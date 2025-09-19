Zrozumienie drabiny wnioskowania w celu podejmowania lepszych decyzji

Czy kiedykolwiek żałowałeś podjętej decyzji? Mogło to dotyczyć zatrudnienia kogoś, zakupu czegoś, zmiany pracy, a nawet po prostu nieudanej fryzury! W prawdziwym świecie nie ma gwarancji, że Twoje decyzje zawsze będą słuszne.

Jednak dysponując odpowiednimi informacjami i narzędziami, możesz podejmować lepsze decyzje, które mają większe szanse powodzenia. Istnieją dziesiątki szablonów i schematów podejmowania decyzji, które to umożliwiają.

W tym wpisie na blogu przyglądamy się jednemu z takich narzędzi: drabinie wnioskowania.

Czym jest drabina wnioskowania?

„Drabina wnioskowania” to proces składający się z kolejnych kroków, który naturalnie przechodzisz podczas podejmowania decyzji. Siedem kroków tego procesu decyzyjnego to: obserwacja, wybór danych, interpretacja, założenia, wnioski, przekonania i działanie.

„Drabina wnioskowania” to metaforyczny model poznania i działania opracowany w latach 70. przez amerykańskiego teoretyka biznesu, Chrisa Argyrisa. Stworzył go, aby pomóc ludziom zrozumieć proces podejmowania decyzji i uniknąć wyciągania błędnych wniosków. Model ten spopularyzował później Peter Senge w swojej książce „Piąta dyscyplina”.

Wkrótce przejdziemy do szczegółów, ale najpierw wyjaśnijmy różnicę między tym terminem a innym podobnym pojęciem.

„Drabina wnioskowania” a nieświadome uprzedzenia

Zarówno „drabina wnioskowania”, jak i „nieświadome uprzedzenia” to modele poznawcze stosowane w procesie podejmowania decyzji. Oba mają charakter niejawny, co oznacza, że osoba podejmująca decyzję nie korzysta z nich świadomie. Są to jednak zupełnie różne koncepcje, pełniące odmienne funkcje.

Drabina wnioskowania to narzędzie, które przedstawia typowy proces podejmowania decyzji. Z drugiej strony, nieświadome uprzedzenia to skojarzenia i połączenia, których dokonujemy bez świadomości, a które również wpływają na decyzje.

Drabina wnioskowania Nieświadome uprzedzenia Proces wieloetapowy Połączenie czynników Pod wpływem cech behawioralnych Pod wpływem cech społecznych, kulturowych i behawioralnych Oferuje wsparcie w skutecznym podejmowaniu decyzji Utrudnia skuteczne podejmowanie decyzji Pomaga w przestrzeganiu Pomaga uniknąć

Mówiąc prościej, aby podejmować lepsze decyzje, musimy wyeliminować nieświadome uprzedzenia na każdym kroku drabiny.

Jakie są szczeble drabiny wnioskowania?

Najczęściej stosowana drabina wnioskowania zaczyna się od zbioru danych obserwacyjnych i zawiera następujące szczeble.

Drabina wnioskowania | Źródło: Wikimedia Commons

1. Obserwacja

Najniższy szczebel to obserwacja. Na tym etapie widzisz rzeczy i przyswajasz dostępne dane bez nadawania im znaczenia ani wartości.

Na przykład, jeśli musisz podjąć decyzję dotyczącą alokacji budżetu na wszystkie działania marketingowe, zbierzesz i przeanalizujesz dane, takie jak:

Budżety i wydatki z poprzednich lat

Zwroty z wydatków z poprzednich lat

Plany marketingowe i działania na nadchodzący rok

Całkowity dostępny budżet marketingowy

Wynagrodzenie pracowników

2. Wybór danych

Nie wszystkie dane są równie ważne lub istotne dla decyzji, którą obecnie podejmujesz. Dlatego przed interpretacją danych zazwyczaj wybieramy te, które są istotne. To drugi szczebel drabiny wnioskowania.

Podejmując decyzję o alokacji budżetu, możesz wybrać wszystkie dane z powyższej listy, z wyjątkiem być może wynagrodzeń pracowników, ponieważ mogą one wchodzić w zakres budżetu na personel/HR.

