Wunderlist doskonale sobie z tym radzi, więc Twoje nowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami również powinno.

Synchronizacja między urządzeniami: potrzebujesz aktualizacji w czasie rzeczywistym na komputerze stacjonarnym, urządzeniu mobilnym i w przeglądarce, aby nic nie umknęło Twojej uwadze, niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

Funkcje współpracy: wsparcie przypisywania zadań, dodawania komentarzy, udostępniania list i oznaczania członków ułatwia zarządzanie wspólnym obciążeniem pracą.

Prosty, ale konfigurowalny interfejs użytkownika: najlepsze narzędzia zapewniają równowagę — są przejrzyste i łatwe w użyciu, ale jednocześnie wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do Twojego cyklu pracy.

Inteligentne przypomnienia i powiadomienia: dobra aplikacja przypomina o zadaniach przed ich terminem, a nie po nim. Dodatkowe punkty za alerty oparte na lokalizacji lub priorytetach.

Integracje i automatyzacja: Poszukaj aplikacji do zarządzania zadaniami, która łączy się z Twoim kalendarzem, pocztą e-mail i ulubionymi aplikacjami zwiększającymi produktywność — a jeszcze lepiej, która pozwala zautomatyzować powtarzające się procesy.

Dostęp offline: Czasami pracujesz podczas lotu lub bez dostępu do Wi-Fi. Funkcja offline gwarantuje, że Twoja wydajność nie zależy od dostępu do Internetu.

Dzięki tej liście kontrolnej znajdziesz odpowiednią alternatywę dla Wunderlist — taką, która pozwoli Ci szybko odhaczać zadania!

10 najlepszych alternatyw dla Wunderlist do efektywnego zarządzania zadaniami

A teraz zapoznaj się z najlepszymi alternatywami i konkurentami Wunderlist:

ClickUp (najlepszy do zadań opartych na AI, projektów i współpracy zespołowej na jednej platformie)

Zacznij zarządzać zadaniami ClickUp Zarządzaj swoimi zadaniami ClickUp, ustalając priorytety, przypisując osoby odpowiedzialne, wyznaczając terminy, śledząc status, zależności i wiele więcej bezpośrednio w zadaniu ClickUp.

Chcesz połączyć zarządzanie zadaniami, koordynację projektów i współpracę zespołową w jednej platformie? ClickUp, aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, właśnie to robi, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi do zarządzania zadaniami, dokumentami, wiedzą i komunikacją.

Sercem aplikacji są zadania ClickUp. Dzięki możliwościom dostosowania pozwalają one podzielić duże projekty na mniejsze części, z których każda ma przypisanych osób przypisanych, poziom priorytet i termin. Możesz również śledzić czas poświęcony na każde zadanie osobno — na żywo za pomocą globalnego time tracker’a ClickUp lub ręcznie wprowadzając dane, aby sprawdzić, co zajmuje Ci najwięcej czasu w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca.

Scentralizuj szczegóły zadań dzięki polom niestandardowym ClickUp.

Jeśli chcesz śledzić więcej szczegółów i status postępów na pierwszy rzut oka, skorzystaj z pól niestandardowych i niestandardowych statusów zadań ClickUp. Omawiaj aktualizacje zadań w wątku komentarzy bezpośrednio przy zadaniu lub przejdź do czatu ClickUp, który w prosty sposób łączy zadania i rozmowy, umożliwiając przekształcenie wiadomości w działania jednym kliknięciem.

Połącz rozmowy i zadania ClickUp w ClickUp Chat

Lista kontrolna zadań ClickUp pomaga dodatkowo wyodrębnić szczegółowe podzadania i zadania do zrobienia w ramach każdego zadania. Każdy element jest albo zrobione, albo nie, co upraszcza śledzenie postępów w realizacji zadań w czasie rzeczywistym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz automatycznie generować podzadania na podstawie opisów zadań w ClickUp, korzystając z ClickUp Brain, natywnego asystenta AI ClickUp! Natychmiastowe generowanie, edytowanie i usuwanie podzadań za pomocą ClickUp Brain

Pola AI w ClickUp automatycznie wypełniają Twoje zadania odpowiednią zawartością — taką jak punkty danych, podsumowania, tłumaczenia lub działania do wykonania — bezpośrednio w ramach zadań. Skorzystaj z funkcji AI Assign i AI Prioritize, aby automatycznie sortować i delegować zadania odpowiednim osobom w zespole.

Więcej automatyzacji jest możliwych dzięki ClickUp Automations, które wykorzystują proste wyzwalacze i działania typu „kiedy-to” pomagające w samodzielnym wykonywaniu powtarzalnych przepływów pracy. Podczas tworzenia automatyzacji za pomocą ClickUp Brain akceptowane są nawet podpowiedzi w języku naturalnym, takie jak „powiadom zespół, gdy zadania o wysokim priorytetie są opóźnione”, przekształcając codzienny język w zaawansowane wyzwalacze przepływu pracy.