Ten proces eliminacji pozwala na jasność decyzji.

3. Interpretacja

Teraz, gdy masz już potrzebne dane, nadszedł czas, aby je przeanalizować i zinterpretować. Niezależnie od intencji, każdy interpretuje dane w oparciu o swoje subiektywne doświadczenia. Technika drabiny wnioskowania sugeruje, że jest to normalny przebieg wydarzeń i że osoba podejmująca decyzję nie ma na to żadnego wpływu.

Na przykład sam fakt, że analizowałeś dane historyczne w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych budżetów, sugeruje subiektywność. Z drugiej strony, jeśli uważasz, że osoba odpowiedzialna za płatne reklamy jest bardziej kompetentna niż kierownik ds. mediów społecznościowych, możesz subiektywnie interpretować wyniki poszczególnych kanałów.

4. Założenia

Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, wszystkie decyzje opierają się na pewnych założeniach. Aby być jak najbardziej obiektywnym, można wykorzystać dane na ich wsparcie, dzięki czemu stają się one tzw. „rozsądnymi założeniami”.

Następnie wykorzystaj kontekst z poprzedniego kroku wraz z założeniami z tego kroku, aby wyciągnąć wnioski.

W tym samym przykładzie, jeśli zawsze zakładałeś, że media społecznościowe są darmowe, możesz nie rozważać przeznaczenia na nie żadnego budżetu, nawet jeśli jest odwrotnie.

5. Wnioski

Kolejnym krokiem drabiny wnioskowania jest wniosek, w którym na podstawie danych, kontekstu i założeń decydujemy o działaniu wymaganym w danej sytuacji.

Na przykład, jeśli wybrane dane sugerują, że nie pozyskałeś żadnych potencjalnych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych; jeśli zinterpretujesz to w kontekście swojej opinii o osobie odpowiedzialnej za media społecznościowe; i założysz, że kanał ten jest Free, dojdziesz do wniosku, że w tym roku również nie przeznaczysz na niego żadnych środków.

6. Przekonania

W okresie czasu wnioski stają się naszymi przekonaniami. A przekonania wpływają na nasze działania.

Możesz wierzyć, że jeden wniosek jest zawsze prawdziwy, ponieważ podjąłeś tę decyzję raz i zadziałała. Wpadniesz też w pętlę, w której zastosujesz ten wniosek do różnych przyszłych scenariuszy, co ostatecznie potwierdzi twoje przekonania.

W tym przykładzie uważasz, że media społecznościowe nie są dla Ciebie. Kiedy ktoś nalega, żeby to wypróbować, zgadzasz się bez przekonania, skazując tę osobę na porażkę, co ponownie potwierdza Twoje przekonanie.

7. Działanie

Ostatnim szczeblem jest działanie, które podejmujemy na końcu naszej podróży. Ostatecznie możesz przeznaczyć x% na płatne reklamy, y% na media społecznościowe, z% na wyszukiwarki i tak dalej.

Praktyczne zastosowania drabiny wnioskowania

Pierwotnie „drabina wnioskowania” nie miała służyć jako ramy podejmowania decyzji, a raczej jako obserwacja tego, w jaki sposób zazwyczaj podejmujemy decyzje. Można ją jednak wykorzystać do kierowania procesami myślowymi i działaniami poznawczymi. Oto jak to zrobić.

Sprawdź, czy nie występują u Ciebie błędy poznawcze

Kroki drabiny wnioskowania koncentrują się na indywidualnym kontekście i istniejących założeniach, które wpływają na decyzje. Korzystając z drabiny wnioskowania, możesz przeprowadzić analizę procesu w celu zidentyfikowania uprzedzeń i ponownego przemyślenia decyzji.

Możesz na przykład przyjrzeć się wydajności wykonawców i założyć, że ich słabe wyniki wynikają z pracy zdalnej. Stosowanie drabiny wnioskowania pozwala wrócić do etapu obserwacji, aby zweryfikować tę teorię, zamiast polegać na przekonaniu, że pracownicy zdalni są mniej wydajni.