Twórz proste automatyzacje za pomocą instrukcji w języku naturalnym w ClickUp Brain.

ClickUp Brain może również inteligentnie sugerować priorytety zadań, terminy, a nawet szacowany czas realizacji na podstawie wprowadzonych danych i danych historycznych, podczas gdy kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji optymalizuje harmonogram, analizując wzorce obciążenia pracą i sugerując optymalne przedziały czasowe na spotkania i zadania wymagające dużej koncentracji.

Zoptymalizuj swój harmonogram dzięki sugestiom AI, aby ustalać priorytety zadań za pomocą ClickUp Brain.

System przypomnień ClickUp zapewnia, że nic nie zostanie pominięte, dzięki alertom czasowym i cyklicznym, a ClickUp Docs łączy się bezpośrednio z zadaniami, umożliwiając osadzanie elementów działania, przypisywanie obowiązków i śledzenie postępów bez konieczności przełączania się między dokumentacją projektu.

Dla zespołów poszukujących zorganizowanej wydajności, szablon Simple To-Dos Template firmy ClickUp zapewnia gotową strukturę do organizowania codziennych zadań, cotygodniowych celów i kamieni milowych projektu z wbudowanymi funkcjami śledzenia postępów i współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Autopilot Agents : Wykorzystaj : Wykorzystaj automatyzację przepływu pracy opartą na AI , aby obsługiwać rutynowe zadania, takie jak wysyłanie aktualizacji statusu i raportów, odpowiadanie na powtarzające się pytania na czacie i nie tylko, bez konieczności ręcznej interwencji.

Niestandardowe widoki i pulpity nawigacyjne : przekształć dane dotyczące zadań w widoki listy, tablicy, wykresu Gantt, kalendarza i osi czasu dzięki spersonalizowanym kartom : przekształć dane dotyczące zadań w widoki listy, tablicy, wykresu Gantt, kalendarza i osi czasu dzięki spersonalizowanym kartom pulpitu nawigacyjnego ClickUp , które służą do śledzenia wskaźników KPI, dystrybucji obciążenia pracą i postępów projektu.

Zaawansowane zależności zadań : Wyjdź poza podstawowe funkcje zarządzania zadaniami. Łącz połączone zadania z blokowymi związaniami, wyzwalacz automatycznych zmian statusu i wizualizuj analizę ścieżki krytycznej, aby zapobiegać powstawaniu wąskich gardeł.

Śledzenie czasu pracy z raportowaniem : korzystaj z wbudowanej : korzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp na różnych urządzeniach, która zapewnia szczegółowe raporty dotyczące wydajności, obliczanie godzin rozliczeniowych i analizę wyników zespołu.

Hub integracji międzyplatformowej: Wykorzystaj natywne połączenia z ponad 1000 aplikacjami, w tym Slack, Google Workspace, Microsoft Teams i Zoom, a także dostęp do API w celu niestandardowej integracji.

Limitacje ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może wydawać się przytłaczający dla użytkowników poszukujących prostego menedżera zadań, wymagającego poświęcenia czasu na konfigurację i optymalizację cyklu pracy.

Wydajność aplikacji mobilnej czasami pozostaje w tyle za funkcjonalnością wersji komputerowej, szczególnie w przypadku złożonych widoków projektów i operacji zbiorczych zadań.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnia swoją pozytywną opinię:

ClickUp centralizuje zarządzanie projektami i zadaniami w jednej, konfigurowalnej platformie, eliminując konieczność korzystania z wielu aplikacji. Umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, wizualne śledzenie postępów oraz dotrzymywanie terminów dzięki przypomnieniom, automatyzacji i powiadomieniom.

ClickUp centralizuje zarządzanie projektami i zadaniami w jednej, konfigurowalnej platformie, eliminując konieczność korzystania z wielu aplikacji. Umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, wizualne śledzenie postępów oraz dotrzymywanie terminów dzięki przypomnieniom, automatyzacji i powiadomieniom.

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w programach Excel i ClickUp

2. Todoist (najlepszy do minimalistycznego zarządzania zadaniami z zaawansowanymi integracjami)

za pośrednictwem Todoist

Przemyślany interfejs Todoist zapewnia idealną równowagę między prostotą a funkcjonalnością, dzięki czemu jest przystępny dla początkujących użytkowników zarządzających zadaniami, a jednocześnie wystarczająco zaawansowany dla entuzjastów wydajności.

To, co wyróżnia Todoist, to przetwarzanie języka naturalnego — wystarczy wpisać „przesłać raport w każdy Monday o 9 rano”, a aplikacja automatycznie zaplanuje zadania z odpowiednimi parametrami. Ta inteligentna analiza pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas dodawania wielu zadań.

Najlepsze funkcje Todoist

Zwiększ wydajność dzięki systemowi Karma, który przyznaje punkty, serię i wizualizacje zakończonych zadań, aby utrzymać motywację.

Filtruj zadania za pomocą niestandardowych widoków opartych na priorytetach, etykietach, terminach wykonania i osobach przypisanych, aby spersonalizować zarządzanie przepływem pracy.

Dzięki dwukierunkowej synchronizacji z Kalendarzem Google wszystkie terminy będą miały widoczność w Twojej ulubionej aplikacji kalendarza.

Uzyskaj sugestie dotyczące optymalnych terminów dla odłożonych zadań w oparciu o Twoje obciążenie pracą i nawyki.

Limitacje Todoist

Bezpłatny plan limituje liczbę aktywnych projektów i współpracowników, co może być uciążliwe w środowiskach zespołowych.

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu, co wymaga integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami do zarządzania czasem.

Ceny Todoist

Free

Pro : 5 USD/miesiąc

Biznes: 8 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Co o Todoist mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia swoją opinię:

Używam tej aplikacji do śledzenia statusu codziennych zadań i współpracy z kolegami nad udostępnianymi zadaniami. Służy mi również jako osobista notatka, którą mogę przypiąć do pulpitu i ustawić priorytety dla pilnych zadań.

Używam tej aplikacji do śledzenia statusu codziennych zadań i współpracy z kolegami nad wspólnymi zadaniami. Służy mi również jako osobisty notatnik, który mogę przypiąć do pulpitu i ustawić priorytety dla pilnych zadań.

📚 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w codziennych zadaniach

3. TickTick (najlepszy do śledzenia nawyków i zarządzania czasem metodą Pomodoro)

za pośrednictwem TickTick

W przeciwieństwie do wielu alternatyw dla Wunderlist, które skupiają się wyłącznie na listach rzeczy do zrobienia, TickTick łączy kształtowanie nawyków z codziennymi zadaniami, umożliwiając budowanie spójnych rutyn przy jednoczesnym zarządzaniu jednorazowymi obowiązkami.

Wbudowany timer Pomodoro płynnie integruje się z zadaniami, pomagając utrzymać koncentrację i śledzić czas poświęcony na konkretne czynności. Widok kalendarza oferuje wiele perspektyw (dzienną, tygodniową, miesięczną) z zadaniami oznaczonymi kolorami, co pozwala na natychmiastową wizualną organizację.

Kompatybilność TickTick z różnymi platformami gwarantuje spójność systemu wydajności na wszystkich urządzeniach dzięki natywnym aplikacjom na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne i przeglądarki internetowe, które oferują te same funkcje.

Najlepsze funkcje TickTick

Zachowaj koncentrację i mierz wydajność różnych rodzajów zadań dzięki wbudowanemu timerowi Pomodoro z funkcją śledzenia statystyk.

Ustal i utrzymuj codzienne rutyny dzięki serii

Twórz zadania bez użycia rąk dzięki automatycznej konwersji mowy na tekst na urządzeniach mobilnych.

Automatycznie organizuj zadania na podstawie niestandardowych filtrów dotyczących priorytetów, dat, tagów lub innych parametrów, korzystając z inteligentnych list.

Ograniczenia TickTick

W wersji bezpłatnej synchronizacja kalendarza jest jednokierunkowa (TickTick może wyświetlać wydarzenia z kalendarza, ale nie może eksportować zadań do kalendarza).

Zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe listy inteligentne, wymagają czasu, aby w pełni je opanować.

Ceny TickTick

Free

Premium: 35,99 USD/rok

Oceny i recenzje TickTick

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Co o TickTick mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia list, organizowania zadań za pomocą tagów i priorytetów, integracja z kalendarzami, przypomnienia i inne przydatne funkcje.

Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia list, organizowania zadań za pomocą tagów i priorytetów, integracja z kalendarzami, przypomnienia i inne przydatne funkcje.

4. Any. do zrobienia (najlepsze rozwiązanie do przypomnień opartych na lokalizacji i planowania codziennych zadań)

za pośrednictwem Any.do

Any. do to świetna aplikacja do tworzenia list rzeczy do zrobienia, jeśli potrzebujesz płynnego planowania zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Funkcja „Moments” promuje świadome planowanie dnia, przedstawiając poranny przegląd nadchodzących zadań, co zmniejsza częsty problem zadań pozostających w nieskończonej kolejce na listach rzeczy do zrobienia.

Przypomnienia oparte na lokalizacji mogą zmienić sposób, w jaki wykonujesz zadania w świecie rzeczywistym — na przykład możesz otrzymać automatyczne przypomnienie o zakupie artykułów spożywczych, gdy mijasz lokalny sklep, lub o przygotowaniu dokumentów po przybyciu do biura.