Unikaj wyciągania pochopnych wniosków

Technika drabiny wnioskowania pomaga skupić się na faktach i rzeczywistości. Zapewnia wsparcie dla procesu rozumowania. Zapewnia wsparcie dla własnych wniosków lub podważywanie wniosków innych w oparciu o rzetelne informacje.

Na przykład, patrząc na liczbę błędów w najnowszej iteracji, możesz od razu dojść do wniosku, że jest ona całkowicie bezużyteczna. Jednak korzystając z drabiny wnioskowania, wyciągasz wnioski w oparciu o dane i wykorzystujesz inteligencję kontekstową, aby skutecznie dotrzeć do pierwotnej przyczyny.

Zapobiegaj gwałtownym reakcjom emocjonalnym

Ludzie są istotami emocjonalnymi. Wszyscy odczuwamy smutek, złość, rozczarowanie i zdenerwowanie z powodu wydarzeń w pracy. Ważne jest jednak, aby te emocje nie miały nieproporcjonalnego wpływu na podejmowane decyzje.

Technika drabiny wnioskowania pomaga regulować reakcje emocjonalne i zapobiega podejmowaniu pochopnych decyzji.

Rozwijaj nastawienie refleksyjne

Zrozumienie i stosowanie drabiny wnioskowania pozwala wykształcić refleksyjny sposób myślenia oraz świadomość własnego procesu myślowego. Im częściej korzystasz z drabiny wnioskowania, tym większe prawdopodobieństwo, że poszerzysz zakres gromadzonych danych i wzmocnisz proces podejmowania decyzji.

Wzmacnia skuteczność podejmowanych decyzji

Większość ludzi błyskawicznie przechodzi od obserwacji do działania, podejmując decyzje intuicyjnie. W niektórych sytuacjach może to być skuteczne, ale w innych – strasznie nieskuteczne. Korzystając z drabiny wnioskowania, możesz powoli prześledzić swoje kroki i podejmować lepsze decyzje.

Załóżmy, że intuicja podpowiada Ci, że należy zmienić dostawcę usług w chmurze, na przykład z Google Cloud Platform (GCP) na Amazon Web Services (AWS), ale Twoi przełożeni nie są do tego przekonani. Możesz wykorzystać technikę drabiny wnioskowania, aby uzasadnić swoją decyzję i przedstawić proces, który pozwoli wpłynąć na kierownictwo.

Czynniki wpływające na technikę drabiny wnioskowania

Chociaż „drabina wnioskowania” jest potężnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji, nie jest ona niezawodna. Poniższe czynniki mogą zmniejszyć jej skuteczność.

Nieświadome uprzedzenia : Uprzedzenia związane z rasą, orientacją seksualną, płcią itp. mogą wpływać na wybór danych lub formułowane przez nas założenia.

Ograniczone informacje : Możemy dokonywać ograniczonych obserwacji i wybierać jeszcze mniej punktów danych, co sprawia, że nasze decyzje są zawężone.

Pośpiech : Pośpiech w procesie podejmowania decyzji może mieć dla Ciebie wyniki w postaci pominięcia kluczowych kroków drabiny

Brak ponownej oceny: Technika drabiny wnioskowania musi sprzyjać refleksyjnemu sposobowi myślenia. W przeciwnym razie założenia i przekonania pozostaną niesprawdzone, a ich niesprawdzanie będzie miało dla nich negatywny wynik w postaci błędu potwierdzenia.

Dlatego zanim zaczniesz stosować technikę drabiny wnioskowania jako narzędzie decyzyjne, weź pod uwagę powyższe kwestie i ustal punkty kontrolne dla nich. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie korzystać z drabiny wnioskowania.

Jak wykorzystać technikę drabiny wnioskowania w procesie podejmowania decyzji

Niezależnie od tego, czy Twoje decyzje są duże, czy małe, „drabina wnioskowania" jest jednym z najbardziej przydatnych modeli mentalnych, które mogą Ci pomóc.

1. Zbierz wyczerpujące dane

Chociaż zbiór danych obserwacyjnych nie stanowi samodzielnego kroku, to na kierowniku projektu spoczywa obowiązek zapewnienia ich widoczności i poszerzania jej zakresu.

2. Wybierz dane

4. Formułuj (rozsądne) założenia