Najlepsze funkcje Any.do

Skorzystaj z integracji WhatsApp do tworzenia zadań i zarządzania nimi bezpośrednio przez czat, idealnej dla zespołów, które już korzystają z tej platformy komunikacyjnej.

Automatycznie kategoryzuj elementy według działów i przywołuj poprzednie zakupy, aby szybciej uzyskać datę powstania listy dzięki funkcji inteligentnej listy zakupów spożywczych.

Wypróbuj tryb Focus Mode, aby tymczasowo odfiltrować zadania, które nie są pilne, i skoncentrować się na najpilniejszych priorytetach

Ograniczenia Any. do

Aplikacja mobilna oferuje więcej funkcji niż wersja internetowa, co powoduje niespójność podczas przełączania się między platformami.

Zależności zadań (zadania, które muszą być wykonywane w określonej kolejności) nie są dostępne w żadnej wersji.

Ceny Any. do zrobienia

Osobiste: Free

Premium: 7,99 USD/miesiąc

Teams: 7,99 USD/członek/miesiąc

Rodzina: 9,99 USD/miesiąc (czterech członków)

Any. do – oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o Any.do prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik, który przysięga na swoją listę rzeczy do zrobienia, udostępnia swoją opinię na TrustRadius:

Any. do to świetna aplikacja, która pomaga mi organizować sprawy związane z zarabianiem pieniędzy – projekty długo- i krótkoterminowe, codzienne zadania oraz roczne cele i projekty.

Any. do to świetna aplikacja, która pomaga mi organizować sprawy związane z zarabianiem pieniędzy – projekty długo- i krótkoterminowe, codzienne zadania oraz roczne cele i projekty.

📚 Przeczytaj również: Jak stworzyć listę rzeczy do zrobienia dla osób z ADHD

5. Microsoft do zrobienia (najlepszy pod względem integracji z Microsoft 365 i prostoty obsługi)

za pośrednictwem Microsoft do zrobienia

Jako następca Wunderlist (Microsoft przejął Wunderlist), do zrobienia zachowuje wiele lubianych funkcji, jednocześnie ulepszając je dzięki solidnej infrastrukturze Microsoftu.

Dzięki płynnemu połączeniu z innymi usługami Microsoft, zadania z wiadomości e-mail programu Outlook mogą być oznaczane i automatycznie pojawiać się na listach rzeczy do zrobienia, a zadania z programu Planner są bezpośrednio integrowane z widokiem zadań osobistych.

Jeśli zależy Ci na przemyślanym podejściu do codziennego planowania, funkcja „Mój dzień” oferuje nowy początek każdego ranka dzięki inteligentnemu systemowi sugestii, który rekomenduje zadania na podstawie terminów, ważności i poprzednich wzorców. Ta równowaga między ręczną kontrolą a pomocną automatyzacją zapewnia wsparcie dla zrównoważonej wydajności bez sztywnej struktury, która może sprawiać, że zarządzanie zadaniami wydaje się uciążliwe.

Najlepsze funkcje Microsoft do zrobienia

Dodawaj podzadania, aby podzielić złożone projekty na łatwiejsze do zarządzania elementy z indywidualnym śledzeniem postępów realizacji.

Rozpoznawanie dat i godzin w opisach zadań w celu automatycznego planowania dzięki przetwarzaniu języka naturalnego.

Umożliwiaj koordynację działań rodziny lub współpracę zespołu dzięki listom udostępnianym, które zapewniają wsparcie aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Limitacje aplikacji Microsoft do zrobienia

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak przypomnienia oparte na lokalizacji lub śledzenie czasu

Brak widoku kalendarza umożliwiającego wizualizację zadań wraz z terminami spotkań

Ceny Microsoft do zrobienia

Bezpłatnie z osobistym kontem Microsoft

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft do zrobienia

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o aplikacji Microsoft do zrobienia prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jeśli już korzystasz z ekosystemu Microsoft, integracja aplikacji do zrobienia z innymi aplikacjami Microsoft może być dużą zaletą. Chociaż aplikacja Microsoft do zrobienia oferuje pewne funkcje współpracy, nie jest tak rozbudowana w tym aspekcie jak inne dedykowane narzędzia do zarządzania zespołem.

Jeśli już korzystasz z ekosystemu Microsoft, integracja aplikacji do zrobienia z innymi aplikacjami Microsoft może być dużą zaletą. Chociaż aplikacja Microsoft do zrobienia oferuje pewne funkcje współpracy, nie jest tak rozbudowana w tym aspekcie jak inne dedykowane narzędzia do zarządzania zespołem.

6. Google Zadania (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Gmaila i Google Workspace)

za pośrednictwem Google zadań

Użytkownikom Gmaila i Google Workspace Google Tasks zapewnia płynny sposób przekształcania wiadomości e-mail w zadania do wykonania za pomocą jednego ruchu przeciągnięcia i upuszczenia. Za pomocą kilku kliknięć można tworzyć wiele projektów, dodawać podzadania, ustawiać terminy wykonania i dołączać notatki.

To ukierunkowane podejście sprawia, że aplikacja idealnie nadaje się do osobistych zadań i prostych projektów, które nie wymagają rozbudowanych funkcji zarządzania projektami. Niedawna zmiana wyglądu Google Tasks poprawiła interfejs, czyniąc go bardziej intuicyjnym, przy jednoczesnym zachowaniu jego lekkości.

Najlepsze funkcje Google Zadania

Korzystaj z natywnej synchronizacji we wszystkich aplikacjach obszaru roboczego Google.

Skorzystaj z integracji paska bocznego w Gmailu, Kalendarzu Google i Dysku Google, aby mieć pewność, że Twoje zadania pozostaną widoczne niezależnie od tego, z której aplikacji Google korzystasz.

Stwórz połączenie między zadaniami a wydarzeniami w Kalendarzu Google dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu dat.

Ograniczenia Google zadań

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak powtarzanie zadań o złożonych schematach.

Brak możliwości współpracy lub udostępniania zadań

Ceny Google zadania

Free dla każdego konta Google

Oceny i recenzje Google zadań

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Zadaniach?

Recenzja w sklepie PlayStore udostępnia:

Chociaż aplikacja doskonale nadaje się do podstawowego zarządzania zadaniami, system powiadomień wymaga ulepszeń – zadania łatwo przeoczyć, ponieważ powiadomienia wyświetlane są tylko na pasku powiadomień, a brak możliwości dostosowania niestandardowych dźwięków powiadomień limituje możliwości personalizacji przez użytkownika.

Chociaż aplikacja doskonale nadaje się do podstawowego zarządzania zadaniami, system powiadomień wymaga ulepszeń – zadania łatwo przeoczyć, ponieważ powiadomienia wyświetlane są tylko na pasku powiadomień, a brak możliwości dostosowania niestandardowych dźwięków powiadomień limituje możliwości personalizacji przez użytkownika.

7. Notion (najlepszy do dostosowywania cyklu pracy i zarządzania wiedzą)

za pośrednictwem Notion

Byłym użytkownikom aplikacji Wunderlist, którzy szukają zamiennika, Notion oferuje elastyczne środowisko do tworzenia potrzebnego systemu przepływu pracy — niezależnie od tego, czy jest to prosta lista kontrolna projektu, czy rozbudowane centrum zarządzania projektami. Łączy notatki, bazy danych, tablice Kanban, wiki i listy zadań w jednej platformie z możliwością dostosowania.

Korzystaj z wbudowanych funkcji współpracy, aby komentować, przypisywać ważne zadania i pracować jednocześnie we wspólnych obszarach roboczych. Elastyczna architektura Notion oparta na blokach oznacza, że możesz zacząć od szablonu lub budować od podstaw, tworząc niestandardowe właściwości, aby śledzić dokładnie to, co jest ważne dla Twoich projektów.

Najlepsze funkcje Notion

Uzyskaj dostęp do zaawansowanej funkcji relacyjnej bazy danych z filtrami, sortowaniem i dostosowanymi widokami (kalendarz, lista, kanban itp.).

Łącz tekst, zadania, obrazy i elementy osadzone w jednym płynnym interfejsie.

Zapoznaj się z galerią szablonów zawierającą setki gotowych ustawień do różnych zastosowań.

Limitacje Notion

Bardziej stroma krzywa uczenia się niż w przypadku dedykowanych aplikacji do tworzenia list zadań do zrobienia

Bez przemyślanej organizacji może szybko stać się przytłaczający.

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes : 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co o Notion mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra uważa, że możliwość dostosowania narzędzia jest zarówno pomocna, jak i myląca:

Każdy może dostosować Notion do swoich potrzeb, co oznacza również, że czasami ustawienie może być trudne, ponieważ nie wiesz, czego potrzebujesz i jakie rozwiązania oferuje Notion.

Każdy może dostosować Notion do swoich potrzeb, co oznacza również, że czasami ustawienie może być trudne, ponieważ nie wiesz, czego potrzebujesz i jakie rozwiązania oferuje Notion.

8. Quire (najlepsze rozwiązanie do dzielenia złożonych projektów na łatwe do wykonania kroki)

za pośrednictwem Quire

Quire rozwiązuje podstawowy problem związany z zarządzaniem zadaniami: jak poradzić sobie z dużymi, przytłaczającymi projektami, dzieląc je na możliwe do wykonania kroki. Dzięki nieskończonej hierarchicznej strukturze zadań Quire umożliwia tworzenie zagnieżdżonych zadań o głębokości do 15 poziomów, co pozwala na naturalne przejście od ogólnych celów do szczegółowych elementów. Ta przemyślana architektura sprawia, że aplikacja doskonale nadaje się do złożonych projektów, które w prostszych aplikacjach do zarządzania zadaniami stałyby się nieporęczne.

Funkcje współpracy Quire umożliwiają praktyczną pracę zespołową dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, przydzielaniu zadań i wątkom komentarzy, które zapewniają wszystkim spójność działań. Inteligentny system folderów umożliwia organizację międzyprojektową, pozwalając na łatwe zarządzanie wieloma zadaniami lub śledzenie współzależnych strumieni pracy PM.

Najlepsze funkcje Quire

Skorzystaj z wielu opcji wizualizacji zadań (lista, tablica, oś czasu, kalendarz).

Zachowaj wydajność nawet bez internetu dzięki solidnym funkcjom offline z automatyczną synchronizacją.

Skorzystaj z intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”, aby szybko zmienić priorytety na tablicach Kanban.

Ograniczenia Quire

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z bardziej uznanymi platformami

Brak wbudowanych funkcji śledzenia czasu

Ceny Quire

Free

Professional: 10,95 USD/miesiąc za użytkownika

Premium : 18,95 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 24,95 USD/miesiąc za użytkownika; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania

Oceny i recenzje Quire

G2: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 350 recenzji)

Co o Quire mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto doświadczenia użytkownika G2 związane z tym narzędziem:

Możliwość tworzenia zadań zagnieżdżonych i podlist ułatwia rozbicie złożonych projektów na łatwiejsze do zarządzania części. Bardzo podoba mi się również płynna współpraca dzięki komentarzom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym…

Możliwość tworzenia zadań zagnieżdżonych i podlist ułatwia podział złożonych projektów na łatwiejsze do zarządzania części. Bardzo podoba mi się również to, jak płynnie umożliwia współpracę poprzez komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym…

📚 Przeczytaj również: Jak zarządzać zadaniami osobistymi

Szukasz sposobów na lepsze ustalanie priorytetów? Zapoznaj się z naszymi najlepszymi wskazówkami w tym wideo wyjaśniającym!

9. Zenkit do zrobienia (najlepszy dla użytkowników Wunderlist poszukujących znanego interfejsu)

za pośrednictwem Zenkit

Zenkit Do Zrobienia zapewnia prawdopodobnie najbardziej autentyczne wrażenia z użytkowania spośród wszystkich alternatyw dla Wunderlist. Jego interfejs od razu będzie wydawał się znajomy dla wielbicieli Wunderlist, łącznie z satysfakcjonującym dźwiękiem sygnalizującym zakończenie zadania i obrazami tła.

Oprócz nostalgicznych elementów interfejsu otrzymujesz funkcjonalność obejmującą inteligentne listy, podzadania i przypomnienia, które działają dokładnie tak, jak tego oczekujesz. Przejrzysty wygląd ułatwia szybkie wprowadzanie zadań i organizację. Przypisywanie zadań odbywa się za pomocą prostego @mention, a załączniki plików działają płynnie na wszystkich urządzeniach.

Najlepsze funkcje Zenkit do zrobienia

Skorzystaj z bezpośredniego importu z Wunderlist, który zachowuje wszystkie dane i załączniki związane z Twoimi zadaniami.

Ciesz się płynną synchronizacją między urządzeniami dzięki synchronizacji w tle.

Twórz inteligentne listy, aby dostosować filtrowanie i organizację zadań niestandardowych

Zintegruj z innymi narzędziami Zenkit, aby zarządzać projektami, relacjami z klientami i bazami wiedzy. Tworzy to naturalną ścieżkę rozwoju dla zespołów, które wyrosły już z podstawowego zarządzania zadaniami.

Limit aplikacji Zenkit do zrobienia

Opcje sortowania zadań są mniej rozbudowane niż w przypadku alternatywnych rozwiązań dla zaawansowanych użytkowników.

Funkcje współpracy wymagają płatnej subskrypcji dla większych zespołów.

Ceny Zenkit do zrobienia

Free

Plus: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zenkit do zrobienia

G2: 4,7/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zenkit Do zrobienia?

Oto, co udostępnia recenzent serwisu G2:

Bardzo dobrze zorganizowany, a nawet rzeczy, które zostały wprowadzone do Zenkit dawno temu, można szybko znaleźć za pomocą archiwum i funkcji wyszukiwania. *

Bardzo dobrze zorganizowany, a nawet rzeczy, które zostały wprowadzone do Zenkit dawno temu, można szybko znaleźć za pomocą archiwum i funkcji wyszukiwania. *

10. GQueues (najlepsze rozwiązanie do integracji z Google obszar roboczy z zaawansowaną organizacją)

za pośrednictwem GQueues

Szukasz systemu list rzeczy do zrobienia z głęboką integracją z Kalendarzem Google? GQueues to solidny wybór, oferujący dwukierunkową synchronizację, która automatycznie aktualizuje zadania po zmianie wydarzeń w kalendarzu i odwrotnie. Możesz tworzyć kolejki (podobne do projektów), dodawać wszystkie zadania wraz z podzadaniami, a następnie dalej organizować je za pomocą tagów i przypisów.

W środowiskach zespołowych GQueues oferuje funkcje współpracy, które zapewniają odpowiednią równowagę między dostępnością a kontrolą. Administratorzy mogą precyzyjnie zarządzać uprawnieniami, określając dokładnie, co członkowie zespołu mogą mieć widok lub edytować. Inteligentne powiadomienia pomagają zespołom zachować koordynację bez przeciążania skrzynki odbiorczej, wysyłając alerty tylko wtedy, gdy konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.

Najlepsze funkcje GQueues

Korzystaj z inteligentnych opcji powtarzających się zadań, aby zapewnić wsparcie dla złożonych wzorców wydajności, takich jak „trzeci czwartek każdego miesiąca”.

Przyspiesz tworzenie zadań i zarządzanie nimi dzięki kompleksowym skrótom klawiaturowym dla zaawansowanych użytkowników.

Skorzystaj z rozbudowanych narzędzi do raportowania, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu i postęp w realizacji projektów.

Ograniczenia GQueues

Interfejs, choć spełnia funkcję, nie dorównuje nowoczesnym rozwiązaniom oferowanym przez nowszych konkurentów.

Limited integracja opcji poza ekosystemem Google ogranicza jego użyteczność w środowiskach wieloplatformowych.

Ceny GQueues

GQueues Lite: Free

GQueues for You: 3,75 USD/miesiąc

GQueues for Business: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje GQueues

G2: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o GQueues prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

GQueues pozwala mi zachować porządek i kontrolę nad wszystkimi moimi zmieniającymi się priorytetami. Jako technolog uważam, że integracja z Google Apps jest znacznie lepsza niż w przypadku innych aplikacji, z których korzystałem.

GQueues pozwala mi zachować porządek i kontrolę nad wszystkimi moimi zmieniającymi się priorytetami. Jako technolog uważam, że integracja z Google Apps jest znacznie lepsza niż w przypadku innych aplikacji, z których korzystałem.

11. TimeCamp Planner (najlepszy do wizualnego zarządzania zadaniami z wbudowanym czatem zespołowym)

za pośrednictwem TimeCamp Planner

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do zarządzania zadaniami, które oddzielają rozmowy od elementów do zrobienia, TimeCamp Planner (dawniej HeySpace) łączy funkcje czatu podobne do Slacka z tablicami zadań w stylu Kanban, tworząc obszar roboczy, w którym dyskusje w naturalny sposób przekształcają się w zadania, które można śledzić, bez konieczności zmiany kontekstu lub utraty informacji.

Gdy rozmowa prowadzi do podjęcia elementu, użytkownicy mogą jednym kliknięciem natychmiast przekształcić wiadomości w karty na wizualnej tablicy zadań, zachowując połączenie między dyskusją a wynikiem.

Zadania można organizować w dostosowywalnych kolumnach reprezentujących różne etapy pracy, co zapewnia przejrzysty przegląd statusu projektu. Takie wizualne podejście pomaga zespołom szybko identyfikować wąskie gardła i skutecznie ustalać priorytety, a funkcja „przeciągnij i upuść” ułatwia reorganizację priorytetów.

Najlepsze funkcje TimeCamp Planner

Płynnie przekształcaj wiadomości czatu w karty zadań do wykonania za pomocą jednego kliknięcia.

Dzięki @wzmiankom i powiadomieniom nigdy nie przegapisz ważnych wiadomości i przydzielonych zadań.

Mierz wydajność i dokładnie rozliczaj klientów dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu.

Umożliwiaj natychmiastową współpracę twarzą w twarz dzięki wideo rozmowom za pomocą jednego kliknięcia, gdy czat nie wystarcza.

Ograniczenia TimeCamp Planner

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z bardziej uznanymi platformami do zarządzania zadaniami.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania o częstych awariach aplikacji.

Funkcja wyszukiwania nie posiada zaawansowanych opcji filtrowania, które ułatwiałyby wyszukiwanie złożonych informacji

Ceny TimeCamp Planner

Free

Zalety: 3,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TimeCamp Planner

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o TimeCamp Planner prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia, że narzędzie to ma wszystko, czego potrzeba:

Jest łatwa w użyciu, wygodna i pozwala zarządzać zadaniami i terminami w jednej aplikacji.

Jest łatwa w użyciu, wygodna i pozwala zarządzać zadaniami i terminami w jednej aplikacji. *

12. OmniFocus (najlepszy dla entuzjastów GTD poszukujących niezrównanej organizacji zadań)

za pośrednictwem OmniFocus

Chcesz przekształcić złożone osobiste i zawodowe cykle pracy w łatwe w zarządzaniu systemy? OmniFocus pozwala to osiągnąć dzięki przemyślanym zasadom GTD: rejestrowaniu, wyjaśnianiu, organizowaniu, analizowaniu i angażowaniu.

Niestandardowe perspektywy — zapisane widoki pokazujące określone kombinacje projektów, kontekstów i filtrów — dają użytkownikom niespotykaną dotąd kontrolę nad sposobem interakcji z zadaniami, umożliwiając im skupienie się dokładnie na tym, co jest istotne w danym momencie.

OmniFocus oferuje również zaawansowane funkcje automatyzacji dzięki solidnym opcjom odraczania terminów, powtarzania interwałów i cykli przeglądów, co pozwala uwolnić umysł od zbędnych myśli i skupić się na kreatywnym i strategicznym myśleniu.

Najlepsze funkcje OmniFocus

Połącz wydarzenia z kalendarza z nadchodzącymi zadaniami, aby uzyskać kompleksowe zarządzanie czasem za pomocą widoku prognozy.

Odłóż zadania na później, korzystając z funkcji odroczenia, aż będą mogły zostać wykonane, skupiając się na tym, co można zrobić teraz.

Zabezpiecz poufne informacje dotyczące zadań na wszystkich urządzeniach dzięki kompleksowemu szyfrowaniu.

Ograniczenia OmniFocus

Stroma krzywa uczenia się wymaga znacznego nakładu czasu, aby opanować wszystkie funkcje.

Dostępne wyłącznie dla urządzeń Apple (macOS, iOS, iPadOS)

Limitowane funkcje współpracy sprawiają, że aplikacja nadaje się przede wszystkim do użytku indywidualnego, a nie do współpracy zespołowej.

Ceny OmniFocus

Standard: 74,99 $ jednorazowy zakup

Zalety: jednorazowy zakup za 149,99 USD

Subskrypcja internetowa: 4,99 USD/miesiąc

Subskrypcja OmniFocus: 99,99 USD/rok

Oceny i recenzje Omnifocus

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co mówią o Omnifocus prawdziwi użytkownicy?

Oto, co o aplikacji ma do powiedzenia recenzent serwisu G2:

Bardzo podoba mi się możliwość organizowania projektów zarówno domowych, jak i służbowych oraz udostępnianie ich partnerowi i współpracownikom w celu wspólnej pracy nad zadaniami. Dzięki temu łatwo jest sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy.

Bardzo podoba mi się możliwość organizowania projektów zarówno domowych, jak i służbowych oraz udostępnianie ich partnerowi i współpracownikom w celu wspólnej pracy nad zadaniami. Dzięki temu łatwo jest sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe szablony list rzeczy do zrobienia w projekcie

Znajdź idealną alternatywę dla Wunderlist

Przy wyborze odpowiedniej alternatywy dla Wunderlist Twoje preferencje i wymagania powinny mieć wpływ na Twoją decyzję.

Potrzebujesz zaawansowanych funkcji współpracy? Czy dostępność na różnych platformach jest dla Ciebie kluczowa? Jak ważna jest integracja z Twoimi obecnymi narzędziami? Jaki poziom złożoności pasuje do Twojego cyklu pracy? Twoje odpowiedzi pomogą Ci wybrać narzędzie, które najlepiej spełni Twoje potrzeby.

Każde z opisanych przez nas narzędzi ma swoje unikalne zalety — od przetwarzania języka naturalnego w Todoist, przez nieskończoną liczbę zagnieżdżonych zadań w Quire dla złożonych projektów, po odtworzenie doświadczenia Wunderlist z dodatkową elastycznością w Zenkit. Skorzystaj z bezpłatnych wersji próbnych, aby przetestować najlepsze narzędzia i odkryć, które z nich najlepiej sprawdzi się jako strona główna dla Twoich zadań.

Jednak dla zespołów i osób poszukujących kompleksowego rozwiązania, które dostosowuje się do różnych potrzeb, ClickUp zastępuje inne menedżery zadań. Jego konfigurowalne, oparte na AI przepływy pracy, solidne funkcje współpracy i rozbudowane możliwości integracji sprawiają, że jest to idealne hub do zarządzania wszystkim, od prostych zadań do wykonania po złożone projekty.

Dzięki ClickUp nie tylko znajdziesz zamiennik Wunderlist — przejdziesz na zakończony ekosystem wydajności, który rozwija się wraz z Tobą.